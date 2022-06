พนันคาสิโน ถามเรื่องอัตราต่อรองของวงล้อรูเล็ต

พนันคาสิโน ถาม ฉันไม่เห็นว่าทำไมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับชุดรูเล็ตที่จะเสียเงินเมื่อชนะบ่อยกว่าที่เสียไป

หากคุณเดิมพันตัวเลขที่แตกต่างกันมากพอ ไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุม สีแดง/สีดำ คอลัมน์หรืออะไรก็ตามที่คุณมี 80 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่ครอบคลุม คุณมีโอกาสชนะ 80 เปอร์เซ็นต์

คุณได้เน้นว่าการหมุนวงล้อทุกครั้งเป็นการทดลองใช้ที่เป็นอิสระ และผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ ดังนั้นโอกาสในการชนะของคุณคือ 80 เปอร์เซ็นต์ในทุกการหมุน

ไม่มีอะไรที่บอกว่าฉันต้องเสียถ้าฉันมีโอกาส 80 เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะทุกครั้ง

A.ผู้เล่นแต่ละคนสามารถมีสตรีคที่ชนะได้ยาวนานด้วยชุดค่าผสมที่ชนะได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลา

ผู้เล่นแต่ละคนสามารถแพ้ในครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่พวกเขาเดิมพันชุดค่าผสมดังกล่าวและเล่นจากด้านหลังในตอนเริ่มต้น พวกเขาสามารถแพ้สองหรือสามครั้งติดต่อกัน และเมื่อคุณเดิมพันมากพอที่จะครอบคลุม 80 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลข จะต้องชนะเป็นจำนวนมากเพื่อกู้คืนจากนั้น

พึงระลึกไว้เสมอว่าคาสิโนยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คุณเดิมพันชุดค่าผสมดังกล่าว พวกเขาจะไม่แบนนักพนันแบบผสมใดๆ

นั่นเป็นเพราะว่าคาสิโนรู้ว่าถ้าคุณครอบคลุม 80 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลข โอกาสของเกมจะผลักดันระบบของคุณไปสู่การสูญเสียใน 20 เปอร์เซ็นต์ของการหมุน คุณเสียเดิมพันหลายรายการทุกครั้งที่แพ้ เดิมพันบางส่วนของคุณเสียแม้ในการหมุนที่ชนะ และคุณเสียเงินมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ที่แพ้ มากกว่าที่ 80 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นผู้ชนะ

ก่อนที่คุณจะเริ่มลำดับ ชุดค่าผสมที่ครอบคลุม 80 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขมีโอกาส 80 เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะหนึ่งครั้งก่อนที่จะแพ้ โดยลดลงเหลือ 64 เปอร์เซ็นต์สำหรับสองครั้ง, 51 เปอร์เซ็นต์สำหรับสามในแถว, 41 สำหรับสี่และ 33 สำหรับห้า

หากคุณเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่ง คุณมีโอกาส 80 เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะในวินาทีนั้น หากคุณชนะสองครั้ง คุณมีโอกาส 80 เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะที่สามและต่อไปเรื่อยๆ สตรีคการชนะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่การแพ้ครั้งเดียวมีมากกว่าชัยชนะอย่างน้อยสี่ครั้ง และอาจมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของชุดค่าผสม

ถาม: สล็อตแมชชีนยังคงจ่ายมากขึ้นในสกุลเงินเหรียญที่สูงกว่าหรือว่าตอนนี้ทุกอย่างสับสนแล้วว่าการเดิมพันสามารถสูงได้แม้ในเพนนีหรือไม่? แล้ววิดีโอโป๊กเกอร์ล่ะ? เกมดอลลาร์จ่ายมากกว่าเกมไตรมาสหรือไม่?

A.โดยรวมแล้ว สล็อตยังคงจ่ายมากขึ้นสำหรับเหรียญที่สูงกว่า แม้ว่าจะมีที่ว่างสำหรับการเปลี่ยนแปลง สล็อตดอลลาร์จ่ายมากกว่าสล็อตหนึ่งในสี่ ซึ่งจ่ายมากกว่าสล็อตนิกเกิล ซึ่งจ่ายมากกว่าสล็อตเพนนี

คาสิโนที่ต้องการทำตลาดกับผู้เล่นเพนนีจริงๆ อาจมีเกมเพนนีที่จ่ายมากกว่านิกเกิลหรือควอเตอร์ เหรียญบางเหรียญที่ค่อนข้างหายากมีความผันผวนสูงเนื่องจากผลรวมของการเดิมพันที่ต่ำ สล็อต 5 ดอลลาร์ของคาสิโนอาจจ่ายน้อยกว่าเพนนีหนึ่งเดือนและใกล้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ในเดือนถัดไป

แต่โดยส่วนใหญ่ ค่านิยมที่สูงกว่าจะทำให้เปอร์เซ็นต์การคืนทุนสูงขึ้น

นั่นไม่ใช่กรณีของวิดีโอโป๊กเกอร์ที่โต๊ะจ่ายจะกำหนดเปอร์เซ็นต์การคืนทุนตามทฤษฎี และทักษะของผู้เล่นก็มีบทบาท

ด้วยการเล่นที่ดีที่สุด 9-6 ดับเบิลดับเบิลโบนัสโป๊กเกอร์จะจ่ายเท่ากัน 98.98 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าเหรียญจะเป็นนิเกิล ควอเตอร์ ดอลลาร์ หรือจำนวนอื่นใด ตารางการจ่ายที่ต่ำกว่าจะนำผลตอบแทนที่ต่ำกว่าในทุกสกุลเงิน

ฉันเคยอยู่ในคาสิโนหลายแห่งที่วางตารางการจ่ายที่ดีที่สุดบนเครื่องไตรมาสและใช้การจ่ายเงินที่ลดลงในสกุลเงินดอลลาร์ มันขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่จะตรวจสอบตารางการจ่ายเพื่อค้นหาเกมที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็อย่าวางเดิมพันเกินเงินในแบ๊งค์ของพวกเขา

ด้วยการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ที่ครอบงำโดยประเพณี ร้านอาหารในพื้นที่หลายแห่งกำลังเพิ่มความสนุกสนานเล็กน้อยให้กับการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มอีสเตอร์ของพวกเขา ในขณะที่วิสัยทัศน์ของแพนเค้กเนื้อนุ่ม ลูกอมหลากสีสัน ปลาแซลมอนและแฮมกำลังล่องลอยอยู่ในหัวของเราในช่วงเวลานี้ของปี มีร้านอาหารในพื้นที่บางแห่งที่นำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับประเพณีอันเป็นที่รักเหล่านี้

Melinda Shriver เจ้าของร้าน Naomi’s Café ใน Northfield กล่าวว่า “วันหยุดถูกสร้างขึ้นจากประเพณี แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีวันสนุกไปกับมัน”

กระโดดไปที่นั่นและส่งเสริมการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ของคุณ

นาโอมิคาเฟ่ — แพนเค้ก

แพนเค้กที่มาพร้อมกับความแปลกใหม่จะเสิร์ฟตลอดทั้งสัปดาห์ที่ Naomi’s Cafe “ฤดูใบไม้ผลิและอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและมีสีสันของปี ดังนั้นเราจึงต้องการนำเสนอรายการพิเศษของเรา” Shriver กล่าว Naomi’s Café เชี่ยวชาญด้านแพนเค้กที่ไม่เหมือนใคร ตลอดจนอาหารเช้าและอาหารกลางวันแสนอร่อย อาหารพิเศษประจำเทศกาลอีสเตอร์ของพวกเขา ได้แก่ แพนเค้กกระต่าย ($ 4.99), แพนเค้กคัพเค้กของ Peep ($ 5.99) และแพนเค้กไข่อีสเตอร์ที่ฟักแล้วและไข่คน ($ 3.99) กระต่ายอีสเตอร์ชอบแพนเค้กของ Naomi’s Café มากจนเขาจะไปกินในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 และ 21 เมษายนด้วยซ้ำ Naomi’s Café เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 15.00 น.

ตั้งอยู่ที่ 801 ถนนทิลตันในนอร์ทฟิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 609-380-2865 หรือไปที่NaomisCafe.org

Jon & Patty’s — กาแฟ

พนันคาสิโน “เมื่อคุณนึกถึงอีสเตอร์ คุณนึกถึงตะกร้าที่เต็มไปด้วยลูกกวาด นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะทำกับเครื่องดื่มลาเต้ของเรา” Patty Talese เจ้าของ Jon & Patty’s Coffee Bar and Bistro กล่าว ลาเต้ของ Jon & Patty รับรองได้ว่าจะช่วยปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณในเช้าวันอีสเตอร์ ความทรงจำอีสเตอร์ที่คุณโปรดปรานได้ถูกนำมาปรุงเป็นอาหารมื้อเช้าที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการเลือกเช่นลาเต้ Peep กับขนมปังปิ้งมาร์ชเมลโล่และวานิลลา ลาเต้กระต่ายขาวกับไวท์ช็อกโกแลตและวานิลลา ลาเต้วุ้นถั่วกับเชอร์รี่และวานิลลา และลาเต้ไข่ Cadbury กับช็อคโกแลตและวานิลลา – คุณไม่จำเป็นต้องจู่โจมตะกร้าอีสเตอร์ของลูกคุณ! Jon & Patty’s จะนำเสนออาหารค่ำอีสเตอร์พิเศษตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ขอแนะนำให้จองล่วงหน้า

ตั้งอยู่ที่ 637 Asbury Ave. ในโอเชียนซิตี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 609-399-3377 หรือไปที่JonAndPattys.com

ร้านอาหารโซเฟีย — Lamb

Lamb เป็นอาหารยอดนิยมสำหรับอาหารอีสเตอร์และร้านอาหาร Sofia ให้บริการอาหารเนื้อแกะเมดิเตอร์เรเนียนที่คัดสรรมาอย่างดีโดยเฉพาะเนื้อแกะ osso bucco (36 เหรียญ) ขาแกะตุ๋นเสิร์ฟพร้อมผักโขมออร์โซและเนื้อแกะเดมิกลาส โซเฟียยังมีเนื้อแกะย่างหมัก (42 ดอลลาร์) เสิร์ฟพร้อมผักย่างไฟ ร้านอาหารโซเฟียจะเปิดให้บริการเวลา 14.00 น. สำหรับอีสเตอร์ดินเนอร์ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน

ตั้งอยู่ที่ 9314 Amherst Ave. ใน Margate สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 609-822-9111 หรือไปที่ SofiaOf Margate.com R enault Winery — Salmon

เรโนลต์ ไวน์เนอรี เต็มไปด้วยประเพณีอันยาวนานจะเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยเมนูอาหารจานโปรดของเทศกาลวันหยุดรูปแบบใหม่ และตะกร้าของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรโนลต์ขอนำเสนอปลาแซลมอนหลักในช่วงบรันช์ แรงบันดาลใจจากอาหารเช้าแบบคลาสสิก lox เรโนลต์จะนำเสนอปลาแซลมอนย่างเคลือบมะนาว เสิร์ฟบนแพนเค้กมันฝรั่งและราดด้วยหน่อไม้ฝรั่ง เรโนลต์จะเสนอการชิมไวน์ในวันอีสเตอร์ “นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่เรโนลต์ในช่วงแรกของการปรับปรุงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และมุ่งเน้นไปที่การกลับไปสู่ความเป็นของแท้ นั่นเป็นสิ่งที่ฉันชอบในฐานะพ่อครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงมื้อใหญ่ในวันหยุด เช่น อีสเตอร์ ถึงเวลาเฉลิมฉลองประเพณี แต่ไม่มีใครบอกว่าคุณไม่สามารถปรุงรสชาติสดใหม่ให้กับอาหารคลาสสิกได้” เชฟพอล ดรูว์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการทำอาหารของเรโนลต์ไวน์เนอรีกล่าว

อีสเตอร์บรันช์จะเสิร์ฟในห้อง Chateau Ballroom ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ผู้ใหญ่ราคา 38.95 ดอลลาร์ และเด็กอายุ 3 ถึง 10 ปี ราคา 18.95 ดอลลาร์ บริการชิมไวน์ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น.

ตั้งอยู่ที่ 72 N. Bremen Ave. ใน Egg Harbor City สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร 609-965-2111 หรือไปที่RenaultWinery.com

Gallaghe r’s Steakhouse — แฮม

เป็นหนึ่งในอาหารอีสเตอร์แบบดั้งเดิมมากที่สุด แฮมสามารถพบได้ในเมนูอีสเตอร์มากมาย อย่างไรก็ตาม ร้านสเต็กของ Gallagher ที่ Resorts Casino Hotel กำลังเริ่มรับประทานอาหารค่ำแบบแฮมแบบคลาสสิกด้วยการเคลือบน้ำผึ้งจาลาปิโนที่ไม่เหมือนใครเพื่อเพลิดเพลินกับมันฝรั่งสแกลลอปและเบบี้แครอทหวาน (40 เหรียญ) Gallagher’s จะนำเสนออาหารตามเทศกาลเช่น uber springy pea และ mint soup (9 เหรียญ) และสลัดสตรอเบอร์รี่และชีสแพะ (14 เหรียญ) และขาแกะสมุนไพร (48 เหรียญ) เปิดตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันอาทิตย์

ภายในกลุ่มผู้เล่นเกมโต๊ะคาสิโนขนาดใหญ่ มีกลุ่มย่อยที่เล็กกว่ามากสำหรับผู้ที่สำรวจโต๊ะก่อนที่จะเล่น

พวกเขามองหาโต๊ะยอดนิยมและผู้เล่นที่มีความสุขด้วยกองชิปขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าพวกเขา พวกเขาไม่ต้องการที่จะติดอยู่กับโต๊ะเย็นชาและแบ๊งค์ที่หายไป

ฉันเป็นของผู้ไม่สอดแนม ไม่มีอะไรในเกมที่จะทำให้โต๊ะร้อนคงร้อนหรือโต๊ะเย็นคงเย็น นี่คือคาสิโน ไม่ใช่ McDLT

อัตราต่อรองของแบล็กแจ็กเปลี่ยนไปตามไพ่ทุกใบที่แจก แต่ในเกมส่วนใหญ่อัตราเสียเปรียบเจ้ามือจะคงที่ กองชิปขนาดใหญ่เหล่านั้นบอกเราว่าโต๊ะร้อน แต่ไม่ใช่ว่าโต๊ะร้อนหรือมีแนวโน้มที่จะร้อนอยู่เสมอ คุณน่าจะชนะในโต๊ะที่เย็นชาพอๆ กับโต๊ะที่ร้อนจัด

ถ้าคนอื่นต้องการหาโต๊ะร้อนก็ไม่เป็นไร มันไม่เป็นอันตราย

อ็อตโต นักอ่านที่รู้จักกันมานาน มีจุดยืนที่แตกต่างออกไป เขาชอบเล่นที่โต๊ะที่อากาศเย็น ไม่ใช่ว่าเขาคิดว่าจะช่วยให้โอกาสของเขา มันเป็นเพียงวิธีการหัวเราะเยาะแนวคิดของการสอดแนม

“ผมเป็นคนตรงกันข้าม ผมเดาว่า” เขากล่าว “ฉันไม่เพียงแต่ไม่เชื่อโต๊ะร้อนหรือเย็นเท่านั้น ฉันชอบเดิมพันกับเมล็ดพืช

“ถ้าโต๊ะแคร็ปส์เย็น ผมจะพยายามทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้น ฉันบอกพวกเขาว่า ‘เอาลูกเต๋ามาให้ฉัน ถึงเวลาชนะแล้ว’”

ไม่เพียงแค่นั้น. เมื่อโต๊ะร้อน อ็อตโตชอบเปลี่ยนข้างและขี่ทวนกระแสน้ำ

“ถ้าโต๊ะแคร็ปส์ดูร้อน ฉันก็จะเริ่มเดิมพัน มันต้องเย็นลงบ้างแล้วใช่ไหม? อาจจะเป็นตอนที่ฉันอยู่ด้วยก็ได้ ฉันได้รับแสงจ้าเล็กน้อย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่”

ผู้อ่านอีกคนหนึ่งคือลอเรนเป็นผู้เล่นแบล็กแจ็กที่ไม่มีประโยชน์ที่จะเน้นที่โต๊ะร้อน เขาไม่ได้ไปสุดโต่งของอ็อตโตและจงใจค้นหาความเยือกเย็น แต่เขาก็ไม่อายห่างจากพวกเขาเช่นกัน

“สำหรับฉัน โต๊ะร้อนและเย็นนั้นไร้สาระ” ลอเรนกล่าว “ฉันเล่นเกมที่ฉันต้องการเล่นเมื่อมีที่ว่างในราคาที่ฉันต้องการเล่น ถ้าฉันอยู่ที่นั่นเพื่อเล่นแบล็คแจ็คมูลค่า 15 ดอลลาร์ ฉันจะไม่เล่นที่โต๊ะราคา 25 ดอลลาร์เพียงเพราะมันไม่ใช่”

แม้แต่คำเตือนพายุน้ำแข็งก็ไม่ทำให้ลอเรนรีบร้อนไปที่เกมอื่น

“ฉันมีช่วงเวลาที่ดีครั้งหนึ่งที่โต๊ะที่เจ้ามือพยายามเตือนฉัน มันเป็นโต๊ะ 5 ดอลลาร์ และมันว่างเปล่าในขณะที่โต๊ะอื่น ๆ ทั้งหมดนั้นยุ่ง ผู้เล่นคนอื่นแพ้ และเจ้ามือบอกฉันว่า ‘คุณไม่ต้องการเล่นกับฉัน ฉันเป็นสีแดงร้อน

“เขาไม่ร้อนเลยตอนที่ฉันอยู่ที่นั่น ฉันเริ่มต้นที่ $15 ต่อมือและกำลังเล่นแบบก้าวหน้า ฉันมีสตรีคสี่และห้าชนะเพียงเล็กน้อย อันหนึ่งยาวกว่านั้น และความก้าวหน้าของฉันก็เพิ่มเงินเดิมพันของฉันไปมากกว่า $100 ก่อนที่ฉันจะรู้ตัว ฉันมีกำไรประมาณ 1,200 ดอลลาร์”

ทั้งลอเรนและอ็อตโตพวกเขาไม่น่าจะชนะบนโต๊ะที่เย็นชามากไปกว่าทีมที่ร้อนแรง และในทางกลับกัน

“ตกลง บางครั้งถ้าฉันไปที่โต๊ะเย็น ฉันจะแพ้” ลอเรนกล่าว “แต่บางครั้งฉันก็จะแพ้ที่โต๊ะร้อนเช่นกัน ถ้าคุณกลัวการสูญเสีย คุณไม่ควรเล่น”

อ็อตโตอยู่ในหน้าเดียวกัน

“ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าวิธีการของฉันดีกว่าใครๆ ฉันอาจจะชนะและแพ้ได้มากเท่าที่คุณควร แต่ฉันมีช่วงเวลาที่ดีที่จะทำมัน และมีบางอย่างที่น่าพอใจเกี่ยวกับการชนะเมื่อคุณต่อต้านธัญพืช”

“Saturday Night Live” เป็นปริศนา เป็นรายการทีวีการ์ตูนทุกเรื่องที่ฝันถึงการได้ลงจอด แต่เรื่องราวของการทำงานที่นั่นทำให้ดูโหดร้ายกว่าวันที่ยากที่สุดในวอลล์สตรีท มันทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับอาชีพนักแสดงภาพยนตร์นับไม่ถ้วนและได้ผลิตดาราในโลกแห่งความขบขันมากกว่าสถาบันอื่น ๆ แต่ก็ยังแยกดาราออกเร็วที่สุดเท่าที่จะจ้างพวกเขา และโดยไม่คำนึงถึงอิทธิพลที่มาจากการเป็นอดีตสมาชิกนักแสดง “SNL” สำหรับผู้ที่จากไปและไม่ได้ลงเอยในฐานะ A-lister ในทันที การอยู่ในไฟแก็ซสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความท้าทาย ลองคิดดู – ไม่มีใครรู้ว่า Melanie Hutell หรือ A. Whitney Brown เป็นอย่างไรในทุกวันนี้? ไม่มีใครสนใจ?

ศิษย์เก่า “SNL” คนหนึ่งที่สามารถใช้วิธีการนอกรีตเพื่อรักษาชื่อในครัวเรือนได้คือ Jim Breuer นับตั้งแต่ออกจากรายการเมื่อ 21 ปีที่แล้ว เขาได้ผสมผสานความตลกของเขาเข้ากับความรักในดนตรีเฮฟวีเมทัล ทำให้เขาซึมซับทุกแง่มุมในตัวตนของเขา กลายเป็นแบรนด์ของเขาแล้วและได้ผล เขาใช้วงดนตรีสดบนเวทีในการแสดงตลก ร้องคลอคู่กับฮีโร่เมทัลเช่น Rob Halford แห่ง Judas Priest และ Brian Johnson แห่ง AC/DC และล่าสุดทำหน้าที่เป็นผู้เปิดการทัวร์ของ Metallica ในปี 2018

สุดสัปดาห์นี้เขามุ่งหน้าไปยังคาสิโนที่เหมาะสมที่สุดในเมืองสำหรับการ์ตูนที่ชื่นชอบโลหะ — Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City ที่ซึ่งเขาจะแสดงคู่ของการแสดงในเวลา 20.00 น. วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 19 และ 20 เมษายน เราตามทัน เขาพูดถึง “SNL” วัน, งู, การแสดงที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนโลหะ

Atlantic City Weekly:คุณเพิ่งออกทัวร์กับ Metallica นั่นต้องเป็นเรื่องเหนือจริงสำหรับผู้ชายที่รักโลหะมากเท่ากับคุณ เรื่องราวดีๆ จากท้องถนนบ้างไหม?

จิม บรอยเออร์:ฉันสามารถบอกคุณได้ว่านี่เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยมีในชีวิต ในระดับมากมาย ถ้าฉันสามารถทำได้ตลอดไปฉันจะทำ มันเป็นมากกว่าการแสดง มันเหมือนกับว่าฉันได้พบครอบครัวของตัวเอง อยู่บ้านคนเดียวก็อินกับเมทัลลิกาจริงๆ มีเพลงของพวกเขามากมายที่ฉันเคยใช้ในการรักษาตัวเองในช่วงต่างๆ ในชีวิตของฉัน และฉันมักจะคิดว่า ‘เอ๊ะ — บางทีฉันอาจจะรู้สึกแปลกๆ บ้างที่ทำเช่นนั้น’ แต่แล้วฉันก็ได้พบกับแฟนๆ ที่ไปดูทุกรายการ และมันเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่นี้ ดังนั้นการเชื่อมต่อกับแฟนๆ ในระดับที่ลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจึงกลายเป็นประสบการณ์ส่วนสำคัญ มันไม่ได้มากจนป่าเถื่อน มันแค่น่าพอใจจริงๆ ที่เป็นเหมือนครอบครัว/เมืองที่เดินทางที่เรากลายเป็น เราจะเข้าไปในเมืองและจะมีพวกเรา 110 คนอยู่ในโรงแรม และแฟนๆ … สัมภาษณ์และฟังเรื่องราวของพวกเขา … เท่าที่ฉันคิดได้ก็คือ ว้าว — คนพวกนี้ก็เหมือนฉันเลย’ และแน่นอนว่าความสนุกในการค้นหาความตลกขบขันในนั้นทั้งหมด ฉันสามารถทำรายการพิเศษได้ตลอดทั้งหนึ่งชั่วโมงเมื่อได้ทัวร์กับเมทัลลิกา

ACW:เห็นได้ชัดว่าเฮฟวีเมทัลเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณ แต่คุณก็สามารถทำให้มันเป็นส่วนสำคัญของอาชีพนักแสดงตลกได้เช่นกัน

JB:ใช่และฉันทำอย่างนั้นตั้งแต่ต้น และบอกตรงๆ ว่าไม่รู้จักใครที่เคยทำ ผู้ชายบางคนเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปในสิ่งที่พวกเขาทำในภายหลัง แต่ฉันเริ่มพูดถึงเฮฟวีเมทัลในการแสดงของฉันตลอดทางย้อนกลับไปในปี ’89, ’90 และ ’91

ACW:เมื่อพูดถึงอดีต “SNL” ได้รับความสนใจอย่างมากจากสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นจริงๆ ประสบการณ์ของคุณที่นั่นเป็นอย่างไร?

เจบี:เข้มข้นมาก (หัวเราะ) เป็นการแข่งขันชกมวย 24 ชั่วโมง สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันมีสติคือฉันมีความสมดุล ฉันรักษาศีลธรรมและครอบครัวไว้ข้างหน้าเสมอ ฉันพยายามทำอย่างนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือการต่อสู้กับความไร้สาระ ความไร้สาระและอัตตาเป็นสิ่งที่ฉันไล่ตามในตอนแรก… ทุกคนทำ มันเหมือนกับว่า “ฉันต้องได้บ้านหลังใหญ่ที่สุด” หรือ “ฉันต้องซื้อรถที่หรูที่สุด” เอ็มทีวีผลักแนวความคิดนั้นออกไปจากปากของวัฒนธรรมของเราจริง ๆ และมันเป็นส่วนที่น่าเกลียดของชีวิต แต่วิธีที่ฉันเติบโตขึ้นมาช่วยให้ฉันอยู่อย่างมั่นคง พ่อของฉันสามารถเอาสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและทำลายมันลงราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น และนั่นคือจุดที่ฉันมีอารมณ์ขันมากมาย ฉันแนะนำพ่อของฉันให้รู้จักกับลอร์น ไมเคิลส์หลังจากการแสดงครั้งแรกของฉัน และพ่อของฉันก็พูดกับเขาว่า “เอ่อ ทำไมคืนนี้จิมมี่ไม่ไปแสดงล่ะ การแสดงห่วยแตก” ฉันแค่มองไปที่เขาเช่น – โอ้ ของฉัน. พระเจ้า. แต่นั่นเป็นวิธีที่เขาเป็น

ACW:ใครคือนักแสดง “SNL” ที่สนุกที่สุดที่อยู่นอกเวที?

JB:ส่งต่อมนุษย์ดิบที่สนุกที่สุดที่ฉันเคยพบในชีวิตคือเทรซี่มอร์แกน ฉันไม่เคยเจอใครที่มีไหวพริบ ฉลาด ลึกซึ้งและเฮฮาในทุกระดับ ฉันจะใส่ Will Ferrell ต่อไป แต่ในลักษณะที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เขาจะอยู่ในตัวละครเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันและในที่สุดคุณก็ต้องยอมรับมัน มันเป็นสิ่งที่บ้าที่สุดในโลก

ACW:คุณกำลังแสดงคู่ที่ Hard Rock – คุณจะเปลี่ยนชุดเลยหรือไม่?

เจบี:แน่นอน ฉันได้รวบรวมเนื้อหาสามหรือสี่ชั่วโมงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถเปลี่ยนชุดต่อไปได้ ฉันมีบางอย่างที่เจ๋งมากที่วางแผนไว้สำหรับฮาร์ดร็อคที่ฉันยังไม่เคยทำในรายการอื่น มันจะเป็นละครมาก ฉันตื่นเต้นมาก

เฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลก — ทำให้เป็นเดือนแห่งโลก — ที่ Rock Spa & Salon ที่ Hard Rock Hotel & Casino แอตแลนติกซิตี้ ซึ่งปัจจุบันเสนอบริการพิเศษสองรายการ Synchronicity และ Smooth Operator และ Everything’s Gone Green Facial ที่ไม่เหมือนใคร

บริการ Synchronicity และ Smooth Operator ที่เน้นดนตรีเป็นหลักของ Rock Spa นำเสนอผลิตภัณฑ์ EmerginC Skin Care เพื่อสนับสนุน “EmerginC Partners with 20,000 Straws Giveaway” ผู้เข้าพักที่ได้รับการนวดด้วยเพลง Synchronicity หรือทรีตเมนต์ร่างกายแบบสองส่วน Smooth Operator จะได้รับหลอดสแตนเลสแบบใช้ซ้ำได้

หากผิวของคุณต้องการการดูแลในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ให้ลองใช้ Everything’s Gone Green Facial ที่มีให้บริการในเดือนนี้เท่านั้น ฟื้นบำรุงผิวของคุณด้วยผลิตภัณฑ์จากพืช Eight Greens โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิกของ Eminence ผิวของคุณจะดูกระชับและชุ่มชื้นขึ้น ในความเป็นจริง คุณจะรู้สึกว่าผิวของคุณกระชับขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์แต่ละชั้น Eminence ร่วมมือกับ Forest for the Future ซึ่งปลูกต้นไม้สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ขาย — พวกเขาปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 12 ล้านต้นจนถึงปัจจุบัน ที่กล่าวว่าในช่วงเดือนเมษายนแขกที่ได้รับใบหน้านี้จะได้รับเมล็ดพืชหนึ่งซอง

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มีส่วนร่วมในความพยายามนี้ซึ่งส่งผลกระทบอย่างแท้จริง และสามารถช่วยตอบแทนโลกของเราได้ครั้งละหนึ่งบริการ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของเรา ‘Save the Planet’ ได้อย่างง่ายดาย” Nikki Balles ผู้กำกับกล่าว ด้านการประชาสัมพันธ์และกิจการชุมชนที่ฮาร์ดร็อค

ฮาร์ดร็อคช่วยโลกได้มากจนคุณอาจเรียกพวกเขาว่า “นักเลงต้นไม้” ตอนนี้คุณสามารถเป็นหนึ่งได้เช่นกัน!

ยืนอยู่ด้านนอกของ Rock Spa คือ “Save the Planet Tree” กอดมัน ถ่ายรูปและโพสต์แล้วแชร์ไปที่ Facebook หรือ Instagram กับ #RockSpaAC #SaveThePlanet แล้วคุณจะถูกเข้าร่วมเพื่อชิงแพ็คเกจสปามูลค่า $265

Earth Month Rock Spa พิเศษมีดังนี้: Synchronicity, 115 ดอลลาร์สำหรับ 50 นาที (ปกติ 155 ดอลลาร์), 160 ดอลลาร์สำหรับ 80 นาที (ปกติ 215 ดอลลาร์); ผู้ดำเนินการที่ราบรื่น $ 115 เป็นเวลา 50 นาที (ปกติ $ 155); ทุกอย่างเป็นสีเขียวบนใบหน้า 90 ดอลลาร์เป็นเวลา 50 นาที; 130 ดอลลาร์สำหรับ 80 นาที

Go Westworld ชายหนุ่มและหญิงสาว

ตอนนี้ผู้เล่นสามารถเสี่ยงโชคที่เครื่องสล็อตตามรายการ HBO ยอดฮิต “Westworld”

ถ่านอยู่ในอากาศ …

ถ่านอยู่ในอากาศ …

กลิ่นอากาศสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิ? สายลมที่อุ่นสบายนั้น? เกือบจะทำให้คุณมีอารมณ์จะไล่คุณออก…

ในแอตแลนติกซิตี พวกเขาจะพบมันเฉพาะบนผนังที่อยู่ติดกับ Noodles Of the World (NOW) ที่ Borgata Hotel Casino & Spa

ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกไซไฟแฟนตาซีของหนึ่งในละครฮิตทางโทรทัศน์ สล็อตที่มีธีม Westworld ตั้งอยู่ “ที่จุดตัดของอนาคตอันใกล้และอดีตที่จินตนาการใหม่”

เกมดังกล่าวจะพาผู้เล่นเดินทางสู่ Delos Lab และ Westworld ที่เต็มไปด้วยการพลิกผันที่ไม่คาดคิด ตัวละครที่แฟนๆ ชื่นชอบ และภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีฟุตเทจความละเอียดสูงจากซีรีส์นี้ พร้อมด้วยซาวด์แทร็กที่โดดเด่นของรายการ

การแสดงภาพสองโลกที่แตกต่างกันที่แสดงในการแสดง ชุดสัญลักษณ์บนสุดแสดงถึงโลกธุรกิจของ Delos; ชุดล่างสุด สวนสนุก Westworld

ผู้เล่นสามารถเดิมพัน 50 ¢ เพื่อเล่นเกมสองเกมที่แยกจากกัน แต่การเดิมพัน 80 ¢ ขึ้นไปจะรวมทั้งสองชุดเข้าด้วยกัน เสนอวิธีเพิ่มในการชนะและโอกาสเพิ่มเติมในการเรียกใช้คุณสมบัติ

โบนัสเกมหลัก ได้แก่ Reverie Respin พร้อมกลไก Hold & Respin และ Delos Replay ซึ่งเพิ่มความลึกลับหรือตัวคูณให้กับชุดรีล

โบนัสพิเศษอย่างหนึ่งคือ Delos Lab Free Games ที่ผู้เล่นสามารถรับเครดิตจากเกมฟรีต่างๆ ได้ถึงสามเกมที่เล่นพร้อมกัน

เรียนคุณ AC Casino:

ถาม: ฉันได้ยินคนพูดถึงสล็อตแมชชีน “หลวม” และ “แน่น” มีเครื่องจักรดังกล่าวจริงๆหรือ?

ก.ใช่และไม่ใช่

Bill Burton ผู้เขียนเกี่ยวกับการพนันเพื่อหาเลี้ยงชีพ กล่าวว่าเหตุผลหนึ่งก็คือคำว่า “หลวม” นั้นสัมพันธ์กับคาสิโน

เครื่องหลวมคือเครื่องที่ตั้งค่าให้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเครื่องอื่น ดังนั้นคำว่า “หลวม” จะสัมพันธ์กับเครื่องอื่นในคาสิโนเดียวกันหรือกับคาสิโนอื่นในพื้นที่ทั่วไป

อย่างไรก็ตาม Burton กล่าวเสริมว่า หากคุณเล่นสล็อตเพียงไม่กี่ชั่วโมงระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ คุณอาจจะเล่นได้ไม่นานพอที่จะระบุได้ว่าเครื่องหลวมหรือแน่น

“คุณอาจโชคดีพอที่จะชนะบ่อยครั้งในสล็อตแมชชีนที่คุณชื่นชอบและตัดสินใจว่าเครื่องนั้น ‘หลวม’” เขาเขียนในคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Strictly Slots and Casino Player “ผู้เล่นคนอื่นสามารถเล่นเครื่องเดียวกันนั้นและแพ้หลายครั้งและตัดสินใจว่าเครื่องแน่น”

นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีเครื่องบางเครื่องในคาสิโนที่จะจ่ายในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเครื่องอื่น ๆ เขาชี้ให้เห็น แต่การคืนทุนคือเปอร์เซ็นต์โดยรวมที่เครื่องจะคืนให้กับผู้เล่นตลอดช่วงอายุของเครื่อง สังเกตการเน้นที่ “อายุขัย”

กลยุทธ์วิดีโอโปกเกอร์ในการพิมพ์และออนไลน์มักมีไว้เพื่อเกมที่จ่ายสูง

ปัญหาคือ ผู้จ่ายเงินสูงเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ ที่คาสิโนส่วนใหญ่ ตารางการจ่ายที่ลดลงเป็นเพียงตารางเดียวเท่านั้นที่มีให้

Bayfest จะครบ 30 ปีในวันเสาร์นี้

ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว เดือนพฤษภาคมก็ใกล้เข้ามา และนั่นหมายถึงสิ่งหนึ่ง — Bayfest ของ Somers Point เซลล์เหตุการณ์…

การรับประโยชน์สูงสุดจากตารางการจ่ายที่ลดลงนั้นต้องใช้กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งมักจะได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนจากการฟลัชที่ต่างกัน

รับโบนัสโป๊กเกอร์ดีลักซ์ เวอร์ชัน 9-6 จ่าย 99.6 เปอร์เซ็นต์ด้วยการเล่นแบบผู้เชี่ยวชาญ และแม้แต่เกม 8-6 (98.5) ก็ยังหายากขึ้นเรื่อยๆ

นั่นทำให้ 8-5 Bonus Poker Deluxe เป็นตัวเลือกทั่วไป การรับประโยชน์สูงสุดจากเกมต้องเปลี่ยนเกียร์กลยุทธ์

มันไม่ใช่วิธีที่ฉันชอบเล่น หากฉันเห็นโบนัสดีลักซ์ 8-5 ฉันจะได้รับตารางการจ่ายที่ดีกว่าในเกมอื่น อย่างไรก็ตาม ฉันมักจะเห็นเกมกำลังเล่นอยู่ หากคุณเล่น โปรดคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนเหล่านี้:

**ถือราชวงศ์สามส่วนเสมอแทนที่จะเป็นฟลัชสี่ส่วน ในเกม 9-6 หรือ 8-6 เราถือไพ่สามใบเป็นส่วนใหญ่ แต่ถือไพ่สี่ใบเพื่อล้างแทน Ace-King-10, Ace-Queen-10 หรือ Ace-Jack-10

**ถือไพ่สูงที่ไม่เหมาะสมสามใบแทนที่จะเป็นแจ็ค-8-7 ที่เหมาะสม — ไพ่สเตรทฟลัชสามใบที่มีช่องว่างสองช่องด้านใน

‘Kinky Boots’ เตรียมขึ้นแสดงที่ SoundWaves

ด้วยการเสนอชื่อเข้าชิง 13 รางวัลจากโทนี่และชัยชนะหกครั้ง รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและเพลงประกอบยอดเยี่ยม Kinky Boots…

**ถือไพ่สี่ใบในแนวตรงด้วยไพ่สูงสามใบ รวมทั้งเอซ แทนที่จะเป็นไพ่สูงสองใบที่เหมาะสม

การปรับแต่ละครั้งนั้นได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนที่ลดลงจาก 6 ต่อ 1 ในเครื่องโบนัสดีลักซ์ที่ดีที่สุดเป็น 5 ต่อ 1 ในเกม 8-5 ทั่วไป

ลองดูตัวอย่างมือสำหรับ 8-5 Bonus Poker Deluxe:

เอซโพดำ ราชาโพดำ 10 โพดำ 5 โพดำ หัวใจ 4

ผลตอบแทนจากฟลัชที่ต่ำกว่าทำให้เราดูสองครั้งที่รอยัลสามใบนั้น โดยที่การจั่วไพ่สองใบยังหมายถึงการเพิ่มโอกาสที่คู่ที่สูงและการเปิดโอกาสของสองคู่ สามชนิด และสเตรต

ผลตอบแทนเฉลี่ยใน 8-5 BPD คือ 6.15 เหรียญใน Ace-King-10 หรือ 5.43 บนโพดำทั้งสี่ ในเกม 8-6 ค่าเฉลี่ยสี่ฟลัชที่ 6.38 เหรียญได้ขอบ 6.31 ใน Ace-King-10

เมื่อคุณถือโพดำทั้งสี่ คุณจะชนะ 31.9 เปอร์เซ็นต์ของการเสมอ โดย 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชนะถูกล้าง และ 40 เปอร์เซ็นต์เป็นคู่สูงที่เพิ่งได้รับเงินคืน การปรับตัวเพื่อถือ Ace-King-10 ทำให้คุณมีผู้ชนะ 30.2 เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้ชนะ 81.7 เปอร์เซ็นต์เป็นคู่ที่สูงหรือสองคู่ที่มีการคืนทุนขั้นต่ำ 1 ต่อ 1 ขั้นต่ำ

ผลตอบแทนจากการฟลัช 6 ต่อ 1 ทำให้สัดส่วนการล้างที่สูงขึ้นเป็นที่ต้องการมากขึ้น แต่การลดลงเป็น 5-for-1 ทำให้เราต้องหาคู่ที่สูงกว่าด้วยรางวัลชมเชย 1 ใน 1,081 ช็อตที่รอยัลฟลัช

ราชาแห่งหัวใจ ราชินีแห่งเพชร แจ็คโพดำ 8 โพดำ 7 โพดำ

เราชอบสเตรทฟลัชสามใบที่มีสองช่องว่างด้านในมากกว่ามากเมื่อผลตอบแทนฟลัชสูงขึ้น ใน 8-5 Deluxe การเล่นที่ดีกว่าคือการถือ King-Queen-Jack ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.45 เหรียญเทียบกับ 2.35 ใน Jack-8-7 ในเกม 8-6 มันคือ 2.56 ต่อ 2.45 สำหรับ Jack-8-7 ที่เหมาะสม

เอซโพดำ ราชาแห่งหัวใจ แจ็คโพดำ เพชร 10 เม็ด กระบอง 5 อัน

ผลตอบแทนเฉลี่ยในเกม 8-5 คือ 2.66 เหรียญใน Ace-King-Jack-10 เทียบกับ 2.63 สำหรับโพดำสูงสองตัว ด้วยตารางการจ่าย 8-6 มันคือ 2.68 สำหรับ Ace-Jack เทียบกับ 2.66 สำหรับด้านใน เป็นการติดต่ออย่างใกล้ชิดและจะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากคุณเรียนรู้เกมที่ดีกว่าและไม่ต้องการสับสนกับกลยุทธ์อื่น แต่เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละเกม จะต้องเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์

ถาม: ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งและเดิมพันในวันที่ 12 อัตราต่อรองที่แท้จริงคือ 35-1 และจ่ายเพียง 30-1 ดังนั้นจึงได้เปรียบในบ้านมาก

แต่ถ้าฉันนับมาแล้วและรู้ว่าไม่มี 12 สำหรับ 10 ม้วน หรือ 20 หรือ 30 มันก็ต้องมี 12 อยู่ดีไม่ใช่เหรอ?

หัวหน้าคาสิโนที่จะเกิดขึ้น

ตั๋ว/ข้อมูล

ฉันต้องดูกี่ม้วนโดยไม่มี 12 ก่อนที่อัตราต่อรองจะแกว่งไปในทางที่ฉันชอบ?

A.หากคุณกำลังเดิมพัน 12 อัตราต่อรองไม่เคยแกว่งในความโปรดปรานของคุณ บ้านมีขอบเท่ากัน 13.89 เปอร์เซ็นต์ทุกม้วน

แต่ละม้วนเป็นการทดลองอิสระโดยมีวิธีหนึ่งในการทอย 12 และ 35 วิธีในการทอยหมายเลขอื่น ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ 12 ครั้งล่าสุด

ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับลายเส้นยาว no-12 ที่จะทำให้ปรากฏขึ้นในทันใด ไม่มีอิทธิพลภายนอกที่จะทำให้ 12 มีโอกาสปรากฏบนม้วนหนึ่งมากกว่าอีก มีเพียงลูกเต๋า คนยิง และอัตราต่อรองในแต่ละทอย

เมื่อเวลาผ่านไปนานมาก จะมีสตรีคยาวที่ไม่มี 12 และจะมีสตรีคที่ทอย 12s หลายเส้นในเวลาอันสั้น น่าเสียดายสำหรับผู้เล่น ไม่มีทางคาดเดาว่าเวลาเหล่านั้นจะมาถึงเมื่อใด

เส้นริ้วจางลงในความไม่มีนัยสำคัญทางสถิติด้วยการทดลองซ้ำๆ อัตราต่อรองคือ 12s จะคิดเป็น 2.78 เปอร์เซ็นต์ของม้วน หากคุณไป 100 ม้วนติดต่อกันโดยไม่มี 12 แล้วได้ 100 12s ปกติใน 3,600 ม้วนถัดไป คุณจะได้ 12s ใน 2.70 เปอร์เซ็นต์

ไม่จำเป็นต้องมีเวลาแต่งหน้าที่อัตราต่อรองบังคับให้เพิ่ม 12 วินาที เวลาที่ผ่านไปพร้อมกับผลลัพธ์ปกติจะทำให้เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับค่าปกติที่คาดไว้

ถาม ฉันเบื่อคนที่บอกว่าฉันโง่ที่เล่นสล็อต ฉันเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นและฉันสามารถทำเงินได้ แต่ฉันได้ยินคนพูดว่าสล็อตเป็นภาษีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถคำนวณได้

แม้แต่สามีและเพื่อนของฉันก็หัวเราะเยาะฉัน เราไปที่คาสิโนด้วยกัน และเขาก็ออกไปเล่นแคร็ปส์ในขณะที่ฉันเล่นสล็อตเพนนี เมื่อเขาแพ้ มันเป็นเงินมากกว่าที่ฉันเคยเดิมพันในช่องเพนนี แต่ฉันเป็นคนที่ไม่ได้รับมันเพราะเขามีโอกาสที่ดีกว่า

ฉันเล่นสล็อตเพื่อความสนุกสนาน ฉันชอบโบนัสและแอนิเมชั่น พวกเขาเป็นที่หลบภัยสำหรับฉัน ถ้าฉันมีวันที่แย่จริงๆ ฉันอาจจะสูญเสีย 50 ดอลลาร์ แต่สำหรับฉัน นั่นคือ 50 ดอลลาร์ที่ฉันใช้จ่ายไปกับความบันเทิง น้อยกว่าที่ฉันจะใช้จ่ายในคอนเสิร์ตหรือเกมบอล

ขอโทษที่พูดจาโผงผาง แต่การประชดประชัน ทำให้ฉันหงุดหงิดจริงๆ

ถ่านอยู่ในอากาศ …

กลิ่นอากาศสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิ? สายลมที่อุ่นสบายนั้น? เกือบจะทำให้คุณมีอารมณ์จะไล่คุณออก…

A.เป็นเงินของคุณ และคุณมีสิทธิ์ใช้งบประมาณความบันเทิงตามที่คุณต้องการ

สล็อตเป็นตัวเลือกความบันเทิง ผู้เล่นอาจสนุกกับสิ่งอื่นเช่นกัน แต่บางครั้งพวกเขาเลือกสล็อตและบุฟเฟ่ต์ระหว่างอาหารค่ำและภาพยนตร์เพื่อใช้จ่ายเงิน

นั่นไม่ได้หมายความว่าการชนะและแพ้เป็นเรื่องบังเอิญ ศักยภาพของแจ็กพอตและความตื่นเต้นในการไล่ล่าเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ แต่ผู้เล่นที่รักษาสมดุลจะมีความสุขเมื่อชนะในขณะที่ยังคงพบคุณค่าความบันเทิงบางอย่างเมื่อแพ้

มันเป็นทางเลือกของคุณ และไม่มีอะไรผิดปกติกับมัน ตราบใดที่คุณเข้าใจว่าช่วงที่แพ้เป็นเรื่องปกติมากกว่าผู้ชนะ และคุณมีงบประมาณตามนั้น และอย่าเล่นกับเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้

ดูเหมือนว่าคุณกำลังสนุกสนานกับสล็อตในขณะที่ควบคุมการใช้จ่ายได้ ฟังดูโอเคสำหรับฉัน – ขอให้มีความสุข!