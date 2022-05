พนันออนไลน์เว็บไหนดี ตารางเกมในตลาดมวลชนกลับมา

พนันออนไลน์เว็บไหนดี ในมาเก๊าบริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่ในท้องถิ่น SJM Holdings Limited ได้เปิดเผยว่าคาสิโน Jai Alai ที่เปิดให้บริการอีกครั้ง จะมีตารางเกมในตลาดมวลชน “ประมาณ 30 ถึง 40” เนื่องจากจะถูกโอนจากความมั่นคงที่มีอยู่ของบริษัท

ตามรายงานจาก GGRAsia การเปิดเผยดังกล่าวมาจาก Angela Leong On Kei กรรมการผู้จัดการของSJM Holdings Limitedเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ระหว่างงานการกุศลที่ได้รับการสนับสนุน ก่อนที่การเปิดเผยจะได้รับการสนับสนุนในภายหลังโดย Ambrose So Shu Fai ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

GGRAsia รายงานว่าไม่มีการกล่าวถึงว่าคุณสมบัติของมาเก๊าจะเสียสละตารางสำหรับ Casino Jai Alai เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอเดิมของสถานที่ให้บริการในใจกลางเมืองถูกดูดซึมเข้าสู่สินค้าคงคลังโดยรวมของกลุ่มในขณะที่ปิดปรับปรุงในช่วงปลายปี 2555 “ชั่วคราว”

ดังนั้น Shu Fai กล่าวว่า SJM Holdings Limited ที่จดทะเบียนในฮ่องกงยังถูกตั้งค่าให้พิจารณาว่าจะเพิ่มตารางการเล่นเกมวีไอพีให้กับทรัพย์สินที่ปรับปรุงใหม่หรือไม่ด้วยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนื่องจากขึ้นอยู่กับ “สภาวะตลาด”

SJM Holdings Limited ประกาศก่อนหน้านี้ว่าคาดว่าจะเปิด Casino Jai Alai อีกครั้ง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากCasino Oceanus At Jai Alaiและใกล้กับท่าเรือเฟอร์รี่ Outer Harbor ในต้นปีหน้าพร้อมด้วยโรงแรม 132 ห้องใหม่และคาสิโน มีบาง 100 ช่อง บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Daiwa Securities Group Incorporated ประมาณการว่า SJM Holdings Limited จะใช้เงินประมาณ 128.9 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุง ซึ่งก็คือการเปิดห้างสรรพสินค้าที่อยู่ติดกันพร้อมกับร้านอาหารเดอะแกรนด์บุฟเฟ่ต์

“จะมีร้านอาหารท้องถิ่นพิเศษบางแห่ง [ที่ Casino Jai Alai] โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็ก ขนาดเล็ก และขนาดกลางที่นี่” Leong On Kei กล่าว

GGRAsia รายงานว่า The Grand Buffet เป็นจุดเด่นของสถานที่ ให้บริการ Grand Lisboa ซึ่งเป็นเรือธงของ SJM Holdings Limited แต่ปิดตัวลงในปี 2014 โดยมีร้านสาขาแห่งเดียวที่เหลืออยู่ใน Hopewell Centre ของฮ่องกงซึ่งอยู่ใกล้เคียง

MGM Resorts Internationalกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวครั้งใหญ่ในวันนี้เนื่องจากคาสิโนแห่งที่หกและสุดท้ายของMarylandจะเริ่มดำเนินการ MGM National Harborซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโปโตแมคจะเปิดให้บริการในวันนี้เวลา 23.00 น. พร้อมให้ผู้บริโภคเพลิดเพลินไปกับตัวเลือกความบันเทิงมากมายที่รีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์

โรงจอดรถของรีสอร์ทคาสิโนจะเปิดให้บริการเวลา 22.30 น. คืนนี้เพื่อเริ่มให้ผู้อุปถัมภ์ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเวลา 23:00 น. คาสิโนจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำกัดอายุ 21 ปีขึ้นไป พื้นที่เล่นเกมค่อนข้างใหญ่ด้วยเครื่องสล็อต 3,300 เครื่อง เกมโต๊ะ 124 เกม และโต๊ะโป๊กเกอร์ 39 โต๊ะ ผู้เข้าพักที่ต้องการพักค้างคืนที่สถานที่จัดงานสามารถเพลิดเพลินกับห้องพักที่โรงแรมหรู 24 ชั้น ความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่รีสอร์ทคาสิโน ได้แก่ เดย์สปา ร้านอาหาร เรือนกระจก งานศิลปะถาวร และอื่นๆ

สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม MGM National Harbor วันนี้ เตรียมพร้อมสำหรับการจราจรหนาแน่น สถานที่จัดงานมีความคาดหวังสูง จึงไม่น่าแปลกใจที่ถนนหนทางจะพลุกพล่านในขณะที่ผู้เล่นมุ่งหน้าไปยังพิธีเปิด รีสอร์ทมีพื้นที่จอดรถประมาณ 5,000 คันในสถานที่และจอดรถด้วยตนเองฟรีในช่วงเปิดทำการ ในอนาคตจะมีการติดตั้งระบบที่จอดรถแบบเสียค่าบริการ มีบริการนำรถไปจอดที่บริเวณจุดส่งของโรงแรมและทางเข้าหลักของคาสิโน

MGM National Harbor เปิด 8 ธันวาคม

ในรัฐแมรี่แลนด์ MGM National Harbor มีกำหนดจะเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม ด้วยการพัฒนา 1.3 พันล้านดอลลาร์จากMGM Resorts Internationalที่จะนำเสนอสล็อต 3,600 สล็อต ตลอด 24 ชั่วโมง และโต๊ะเกม 150 โต๊ะกระจายไปทั่วคาสิโนขนาด 135,000 ตารางฟุต พื้น.

คาสิโนแห่งที่หกสำหรับรัฐทางตะวันออกขนาดเล็กและตั้งอยู่บนพื้นที่ 23 เอเคอร์ห่างจากชายแดนวอชิงตัน ดี.ซี. ไม่ถึงหนึ่งไมล์MGM National Harborคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมได้มากถึง 35,000 คนต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในคืนวันพฤหัสบดี

“สิ่งนี้จะเปลี่ยนเกมในพื้นที่นี้จากมุมมองด้านประสบการณ์จริง ๆ” อ่านคำแถลงจาก Bill Boasberg ผู้จัดการทั่วไปของ MGM National Harbor “เราดำเนินกิจการรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในโลกบางแห่งระหว่างเบลลาจิโอและอาเรีย และอ่าวมัณฑะเลย์และมิราจ และนี่เป็นคู่แข่งกันในทุกด้าน”

MGM Resorts International ซึ่งตั้งอยู่ใน ลาสเวกัส กล่าวว่า MGM National Harbor จะมี สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมมากมายรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมเกือบ 50,000 ตารางฟุตพร้อมที่นั่งสำหรับแขกมากถึง 4,000 คนในห้องประชุมเจ็ดห้องที่ตั้งชื่อตามคุณสมบัติอันทรงเกียรติที่สุดบางแห่ง ในMGM Grand , Bellagio , Aria , Mirage , Beau RivageและMandalay Bay

นอกจากนี้ MGM National Harbor ยังมาพร้อมร้านอาหารมากมายที่คัดสรรมาอย่างดี โดยนับรวมปลาที่เน้นอาหารทะเลโดย Jose Andres ภัตตาคารชื่อดัง พร้อมด้วยร้าน Marcus จากเชฟ Marcus Samuelsson ที่เกิดในเอธิโอเปียและสวีเดน แฟน ๆ ของรายการโทรทัศน์ Top Chef จากเครือข่าย Bravo จะสามารถเยี่ยมชมคาสิโน Maryland ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีเพื่อเริ่มเพลิดเพลินกับอาหารที่ร้านสเต็ก Voltaggio Brothers จาก Bryan และ Michael Voltaggio ในขณะที่ร้านอาหาร pan-Asia Ginger นำเสนออาหารต้นตำรับแท้ๆ อาหารญี่ปุ่น จีน ไทย เวียดนาม และเกาหลี

ราวกับว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ แขกสามารถผ่อนคลายด้วยเบียร์และอาหารในสปอร์ตบาร์ Tap ที่รายล้อมไปด้วยของที่ระลึกจากทีมในท้องถิ่น เช่น Washington Capitals, Washington Wizards, Baltimore Ravens, Washington Redskins และ Washington Nationals

ผู้ที่ต้องการพักผ่อนหลังจากสนุกสนานเต็มที่ สามารถใช้บริการห้องพักในโรงแรม 234 ห้องของ MGM National Harbor หรือห้องสวีทสุดหรู 74 ห้องรวมถึงบางห้องที่มองเห็นวิวแม่น้ำโปโตแมค ก่อนหน้านี้ MGM Resorts International ได้อธิบายไว้ว่าห้องสวีทที่เล็กที่สุดในโรงแรมระดับ 4.5 ดาวนี้มีพื้นที่ 588 ตารางฟุต ในขณะที่ห้องชุดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 3,210 ตารางฟุต

ผู้ที่มาเยี่ยมชมในคืนเปิดงานจะสามารถเห็นการเปิดน้ำพุช็อกโกแลตขนาด 26 ฟุตของสถานที่ เช่นเดียวกับการเปิดตัวงานศิลปะจากชื่อที่มีชื่อเสียง เช่น Margaret Boozer, Bob Dylan, Ronald Beverly และ Liao Yibai

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับแขกคนแรกของเราที่รีสอร์ทในวันที่ 8 ธันวาคม และต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและสนุกสนาน” อ่านคำแถลงจาก Boasberg “เราสนับสนุนให้แขกวางแผนวิธีการเดินทางและเส้นทางล่วงหน้า และโปรดทราบว่าโรงจอดรถจะไม่เปิดจนถึง 22.30 น. ในเย็นวันนี้”

คาสิโนแบบบูรณาการมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่รู้จักกันในชื่อOkada Manilaพร้อมที่จะเปิดให้บริการในอีกไม่กี่สัปดาห์ในวันที่ 21 ธันวาคม สถานที่นี้เป็นเจ้าของโดยนักธุรกิจ Antonio Cojuangco และเจ้าพ่อธุรกิจชาวญี่ปุ่น Kazuo Okada ในระหว่างการสัมภาษณ์ระหว่างการประชุม Pilipinas ที่คาบสมุทรมะนิลา Cojuangco ประกาศว่าสถานที่เล่นเกมและสถานบันเทิงมีกำหนดจะเปิดในเดือนนี้หลังจากที่ล่าช้าไปหนึ่งเดือนในวันที่21

ในเดือนพฤศจิกายน Universal Entertainment Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ Okada เป็นเจ้าของ สามารถระดมเงินเพิ่มอีก 200 ล้านดอลลาร์จากการออกธนบัตรส่วนตัวเพื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนในการก่อสร้าง รวมทั้งจ่ายค่าดำเนินการสำหรับ Okada Manila ที่จะเปิดในฟิลิปปินส์ ผู้คนกว่า 18,000 คนยังคงอยู่ในสถานที่จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนด

เมื่อ Okada Manila เปิดขึ้น รีสอร์ทระดับโลกจะกลายเป็นคาสิโนและรีสอร์ทแบบบูรณาการแห่งที่สามที่เปิดให้บริการใน เมือง Entertainment City ซึ่งตั้ง อยู่ใน Paranaque คอมเพล็กซ์จะรวมถึงโรงแรมที่มีปีกอาคารสองปีกซึ่งมีห้องพักเพียง 990 ห้องเท่านั้น ผู้เข้าพักสามารถเลือกห้องดีลักซ์หรือเพลิดเพลินกับวิลล่าที่มีพื้นที่ 1,400 ตร.ม. แต่ละห้องมีวิวน้ำพุในสถานที่หรืออ่าวมะนิลา

พนันออนไลน์เว็บไหนดี บนพื้นการเล่นเกม ผู้เข้าพักจะได้พบกับพื้นที่ 26,000 ตร.ม. พร้อมโต๊ะเกมมากถึง 500 เกม และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 3,000 เครื่อง คอมเพล็กซ์แห่งนี้พร้อมให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21 แห่ง โดยให้บริการตั้งแต่อาหารแบบสบาย ๆ ไปจนถึงอาหารรสเลิศ น้ำพุเต้นระบำของ Okada Manila เป็นจุดศูนย์กลางของที่พักและกล่าวว่าเป็นน้ำพุที่ดีที่สุดในลาสเวกัสและดูไบ จริงๆ แล้ว น้ำพุนี้จะมีเครื่องฉายภาพใต้น้ำแบบ 360 องศา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในโลก

โครงการใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน แต่การก่อสร้างเริ่มล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายเกินคาด

Mike Ensign หนึ่งในผู้จัดการคาสิโนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในลาสเวกัส เสียชีวิตในบ้านของเขาในลาสเวกัสเมื่อวันพุธนี้ระหว่างที่เขาหลับ Ensign ซึ่งมีอายุ 79 ปีจะต้องถูกจดจำในฐานะบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมคาสิโนของเมืองและเป็นบิดาของอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐชื่อ John Ensign การยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขามาจาก ประธาน คณะกรรมการการเล่นเกมเนวาดาและเพื่อนสนิทและแพทย์ส่วนตัวของ Ensign ดร. โทนี่ อลาโม จูเนียร์ ผู้พูดกับ Las Vegas Review Journal เกี่ยวกับประวัติของ Ensign ในเมืองบาป

อลาโมเล่าเรื่องราวของเลียโฮนามาถึงรีโนเพื่อเริ่มทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายที่Harrah’s Hotel and Casinoในปี 1963 ที่ซึ่งพ่อของอลาโมพบเขาเป็นครั้งแรก ทั้งสองได้ผูกมิตรและย้ายไปเวกัส 11 ปีต่อมา โดยที่ Ensign ปีนขึ้นบันไดขององค์กรและกลายเป็นซีอีโอและประธานของ Circus Circus Enterprises จากนั้นบริษัทได้ขยายไปสู่กลุ่มรีสอร์ทมัณฑะเลย์ในปี 2542 ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง รวมถึงรีสอร์ทและคาสิโนมัณฑะเลย์เบย์

เมื่อพูดถึง Ensign อลาโมบอกกับ LVJ ว่าเขาเป็นคนที่ “ทำงานให้สำเร็จ” และไม่ใช่คนที่ชอบสปอตไลท์ เป็นคนที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากระดับเริ่มต้นของอุตสาหกรรมคาสิโนไปจนถึงระดับเริ่มต้น สูงสุด. David Schwartz ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเล่นเกมที่มหาวิทยาลัยเนวาดาในเวกัส แสดงความนับถืออย่างเดียวกันสำหรับ Ensign ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักออกแบบหลักของเมืองลาสเวกัสที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยรีสอร์ท

เลียโฮนาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มรีสอร์ทมัณฑะเลย์จนกระทั่งบริษัทถูกซื้อกิจการและรวมเข้ากับMGM Resorts Internationalในปี 2548 หลังจากการควบรวมกิจการมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์ เขาได้ออกจากอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการและอาศัยอยู่กับชารอนภรรยาซึ่งเสียชีวิตในปี 2557 .

ในวันอังคารและอีกครั้งในวันพุธ ชุมชน Keweenaw Bay Indian (KBIC) ได้จัดพิธีและบุกเบิกการขยายและปรับปรุงโครงการคาสิโนในเขตคาบสมุทรมิชิแกนตอน บน

การปรับปรุงใหม่สำหรับคาสิโน Ojibwa ใน BaragaและOjibwa II ใน Marquetteได้รับการประกาศในการแถลงข่าวเดือนพฤศจิกายนและการบุกเบิกได้เริ่มขึ้นในวันที่วางแผนไว้ ในเดือนสิงหาคมKBIC อนุมัติโครงการโดยใช้มาตรการลงคะแนนเสียงในการลงประชามติอนุมัติ $40 ล้านสำหรับโครงการ โดย $6.5 ล้านกำหนดสำหรับ Baraga และ $ 33.5 ล้านสำหรับคาสิโน Marquette ของพวกเขา การกลับรายการเงินทุนที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินส่วนใหญ่ไปที่โครงการบารากา การปฏิเสธของรัฐของ KBIC วางแผนที่จะสร้างคาสิโนนอกการจองพร้อมท์ให้การตัดสินใจแบ่งส่วนใหม่ได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกในชุมชน

นี่จะเป็นการปรับปรุงครั้งแรกสำหรับโรงงานของ Marquette นับตั้งแต่เปิดให้บริการ และจะรวมถึงโรงแรมที่มีห้องพัก 80 ห้อง ร้านอาหาร 3 แห่ง สถานบันเทิง 1,200 ที่นั่ง ศูนย์การประชุมใหม่ขนาด 400 ที่นั่ง และการขยายการเล่นเกมทำให้จำนวนช่องทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 500

สื่อท้องถิ่นThe Mining Journalได้พูดคุยกับ Don Wren ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Marquette ซึ่งบอกพวกเขาว่า “ผู้นำทุกคนที่ฉันได้พูดคุยด้วยในชุมชนที่นี่พูดถึงการขาดพื้นที่การประชุม ดังนั้นตอนนี้เรากำลังให้ที่ที่พวกเขามาและอยู่ เรากำลังให้สถานที่สำหรับการประชุม เรากำลังให้ที่สำหรับความบันเทิงแก่พวกเขา และเรากำลังมอบคาสิโนที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับพวกเขา” Wren กล่าว

คาสิโน Ojibwa ใน Baraga จะได้เห็นการปรับปรุงด้วยเงินลงทุน 6.5 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน 2561

เมื่อMGM National Harborเปิดในคืนวันพฤหัสบดี จำนวนผู้เข้าชมมีมากจนใช้เวลาเพียง 45 นาทีหลังจากพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้สถานที่จัดงานเต็มจำนวน หลายคนที่มาเพื่อดู สถานที่ล่าสุด ของ MGM Resorts Internationalถูกทิ้งไว้ข้างนอกเพื่อรอที่จะให้เข้ามา คาสิโนปิดประตูของพวกเขาจริง ๆ และพวกเขาไม่ได้เปิดอีกครั้งจนถึงตี 2 ในเช้าวันศุกร์ ฝูงชนเริ่มลดน้อยลงแต่ที่จอดรถของสถานที่ ยังคงมีความจุรถในที่จอดรถแต่ละแห่งจากทั้งหมด 5,000 คัน

การจราจรเป็นปัญหาเนื่องจากสถานที่เล่นเกมเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีการสนับสนุนพื้นที่ National Harbor เป็นระยะทางหลายไมล์ ในการพยายามแก้ไขปัญหา ตำรวจตัดสินใจปิดทางออกทางหลวงหลายสายและบรรเทาการจราจรผ่านสะพานวูดโรว์ วิลสัน เจ้าหน้าที่ของเทศมณฑลปรินซ์จอร์จแนะนำให้ผู้ขับขี่วางแผนสำหรับเวลาพิเศษเมื่อขับรถในพื้นที่จนถึงวันที่18 ธันวาคม

ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ ให้มากที่สุดเท่าที่ 90,000 คันจะเดินทางเข้าไปในท่าเรือแห่งชาติในหนึ่งสัปดาห์โดยเฉลี่ย จำนวนนี้สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยการเพิ่มปริมาณการเข้าชมคาสิโน ใช้เงินมากถึง 10 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงถนนในบริเวณใกล้เคียงรีสอร์ท เพื่อให้สามารถรับมือกับการจราจรที่คับคั่งได้ MGM National Harbor คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมได้ 25,000 คนต่อวัน ซึ่งจะมีจำนวนผู้เข้าชม 9.1 ล้านคนต่อปี

เพื่อจัดการกับปัญหาการจราจรต่อไป เจ้าหน้าที่ของ National Harbor กำลังแนะนำว่าคนขับรถใช้เส้นทางอื่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาทำการสูงสุดของสถานที่เล่นเกมซึ่งตั้งแต่เวลา 19.00 น. จนถึงเที่ยงคืนในวันพฤหัสบดีและดำเนินต่อไปจนถึงวันอาทิตย์

ในแคนาดา Casino Niagara เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 20 ปีด้วยการประกาศว่าจะได้รับเงินเพียง 5.3 ล้านดอลลาร์จากความร่วมมือกับผู้มีอำนาจในการเล่นเกมระดับจังหวัดสำหรับการอัพเกรดที่ตั้งค่าให้รวมประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สำหรับเทคโนโลยีพื้นคาสิโนใหม่

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Niagara Falls Review การเปิดเผยนี้จัดทำโดย Richard Taylor รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของFalls Management Group ผู้ดำเนินการ ใน โตรอนโต ในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของโรงงานในออนแทรีโอ

“การลงทุนจะช่วยให้เรานำคาสิโน Niagaraไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีการเล่นเกมใหม่ ประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบใหม่ และประสบการณ์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น” เทย์เลอร์กล่าว

John MacFarlane รองประธานอาวุโสด้านการเล่นเกมของOntario Lottery And Gaming Corporationบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า บริษัท Crown ระดับจังหวัดมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทั้ง Casino Niagara ซึ่งเปิดในปี 1996 และเดิมทีตั้งใจจะเป็นคาสิโนชั่วคราวจนกว่าจะถึง สิ่งอำนวยความสะดวกถาวรถูกสร้างขึ้น และ รีสอร์ทคาสิโน Niagara Fallsview Casinoที่อยู่ใกล้เคียงและมีขนาดใหญ่กว่ามาก“ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา”

“ที่คาสิโน Niagara เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการอัพเกรดข้อเสนอ [อาหารและเครื่องดื่ม] บางส่วนและส่วนอื่น ๆ ของสถานที่” MacFarlane บอกกับ Niagara Falls Review “ช่วงต้นปีใหม่ เราจะเริ่มอัพเกรดชั้นเกมและทางเข้าคาสิโน และจะปรับปรุงการเสนออาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าต่อไป”

จิม ดิโอดาติ นายกเทศมนตรีของน้ำตกไนแองการ่าเปิดเผยว่าที่ปรึกษาของเมืองเพิ่งผ่านมติเป็นเอกฉันท์ได้สามฉบับที่เรียกร้องให้หน่วยงานระดับจังหวัดทำให้แน่ใจว่าเมืองที่มีประชากร 83,000 คนยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับเล่นเกมรอบปฐมทัศน์ของประเทศ ก่อนเสริมว่าอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง ได้ทำหน้าที่เป็น “ตัวเร่งปฏิกิริยา” สำหรับการลงทุนเพิ่มเติม

“ข้อความของเราถึง [Ontario Lottery And Gaming Corporation] ข้อความของเราที่ส่งถึงจังหวัดคือการลงทุนที่นี่ สร้างโรงภาพยนตร์ของคุณที่นี่ ลงทุนและอัปเกรดคาสิโนของคุณที่นี่” Diodati บอกกับ Niagara Falls Review “เรามีการลงทุนภาคเอกชนถึงภาครัฐมากกว่าสองต่อหนึ่ง 20 ปีแรกนั้นค่อนข้างน่าเหลือเชื่อ เปลี่ยนแปลงได้มาก และเราเชื่อว่าหากเราตัดสินใจถูกต้องในวันนี้ พรุ่งนี้จะดีขึ้นมาก”

นอกจากนี้ คาสิโน ออนแทรีโอยังฉลองวันเกิดด้วยการให้เงิน 75,899 ดอลลาร์แก่องค์กรการกุศลในท้องถิ่น 5 แห่งที่แบ่งเท่าๆ กัน ซึ่งรวมถึงมูลนิธิชุมชนไนแองการ่า การแบ่งปันโครงการ วิทยาลัยไนแองการ่า การท่องเที่ยวน้ำตกไนแองการ่า และมูลนิธิหนึ่งเพื่อสุขภาพไนแอการา

“ตั้งแต่วันแรก ค่านิยมหลักของเราและความมุ่งมั่นในการตอบแทนชุมชนของเรายังคงมั่นคง” เทย์เลอร์บอกกับหนังสือพิมพ์ “เราได้ลงทุนมากกว่า 15.1 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงบริการทางสังคมที่สำคัญและโปรแกรมที่ชาวน้ำตกไนแองการ่าและพื้นที่โดยรอบใช้”

VinaCapital Group ประกาศข้อมูลในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับโครงการคาสิโนที่บริษัทดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนแบบบูรณาการมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์กำลังดำเนินการอยู่ในจังหวัดกว๋างนาม ในเขตฮอยอัน สถานที่จัดงานมีชื่อใหม่คือ Hoiana โดยเฟสแรกของโครงการจะเปิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019

สถานที่เล่นเกมแห่งใหม่จะตั้งอยู่ริมชายหาดใกล้กับเมืองฮอยอันซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโก เฟสแรกของ Hoiana จะประกอบด้วยโรงแรมที่มีห้องพัก 445 ห้องและอพาร์ทเมนท์ที่อยู่อาศัยเพียง 200 ห้อง New World Hotels of Hong Kong จะดำเนินการบริเวณนี้ของรีสอร์ท ที่พักจะรวมถึงรีสอร์ทหรู Rosewood ในสถานที่ซึ่งมีวิลล่า 75 หลังและบ้านพัก 25 หลัง คาสิโนและสนามกอล์ฟจะรวมอยู่ในระยะแรกของโครงการ

เนื่องจากฮอยอานาและส่วนต่างๆ ของอาคารจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รัฐบาลเวียดนามจึงได้เริ่มย้ายแผนการขยายท่าอากาศยานนานาชาติดานังไปพร้อมกับรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้รับในพื้นที่อันเนื่องมาจากโรงแรมใหม่ ที่พักอาศัยและ โซนไลฟ์สไตล์

Hoiana เป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์โดยความร่วมมือซึ่งรวมถึง VinaCapital พร้อมด้วย Gold Yield Enterprises และ Suncity Group Gold Yield Enterprises เป็นบริษัท ย่อยของ Chow Tai Fook Enterprisesในขณะที่ Suncity Group เป็นผู้ดำเนินการขยะของมาเก๊า ในตอนแรก VinaCapital ได้ร่วมมือกับ Genting แห่งมาเลเซีย แต่ Genting ตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นหุ้นส่วนในปี 2555

Don Lam ประธานโครงการ Hoiana กล่าวว่าโครงการนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานใหม่สำหรับการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ในเวียดนาม Lam รู้สึกว่าในที่สุด Hoiana จะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในเอเชีย และจะนำมาซึ่งโลกแห่งความบันเทิงที่ครบครันในตัวเอง เช่นเดียวกับการพักผ่อน ความเพลิดเพลิน และความหรูหรา

ปลายเดือนมิถุนายนTigre de Cristalได้ตัดสินใจทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องประจำห้องสองคน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาคเกมวีไอพีได้เห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อมูลจากรายงานระหว่างกาลของโปรโมเตอร์คาสิโนซึ่งเผยแพร่ในเดือนกันยายน ตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มนักวิเคราะห์ของ Union Gaming Securities Asia Ltd. ได้พิจารณาแล้วว่ารีสอร์ทคาสิโนจะสามารถเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในการเล่นเกมวีไอพีภายในสองปีข้างหน้า

ในบันทึกย่อที่เผยแพร่ในวันนี้ Grant Govertsen นักวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมกล่าวว่าการคาดการณ์สำหรับ Tigre de Cristal คือปริมาณวีไอพีรายเดือนที่คาดว่าจะมาที่ 2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งจะมีมูลค่าเพียง 257 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ในปี 2560 ปริมาณชิปกลิ้งวีไอพีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีและแตะ 2.4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ภายในปี 2561 จำนวนเงินดังกล่าวอยู่ที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

จากข้อมูลของ Govertsenจำนวนเงินนั้นอยู่ในแนวเดียวกันกับสิ่งที่เห็นในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เมื่อโปรแกรมวีไอพีเริ่มต้นขึ้น นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการคาดการณ์สำหรับการเล่นเกมวีไอพีในปี 2018 สำหรับคาสิโนอยู่ที่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของขนาดตลาดมาเก๊าสำหรับการเล่นเกมวีไอพีซึ่งอยู่ที่ .6% สำหรับครึ่งหลังของปีนี้

Tigre de Cristal ถือเป็นคาสิโนที่เน้นวีไอพีแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าธุรกิจตลาดมวลชนสำหรับสถานที่นั้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทรัพย์สินเกือบทั้งหมด ตามการคาดการณ์ ปริมาณโต๊ะเล่นเกมจำนวนมากสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8 เป็น 9 เปอร์เซ็นต์ในปีหน้าเป็น 77.5 ล้านดอลลาร์

G1 Entertainment LLC ถือใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับคาสิโนโดย Summit Ascent ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท G1 ในบันทึกช่วยจำวันนี้ Govertsen คาดการณ์ว่า Summit Ascent จะโพสต์ EBITDA ในช่วงวัยรุ่นตอนกลางซึ่งมีการเติบโตในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งเกินขนาดโดยมีการเติบโตในปี 2020 หลังจาก Tigre de Cristal ระยะที่สองเสร็จสมบูรณ์

ระยะที่สองของรีสอร์ทคาสิโนจะครอบคลุมพื้นที่ 100,000 ตารางเมตรและการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า เฟสนี้มีกำหนดจะรวมห้องพักในโรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และพื้นที่จัดประชุมเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายของเฟสนี้อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานระยะที่สองจะเป็นตัวแทนของรีสอร์ทใหม่เอี่ยมแทนการขยายคาสิโนที่มีอยู่ ในแง่ของการเล่นเกม ขั้นตอนที่สองจะรวมโต๊ะเล่นเกมวีไอพี 100 โต๊ะ เครื่องสล็อตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ 500 เครื่อง รวมถึงโต๊ะจำนวนมาก 70 โต๊ะ

ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียMacau Legend Development Limitedได้รายงานว่าLegend Palace Hotel แห่งใหม่ ในย่าน Fisherman’s Wharf ของมาเก๊าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการทดลองใช้งานในช่วงกลางเดือนมกราคม ก่อนเริ่มการเฉลิมฉลองตรุษจีน

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Macao Daily News ของจีน การเปิดเผยดังกล่าวมาจาก David Chow Kam Fai ประธานร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของMacau Legend Development Limited ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ในขณะที่เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าสถานที่ให้บริการในมาเก๊า คาสิโนที่มีโต๊ะเกม 80 ถึง 120 โต๊ะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของรัฐบาล

ภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมที่ถือครองโดยSJM Holdings Limitedบริษัท Macau Legend Development Limited ได้ดำเนินการคาสิโนวังของฟาโรห์ภายในโรงแรม Landmark Macau พร้อมกับBabylon Casino Macau ที่อยู่ใกล้เคียง และประกาศว่าโรงแรม Legend Palace ระดับ 5 ดาวจะเสนอ “ห้องพักอันหรูหรา” จำนวน 223 ห้องควบคู่ไปกับ ห้องสวีท สโมสรสุขภาพพร้อมสระว่ายน้ำและยิม ร้านอาหารและร้านค้าปลีก สถานบันเทิงและสันทนาการ

Macau Legend Development Limited, which purchased the Savan Vegas Hotel And Entertainment Complex in Laos for approximately $42 million in early-September, stated that the Legend Palace Hotel is to be its second new hotel to open in the Fisherman’s Wharf district following the February of 2015 inauguration of its Harbourview Hotel. The company also proclaimed that it plans to expand its self-run VIP gaming business to the new venue and will be relocating some of its existing tables while moreover applying for additional licenses.

มีรายงานว่าผู้สมัครกว่า 1,000 คนได้สมัครงานที่Victoria Gate Casino ในเมืองลีดส์ Victoria Gate เป็นศูนย์กลางความบันเทิงสำหรับแขก 1,400 คนซึ่งเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในสหราชอาณาจักร – พื้นที่เล่นเกม 50,000 ตารางฟุตที่คาดว่าจะสร้างงาน 205 ตำแหน่งตั้งแต่การจัดการค้าปลีกและอาหารไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงานของคาสิโน เมื่อสามเดือนก่อน คาสิโนประกาศว่าพวกเขาจะเริ่มจ้างงาน กระตุ้นให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมากจากพื้นที่เสี่ยงโชคในการเป็นผู้ฝึกหัดของ Victoria Gate คนต่อไป

ตามแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการ หลังจากตรวจสอบการสมัครงาน พนักงานชุดแรกจำนวน 35 คนได้ถูกส่งไปยัง “โรงเรียนคาสิโน” แล้ว ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมหกสัปดาห์ที่มุ่งเตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับการเปิด VIP ที่กำหนดไว้สำหรับต้นปี 2560 ทั้งหมด พนักงานในอนาคตจำนวน 35 คนอยู่ในหมวดหมู่ NEET ของสหราชอาณาจักร (ไม่ใช่ด้านการศึกษา การจ้างงาน หรือการฝึกอบรม) และส่วนใหญ่มาจากพื้นที่โดยรอบของเมือง

หลักสูตรจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จาก Blackpool และวิทยาลัย Fylde ใน Blackpool, Lancashireและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะมอบประกาศนียบัตร NVQ Level 2 ให้กับพนักงานในการดำเนินการด้านการพนัน โปรแกรมการฝึกอบรมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญจำนวนหนึ่ง รวมทั้งโป๊กเกอร์ แบล็คแจ็ค และเกมรูเล็ตเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายการพนัน ความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักสูตรทางคณิตศาสตร์ที่อิงตามอัตราต่อรอง

Patrick Noakes ผู้อำนวยการสถานที่จัดงานของ Victoria Gate Casino กล่าว ถึงเซสชั่นการฝึกอบรมที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าเนื่องจากแผนของบริษัทคือการสร้างสถานที่ระดับบนสุดซึ่งครอบคลุมทั้งการเล่นเกมและการต้อนรับ พวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าพนักงานยามว่างของพวกเขาดีที่สุด หนึ่งรอบ – สิ่งที่สามารถทำได้โดยการฝึกอบรมวิชาชีพและคุณสมบัติเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงดูแลในการเลือกทีมงานที่มีความหลากหลายและกระตือรือร้น ซึ่งสามารถให้บริการในระดับสูงสุดที่พวกเขาต้องการบรรลุ