พนันฟุตบอล เว็บพนันบาส การวิจัยอ้างว่านักฟุตบอลผลงานไม่ดี

พนันฟุตบอล ารศึกษาระดับปริญญาเอกที่ดำเนินการโดย Graeme Law ที่มหาวิทยาลัยเชสเตอร์อ้างว่าผู้เล่นฟุตบอลอาชีพมีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียจากการพนัน

กฎหมายรายละเอียดข้อมูลและการวิเคราะห์ของเขา ที่ ประชุมประจำปีของสมาคมสังคมวิทยาของอังกฤษในเบอร์มิงแฮมระบุว่าพีชั้นเล่นการพนันเป็นวิธีการบรรเทาความเบื่อหน่ายและการใช้งานเว็บไซต์การพนันออนไลน์ไปยังคู่ค้าการพนันปกปิดจากพันธมิตรของพวกเขา:

พนันฟุตบอล “สภาพแวดล้อมการพนันก่อนหน้านี้เป็นสังคมมากขึ้นและสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์กลุ่มในขณะที่อินเทอร์เน็ตอนุญาตให้เล่นการพนันในที่ส่วนตัว”

“ผู้เล่นเล่นการพนันเพื่อบรรเทาความเบื่อหน่ายในการเดินทางไปเล่นเกมเยือนและหลังการฝึกซ้อมในทัวร์ปรีซีซั่น ตรงกันข้ามกับความเห็นของผู้คนทั่วไป การกระทำของพวกเขาถูกควบคุมและจำกัดอย่างหนัก ดังนั้นพวกเขาจึงเบื่อง่าย”

ลอว์เป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งได้ต่อยอดในระดับนานาชาติสำหรับสกอตแลนด์อายุต่ำกว่า 19 ปี กฎหมายที่ใช้ในรายชื่อของเขาให้สัมภาษณ์ 34 นักฟุตบอลมืออาชีพในปัจจุบันและอดีตรวมทั้งต่างประเทศพรีเมียร์ลีกและลดผู้เล่นลีก

การศึกษาของเขาให้รายละเอียดที่ผู้เล่นสัมภาษณ์ พูดคุยเกี่ยวกับความกังวลที่เกิดจากการพนัน โดยปกติแล้วเกมโป๊กเกอร์บนโค้ชหรือที่โรงแรมก่อนการแข่งขัน ส่งผลให้การแสดงบกพร่อง

จากการวิจัยของเขา ผู้เล่นระดับนานาชาติและพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งบอกเขาว่า:

“ฉันชอบเดิมพันบนรถบัส แต่มันแย่ลงเมื่อฉันสามารถเดิมพันออนไลน์ได้ ฉันสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครรู้ ฉันสูญเสียมาก ภรรยาของฉันรู้เรื่องนี้หลังจากผ่านไปหนึ่งปี เธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากฉัน และตอนนี้มันอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว เป็นวัฒนธรรมของการพนันฟุตบอลและอาจเป็นอันตรายได้เมื่อจับได้”

ผู้เล่นคนหนึ่งยังยืนยันกับ Law ว่าการสูญเสียการพนันของเขาทำให้เขาไม่สามารถเล่นได้ในระดับที่คาดหวังในสนาม:

“ฉันแพ้มากและมีกลิ่นเหม็นเพราะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันคิดถึงในระหว่างเกม”

ผู้เล่นที่สัมภาษณ์เพิ่มเติมสำหรับการวิจัยนี้ถูกผูกมัดโดยหลักจริยธรรมและไม่เปิดเผยชื่อ ขนาดกลุ่มตัวอย่างอาจค่อนข้างเล็ก แต่ Graeme เชื่อว่าเป็นการสะท้อนปัญหาการพนันในฟุตบอล และผลด้านลบของการพัฒนาเทคโนโลยี:

“ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจของการพัฒนาเทคโนโลยีคือการที่พันธมิตรขาดความตระหนักในปัญหาการพนันที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้เล่น”

ด้วย Game of Thrones ของ HBO ที่ตอนนี้อยู่ในซีรีส์ที่หกและได้อ่านหนังสือเล่มเดิมของ George RR Martin ผู้แต่ง ทุกคนคงเดาได้ว่าใครจะได้นั่งบนบัลลังก์เหล็ก GameOfThrones

ด้วยลัทธิแมมมอ ธ ที่ติดตามการแสดงและชุดหนังสือที่นำไปสู่ทฤษฎีและการทำนายมากมายในกลุ่มแฟนออนไลน์ เจ้ามือรับแทงม้าWilliam Hillอนุญาตให้ผู้ที่สนใจใช้เงินของพวกเขาในที่ที่ปากของพวกเขาคือโดยการเปิดตลาดว่าใครจะเป็นผู้ปกครองเจ็ดอาณาจักร จบรายการโทรทัศน์.

Breaker of Chains and Mother of Dragons Daenerys Targaryen รับบทโดย Emilia Clarke เป็นรายการโปรดที่ 3/1 นี่อาจได้รับอิทธิพลจากตอนล่าสุดซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะได้กองทัพ Dothraki ที่ใหญ่และทรงพลังมาทำหน้าที่ตามคำสั่งของเธอ มีรายงานว่าอีกสามคนที่วิ่งอยู่นั้นดีที่สุดของ Winterfell; Greenseer Bran Stark ที่ 4/1 กลับมาจากความตายของ Jon Snow ที่ 9/2 และ Sansa Stark ที่ 11/2

Rickon สตาร์คที่เหลือมีราคาดีอยู่ที่ 25/1 และสามารถพิสูจน์ได้ว่าการเดิมพันที่มั่นคง แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขาจะเป็นที่ยอมรับว่าไม่ปลอดภัย

โจ คริลลี่ โฆษกของวิลเลียม ฮิลล์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า: “เราอยู่สี่ตอนในซีรีส์ที่หก และการต่อสู้แย่งชิงอำนาจก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะยอมแพ้ ดูเหมือนว่าเกือบทุกคนสามารถลงเอยด้วยการเป็นผู้ชนะใน Game of Thrones ได้ ตราบใดที่พวกเขาอยู่รอดจนถึงตอนจบของซีรีส์สุดท้าย”

เทคโนโลยีคาสิโนบนมือถือที่จดทะเบียนใน London AIM และผู้ให้บริการเนื้อหาNektan Plc ได้ยืนยันการแต่งตั้ง Leigh Nissim เป็นซีอีโอคนใหม่

การกำกับดูแลของ Nektan ยุติการค้นหาผู้นำคนใหม่เป็นเวลาห้าเดือนหลังจากการลาออกของ David Gosen เมื่อต้นเดือนมกราคม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันบนมือถือคาดว่าจะติดตั้ง Nissim เป็น CEO ภายในปลายเดือนกรกฎาคมแทนที่ CEO ชั่วคราวและผู้ก่อตั้งบริษัท Gary Shaw ซึ่งจะรับหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์

Nissim ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพนันออนไลน์เข้าร่วมกับ Nektan จาก International Game Technology (IGT) ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระดับโลกสำหรับบริการการพนันแบบโต้ตอบ

Jim Wilkinson ประธานบริษัท Nektan PLC ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง Nissim

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แต่งตั้งคนที่มีความสามารถและประสบการณ์ของ Leigh ให้กับ Nektan ในช่วงเวลาที่มีการเติบโตและการพัฒนาสูงนี้ ด้วยประวัติที่แข็งแกร่งของเขาในการเติบโตธุรกิจการพนันที่ประสบความสำเร็จในแนวดิ่งผลิตภัณฑ์ของเราและภายในตลาดที่มีการควบคุม การแต่งตั้งของ Leigh จะช่วยให้ Nektan เติบโตอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการจัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ของเรา”

“คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าสายเลือดดิจิทัลและการเล่นเกมของ Leigh บวกกับภูมิหลังทางการเงินของเขาที่ได้รับก่อนหน้านี้ในอาชีพของเขาที่ Deloitte จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของ Nektan เมื่อเราเข้าสู่บทต่อไปของการพัฒนาของเรา”

เติมเงินผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์paysafecardได้ถึงความก้าวหน้าของ บริษัท โดยการลงนามข้อตกลงการให้การสนับสนุนครั้งแรกกับสโมสรกีฬายอด eSports

G2 ESPORTS ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดย Carlos Rodriguezหนึ่งในผู้เล่น eSports ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

ในเวลาเพียงปีเดียว สโมสรที่ตั้งอยู่ในมาดริดได้กลายเป็นหนึ่งในห้าสโมสรชั้นนำของโลก และตั้งเป้าที่จะเป็นแบรนด์ที่มีค่าที่สุดในแวดวง eSports ระดับนานาชาติ

Udo Müller ซีอีโอของ paysafecardให้ความเห็นว่า: “ปี 2015 เราเห็นเราสนับสนุนเป้าหมายการแข่งขัน eSports ในลีก การสนับสนุนสโมสรระดับหัวกะทิในตอนนี้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการแข่งขัน eSports และน้ำใจนักกีฬาของโลกดิจิทัล ความมีชื่อเสียงและความทะเยอทะยานของ G2 ESPORTS ช่วยเสริมแนวทางของเราในการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในการแสวงหาความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ”

“การเป็นพันธมิตรกับ G2 ESPORTS ยังช่วยให้เราสามารถนำเสนอช่วงเวลาการเล่นเกมสุดพิเศษมากมายให้กับชุมชน eSports แฟน ๆ และนักเล่นเกมทั่วโลกสามารถตั้งตารอกำหนดการของแคมเปญ โปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษมากมาย รวมถึงการพบปะและทักทายในกิจกรรมต่างๆ มากมาย paysafecard วางเกมเมอร์และความต้องการของพวกเขาไว้ในหัวใจของความพยายามมากกว่าที่เคย”

Carlos Rodriguez ซีอีโอของ G2 ESPORTSกล่าวเสริมว่า “การเป็นพันธมิตรกับ paysafecard เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดใน G2 เราแบ่งปันค่านิยมและหลักการพื้นฐานที่เหมือนกัน และนั่นก็มีประสบการณ์ในทุกการกระทำและเนื้อหาที่เรามีส่วนร่วม

“นอกจากนี้ การทำงานกับแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพเฉพาะถิ่นช่วยให้เราสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมของเรา เนื่องจาก paysafecard ใช้งานได้จริงเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เป็นการยากที่จะหาพันธมิตรที่ดีกว่าในการแบ่งปันการเดินทางอันทะเยอทะยานใน eSports กับเรา และจากรูปลักษณ์ของมัน ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานแสนนาน”

Fredrik Elmqvist ซีอีโอของYggdrasil Gamingอภิปรายถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนการสรรหาบุคลากรจำนวนมากของบริษัทจนถึงปีนี้ เนื่องจากผู้พัฒนาสล็อตผลักดันไปทั่วยุโรป

SBC: สวัสดี Fredrik ยินดีที่ได้สัมภาษณ์คุณ คุณสามารถให้รายละเอียดแก่ผู้อ่าน SBC เกี่ยวกับความต้องการในการรับสมัครงานในยุโรปของคุณได้หรือไม่? ทำไมความคิดริเริ่มนี้จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน Yggdrasil ?

Fredrik Elmqvist: ค่อนข้างง่ายเพราะเราเติบโตอย่างรวดเร็ว หากคุณดูจากจำนวนการลงทะเบียนโอเปอเรเตอร์ การเปิดตัวเกม และเครื่องมือส่งเสริมการขายใหม่ที่เราได้เปิดตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราจำเป็นต้องปรับขนาดอย่างรวดเร็ว เราได้ลงนามในชื่อใหญ่ๆ เมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงbet365และยังมีอีกมากที่จะตามมา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราจะรักษาระดับความเป็นเลิศด้านการบริการที่เราเป็นที่รู้จัก

ยิ่งไปกว่านั้น เราได้ขยายการดำเนินงานของเราไปทั่วยุโรปด้วยศูนย์เทคโนโลยีระดับโลกของเราในโปแลนด์และการดำเนินการเชิงพาณิชย์ใหม่ในยิบรอลตาร์ ไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาทีมของเรามีสมาชิกเพียง 25 คน แต่ตอนนี้เราแข็งแกร่งถึง 65 คนและจำนวนนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

SBC: การขับเคลื่อนการสรรหาบุคลากรขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่าย ความคิดริเริ่มนี้ท้าทายความเป็นผู้นำและการดำเนินงานของคุณอย่างไร?

FE:คุณพูดถูก การรับสมัครจำนวนมากนั้นยาก ในหลาย ๆ ด้าน เราได้ทำให้ความท้าทายยากขึ้นด้วยการกำหนดมาตรฐานที่สูงสำหรับตัวเราเอง เราทำการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนใหญ่ แทนที่จะจ้างหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้เรายังพยายามมองออกไปนอกอุตสาหกรรมเมื่อทำการสรรหา

สิ่งที่ฉันได้ทำนั้นทำให้ฉันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ Yggdrasil ทำได้ดีและสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ การสร้างทีมที่แข็งแกร่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจใดๆ และกระบวนการนี้ได้ยืนยันอีกครั้งเท่านั้น

SBC: ในฐานะผู้พัฒนาเกมและเนื้อหาชั้นนำของอุตสาหกรรม คุณกำลังมองหาชุดทักษะและความสามารถที่สำคัญของพนักงานใดบ้างในการดำเนินงานของคุณ

FE:แน่นอนว่ามีข้อกำหนดทางเทคนิคจำนวนมากที่เราต้องการ และบางส่วนก็หายาก แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการที่พนักงานใหม่เข้ากับวัฒนธรรม Yggdrasil ได้ดี เรากำลังมองหาคนใจกว้างที่สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาสู่อุตสาหกรรมนี้ได้ เราได้ปฏิเสธผู้สมัครอาวุโสจำนวนหนึ่ง หลายคนที่มีข้อมูลรับรองการเล่นเกมที่แข็งแกร่ง เนื่องจากพวกเขาไม่เหมาะกับวัฒนธรรมของเรา

เราไม่ต้องการให้สมาชิกในทีมนำสัมภาระติดตัวไปด้วย เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุด

SBC: Yggdrasil ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงานเป็นอย่างมาก เหตุใดจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนการสรรหาของคุณ

FE:อีกครั้ง มันเป็นคำถามของมุมมอง เรามีทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีพลวัตมากที่สุดในการเล่นเกม ในที่สุดก็นับ มี 17 สัญชาติที่ทำงานที่ Yggdrasil และนี่หมายความว่าเราใช้แนวทางที่แตกต่างไปจากความท้าทาย

อุตสาหกรรมของเราพูดถึงนวัตกรรมเป็นอย่างมาก แต่นวัตกรรมต้องขับเคลื่อนด้วยคน เรากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำสิ่งต่างๆ โดยการจ้างคนที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ และมุมมองที่แตกต่างกัน

yggdrasil-jokermillionsSBC: Yggdrasil พัฒนากลยุทธ์องค์กรโดยรวมอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าน่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและความสามารถเชิงพาณิชย์ มันช่วยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์อย่างมากหรือไม่?

FE:ช่วยให้เราสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วในฐานะหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่ในการเล่นเกม แต่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น เรามีการสมัครงานในตำแหน่งหน้าที่มากมาย ซึ่งฉันมักจะบอกว่าหางานที่ Yggdrasil ยากกว่าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เราให้ความสำคัญกับการเติบโตของอาชีพเป็นอย่างมาก และเรามีความยืดหยุ่นในเรื่องความก้าวหน้า

เรายังเห็นคุณค่าของความโปร่งใสและการเปิดกว้าง โดยเชิญชวนพนักงานทุกคนเข้าร่วมงานของลูกค้า ซึ่งสร้างบรรยากาศที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มันเป็นสัมผัสเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้ซึ่งรวมกันทำให้เราเป็นที่ต้องการ

SBC: สุดท้ายนี้ คุณช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นของบริษัทคุณในอุตสาหกรรมนี้ให้พนักงานที่อาจเป็นพนักงานของคุณทราบได้หรือไม่

FE:ฉันพูดเสมอว่าเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มแรกคือการเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดในตลาด ไม่ได้แปลว่าใหญ่ที่สุดเสมอไป เราเน้นที่คุณภาพ: เกมชั้นนำในตลาด เครื่องมือส่งเสริมการขายที่เป็นนวัตกรรม และการบริการลูกค้าที่ไร้ที่ติ

เราเติบโตอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เริ่มต้น และได้รับการยกย่องอย่างสูงในอุตสาหกรรมนี้ จุดมุ่งหมายสำหรับเราที่จะรักษาโมเมนตัมนี้ เติบโตต่อไป และปรับปรุงต่อไป

Sportlobster จะให้โอกาสแฟน ๆ คว้าเงินรางวัลหนึ่งล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้ ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมทำนายผลยูโร 1 ล้านยูโรซึ่งท้าทายให้ผู้บริโภคคาดเดาผลลัพธ์ที่แท้จริงของยูโร 2016

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทาย 16 ทีมที่จะผ่านเข้ารอบจากรอบแบ่งกลุ่ม รวมถึงตำแหน่งของพวกเขา จากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบจากเกมน็อคเอาท์แต่ละเกมจากรอบที่สองไปจนถึงผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อคว้าเงินรางวัล 1,000,000 ยูโร

Sportlobster ยังเสนอรางวัลเงินสดสำหรับแฟน ๆ ที่ไปถึงแต่ละสเตจด้วยการทายผลสายที่ถูกต้องเต็มรูปแบบ จาก 250 ยูโรสำหรับ 16 ครั้งสุดท้ายที่แม่นยำถึง 100,000 ยูโรสำหรับการจับคู่ครั้งสุดท้ายที่ถูกต้อง การแข่งขันมีให้ในแอพ Sportlobster หรือดาวน์โหลดฟรี และรางวัลคือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการแข่งขันฟรีในสหราชอาณาจักร

Sportlobster จะทำงานร่วมกับอดีตดาราฟุตบอลอังกฤษรวมถึง Michael Owen และ Sol Campbell ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการแข่งขันและวิธีทำให้ Predictor สำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับ Trinity Mirror เพื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงการแข่งขันผ่านโซลูชันการโฆษณา บทความพื้นเมือง และกิจกรรมโซเชียลมีเดีย

Andy Meikle ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Sportlobsterกล่าวว่า “Sportlobster €1 ล้าน Euros Predictor จะเสนอรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาด – จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริง ในแง่นี้ แฟนบอลที่เดิมพัน 10 ปอนด์ให้เลสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกจะได้รับเงินรางวัล 50,000 ปอนด์

“กับ Sportlobster แฟน ๆ มีโอกาสที่จะชนะหนึ่งล้านยูโรโดยไม่ต้องจ่ายแม้แต่เพนนีเดียว ผู้ใช้ของเรายังสามารถแข่งขันในลีกการทำนายผลแบบแมตช์ต่อแมตช์โดยรักษาการแข่งขันแบบกระชับมิตรไปจนถึงการเตะรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์

“Sportlobster เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างแฟน ๆ ในขณะที่พวกเขาดื่มด่ำกับเนื้อหาและข้อมูลกีฬาที่หลากหลายและเป็นส่วนตัว การนำทางใหม่สำหรับแอพจะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และทำให้แฟน ๆ สามารถค้นหาข่าวสารล่าสุด คะแนนและการอัปเดตที่สำคัญสำหรับพวกเขาได้ง่ายขึ้น”

บริษัท Amaya Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของPokerStarsได้ประกาศข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์ใหม่กับTeam Liquidองค์กรอีสปอร์ตรายใหญ่ PokerStarsTeamLiquid

เงื่อนไขของข้อตกลงจะเห็นมืออาชีพ Team Liquid หลายคนรวมถึง LiquidTLO แนะนำโป๊กเกอร์ในละครเกมของพวกเขาและแสดงโป๊กเกอร์ออนไลน์แก่ผู้ชมใหม่ ๆ ในช่อง Twitch ของพวกเขา

จุดมุ่งหมายคือการแสดงให้เห็นถึงทักษะ ความท้าทาย และองค์ประกอบการแข่งขันที่คล้ายคลึงกันซึ่งโป๊กเกอร์แบ่งปันกับอีสปอร์ต นอกจากนี้ สมาชิกบางคนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก PokerStars เช่น European Poker Tour ในบาร์เซโลนาในปลายปีนี้ ทดสอบผลิตภัณฑ์ออนไลน์ใหม่ ๆ เช่น Knockout Poker ที่เพิ่งเปิดตัวและแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของ PokerStars

สตรีมเมอร์ Team Liquid สามคนที่เกี่ยวข้องในตอนแรกจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ Hearthstone Janne ‘Savjz’ Mikkonenจากฟินแลนด์ รวมถึงคู่ StarCraft เจฟฟรีย์ ‘Sjow’ Brusiจากสวีเดน และ Dario ‘TLO’ Wünschจากเยอรมนี ผู้เล่นบางคนมีประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์อย่างมากมาย จะเล่นและสตรีมการแข่งขันโป๊กเกอร์และรูปแบบเกมบน PokerStars

สมาชิก Team Liquid ‘Sjow’ ผู้ได้รับรางวัล Xfinity Hearthstone Invitational ในปี 2015 กล่าวว่า: “ฉันยินดีที่จะประกาศว่าฉันจะสตรีมโป๊กเกอร์ภายใต้ธง PokerStars ฉันเคยเล่นมากก่อนที่จะเริ่มอาชีพ eSports และเป็นเกมที่น่าสนใจและซับซ้อนมาก หากคุณต้องการเห็นผู้เล่นโป๊กเกอร์เก่าเรียนรู้เกมใหม่ ให้ไปที่สตรีมของฉัน”

SavjsTLO

Janne ‘Savjz’ Mikkonen ทีม Liquid

‘Savjz’ ที่ชนะการแข่งขัน Hearthstone หลายรายการ ก็มีพื้นฐานในการเล่นโป๊กเกอร์เช่นกัน เขาเสริมว่า: “ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเกมนี้ เมื่อก่อนเล่นบ่อยมาก PokerStars เป็นบริษัทที่ได้รับความนับถือและน่าเชื่อถือที่สุดในธุรกิจนั้น ดังนั้นฉันจึงตื่นเต้นมากที่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา”

มีสามเณรโป๊กเกอร์ในหมู่ลูกเรือ อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบของ ‘TLO’ ซึ่งเพิ่งทำ 8 อันดับแรกที่ DreamHack Leipzig เขากล่าวว่า:“ โป๊กเกอร์และสตาร์คราฟต์เป็นสองฉากที่ใกล้ชิดกันมาก ทั้งสองเป็นเกมของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์พร้อมเพดานทักษะที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันรอคอยที่จะลองเล่นโป๊กเกอร์และผู้ชมจะได้เห็นฉันเรียนรู้เกมในฐานะมือสมัครเล่นทั้งหมดในช่อง Twitch ของฉัน”

ผู้เชี่ยวชาญ Team Liquid จะเข้าร่วมสตรีมของพวกเขาในบางครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญของ Team PokerStars เช่นBertrand ‘ElkY’ Grospellierซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เล่น Hearthstone มืออาชีพใน Team Liquid และเคยเป็นหนึ่งในผู้เล่น StarCraft ชั้นนำของโลก สมาชิกทีม PokerStars Pro Online Lex VeldhuisและRandy ‘nanonoko’ Lewผู้ซึ่งเล่นเกม StarCraft และ Street Fighter ตามลำดับในระดับการแข่งขันก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพก็จะมีส่วนร่วมด้วย เช่นเดียวกับผู้เล่นการแข่งขันสดที่ใหญ่ที่สุดในโลกDaniel Negreanuซึ่งมีรายได้มากกว่า 32 ล้านเหรียญ (21.8 ล้านปอนด์) Team Pros จะคอยให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญแก่ทีม Team Liquid และเล่นเกมกับชุมชนเกมมืออาชีพท่ามกลางกิจกรรมอื่นๆ

Veldhuis กล่าวถึงการประกาศดังกล่าวว่า “เมื่อฉันกลายเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ ฉันไม่เคยละทิ้งความหลงใหลในการเล่นเกม ฉันเป็นแฟน eSports ตัวยง เข้าร่วมฟอรัม Team Liquid และติดตามฉาก StarCraft และ Dota 2 อย่างใกล้ชิด ข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้นักเล่นเกมออนไลน์เห็นว่าโปกเกอร์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และพวกเขาจะนำความคิดและกลยุทธ์ในระดับสูงไปใช้กับเกมยอดนิยมอีกเกมหนึ่งได้อย่างไร”

Nico Jansen แห่งBetITBestสนใจที่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในผู้คน สัปดาห์นี้คือ Olly Joshi

Olly Joshiเป็น หนึ่งในสามผู้ร่วมก่อตั้งที่WantMyBetร่วมกับ Will Chapman และ Tom Gooday เขายังเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตที่ก่อตั้งแอป ‘Gathr’

WantMyBet เป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันทางสังคมที่มุ่งทำลาย อุตสาหกรรมด้วยการพลิกโฉม รูปแบบพันธมิตรแบบดั้งเดิม

วันหยุดที่ดีที่สุด

นั่นต้องเป็น ‘Gap Yah’ ของฉันเมื่อฉันอายุ 18 ปี ฉันเดินทางไปทั่วโลกเป็นเวลาหกเดือนด้วยตัวเอง เรียนรู้อะไรมากมายระหว่างทาง แม้ว่าจะเลือกยาก แต่ฉันคิดว่าฉันจะเลือกบัวโนสไอเรสเป็นไฮไลท์

อัลบั้มที่ดีที่สุด

Marshall Mathers LP เป็นเพลงประกอบในวัยเยาว์ของฉัน และยังคงดังก้องอยู่จนถึงทุกวันนี้

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

คนจะรวยช่วยไม่ได้. ดิคาปริโอและโจนาห์ ฮิลล์เป็นคู่ที่ตลกขบขัน และใครที่จะลืมเลือนฉากอกและฉากที่ฮัมเพลงของ Matthew McConaughey ได้ในตอนนี้

เบ็คแฮมประสบการณ์กีฬาที่ดีที่สุด

อันนี้ง่าย ฉันนั่งบนเส้นแบ่งครึ่งที่ Selhurst Park เมื่อ Becks ทำประตูนั้นจากครึ่งทาง ฉันหันไปหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อฉลอง และบังเอิญเป็นเซอร์บ็อบบี้ ชาร์ลตัน ฉันอายุแค่ 8 ขวบ วันอะไร! สิ่งที่น่าจดจำ

หนังสือที่ดีที่สุด

“ติดยาเสพติด” โดย Nir Eyal เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการช่วยคุณสร้างผลิตภัณฑ์สร้างนิสัย

เดิมพันที่ดีที่สุด

มันเป็นตัวสะสม 10 เท่ามากกว่า 1.5 ประตู ฉันจำได้แม่นว่ารอประตูสุดท้ายที่ฉันต้องการในเกมกับน็อตต์สเคาน์ตี้ พวกเขาให้ฉันรอ แต่ก็ตัดสินใจได้ในนาทีที่ 89 *ช่ายยย*!

วันที่และสถานที่สำหรับการแข่งขัน eGames ครั้งแรกได้รับการประกาศโดย คณะกรรมการ eGames ระหว่างประเทศ (IEGC) มันจะเกิดขึ้นเป็นวันที่สองปรากฏขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 ปีบริบูรณ์และวันอังคารที่ 16 วันของเดือนสิงหาคมที่เฮาส์สวน Lage ริโอบราซิลปาร์เก้

งานนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังแฟน ๆ esports ทั่วโลก ประเทศจากทั่วทุกมุมโลกได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันที่จะเห็นนักเล่นเกมมืออาชีพแข่งขันกันเพื่อชิงเหรียญรางวัลและความภาคภูมิใจของชาติเมื่อเทียบกับเงินรางวัล

Conrad Bird ผู้อำนวยการ GREAT Britain Campaignกล่าวว่า “British House เป็นบ้านหลังที่สองของสหราชอาณาจักรที่งาน Rio 2016 และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงาน eGames ครั้งแรกให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นของเรา”

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม Ed Vaizeyกล่าวเสริมว่า: “อุตสาหกรรมวิดีโอเกมของสหราชอาณาจักรอยู่ในระดับโลก เป็นผลมาจากแหล่งรวมของความสามารถและนวัตกรรมที่น่าทึ่งที่มีอยู่ภายในภาคส่วนนี้ ฉันดีใจที่งาน eGames จะจัดขึ้นที่ British House ในเวลาที่สายตาของโลกจะหันไปหาริโอ และขอให้ผู้แข่งขันทุกคนโชคดี”

ตั้งอยู่ที่เท้าของสัญลักษณ์รูปปั้นพระเยซูที่บ้านที่พระเยซูคริสต์สวน Lage ถูกสร้างขึ้นใน 19 วันศตวรรษและออกแบบโดยผู้ประกอบการที่บราซิล Enrique Lage ในปี ค.ศ. 1920 สวนยังคงรักษาการออกแบบดั้งเดิมบางส่วนโดย John Tyndale ศิลปินจัดสวนชาวอังกฤษ

Wim Stocks ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ International eGames Groupกล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรให้อยู่ใน British House เพื่อแสดง eGames ให้โลกเห็น สถานที่จัดงานมีความพิเศษอย่างแท้จริงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีคุณสมบัติแบบเดียวกันซึ่งจะถูกจำลองใน eGames”

การประชุมสุดยอดการเดิมพัน Bullet Business Esports ครั้งแรกจบลงอย่างถล่มทลายที่โรงแรม Royal Garden ในลอนดอนในสัปดาห์นี้

ด้วยวิทยากรมากมายรวมถึงRahul Sood ของ Unikrn, James Dean ของ ESL UK และ Victor Martyn จาก GosuGamers ผู้เข้าร่วมประชุม 160 คนและผู้เข้าร่วมกว่า 160 คนได้รับการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมและให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ และวิธีที่บริษัทจะปรับให้เข้ากับการเดิมพันได้

คำศัพท์ที่ฉวัดเฉวียนตลอดทั้งวันคือการเดิมพันสกิน ระเบียบข้อบังคับ และความสมบูรณ์ และตามนั้นเซสชั่นแรกจึงเน้นถึงความซื่อตรงกับประเด็นของการแก้ไขแมตช์และยาสลบที่พูดคุยกันอย่างยาวนาน คณะกรรมการประกอบด้วยIan Smith หัวหน้าโครงการ Esports Integrity Initiative ที่ Sports Integrity Matters, Alex Inglot ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ BetRadar, Khalid Ali เลขาธิการ ESSA, Seth Schorr ซีอีโอของ Fifth Street Gaming, David Titarenco ผู้ก่อตั้ง Game:ref และ Pavol Krasnovsky ซีอีโอของ RTSmunity

โดยเน้นถึงประโยชน์ของระบบตรวจจับการฉ้อโกง RTSmunity Krasnovsky อธิบายว่าจำนวนข้อมูลและตัวแปรจำนวนมากในอีสปอร์ตเมื่อเทียบกับกีฬาทั่วไปหมายถึงระบบใหม่ทั้งหมดมีความจำเป็นอย่างไร เขากล่าวว่า: “อีสปอร์ตนั้นแตกต่างจากกีฬาอื่น ๆ เนื่องจากมีการตัดสินใจแบบไมโครมากขึ้น”

Pavol Krasnovsky, RTSmunity

Pavol Krasnovsky, RTSmunity

ด้วยการแข่งขันระดับมืออาชีพจำนวนมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกที่เล่นทางออนไลน์ การโกงกลายเป็นปัญหามากขึ้นเมื่อโชคลาภที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น Game:ref บริษัทของ Titarenco ทำการตลาดด้วยตัวเองในฐานะเจ้าของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ป้องกันการโกงเครื่องแรกของโลก เขาระบุอย่างกล้าหาญ: “ฉันสามารถกลับบ้านและเขียนสูตรโกงซึ่งจะใช้เวลาหลายเดือนในการจับ ESSA และ ESL” เขาได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ป้องกันการโกงฮาร์ดแวร์มากกว่าตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้บ่อย

เกี่ยวกับยาสลบ Ian Smith ตั้งข้อสังเกตว่า ESL เป็นองค์กรในลีกเพียงองค์กรเดียวที่มีโปรแกรมยาสลบเฉพาะสำหรับ esports และยังยกย่อง Pinnacle Sports ที่เป็นคนแรกที่ติดต่อกับบริษัท Sports Integrity Matters เกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับอีสปอร์ต เขากล่าวว่า: “Pinnacle เป็นคนแรกที่ติดต่อเราเชิงรุก และพวกเขาใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างความมั่นใจในความซื่อสัตย์”

มีการแสดงความไม่สบายใจหลายครั้งในหัวข้อการเดิมพันสกิน นั่นคือการเดิมพันไอเท็มในเกมเสมือนจริงที่มีมูลค่าเป็นเงินจริงเป็นส่วนใหญ่ใน CS:GO แต่ยังรวมถึง Dota 2 ด้วย โดย Smith อ้างถึงว่าเป็น “การแสดงแพะ”

ในระหว่างการพูดคุยครั้งที่สองของวันนี้ ราหุล ซูด ผู้ก่อตั้ง Unikrn ได้แสดงให้เห็นว่าความกังวลเกี่ยวกับการเดิมพันสกินเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ชมค่อนข้างตกใจ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้อง หลังจากอธิบายว่าลูกชายวัย 13 ขวบของเขากระตุ้นให้เขาตรวจสอบด้วยตัวเองในตอนแรกได้อย่างไร เขากล่าวว่า “มันง่ายเกินไปและไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบใดๆ เลย มันน่ากลัวและกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้” เขาเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างรวดเร็วและเข้มงวด และชี้ไปที่ตัวเลขการวิจัยของ Eilers ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเดิมพันทางผิวหนังมีมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 Sood ยังเล่นวิดีโอบางรายการจากสตรีม Twitch ยอดนิยมเพื่อเน้นเพิ่มเติมว่าเงินเดิมพันเท่าไรและเด็ก ๆ เป็นอย่างไร กำลังดูสตรีมเหล่านี้เป็นความบันเทิง

การย้ายออกจากปัญหาการพนันของผู้เยาว์และการพนันทางผิวหนัง Sood ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของกีฬาและการพนัน เขากล่าวว่า: “อนาคตของความบันเทิงกำลังเปลี่ยนแปลง และกีฬาแบบดั้งเดิมเช่น F1 จะมีความเกี่ยวข้องน้อยลงในขณะที่ esports จะเติบโตต่อไป นอกจากนี้ การเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกาจะถูกกฎหมายภายในเวลาไม่ถึงสิบปี พวกเรากำลังเตรียมพร้อม”

แผงที่สามของวันนี้มีชื่อว่า ‘The Intersection of Esports and Traditional Sports Betting’ กลั่นกรองโดยGaming Research Partners MD Alex Igelman โดยมีผู้ร่วมอภิปรายสามคน Adam Savinson ผู้จัดการ Esports ที่ Win Technologies (Betway Group), James Watson เจ้าของผลิตภัณฑ์ Esports ที่ Sportradar และ Paul Barclay ผู้จัดการทั่วไปของ Betcade

เจมส์ วัตสัน จาก SportRadar

เจมส์ วัตสัน จาก Sportradar

วัตสันเริ่มต้นด้วยการระบุความรวดเร็วของอีสปอร์ตในขณะที่ตลาดหนังสือกีฬากำลังขยายตัว เขากล่าวว่า: “เมื่อหกเดือนที่แล้วมีผู้ดำเนินการตลาดอีสปอร์ตเพียง 15 รายเท่านั้น ขณะนี้มีมากกว่า 80 และเติบโตอย่างรวดเร็ว”

นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่าในขณะที่การเดิมพันก่อนการแข่งขันในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ ระหว่างการแข่งขันคืออนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้ามือรับแทงม้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ปรับตัวให้เข้ากับอีสปอร์ตและเริ่มนำเสนอตลาดสดที่หลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น League of Legends เป็นตัวอย่างที่สำคัญของความมั่งคั่งของตลาดที่กำลังเล่นอยู่ ซึ่งสามารถนำเสนอได้เนื่องจากวัตถุประสงค์หลายประการเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้น เช่นเดียวกับด้านทั้งห้าด้าน

ในบันทึกนี้ มีการหยิบยกความสำคัญของการรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง esports วัตสันกล่าวว่า: “มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่อีสปอร์ตได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นหน่วยงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีฐานแฟน ๆ แบบไขว้กัน แต่ตัวเกมนั้นต่างโลก”

การซื้อกลับบ้านนี้ถูกต้องและสำคัญสำหรับเจ้ามือรับแทงทุกคนที่หวังจะประสบความสำเร็จในอีสปอร์ตที่จะเข้าใจ การโปรโมตตลาด Dota 2 ให้กับลูกค้าอย่างหนักบนพื้นฐานที่พวกเขาได้เดิมพันใน CS:GO หรือ Call of Duty อาจทำให้ชื่อเสียงของคุณเสื่อมเสียได้อย่างรวดเร็ว และจำเป็นเช่นกันที่เลย์เอาต์ของไซต์ให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าผู้ดำเนินการเข้าใจ เป็นตลาดที่แตกต่างกัน อย่าปฏิบัติต่อนักพนันในฐานะลูกค้าอีสปอร์ต แต่ในฐานะแฟน ๆ ของ League of Legends หรือชื่อใด ๆ ที่พวกเขาเดิมพันหรือแสดงความสนใจ

ตอบคำถามว่าผู้คนเดิมพันอีสปอร์ตอยู่ที่ไหน Adam Savinson ให้คำตอบที่ชาญฉลาด “มือถือมีส่วนสำคัญในการเล่นกีฬาแบบเดิมๆ แต่นี่ไม่ใช่กรณีสำหรับอีสปอร์ต ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเดสก์ท็อป และไม่แปลกใจเลยสำหรับแฟน esports หน้าจอที่สองของพวกเขาคือหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองจริงๆ”

นอกจากนี้เขายังเสริมว่า Betway มักจะเห็น esports ในสิบอันดับแรกและอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว เขากล่าวว่า: “ฉันเห็นมันแข่งขันกับกีฬาสำคัญ ๆ ในเวลาสามปี”

เจมส์ วัตสันทำการประเมินที่ฉุนเฉียวเช่นกันว่าแม้สำหรับผู้ปฏิบัติงานบางคน มันจะเป็นกีฬาห้าอันดับแรก แต่จะมีไว้สำหรับผู้ที่ได้รับมันในตอนนี้และทำได้ดีและถูกต้องเท่านั้น สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอน

vetlana Gasel หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรของ SoftGamings ให้ รายละเอียดแก่ผู้อ่าน SBC ว่าทำไมการเลือกแพลตฟอร์ม ความเป็นเอกเทศ และความยืดหยุ่นจึงเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการเพิ่มบริการและข้อเสนอในตลาดที่มีการแข่งขันสูง สร้างขึ้นบนนโยบาย ‘สร้างคาสิโนของคุณเอง’ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ SoftGamings มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและนำเสนอเกมแนวหน้า

SBC: สวัสดี Svetlana ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมรายใหม่ คุณสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริการและข้อกำหนดเฉพาะของ SoftGamings สำหรับตลาด igaming ได้หรือไม่?

Svetlana Gasel:แม้ว่า SoftGamings จะเป็นแบรนด์ใหม่ แต่ตัวบริษัทเองก็มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในธุรกิจ iGaming eGamings แบรนด์ของเราเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของ Evolution Gaming ในตลาด CIS มาเกือบเก้าปี เรามีประสบการณ์มากมายในการทำงานในตลาดที่ท้าทายและให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการออกใบอนุญาตและแม้กระทั่งการธนาคาร

SBC: คุณเห็นว่าบริการของคุณพัฒนาขึ้นในตลาดการจัดหาแพลตฟอร์ม igaming ที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างไร?

SG:เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้าซึ่งมีโซลูชันสำหรับทั้งสตาร์ทอัพ iGaming และผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ และเรามุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าเสมอ ตัวอย่างเช่น หลายแพลตฟอร์มให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้ใบอนุญาต ในขณะที่ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่เต็มใจที่จะเป็น white label สิ่งนี้ทำให้เราเปิดบริษัทลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในช่วงเวลาของตลาดที่มีการควบคุม

SBC: สิ่งที่คุณสนใจและความต้องการใหม่ใดจากลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีมุมมองเกี่ยวกับการจัดหาแพลตฟอร์มและบริการ

SG:เนื่องจากการเติบโตของส่วนแบ่งการเข้าชมบนมือถือ เนื้อหาที่เป็นมิตรกับอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงเป็นสิ่งจำเป็น เราได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญด้านสล็อตมือถือและแท็บเล็ต นอกเหนือจากอุปกรณ์พกพาแล้ว เนื้อหาเกมที่หลากหลายยังเป็นที่ต้องการสูง – ลูกค้าของเรามองหาผลิตภัณฑ์เกมใหม่ๆ เช่น Fantasy Sports, Virtual Sports และโอกาสอื่นๆ ในการขยายข้อเสนอคาสิโนและเพิ่มจำนวนผู้ชม

SBC: ในปี 2016 เราได้เห็นความเป็นผู้นำของ igaming ที่มุ่งเน้นการสร้างปัญญา แพลตฟอร์มของคุณช่วยให้บรรลุปัจจัยสำคัญนี้ได้อย่างไร

SG:ทีมงานของเราคอยดูแลความปลอดภัยของแพลตฟอร์มอยู่เสมอ เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลเป็นพื้นฐานของคาสิโนที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ ความปลอดภัยมีความสำคัญในทุกด้าน – การชำระเงิน การเข้าถึงบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคล – ทุกอย่างต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม

SBC: คุณช่วยอธิบายรายละเอียดว่าทำไมและทำไมคุณถึงเลือกพันธมิตรเนื้อหาทั้งสามของคุณ (Microgaming, NetEnt, Evolution Gaming)

SG:พอร์ตโฟลิโอของเรามีแบรนด์มากขึ้น แต่ทั้งสามเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเรา เนื่องจากเราพบว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในตลาด – Evolution Gaming และ NetEnt เป็นแบรนด์คุณภาพสูงที่เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการดึงดูดผู้เล่น Evolution Gaming เป็นผู้นำและผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำหรับดีล🙂เลอร์คาสิโนสด – เรารู้ว่าเป็นเวลาเกือบเก้าปีแล้วในขณะที่ NetEnt ได้นำเกมสล็อตมาสู่ระดับใหม่ทั้งหมด ทำให้การเล่นเกมเป็นส่วนสำคัญของเกม

SBC: เมื่อมองไปข้างหน้า Softgamings ได้เตรียมอะไรไว้บ้างในช่วงที่เหลือของปี 2016?

SG:ปีนี้เรามุ่งเน้นที่การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา – เรามีการประชุมหลายครั้งที่ ICE ในลอนดอนเพื่อค้นหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมในการขยายคอลเลคชันเกมของเรา สามคนกำลังจะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเราในไม่ช้าและอีกสามคนที่จะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้

หนึ่งในสโลแกนของคุณคือ “สร้างคาสิโนของคุณเอง” คุณจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? คุณสามารถสร้างแบรนด์และเปิดตัวตั้งแต่เริ่มต้นได้หรือไม่?

SG:แม่นแล้ว! ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราเริ่มต้นด้วยการจัดหาผู้ให้บริการกับ Evolution Gaming แต่จากนั้น เราก็ได้ลูกค้าหลายรายที่ถามว่าเราสามารถช่วยเปิดคาสิโนนั้นได้หรือไม่ นี่เป็นแรงกระตุ้นในการปรับปรุงแบ็กเอนด์ของเราเพื่อให้กลายเป็นแพลตฟอร์มบริการเต็มรูปแบบ ซึ่งลูกค้าสามารถรับเนื้อหาเกม เครื่องมือแบ็คออฟฟิศ เช่น ระบบความภักดีและโบนัส CRM การออกแบบเว็บไซต์ และแม้แต่ใบอนุญาตการเล่นเกม – ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัว เว็บไซต์ของตัวเอง

Betfred ได้ลงนามอดีตประเทศอังกฤษจ๊วร์ตเพียร์ซที่จะปรากฏในการโฆษณาการส่งเสริมการเสนอพาดหัวของมันสำหรับยูโร 2016 พวกเขาจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมดในอังกฤษจะชนะการแข่งขันถ้าสิงโตสามจะเคาะออกมาในยิงลูกโทษออก

อังกฤษซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 9/1 กับ Betfred ได้ออกจากการแข่งขันที่สำคัญหกครั้งด้วยการยิงลูกโทษที่น่ากลัวรวมถึงสามครั้งในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปในปี 1996, 2004 และครั้งสุดท้ายในปี 2012

สจ๊วร์ต เพียร์ซ พลาดจุดโทษอย่างมีชื่อเสียงในดวลจุดโทษกับเยอรมนีในอิตาเลีย 90 และจากนั้นก็ยิงได้ในการประลองเตะจุดโทษเพียงครั้งเดียวของอังกฤษในยูโร 96 กับสเปน

โฆษณาใหม่นี้จัดทำโดย Zut จาก Liverpoolและจะแสดงบน Betfred TV, โซเชียลมีเดียและ Video On Demand Stuart Pearce ไม่มีปัญหาในการเล่นจุดโทษในปี 1990:

“ทุกคนยังคงเตือนฉันถึงการพลาดจุดโทษนั้น ดังนั้นฉันดีใจที่ตกลงที่จะโปรโมตข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมของ Betfred สำหรับเงินยูโร มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกม อย่างน้อยฉันก็ยิงประตูได้ในยูโร 96 ฉันคิดว่าปฏิกิริยาของฉันในตอนนั้นบ่งบอกได้ทุกอย่าง”

Matthew Thompson ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของ Zutกล่าวว่า “ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนหลังการถ่ายทำ การทำงานกับ Stuart และทีม Betfred เป็นเรื่องที่สนุกมาก Betfred ได้แสดงนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมกับผู้ชมดิจิทัลที่เป็นเป้าหมายด้วยโฆษณาใหม่ สจวร์ตซื้อแนวทางที่ตลกขบขันจริงๆ และฉันคิดว่าคุณสามารถเห็นสิ่งนั้นได้ในการผลิตที่เสร็จสิ้นแล้ว”

Betfred ยังได้ลงทะเบียน Stuart Pearce เป็นบัณฑิตระหว่างยูโรรวมทั้งปรากฏในโฆษณาเพื่อส่งเสริมข้อเสนอการยิงลูกโทษของพวกเขา กองหลังจอมลุยกล่าวเกี่ยวกับโอกาสที่อังกฤษจะประสบความสำเร็จในฝรั่งเศส:

“ฉันตื่นเต้นมากที่ชาวอังกฤษทุกคนควรจะเป็น เพราะเรามีผู้เล่นอายุน้อยที่เก่งมากในทีมหลายคน ฉันคาดหวังว่าทัวร์นาเมนต์เปิดกว้างและอังกฤษอยู่ในส่วนผสม ฉันไม่สามารถเห็นหลายทีมเอาชนะเราใน 90 นาที ดังนั้นการต่อเวลาและจุดโทษสามารถมีส่วนร่วม อย่างน้อยถ้าสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครั้ง คุณจะได้รับเงินคืนกับ Betfred”

งานมอบรางวัล ThatBingo Awards ครั้งที่สามซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซในลอนดอน ส่งผลให้Gala Bingo และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Playtech คว้ารางวัลอุตสาหกรรมชั้นนำกลับบ้านไป

โหวตโดยผู้ใช้ของ WhoBingo.com Gala Bingo ได้รับรางวัล ‘เว็บไซต์บิงโกออนไลน์ที่ดีที่สุด’ ครั้งแรกของปี โดยคว้ามงกุฎจากผู้ชนะ Jackpotjoy สองครั้ง

คืนรางวัลจะได้เห็นเกียรติยศเพิ่มเติมที่มอบให้กับแบรนด์บิงโก Gala Coral ซึ่งจะคงชื่อ ‘ ประสบการณ์บิงโกออนไลน์ที่ดีที่สุด’ และชนะ ‘ห้องบิงโก Playtech (เครือข่าย) ที่ดีที่สุด’

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมPlaytech จะได้รับเกียรติจากเทคโนโลยีบิงโกออนไลน์ชั้นนำที่ชนะทั้ง ‘ซอฟต์แวร์บิงโกออนไลน์ที่ดีที่สุด’ และ ‘เกมบิงโกที่ไม่เหมือนใครที่ดีที่สุด’ สำหรับก้อนเงินสด

Playtech จะได้รับการยอมรับเป็นพิเศษเนื่องจาก Kerry Katona เป็นเจ้าภาพห้องบิงโกออนไลน์ ‘Bingo With Kerry’ (สนับสนุนโดย Playtech bingo) จะได้รับรางวัล ‘ห้องบิงโกออนไลน์ใหม่ที่ดีที่สุด’

การรวบรวมDaniel Phillipsของ Playtech หลายรางวัลPlaytech VP UK Operations แสดงความคิดเห็นเมื่อคืนนี้

“รางวัล ThatBingo แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในด้านนวัตกรรมต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้รับใบอนุญาตของเรา และวางผู้เล่นให้เป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ: เพื่อมอบข้อเสนอบิงโกออนไลน์ที่ไม่มีใครเทียบได้และประสบการณ์การเล่นเกมขั้นสูงสุดสำหรับผู้เล่นทุกประเภทไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ช่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้”

“เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ Playtech ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากรางวัลบิงโกออนไลน์ชั้นนำของอุตสาหกรรม และขอขอบคุณผู้จัดงานสำหรับค่ำคืนที่ยอดเยี่ยม”

ลิเดียบาร์บาร่าเป็นหัวหน้าของเพกาซัสโซลูชั่นเกมส์ขับเคลื่อนโดย Microgaming ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า iGaming Super Show จะทำให้ Lydia เตรียมพร้อมสำหรับงานของเธอในอัมสเตอร์ดัม

เตรียมตัวอย่างไรสำหรับงานนี้

จำนวนมากของการวิจัยและการเตรียมการสำหรับการนำเสนอของฉันในพุธ 8 THมิถุนายนวันที่ 2 ของการแสดงที่ 14:00 มีการประชุมที่แตกต่างกันเพื่อให้ทำงานตลอดการแสดงมี แต่ฉันพูดในที่ประชุมพันธมิตรอัมสเตอร์ดัม

ชื่อคือ: การเอาออก Buzzwords – มือถือครั้งแรก Centricity ลูกค้าหลายช่องทางและรอบช่อง ความหมายและวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในธุรกิจของคุณ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันความคิดกับผู้ที่เข้าร่วม

นอกจากนี้ ฉันยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมการตลาดของ Microgaming เพื่อพัฒนาขาตั้ง Pegasus ซึ่งสนุกมาก Microgaming ยังมีจุดยืนในงาน และผู้ร่วมงานจะยินดีที่ทราบว่ารถตู้ไอศกรีมกลับมาแล้ว!

ปีที่แล้ว บริษัทได้ฉลองการเปิดตัวสล็อตออนไลน์ Bridesmaids และคราวนี้คือDragonz เกมแนวใหม่ที่จะออกวางจำหน่ายในปลายปีนี้ พวกเขายังสร้างแบบจำลองขนาดเท่าของจริงที่ทำด้วยมือของตัวละครหลักในเกมสำหรับสแตนด์!

ฉันมาทำอะไรที่ซุปเปอร์โชว์

ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเก่า พบปะเพื่อนใหม่ และกินไอศกรีมเมื่อทีมที่เหลือของ Microgaming ไม่ได้มองหา! แต่เอาจริงเอาจัง นี่จะเป็นครั้งแรกที่ Pegasus ได้แสดงตัวในงานนี้ ดังนั้นฉันจึงตื่นเต้นมาก

เพกาซัสกำลังจัดการแข่งขันที่งาน โดยเราจะเสนอการตรวจสภาพการเข้าซื้อกิจการฟรีห้ารายการแก่บริษัทที่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะหย่อนนามบัตรลงในกล่องเก็บเงิน เมื่อพิจารณาถึงช่องทางการได้มาและแคมเปญ Pegasus จะให้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรม PPC การลงทะเบียนและการฝากเงิน และ SEO ของเว็บไซต์ของบริษัททั้งห้าบริษัท ท่านใดสนใจ แวะมาที่แสตนด์ได้เลย!

สิ่งที่ฉันรอคอยมากที่สุด

พูดไอศกรีมผิดไหม? ปีที่แล้วอร่อยมาก ก็ยังดีเสมอที่จะติดต่อกับผู้คนและหวังว่าจะได้ธุรกิจใหม่! ฉันชอบการเดินทางและเข้าร่วมการแสดงประเภทนี้อย่างแท้จริง

ที่ซึ่งคุณมักจะพบฉันที่ Super Show

บนจุดยืนของฉัน A18 เพียงแค่มองหารถตู้ไอศกรีม Microgaming; เราอยู่ข้าง ๆ ฉันยังสามารถพบได้บนเวทีในห้องประชุม 1 ที่ 02:00 ในวันพุธที่ 8 THมิถุนายนสำหรับช่องพูดของฉัน เป็นการนำเสนอที่ตรงประเด็นมาก ฉันหวังว่าผู้คนจำนวนมากจะเข้าร่วม

คิดว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโร 2016

บอกตรงๆ ว่าไม่ตามบอลเลย! หากบริษัทตัดสินใจที่จะดำเนินการชิงโชคภายใน ใครที่ฉันสนับสนุนจะถูกตัดสินโดยสิ่งนั้น!

ONJN สำนักงานการพนันแห่งชาติของโรมาเนียได้ให้การรับรอง Vermantia ที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรกสำหรับการให้บริการของบทบัญญัติเกี่ยวกับกีฬาเสมือนจริงและผลิตภัณฑ์สำหรับภาคการพนันของโรมาเนีย

หลังจากตรวจสอบคลังเกมและบริการลูกค้าแล้วVermantia เป็นผู้ให้บริการ Virtual Sports รายแรกที่ได้รับอนุมัติจาก ONJN

การกำกับดูแลของ Vermantia ระบุว่าจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดพอร์ต Virtual Sports สำหรับผู้บริโภคการพนันชาวโรมาเนีย

เข้าสู่โรมาเนีย บริษัทมีความปลอดภัยกีฬาเสมือนความร่วมมือเนื้อหาที่มีผู้ประกอบการเล่นการพนันและ Superbet Getsbet

ผู้ให้บริการกีฬาเสมือนจริงยังคงขยายธุรกิจไปต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้เห็นว่ามีข้อตกลงใบอนุญาตใหม่ในเปอร์โตริโกและอิตาลี

Carlos Silva ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคของ Vermantia ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติใบอนุญาต:

“ใบอนุญาตของเราในตลาดเกมของโรมาเนียพิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ Vermantia ภายใน 2 ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตนี้สำหรับซอฟต์แวร์และเนื้อหาของเราในโรมาเนีย เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้ว และเราจะเปิดตัวช่องเกมเสมือนจริงระดับพรีเมียมในเร็วๆ นี้กับผู้นำตลาด Superbet และ Getsbet”

Monkey Kingเกมใหม่ของYggdrasil Gamingสัญญาว่าจะนำโชคมากมายมาสู่ผู้เล่นด้วยโอกาสในการหมุนฟรี สตรีคที่ชนะไม่จำกัดจากป่าเหนียว ๆ และแม้แต่การมาเยือนของลิงในตำนานเอง

สล็อตแปรปรวนต่ำไปจนถึงขนาดกลางตั้งอยู่บนภูเขาวัดบางแห่งที่ผู้เล่นหมุนเพื่อพยายามหาสมบัติโบราณต่อไปในขณะที่การผจญภัยของเห้งเจีย, ราชาลิงจาก 16 THศตวรรษที่จีนนวนิยายเดินทางไปตะวันตก

ฟีเจอร์ Monkey King ของเกมนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติที่น่าทึ่ง และเปิดใช้งานด้วยความถี่ที่เพียงพอ โดยเฉลี่ยทุกๆ 11 สปิน

เมื่อ Monkey King เข้าสู่หน้าจอ เขามีอิทธิพลต่อเกมเพื่อประโยชน์ของผู้เล่น – เพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลใหญ่

Monkey King ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึง wilds เหนียวและ wilds นับถอยหลัง

และผู้เล่นจะได้รับโหมดฟรีสปินให้เลือกสามโหมด ทั้งหมดนี้มีกฎที่แตกต่างกัน: คุณต้องการไวด์ที่รับประกันจำนวนหนึ่งหรือโอกาสที่มากขึ้นที่จะลงสู่วงล้อหรือไม่?

ในขณะเดียวกันสัญลักษณ์หีบสมบัติสามารถให้รางวัลแก่ผู้เล่นด้วยการจ่ายเงินสูงถึง 1,000 เหรียญหรือหมุนฟรีเพิ่มเติม

Fredrik Elmqvist ซีอีโอของ Yggdrasil Gamingกล่าวว่า “เกม Monkey King ใหม่ของเรามีพื้นฐานมาจากตำนานที่ยืนยงในนิทานพื้นบ้านของจีนและเป็นหนึ่งในเกมที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

“เราเพิ่มสิ่งใหม่และไม่เหมือนใครให้กับสล็อตทั้งหมดของเรา และคราวนี้ผู้เล่นของเรามีโอกาสที่จะชนะรางวัลใหญ่หลังจากการมาเยือนของ Monkey King

“เกมนี้ดูยอดเยี่ยมมากและถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นมันเล่นผ่านผู้ให้บริการหลายรายที่หันมาหา Yggdrasil สำหรับเนื้อหาสล็อตที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม”

พอร์ตโฟลิโอของ Yggdrasil มีเกมคาสิโนยอดนิยมมากมาย เช่น Seasons, Vikings Go Wild, แจ็คพอตโปรเกรสซีฟ Joker Millions และ Nirvana สล็อตได้รับการสนับสนุนโดยคอลเลกชันเครื่องมือส่งเสริมการขายชั้นนำของอุตสาหกรรม BOOST ของ Yggdrasil ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษา

Yggdrasil ได้รับรางวัลซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ iGaming แห่งปีจากงาน International Gaming Awards ประจำปี 2559 และ Software Rising Star ที่งาน EGR B2B Awards ประจำปี 2558

เซสชั่นตอนบ่ายที่ Esports Betting Summit เน้นไปที่การทำความเข้าใจลูกค้า esports และวิธีสร้างแบรนด์ที่ดึงดูดใจพวกเขา

จากซ้าย: มาร์ติน ดีน และฮิลเจอร์ส

จากซ้าย: มาร์ติน ดีน และฮิลเจอร์ส

Betgenius Esports แผงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันและหัวข้อของโลก Esports สมาคม (WESA) ที่ถูกกล่าวถึงในเวลาสั้น ๆ Ben Conroy ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Esports ของ Sky Betting & Gaming ได้กล่าวถึงประเด็นที่ถูกต้องว่าควรมีเนื้อหาเกมที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าองค์กรในร่มหรือไม่

WESA ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหรือค่อนข้างเป็นกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข่าวที่มีรายงานว่าสมาชิกผู้ก่อตั้ง FaZe Clan พร้อมที่จะออกไปเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังจากการก่อตั้ง

Conroy ยังอธิบายด้วยว่า Sky Betting & Gaming ไม่เหมือนกับคู่แข่งบางรายที่สร้างพอร์ทัล esports แยกจากกัน โดยเลือกที่จะรวมการเดิมพัน esports เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมในหนังสือกีฬาแบบดั้งเดิม เขากล่าวว่าตัวเลือกนี้: “เราไม่แยกลูกค้าอีสปอร์ตออกจากนักพนันกีฬาแบบดั้งเดิม”

ในเรื่องของการเดิมพันระหว่างการแข่งขันกับ esports Conroy เน้นว่าสำหรับ Sky Bet นั้นได้เข้าครอบงำกีฬาระดับรองของยุโรปไปแล้ว เขากล่าวว่าสามเกมหลักคือ CS:GO, Dota 2 และ League of Legends โดยมีตลาดหลักเป็น “เพราะว่า Riot บรรจุมันอย่างไร” Riot ผู้พัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง League of Legends ใช้การเล่นซ้ำแบบสดสำหรับผู้ชม ซึ่งทำให้คล้ายกับการดูกีฬาแบบดั้งเดิม

ในช่วงแรกหลังรับประทานอาหารกลางวันHarry Lang ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Pinnacle Sports ได้สอนคนทั้งบ้านถึงวิธีที่จะไม่เป็นพ่อที่ดิสโก้ เขาทำลายความคิดของเขาในการดึงดูดแฟน Esports ในโปรแกรมหกขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการยกเลิกการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้เข้าใจว่าอีสปอร์ตเป็นสนามแข่งขันที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและเพื่อทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมการแข่งขัน

ในวินาทีนั้น เขากระตุ้นให้ผู้ฟังไปเล่น ทดลองเล่นเกม มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในฟอรัม และดูสตรีมบน Twitch นอกจากนี้ เขายังอ้างถึงผู้ส่งเสียงร้องในฐานะตัวแทนที่มีศักยภาพซึ่งกำหนดให้พวกเขาเป็น “ผู้พยากรณ์ของอีสปอร์ต” ขั้นตอนที่สามคือการสร้างแบรนด์ เพื่อทดสอบแนวคิดในการขับเคลื่อน และอย่าลืมทำให้มันสนุกในขณะที่ไม่ใช้จ่ายเงินมากเกินไปในสถาปัตยกรรมแบรนด์ของคุณ หรั่งแนะนำว่าการสร้างสถาปัตยกรรมแบรนด์ที่เรียบง่ายโดยมีพันธกิจ ชื่อแบรนด์ โลโก้ และบุคลิกภาพที่พิจารณามาเป็นอย่างดีนั้นเป็นส่วนสำคัญ แต่เขาก็ยังกระตือรือร้นที่จะสื่อว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตในการปฏิบัตินี้ Lang ได้แนะนำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของแบรนด์เพื่อช่วยระบุตัวตนที่คุณต้องการ esportsbranding

ขั้นตอนที่สี่คือความจำเป็นในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ขั้นตอนที่ห้าคือความจำเป็นของการรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความไว้วางใจด้วยคำถามง่ายๆ ว่าคุณจะไว้วางใจในรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณหรือไม่ จุดสุดท้ายคือการทำให้เกิดเสียงดัง เพื่อสร้างเนื้อหาวิดีโอ ใช้ฟอรั่มและไซต์สตรีมมิงแบบสด ในขณะเดียวกันก็รักษาความน่าเชื่อถือของคุณ

พูดคุยสุดท้ายสำคัญสามทหารผ่านศึกอุตสาหกรรม Esports ในรูปแบบของJens Hilgers ซีอีโอที่ Dojo Madness, วิกเตอร์ด๊อกเตอร์เจ้าของและซีอีโอของ GosuGamers และเจมส์ดีนผู้ก่อตั้งและผู้ร่วม MD ที่สอนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร ทั้งสามอธิบายวิธีการทำความเข้าใจลูกค้า esports ของคุณ

Victor Martyn เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าวัฒนธรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไป การเล่นเกมเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปเนื่องจากผู้ปกครองใหม่ ๆ ที่เป็นตัวเกมมากขึ้นเรื่อยๆ ฮิลเกอร์สพูดต่อและพูดต่อไปว่า: “ในอนาคต เด็กๆ จะมีโอกาสสัมผัสกับ Faker ก่อนโรนัลโด้” Faker เป็นหนึ่งในผู้เล่น League of Legends อันดับต้น ๆ ของโลก และ Hilgers ได้ให้เหตุผลข้อเรียกร้องที่กล้าหาญนี้โดยชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่า esports นั้นเข้าร่วมได้ง่ายกว่ากีฬาทั่วไป และพีซี แล็ปท็อป แท็บเล็ต และเกมคอนโซลกลายเป็นเรื่องธรรมดาใน ครัวเรือนทั่วไปของครอบครัว

James Dean แห่ง ESL UK ยังชี้ไปที่การรับสารคดี Katowice ของ Sky ว่าแม้จะไม่มีผู้ชมมากเกินไปบน Sky 2 แต่การรับชมบน Youtube ก็ยอดเยี่ยมมาก

เมื่อถูกถามถึงความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการสร้างแพลตฟอร์มการเดิมพันอีสปอร์ตโดยเฉพาะ หรือไปที่เส้นทางที่ง่ายกว่าในการเพิ่มลงในหนังสือกีฬา Hilgers กล่าวว่า “สำหรับฉัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเรียบง่ายในการใช้งาน ฉันต้องการแอปเดียว สำหรับกิจกรรมเดียว”

คณะกรรมการสุดท้ายของวันมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับล่าสุด มันได้รับการกลั่นกรองโดยเดวิด Sargeant ของ iGaming ไอเดียและให้ความสำคัญจอห์นเฮอแกนแฮร์ริสเฮอแกน LLP, Nicolai Lodberg ของการพนันเดนมาร์กอำนาจและบรูซเอลเลียตผู้อำนวยการที่บอสตันครอบครัวสำนักงานหลาย

การประชุมสุดยอดเดิมพัน Bullet Business Esports ครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน และด้วยโรงแรม Royal Garden ที่อัดแน่นไปด้วยจันทัน คุณจึงวางใจได้ว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2017

Playtech ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการพนันชั้นนำของอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ครั้งแรกในปี 2559 โดยยืนยันว่าได้ตกลงที่จะซื้อQuickspin AB ผู้พัฒนาเนื้อหาเกมและเกมโซเชียลของสวีเดนเพื่อการพิจารณาสูงสุด 50 ล้านยูโร

ก่อตั้งโดยทีมผู้บริหารของDaniel Lindberg (CEO), Mats Westerlund (CCO) และ Joachim Timmermans (CPO) ในปี 2011 Quickspin ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเนื้อหา igaming ที่เติบโตเร็วที่สุดด้วยพอร์ตโฟลิโอเกมมากกว่า 20 เกมที่ให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรม 40 ราย

ในปี 2015 Quickspin สร้างรายได้และปรับ EBITDA ที่ 6 ล้านยูโรและ 2.1 ล้านยูโรตามลำดับสำหรับประสิทธิภาพตลอดทั้งปี

รายละเอียดเงื่อนไขการกำกับดูแลของ Playtech พร้อมที่จะจ่ายรายได้ EBITDA ของ Quickspinสูงสุดหกเท่าภายใต้ข้อตกลงสูงสุดที่ 50 ล้านยูโร

Quickspin จะได้รับการชำระเงินเริ่มต้นจำนวน 24 ล้านยูโรสำหรับสินทรัพย์ของบริษัทโดยมูลค่าที่เหลือจะต้องชำระเป็นงวดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน EBITDA ในอนาคตของบริษัทสำหรับผลประกอบการปี 2017 และปี 2018

Playtech ยืนยันว่าทีมผู้บริหารผู้ก่อตั้ง Quickspin จะยังคงรับผิดชอบธุรกิจนี้เป็นเวลาอย่างน้อยสามปี

ประกาศข้อตกลง Playtech CEO Mor Weizer กล่าว

“เรายินดีที่จะต้อนรับ Quickspin เข้าสู่กลุ่ม Playtech Quickspin เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นผู้นำด้านเกมคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Playtech ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและเนื้อหาชั้นนำในอุตสาหกรรม เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีม Quickspin และจะได้เห็นแบรนด์ Quickspin เติบโตต่อไปในตระกูล Playtech”

“Playtech ยังคงอยู่ในการอภิปรายอย่างแข็งขันกับการซื้อกิจการแบบ bolt-on อื่น ๆ เช่นเดียวกับการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ขึ้นในแผนกเกม รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการเลือกซื้อกิจการแบบ bolt-on ในแผนกการเงิน”

Camelot ผู้ดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้ให้รายละเอียดว่าการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการปรับช่องทางดิจิทัลของตนให้เหมาะสมนั้นได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เนื่องจากรายรับของบริษัทแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.6 พันล้านปอนด์

รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้นแม้ว่ายอดขายตั๋วจะลดลงเล็กน้อยในเกมที่ออกโดยจับฉลาก ซึ่งบันทึกรายรับที่ 4.6 พันล้านปอนด์สำหรับงวดการเงิน 2014/58

การกำกับดูแลของ Camelot ระบุว่าได้ชดเชยการลดลงของยอดขายตั๋ว ‘ผ่านเคาน์เตอร์’ ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยเกมGameStore ที่เล่นทันทีมีรายได้เพิ่มขึ้น + 320 ล้านปอนด์เหลือเพียง 3 พันล้านปอนด์

ผู้ดำเนินการซึ่งเข้าสู่ช่วงครึ่งทางของบริการลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรให้รายละเอียดว่าได้ระดมทุน1.9 พันล้านปอนด์สำหรับสาเหตุที่ดีในปี 2558 ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2537 เป็น 35 พันล้านปอนด์

ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท Andy Duncan Chief Executive of Camelot กล่าวว่า

“ผมรู้สึกยินดีกับปีที่ยอดเยี่ยมที่เรามี – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องดิจิตอลของเรา ด้วยแพลตฟอร์มมือถือชั้นนำระดับโลกของเราและผู้เล่นออนไลน์ที่ลงทะเบียนมากกว่าแปดล้านคน Camelot เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมลอตเตอรีดิจิทัล”

สตาร์ทอัพ GameRail ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมโต้ตอบแบบทันทีบนโซเชียลที่เล่นได้ฟรีได้เสริมความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลและคำแนะนำความเป็นผู้นำโดยประกาศให้ Atul Bali เป็นประธานคณะกรรมการ

ก่อตั้งขึ้นโดยผู้พัฒนาเกม Kansas และสตูดิโอการตลาด Shoutz Inc GameRail แต่งตั้งให้บาหลีเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้วยตำแหน่งผู้บริหารและความเป็นผู้นำมากกว่ายี่สิบปี เพื่อให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธ์ขั้นตอนการเติบโตขั้นต้นและแผนธุรกิจระยะยาว

บาหลี ซึ่งเคยแนะนำบริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่การพนัน เคยดำรงตำแหน่งประธานของ Real Networks ประธานและซีอีโอของ Aristocrat Technologies, Inc. และประธานที่ GTECH Corporation (ปัจจุบันคือ IGT) ซึ่งเขาเป็นผู้นำ iGaming, การเดิมพันกีฬา ผู้เล่น” ความพยายามในการพัฒนาธุรกิจระดับโลก กลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร

การกำกับดูแลของ Shoutz Inc กล่าวว่าได้รับ’ผู้บริหารระดับโลก’ ในบาหลี ซึ่งจะให้คำแนะนำในการสร้าง ‘มาตรฐานระดับสูง’ สำหรับการดำเนินงาน

ในการให้คำปรึกษาโครงการ GameRail ในฐานะประธานของบาหลีแสดงความคิดเห็น

“GameRail มีโอกาสที่จะวางตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเกมชั้นนำ ดึงดูดผู้ชมทั่วโลกจำนวนมาก — รุ่นสมาร์ทโฟนและผู้เล่นลอตเตอรี”

“ฉันตั้งตารอที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญร่วมกันของ Blastworks และ Gaming Realms กับ Shoutz การตลาดลอตเตอรีและผู้นำด้านเทคโนโลยี และการวางตำแหน่ง GameRail เพื่อดึงดูดผู้เล่นลอตเตอรี 120 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาโดยนำเสนอเกมเสี่ยงโชคคุณภาพสูง ”

วันนี้เห็นการเปิดตัว BetStars ในอิตาลีเนื่องจากAmaya Inc เดินหน้าด้วยการขยายบริการผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาในเครือภายในยุโรป

อิตาลีเป็นตัวแทนของการเปิดตลาดยุโรปครั้งที่สองสำหรับแบรนด์ BetStarsซึ่งเปิดตัวในสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคมของปีนี้

หลังจากการประชุมสามัญเสร็จสิ้น ฝ่ายกำกับดูแลของ Amaya ได้ประกาศว่าบริษัทจะย้ายไปเปิดตัวแบรนด์ในอิตาลีและฝรั่งเศสก่อนเริ่มการแข่งขันยูโร 2016 (10 มิถุนายน)

ผู้บริหาร BetStars ประกาศว่าจะเปิดตัวรุ่นเบต้าเริ่มต้นสำหรับอิตาลีซึ่งมีตลาดยอดนิยมต่างๆ ในเวลาที่ลูกค้าเดิมพันชาวอิตาลีจะได้รับบริการด้วยผลิตภัณฑ์ BetStars ฉบับสมบูรณ์ซึ่งร้องเรียนโดยสมบูรณ์ด้วยข้อบังคับการเดิมพันของอิตาลี

ประกาศเปิดตัว Eric Hollreiser รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Amaya Inc. แสดงความคิดเห็นว่า

“มีการครอสโอเวอร์ขนาดใหญ่ระหว่างผู้บริโภคโป๊กเกอร์และแฟนการพนันกีฬา และ BetStars มอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวก และเชื่อถือได้สำหรับการวางเดิมพันกีฬา แฟนกีฬาชาวอิตาลีพบว่าการเดิมพันช่วยเพิ่มความรักในเกมขณะที่พวกเขาทดสอบไหวพริบ กลยุทธ์ และวิจารณญาณในการทดสอบ”

Scott Longley มองดูอนาคตของการเดิมพันระหว่างแข่งขันในออสเตรเลีย และพบว่าอาจไม่มีเลยหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในฤดูร้อนนี้

หากมีเพลงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่บริษัทพนันและบริษัทการพนันมีกับหน่วยงานกำกับดูแลและรัฐบาลเป็นครั้งคราว เมื่อพวกเขาจบลงด้วยการผลักดันขอบเขตของสิ่งที่ยอมรับได้ตามข้อจำกัดของใบอนุญาต ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานเก่า ‘ฉันต่อสู้ด้วยกฎหมาย’ .

เพื่อไม่ให้ลืม เนื้อร้องของเพลงยังมีคำว่า ‘… และกฎหมายชนะ’ ดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีนี้ในออสเตรเลียที่เจ้ามือรับแทงพนันองค์กรชั้นนำ – William Hill , LadbrokesและSportsbet ที่เป็นเจ้าของ Paddy Power Betfair ในปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นได้ผลักดันขอบด้านนอกของซองจดหมายการกำกับดูแลด้วยดังนั้น -เรียกว่าความพยายามในการเดิมพันขณะเล่นแบบคลิกเพื่อโทร

เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมักอ้างว่าพวกเขากำลังดำเนินการตามตัวอักษรของกฎหมาย ทางการได้ใช้แนวทางที่ตรงกันข้ามและแนะนำว่าอย่างน้อยที่สุด ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้มีความผิดในการขัดต่อเจตนารมณ์ของการแบนขณะแข่งขันทางออนไลน์หากไม่เป็นเช่นนั้น จดหมายที่แท้จริงของกฎหมาย

การเผชิญหน้ายังคงดำเนินต่อไป – อย่างน้อยอีกสองหรือสามเดือนจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปในออสเตรเลียเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม หลังจากที่รัฐบาล Turnbullปัจจุบันกล่าวว่าจะย้ายไปปราบปรามการพนันออนไลน์และการพนันออนไลน์ให้เสร็จสิ้น การปราบปรามดังกล่าว – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับช่องโหว่คลิกเพื่อโทร – ถูกเรียกร้องในการตอบสนองของรัฐบาลต่อการทบทวนผลกระทบของการเดิมพันนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายของ Barry O’Farrellซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายเดือนเมษายน

การตอบสนองของรัฐบาลจากกระทรวงบริการมนุษย์Alan Tudgeนั้นชัดเจน “รัฐบาลไม่ได้ตั้งใจที่จะขยายตลาดการเดิมพันออนไลน์ต่อไปโดยทำให้การเดิมพันออนไลน์ระหว่างเล่นถูกกฎหมาย” เขากล่าว

“เราคิดว่ามีปัญหาเพียงพอในการพนันอยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างความสามารถให้ใครซักคนเดิมพันในทุกช่วงเวลาของทุกเกมในทุกกีฬาทั่วออสเตรเลีย ทั้งหมดจากห้องนั่งเล่นของคุณ”

เจ้ามือรับแทงของ บริษัท นั้นไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลออสเตรเลียจึงใช้สิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดซึ่งจะขับเฉพาะธุรกิจที่กำลังแข่งขันนอกชายฝั่งและไม่ทำอะไรเลยเพื่อความสมบูรณ์ของกีฬาในออสเตรเลีย

ในการตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวเอียน เฟล็ทเชอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของAustralian Wagering Councilซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้ามือรับแทงเกือบทั้งหมดของบริษัทที่มีแล็ดโบร๊กส์เป็นข้อยกเว้นที่โดดเด่น กล่าวว่าการทบทวนของ O’Farrell พลาดโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ไป

“กีฬาเองทำให้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการการเดิมพันขณะแข่งขันเพื่อรวมเข้ากับโลกบนบกที่ได้รับการควบคุม ความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นหมายถึงช่องว่างด้านความซื่อสัตย์และการบังคับใช้ที่พวกเขาระบุช่องว่างที่กว้างขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไป” เขากล่าว

เฟล็ทเชอร์กล่าวถึงสิ่งที่เขาเรียกว่ากฎหมาย “เก่า” ที่เกี่ยวข้องกับการเล่น ชี้ให้เห็นว่าบริการคลิกเพื่อโทรเป็นเพียงการตอบสนองต่อความต้องการเท่านั้น “ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีวางจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียมานานกว่า 12 เดือนแล้ว โดยลูกค้าที่ตอนนี้มองว่าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเป็นวิธีที่เป็นที่ยอมรับและคาดหวังในยุคดิจิทัลในปัจจุบันในการวางเดิมพัน”

ธงชาติออสเตรเลียเป็นที่ชัดเจนว่า Click-to-Call มีค่าสำหรับเจ้ามือรับแทงในองค์กรเพียงใด แม้ว่าผู้นำตลาดออนไลน์Paddy Power Betfairไม่ได้ให้ตัวเลขโดยตรงว่าธุรกิจโทรศัพท์มีมูลค่าเท่าใดในแง่ของรายได้ แต่ก็กล่าวว่ารายรับจากโทรศัพท์ – “อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนใหญ่” – เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปี 2014 ไม่ได้แยกออกว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดเกิดจากธุรกิจโทรศัพท์ แต่เรารู้ว่ามีรายรับสูงกว่ารายรับทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 320.8 ล้านยูโร

ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่ William Hill ไม่ได้แยกรายรับจากการเล่นในออสเตรเลีย แต่ก็ได้พูดคุยในแถลงการณ์ผลประกอบการประจำปีในเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับผลงานในช่วงเทนนิส Australian Openล่าสุดที่มูลค่าการซื้อขายระหว่างเกมเพิ่มขึ้น 680% มันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในครึ่งแรก โดยคำสั่งซื้อขายช่วงต้นเดือนพฤษภาคมระบุว่าจำนวนเงินเดิมพันเพิ่มขึ้น 8% (แม้ว่ารายรับสุทธิจะลดลง 22% ต่อจากแนวโน้มขาลงล่าสุด)

ชัดเจนยิ่งขึ้นในด้านบวกจนถึงปีนี้คือแล็ดโบร๊กส์ออสเตรเลียซึ่งการปักหลักเพิ่มขึ้น 51.5% ในแง่ของสกุลเงินท้องถิ่นในขณะที่รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 38.4% ในช่วงสามเดือนถึงเดือนมีนาคม สิ่งนี้สืบเนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีในปี 2558 ซึ่งรายได้สุทธิสำหรับแผนกออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 70% เป็น 53.2 ล้านปอนด์โดยมีกำไรจากการดำเนินงานคงที่ที่ 2.5 ล้านปอนด์ บริษัทกล่าวว่าประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นอันเนื่องมาจากนวัตกรรมที่กำลังเล่นอยู่ และสัดส่วนการถือหุ้น 10% มาจากการดำเนินการระหว่างเกม

แม้ว่ารายได้ของออสเตรเลียจะมีความสำคัญต่อธุรกิจเหล่านี้ทั้งหมด แต่ก็ยังมีความคิดเห็นเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่นักวิเคราะห์เสนอว่าจะมีผลกับธุรกิจอย่างไร ทั้งหมดที่เราเห็นในที่สาธารณะคือจดหมายรั่วไหลจากทีมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ William Hill ถึงนักวิเคราะห์ที่บอกว่าช่วงเวลาของการเลือกตั้งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง “ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมากในปี 2016”

เมื่อเทียบกับความไม่ลงรอยกันอย่างชัดเจนของตำแหน่งของรัฐบาลเสรีนิยม เจ้ามือรับแทงม้ามีแนวโน้มที่จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการปิดการดำเนินการคลิกเพื่อโทรออกและขจัดความทะเยอทะยานใดๆ เว็บพนันบาส เพิ่มเติมเพื่อขยายการดำเนินงานระหว่างแข่งขันในออสเตรเลีย การปลอบใจเพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือเพลงอารมณ์ต้องห้ามเกี่ยวกับการเล่นยังไม่แพร่กระจายไปยังเขตอำนาจศาลอื่น

Microgaming ได้ประกาศเปิดตัว Pretty Kitty ในเดือนมิถุนายนเกมสล็อต 5×3 รีลข้ามแพลตฟอร์มพร้อม 243 วิธีที่จะชนะ เกมที่จะไปอยู่กับ Microgaming และสายใยผู้ประกอบการบนเดสก์ทอป, โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในวันที่ 8 THมิถุนายน 2016

Pretty Kitty นำเสนอสัญลักษณ์ที่ขยายเพิ่มขึ้นทั้งในเกมหลักและการหมุนฟรี ในเกมหลัก สัญลักษณ์ใด ๆ ที่ซ้อนกันบนรีลหนึ่งจะขยายสัญลักษณ์สูงที่ตรงกันทั้งหมดในวงล้อที่เหลือเพื่อให้ชุดค่าผสมที่ชนะสมบูรณ์ สำหรับฟรีสปิน ไวด์บนรีลจะขยายตัวเมื่อมีส่วนสนับสนุนในการชนะ

ฟีเจอร์ฟรีสปินของเกมทำงานโดยสแกตเตอร์ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป โดยให้ฟรีสปินที่เรียกซ้ำได้ 15 ครั้ง นอกจากนี้ เอ็นจิ้นความสำเร็จยังมีอยู่ในตัว เช่นเดียวกับเกมฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เล่นของตน

นีล ไวท์ หัวหน้าฝ่ายช่องทางผลิตภัณฑ์ของ Microgamingให้ความเห็นว่า: “ไม่ใช่แค่การนำเสนอเกมใหม่และน่าตื่นเต้นในแต่ละเดือนอย่าง Pretty Kitty; ความพิเศษ เช่น ความสำเร็จและเกมฟรีก็มีความสำคัญเช่นกัน มันมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานของเราในการนำผู้เล่นผ่านประตูหรือเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า”