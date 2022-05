ปั่นสล็อตเว็บไหนดี สมัครบอลสเต็ป GClub

ปั่นสล็อตเว็บไหนดี ตามรายงานจากAsia Gaming Brief Head InfoTech India Private Limited ดำเนินการโดเมนรัมมี่ออนไลน์ที่ Ace2Three.com และการลงทุนผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Deepak Gullapalli จะเห็นบริษัทกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวัน Asia Gaming Brief รายงานว่าบริษัทในไฮเดอราบัดนั้นคาดว่าจะลงทุนเพิ่มอีก 116,400 ดอลลาร์ใน WCFN Solutions Private Limited ในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยรวม 10% ในผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีรายวันซึ่งเปิดตัว Fan Fight ในเดือนธันวาคมและตอนนี้ มีแผนจะเปิดตัวบริการมือถือแบบเพียร์ทูเพียร์อีกครั้งพร้อมโมเดลแบบร่างเพิ่มเติม

ข่าวดังกล่าวเป็นไปตามการเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าผู้สนับสนุนรวมถึงบริษัทจัดการไพรเวทอิควิตี้กลุ่ม Clairvest Group Incorporated ได้ลงทุน 73.7 ล้านดอลลาร์ใน Head InfoTech India Private Limited ในความพยายามที่จะขยายผู้ให้บริการ ซึ่งได้มอบประสบการณ์รัมมี่ออนไลน์ให้กับผู้เล่นกว่าแปดล้านคนแล้ว

“แพลตฟอร์ม Ace2Three.com กำลังจะเริ่มต้นเส้นทางการเติบโตที่น่าตื่นเต้น” อ่านคำแถลงประจำเดือนพฤษภาคมจาก Gullapalli “Clairvest [Group Incorporated] นำมากกว่าเงินทุนมาสู่ข้อตกลงนี้ มันนำประสบการณ์มากมายในการสร้างบริษัทขนาดเท่าเรารวมถึงความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นเกมที่ทำให้ Clairvest [Group Incorporated] เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับบริษัท”

เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากพนักงานอาหารและเครื่องดื่มหลายร้อยคนเดินออกไปชั่วครู่ที่คาสิโนทวินริเวอร์เพื่อประท้วงบริษัทพนักงานรับจอดรถกำลังขู่ว่าจะออกจากตำแหน่ง พนักงานอาหารและเครื่องดื่มกว่า 200 คนประท้วงต่อต้านคาสิโนในต้นเดือนมิถุนายนเนื่องจากการตัดแผนการรักษาพยาบาล ดูเหมือนว่าพนักงานรับจอดรถต้องเผชิญกับการลดค่ารักษาพยาบาลที่พวกเขาไม่พอใจ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานประกาศว่าพนักงานจอดรถของสหภาพ 42 แห่งที่ทวินริเวอร์ได้ลงมติให้อำนาจผู้นำของพวกเขาเรียกร้องให้มีการนัดหยุดงานหากการเจรจาสัญญากับฝ่ายบริหารของคาสิโนล้มเหลว การเรียกร้องให้อนุมัติการประท้วงได้รับการโหวตเป็นเอกฉันท์เมื่อวันอังคารของสัปดาห์ที่แล้ว

Teamsters Local 251 ได้จัดเตรียมแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่ได้กำหนดเส้นตายสำหรับข้อตกลงใหม่ที่จะบรรลุถึงสถานที่เล่นเกมลินคอล์น ขณะนี้พนักงานขับรถได้รับเงินเพียง 4.50 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง และการลดค่าประกันสุขภาพสำหรับตำแหน่งนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่เน้นที่การเจรจาต่อรอง

Patti Doyle เป็นโฆษกหญิงของ Twin River ที่พูดคุยกับProvidence Journalและปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในเรื่องนี้ แต่สังเกตว่าการเจรจายังดำเนินอยู่ ดอยล์แจ้งว่าบริษัทได้รับแจ้งว่าจะมีการนัดหยุดงาน แต่ถ้ามีคนเรียก ทางแม่น้ำคู่ก็จะเตรียมพร้อม

จากข้อมูลของสหภาพแรงงาน การปรับลดค่ารักษาพยาบาลที่กำลังเสนอให้เป็นปัญหาเนื่องจากการมาพร้อมกันเนื่องจากสถานที่จัดงานมีฐานะทางการเงินที่ดี มีรายงานว่าบริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะจัดทำแผนซื้อคืนหุ้นมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์

คาสิโนมีรายงานว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าปี 2559 เจ้าหน้าที่งบประมาณของรัฐประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าเทอร์มินัลวิดีโอของสถานที่ควรรับเงิน 443.7 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ซึ่งจะมากกว่า 444.1 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับในปี 2559

พื้นที่รอบๆSeneca Niagara Casino & Hotelซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกว่า “Niagara Falls Tourism Target Zone” จะได้รับ $3 ล้านจากรัฐนิวยอร์ก

รัศมีหนึ่งถึงสองไมล์รอบ ๆ คาสิโนที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยประเทศเซเนกาของชาวอินเดียนแดงเป็นที่ซึ่งผู้นำในท้องถิ่นรายงานว่าต้องการดึงดูดธุรกิจเพื่อสร้างรายได้รวมทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนต่าง ๆ ของเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตไนแองการ่า นิวยอร์ก.

Spectrum Newsรายงานว่าเงิน 3 ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากส่วนแบ่งรายได้ของคาสิโนที่ได้รับจากประเทศเซเนกาเป็นเงินที่แยกจากงบประมาณของรัฐในปี 2559 และ 2560 สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม Niagara County (IDA) รายงานว่าจะใช้เงินเพื่อมอบทุนให้กับโครงการที่ได้รับการยอมรับ

แผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สองประการ ไม่ใช่เพื่อให้เงินทุนแก่โครงการอย่างเต็มที่ แต่ยังช่วยดึงดูดการลงทุนมายังพื้นที่อีกด้วย ข้อเสนอโครงการต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนตามรายงานของสำนักข่าว

State Sen. Rob Ortt (R-62) รายงานว่าพวกเขาตระหนักดีว่าหลังจากหลายปีที่ผ่านมา รายได้ของคาสิโนลดลง Ortt กล่าวเสริมว่า “และแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้ว ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นในท้องถิ่นได้รับเงินน้อยลง ซึ่งก็คือเมืองน้ำตกไนแองการ่า โรงพยาบาลและเขตการศึกษา เพราะพวกเขาได้เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นไม่ว่าตัวเลขดอลลาร์จะเป็นเท่าไร เปอร์เซ็นต์ก็จะยังคงเท่าเดิมเสมอ”

ก่อนปีนี้ ในวันเสาร์ที่รัฐจะได้รับเงินรายได้จำนวนมากจากคาสิโนเซเนกา อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมปีนี้เนชั่นได้ประกาศว่ามีแผนที่จะหยุดการจ่ายเงิน ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่ลงนามในฤดูร้อนปี 2545 โดยรัฐบาลในขณะนั้น George Pataki และ Cyrus M. Schindler Jr. ประธานเซเนกา

เซเนกากล่าวในขณะนั้นว่าภาษาของข้อตกลงสามคาสิโนซึ่งตามที่ชนเผ่าเรียกร้องให้มีการแบ่งรายได้จากสล็อตแมชชีน หนึ่งในสี่ กับชุมชนโฮสต์ในน้ำตกไนแองการ่าบัฟฟาโลและซาลามังกาชัดเจนและระบุว่ารัฐ การจ่ายส่วนแบ่งรายได้สามารถหยุดได้หลังจาก 14 ปี ปีนี้เซเนกาเข้าสู่ปีที่ 15 ของการกระชับและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้จ่ายเงินให้รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์

จากชุมชนเจ้าภาพสามแห่ง น้ำตกไนแองการ่าคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากเมืองนี้ได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้ต่อปีมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์จากทรัพย์สินการเล่นเกมของเซเนกาที่ 310 Fourth Street ในน้ำตกไนแองการ่า

สำนักข่าวรายงานว่า ประเทศเซเนกาสนับสนุนความพยายามที่มุ่งดึงดูดการท่องเที่ยวและการลงทุนของเอกชนมายังเมืองน้ำตกไนแองการ่า และหวังว่าคนอื่นๆ จะออกมาเดินหน้าผลักดันให้เกิดโมเมนตัมต่อไป

Tohono O’odham Gaming Enterpriseเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับรัฐแอริโซนาเกี่ยวกับ Desert Diamond Casino และตอนนี้กลุ่มก็พร้อมที่จะเริ่มการก่อสร้างแผนรีสอร์ทและคาสิโนของพวกเขา ภายในสิ้นปี การขยายตัวครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มชนเผ่าได้จัดการกับความท้าทายทางกฎหมายหลายประการหลังจากประกาศในปี 2552 ว่าพวกเขาวางแผนที่จะเปิดรีสอร์ทและคาสิโนใกล้กับย่านกีฬาและความบันเทิงของเกลนเดล

ในปี 2015 ชนเผ่าตัดสินใจเปิดDesert Diamond Casino West Valleyแต่ในความสามารถที่จำกัดเนื่องจากความท้าทายทางกฎหมาย เมื่อกลุ่มชนเผ่าและรัฐบรรลุข้อตกลงแล้ว ก็เริ่มงานได้บนรีสอร์ทขนาด 1 ล้านตารางฟุต แผนจะรวมถึงห้าร้านอาหาร บาร์และคาสิโน

Andy Asselin ซีอีโอของ Tohono O’odham Gaming Enterprises ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศโดยระบุว่ามาเป็นเวลานานแล้วและชนเผ่าจะทำงานร่วมกับชุมชนต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น การพัฒนาควรใช้เวลาเกือบสองปีจึงจะแล้วเสร็จ ประมาณ 20 เดือน และมีราคาป้าย 400 ล้านดอลลาร์ คาสิโนปัจจุบันจะยังคงดำเนินการต่อไปเมื่อการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้น

แผนการขยายจะเห็นรีสอร์ทตั้งอยู่ทางเหนือของสถานที่เล่นเกมปัจจุบัน เมื่อเสร็จแล้วคาสิโนปัจจุบันจะถูกใช้เป็นโกดัง สถานที่เล่นเกมแห่งใหม่จะมีขนาด 75,000 ตารางฟุต ซึ่งจะมากกว่าสองเท่าของขนาดพื้นที่ 35,000 ตารางฟุตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เกมบนโต๊ะจะนำเสนอรวมทั้งโป๊กเกอร์และแบล็ กแจ็ กพร้อมกับเครื่องสล็อต

Desert Diamond Casino เป็นสถานที่ระดับ 2 ที่ให้บริการเกมสล็อตสไตล์บิงโกเท่านั้น ไม่มีเกมบนโต๊ะในสถานที่นี้เนื่องจากชนเผ่าไม่ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมระดับ 3 จากรัฐ ชนเผ่ายังถูกปฏิเสธตัวเลือกที่จะมีใบอนุญาตสุรา หลังจากที่ถูกปฏิเสธใบอนุญาตการเล่นเกม ชนเผ่าได้ยื่นฟ้องต่อรัฐแอริโซนา รัฐยื่นฟ้องโต้แย้งหลายครั้ง

ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ชนเผ่าและรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ชนเผ่าจะได้รับอนุญาตให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยโครงการขยายของพวกเขาตราบใดที่พวกเขาไม่ได้สร้างสถานที่เล่นเกมใด ๆ ในฟีนิกซ์ในอนาคต

กว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากประกาศแผนการที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่จับต้องได้ครั้งแรก กับ Loto-Quebec ผู้ดำเนินการลอตเตอรีจังหวัดและผู้จำหน่ายเกมออนไลน์ที่ชนะทันที Instant Win Gaming Limited ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อนำเนื้อหาเสมือนจริงไปยังเว็บไซต์บิงโกที่ดำเนินการโดย888 Holdings

Instant Win Gaming Limited ในลอนดอนเสนอพันธมิตรทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอเกมออนไลน์ที่ชนะทันทีมากกว่า 250 เกมและเปิดเผยว่าข้อตกลงกับ 888 Holdings จะเห็นชื่อของมันรวมถึง Slingo และ Cashbuster ที่เปิดตัวในโดเมน 888Bingo ของผู้ให้บริการ “ในครั้งต่อไป ไม่กี่เดือน”.

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ตกลงข้อตกลงสำคัญอีกประการหนึ่งกับหนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม” อ่านคำแถลงจาก Leon Thomas หัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของ Instant Win Gaming Limited “การเติบโตของ 888 [Holdings] เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นน่าประทับใจ และข้อตกลงนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตอนนี้ผู้ให้บริการถือว่าเกมที่ชนะทันทีเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ 888 [Holdings] และเรามั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับรางวัลจากข้อตกลงนี้ ฉันแน่ใจว่าผู้เล่นจะต้องชอบเกมที่ชนะทันทีที่ไม่เหมือนใครของเรา”

Instant Win Gaming Limited ประกาศว่าได้เริ่มให้บริการเกมแก่พันธมิตรทางการค้าและแพลตฟอร์มในปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นได้ลงนามข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันกับGVC HoldingsและRank Group “Instant Win Gaming Limited ให้บริการลอตเตอรีออนไลน์ที่ชนะทันทีอย่างเต็มรูปแบบมานานกว่า 15 ปี โดยผลิตเกมที่ชนะทันทีคุณภาพสูงมากกว่า 250 เกม [และ] ได้รับรางวัลผู้จัดจำหน่ายลอตเตอรีออนไลน์แห่งปีที่งาน 2017 EGR B2B Awards, ” อ่านแถลงการณ์จาก Instant Win Gaming Limited

ในฟิลิปปินส์รัฐบาลมีรายงานว่ามั่นใจว่าจะยังคงได้รับรายได้จากคาสิโน 46 แห่งที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยPhilippine Amusement and Gaming Corporationเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกปลดออกจากพอร์ตขององค์กรที่ดำเนินการโดยรัฐ

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Manila Bulletinรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Carlos Dominguez ระบุว่ารัฐบาลเตรียมรับรายได้ภาษีเพิ่มเติมจากสถานที่แปรรูป ในขณะที่บริษัท Philippines Amusement and Gaming Corporation จะสามารถสร้างเงินสดจากการขายใบอนุญาตสำหรับคาสิโนได้ .

“กระแสรายได้จะยังคงมาที่รัฐบาลเพราะ [ผู้ประกอบการคาสิโน] ต้องจ่ายภาษี” โดมิงเกซบอกกับหนังสือพิมพ์เมื่อวันศุกร์ “เราไม่ได้บอกว่าเมื่อคุณถูกแปรรูปแล้ว คุณไม่ควรเสียภาษีอีกต่อไป คาสิโนจ่ายอัตราภาษีเฉพาะและพวกเขา [ยัง] จ่ายสำหรับสิทธิ์ที่จะมีคาสิโน จากนั้นพวกเขาต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมของพวกเขา ดังนั้นรัฐบาลจะยังคงได้รับเงิน”

หลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาRodrigo Duterteรายงานว่าได้สั่งให้ บริษัท บันเทิงและเกมแห่งฟิลิปปินส์เริ่มขายที่ดินคาสิโนเพื่อระดมทุนให้กับรัฐและกำจัดองค์กรที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ความกังวล สภาการแปรรูปของประเทศเกาะกำลังศึกษาวิธีกำหนดราคาสถานที่และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ Andrea Domingo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Philippine Amusement and Gaming Corporation บอกกับ Manila Bulletin ว่านโยบายดังกล่าวอาจทำให้กองทุนระดับชาติต้องเสียเงินประมาณ 474 ล้านดอลลาร์ ต่อปี.

“เราต้องคิดให้ออกว่าเรายังคงสามารถรักษา [จำนวนนั้น] ได้อย่างไรเพราะรายได้ของ บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของและคาสิโนที่ดำเนินการโดย บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 39.5 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือ 474 ล้านดอลลาร์ต่อปี [ซึ่ง คือ] เทียบเท่ากับประมาณ 40% ของรายได้รวมทั้งหมดของเรา” โดมิงโกบอกกับหนังสือพิมพ์

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Dominguez ประกาศว่า บริษัท บันเทิงและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์ควรย้ายออกจากการเป็นเจ้าของหรือดำเนินการคาสิโนและแทนที่จะถูกบังคับให้จดจ่อกับบทบาทของตนในฐานะผู้ควบคุมการพนันของประเทศ

“บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล [และ] นี่คือที่ที่คุณเริ่มสับสนระหว่างคุณเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหรือคุณเป็นองค์กรที่สร้างรายได้” โดมิงเกซบอกกับมะนิลาบูเลทีน “ตอนนี้ ในฐานะหน่วยงานที่สร้างรายได้ บริษัท Philippines Amusement and Gaming Corporation ไม่ใช่นิติบุคคลโดยตัวมันเอง [เนื่องจาก] เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลและสร้างรายได้ที่ไปที่คลัง ดังนั้น Philippine Amusement and Gaming Corporation เป็นเพียงองค์กรที่สร้างรายได้ แต่เราคิดว่าหน้าที่การกำกับดูแลที่สำคัญกว่านั้นสำคัญกว่า”

Amatic Industries GmbHผู้ผลิตและซัพพลายเออร์โซลูชั่นเกมระดับพรีเมียมชั้นนำ ได้รับไฟเขียวให้จำหน่ายเกมออนไลน์ หลากหลายประเภท จากแผนก Amanet ในสเปนสถาบันทดสอบ iGaming ในเนเธอร์แลนด์ NMi จัดการกระบวนการที่ครอบคลุมซึ่งนำไปสู่การอนุมัติใบอนุญาตการเล่นเกม ซึ่งส่งผลให้เกมออนไลน์ของบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในออสเตรียได้รับอนุญาตภายในเขตอำนาจศาลของสเปน

เกมออนไลน์ทั้งหมด 27 เกมพร้อมให้เล่นในตลาดเกมออนไลน์ ของสเปนที่กำลังเบ่งบาน ของสเปนที่กำลังเบ่ง บาน ในบรรดาชื่อที่รู้จักกันดีที่มีอยู่ ได้แก่ Bells on Fire, Aising Phoenix และ Diamond Cats

จากข้อมูลของ Amatic Industries ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2536 และดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จในตลาดคาสิโนและการพนันระดับนานาชาติมานานกว่า 20 ปี เกมออนไลน์แต่ละเกมได้รับการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมาย iGaming ของสเปน มีรายงานว่าเกมทั้งหมดที่ทดสอบผ่านขั้นตอนทั้งหมด “โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม”

ความเห็นเกี่ยวกับใบอนุญาตใหม่ Tatjana Bauer-Engstberger ผู้จัดการเกมออนไลน์ของ Amatic กล่าวว่า บริษัท เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากในตลาดที่ดินของสเปนและ “เป็นเวลาหลายปีที่เรามุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการจัดหาโซลูชั่นเกมที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นใน สเปน” ตามเว็บไซต์อุตสาหกรรมเกม Totally Gamingเกม

ข่าวการออกใบอนุญาตเกิดขึ้นหลังจากการประกาศเมื่อเดือนที่แล้วโดย Amaticเกี่ยวกับการรวม ช่องวิดีโอ Amanetเข้ากับแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ของ Lapalingo.com ของผู้ให้บริการสัญชาติมอลตา พอร์ทัลข่าวออนไลน์อ้างถึง Bauer-Engstberger โดยกล่าวว่า “ชื่อแบรนด์ Amanet ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 เพื่อแทนที่ Amatic Online Games” และนั่น “เกม Amanet ได้พิสูจน์ความนิยมของพวกเขา และสิ่งนี้ ร่วมกับชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของเราในการเล่นเกมบนบก เป็นปัจจัยที่เพียงพอสำหรับผู้ให้บริการออนไลน์ในการนำเสนอเกม Amanet”

ตามรายงานของ Leopold Ollerผู้อำนวยการ Amatic Industries กล่าวว่า “เราได้ก้าวจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งในสเปนมาเป็นเวลานาน นอกเหนือจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเราในภาคส่วนภาคพื้นดินแล้ว การเปิดตัวเกมของเราในตลาดออนไลน์ของสเปนถือเป็นก้าวต่อไปที่สมเหตุสมผลสำหรับความสำเร็จต่อไป”

ในแคลิฟอร์เนียศาลอุทธรณ์ของรัฐได้ยืนกรานคำตัดสินของคณะลูกขุนก่อนหน้านี้ว่ากลุ่ม La Posta Band of Diegueno Mission Indians ต้องจ่ายให้ Yavapai-Apache Nation เกือบ 49 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อสร้าง La Posta Casino ที่ไม่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด

ด้วยจำนวนสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่เพียง 15 คน กลุ่ม La Posta Band of Diegueno Mission Indian เป็นหนึ่งในชนเผ่าที่เล็กที่สุดในแคลิฟอร์เนีย เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าตกลงทำข้อตกลงที่จะยืมเงินจำนวน 23 ล้านดอลลาร์จากประเทศYavapai-Apacheในปี 2550 เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างคาสิโน La Posta ขนาด 20,000 ตารางฟุต แต่สถานประกอบการพนันที่ตั้งอยู่ประมาณ 56 ไมล์ทางตะวันออกของซานดิเอโกไม่สามารถเปิด กำไรและปิดน้อยกว่าห้าปีต่อมากับวงดนตรีที่ผิดนัดในการกู้ยืมเงินในภายหลัง

อิงตามเขตสงวนพันธุ์อินเดียของชนเผ่า Yavapai-Apache ทางตอนเหนือของเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาและด้วยจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 2,400 คน กลุ่มชนชาติ Yavapai-Apache ได้ขึ้นศาลเพื่อรับเงินคืนและได้รับรางวัลในเดือนตุลาคม 2014 เมื่อ คณะลูกขุนสั่งให้ La Posta Band of Diegueno Mission Indians ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยซึ่งมีมูลค่าเพียง 44.7 ล้านดอลลาร์

ในการพิจารณาคดีเมื่อวันพุธ ศาลอุทธรณ์เขตที่สี่ของรัฐแคลิฟอร์เนียรับรองคำพิพากษาก่อนหน้านี้ และสั่งให้ชาวอินเดียนแดง La Posta Band of Diegueno Mission ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 48.8 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

“แม้ว่า [the] La Posta [วงดนตรีของ Diegueno Mission Indians] จะพยายามลดต้นทุนและรับลูกค้ามากขึ้น แต่ในที่สุดคาสิโนก็ไม่ประสบความสำเร็จและ [the] La Posta [ Band of Diegueno Mission Indians] ไม่เคยชำระเงินใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงเงินกู้ ” อ่านคำพิพากษา 43 หน้าที่เขียนโดยผู้พิพากษา Judith Haller “ในการตรวจสอบโดยอิสระของเรา เราพิจารณาว่าข้อสรุปของศาลพิจารณาคดีนั้นถูกต้องตามกฎหมาย”

อย่างไรก็ตาม ศาลที่มีสมาชิกสามคนในซานดิเอโกเห็นพ้องต้องกันว่ากลุ่ม La Posta Band of Diegueno Mission Indian ไม่สามารถบังคับให้ชำระหนี้โดยใช้เงินจากส่วนของกองทุนทรัสต์เพื่อการแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมของอินเดียซึ่งเห็นได้จากคณะกรรมการควบคุมการพนันในแคลิฟอร์เนีย ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชนเผ่าเล็กๆ หรือผู้ดำเนินการคาสิโนที่มีอุปกรณ์การพนันน้อยกว่า 350 เครื่อง ชนเผ่าในแคลิฟอร์เนียควรได้รับเงินประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากโครงการนี้ และศาลตัดสินว่าเงินสดจำนวนนี้ปลอดภัยเพราะกลุ่ม La Posta ของคณะมิชชันนารีดิเอเกโนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในการผิดนัดเงินกู้

แม้ว่าคำตัดสินส่วนนี้จะถูกมองว่าเป็นชัยชนะสำหรับกลุ่ม La Posta ของ Diegueno Mission Indian แต่กลุ่มเล็ก ๆ อาจถูกบังคับให้ส่งเงินสดจากกองทุน Trust Fund เพื่อแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมของอินเดียเนื่องจาก Yavapai-Apache Nation ซึ่ง รับผิดชอบโรงแรม Cliff Castle Casinoซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นฟ้องในระบบศาลชนเผ่าแอริโซนา แม้ว่าการพิจารณาคดีได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่มีการตัดสินใจใด ๆ และเรื่องทั้งหมดอาจเกิดขึ้นต่อหน้าศาลแคลิฟอร์เนียอีกครั้ง

“ในการสรุปว่าปัญหายังไม่สุกงอม เราไม่ได้ตั้งใจจะเสนอว่าศาลชนเผ่าจะเป็นเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมหรือเหมาะสมที่สุดในการพิจารณาขอบเขตของสิทธิ์การบังคับใช้ของประเทศยาวาไพ-อาปาเช่” อ่านคำพิพากษาจาก ศาลอุทธรณ์รัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับเขตที่สี่ “หากศาลชนเผ่าได้ข้อสรุปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาครั้งสุดท้ายในกรณีนี้ คำถามเกี่ยวกับผลกระทบของการพิจารณาดังกล่าวในการดำเนินการบังคับใช้ของแคลิฟอร์เนียดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ศาลแคลิฟอร์เนียอาจมีส่วนสำคัญ ดอกเบี้ยและเขตอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ

Imperial Pacific International Holdings Ltd (1076:HK) ประกาศเมื่อวันจันทร์ผ่านการแถลงข่าวของบริษัทว่าในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม จะเปิดรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) Imperial Pacific Resort Hotelในเมืองไซปัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ Marianas Variety ในท้องถิ่นรายงานว่า Eugenio Sousa รองประธานฝ่ายความปลอดภัยที่ Imperial Pacific International Holdings Ltd. เปิดเผยวันที่เป้าหมาย 15 กรกฎาคมที่คาดการณ์ไว้ในระหว่างการประชุมกับ Commonwealth Casino Commission ในขณะที่ Charles McDonald ของบริษัทตามรายงานของสำนักข่าว อธิบายว่าต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอย่างน้อย 10 วันสำหรับทีมของเขาในการโอนอุปกรณ์และพนักงานจากBest Sunshine Live in Garapan ให้เสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานล่าสุดจากAsia Gaming Briefสถานที่ $500 ล้านในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาจะเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีนี้

บริษัทในฮ่องกงกล่าวว่า “คาสิโนใหม่ที่งดงามแห่งนี้ถูกกำหนดให้นิยามความหรูหราใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นของไซปันให้เป็นศูนย์กลางของการพักผ่อนและความบันเทิงระดับโลก” ตามที่สำนักข่าวอ้าง

โรงแรมของรีสอร์ทจะประกอบด้วยห้องสวีท 329 ห้อง วิลล่าดีลักซ์ 15 ห้อง ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์มากมาย และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการประชุมและความบันเทิงชั้นเยี่ยม คาสิโนเองจะเสนอโต๊ะเกมมากกว่า 70 โต๊ะและมากกว่า 190 เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ตามรายงาน

ในขั้นตอนนี้ Imperial Pacific Resort จะไม่ให้บริการที่พัก ว่าจะเปิดโรงแรมเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกเปิดเผยโดยอิมพีเรียลแปซิฟิค Mr. Kwong Yiu Ling ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Imperial Pacific International (CNMI) กล่าวว่า “Imperial Pacific มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการลงทุนระดับโลกและโครงการความบันเทิงระดับไฮเอนด์ในไซปัน เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะย้ายไปที่ Imperial Pacific Resort Hotel ・Saipan นี่เป็นก้าวแรกของเราและจะช่วยเปิดตัวยุคใหม่ของความหรูหราในไซปันอย่างแน่นอน เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และไซปัน จะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก”

หลังจากเพิ่งถูกแทนที่ในฐานะประธานของ Universal Entertainment Corporation และTiger Resort ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Leisure and Entertainment Incorporatedนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นKazuo Okadaได้ยื่นฟ้องลูกชาย ลูกสาว และภรรยาเพื่อพยายามควบคุมส่วนสำคัญกลับคืนมา ของอาณาจักรธุรกิจที่แผ่กิ่งก้านสาขาของเขา

ตามรายงานของ สำนักข่าว รอยเตอร์โอคาดะวัย 74 ปีกำลังฟ้องโทโมฮิโระลูกชายและลูกสาวฮิโรมิพร้อมกับภรรยาทาคาโกะในความพยายามที่จะปกป้องหุ้น 46.4% ของเขาในโอคาดะโฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ปกครองในฮ่องกงของ ยูนิเวอร์แซล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอร์ปอเรชั่น.

“เว้นแต่ฉันจะฟ้อง จะไม่มีโอกาสได้พูดคุย” โอคาดะ ผู้แบ่งแยกดินแดน ปั่นสล็อตเว็บไหนดี บอกกับรอยเตอร์ ก่อนที่จะเปิดเผยว่าลูกชายและลูกสาวของเขาควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน 53% ใน Universal Entertainment Corporation “ความจริงก็คือฉันอยู่ในสถานะที่สูญเสียในแง่ของสิทธิในการออกเสียง”

มีรายงานว่า Okada อธิบายว่าเขาไม่ได้พบลูกชายของเขาเป็นเวลาสองปีและไม่รู้ว่าลูกสาวของเขาอยู่ที่ไหนในขณะที่ระบุว่าเขาไม่สามารถให้อภัยภรรยาวัย 43 ปีของเขาในสัปดาห์ที่แล้วโดยตกลงที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ Universal ที่มีสำนักงานในโตเกียว Entertainment Corporation ซึ่งเธอดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะของบริษัทและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจในต่างประเทศ

Universal Entertainment Corporation เป็นผู้ผลิตปาจิงโกะ สล็อตแมชชีน และเกมอาร์เคด ในขณะที่ Tiger Resort, Leisure and Entertainment Incorporated รับผิดชอบ ในรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ Okada Manila ขนาดยักษ์ ในฟิลิปปินส์ มีรายงานว่ามหาเศรษฐีผู้ประกอบการรายนี้ประกาศว่าเขาหวังว่าคดีความของเขาที่ยื่นต่อศาลสูงฮ่องกงจะกระตุ้นให้ผู้พิพากษาสั่งให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเจรจาข้อตกลงที่จะทำให้เขากลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมที่ Okada Holdings Limited

มีรายงานว่าโอคาดะระบุว่าโทโมฮิโระหันหลังให้กับเขาเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าลูกชายไม่ได้รับเงินปันผลเท่ากับหุ้น 43.5% ของเขาใน Okada Holdings Limited เขายังประกาศอีกว่าเขามั่นใจที่จะคืนดีกับฮิโรมิตราบเท่าที่เขาสามารถพาน้องชายของเธอไปทำข้อตกลงกันได้

มีรายงานว่า Universal Entertainment Corporation ที่จดทะเบียนในโอซาก้าได้ตัดสินใจที่จะแทนที่ Okada หลังจากเปิดตัวการสอบสวนในข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนเงินเพียง 17.93 ล้านดอลลาร์จาก Tiger Resort, Leisure and Entertainment Incorporated ไปยัง “บุคคลที่สาม” โดยไม่ต้องผ่านก่อน “กระบวนการตัดสินใจภายในที่เหมาะสม” ต่อมาถูกกล่าวหาว่านักธุรกิจรายนี้อาจเชื่อมโยงกับ “กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” อีกสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายประมาณ 2.22 ล้านดอลลาร์ โดยคำร้องทั้งหมดเหล่านี้กำลังถูกสอบสวนโดย “คณะกรรมการสอบสวนพิเศษสามคนซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ”

มีรายงานว่า Okada อธิบายว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็น “เรื่องไร้สาระ”ก่อนที่จะยืนยันว่าหนึ่งในธุรกรรมที่เป็นปัญหาคือเงินกู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งใช้เพื่อขยายการดำเนินงานขยะที่โรงงาน Okada Manila

“สัญญานั้นยังคงใช้งานได้ [และ] ไม่มีปัญหา” โอคาดะบอกกับรอยเตอร์เขากล่าวว่าเขามองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความพยายามของ Jun Fujimoto ประธาน Universal Entertainment Corporation ที่จะเข้ายึดอำนาจการควบคุมโดยรวมกับชายวัย 59 ปีที่เพิ่งเขียนจดหมายส่วนตัวถึงผู้ถือหุ้นซึ่งเขาเขียนว่า Okada “ไม่เหมาะที่จะเป็น ในการบริหารบริษัทมหาชน”

“ฉันได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฟูจิโมโตะ [และ] ตอนนี้เขาต้องการเข้ารับตำแหน่งแทน” โอคาดะบอกกับสำนักข่าวSportech Racingผู้ให้บริการเกมและหนังสือกีฬาในลอนดอน ได้กลายเป็นผู้ให้บริการรายแรกและปัจจุบันเพียงรายเดียวที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการเดิมพัน Tote ในการแข่งม้าในเนเธอร์แลนด์

เจ้าหน้าที่การเล่นเกมชาวดัตช์รายงานว่าได้รับใบอนุญาตการพนัน tote ให้กับ บริษัท หลังจากผ่านเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกที่ครอบคลุมและระยะการให้รางวัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการดำเนินการเดิมพัน tote ใน ประเทศ ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือตามGambling Insider

ฝ่ายที่สนใจในการขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต มีรายงานว่า Sportech ได้รับอนุญาตให้ขยายใบอนุญาตชั่วคราวเป็นเวลาหกเดือนในเดือนธันวาคม 2559 ในช่วงเวลานั้นการขอใบอนุญาตใหม่ของ บริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่

การดำเนินการ หนังสือกีฬา การ แข่งม้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ภายใต้กฎหมายปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุมัติและใบอนุญาตล่วงหน้าจาก Kansspelautoriteit หน่วยงานการเล่นเกมของเนเธอร์แลนด์ก่อน

ใบอนุญาตใหม่ที่ให้กับ Sportech Racing มีรายงานว่ามีระยะเวลาห้าปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ในช่วงต้นปี 2015 Sportech Racing, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Sportech PLC (SPO:LSE) ที่จดทะเบียนในลอนดอนได้รับรางวัล Casino Service Industry Enterprise License โดย New Jersey Division of Gaming Enforcementทำให้ในเวลานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกหาก ไม่ใช่ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมฉบับแรกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของในยุโรป

ในปี 2015 World Series of Poker ได้แนะนำกิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำออนไลน์ครั้งแรกให้กับซีรีย์โป๊กเกอร์ยอดนิยม สำหรับปี 2560 WSOP จะจัดการแข่งขันออนไลน์สามรายการตามกำหนดการโดยแต่ละรายการจะมอบสร้อยข้อมือทองคำสำหรับผู้ชนะ อีเวนต์ออนไลน์ครั้งแรกจบลงด้วยผู้เล่น 2,509 คนที่มีส่วนร่วมในอีเวนต์ No Limit Hold’em Little Grind มูลค่า 333 ดอลลาร์สหรัฐฯ กิจกรรมสร้อยข้อมือ WSOP ออนไลน์ครั้งที่สองเพิ่งเสร็จสิ้นโดย Thomas “FLOATZ” Cannuli คว้าตำแหน่งที่หนึ่ง

งานที่สองคืองาน Big Grind มูลค่า 3,333 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์บายอินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางออนไลน์ในเนวาดา ผู้เล่น 424 คนเข้าแข่งขัน 320 รายการที่ไม่ซ้ำใครและ 104 รายการที่กลับเข้ามาใหม่ เงินรางวัลรวม $1,335,600 ถูกสร้างขึ้นโดยมือโปรโป๊กเกอร์อายุ 25 ปีจาก Cape May รัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งมีรายได้ 322,815 ดอลลาร์สำหรับการแข่งขันที่ยืนยาวกว่าคู่แข่งในงานนี้

เมื่อจัดตารางสุดท้ายแล้ว Cannuli ก็นั่งอันดับสามในชิป แต่ในที่สุดก็จะเป็นผู้นำเมื่อเขาเอาชนะ Ryan Jones ด้วยพ็อกเก็ตควีนในมือเดียว ไม่นานหลังจากนั้น Cannuli จะได้รับชิปที่ใหญ่กว่าเมื่อเขาเอาชนะ Blake Kelso ด้วย AK of spades พร้อมกับน็อตฟลัชกับพ็อกเก็ตควีนของ Kelso

ในท้ายที่สุด จะมีออลอินสามทางที่เห็นว่า Cannuli มีพ็อกเก็ตเทนส์, ทารา เคน (Tara Cain) ในชุดออฟสูท A-3 และอดัม โอเว่นในชุดเดรส A-3 ด้วยเช่นกัน กระดานล้ม KQ-2-5-Q ซึ่งให้ Cannuli มือและตำแหน่งชนะ

WSOP ปี 2017 ดำเนินต่อไปที่Rio All-Suite Hotel & Casinoในลาสเวกัสรัฐเนวาดา โดยมีกิจกรรมมากมายในสัปดาห์นี้ รวมถึงงานโป๊กเกอร์ออนไลน์ ครั้งล่าสุด ในวันที่ 7 กรกฎาคม อีเวนต์ออนไลน์สุดท้ายนี้อยู่ในอันดับที่ 71 ตามกำหนดการ และจะเป็นแชมป์ No Limit Hold’em Championship มูลค่า 1,000 ดอลลาร์

ผู้สนใจรักการพนันออนไลน์ในประเทศจอร์เจีย ในยุโรปตะวันออก จะสามารถเพลิดเพลินกับนวัตกรรมจากYggdrasil Gaming Limitedหลังจากที่ผู้พัฒนาได้ลงนามในข้อตกลงกับ Adjarabet ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศเล็ก ๆ

Yggdrasil Gaming Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในมอลตาพร้อมสำนักงานภูมิภาคในโปแลนด์ สวีเดน และยิบรอลตาร์ เปิดเผยว่าข้อตกลงจะเห็น Adjarabet ได้รับอนุญาตให้นำเสนอผลงานเกมคาสิโนออนไลน์และมือถือรวมถึงชุด Boost ของเครื่องมือส่งเสริมการขายในเกมที่มีภารกิจ และนวัตกรรมโม้

“นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเติบโตของ Yggdrasil Gaming Limited ด้วยการเข้าสู่ตลาดจอร์เจียที่เติบโตอย่างรวดเร็วครั้งแรกของเรา” อ่านคำแถลงจาก Fredrik Elmqvist ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Yggdrasil Gaming Limited “จอร์เจียเป็นตลาดที่น่าตื่นเต้นที่ Yggdrasil Gaming Limited มองเห็นศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จดังกล่าว Adjarabet มีฐานลูกค้าที่ทุ่มเทและกระตือรือร้น และฉันมั่นใจว่าลูกค้าจะเพลิดเพลินไปกับเกมระดับโลกของ Yggdrasil Gaming Limited”

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานในมอลตา โรมาเนีย ยิบรอลตาร์ และสหราชอาณาจักร Yggdrasil Gaming Limited ถือข้อตกลงที่คล้ายกันกับผู้ให้บริการ เกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกรวมถึง Bet365, Betsson Group, GVC Holdings และ Kindred Group ในขณะที่มีนาคมเริ่มให้บริการ เกมให้กับผู้เล่นในอิตาลี

“เกมระดับพรีเมียมของ Yggdrasil Gaming Limited จะสนับสนุนข้อเสนอของเราอย่างมาก และฉันคาดหวังว่าผู้เล่นของเราจะประทับใจกับความหลากหลายและคุณภาพของเกมที่เสนอเพิ่มขึ้น” อ่านคำแถลงจาก Tom Hutchinson หัวหน้าคาสิโนของ Adjarabet “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้ใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายในเกมของ Yggdrasil Gaming Limited ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในจอร์เจีย เราตั้งเป้าที่จะรักษาตำแหน่งของเราในฐานะผู้ให้บริการออนไลน์ชั้นนำในจอร์เจียและข้อตกลงเช่นนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะสร้างและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมต่อไป”

ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กลุ่มวิ่งเต้นใหม่ที่อุทิศให้กับการพัฒนาสาเหตุของการพนันทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาได้เปิดร้านขึ้น

กลุ่มวิ่งเต้นประกอบด้วย 17 บริษัท ชื่อ I-Development and Economic Association (iDEA) ระบุว่าเป็น “สมาคมที่ต้องการเพิ่มงานและขยายธุรกิจบันเทิงแบบโต้ตอบออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาผ่านการสนับสนุนและการศึกษา” ตามGambling Insiderรายงาน.

กลุ่มบริษัท 17 แห่ง ได้แก่ Pala Interactive, Amaya, Inc, Paddy Power Betfair, Catena Media; NetENT, GVC Holdings, Resorts Interactive, Vantiv Gaming Solutions, NYX, Golden Nugget, Sightline Payments, Paysafe, Continent 8 Technologies, Tropicana Entertainment, eZugi, Ifrah Law และ Gamesys เป็นตัวแทนด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์

มีรายงานว่า iDEA จะทำการล็อบบี้สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางและผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองต่อประโยชน์ของการพนันออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการวิจัยที่ดี iDEA ได้ดึงผลกระทบเชิงบวกจากการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมในตลาด iGaming ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตามรายงาน

การวิจัยดังกล่าว รวมถึงที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ iDEA ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของ Garden State นับตั้งแต่ก่อตั้ง iGaming ซึ่งมีรายงานว่าพุ่งทะลุผ่านเนวาดาและเดลาแวร์ อีกสองรัฐที่บริการ iGaming ได้รับการรับรองแล้วในแง่ของการเล่นเกม รายได้ จำนวนผู้เล่น และรายได้ภาษี

รายงานโดยiGaming Businessในขณะนั้น เนวาดาและเดลาแวร์ได้ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันสภาพคล่องในปี 2557 สำหรับกิจกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่มุ่งส่งเสริมกิจกรรมการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในรัฐของตน ปัจจุบันนิวเจอร์ซีย์เป็นที่ตั้งของเครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์หลายแห่ง รวมถึง WSOP.com / 888.com, Party / Borgata และ PokerStars NJ และเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสามตลาดที่มีการควบคุมในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลที่วิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของ PlayNJ.com เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบบางอย่างของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เนื่องจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่รัฐนิวเจอร์ซีย์มีรายได้รวม 20 ล้านดอลลาร์ คาสิโนออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์สร้างรายได้จากภาษีรวมมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ Gambling Insider รายงานว่าในปี 2559 อุตสาหกรรม iGaming สร้างรายได้ 34.5 ล้านดอลลาร์ในภาษีเกมสำหรับรัฐ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างขึ้นในพื้นที่ เพิ่มขึ้น 32 เปอร์เซ็นต์จากปี 2015

iDEA เป็นวิธีการจัดการกับสิ่งที่อุตสาหกรรมรายงานว่าเห็นว่าไม่มีการใช้งานโดย American Gaming Association (AGA) ปัจจุบันโดยมีจุดประสงค์เพื่อแทนที่ AGA ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนอันดับหนึ่งสำหรับการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาตาม Gambling Insider

ปัจจุบัน สี่รัฐ รวมทั้งเพนซิลเวเนียนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายที่บังคับใช้ว่าหากประสบความสำเร็จก็จะอนุญาตให้เสนอเกมโป๊กเกอร์และคาสิโนออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุม

ในวันสุดท้ายของการประชุมสภานิติบัญญัติในเดือนพฤษภาคมวุฒิสภาอิลลินอยส์ได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้ทั้งการพนันออนไลน์และกีฬาแฟนตาซีรายวันถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังต้องผ่านสภา