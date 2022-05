ยิงปลาออนไลน์ สมัครคาสิโน เดิมพันออนไลน์

ยิงปลาออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ศาลฎีกาอลาบามาพลิกคำตัดสินของศาลล่างที่ออกในเดือนมิถุนายน 2558 และตัดสินกับVictoryLand ของ Milton McGregor ในคดีริบ ศาลสูงพบว่าการจู่โจมที่ห้องโถงบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ของคาสิโนโดยรัฐอลาบามาอยู่ภายใต้กฎหมาย

การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์และอนุญาตให้รัฐเก็บเงินสดไว้ได้ประมาณ $260,000 และทำลายเครื่องบิงโกอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1,200 เครื่องที่ถูกยึดจาก VictoryLand ในการโจมตีปี 2013 การพิจารณาคดีเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าศาลมีจุดยืนในประเด็นใด โดยระบุว่า “การตัดสินใจ (ของวันพฤหัสบดี) ถือเป็นเรื่องล่าสุด และหวังว่าบทสุดท้ายในช่วงเวลากว่าหกปีของความพยายามที่จะฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของรัฐธรรมนูญอลาบามา ‘ ลอตเตอรี’” ศาลกล่าวต่อไปว่า “มันเป็นบทล่าสุดและหวังว่าบทสุดท้ายในนิยายเกี่ยวกับความพยายามที่จะต่อต้านการถือครองที่ชัดเจนและซ้ำซากของศาลนี้ซึ่งเริ่มต้นในปี 2552 ที่เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับที่มีปัญหาที่นี่ ไม่ใช่ ‘บิงโก’ ที่อ้างอิงในการแก้ไขบิงโกในท้องถิ่น สิ่งที่เหลืออยู่คือการบังคับใช้กฎหมายของรัฐนี้” ตามผู้โฆษณามอนต์กอเมอรี

ในการตัดสินของศาล ศาลพบว่าการใช้คำพิพากษาการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันในคดีของผู้พิพากษา William Shashy ของ Montgomery County Circuit Circuit มีข้อผิดพลาด ศาลฎีกาก็ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของ Shashy ว่าเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ Macon County ผ่านการลงประชามติบิงโกในปี 2546 พวกเขาตั้งใจที่จะอนุมัติการเล่นชนิดหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลระบุว่าการกำหนดเจตจำนงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเป็นไปไม่ได้

ลูเธอร์ สเตรนจ์ อัยการสูงสุดแห่งมลรัฐแอละแบมาชื่นชมคำตัดสินของศาลฎีกาและกล่าวว่าเขาถือว่าปัญหาของการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสมบูรณ์ เขายังกล่าวต่อไปว่างานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องขณะนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานท้องถิ่น ผู้ว่าราชการ และ ALEA หลังจากการพิจารณาคดีของผู้พิพากษา Shashy ในเดือนมิถุนายนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ศาลฎีกาได้อนุมัติคำขอของ AG Strange และปิดกั้นคำสั่งจากศาลล่างที่ระบุว่ารัฐต้องคืนเครื่องพนันที่ยึดมาจาก VictoryLand ระหว่างการโจมตีปี 2013

การพิจารณาคดีในวันพฤหัสบดียังห่างไกลจากปัญหาของบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน ร่างกฎหมายที่จะชี้แจงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรีนและแมคอนตั้งใจที่จะลงคะแนนให้บิงโกอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2546 เมื่อพวกเขาผ่านการแก้ไขบิงโก กำลังดำเนินการผ่านสภานิติบัญญัติ มันก็ไม่แปลกใจเช่นกัน หลังจากที่ไม่มีใครลงนามในหมายสำหรับการโจมตีดังกล่าว ศาลฎีกาได้สั่งให้ศาลล่างออกหมายนั้น ผู้พิพากษาทำเช่นนั้น “ด้วยการต่อต้านทางตุลาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” การดำเนินการเพิ่มเติมทำให้ผู้พิพากษาทุกคนในวงจรถอนตัวจากการดำเนินคดีและในที่สุดผู้พิพากษา Shashy ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคดีจากวงจรอื่น

ปีที่แล้วผู้ว่าการรัฐอลาบามา โรเบิร์ต เบนท์ลีย์ ได้ลงนามในคำสั่งของผู้บริหารโดยกล่าวว่าการบังคับใช้การพนันควรได้รับการจัดการโดยทนายความเขตและนายอำเภอในท้องที่ ถอดอำนาจในการเล่นการพนันของตำรวจออกจากสำนักงานของเอจี นายอำเภอในทั้งสองเคาน์ตีได้ระบุในเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนว่าพวกเขาเชื่อว่าประเภทของเกมที่เล่นที่คาสิโนในเคาน์ตีของตนนั้นรวมอยู่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พลเมืองผ่าน

เรียนมาร์ค: บทวิจารณ์หนังสือใน Wall Street Journal ดูเหมือนจะอ้างว่าคอมพิวเตอร์สามารถชนะที่รูเล็ตได้ ดูเหมือนว่าจะไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากการหมุนแต่ละครั้งควรเป็นแบบสุ่มและกฎของความน่าจะเป็นจะเอื้ออำนวยต่อบ้านค่อนข้างมากด้วยรุ่น American double zero ปกติ ในความคิดเห็น มีคนพูดถึงการยืนยันว่าการหมุนครั้งก่อนเปลี่ยนพื้นผิวเพื่อไม่ให้การหมุนครั้งต่อมาไม่สุ่มทั้งหมด แต่นี้ดูเหมือนค่อนข้างไกล คุณคิดอย่างไร? บ๊อบ เอช

หนังสือที่คุณอ้างถึง Bob “เดิมพันที่สมบูรณ์แบบ: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นำโชคออกจากการพนันอย่างไร” โดย Adam Kucharski เป็นคอลเลกชันของแนวคิด ข้อเท็จจริง เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ทฤษฎี และเรื่องราวที่ถ่ายทอดว่าการพนันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร และ วีซ่าในทางกลับกัน

เกี่ยวกับรูเล็ต Kucharski เชื่อว่า “การเอาชนะรูเล็ตต้องการการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับวงล้อนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำได้ดีกว่าคน”

โอเค บ๊อบ ฉันซื้อมันได้ หมากรุกที่เก่งที่สุดในโลกแพ้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 1997 (Garry Kasparov) และโปรแกรมหมากรุกก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเพิ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI)

แม้แต่เกม Go ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานทองคำที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ยังได้รับรางวัลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ AlphaGo ของ Google เอาชนะ Lee Sedol เกาหลี 3 ต่อ 0 ในเดือนที่ผ่านมา สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ติดตามพฤติกรรมของลูกบอลบนวงล้อรูเล็ตนั้น ฉันเห็นว่ามันอาจเป็นไปได้

วิธีหนึ่งคือให้คอมพิวเตอร์คำนวณระบบโดยใช้ “การสร้างแบบจำลองฝ่ายตรงข้าม” โดยที่คอมพิวเตอร์จะกลั่นกรองกิริยาท่าทางที่แม่นยำของตัวแทนจำหน่าย หรือที่เรียกว่า “ลายเซ็นของตัวแทนจำหน่าย” คอมพิวเตอร์จะติดตามจังหวะของดีลเลอร์รูเล็ตในการหมุนวงล้อและปล่อยลูกบอลเพื่อตรวจสอบว่าเจ้ามือเล็งเป้าไปที่หมายเลขหรือส่วนของวงล้อที่กำหนดหรือไม่

ฉันไม่อยากจะเน้นไปที่วิธีนี้เพราะฉันเชื่อว่าเจ้ามือไม่สามารถกำหนดเป้าหมายและแทงหมายเลขเฉพาะเมื่อวงล้อหมุนไปทิศทางหนึ่ง อีกทางหนึ่ง โดยเฟรตขัดขวางการกระดอนจากมากไปน้อย ลูกบอลขณะที่มันหาทางเข้าไปในกระเป๋าใบหนึ่ง

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการคาสิโนยังมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยมากมายเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเกม คาสิโนทุกแห่งมีแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้ามือในการปฏิบัติตามเมื่อพูดถึงความเร็วของวงล้อ นอกจากนี้ ดีลเลอร์ทั้งหมดยังได้รับการฝึกฝนให้เร่งความเร็วหรือลดความเร็วทั้งการส่งล้อและลูกบอลก่อนการหมุนแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าการตอกบัตร

เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่า “การหมุนครั้งก่อนจะเปลี่ยนพื้นผิวเพื่อให้การหมุนครั้งต่อมาไม่ได้สุ่มทั้งหมด” นั่นอาจตกอยู่ภายใต้ระบบคาดการณ์ที่ทำงานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในอุปกรณ์

โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ล้อลำเอียง ความเชื่อในที่นี้คือล้อบางล้ออาจมีข้อบกพร่องทางกายภาพหรือทางกลไกซึ่งให้การกระจายหมายเลขที่ชนะโดยไม่สุ่มตัวอย่าง ตามทฤษฎีแล้ว ข้อบกพร่องทางกลเป็นไปได้ แต่ในทางปฏิบัติ มันแท้ง เนื่องจากการบำรุงรักษาและการสังเกตอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดอคติขนาดใหญ่ ส่งผลให้โต๊ะปิด

สำหรับการใช้การทำนายรูเล็ตทางกายภาพหรือทางสถิติผ่านปัญญาประดิษฐ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง

หากผู้เล่นใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นคอมพิวเตอร์พกพาช่วยในการตีเกมรูเล็ตและบังเอิญถูกจับได้ก็คงจะนำไปสู่ห้องอาหารและเครื่องดื่มเป็นเขตปกครองไม่น้อยกว่า พักอย่างน้อยสองปี

ภูมิปัญญาการพนันประจำสัปดาห์: หากคุณกำลังมองหาการโกงบ้านหรือเอาชนะอย่างถูกกฎหมาย ลืมรูเล็ตไปเลย มันเป็นเกมของผู้ดูด – มาริโอ้ ปูโซ

บริษัทในชิคาโกที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอคาสิโนรีสอร์ทของ Brocktonกำลังเผชิญกับค่าปรับ 1.65 ล้านดอลลาร์ในรัฐอิลลินอยส์ Rush Street Gaming ถูกกล่าวหาว่าให้สัญญาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยโดยไม่เสนอราคา จากนั้นให้ผู้ชนะเกมแจ็คพอตจ่ายไม่คงที่ ค่าปรับนี้อาจนำความหมายเชิงลบมาสู่บริษัทได้ เนื่องจาก คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่ง แมสซาชูเซตส์กำลังพิจารณาในเดือนเมษายนต่อไปว่า Mass Gaming & Entertainment ควรได้รับใบอนุญาตคาสิโนหรือไม่ ซึ่งเป็นกลุ่มในเครือของ Rush Street Gaming

Rivers Casino ของ Des Plainesจะจ่ายเงิน 1.65 ล้านดอลลาร์หลังจากตกลงในเดือนมกราคมที่จะจ่ายเงินหลังจากการสอบสวนโดยคณะกรรมการการพนันของรัฐอิลลินอยส์เสร็จสิ้นโดยอิงตาม บริษัท ที่ว่าจ้าง United Maintenance เอกสารที่นำเสนอโดยคณะกรรมการระบุว่า United ได้รับการว่าจ้างโดยไม่มีกระบวนการประมูลที่แข่งขันกันในปี 2554 และเพียงไม่กี่ปีต่อมาก็ได้มีการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการ

ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเกมและคาสิโนริเวอร์สถูกเปิดเผยโดยชิคาโกซันไทม์สและสมาคมรัฐบาลที่ดีกว่า ซึ่งเป็นกลุ่มเฝ้าระวังของรัฐอิลลินอยส์ ผู้ประกอบการถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้บุคคลเข้าร่วมในการสมัคร 250,000 ดอลลาร์และลุ้นรับรางวัลสมาชิกใหม่หลังจากกำหนดเส้นตายการแข่งขัน โดยมอบรางวัลให้กับบุคคลมากกว่า 40 คนที่ถือว่าไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของโปรโมชั่นตามที่ได้รับการอนุมัติ การแข่งขันได้รับชื่อ Jackpot Rush Giveaway ตามความประพฤติของคาสิโน

การเปิดเผยของคาสิโนนี้อาจเพิ่มความยุ่งยากที่ Rush Street Gaming เผชิญอยู่แล้วในขณะที่ Gaming Commission ตัดสินใจที่จะให้ใบอนุญาตแก่บริษัทในเครือสำหรับคาสิโนใน Brockton ใบอนุญาตของภูมิภาค C ตามที่คณะกรรมการเรียกนั้น เป็นการตัดสินใจที่ยาก เนื่องจากผู้จัดโครงการชนเผ่าในทอนตัน ใกล้กับบรอกตัน ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ชนเผ่าที่อยู่เบื้องหลังคาสิโน Taunton ได้พังทลายไปแล้ว

Joe Baerlein โฆษกของ Mass Gaming & Entertainment กล่าวว่า Rivers Casino ได้รายงานเรื่องนี้ด้วยตนเองและให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐอิลลินอยส์ ข้อตกลงนี้ไม่มีผลต่อ Brockton Casino Resort ซึ่งกลุ่มนี้ได้พบแล้วว่าเหมาะสมแล้ว คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ได้ระบุว่าผู้ตรวจสอบจะนำเสนอข้อมูลใหม่ใด ๆ ที่ถือว่าเหมาะสมเกี่ยวกับเกม Rush Street และข้อเสนอใน Brockton ก่อนการลงคะแนนเสียงภายในกระดานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต

ในปี 2015 เจ็ดรัฐในสหรัฐอเมริกาพิจารณาให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ ปัจจุบันเกมคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์มีให้บริการภายในสามรัฐและหนึ่งอาณาเขตเท่านั้น เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ เดลาแวร์ และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา แม้ว่ากฎหมายในเนวาดาในขั้นต้นกล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะขัดขวางการเล่นเกมคาสิโน แต่ในที่สุดกฎระเบียบสำหรับโป๊กเกอร์เท่านั้นที่ประมวลกฎหมายได้

ปีที่แล้ว รัฐแคลิฟอร์เนีย อิลลินอยส์ แมสซาชูเซตส์ มิสซิสซิปปี้ นิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย และรัฐวอชิงตัน แนะนำร่างกฎหมายที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยรอบคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพนซิลเวเนียแนะนำร่างกฎหมายแยกจากกันหกฉบับ พวกเขายังเป็นรัฐที่มีโอกาสดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จต่อไปในสายตาของคนจำนวนมากที่ใกล้ชิดกับปัญหานี้ เช่นเดียวกับแคลิฟอร์เนียที่เห็นร่างกฎหมายสามฉบับในสภาและอีกหนึ่งฉบับในวุฒิสภา

เหตุผลที่หลายรัฐกำลังมุ่งสู่การทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเป็นสองเท่า ประการแรก กระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกความเห็นในช่วงปลายปี 2011 โดยชี้แจงคำตัดสินของศาลก่อนหน้านี้ที่ถือครอง Wire Act ปี 1961 ที่ใช้กับการพนันกีฬาเท่านั้น การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการเปิดประตูให้เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ และคนอื่นๆ ทดสอบน่านน้ำ ด้วยความสำเร็จอันหลากหลายที่คนอื่นตามมา เหตุผลที่สองคือรายได้เพียงอย่างเดียว รัฐกำลังมองหาวิธีที่จะหนุนงบประมาณของตน

เนื่องจากการโต้เถียงกันอย่างต่อเนื่องในระดับรัฐบาลกลางและเงินจำนวนมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่า Restore America’s Wire Act ความก้าวหน้าที่สำคัญใดๆ สำหรับความสมดุลของปี 2016 มักจะปรากฏให้เห็นในระดับรัฐ อย่างไรก็ตาม ปีการเลือกตั้งที่ผันผวนอาจเข้ามาแทนที่ผู้ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาที่เพียงพอเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการสร้างรายได้ของรัฐบาลกลาง DC ถือเป็นการพิจารณาที่สำคัญ และหลักเกณฑ์ด้านภาษีที่ยุติธรรมแต่หนักแน่นสามารถสร้างรายได้มหาศาล ในปี 2552 รายงานของรัฐสภาโดยตัวแทน Jim McDermott (D-WA) คาดการณ์ว่ารายได้ของรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปี

หากตลาดกลับสู่สภาวะปกติก่อนปี 2549 ผู้เล่นสหรัฐน่าจะเห็นการกลับมาของบริษัทเกมรายใหญ่อย่าง Microgaming และ Playtech ที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่นั้นมาในตลาดยุโรปและตลาดที่มีการควบคุมอื่นๆ หนึ่งในคาสิโนออนไลน์รายใหญ่ที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากกฎหมายบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายอย่างหายนะปี 2549 คือ Casino.com ซึ่งออนไลน์ในปี 2551 บริษัทได้ปฏิบัติตามระบบการออกใบอนุญาตของยิบรอลตาร์และสหราชอาณาจักรแล้ว และสมัครรับบริการตัดสินการเดิมพันอิสระของสหราชอาณาจักร(IBAS) ดังนั้นกฎระเบียบของสหรัฐฯ จึงไม่น่าจะปรับตัวได้ยาก คาสิโนเสนอเว็บไซต์และแพ็คเกจซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับอย่างน้อยเก้าประเทศแล้ว รวมถึงสหราชอาณาจักรและแคนาดา ตลอดจนตลาดตะวันออกและยุโรปกลางหลายแห่ง รองรับทั้งหมด 32 ภาษา แพ็คเกจสำหรับอเมริกาจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับคาสิโน

แต่สหรัฐฯ ไม่ควรคาดหวังที่จะจับรายได้ในชั่วข้ามคืน และผู้ร่างกฎหมายที่ใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ช้า จะต้องใช้เวลานานขึ้นในการไล่ตามและจับผู้เล่นต่างชาติ Statistica.com มีมูลค่าเกมออนไลน์ 35.52 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556 และคาดการณ์ว่ามากกว่า 56 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 เฉพาะเกมนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้น อเมริกาควรเรียนรู้จากกฎระเบียบที่ล้มเหลวในประเทศอื่น ๆ ที่การเก็บภาษีเกินได้ทำให้ตลาดในภูมิภาคหดตัวลงจนแทบจะว่างเปล่า

โอกาสที่วอชิงตัน ดี.ซี. จะออกกฎหมายที่บังคับใช้ในปี 2559 นั้นแทบจะไม่มีเลย แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะคิดว่าเกมออนไลน์แบบปกติจะไม่กลับมาสู่ระดับชาติในที่สุดโดยบางรัฐเลือกที่จะไม่เข้าร่วม หากรัฐบาลสหรัฐต้องการควบคุมคาสิโนอย่างแท้จริงและรายได้ที่มาพร้อมกับพวกเขา จะต้องควบคุมอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกามากกว่าที่จะดำเนินการกับรูปแบบการห้ามที่ล้มเหลว

เจ้าของคนใหม่ของLes Ambassadeurs Clubสถานที่เล่นเกมระดับไฮเอนด์ในลอนดอน วางแผนที่จะมุ่งเน้นที่ธุรกิจมากขึ้นในตลาดลูกกลิ้งระดับสูงของเอเชีย

Landing International Development Ltdที่จดทะเบียนในฮ่องกง(0582.HK ) ยื่นเอกสารเมื่อวันศุกร์กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งมีรายละเอียดการประชุมสามัญพิเศษในวันที่ 27 เมษายน โดยจะมีการขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ 137 ล้านปอนด์ (192.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) สถานที่เล่นเกมหรูในลอนดอนใน สห ราชอาณาจักรตามGGRAsia ในเดือนธันวาคม Landing International กล่าวว่ามีการทำข้อตกลงแบบมีเงื่อนไขสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่ควบคุม Les Ambassadeurs Club ยกเว้นลูกหนี้จากการเล่นเกม บริษัท Twinwood Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร เป็นผู้ขายสถานที่ในลอนดอน

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ Landing International กล่าวว่าการจัดหาเงินกู้และทรัพยากรภายในของบริษัทจะเป็นเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการ บริษัทพัฒนากล่าวว่าหลังจากเสร็จสิ้นข้อตกลง Les Ambassadeurs Club “จะยังคงขยายและมุ่งเน้นไปที่ตลาดจีนสำหรับลูกกลิ้งระดับสูง” ตามการยื่น 50.3% ของฐานลูกค้าของสโมสรในปี 2558 มาจากเอเชีย นอกจากนี้ Landing International ยังกล่าวอีกว่า แม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่ก็คาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าจากบรรดาหุ้นระดับสูงของเอเชีย บริษัทยังกล่าวอีกว่า “ด้วยการใช้มาตรการควบคุมคุณภาพเครดิต” ความเสี่ยงในการคืนหนี้จะลดลงและสามารถจัดการได้

ปัจจุบัน Landing ดำเนินการคาสิโนของตัวเองในเกาหลีใต้ที่โรงแรม Hyatt Regency Jejuและในความร่วมมือกับGenting Singaporeกำลังพัฒนารีสอร์ทขนาดใหญ่แห่งใหม่บนเกาะเชจู Landing International กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ว่า “คณะกรรมการพิจารณาถึงเวลาที่เหมาะสมในการขยายและกระจายการดำเนินงานการเล่นเกมไปยังตลาดอื่น ๆ โดยการลงทุนในคาสิโนที่มีชื่อแบรนด์ที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักเช่น Les Ambassadeurs Club”

ข้อมูลแยกจากบัญชีของ Twinwood ระบุว่าตลอดทั้งปี 2015 รายรับอยู่ที่ประมาณ 49.2 ล้านปอนด์ โดยประมาณ 21.6 ล้านปอนด์เป็นรายได้จากการเล่นเกม รายได้จากการเล่นเกมลดลงประมาณ 79 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2014

คาสิโนของมาเก๊าในปัจจุบันอนุญาตให้นักพนันสูบบุหรี่ในห้องวีไอพีและนักพนันในตลาดทั่วไปเพื่อใช้เลานจ์สไตล์สนามบินเพื่อสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามที่โต๊ะเกมและพื้นสล็อตแมชชีน สมาชิกสภานิติบัญญัติของมาเก๊าเสนอร่างกฎหมายใหม่ในปี 2558 ที่จะกำหนดให้มีการห้ามสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบทุกรูปแบบ

สมาชิกสภานิติบัญญัติของมาเก๊าได้ทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม และส่งไปยังสภานิติบัญญัติเพื่อตรวจสอบ ที่ประชุมได้รวบรวมคณะทำงานซึ่งควรจะตรวจสอบข้อดีและข้อเสียของร่างกฎหมายที่เสนอ และส่งรายงานขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาจากผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการห้ามสูบบุหรี่แบบครอบคลุม

อย่างไรก็ตาม สภานิติบัญญัติของมาเก๊ายังไม่ได้ส่งรายงานขั้นสุดท้ายและไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นเมื่อใด สมัชชาจะพักช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม และตอนนี้ดูเหมือนว่ารายงานฉบับสมบูรณ์สามารถส่งได้หลังจากพักเดือนสิงหาคมเพื่ออ่านขั้นสุดท้ายและลงคะแนนเสียง

ในแถลงการณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติ Chan Chak Mo กล่าวว่า “เราจะประชุมกับกลุ่ม [เพิ่มเติม] สองสามกลุ่ม – กลุ่มแรงงานและผู้ค้ายาสูบ – เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของร่างกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นในขั้นตอนนี้ ฉันไม่รู้ว่าจะสามารถผ่านร่างกฎหมายได้หรือไม่ [ก่อนเดือนสิงหาคม]”

เมื่อมีการอ่านร่างกฎหมายครั้งแรก สมาชิกสภานิติบัญญัติของมาเก๊าส่วนใหญ่พยายามอย่างหนักเพื่อให้คำสั่งห้ามสูบบุหรี่แบบครอบคลุมมีชัยโมเมนตัมนั้นได้ชะลอตัวลงอย่างมากหลังจากการสำรวจของ KPMG ในอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊าระบุว่าการห้ามสูบบุหรี่แบบครอบคลุมสามารถลดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของมาเก๊าได้ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ อุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊ามีปัญหาในการโพสต์ผลกำไรในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการปราบปรามการทุจริตส่งผลให้เกิดการล่มสลายของอุตสาหกรรมคาสิโน การห้ามสูบบุหรี่แบบครอบคลุมจะเพิ่มปัญหาคาสิโนของมาเก๊าเท่านั้นและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมือง โอกาสในการจ้างงาน และตัวเลขการท่องเที่ยว

Wynn Macau Ltd, Sands China Ltd , MGM China Holdings Ltd, SJM Holdings Ltd, Melco Crown Entertainment Ltd และGalaxy Entertainment Group Ltdไม่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่แบบครอบคลุม และก่อนหน้านี้ได้ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของมาเก๊าพิจารณาอนุญาตให้มีห้องรับรองสำหรับสูบบุหรี่ในคาสิโนที่ มีการระบายอากาศที่ดีและสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้อุปถัมภ์ของพวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษในการสูบบุหรี่ที่คาสิโนในขณะที่มั่นใจว่าสุขภาพของพนักงานคาสิโนของพวกเขาจะไม่ถูกประนีประนอม

คณะทำงานล่าช้าในการส่งรายงานเนื่องจากมีการหารือเป็นเวลานานกับผู้บริหารระดับสูงจากผู้รับสัมปทานคาสิโน หก ราย ผู้ประกอบการขยะ และกลุ่มแรงงานในท้องถิ่น คณะกรรมการยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมายอื่นๆ อีก 2 ฉบับ และน่าจะตัดสินใจเรื่องใบเรียกเก็บเงินการสูบบุหรี่ของมาเก๊าก่อนสิ้นปีนี้

Lim Soo Kok เป็นนักพนันชาวมาเลเซียที่มีรายงานว่าพยายามใช้ความสัมพันธ์ของเขาในออสเตรเลียเพื่อชำระหนี้ที่เป็นหนี้กับResorts World Sentosaซึ่งเป็นสถานที่เล่นการพนันของสิงคโปร์ นักพนันรายนี้มีทรัพย์สินในออสเตรเลียและพยายามใช้การห้ามเล่นการพนันตามเครดิตของพื้นที่ดังกล่าว เพื่อทำให้หนี้จำนวน 460,000 ดอลลาร์ที่เขาก่อขึ้นที่ Resorts World Sentosa เป็นโมฆะ ความพยายามของเขาล้มเหลวเนื่องจากการประมูลถูกปิดกั้น

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์สเตรทส์ไทมส์ของสิงคโปร์ก๊กพยายามที่จะปลดหนี้ตามสถานะของเขาในออสเตรเลียหลังจากที่เขาเสียเงินในช่วงเวลาสี่เดือนย้อนหลังไปถึงปี 2013 นักพนันพยายามยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแห่งเวสเทิร์น ออสเตรเลียที่การเรียกร้องของเขาถูกเพิกถอนในการย้ายเพื่อดูการสูญเสียการพนันเป็นโมฆะ

ในการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ตุลาการของศาลฎีกากล่าวว่าสภานิติบัญญัติ ยิงปลาออนไลน์ ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีอำนาจในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการของการพนัน แต่สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับระดับสากล เจ้าหน้าที่ตุลาการตัดสินว่ากฎหมายห้ามการเล่นเกมตามเครดิตของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไม่ได้บ่อนทำลายการตัดสินในสิงคโปร์เกี่ยวกับหนี้ของ Kok กับ Resorts World Sentosa

กรณีนี้มีความสำคัญเนื่องจากได้รับการทดสอบว่ากฎหมายในพื้นที่ของออสเตรเลียสามารถใช้เป็นเหตุให้หยุดการตัดสินในสิงคโปร์โดยอิงจากการพนันคาสิโนจากการถูกบังคับใช้หรือไม่

เป็นความหวังของเขตการศึกษา Taunton ที่จะได้รับส่วนแบ่งและมากกว่าสิ่งที่เมืองต่อรองในนามของรายได้คาสิโนที่คาดการณ์ไว้จากการเสนอProject First Light Resort & Casino มูลค่า 500 ล้าน ดอลลาร์ ของเผ่า Mashpee Wampanoag

จากรายรับจากคาสิโนที่เมืองได้รับ เขตการศึกษาจะได้รับการชำระเงินครั้งเดียวจำนวน $300,000 ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (IGA) ระหว่างชนเผ่าและเมือง ตามที่เขียนไว้ใน IGA และตามการคาดการณ์รายได้ เมืองอาจได้รับมากถึง 8 ล้านเหรียญต่อปีจากคาสิโน อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ได้รับจากเขตการศึกษาไม่ควรจะสูงกว่าเท่านั้น แต่ควรจ่ายแบบจ่ายครั้งเดียวที่ต่อรองกันควรจะจ่ายเป็นรายปี นั่นคือสิ่งที่ผู้กำกับ Julie Hackett กล่าวในวันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ East Taunton

ในการตัดสินใจครั้งสำคัญ ในเดือนกันยายน 2015 กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ อนุมัติการโอนที่ดินประมาณ 151 เอเคอร์ในทอนตัน และ 170 เอเคอร์ในมัชปีสำหรับชนเผ่า การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ทำให้ชนเผ่าได้รับแสงสีเขียวบน First Light Resort and Casino ใน East Taunton อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 เมษายน แครอล โดเฮอร์ตี้ สมาชิกคณะกรรมการได้สอบถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะกลับไปทบทวน IGA เพื่อพิจารณาส่วนรายได้ที่โรงเรียนกำหนดให้ได้รับอีกครั้ง ผู้กำกับ Hackett กล่าวว่า “คำตอบสั้น ๆ คือใช่” ตามข้อมูลของWicked Local Hackett กล่าวว่าเธอต้องการให้โรงเรียนได้รับเงิน 900,000 เหรียญ แต่ถึงแม้ว่าจำนวนเงินจะเท่าเดิม “อย่างน้อยที่สุดก็ควรเกิดขึ้นทุกปี”

คำร้องขอของ Doherty หรือผู้กำกับการไม่ได้รับการตอบรับจากนายกเทศมนตรี Thomas C. Hoye Jr. อย่างไรก็ตาม เขายังคิดในแง่บวกเกี่ยวกับอนาคตของเมืองด้วยการก่อสร้างคาสิโนในขณะนี้ Hoye กล่าวว่าจนถึงปัจจุบันเขาไม่เคยเห็นการศึกษาที่แสดงให้เห็นการไหลเข้าของนักเรียนจำนวนมากที่ย้ายไปอยู่ที่เขตการศึกษา Taunton อันเป็นผลมาจากการสร้างคาสิโนที่นั่น มันไม่ได้คาดหวัง เขากล่าวว่ามีแนวโน้มมากขึ้นที่คนงานจะอาศัยอยู่ในแมสซาชูเซตส์ ตะวันออกเฉียงใต้ แล้ว ในการประชุมของคณะกรรมการโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ Hackett บอกกับสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนว่าโดยรวมแล้วงานดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวกและเป็นผลบวกต่อแนวโน้มทางการเงินของเมือง

ในขณะที่คาสิโนที่แข่งขันกันWynn Boston Harbour ResortและMGM Springfieldถูกบังคับเนื่องจากปัญหาจำนวนหนึ่งเพื่อเลื่อนวันเปิดตัวออกไปจนถึงช่วงปี 2018 เผ่า Mashpee Wampanoag ดูเหมือนจะเป็นไปตามกำหนดด้วยระยะแรกของการเปิดโครงการก่อน ครึ่งแรกของปี 2560

MGM Growth Properties LLC กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( REIT ) ของ MGM Resorts International ( nyse: mgm ) ได้ประกาศเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) REIT จะเกิดขึ้นพร้อมกับพอร์ตโฟลิโอที่มีอสังหาริมทรัพย์รอบปฐมทัศน์ 10 แห่งของ MGM บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะระดมทุน 975 ล้านดอลลาร์เพื่อเสนอขายหุ้น 50 ล้านหุ้น แต่นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าการลากจะมีมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์หากหุ้นซื้อขายที่ราคา MGM ปัจจุบันหรือสูงกว่า MGM ซื้อขายที่ 22.24 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากราคาปิดเมื่อวาน ในช่วงปีที่ผ่านมา หุ้นมีการซื้อขายระหว่าง $16.18 – $24.41 ต่อหุ้น

บริษัทใหม่ MGM Growth Properties LLC คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนใน NYSE ในชื่อ MGP การสร้าง REIT ช่วยลดภาระหนี้ในงบดุลของบริษัทแม่ และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตราบใดที่กำไรส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินปันผล เอ็มจีเอ็มจะเช่าทรัพย์สินจากเอ็มจีพี MGM ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและจีนผ่านสองส่วน; รีสอร์ทในประเทศที่เป็นเจ้าของทั้งหมดและMGM China MGM เป็นเจ้าของหรือควบคุมทรัพย์สินทั้งหมด 12 แห่ง อสังหาริมทรัพย์สองแห่งที่ไม่ได้แยกออกเป็น รีสอร์ทและคาสิโน MGM Grand Macauซึ่งเปิดในปี 2550 และMGM Casino Cotai ที่อยู่ภายใต้การพัฒนา ซึ่งอยู่ใกล้เคียงบนที่ดินที่ถมคืนระหว่างไทปาและโคโลอาน ทรัพย์สินนั้นล่าช้าในการเปิดเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดท่ามกลางการปราบปรามนักพนันวีไอพีในประเทศจีน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เป็นช่วงที่คาดว่าจะเปิดสถานที่ให้บริการนั้น

MGM ได้ให้ตัวเลือกการจัดจำหน่ายแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการจัดสรรหุ้นเกิน 7.5 ล้านหุ้นเป็น 50 ล้านแรกขึ้นอยู่กับความต้องการ

MGP จะมีโครงสร้างการแชร์แบบดูอัลคลาส หุ้นประเภท A จะมีหนึ่งเสียงต่อหุ้น เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ทจะเป็นเจ้าของหุ้นคลาส B ทั้งหมด และบริษัท “จะได้รับคะแนนเสียงซึ่งคิดเป็นเสียงข้างมากของอำนาจลงคะแนนทั้งหมดของหุ้นของเรา”

บริษัทแม่เดิมชื่อ MGM MIRAGE เปลี่ยนชื่อเป็น MGM Resorts International ในปี 2010 MGM Resorts International ตั้งอยู่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา และก่อตั้งขึ้นในปี 1986 โดยKirk Kerkorian ผู้ล่วงลับ ไปแล้ว

Seminole Hard Rock Hotel & Casinoแห่งฮอลลีวูดฟลอริดาเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน World Poker Tour Hard Rock Poker Showdown ตั้งแต่วันที่31มีนาคม การเล่นเกมได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา โดยวันศุกร์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแบไต๋ ซึ่งจะมีการซื้อเข้า $3,500 แม้ว่าทัวร์นาเมนต์จะเป็นข่าวใหญ่ แต่ก็เป็นการเปิดตัวนาฬิกาช็อตที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ปลายเดือนนี้ WPT จะเริ่มใช้นาฬิกาแอ็คชันซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเล่นเกม

Mike Sexton นักโป๊กเกอร์มืออาชีพและผู้ประกาศข่าวของWorld Poker Tourเรียกร้องให้มีนาฬิกาแอ็กชันมาระยะหนึ่งแล้ว ตามที่นักโป๊กเกอร์มืออาชีพกล่าว มากกว่า 90% ของการตัดสินใจในมือโปกเกอร์สามารถเลือกได้ภายในเวลาที่กำหนดในนาฬิกาแอ็กชัน ซึ่งทำให้เกมสนุกยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่น ดีลเลอร์ และผู้รับชม

ด้วยวิธีจับเวลาแบบใหม่ ผู้เล่นจะมีปุ่มห้าปุ่มเพื่อเพิ่มเวลาพิเศษ โดยแต่ละปุ่มจะมีค่า 30 วินาทีเพื่อใช้เมื่อต้องการ เช่น เมื่อชีวิตในทัวร์นาเมนต์อยู่ในเส้น ในขณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญโป๊กเกอร์หลายคนเรียกร้องให้เพิ่มนาฬิกาช็อตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลัก ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน ตารางสุดท้ายของ World Series of Poker ถูกบันทึกและฉายทางโทรทัศน์ ซึ่งแฟนๆ แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะผู้เล่นใช้เวลานานเกินไปในการแสดง

ในขณะที่ผู้เล่นบางคนชอบนาฬิกาแอ็กชัน คนอื่นๆ รู้สึกว่ามันใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจออกไป ซึ่งส่วนหนึ่งอาจทำให้คู่ต่อสู้ไม่สบายใจเพราะพวกเขาต้องรอ

ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ผู้เล่นและแฟน ๆ จะได้เห็นว่าการเล่นเกมดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพียงใดหลังจากใช้นาฬิกาแอ็กชัน การแข่งขันเริ่มต้นในวันศุกร์นี้ ในขณะที่การแข่งขัน World Poker Tour Hard Rock Poker Finale มูลค่า $10,000 จะเริ่มในวันที่ 17 ตามด้วยทัวร์นาเมนต์ High Roller มูลค่า $25,000 สำหรับวันที่19

ด้วยสถานที่ตากอากาศแห่งใหม่หลายแห่งในการดำเนินงานของเมืองมาเก๊านักวิเคราะห์เชื่อว่าภายในปี 2560 เมืองจะมีความจุล้นเกิน มอร์แกน สแตนลีย์ เตือนว่าเมืองการพนันจะได้เห็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการกินเนื้อคนโดยอิงจากโต๊ะเกมหลายร้อยโต๊ะและห้องพักหลายพันห้องที่จะเพิ่มเข้าไปในสถานที่ภายในปีหน้า ทำให้เกิดการพังทลายของขอบ

นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กำลังรายงานว่าเมืองมาเก๊าจะมีห้องพักมากกว่า 6,000 ห้องที่เพิ่มเข้ามาในปีหน้ารวมถึงโต๊ะเล่นเกม 750 โต๊ะ การเพิ่มเหล่านี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีนี้จนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า การเยี่ยมชมเมืองลดลงตามรายงานปีต่อปี แต่มีเพียง 1% ถึง 5.1 ล้านคนเท่านั้น

จากข้อมูลของ Fitch Ratings มาเก๊ามีกำหนดจะมีปีที่ค่อนข้างคงที่ แต่การกินเนื้อคนควรเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการเปิดสถานที่ในCotai ตามที่ผู้อำนวยการอาวุโสของ Fitch Ratings, Alex Bumazhny ความนุ่มนวลของตลาดวีไอพีและการอ่อนค่าของเงินหยวนต่อไปอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเปรียบเทียบปีต่อปีของมาเก๊า แต่นักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้างจะส่งผลกระทบต่อการเยี่ยมชมใน จีน.

ด้วยเงื่อนไขหลายประการ ขอแนะนำให้อนุมัติให้เปิดThe Woodlands อีกครั้ง ในฐานะสถานที่เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ สนามแข่ง และสถานบันเทิง

ในคืนวันจันทร์ คณะกรรมการการวางแผนใน แคนซัสซิตี้ รัฐแคนซัสได้ฟังคำให้การสาธารณะอย่างกว้างขวางสำหรับและต่อต้านการยื่นคำขอใบอนุญาตใช้งานพิเศษที่ร้องขอโดย Ruffin Woodlands LLC ตามรายงานของKansas City Star บริษัทนำโดย Phil Ruffin ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของคาสิโน ในการลงคะแนนเสียง 8-2 โดยคณะกรรมการการวางแผน คำขอจะถูกส่งไปพร้อมกับการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐบาลรวมเป็นหนึ่งต่อไป แนบมากับการอนุมัติมีข้อกำหนดมากกว่าหนึ่งโหลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการในท้ายที่สุด

แผนโดย Ruffin Woodlands LLC’s เรียกร้องให้มีการพนันอิเล็กทรอนิกส์และสถานบันเทิงพร้อมการแข่งม้าบนพื้นที่ 317 เอเคอร์ของพื้นที่ 400 เอเคอร์ Ruffin ซึ่งเป็นเจ้าของสนามแข่งหรือคาสิโนอื่นๆ ในแคนซัสและเนวาดาเสนอการลงทุน 70 ล้านดอลลาร์ใน “racino” ที่ The Woodlands Ruffin ซื้อสนามแข่ง Wyandotte County ซึ่งปิดตัวลงตั้งแต่ปี 2008 ในจำนวนที่ไม่เปิดเผยจาก Howard Grace อดีตเจ้าของในปี 2015

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การพนันของแคนซัสยังเป็นที่ต้องการของ Ruffin Woodlands เพื่อยกระดับสนามเด็กเล่นโดยการลดเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการพนันจากคาสิโนในสนามแข่งม้าจะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐเช่นเดียวกับที่คาสิโนที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันจ่าย ตามกฎหมาย สนามแข่งตอนนี้จ่าย 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบกับ 22 เปอร์เซ็นต์ที่คาสิโนที่มีอยู่ของรัฐ เช่น Hollywood Casino ต้องจ่าย

อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนของ Hollywood Casino ที่อยู่ใกล้เคียงกลุ่ม Protect the Partnership โต้แย้งว่า Ruffin ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการวางแผนสาธารณะที่มีรายละเอียดและยาวนานเช่นเดียวกันกับสถานที่เล่นการพนันของ Kansas Speedway ก่อนที่รัฐจะอนุมัติใบอนุญาตการพนัน ปกป้องพันธมิตรยังยืนยันว่าสัญญาปฏิบัติการที่มีอยู่กับ Hollywood Casino อาจถูกคุกคามโดยข้อเสนอของ Ruffin เช่นเดียวกับรายได้ภาษีที่เสียหายใน Wyandotte County

ตัวแทนของ Ruffin Woodlands ทนายความของ Lathrop & Gage R. Scott Beeler กล่าวว่าขณะนี้ไซต์สร้างภาษีทรัพย์สินน้อยกว่า 200,000 เหรียญ อย่างไรก็ตาม หากเดอะวูดแลนด์สถูกสร้างใหม่และเปิดใหม่ตามที่เสนอ จำนวนนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์ต่อปี Beeler กล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะถูกสร้างขึ้นเป็นการส่วนตัว “ต่างจากHollywood Casinoเรากำลังขอไม่มีสิ่งจูงใจสาธารณะ ไม่มีดอลลาร์ภาษีสำหรับ Ruffin Woodlands” เพื่อนบ้านหลายคนเข้าร่วมและกล่าวว่าการเปิด The Woodlands อีกครั้งจะสร้างรายได้จากภาษีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งไปยังโรงเรียนของรัฐในเคาน์ตี

ในขณะเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติของแคนซัสกำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายการพนันของรัฐ – House Bill 2537 – ( pdf ) เพื่อให้สิ่งจูงใจทางการเงินที่มากขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่เปิดสถานที่เล่นการพนันที่มีการแข่งสุนัขหรือการแข่งม้า และในวันที่ 16 มีนาคม มีการรับฟังข้อมูลโดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของการเปิด The Woodlands อีกครั้ง ในการประชุมครั้งนั้น ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาของคณะกรรมการจัดสรรสภาได้ประกาศให้เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่มากขึ้นจากรัฐเพื่อติดตามผู้ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ทนายความสำหรับฝ่ายที่เป็นคู่แข่งกล่าวว่าการแก้ไขจะเป็นการละเมิดสัญญาที่อาจจบลงด้วยการคิดต้นทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์โดยการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยคาสิโนสามแห่งที่ดำเนินการอยู่ในเมือง

Paul Lee ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Chief Sales Officer ที่ World Gaming Group (WGG) ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่โดยมีผลทันที บริษัทประกาศข่าวเมื่อวันจันทร์

Andrew W. Scott ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ World Gaming Group กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ในเดือนหน้าคุณจะเห็นเราเปิดตัวช่องทางสื่อหลักอีกสองช่องทาง ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ เรารู้สึกว่าการสร้างแผนกขายและการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Paul เข้าร่วมกับ Derrick Tran หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของเรา” เขากล่าวเสริมว่า “ทั้งปั้นจั่นและพอลพูดภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และระหว่างพวกเขามีเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมในมาเก๊า ฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่”

สำนักงานใหญ่ของ WGG อยู่ในมาเก๊า สำนักงาน เพิ่มเติมตั้งอยู่ในฮ่องกงและฟิลิปปินส์ บริษัทมีตัวแทนอยู่ในประเทศจีน ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย

WGG เป็นบริษัทที่มีหลากหลายแง่มุม โดยมีแผนกต่างๆ ที่ทุ่มเทให้กับการดำเนินการด้านเกม การให้คำปรึกษา และสื่อต่างๆ ซึ่งรวมถึง World Media Network Limited, World Gaming Magazine, WGM Daily และ Inside Asian Gaming ซึ่งเผยแพร่คุณลักษณะประจำปี “The Asian Gaming 50” ทุกเดือนกันยายน

นายลีผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับบทเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ World Gaming Group ในขณะที่เศรษฐกิจมาเก๊ากำลังเปลี่ยนแปลง ฉันแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและให้บริการชุมชนเป็นอย่างดี ฉันหวังว่าจะได้ความท้าทายใหม่และโอกาสทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้นในอนาคต”

ตามรายงานของMacau Business Daily WGG มีแผนจะประกาศผลิตภัณฑ์หลักในช่วงเดือนนี้ หน่วยปฏิบัติการเกมของบริษัท World Players Entertainment ได้ก่อตั้งHo Tram Poker Roomในเวียดนามในปี 2015และพัฒนากิจกรรมการเล่นเกมและข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์กับคาสิโนในเอเชีย

เกาะนอร์ฟอล์กถูกปลดออกจากอำนาจในการอนุมัติใบอนุญาตการเล่นเกมรวมทั้งต่ออายุใบอนุญาตที่มีอยู่โดยรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลีย การตัดสินใจเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พบว่ามีการดำเนินการโดยผู้มีอำนาจอนุญาตให้เจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุดของโลกเข้าสู่ตลาดการแข่งรถที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศ

อำนาจของเกาะถูกเพิกถอนโดย Paul Fletcher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดินแดนในออสเตรเลียในขณะที่ NIGA ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงจาก Peter McGauranm หัวหน้า Racing Australia เช่นกัน ใบอนุญาตที่ได้รับก่อนประกาศทิศทางนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ ในระหว่างนี้ NIGA จะถูกปลดออกจากอำนาจการอนุญาตและจะต้องหยุดดำเนินการจนกว่าการตรวจสอบขั้นตอน โปรโตคอล และการตัดสินใจก่อนหน้านี้เป็นเวลาสามเดือนจะเสร็จสิ้น

ตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เกาะนอร์ฟอล์กได้ให้ไฟเขียวสำหรับการแลกเปลี่ยนการเดิมพัน BetHQ เพื่อเข้าสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2015 ซึ่งนำไปสู่การเปิดอุตสาหกรรมการแข่งรถของออสเตรเลียให้กับ Citibet ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเดิมพันที่ผิดกฎหมายรายใหญ่ แม้ว่าจะมีการค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างสองหน่วยงานเมื่อเดือนที่แล้ว หลายคนเชื่อว่าหน่วยงานควรตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ McGauran ให้ความเห็นว่า NIGA ล้มเหลวในการ “ตรวจสอบความเป็นไปและภูมิหลังที่เป็นพื้นฐานที่สุด” ในบริษัท เขาชี้ให้เห็นว่าผู้มีอำนาจ “ต้องใช้ Google Citibet เท่านั้น” เพื่อค้นหาลิงก์ที่รายงานไปยัง BetHQ และเข้าใจข้อกังวลของ Racing Australia เกี่ยวกับการปรากฏตัวของพวกเขาในตลาดการแข่งรถ ของประเทศ

McGauran ยังกล่าวด้วยว่าการกระทำของรัฐมนตรีเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับการซ่อมแซม “ความเสียหายด้านชื่อเสียงต่อการแข่งรถในออสเตรเลีย” นอกจากนี้ เขายังได้ประกาศยื่นคำร้องให้รัฐบาลยุบ NIGA อย่างถาวร เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถประเมินผู้สมัครได้อย่างเหมาะสม

เมื่อสองสามปีก่อน คงคิดไม่ถึงว่าผู้มาเยือนมาเก๊าจะต้องจ่ายค่ารถรับส่งจากท่าเรือข้ามฟากไปยังคาสิโนแห่งใดแห่งหนึ่งของมาเก๊า คาสิโนมีความสุขที่ได้ลงทุนในการนั่งรถรับส่งฟรีที่ขนส่งผู้เยี่ยมชมหลายพันคนเป็นประจำ

ความตกต่ำในอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊าที่เกิดจากการปราบปรามการทุจริตควบคู่ไปกับความจริงที่ว่ารัฐบาลมาเก๊ายังคงจำกัดเสรีภาพของคาสิโนของมาเก๊าได้หมายความว่าคาสิโนถูกบังคับให้เปลี่ยนนโยบายปกติบางอย่างของพวกเขา เจ้าหน้าที่ของมาเก๊าได้กล่าวถึงความแออัดของการจราจรและมลพิษในเมืองเมื่อเร็ว ๆ นี้และได้ขอให้ผู้ประกอบการคาสิโนทุกคนมองหาวิธีลดจำนวนรถรับส่งและการเดินทางที่พวกเขาดำเนินการในแต่ละวันและลดการเดินทางโดยรวมลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์

คาสิโนปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นโดยกำจัดเส้นทางรถบัสรับส่งคาสิโนสิบเอ็ดเส้นทางและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเพิ่มเติมอีกสิบเส้นทางเพื่อลดจำนวนโดยรวมที่รัฐบาลต้องการลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ การลดลงของรถรับส่งได้บังคับให้ผู้ประกอบการคาสิโนต้องเลือกผู้ที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องมากขึ้น

ในอดีต รถบัสรับส่งมาเก๊าให้บริการฟรีสำหรับทุกคนที่ต้องการขึ้นเรือโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะไปที่คาสิโนหรือพักที่โรงแรมคาสิโน ตอนนี้ Wynn Macau และMGM China Holdings Ltdได้เปลี่ยนนโยบายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และกำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางบนรถรับส่งต้องแสดงใบเสร็จรับเงินหรือบัตรสมาชิกของหนึ่งในโปรแกรมความภักดีของคาสิโน

ผู้เข้าพักที่ต้องการขึ้นรถรับส่งจากที่พักของ MGM China หรือ Wynn Macau จะต้องสามารถแสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องในวันที่ถูกต้อง หรือแสดงบัตรสมาชิกโปรแกรมความภักดีของคาสิโนเพื่อขอรับตั๋วรถบัสรับส่ง MGM China ได้โพสต์ประกาศจำนวนหนึ่งที่เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่อาคารผู้โดยสารของรถรับส่งเพื่อให้ชัดเจนว่าขณะนี้รถรับส่งฟรีของตนมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว

คุณสมบัติของคาสิโน MGM China และWynn Macauอยู่ไม่ไกลจากกัน และทั้งสองบริษัทเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ในนโยบายรถรับส่งจะช่วยให้คาสิโนมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นแก่แขกของพวกเขา

Melco Crown Entertainment Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโน City of Dreamsได้กำหนดนโยบายที่คล้ายคลึงกัน แต่ได้กำหนดให้ใช้ได้กับผู้เข้าชมที่เดินทางระหว่างชายแดน Gongbei ในช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าชมที่ขึ้นเครื่องระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. และรถรับส่งระหว่างมาเก๊าและมณฑลกวางตุ้งผ่านชายแดนจูไห่จะต้องผลิตบัตรสมาชิกโปรแกรมความภักดีของคาสิโนหรือมีตั๋วรถรับส่งที่ถูกต้อง

Galaxy Entertainment Group Ltd และ Sands China Ltd ระบุว่า ขณะนี้พวกเขาไม่มีแผนที่จะหยุดให้บริการรถรับส่งฟรีในมาเก๊ารัฐนิวเจอร์ซีย์ได้อนุมัติข้อตกลงที่ทำขึ้นในเดือนมีนาคมเพื่อดูทรัมป์ทัชมาฮาลได้รับการจัดการโดยทรอปิคานา มีการประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า Trump Taj Mahal Associates และ Tropicana Entertainment Inc. ได้เริ่มข้อตกลงการจัดการที่ Tropicana ที่ประสบความสำเร็จจะเริ่มจัดการ Taj Mahal

หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของรัฐนิวเจอร์ซีย์อนุมัติข้อตกลงเมื่อวานนี้ โดยทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยของ Icahn Enterprises โดยไม่มีการรับประกันว่า Carl Ichan จะลงทุนเงินใดๆ ในทัชมาฮาล Icahn วางแผนที่จะใช้เงินมากถึง 100 ล้านดอลลาร์และใช้จ่ายในทัชดาวน์ แต่เมื่อเดือนที่แล้วเขาระบุไว้ว่าเขาจะไม่ทำเช่นนั้นหากมีการลงประชามติของรัฐในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน การลงประชามติจะเป็นการเพิ่มคาสิโนสองแห่งในตอนเหนือของรัฐ

Icahn กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะไม่ ‘รอบคอบ’ ที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการลงทุนดังกล่าวในทรัมป์ทัชมาฮาลในขณะที่การเล่นเกมในภาคเหนือของรัฐยังคงเป็นประเด็นเปิด Icahn กล่าวว่าเขาจะรอดูผลลัพธ์ของข้อเสนอดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย

Tropicana จะลงทุนประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สำหรับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า ‘ความต้องการเร่งด่วน’ ภายในทัชมาฮาล ซึ่งรวมถึงปัญหาหลังคาและการซ่อมแซมห้องพักมากถึง 150 ห้องที่ยังไม่ได้ให้บริการ