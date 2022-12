ปอยเปตออนไลน์ เปิดตัวแผนสำหรับ New

ปอยเปตออนไลน์ Tilman Fertitta ได้เปิดเผยแผนการสำหรับโรงแรมคาสิโนแห่งใหม่บน Las Vegas Strip ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีคนแรกในอสังหาริมทรัพย์เกมชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

เฟอร์ติตต้า

Travelodge เก่าที่ Las Vegas Boulevard และ Harmon Avenue Tilman Fertitta ยื่นแผนสำหรับรีสอร์ทคาสิโนที่นั่น (ภาพ: Las Vegas Review-Journal )

ในการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการเทศมณฑลคลาร์ก Fertitta Entertainment ระบุว่าสถานที่จัดงานจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เทียบเท่ากับทรัพย์สินของ Sin City เช่น บาร์ พื้นที่จัดประชุม ห้องอาหาร สปา โบสถ์สำหรับงานแต่งงาน และแม้แต่โชว์รูมรถยนต์

ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีร้านอาหารใดบ้างในรีสอร์ทแบบบูรณาการนี้ แต่การรับประทานอาหารถือเป็นจุดแข็งของ Fertitta เนื่องจากบริษัทของเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารมากกว่า 600 แห่งในแบรนด์ต่างๆ รวมถึง Bubba Gump’s, Chart House, Del Frisco’s, Mastro’s และ Morton’s แบรนด์ที่จะนำเสนอในโชว์รูมยานยนต์ไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ Fertitta เป็นเจ้าของ Post Oak Motor Cars ในฮูสตัน ซึ่งขาย Bentley, Bugatti และ Rolls Royce รวมถึงแบรนด์ราคาแพงอื่นๆ

การยื่นต่อคณะกรรมการเทศมณฑลคลาร์กมาถึงประมาณสี่เดือนหลังจากที่ Fertitta ซื้อที่ดิน 6.2 เอเคอร์ที่ Las Vegas Boulevard และ Harmon Avenue ในราคา 270 ล้านดอลลาร์

Fertitta ต้องการสาดน้ำ

Fertitta วัย 65 ปี มีมูลค่าประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์ และผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขารวมถึง Houston Rockets ของ NBA และคุณสมบัติด้านเกมอีกหลายแห่ง สิ่งเหล่านี้รวมถึงคาสิโน Golden Nugget ห้าแห่งในใจกลางเมืองลาสเวกัสและ Laughlin, Nv., Atlantic City, Biloxi, Ms. และ Lake Charles, La

แผนที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นการจู่โจมครั้งแรกของเขาที่เดอะสตริป แม้ว่าเขาจะพูดมานานแล้วว่าเขาต้องการจัดการสถานที่ที่นั่น ด้วยเหตุนี้ ชื่อของเขาจึงติดอยู่กับข่าวลือการขายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ Strip ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: Fertitta Entertainment จะต้องตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเพื่อแข่งขันกับสถานที่ใกล้เคียง เมื่อบริษัทได้ซื้อที่ดิน ก็ถูกครอบครองโดยโรงแรม Travelodgeร้านอาหารเม็กซิกัน และร้านขายของที่ระลึก

สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ใกล้กับ CityCenter, Aria, Vdara, Cosmopolitan และ Waldorf Astoria ซึ่งบ่งชี้ว่า Fertitta สามารถเลือกที่จะแย่งชิงกับสถานที่ระดับไฮเอนด์หรืออาจสร้างช่องเฉพาะเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับต้นทุนมากกว่า แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ แต่การยื่นเอกสารระบุว่าสถานที่สุดหรูอาจอยู่ในผลงาน เอกสารยืนยันแผนสำหรับรีสอร์ทรวม 43 ชั้นพร้อมห้องพัก 2,240 ห้อง

ป้ายราคายังไม่ยืนยัน แต่มีแนวโน้มสูง

ค่าใช้จ่ายของโครงการยังไม่ทราบ แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่า 270 ล้านดอลลาร์ที่ใช้ในอสังหาริมทรัพย์และมูลค่าล่าสุดของธุรกรรมบน Strip มีแนวโน้มว่าโครงการร่วมทุนของ Fertitta จะขยายเกิน 1 พันล้านดอลลาร์

Resorts World Las Vegas มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจร ที่แพงที่สุดของ The Stripในแง่ของค่าก่อสร้าง เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2564 และเป็นสถานที่แห่งใหม่ล่าสุดของ Strip ด้วย

Fertitta Entertainment เป็นบริษัทเอกชน แม้ว่าจะเกือบจะเป็นบริษัทมหาชนรอบที่สองก่อนการควบรวมกิจการกับบริษัทเช็คเปล่าในเดือนธันวาคม 2021 บริษัทของ Fertitta มีมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในธุรกรรมนั้น

หญิงเมาที่ถูกกล่าวหาถูกสั่งให้ออกจาก คาสิโน Mohegan Sun Pocono ในเพนซิลเวเนีย เมื่อวันพุธ แต่ปฏิเสธที่จะออกไป เธอพยายามซ่อนตัวอยู่ในห้องของโรงแรม และต่อมาถูกกล่าวหาว่าถ่มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ขณะถูกนำตัวออกจากที่พัก

ลงชื่อเข้าใช้คาสิโน Mohegan Sun Pocono ของรัฐเพนซิลเวเนีย

ลงชื่อเข้าใช้คาสิโน Mohegan Sun Pocono ของรัฐเพนซิลเวเนียตามภาพด้านบน ผู้เยี่ยมชมที่ถูกกล่าวหาว่าเมาถูกจับที่สถานที่เล่นเกม (ภาพ: สำนักงานนักท่องเที่ยวแลคกาวันนา)

เยล แอชลีย์ แฮนค็อก วัย 48 ปี จากมิลล์ ฮอลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย มีอาการมึนเมาจนร่างของเธอกระเด็นไปกระแทกกับผนังโถงทางเดิน และเธอก็กระแทกเข้ากับถังขยะเช่นกันหนังสือพิมพ์ Times Leaderของหนังสือพิมพ์วิลค์ส-แบร์ รัฐเพนซิลเวเนีย รายงาน เธอมีปัญหาในการยืนตัวตรงขณะเดินในโรงแรม รายงานระบุ

แม้กระทั่งตอนที่เธอเข้าไปในห้องในโรงแรม เธอก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มบนเตียง และหลังจากนั้นก็พุ่งเข้าไปในห้องน้ำ ซึ่งเธอพยายามล็อกประตูเพื่อไม่ให้ยามเข้าถึงตัวเธอ

เธอปฏิเสธที่จะเก็บเสื้อผ้าของเธอลงในกระเป๋าเดินทาง ตำรวจกล่าวเสริม

เมื่อแฮนค็อกได้รับแจ้งว่าเธอต้องออกจากทรัพย์สินในเพนซิลเวเนียเธอตะโกนใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าเธอ “ใช้เงินจำนวนมากกับสถานที่นี้ … และเราจะเสียใจเมื่อเธอไม่ได้ใช้เงินมากกว่า $100,000” รายงานการจับกุมเปิดเผย .

พ่นน้ำลาย

แม้จะพาเธอออกจากโรงแรมแล้ว แฮนค็อกก็ยังไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากตำรวจพยายามพาเธอไปที่รถสายตรวจ เธอถ่มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่หลายครั้ง แม้ว่าดูเหมือนว่าน้ำลายของเธอไม่ได้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ก็ตามผู้นำไทม์กล่าว

ในที่สุดเธอก็ถูกควบคุมตัวและดำเนินการโดยตำรวจ เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาเธอในข้อหาทำร้ายนักโทษ, ขัดขืนการจับกุม, ท้าทายการบุกรุก, ประพฤติตัววุ่นวาย และเมาสุราในที่สาธารณะ รายงานระบุ

แฮนค็อกปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาเขตเพนซิลเวเนีย ไมเคิล จี. ดอทเซิล ในศาลเมืองวิลค์ส-แบร์ ประกันตัวถูกตั้งไว้ที่ 2,000 ดอลลาร์

เธอยังคงถูกคุมขัง ณ วันพุธที่ Luzerne County Correctional Facility

การต่อสู้บาร์ก่อนหน้า

ในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในเดือนเมษายน ชายวัย 46 ปีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าทำร้ายชายอีกคนหนึ่งด้วยขวดและเศษแก้วที่เบรกเกอร์บาร์ของ Mohegan Sun Pocono

มีรายงานว่าคนร้ายทุบขวดที่ศีรษะของเหยื่อด้วยแรงจนแตกเป็นเสี่ยงๆ จากนั้นเขาใช้เศษแก้วทุบไปที่ใบหน้าของเหยื่อและใช้กำปั้นด้วย ตำรวจกล่าว

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เหยื่อติดอยู่ระหว่างบาร์และเก้าอี้บาร์ที่ Breakers Bar ผู้นำของ Timesรายงาน

เหยื่อพยายามดิ้นรนเพื่อปลดปล่อยตัวเองไม่สำเร็จในขณะที่การโจมตีรุนแรงดำเนินต่อไป ตำรวจกล่าว

เหยื่อที่ไม่เปิดเผยชื่อได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและศีรษะ เขาต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์ไกซิงเกอร์ ไวโอมิง แวลลีย์

จนถึงจุดหนึ่ง ลูกค้าอีกคนที่บาร์พยายามช่วยเหยื่อเลือดออก ตำรวจกล่าว แต่ชายอีกคนหนึ่งซึ่งอธิบายว่าเป็นเพื่อนของผู้โจมตีคนแรกได้โจมตีชาวสะมาเรียผู้ใจดี รายงานระบุ

เมื่อตำรวจมาถึง ผู้จู่โจมหลักต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจกล่าว ในที่สุดพวกเขาก็ปราบเขาได้ เขาได้รับการระบุโดยทางการว่าPaul Stephen Hyltonจาก Plymouth, Pa

เขาถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายธรรมดา ทำอันตรายโดยประมาท ขัดขืนการจับกุม ล่วงละเมิด และประพฤติผิดระเบียบ ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายยังคงค้างอยู่ในศาลท้องถิ่น

คาสิโนชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ทั่วประเทศเปิดให้บริการในวันนี้ เนื่องจากพนักงานของรัฐบาลกลางจำนวนมากมีวันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองวันโคลัมบัส แต่ตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดีโจ ไบเดนออกคำประกาศ วันนี้ก็เป็น “วันชนพื้นเมือง” ด้วย

คาสิโนชนพื้นเมืองอเมริกัน วันชนพื้นเมืองโคลัมบัส

ชนพื้นเมืองเดินขบวนในวันที่ 10 ตุลาคม 2020 ในบอสตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินขบวนเพื่อเปลี่ยนวันโคลัมบัสเป็นวันชนพื้นเมือง คาสิโนชนพื้นเมืองอเมริกันเปิดให้บริการแล้ววันนี้ (ภาพ: เก็ตตี้)

วันชนพื้นเมืองเป็นวันที่ระลึกถึงคุณูปการของชนพื้นเมืองที่มีต่อชาติ และความยืดหยุ่นของชนพื้นเมือง วันดังกล่าวยังเป็นการยกย่องอำนาจอธิปไตยโดยธรรมชาติของพวกเขาและสถาปนาความไว้วางใจของรัฐบาลกลางและภาระหน้าที่ในสนธิสัญญาต่อประเทศชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง

วันโคลัมบัสในเวทีการเมืองกลายเป็นความขัดแย้งในความทรงจำเมื่อไม่นานมานี้ ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในปี 2021 ของเขาเพื่อประกาศการจัดตั้งวันชนพื้นเมืองพื้นเมือง ไบเดนกล่าวว่าสหรัฐฯ ต้อง “ยอมรับประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของความผิดพลาดและความโหดร้ายที่นักสำรวจชาวยุโรปจำนวนมากกระทำต่อชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนชนพื้นเมือง”

ขณะนี้ วันชนเผ่าพื้นเมืองในปีที่สอง ชาติชนเผ่าส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เฉลิมฉลอง พวกเขาจะใคร่ครวญและเคารพความทุกข์ทรมานในอดีตของบรรพบุรุษ และในขณะที่พนักงานของรัฐบาลกลางและนายธนาคารจำนวนมากหยุดทำงานในวันนี้ พนักงานคาสิโนของชนเผ่าก็ทำงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากรีสอร์ทของชนพื้นเมืองอเมริกันยังคงเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ

ไฮเปอร์น้อย

คาสิโนของชนเผ่าไม่ได้ใช้วันชนพื้นเมืองเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการดึงดูดผู้อุปถัมภ์ การค้นหาทางออนไลน์พบโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่รายการ

คาสิโน Spokane Tribe ใน Airway Heights รัฐวอชิงตัน ได้เชิญผู้อาวุโสของชนเผ่ามารับประทานอาหารที่คาสิโนได้ฟรีทุกเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม ผู้อาวุโสของชนเผ่า Spokane แต่ละคนสามารถพาแขกหนึ่งคนมาดื่มด่ำกับอาหารสามคอร์สที่ Three Peaks Kitchen and Bar ไม่คิดเงิน. โปรโมชั่นนี้ยังรวมถึงการเล่นสล็อตฟรี $25

แต่คาสิโนของชนเผ่าที่ใหญ่และร่ำรวยที่สุด ในประเทศหลายแห่ง — มีชื่อเสียง เช่น WinStar, Mohegan Sun, Foxwoods, Seminole Hard Rock Tampa และ Hollywood, Yaamava’, Soaring Eagle และ Harrah’s Cherokee — ไม่ได้จัดโปรโมชั่นวันชนพื้นเมือง

การพนันคาสิโนมีบทบาทสำคัญในอธิปไตยทางเศรษฐกิจของชนเผ่า คาสิโนของชนเผ่าได้รับรางวัล 39 พันล้านดอลลาร์จากผู้อุปถัมภ์ในปีที่แล้ว ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์

“ด้วยโรคระบาดที่ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเกมของอินเดียยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นผ่านความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เป็นนวัตกรรมและความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ของหน่วยงานกำกับดูแลของชนเผ่า” แถลงการณ์เดือนสิงหาคมจาก National Indian Gaming Commission กล่าวถึงรายได้ในปี 2021

รากวันหยุดของชนเผ่า

วันชนเผ่าพื้นเมืองอาจเพิ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกลางในเดือนนี้เมื่อปีที่แล้ว แต่รากเหง้าของวันหยุดสามารถย้อนกลับไปได้ถึงกลางทศวรรษ 1970

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2520 องค์การสหประชาชาติได้จัดงาน “Conference on Discrimination Against Indigenous Populations in the Americas” เหตุการณ์นี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของประเทศชนเผ่าในการกดดันให้สหรัฐฯ และรัฐบาลอื่น ๆ ยอมรับประเทศและอำนาจอธิปไตยของพวกเขา

เซาท์ดาโคตากลายเป็นรัฐแรกที่เสนอวันเพื่อรำลึกถึงชนชาติชนเผ่าในปี 2532 หนึ่งปีต่อมา สหประชาชาติเริ่มจัดการหารือกับชนเผ่าและผู้นำสหรัฐฯ เพื่อพิจารณาแทนที่วันโคลัมบัสเป็นวันชนเผ่าพื้นเมือง

การประนีประนอมเป็นการผสมผสานวันหยุดทั้งสองเข้าด้วยกัน แม้ว่าบางรัฐ เช่น แคลิฟอร์เนียและเทนเนสซี จะเฉลิมฉลองวันชนพื้นเมืองในเดือนกันยายนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับวันหยุดยาววันโคลัมบัส

หุ้นคาสิโนมาเก๊ามีการซื้อขายลดลงอย่างมากในวันจันทร์ นั่นเกิดขึ้นหลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจูไห่ที่อยู่ใกล้เคียงเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากศูนย์กลางคาสิโนปิดฉากสัปดาห์ทองวันชาติจีน

คาสิโนมาเก๊าหุ้น COVID-19 จีน

ผู้อยู่อาศัยเข้าแถวกลางสายฝนเพื่อทดสอบ COVID-19 ระหว่างกิจกรรมการทดสอบชุมชนใน Yantai มณฑลซานตงเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2022 คาสิโนในมาเก๊ารู้สึกถึงผลกระทบของการติดเชื้อ COVID-19 ใหม่หลังจากวันหยุด Golden Week ปี 2022 . (ภาพ: เก็ตตี้)

วันหยุดยาวประจำปีตลอดหนึ่งสัปดาห์เป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 โกลเด้นวีคให้พนักงานส่วนใหญ่ได้หยุดงานโดยได้รับค่าจ้างเจ็ดวัน ก่อนเกิดโรคระบาด ชาวแผ่นดินใหญ่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างเพื่อท่องเที่ยวและสำรวจประเทศ และหลายคนเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษ 2 แห่งของจีน ได้แก่ มาเก๊าและฮ่องกง

การเดินทางข้ามพรมแดนถูกกีดกันตลอดการแพร่ระบาด แต่ในปี 2565 มีผู้มาเยือนมาเก๊าฟื้นตัวขึ้นในช่วงวันหยุด เนื่องจากเขตดังกล่าวบันทึกผู้มาเยือน 163,000 คนจากแผ่นดินใหญ่ในช่วงวันที่ 1-7 ตุลาคม มีชาวแผ่นดินใหญ่เพียง 8,200 คนที่เดินทางมามาเก๊าในช่วงสัปดาห์ทองปี 2021

แต่การเฉลิมฉลองการฟื้นตัวของสัปดาห์ทองนั้นเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ หลังจากมีรายงานปรากฏขึ้นจากผู้ที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสในเชิงบวกเมื่อกลับถึงบ้าน จูไห่ ซึ่งมีพรมแดนติดกับมาเก๊าทางทิศเหนือ ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 รายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. นับเป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กลุ่มแรกตั้งแต่เดือนก.ค.

หุ้นตก

ผู้ให้บริการคาสิโนสี่ในหกรายของมาเก๊าเป็นนิติบุคคลที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา และด้วยมาตรการล็อกดาวน์ “ศูนย์โควิด” ที่ปรากฏในจูไห่ และอาจเป็นไปได้ที่อื่นๆ ทั่วมณฑลกวางตุ้ง นักลงทุนกำลังลดตำแหน่งในบริษัทคาสิโน

ในการซื้อขายช่วงกลางวัน Las Vegas Sands ลดลง 10% MGM Resorts ลดลง 5% Wynn Resorts ลดลง 12% และ Melco Resorts ลดลง 9%

จีนเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกที่ยังคงหันไปใช้มาตรการล็อกดาวน์จากกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

การคงไว้ซึ่งนโยบาย “ปลอดโควิด” ของประเทศถูกมองว่าเป็นอุบายทางการเมืองในการสร้างการประชุมใหญ่ทุกๆ ห้าปี ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พรรคคอมมิวนิสต์พยายามที่จะนำเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกของ การรับมือกับโรคระบาดในสภาแห่งชาติ ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับเลือกอีกเป็นสมัยที่สามในฐานะ “ผู้นำประชาชน” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศ

จีนได้เริ่มต้นการล็อกดาวน์ครั้งใหม่และจำกัดการเดินทางในพื้นที่บางส่วนของมณฑลซานซีแล้ว หลังจากมีรายงานผู้ป่วยในเชิงบวกระหว่างการทดสอบแบบสายฟ้าแลบทั่วเมืองหลังวันหยุด และในเขตมองโกเลียใน เมืองหลวงฮูฮอตถูกล็อกดาวน์หลังจากรายงานผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 2,000 รายในช่วง 12 วันที่ผ่านมา

เริ่มต้นการเดินทางใหม่

นักลงทุนในหุ้นคาสิโนมาเก๊าหวังว่าคลัสเตอร์ Zhuhai COVID-19 จะไม่ส่งผลให้เกิดการระบาด รอบการทดสอบมวลในท้องถิ่นกำลังดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตของการแพร่กระจายล่าสุด

ระยะเวลาที่จีนจะกลับมาดำเนินโครงการ e-visa อีกครั้ง ซึ่งอนุญาตให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมาเยือนมาเก๊าได้ง่ายขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ควบคุมการระบาดในช่วงวันหยุด หลายคนคาดว่าจีนจะเริ่มโครงการเยี่ยมชมรายบุคคล (IVS) ในเดือนพฤศจิกายน

IVS ถูกระงับตั้งแต่ปี 2020 เกือบครึ่งหนึ่งของผู้มาเยือนมาเก๊าทั้งหมดในปี 2019 ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังภูมิภาคนี้ผ่าน IVS

Penn Entertainment เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ประกาศสร้างอาคารใหม่มูลค่า 206 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มความจุของ M Resort เป็นสองเท่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 10 ไมล์ทางใต้ของ Las Vegas Strip โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายอสังหาริมทรัพย์เพนน์สี่แห่งในเนวาดา อิลลินอยส์ และโอไฮโอ มูลค่า 850 ล้านดอลลาร์

เอ็ม รีสอร์ท เฮนเดอร์สัน เนวาดา

M Resort ตั้งอยู่ห่างจาก Las Vegas Strip ไปทางใต้ 10 ไมล์ ซึ่งมีทิวทัศน์อันน่าทึ่ง การเพิ่มอาคารโรงแรมแห่งที่สองจะเพิ่มความจุของโรงแรมคาสิโนเป็นสองเท่า (ภาพ: visitlasvegas.com)

อาคารใหม่จะเพิ่มห้องพักประมาณ 384 ห้อง ทำให้ M Resort มีห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 774 ห้อง ในส่วนของโครงการ จะมีการขยายพื้นที่จัดประชุมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก จะมีการประกาศความร่วมมือในท้องถิ่นเพิ่มเติมในภายหลังตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ Penn

ไม่มีการประกาศไทม์ไลน์สำหรับโครงการ

M การขยายส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่า

Penn Entertainment ผู้ให้บริการคาสิโนและสนามแข่งระดับภูมิภาคในไวโอมิสซิง รัฐเพนน์ เข้าควบคุม M ในปี 2554 หลังจากซื้อหนี้มูลค่า 230 ล้านดอลลาร์พร้อมส่วนลดเกือบ 75% บริษัทยังกล่าวอีกว่ามีแผนจะย้ายคาสิโนบนเรือแม่น้ำอิลลินอยส์สองแห่งไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกบนบกใหม่ และสร้างโรงแรมใหม่ที่ฮอลลีวูด โคลัมบัสในโอไฮโอ

ส่วนขยายมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนโดยเงินทุนสูงถึง 575 ล้านดอลลาร์จาก Gaming & Leisure Properties Inc.

“ที่ M Resort การเพิ่มอาคารหลังที่สองจะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาด Henderson ในท้องถิ่น ในขณะที่ให้ความจุเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มธุรกิจที่ดึงดูดให้รีสอร์ทและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำในตลาดของเรา รวมถึงความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับ Las Vegas Raiders” Jay Snowden ซีอีโอของ Penn กล่าวในการเปิดตัว

M Resort Spa Casino เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2552 ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 90 เอเคอร์ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของ Las Vegas Boulevard และ St. Rose Parkway ใน Henderson, Nev รีสอร์ทมีพื้นที่เล่นเกมมากกว่า 92,000 ตารางฟุต รวมถึงสล็อต 1,900 ช่อง เครื่องเล่น โต๊ะเกม 64 โต๊ะ โป๊กเกอร์ 14 โต๊ะ หนังสือการแข่งขันและกีฬา 1 เล่ม

สิ่งที่อยู่ติดกับ M อื่น ๆ ที่สามารถขยายขนาดได้สองเท่า

อาจไม่ใช่แค่ M Resort ที่มีขนาดเพิ่มขึ้นสองเท่าทางตอนใต้ของ Strip ผู้เชี่ยวชาญในลาสเวกัสบางคนกล่าวว่า Strip เอง – ซึ่งมีความยาว 4.2 ไมล์ตั้งแต่มีป้าย “Welcome to Fabulous Las Vegas” ขึ้นใกล้กับทางเข้าสนามบินเก่าในปี 1959 – อาจเพิ่มอีก 4.2 ไมล์ทางทิศใต้ในทศวรรษหน้า นั่นเป็นระยะทางน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะถึงตัว M แต่ใกล้พอที่จะทำให้ตัว M เข้าใกล้การเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

Oak View Group ผู้พัฒนาในแอลเอกำลังสร้างสนามกีฬาและย่านบันเทิงพร้อมรองรับ NBA มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์พร้อมที่นั่ง 20,000 ที่นั่งและโรงแรมคาสิโนขนาด 2,000 ห้องที่ถนนบลูไดมอนด์ มีกำหนดจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 และเปิดให้บริการในปี 2569 โดยจะใช้พื้นที่ 25 เอเคอร์ใกล้กับจุดตัดของ I-15 และ I-215 ซึ่งอยู่ติดกับสถานีปลายทางลาสเวกัสสำหรับรถไฟความเร็วสูง Brightline ที่วางแผนไว้ระหว่าง LA และลาสเวกัส

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 Dream Las Vegas Hotel & Casino มูลค่า 550 ล้านเหรียญตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Russell Road รีสอร์ทขนาด 531 ห้องคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2567ในเดือนเดียวกันนั้น Station Casinos จ่ายเงิน 172.4 ล้านดอลลาร์สำหรับที่ดิน 126 เอเคอร์เพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนแห่งใหม่ ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของ Las Vegas Boulevard และ Cactus Avenue

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คดีนองเลือด 2 คดีในลาสเวกัสเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังจากวันครบรอบ 5 ปีเหตุกราดยิงในอ่าวมัณฑะเลย์ นักอาชญาวิทยาที่โดดเด่นกล่าวว่าผู้สืบสวนในพื้นที่น่าจะตรวจสอบความเชื่อมโยงใดๆ ในแรงจูงใจระหว่างการโจมตีเหล่านี้และการสังหารในปี 2560 แต่ไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเหตุการณ์

ราคามาลิก

ราคามาลิกภาพด้านบนในช็อตแก้ว เขาถูกจับในข้อหาฆาตกรรมอย่างเปิดเผยหลังจากการโจมตีด้วยอิฐในลาสเวกัสสตริป (ภาพ: LVMPD)

วันก่อนตามถนนลาสเวกัสสตริปมาลิค ไพรซ์ถูกกล่าวหาว่าฆ่าชายคนหนึ่งโดยใช้ก้อนอิฐ และโยนี บาร์ริออสถูกกล่าวหาว่าแทงคนแปดคน สองคนในจำนวนนี้ถึงแก่ชีวิต

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2017 เมื่อStephen Paddock นักฆ่า Harvest Music Festivalอยู่บนชั้น 32 ของอ่าวมัณฑะเลย์ เขายิงปืนใส่ผู้ชมคอนเสิร์ตหลายร้อยคนด้านล่างด้วยปืนไรเฟิล

ฉันคิดว่าผู้สืบสวนจะตรวจสอบแรงจูงใจที่เป็นไปได้ และวันครบรอบการยิงมัณฑะเลย์เบย์น่าจะได้รับการพิจารณา” Creaig Dunton รองศาสตราจารย์ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มหาวิทยาลัย Western New England ของรัฐแมสซาชูเซตส์ กล่าวกับCasino.org

Adam Lankford ศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาอาชญวิทยาและความยุติธรรมทางอาญาแห่งมหาวิทยาลัยอลาบามาเห็นด้วย นักสืบจะตรวจสอบคำอธิบายที่เป็นไปได้ทั้งหมด เขาบอกกับCasino.orgกับ

“นั่นอาจรวมถึงการตรวจสอบประวัติการค้นหาออนไลน์ของพวกเขา นั่นเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากนักฆ่าคนก่อนๆ อย่างมือปืนมัณฑะเลย์เบย์หรือไม่”

แต่จากข้อมูลเบื้องต้น นักอาชญาวิทยาสงสัยว่าการฆาตกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Paddock

วันครบรอบไม่ได้หมายความว่าลอกเลียนแบบ

Joni Johnston นักจิตวิทยานิติวิทยาศาสตร์ในแคลิฟอร์เนีย เตือนข้อเท็จจริงที่ว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในวันครบรอบนั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าอาชญากรรมนั้นเป็นการเลียนแบบ

วิธีเดียวที่จะตัดสินว่าอาชญากรรมเป็นของเลียนแบบหรือไม่ … คือจับอาชญากรและค้นหาว่าทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้น” เธอบอกกับCasino.org “และถึงอย่างนั้น เรามักจะต้องพึ่งพาให้ผู้กระทำผิดพูดความจริง”

Dunton ชี้ให้เห็นว่าผู้เลียนแบบที่แท้จริงมักจะจำลองการโจมตีถึงตายในวิธีการที่ฆาตกรเริ่มต้นใช้ ดูเหมือนว่าฆาตกรที่ถูกกล่าวหาสองคนล่าสุดไม่ได้ทำเช่นนั้น

Dunton กล่าวว่า สิ่งที่เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่เกี่ยวกับ Paddock ทำให้แรงจูงใจของเขาสอดคล้องกับ “ฆาตกรหมู่ประเภทประชาชนที่ไม่พอใจ” Dunton กล่าว

“บุคคลเหล่านี้มักจะมีความไม่พอใจต่อสังคมในวงกว้างและแสดงความรุนแรงออกมาเพื่อให้ได้รับการแก้แค้นแบบไม่เฉพาะเจาะจงบางรูปแบบที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม” Dunton อธิบาย “เป้าหมายมักจะเป็นคนที่อยู่ผิดที่ผิดเวลา”

ยอนนี่ บาร์ริออส

Yonni Barrios ในภาพด้านบน เขาถูกตั้งข้อหาแทงคนหลายคนในลาสเวกัส สองคนถูกฆ่าตาย (ภาพ: LVMPD)

Dunton กล่าวว่าการโจมตี Price ถูกตั้งข้อหา “ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงโรคจิตที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่จับได้ผ่านกล้องของตำรวจ” Dunton กล่าว ราคาถูกกล่าวหาว่าตีเหยื่อที่ศีรษะด้วยอิฐใกล้กับอ่าวมัณฑะเลย์ย์ หลังจากนั้นเขาก็เดินเตร่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

“เหตุการณ์ของ Barrios … ดูหุนหันพลันแล่นมากกว่าอาชญากรรมลอกเลียนแบบ เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้มักมีการวางแผนล่วงหน้า” Dunton กล่าวเสริม

ใกล้กับวิน Barrios ถูกสาวโชว์หัวเราะเยาะและ “ระบายความโกรธออกมา” ตามรายงานการจับกุม เขาขอให้นักแสดงสาวถ่ายรูปด้วยมีดทำครัวยาวหนึ่งฟุต

อิฐ/มีด ไม่ใช่ปืนไรเฟิล

โรเบิร์ต จาร์วิสศาสตราจารย์แห่ง Shepard College of Law แห่ง Nova Southeastern University ใน Florida สงสัยว่าอาชญากรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการลอกเลียนแบบ เขาสังเกตว่าแพดด็อคใช้ปืนไรเฟิล ในขณะที่ผู้โจมตีล่าสุดใช้อิฐหรือมีด

นอกจากนี้ คดีลอกเลียนแบบมักเกิดขึ้นหลังจากอาชญากรรมเดิมไม่นาน “ห้าปีเป็นเวลาที่ยาวนานมากสำหรับนักเลียนแบบที่จะปรากฏตัว” จาร์วิสบอกกับCasino.org

นักลอกเลียนแบบมักจะทำตามเป้าหมายของนักฆ่าดั้งเดิม “เราไม่รู้ว่าทำไมแพดด็อคถึงทำแบบนั้น ดังนั้นคนเลียนแบบจึงไม่รู้ว่าเขาหรือเธอควรจะฆ่าใคร” จาร์วิสกล่าว

ฉันยินดีที่จะพนันด้วยเงินจำนวนมากว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดในอาชญากรรมเหล่านี้ [Barrios และ Price] ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือ Paddock หรือว่าเขาทำอะไร” Jarvis กล่าวเสริม

แลงก์ฟอร์ดชี้ให้เห็นว่า บางครั้ง คนลอกเลียนแบบได้รับแรงบันดาลใจจากอาชญากรคนก่อนๆ ที่พวกเขามองว่าเป็น “ฮีโร่ จิตวิญญาณแห่งญาติมิตร หรือแบบอย่าง ในกรณีอื่นๆ พวกเขาอาจไม่รู้สึกผูกพันเป็นการส่วนตัวกับผู้โจมตีรายก่อน แต่พวกเขาเห็นว่าบุคคลนั้นได้รับผลตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ชื่อเสียงหรือความอื้อฉาว และพวกเขาก็แสวงหารางวัลเดียวกัน”

Jacqueline Helfgott ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยซีแอตเติล

Jacqueline Helfgott ศาสตราจารย์แห่ง Seattle University ในภาพด้านบน เธอเห็นปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบอาชญากร (ภาพ: มหาวิทยาลัยซีแอตเติล)

เมื่อพูดถึงการเลียนแบบ Jacqueline Helfgott ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาชญากรรมและความยุติธรรมแห่งมหาวิทยาลัยซีแอตเติล ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางสังคมและปัจเจกชนมีบทบาทสำคัญ

“ความอิ่มตัวของสื่อที่มีความรุนแรงในวัฒนธรรม ขอบเขตที่พร่ามัวมากขึ้นระหว่างชีวิตจริงและชีวิตดิจิทัล และปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล เช่น ภาวะสุขภาพจิตและความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มีลักษณะเฉพาะจากการรับรู้ตัวตนที่ถูกรบกวน ล้วนส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมอาชญากร” เธอพูด.

Casino.orgติดต่อไปยังกรมตำรวจนครบาลลาสเวกัสเพื่อขอความคิดเห็น โฆษกปฏิเสธความคิดเห็นและอ้างถึงรายงานการจับกุมในคดีนี้

ใช้เวลามากกว่าเก้าปี แต่เกาะเบอร์มิวดา ในทะเลแคริบเบียน กำลังได้รับคาสิโน Bermuda Gaming Commission (BGC) ได้มอบใบอนุญาตใบแรก แม้ว่าวันเปิดตัวคาสิโนจะยังออกอากาศอยู่ก็ตาม

เบอร์มิวดา

มุมมองทางอากาศของเกาะหลักในเบอร์มิวดา ในที่สุดดินแดนอังกฤษก็พร้อมที่จะต้อนรับคาสิโนแห่งแรก (ภาพ: เอ็กซ์พีเดีย)

St. Regis Bermuda Resort ทางฝั่งตะวันออกของเกาะหลัก ในตอนนี้จะเริ่มเตรียมการสำหรับห้องโถงสำหรับเล่นเกม โรงแรมเปิดดำเนินการมาปีครึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีอุปสรรคมากมายที่ต้องข้ามไป

สมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้มีอำนาจในเบอร์มิวดา ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ (BOT) ไม่เต็มใจที่จะยอมรับการพนัน แต่ไม่สามารถระงับได้อีกต่อไป ถึงกระนั้น เนื่องจากมีความกังวลในระดับหนึ่ง St. Regis จะต้องอยู่ภายใต้กระบวนการอนุมัติที่ละเอียดถี่ถ้วน

ได้เวลาทอยลูกเต๋า

ในที่สุดเบอร์มิวดาก็ตัดสินใจทอยลูกเต๋าในคาสิโน รอดูว่าตลาดที่มีศักยภาพจะออกมาเป็นอย่างไร ธนาคารที่นั่นยังต่อต้านมาตรการดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการพนันเกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงิน แม้ว่าเบอร์มิวดาจะเคยเป็นแหล่งหลบภาษีมาก่อนก็ตาม

อย่างน้อยก็ชั่วคราวในอดีต หมู่เกาะเกาะพร้อมที่จะไป

สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับ “กระบวนการสามขั้นตอน” ตาม BGC ในเกณฑ์อื่นๆ คาสิโนจะต้องมีคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมภายในเพื่อรับประกันการปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแล

นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่คาสิโนซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจาก BGC นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมภาคบังคับที่หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องลงนามให้กับพนักงาน

เมื่อคาสิโนเปิดขึ้นในขณะนี้ บางส่วนขึ้นอยู่กับว่า St. Regis จะสามารถจัดการทุกอย่างได้เร็วเพียงใด BGC กำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวที่เป็นไปได้สำหรับส่วนที่ดีขึ้นของปีนี้ และก่อนหน้านี้เคยคิดว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายน ตามปกติสำหรับการเปิดตัวใหม่ กระบวนการใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้

St. Regis อาจเป็นเจ้าแรกที่วางแผนคาสิโน แต่จะไม่ใช่คนสุดท้าย โรงแรม Hamilton Princess ซึ่งเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในเบอร์มิวดา ประกาศว่าต้องการใบอนุญาตเช่นกัน

เบอร์มิวดามองหาอิสระมากขึ้น

เช่นเดียวกับ BOT ส่วนใหญ่ เบอร์มิวดาต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด การกล่าวอ้างชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 85% ของ GDP

เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมาโดยตลอด ซึ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำ ก่อนเกิดโรคระบาด ผู้คนราว 500,000 คนไปเยือนเบอร์มิวดาในแต่ละปี ประมาณ 80% มาจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าชาวแคนาดาและชาวอังกฤษจะเป็นขาประจำเช่นกัน

COVID-19 ทำร้ายการท่องเที่ยวแม้ว่า จนกระทั่งเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองปี อุตสาหกรรมก็เริ่มฟื้นตัว การเดินทางขาเข้ายังคงเป็นเพียงประมาณ 56% ของที่เป็นในปี 2019 ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว Vance Campbell

แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะยังลดลง แต่นักท่องเที่ยวกลับจับจ่ายมากขึ้น แคมป์เบลล์กล่าวว่าระยะเวลาการพำนักเฉลี่ยนานกว่าปี 2562 ถึง 11% และการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการมาถึงของคาสิโน สิ่งนี้สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก