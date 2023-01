พนันบอล หน่วยงานกำกับดูแลลงโทษสมาคมบิงโกสวีเดน

พนันบอล Spelinspektionen ได้ตำหนิสมาคมบิงโกสวีเดนที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ออกจากระบบบนเว็บไซต์ของตน

สวีเดน – Spelinspektionenผู้ควบคุมการเล่นเกมแห่งชาติได้ตำหนิสมาคมบิงโกแห่งสวีเดนSveriges Bingoföreningars Organisation (SBO) เนื่องจากไม่สามารถแสดงข้อมูลที่จำเป็นโดยกฎหมายการเล่นเกมที่เว็บไซต์idrottensbingo.se

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าระหว่างการตรวจสอบในเดือนกันยายน พบว่าเว็บไซต์ไม่มีโลโก้ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการประเมินตนเองวงเงินฝากเวลาเข้าสู่ระบบ และการระงับจากการเล่นเกมบนเว็บไซต์เมื่อผู้เยี่ยมชมไม่ได้เข้าสู่ระบบ หน้านี้ยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้รับใบอนุญาตเอง รวมทั้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

ในการตอบสนองครั้งแรกในเดือนตุลาคม SBO กล่าวว่าข้อมูลจะปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งหมดเมื่อผู้เล่นเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของสวีเดนกำหนดให้ข้อมูลต้องปรากฏบนหน้าเมื่อผู้เล่นไม่ได้เข้าสู่ระบบ

Spelinspektionen ได้ทำการตรวจสอบติดตามผลในภายหลังในเดือนตุลาคม และพบว่าข้อมูลยังคงหายไปจากหน้าออกจากระบบ SBO แก้ไขการกำกับดูแลในเดือนพฤศจิกายนโดยเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

Spelinspektionen กล่าวว่าการตำหนิเป็นการลงโทษที่เพียงพอในกรณีนี้ โดยกล่าวว่าการละเมิดนั้น “ไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรง แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือข้อแก้ตัว”

ผู้อำนวยการทั่วไปCamilla Rosenbergกล่าวว่า: “ในกรณีปัจจุบัน ดูเหมือนว่าโลโก้ทั้งหมดตามกฎหมายได้วางไว้ที่ด้านบนสุดของทั้งเว็บไซต์ปกติและเว็บไซต์ที่เหมาะกับมือถือในโหมดเข้าสู่ระบบ ซึ่งหมายถึงการป้องกันที่ดีกว่าสำหรับผู้เล่น กว่าที่ข้อมูลจะหายไปอย่างสมบูรณ์

“ข้อบกพร่องเกี่ยวกับโลโก้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบในการเล่นเกม สถานการณ์เหล่านี้กำลังบรรเทาลงและแสดงให้เห็นว่าไม่มีความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อบกพร่องด้านการพนันที่มีความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ”

Spelinspektionen ออกคำเตือนที่คล้ายกันกับTombola ผู้ดำเนินการบิงโกในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Spelinspektionen ประกาศว่าจะไม่คัดค้านการกำหนดวงเงินเงินฝากคาสิโนออนไลน์ชั่วคราวในสวีเดน

วงเงินฝาก ชั่วคราว 5,000 โครนา (490 ยูโร) สำหรับเกมคาสิโนออนไลน์ถูกกำหนดขึ้นในสวีเดนในเดือนกรกฎาคม 2020 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเล่นเกมเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19

ในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้หมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2021แต่ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลสวีเดนจึงเสนอให้เพิ่มวงเงินฝาก โดยคราวนี้อยู่ที่4,000 โครนสวีเดน (388 ยูโร )

Spillemyndigheden รายงานว่าจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการกีดกันตนเองของ ROFUS เพิ่มขึ้นจาก 26,115 เป็น 30,451 ในปีที่แล้ว

เดนมาร์ก.- ผู้ควบคุมการพนันของเดนมาร์กSpillemyndighedenได้รายงานว่า ณ สิ้นปี 2564 มีคนลงทะเบียนกับ ROFUS จำนวน 30,451 คน ซึ่งเป็นการลงทะเบียนของประเทศสำหรับผู้เล่นที่ไม่สมัครใจ

เพิ่มขึ้นจากการลงทะเบียน 26,115 ณ สิ้นปี 2563 สอดคล้องกับปีที่ผ่านมา Spillemyndigheden กล่าวว่า มีผู้ลงชื่อสมัครใช้โดยเฉลี่ยปีละ 4,000 คน นับตั้งแต่เปิดตัวแผนการกีดกันตนเองในปี 2555

สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมด นำหน้ากลุ่มอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 28) ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นเพียงร้อยละ 8 ของผู้ลงทะเบียน โดยร้อยละ 6 อยู่ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี และร้อยละ 2 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี

สามในสี่ของผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ชาย แม้ว่าการแตกแยกจะมากขึ้นแม้ในกลุ่มอายุที่มากขึ้น หนึ่งในสี่ของผู้ที่ใช้โครงการนี้เป็นผู้ชายอายุ 20-29 ปี และร้อยละ 22 เป็นผู้ชายอายุ 30-39 ปี ประมาณร้อยละ 4 เป็นผู้ชายอายุน้อยกว่า 20 ปี

Spilemyndigheden เปิดตัวแคมเปญทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียสำหรับแผนการกีดกันตนเองของ ROFUSในเดือนกันยายน โดยแจ้งให้ผู้เล่นทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ในการขอให้ผู้ให้บริการปล่อยให้พวกเขา “หยุดพัก” และยกเว้นตนเองจากโปรโมชั่นการพนันทั้งหมด

กลายเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตทุกรายในการอ้างถึงผู้เล่นที่แยกตัวเองออกจากฐานข้อมูล ROFUS กลางภายใต้การปฏิรูปกฎหมายการพนันของเดนมาร์กที่บังคับใช้ในปี 2018

David Plumiอดีตผู้บริหารของ Betsson ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคของ PressEnter Group สำหรับสเปนและละตินอเมริกา

Malta.- ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการเดิมพันPressEnter Group ได้เสนอชื่ออดีตกรรมการผู้จัดการ Betsson ของสเปนDavid Plumi เป็นกรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคคนใหม่สำหรับสเปนและละตินอเมริกา Plumi จะมีส่วนร่วมในการเปิดตัว PressEnter Group ซึ่งเดิมคือ BetPoint ในตลาดใหม่

Plumi จะสร้างทีมสเปนและละตินอเมริกาของบริษัทเพื่อเตรียมเปิดตัวแบรนด์คาสิโนออนไลน์ 21.com, JustSpin, NeonVegas, NitroCasino, UltraCasino และ RapidCasino ในสเปนและละตินอเมริกา ก่อนเข้าร่วม Betsson Plumi เคยเป็นหัวหน้า VIP และ CRM ที่Stars Group

Thomas Groven CCO ของ PressEnter Groupกล่าวว่า พนันบอล David เป็นผู้บริหารที่มีพรสวรรค์และมีความกระตือรือร้นอย่างเหลือเชื่อ พร้อมด้วยความเข้าใจที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาดที่ใช้ภาษาสเปน สิ่งนี้ทำให้เขาเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบในการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนสู่สเปนและละตินอเมริกา

“ตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่เรามองเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่สำหรับแบรนด์ของเรา แต่ก็เป็นตลาดที่มีอุปสรรคมากมายให้แก้ไข เดวิดเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้ และผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขาอย่างใกล้ชิดในขณะที่เราเติบโตในภูมิภาคนี้”

Plumi กล่าวว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับ PressEnter Group และเป็นผู้นำในสเปนและละตินอเมริกา ซึ่งแบรนด์ของเราจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นอย่างไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับที่อื่น

“ฉันรอคอยที่จะใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 12 ปีเพื่อให้แน่ใจว่า PressEnter สร้างผลกระทบอย่างแท้จริงในภูมิภาคนี้ LatAm เป็นที่ที่ควรอยู่จริงๆ และเราต้องการกระโดดเข้าสู่ตลาดตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดเวลา

“ฉันได้ติดตามการเดินทางของ PressEnter มาระยะหนึ่งแล้ว และได้ยินสิ่งดีๆ มากมายเกี่ยวกับบริษัทและวัฒนธรรมของบริษัท ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้”

Casino Barrière Montreux เปิดตัวแบรนด์คาสิโนออนไลน์ใหม่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ GAMRFIRST และมีความสุขกับการเปิดตัวช่วงสุดสัปดาห์ในช่วงคริสต์มาสที่มีประสิทธิผลสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์- การเปิดตัวเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองและการประโคมข่าวที่ Casino Barrière Montreux ที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์

GAMRFIRST ใช้ซอฟต์แวร์ GaminGenius™ ที่ได้รับการรับรอง ISO 27001 ของ Gamanza ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มบัญชีที่มีกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครอบคลุม คลังข้อมูลตามข้อบังคับ เกตเวย์การชำระเงิน และ CRM แบบเรียลไทม์

GAMRFIRST ยังใช้ “เครื่องมือกฎ” ที่ซับซ้อนของ Gamanza เพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมและเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดำเนินการสามารถจัดการการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดและนโยบายการเล่นเกมที่รับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย

ชื่อแบรนด์ GAMRFIRST สะท้อนถึง คาสิโนสมัยใหม่ด้วยแนวทางที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลผู้เล่นและประสบการณ์การเล่นเกมบนมือถือ ในอนาคต Casino Barrière Montreux จะพยายามส่งเสริมคุณสมบัติการเล่นเกมใหม่และข้อเสนอความภักดีแบบผสมผสานระหว่างการดำเนินการบนบกและออนไลน์

Jérôme Colin ผู้จัดการทั่วไปของ Casino Barrière Montreuxกล่าวว่า: “การเปิดตัวเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ GAMRFIRST เป็นจุดสูงสุดของความร่วมมือที่มุ่งมั่นระหว่างทีมงานที่ Casino Barrière Montreux และสำนักงานใหญ่ของ Barrière ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Gamanza พันธมิตรด้านเทคนิคของเรา ผู้นำในตลาดสวิส

“สำหรับ Casino Barrière Montreux ความทะเยอทะยานที่แข็งแกร่งของคุณกับ GAMRFIRST คือการนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครแก่ลูกค้าของเรา ตามมาตรฐานระดับสูงของ Barrière Group ดังนั้นการวางตำแหน่งแบรนด์เป็นหนึ่งในการอ้างอิงหลักในตลาดสวิส”

Alexandre Desseigne-Barrière ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาของ Barrière Group กล่าวว่า “เราภูมิใจมากที่สามารถให้บริการดิจิทัลที่เสริมคาสิโน Montreux ของเรา และด้วยความช่วยเหลือจาก Gamanza พันธมิตรของเรา เราช่วยให้ชาวสวิสจำนวนมากขึ้น ค้นพบโลกแห่งเกม Barrière โดยมุ่งเน้นการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

“การเปิดตัว GAMRFIRST หนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาออนไลน์ BarrièreBet ในฝรั่งเศส เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีดิจิทัลที่เรากระตือรือร้นที่จะเข้าถึงผู้ชมใหม่ๆ”

Robert Civill ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Gamanza แสดงความคิดเห็นว่า “เราภูมิใจในความร่วมมือนี้จริงๆ – Casino Barrière Montreux เป็นสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับโลก และ Barrière Group เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ดังนั้น Gamanza จึงรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนมากสำหรับเรา

“มันยอดเยี่ยมมากที่ได้ร่วมงานกับองค์กรมืออาชีพเช่นนี้ และการเปิดตัว GAMRFIRST เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของเราในการเฉลิมฉลองช่วงปิดปี 2021 ตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ช่วยให้แบรนด์เติบโตในปี 2022 และต่อๆ ไป!”

EGT Interactive ประกาศความร่วมมือกับ Novibet ซึ่งจะขยายการแสดงตนในตลาดที่มีการควบคุมของกรีก

ข่าวประชาสัมพันธ์- EGT Interactiveกำลังขยายธุรกิจในกรีซโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการชั้นนำอย่างNovibet ผู้ให้บริการมุ่งเน้นไปที่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในตลาด Greek iGamingและแน่นอนว่าผลงานเกมคาสิโนคลาสสิกจะดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบสล็อต

ข้อตกลงนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับทั้งสองฝ่ายในการเติบโตและดึงดูดผู้เล่นมากขึ้น Novibet เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียง ดังนั้น การเป็นหุ้นส่วนกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีในชื่อ Novibet จึงเป็นโอกาสที่สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับ EGT Interactive ในการมีบทบาทสำคัญในตลาดกรีกที่อยู่ภายใต้การควบคุมในท้องถิ่นใหม่

สล็อตแบบโต้ตอบ EGT เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่น ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และคุณสมบัติที่ให้รางวัล ชื่อทั้งหมดปรับให้เหมาะกับมือถือ ใช้งานง่ายทั้งในโหมดแนวนอนและแนวตั้ง ผู้เล่นกรีกออนไลน์สามารถเพลิดเพลินกับชื่อเกมของผู้ให้บริการเช่นShining Crown, 40 Super Hot, Zodiac Wheel, Burning Hot, Rise of RA

Ivo Georgiev กรรมการผู้จัดการของ EGT Interactiveแสดงความคิดเห็น: “เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ขยายการแสดงตนในกรีกของเราด้วยผู้ให้บริการที่โดดเด่นอย่าง Novibet เรารอคอยที่จะได้เห็นความร่วมมือครั้งนี้เติบโต และเรามั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเกินความคาดหมายของเรา”

Fotini Matthaiou ผู้จัดการคาสิโน Novibetแสดงความคิดเห็น: “เรามุ่งเน้นที่การเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของเราและขยายตัวเลือกความบันเทิงที่มีให้สำหรับสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งล่าสุดของเรากับ EGT Interactive ทำให้ผู้ชมของเรารู้จักเกมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าจดจำที่ Novibet นำเสนอ”

ผู้จัดหาเกมได้รับใบอนุญาตการเดิมพันจาก Spillemyndigheden ผู้ควบคุมการพนันของเดนมาร์ก

เดนมาร์ก.- ผู้ควบคุมการพนันของเดนมาร์กSpillemyndighedenได้มอบใบอนุญาตการเดิมพันให้กับ Aspire Global โดยเพิ่มเขตอำนาจศาลอื่นสำหรับซัพพลายเออร์เกม

ให้บริการเกมคาสิโนในเดนมาร์กตั้งแต่ปี 2555 และตอนนี้จะสามารถเพิ่มการพนันกีฬาได้เนื่องจากดูเหมือนว่าจะขยายตัวในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

Aspire Global ซึ่งได้รับข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 4.3 พันล้านโครนสวีเดนจาก NeoGames ดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีการควบคุมมากกว่า 30 แห่ง โดยมีฐานที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในละตินอเมริกาและแอฟริกา

Tsachi Maimonซีอีโอของ Aspire Global กล่าวว่า: “ข้อเสนอของเราได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากการเข้าซื้อกิจการของ BtoBet และหนังสือกีฬาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

“เราเห็นโอกาสในการเติบโตที่สำคัญโดยนำเสนอทั้งพันธมิตรที่มีอยู่และลูกค้าใหม่ทั่วโลกด้วยการนำเสนอเกมชั้นนำที่ครอบคลุม ครอบคลุมแพลตฟอร์มเทคโนโลยี สปอร์ตบุ๊ค เกม การรวมเกม และบริการที่มีการจัดการ”

Chris Bell อดีตผู้บริหารระดับสูงของแล็ดโบร๊กส์จะก้าวลงจากบทบาทของเขาที่ XLMedia และ Rank Group

สเปน.- Nueva Codereซึ่งเป็นอดีต Codere Group ของสเปนได้เสนอชื่อChris Bell อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล็ดโบร๊กส์เป็นประธาน ที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนใหม่

Bell จะก้าวลงจากตำแหน่งปัจจุบันของเขาในฐานะประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ XLMedia และในฐานะกรรมการอิสระที่ Rank Group เพื่ออุทิศเวลาให้กับ Codere อย่างเต็มที่ การแต่งตั้งยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Nueva Codere ใน วัน ที่7 กุมภาพันธ์

ก่อนหน้านี้ Bell ใช้เวลาเกือบสองทศวรรษที่Hilton Group/Ladbrokesตั้งแต่ปี 1991 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารของกลุ่มในปี 2001 เขาดำรงตำแหน่ง CEO ของแล็ดโบร๊กส์เป็นเวลาสี่ปีนับจากปี 2006 หลังจากการขายโรงแรมฮิลตัน

Bell ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสที่ไม่ใช่ผู้บริหารหลายตำแหน่งนับตั้งแต่ออกจากแล็ดโบร๊กส์ในปี 2010 รวมถึงเป็นประธานGame Groupและ TechFinancials และผู้อำนวยการอาวุโสอิสระของ Quintain Estates and Development ปัจจุบันเขายังเป็นประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Team17 Group, OnTheMarket และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ The Royal Airforce Charitable Trust

Bell กล่าวว่า “Codere ได้แสดงให้เห็นตลอด 40 ปีที่ผ่านมาถึงความแข็งแกร่ง ความคล่องตัว และความเป็นผู้นำขั้นพื้นฐาน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และส่งเสริมเวทีใหม่ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นเพื่อกลับสู่เส้นทางการเติบโตและการรวมเป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำในอุตสาหกรรมการพนันส่วนบุคคล

“ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจที่มีให้ฉันและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ บริษัทมีทีมผู้บริหารและความสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพที่สดใสอย่างไม่ต้องสงสัย”

Stuart Simmsผู้บริหารระดับสูงของ XLMedia กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณ Chris มากสำหรับบริการที่ยอดเยี่ยมของเขาที่มีต่อ XLMedia ฉันอยากจะขอบคุณเขาเป็นการส่วนตัวสำหรับการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำที่ชาญฉลาด

“คริสได้รับการสนับสนุนอย่างมากในขณะที่เราพยายามปรับโครงสร้างให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดที่กำลังเติบโตใหม่ ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่เราจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ – เช่นเดียวกับการรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในสหรัฐ 3 รายการ ซึ่งเรา เชื่อว่าจะเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวของเรา”

Nueva Codere ปรากฏตัวในเดือนพฤศจิกายนผ่านการครอบครองหนี้สินต่อทุนโดยเจ้าหนี้ที่ตกลงกันในเดือนเมษายน บริษัทได้ผ่านการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีบริษัทใหม่สี่แห่งที่จัดตั้งขึ้นในลักเซมเบิร์ก: Codere New Topco, Codere New Midco Sàrl, Codere New Holdco SA และ Codere Luxembourg 3 Sàrl

สวีเดนได้เสนอการนำวงเงินเงินฝากคาสิโนออนไลน์ชั่วคราวกลับมาใช้ใหม่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อก่อน

สวีเดน.- Kindred Groupซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองหลวงของสวีเดนที่กรุงสตอกโฮล์มได้เข้าร่วมการวิพากษ์วิจารณ์แผนการของรัฐบาลสวีเดนที่จะแนะนำวงเงินฝากชั่วคราวสำหรับการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อก่อน

สวีเดนกำหนด วงเงินฝากชั่วคราว 5,000 โครนสวีเดน (490 ยูโร) ในเดือนกรกฎาคม 2020 เพื่อป้องกันปัญหาการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19

หลังจากขยายออกไป 2 ครั้ง ในที่สุดวงเงินก็ได้ รับอนุญาตให้หมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2021แต่ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลสวีเดนจึงเสนอให้ใช้วงเงินเงินฝากอีกครั้ง โดยคราวนี้อยู่ที่4,000 โครนสวีเดน (388 ยูโร )

Spelinspektionen ผู้ควบคุมการเล่นเกมระดับชาติได้กล่าวว่าจะไม่มี “การคัดค้าน” ต่อมาตรการในครั้งนี้แม้ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์มาตรการดั้งเดิมและสังเกตว่าผลกระทบของมันยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรม Branschföreningen för Onlinespel (BOS)ได้ทำลายข้อเสนอเพื่อตอบสนองต่อระยะเวลาการปรึกษาหารือที่สิ้นสุดในวันจันทร์

Kindred ได้เพิ่มการต่อต้านมาตรการนี้แล้ว มันกล่าวว่า: “ข้อ จำกัด ในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์นั้นไม่มีมูลความจริงและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของการกำหนดนโยบายตามหลักฐาน ข้อเสนอปัจจุบันสำหรับการจำกัดการพนันล้มเหลวในการสร้างข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจ – เราพยายามที่จะหาสิ่งที่เป็นบวกในข้อเสนอของกระทรวง

“หากรัฐบาลสวีเดนแม้จะมีการคัดค้านอย่างรุนแรง แต่ตัดสินใจที่จะเดินหน้ามาตรการรับผิดชอบการพนันชั่วคราว วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและมีปัญหาน้อยที่สุดก็คือการกำหนดมาตรการเดียวกันกับที่ใช้ในช่วงการจำกัดก่อนหน้านี้”

วงเงินฝากชั่วคราวใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ถึง 30 มิถุนายน

คณะกรรมาธิการการพนันของอังกฤษได้ปรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ 2 รายเป็นจำนวนเงินรวม 1.3 ล้านปอนด์สำหรับความล้มเหลวด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

UK.- คาสิโนออนไลน์สองแห่งถูกปรับโดย UK Gambling Commission หลังจากการสอบสวนเปิดเผยถึงความล้มเหลวด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Rank Digital Gaming (Alderney) Limitedของ Rank Group ซึ่งบริหารงาน bellacasino.com, grosvenorcasino.com, meccabingo.com และ meccagames.com จะจ่ายเงินจำนวน 700,557 ปอนด์สำหรับข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับความล้มเหลวด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

Annexio (Jersey) Limitedซึ่งดำเนินการกับ lottogo.com จะจ่ายเงินจำนวน 612,000 ปอนด์ตามข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและความล้มเหลวในการฟอกเงิน การชำระเงินจะไปที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อลดอันตรายจากการพนัน

การสืบสวนใน Rank Digital Gaming (Alderney) Limited เปิดเผยว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคผนวก (เจอร์ซีย์) ล้มเหลวในการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)ขั้นตอน และการควบคุม หน่วยงานกำกับดูแลยังพบจุดอ่อนในการจัดการการรายงาน

เฮเลน เวนน์ผู้อำนวยการบริหารด้านการพนันกล่าวว่า: “เราคาดหวังมาตรฐานระดับสูงจากผู้ประกอบการเพื่อให้แน่ใจว่าการพนันในสหราชอาณาจักรปลอดภัยและปราศจากอาชญากรรม ธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้จะต้องเผชิญกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่มีค่าใช้จ่ายสูง”

ผลลัพธ์ที่นำเสนอสะท้อนตัวชี้วัดทางการเงินและธุรกิจของผลงานของทีมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมปีที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์- ในปี 2564 ทีมงาน Affilka ได้ขยายรายชื่อลูกค้าด้วยบริษัทใหม่ 60 แห่ง เพิ่มขึ้น 92 เปอร์เซ็นต์จากปี 2563 ด้วยคะแนน 65 แบรนด์สด ณ สิ้นปี

เป็นผลให้ Affilka สิ้นสุดปี 2021 ที่ 125 แบรนด์สด โดย 76 แบรนด์รองรับ crypto ในจำนวนนี้ ประมาณหนึ่งในสามดำเนินการบนแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊คของบุคคลที่สาม

Affilka มีความยืดหยุ่นในการที่ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการตลาดแบบพันธมิตรได้ ไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินการบนแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ SOFTSWISS หรือใช้โซลูชันภายในบริษัทก็ตาม

“คาสิโนออนไลน์หรือหนังสือกีฬาใดๆ สามารถพึ่งพาความยืดหยุ่นและความเป็นมืออาชีพของทีมของเราในการเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรบนซอฟต์แวร์ของเรา Affilka มีประสบการณ์มากมายกับทั้งลูกค้าแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ SOFTSWISS และกับบริษัทเหล่านั้นที่ใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามหรือโซลูชันที่เหมาะสม ดังนั้นประสบการณ์ของเราช่วยให้เราอ้างสิทธิ์ในการมุ่งเน้นลูกค้าสูงสุดในตลาดการพนันได้อย่างปลอดภัย” Anastasia Borovaya เจ้าของผลิตภัณฑ์ของ Affilka แสดงความคิดเห็น

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเชิงบวกในการเพิ่มขึ้นของโปรแกรมพันธมิตร ตั้งแต่ปี 2020 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 79% และมีจำนวนโปรแกรมพันธมิตร 86 รายการภายในเดือนธันวาคม 2021 เทียบกับ 48 รายการในปีก่อนหน้า

GGR รวมของคาสิโนและแบรนด์หนังสือกีฬาทั้งหมดที่ใช้ Affilka เพิ่มขึ้น 122 เปอร์เซ็นต์เป็นมากกว่า 390 ล้านยูโร

“ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม iGaming ในแง่หนึ่ง ตัวแทนการพนันได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตลาดแบบพันธมิตรและความสะดวกในการส่งเสริมแบรนด์ของตนมากขึ้น ในทางกลับกัน บริษัทในเครือก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการพิจารณาความร่วมมือกับบริษัท iGaming: ในปี 2021 เพียงปีเดียว จำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้น 39 เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าในปี 2022 การลงทุนด้านการตลาดแบบพันธมิตรจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ” Anastasia Borovaya เจ้าของผลิตภัณฑ์ของ Affilka กล่าว

ความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่สำคัญบางส่วนของ Affilka ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย:

การเข้าถึงบัญชีผู้ค้าไม่เพียงแต่สำหรับลูกค้าที่ทำงานบนแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ SOFTSWISS เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามด้วย

ความสามารถในการ) บันทึกการชำระเงินสำหรับระบบการชำระเงินที่ไม่ได้รวมเข้าด้วยกัน ทำให้ลูกค้าของ Affilka สามารถโต้ตอบกับบริษัทในเครือได้ง่ายขึ้น

การพัฒนาโมดูลโป๊กเกอร์ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษของ Affilka ได้ในไม่ช้า

Anastasia Borovaya เจ้าของผลิตภัณฑ์ของ Affilka กล่าวสรุป ว่า “ปีนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา Affilka ซึ่งได้รับการเน้นให้เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวในพอร์ตโฟลิโอของ SOFTSWISS มันแยกออกเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์ซึ่งได้รับการทำเครื่องหมายโดยความต้องการของอุตสาหกรรม iGaming สำหรับซอฟต์แวร์การตลาดแบบพันธมิตรที่มีคุณภาพซึ่ง Affilka/SOFTSWISS ยินดีตอบสนอง

“ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะและสิทธิประโยชน์ของ Affilka สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเราที่ www.affilka.com ฉันอดไม่ได้ที่จะพูดถึงลูกค้าของเรา ผู้ซึ่งไว้วางใจให้ทีม Affilka พัฒนาธุรกิจของพวกเขาให้เติบโต ในปี 2021 จำนวนนั้นเกิน 100 บริษัท! และนั่นคือแรงจูงใจที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จที่มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณจะได้ยินเรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไม่ต้องสงสัย”

การเป็นหุ้นส่วนใหม่ทำให้บริษัทสามารถเปิดตัวเกมที่เลือกใหม่ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Greentubeซึ่งเป็นแผนก NOVOMATIC Interactive ได้ปรับปรุงข้อเสนอในสหรัฐอเมริกาหลังจากเผยแพร่เนื้อหาเกมโซเชียลด้วย แบรนด์ GameAccount Network (GAN) ทั่วประเทศ

ความร่วมมือครั้งใหม่นี้ทำให้ Greentube เปิดตัวเกมที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ โดยอิงตามการวิจัยเกี่ยวกับความชอบของผู้เล่นในสหรัฐอเมริกา ให้กับผู้ให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วย GAN The Chickasaw Nation (โอคลาโฮมา), San Manuel Digital LLC (แคลิฟอร์เนีย), The Snoqualmie Tribe (วอชิงตัน) และเพนน์ อินเตอร์แอคทีฟ (ทั่วประเทศ)

สิ่งเหล่านี้รวมถึงเกมบนบกที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเกมโซเชียลและเงินจริงสุดพิเศษที่ทรงพลังซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดอื่น ๆ Diamond Cash: Mighty Elephantซึ่งเป็นผลงานชั้นนำของโลก เป็นหนึ่งในเกมชุดแรกๆ ที่เผยแพร่ เช่นเดียวกับ Apollo God of the Sunที่ ชื่นชอบ บน บก Strike it Gold Winways และ Fuzanlong

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ชื่อโซเชียลอื่นๆ จะถูกเพิ่มลงในไซต์เกมของ GAN 16 แห่ง เนื่องจาก Greentube ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในตลาดเกมโซเชียลของสหรัฐอเมริกาที่กำลังเติบโต

Markus Antl หัวหน้าฝ่ายขายและการจัดการบัญชีหลักของ Greentube กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในสหรัฐอเมริกากับ GAN ซึ่งเราได้ขยายความสัมพันธ์ของเราด้วยการเปิดตัวเนื้อหาโซเชียลผ่านเว็บไซต์เกม 16 แห่ง สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราที่มุ่งหน้าสู่ปี 2022 และการเป็นพันธมิตรนี้ทำให้ผู้เล่นจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งมีโอกาสเข้าถึงและเพลิดเพลินกับเกมยอดนิยมของเราที่มีให้เลือกมากมาย”

Dermot Smurfit ซีอีโอของ GAN กล่าวว่า “Greentube มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากเกมที่มีส่วนร่วมและให้ความบันเทิงสูง ดังนั้นโอกาสที่จะได้นำเสนอเกมโซเชียลที่คัดสรรมาโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐที่มีการเติบโตสูงจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ ทั้งแบรนด์ผู้ให้บริการของเราและผู้เล่นที่สามารถเข้าถึงประสบการณ์การเล่นเกมที่เป็นสัญลักษณ์ได้แล้ว”