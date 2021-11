บาคาร่า SBOBET สมัครเกมส์บาคาร่า Pick’em วิดีโอโป๊กเกอร์

บาคาร่า SBOBET รูปแบบวิดีโอโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่มักจะใช้กฎเดียวกันเพราะส่วนใหญ่มาจาก Jacks or Better หรือ Deuces Wild เมื่อเวลาผ่านไป แฟนวิดีโอโป๊กเกอร์จำนวนมากมาถึงขั้นที่รูปแบบมาตรฐานของเกมไม่สามารถทำได้ ผู้เล่นหลายคนรู้สึกว่าพวกเขาต้องการความท้าทายใหม่ ๆ บางอย่างที่ไม่ธรรมดาที่มอบความตื่นเต้นและมาพร้อมกับการหักมุมที่น่าสนใจ เกม Pick’em โป๊กเกอร์วิดีโอที่สมบูรณ์เหมาะกับคำอธิบายนี้และโพสท่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเติมชีวิตชีวาให้ประสบการณ์การเล่นเกมของพวกเขา

พื้นฐานของ Pick’em วิดีโอโป๊กเกอร์

ตารางการจ่ายและอันดับมือใน Pick’em Video Poker

กลยุทธ์เริ่มต้นสำหรับ Pick’em Video Poker

เกมดังกล่าวรู้จักกันในชื่อ Pick a Pair และใช้กฎที่แตกต่างจากวิดีโอโป๊กเกอร์แบบดั้งเดิมเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม วิดีโอโป๊กเกอร์ของ Pick’em นั้นไม่ยากนักและกลยุทธ์การเล่นที่เหมาะสมที่สุดนั้นง่ายต่อการเรียนรู้ แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้และไม่เคยเล่นมาก่อน สิ่งที่เพิ่มความตื่นเต้นให้มากขึ้นคือความจริงที่ว่าเกมนี้มีให้เล่นแบบหลายมือในคาสิโนออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้นหลายแห่ง นอกจากนี้Pick’em ยังเสนอเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่น่าพอใจซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นที่มีงบประมาณจำกัดที่ต้องการเล่นเป็นระยะเวลานาน

คาสิโนออนไลน์ชั้นนำ

พื้นฐานของ Pick’em วิดีโอโป๊กเกอร์

รูปแบบวิดีโอโป๊กเกอร์นี้เล่นด้วยสำรับเต็มมาตรฐานซึ่งไม่มีไวด์การ์ดหรือโจ๊กเกอร์ ก่อนที่ผู้เล่นจะเริ่มเล่น บาคาร่า SBOBET พวกเขาจำเป็นต้องปรับขนาดของการเดิมพันโดยเลือกจำนวนเครดิตที่จะเดิมพันต่อมือและมูลค่าของเงินสกุลใด กฎทั่วไปที่ระบุว่าเราควรวางเดิมพันในจำนวนเครดิตสูงสุดเสมอนำไปใช้กับวิดีโอโป๊กเกอร์ของ Pick’em เช่นกัน เนื่องจากการเดิมพันสูงสุดจะรับประกันการจ่ายเงินพิเศษในมือที่แข็งแกร่ง เช่น Royal Flush, Straight Flush และ Four of a Kind จำนวนเครดิตที่อนุญาตต่อมือมีตั้งแต่หนึ่งถึงห้า ใน Pick’em เวอร์ชันออนไลน์ส่วนใหญ่สกุลเงินเหรียญที่มีจะผันผวนระหว่าง 0.05 ถึง 5.00แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเกม

เมื่อทำการเดิมพันแล้ว ผู้เล่นจะได้รับไพ่สองใบที่ด้านซ้ายของหน้าจอเกมหลัก ไพ่ที่ถูกเปิดเผยสองใบนี้ไม่สามารถทิ้งได้ ดังนั้นผู้เล่นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บไว้ ไพ่สองกองสามใบแต่ละกองจะถูกสุ่มแจกทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อให้มองเห็นได้เฉพาะไพ่ที่อยู่ด้านบนเท่านั้น

จากนั้นผู้เล่นจะได้รับแจ้งให้เลือกหนึ่งในสองกองทางด้านขวาดังนั้นชื่อโป๊กเกอร์ “Pick’em” จากนั้นไพ่ที่ซ่อนอยู่จากกองจะถูกเปิดเผยและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างไพ่ห้าใบที่มีคุณสมบัติในการจ่ายเงิน กล่าวอีกนัยหนึ่ง มือสุดท้ายประกอบด้วยไพ่ที่หงายหน้าสองใบแรก ไพ่ที่หงายหน้าจากกองที่คุณตัดสินใจเก็บ และไพ่สองใบที่อยู่ใต้ไพ่นั้น

หากผู้เล่นทำมือที่ชนะได้สำเร็จ พวกเขาจะได้รับเงินตามอันดับในตารางการจ่ายและจำนวนเครดิตที่เดิมพันในตอนแรก เช่นเดียวกับวิดีโอโป๊กเกอร์แบบดั้งเดิม ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้พยายามเพิ่มเงินรางวัลเป็นสองเท่าของมือที่มีคุณสมบัติในการจ่ายเงินด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า Gamble หรือ Double Up จากนั้นผู้เล่นจะออกจากหน้าจอเกมหลักและจะได้รับไพ่สุ่มห้าใบ แต่จะเปิดเผยเพียงใบแรกเท่านั้น นี่คือไพ่ของเจ้ามือเสมือนจริง

วัตถุประสงค์คือเลือกหนึ่งในสี่ไพ่คว่ำหน้าลง และถ้ามันมีมูลค่าหน้าไพ่สูงกว่าเจ้ามือ ผู้เล่นจะเก็บสะสมสองเท่าของจำนวนเงินที่พวกเขาได้รับจากมือสุดท้าย หากไพ่ของพวกเขาอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม เงินรางวัลจะถูกริบในบ้าน

อย่างที่คุณเห็นPick’em เป็นเกมที่ค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว นั่นคือการ์ดใดในสองกองที่จะเลือก สิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงอีกประการหนึ่งคือ ไพ่จะถูกสับใหม่หลังจากแต่ละรอบ ซึ่งก็คือการรับรองความเป็นธรรมและการสุ่มของผลลัพธ์

ภาพหน้าจอของ Pick’em Video Poker

ตารางการจ่ายและอันดับมือใน Pick’em Video Poker

ข้อดี ข้อเสีย

ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับชัยชนะบ่อยครั้งมากขึ้นเนื่องจากมือที่มีคุณสมบัติต่ำสุดคือคู่ของเก้า รูปแบบการเล่นจะแตกต่างออกไปและอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ทั่วไป

ความแปรปรวนต่ำและกลยุทธ์ที่เรียบง่ายทำให้ Pick’em สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่มีแบ๊งค์ขนาดเล็ก ผู้เล่นที่ช่ำชองอาจพบว่ามันน่าตื่นเต้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเกมที่มีความแปรปรวนสูง

เกมดังกล่าวเสนอการจ่ายเงินที่เหมาะสมและมีความได้เปรียบเพียง 0.05% เท่านั้น อัตราต่อรองสำหรับรอยัลฟลัช (1 ใน 351,817) และสเตรทฟลัช (1 ใน 38,450) นั้นยาวมาก

วิดีโอโป๊กเกอร์ Pick’em รวมการจัดอันดับมาตรฐานของมือโป๊กเกอร์ แต่การจ่ายเงินนั้นแตกต่างอย่างมากจากรูปแบบดั้งเดิมของเกม สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเมื่อคุณดูตารางการจ่ายเงินคือไม่มีรางวัลเป็นเงินที่นี่

ตามปกติแล้ว มือที่มีอันดับสูงสุดไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Royal Flush แต่ที่นี่มีการจ่ายเงินจำนวนมากขึ้น ผู้เล่นที่วางเดิมพันเหรียญเดียวต่อมือจะได้รับรางวัล 1,200 เครดิตสำหรับรอยัลฟลัช แต่โดยทั่วไปก็เป็นที่ที่ดีที่สุดที่จะเดิมพันสูงสุดห้าเหรียญเพราะในกรณีดังกล่าวรอยัลคุณจะได้รับการจ่ายเงินที่น่าประทับใจของ 6,000 หน่วยกิต

มือที่ดีที่สุดอันดับสองคือสเตรทฟลัชซึ่งจะให้รางวัลแก่คุณด้วยเหรียญ 1,199 หากคุณเดิมพันสูงสุดห้าเครดิต มือที่สามในอันดับคือ Four of a Kind ซึ่งให้การจ่ายเงินพิเศษ 600 เครดิตสำหรับการเดิมพันสูงสุด การจัดอันดับของมือที่มีคุณสมบัติที่เหลืออยู่ในลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้ – ฟูลเฮาส์ (จ่าย 18 ต่อ 1), ฟลัช (จ่าย 15 ต่อ 1), สเตรท (ด้วยการจ่าย 11 ต่อ 1), ทรีออฟอะไคนด์ (5 ต่อ 1) ) และสองคู่ (3 ต่อ 1) มือที่อ่อนแอที่สุดที่อาจเกิดขึ้นสามารถรักษาความปลอดภัยการจ่ายเงิน 2 ต่อ 1 เป็นคู่ แต่ไม่ได้เป็นเพียงคู่ใด ๆ – เฉพาะผู้ที่ประกอบด้วยเก้าหรือดีกว่ามีสิทธิ์

โบนัสโป๊กเกอร์ โป๊กเกอร์โบนัส

สองเท่า

จ่ายเต็มจำนวนทาย

แต้มWild Aces และ Faces

วิดีโอโป๊กเกอร์ Pick’em

วิดีโอโป๊กเกอร์ด้วยเงินจริง

รูปแบบวิดีโอโป๊กเกอร์ของ Pick’em ที่เสนอการจ่ายเงินเต็มจำนวนจะมีการจ่ายเงินที่สูงกว่าสำหรับสามมือที่มีอันดับสูงสุด ในเกมดังกล่าว การทำ Royal Flush ให้สำเร็จจะทำให้ผู้เล่นได้รับ 1,200 ต่อ 1 ในขณะที่ Straight Flush และ Four of a Kind จะจ่ายให้คุณ 239.8 ต่อ 1 และ 120 ต่อ 1 ตามลำดับ ในทางกลับกัน The Straight จ่าย 11 ต่อ 1 ในรูปแบบการจ่ายเต็มจำนวน ผู้เล่นที่เลือกใช้รูปแบบดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากเฮาส์เอจที่แทบไม่มีอยู่เลยที่ 0.05% และผลตอบแทนทางทฤษฎีในระยะยาวที่สูงถึง 99.95%หากพวกเขาเล่นเกมตามกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจ่ายเต็มจำนวนดังกล่าวมีน้อยและหลากหลาย – คาสิโนออนไลน์ไม่มากนักที่เสนอให้ มีแนวโน้มว่าจะเจอเกม Pick’em ที่ Royal Flush จ่ายในอัตรา 2,000 ต่อ 1 เมื่อมองแวบแรก เกมดังกล่าวดูน่าดึงดูดใจ แต่ถ้าคุณตรวจสอบตารางการจ่ายอย่างใกล้ชิดมากขึ้น คุณจะสังเกตเห็นว่ามีการลดลงอย่างแน่นอน การจ่ายเงินสำหรับหนึ่งในมือที่เกิดบ่อยขึ้น นั่นคือ สเตรท ซึ่งจ่าย 10 ต่อ 1 แทนที่จะเป็น 11 ต่อ 1 ปกติ ซึ่งจะทำให้ความได้เปรียบของเจ้ามือเพิ่มขึ้นเป็น 0.31% ในขณะที่ผลตอบแทนระยะยาวโดยเฉลี่ยด้วยกลยุทธ์การเล่นที่สมบูรณ์แบบลดลงเหลือ 99.69 %. ในกรณีอื่นๆ การจ่ายเงินสำหรับฟูลเฮาส์จะลดลงจาก 18 เป็น 1 เป็น 15 เป็น 1

เสมอให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบการจ่ายเงินรางวัลสำหรับมือที่สำคัญเหล่านี้ – รอยัลฟลัชที่ฟลัชตรง, สี่ชนิดและตรง ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ของเกม การจ่ายเงินที่ลดลงนั้นมากจนทำให้เจ้ามือได้เปรียบ 4.0% เหนือผู้เล่น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับเกมวิดีโอโป๊กเกอร์ จำเป็นต้องพูด ผู้เล่นควรอยู่ห่างจาก Pick’em เวอร์ชันดังกล่าว

PICK’EM วิดีโอโป๊กเกอร์ PAYTABLE

เหรียญ 1 2 3 4 5

รอยัลฟลัช 1000 2000 3000 4000 6000

สเตรทฟลัช 200 400 600 800 1000

สี่ชนิด 100 200 300 400 600

ฟูลเฮาส์ 18 36 54 72 90

ฟลัช 15 30 45 60 75

ตรง 11 22 33 44 55

สามอย่าง 5 10 15 20 25

สองคู่ 3 6 9 12 15

เก้าหรือดีกว่า 2 4 6 8 10

กลยุทธ์เริ่มต้นสำหรับ Pick’em Video Poker

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รูปแบบการจ่ายเต็มของ Pick’em ให้ผลตอบแทนทางทฤษฎีสูงถึง 99.95% แต่มีเงื่อนไขสองข้อที่ต้องปฏิบัติตาม ในการเริ่มต้น ผู้เล่นควรเดิมพันจำนวนสูงสุดห้าเครดิตในทุก ๆ มือ จากนั้นอีกครั้งพวกเขาควรจะไม่เปลี่ยนทิศทางออกจากกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในขณะที่เล่นเกม

เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว Pick’em แตกต่างอย่างมากจากรูปแบบวิดีโอโป๊กเกอร์อื่น ๆ กลยุทธ์พื้นฐานสำหรับเกมค่อนข้างแตกต่างจากกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับเกมแบบดั้งเดิมเช่น Jacks or Better หรือ Deuces Wild นอกจากนี้ กลยุทธ์ของ Pick’em ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่า แต่ในความเป็นจริง มันไม่ซับซ้อนนักที่จะเชี่ยวชาญ

เมื่อคุณเข้าใจแล้ว คุณจะรู้ว่าPick’em เป็นหนึ่งในรูปแบบวิดีโอโป๊กเกอร์ที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถเล่นได้เนื่องจากมีเพียงสองตัวเลือกให้เลือกจากทุก ๆ มือที่คุณเล่น กลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบเพิ่มเติมคือความจริงที่ว่าการตัดสินใจของผู้เล่นนั้นขึ้นอยู่กับการเปิดไพ่ที่ประกอบด้วยไพ่สามใบเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม รูปแบบวิดีโอโป๊กเกอร์แบบดั้งเดิมทำให้ผู้เล่นได้รับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ เนื่องจากมือเริ่มต้นของพวกเขาประกอบด้วยไพ่ห้าใบ

ผลลัพธ์ด้านกลยุทธ์ที่ต่างกันมากที่สุดจากข้อเท็จจริงที่ว่ามือที่สำคัญที่สุดใน Pick’em คือไพ่สามใบ แม้ว่าจะมีการจ่ายเงิน 25 เครดิตสำหรับการเดิมพันสูงสุด แต่นี่คือมือที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้เล่นสามารถรักษาไว้ได้โดยมีข้อจำกัด ข้อมูลที่มีให้พวกเขา นอกจากนี้ ผู้เล่นมีโอกาสประมาณ 3.9% ที่จะพัฒนาเกมสามประเภทเป็นสี่ประเภท

สำหรับการเริ่มเล่นควรที่จะเสมอถือบัตรสามตรงชักโครกของพวกเขาดึงมากกว่า Flush อื่น ๆ ดึง สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องจำไว้คือ โดยทั่วไปแล้ว สเตรทฟลัชควรได้รับการสนับสนุนมากกว่าคู่ที่ต่ำ (ด้วย 2s ถึง 8s) เพราะอย่างหลังไม่มีคุณสมบัติสำหรับการจ่ายเงินเลย มีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวสำหรับกฎข้อนี้เมื่อการจั่วในสเตรทฟลัชไม่มีไพ่สูงใดๆ และมีช่องว่างสองช่อง (คุณต้องมีไพ่สองใบจึงจะจบมือได้)

ถือดีกว่าที่จะถือคู่ที่ต่ำเหนือการจั่วแบบฟลัชปกติ ยกเว้นกรณีที่การจั่วแบบฟลัชมีไพ่สูงอย่างน้อยสองใบ กฎกลยุทธ์อีกข้อระบุว่าคู่ของไพ่สูงควรได้รับการสนับสนุนเหนือการเสมอแบบสเตรทฟลัชที่เป็นไปได้ทั้งหมด

สุดท้ายรอยัลฟลัชวาดเล่นข้อเสนอมูลค่าที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่สูง โอกาสเดียวที่กฎนี้ใช้ไม่ได้คือเมื่อการออกรางวัล Royal Flush ที่คุณถืออยู่มีเอซ ซึ่งต้องอธิบายด้วยความเป็นไปได้ในจำนวนที่จำกัดที่ Ace นี้มอบให้คุณ

หนึ่งในที่สุดคาดว่ากิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในช่วงฤดูร้อนนี้ – อัมสเตอร์ดัมประชุมพันธมิตร 2017 (AAC) – เป็นที่จะเตะออกในวันที่ 11 กรกฎาคมที่ Amsterdam RAI ในฮอลล์ 8 ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ AAC จะจัดขึ้นในช่วง iGaming Super Show จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 4,500 คนจากทั่วทุกมุมโลก

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในAmsterdam Affiliate Conferenceเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน โดยมีมากกว่า 2,000 คนเป็น Affiliate ของ iGaming คาดว่า AAC ของปีนี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นอีก วิทยากรมากกว่า 100 คนและผู้ให้การสนับสนุนและผู้แสดงสินค้ากว่า 150รายที่จะเข้าร่วมจะเข้าร่วมในการอภิปรายนิทรรศการและกิจกรรมเครือข่ายต่างๆตลอดสี่วันของการประชุม

ผู้ให้บริการ iGaming ทั่วโลกและบริษัทในเครือจะได้รับโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการประชุมเชิงกลยุทธ์ โดยการประชุม 2 วันถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่จะจัดขึ้นในปี 2560 การประชุมและการอภิปรายจะเน้นไปที่การตลาด การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการเป็นหลัก , SEO, กฎระเบียบ, การเงิน, การพนันกีฬา และแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมายของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก นอกจากนี้ พวกเขาจะมีโอกาสพบกับผู้ติดต่อที่มีอยู่และใหม่มากมาย และขยายพันธมิตรพันธมิตร และเครือข่ายของลูกค้า

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด การประชุม Affiliate ในอัมสเตอร์ดัมจะจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของiGaming Super Showซึ่งโดยทั่วไปหมายความว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงกิจกรรมอื่นอีกเจ็ดงาน

กำหนดการ AAC 2017

สี่วันของงานนิทรรศการและเครือข่ายต่างๆ การบรรยายและการอภิปรายจะนำเสนอโดย Amsterdam Affiliate Conference 2017 ต่อไปนี้คือไฮไลท์ในแต่ละวันของการประชุมสี่วัน

วันที่ 1

อัมสเตอร์ดัมประชุมพันธมิตร 2017 คือการเตะออกด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งจะเริ่ม 13:00 กรกฎาคม 11 จากนั้นเครื่องดื่มต้อนรับจะเสิร์ฟให้กับตัวแทนที่ลงทะเบียนแล้ว จากนั้นอาหารเย็น Global Lottery Messenger Forum จะเริ่มเวลา 19:30 น. ปาร์ตี้เปิดเครือข่ายอย่างเป็นทางการเวลา 21.00 น.

วันที่ 2

วันที่สองของงานจะเริ่มต้นด้วยการเปิดการลงทะเบียนและนิทรรศการ จากนั้นJake Pollard ประธานการประชุมจะเริ่มในห้องประชุม 2 เวลา 10.00 น.

การอภิปรายที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มระดับโลกในการเล่นเกม SEOจะจัดขึ้นในห้องประชุม 2 ตั้งแต่เวลา 10:15 น. ถึง 10:45 น. การอภิปรายที่เรียกว่า”โลกแห่งการค้นหาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”จะนำเสนอ Martin Calvert จาก Blueclaw เอเจนซี่ดิจิทัลที่เน้นการเล่นเกมเป็นวิทยากร จากนั้น อีกกิจกรรมที่เน้น SEO ที่เรียกว่า“SEO Strategies”จะจัดขึ้นในเวลา 10:45 น. โดยมี Joost de Valk เป็นวิทยากรหลัก

หลังจากช่วงพักการสร้างเครือข่ายในช่วงเช้า จะมีการจัดกิจกรรมอีกสองงานในห้องประชุม 2 – “ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่: การรวบรวมข้อมูล การจัดทำดัชนี และการจัดอันดับในยุคของการทำงานบนมือถือครั้งแรก!” ตามด้วยหัวข้อ “ข้อผิดพลาด SEO 10 อันดับแรกที่ควรหลีกเลี่ยง”

โมดูลที่มุ่งเน้น SEO จะตามมาในช่วงบ่าย โดยโมดูล SEO Strategies in the Real-Time Penguin Era” เริ่มเวลา 14:00 น. จากนั้น Matthew Balch จาก Sound Bet Media และ Nick Duddy จาก Miratrix และ Paul Soithongsuk จะเข้าร่วมใน“ทำไม App Store Optimisation”เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น iGaming สามารถใช้ได้ การสนทนาอื่นที่เน้นไปที่แนวโน้มในอนาคตใน SEO มีกำหนดไว้สำหรับ 16:00 น.

วันนั้นจะปิดด้วยเครื่องดื่มสร้างเครือข่ายบิงโกและปาร์ตี้เครือข่ายอย่างเป็นทางการเริ่มเวลา 21:00 น.

วันที่ 3

หลังจากการลงทะเบียนเมื่อเริ่มต้นวันที่ 3 ของการประชุม Amsterdam Affiliate Conference ประธานการประชุมจะต้องให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 2

วาระการประชุมเริ่มต้นด้วยการอภิปรายที่น่าสนใจที่เรียกว่า“แนวอุตสาหกรรม: พันธมิตรใน iGaming”เริ่มเวลา 10:30 น. จากนั้นหัวข้อ“Organic Social Media Growth” จะตามมาในเวลา 11:00 น. หลังจากพักเบรกเครือข่ายในช่วงเช้า กำหนดการของการประชุมวันที่ 3 คือการดำเนินการต่อด้วยการสนทนาอื่นเกี่ยวกับการตลาดในการพนัน โดยมี Nick Duddy แห่ง Miratrix เป็นวิทยากร

ในตอนบ่ายจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับผู้ให้บริการเกมที่ต้องการออกจากตลาด iGaming เวลา 14:45 น. จะมีการสนทนาอื่นตามมา โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของ Bitcoin แก่บริษัทในเครือเกมออนไลน์ จากนั้น หลังจากพักเบรกเครือข่ายช่วงบ่ายสั้นๆ การสนทนาอื่นที่เรียกว่า“ผลกระทบของกฎระเบียบในการปกป้องข้อมูลใหม่ต่ออุตสาหกรรมเกม”ก็คือการเริ่มต้น

วันที่ 3 จะจบลงด้วยปาร์ตี้ปิดเครือข่ายอย่างเป็นทางการ เริ่มเวลา 21:00 น.

4

วันที่ 4 จะเสนอโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุม Amsterdam Affiliate Conference ทุกคนเข้าร่วมการประชุมผ่อนคลายพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจาก Intertops

เดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งการให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันปัญหาในปฏิทินของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นเวลาที่จะเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีให้เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านการพนัน

ตัวแทนของสำนักงานการพนันที่บังคับและมีปัญหาของ PGCB จะเข้าร่วมการแข่งขันเสมือนจริงในวันจันทร์

ตลอดทั้งเดือน PGCB จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ความรู้แก่ชาวเพนซิลเวเนียเกี่ยวกับผลกระทบของความผิดปกติในการพนัน

สปอตไลท์เกี่ยวกับเครื่องมือการพนันที่มีปัญหา

คณะกรรมการการเล่นเกมจะ spotlighting เครื่องมือที่ช่วยในการระบุการติดการพนัน

อีกทั้งเน้นบริการที่มุ่งลดผลที่ตามมาของปัญหาการพนันให้น้อยที่สุด

เอลิซาเบธลานซา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับและการพนันที่มีปัญหาของ PGCB เน้นว่าการติดการพนันเป็นปัญหาที่อาจเป็นปัญหามากขึ้นในแง่ของการระบาดของไวรัส

Lanza กล่าวว่า:

“เป้าหมายของเดือนแห่งการให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันปัญหาคือการให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ และให้ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของปัญหาการพนัน ตลอดจนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาและโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ”

Kevin O’Tooleกรรมการบริหาร PGCB กล่าวว่าคณะกรรมการกำกับดูแลและอุตสาหกรรมต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของโปรแกรมการติดการพนัน และเป้าหมายคือการช่วยเหลือบุคคลและให้ทางเลือกด้านการศึกษา การขยายงาน และการป้องกัน

และยังมีปัญหาแหล่งการพนัน

การทำงานของคณะกรรมการที่มีทั้งสององค์กรรัฐและปัญหาการพนันในระดับชาติและ PA ผู้ถือใบอนุญาตการเล่นเกมเพื่อให้มั่นใจความสามารถในการให้วิธีการที่เป็นประโยชน์และทรัพยากรที่จะจัดการกับการติดการพนัน

O’Toole กล่าวว่า PGCB ได้ขยายและปรับปรุงเครื่องมือในการจัดการกับการติดการพนันเนื่องจากมีการเพิ่มรูปแบบใหม่ของการพนัน

โปรแกรมยกเว้นตนเองเป็นเครื่องมือสำคัญ

ขณะนี้โปรแกรม PA Self-Exclusion อนุญาตให้บุคคลแบนตนเองจากiGaming , Fantasy ContestsและVideo Gaming Terminalsหรือ VGT

โปรแกรมได้ช่วยคนหลายพันคนในการออกจากคาสิโนเพนซิลเวเนีย จนถึงปัจจุบัน ผู้คนกว่า 16,000 คนใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเพื่อแบนตนเองจากคาสิโน เรย์แบนใช้สำหรับหนึ่งปี , ห้าปีหรืออายุการใช้งาน

ตัวเลือกอื่น

เครื่องมือการพนันที่รับผิดชอบเพิ่มเติม ได้แก่ :

www.ResponsiblePlay.pa.govเป็นเว็บไซต์ใหม่ที่ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาการพนันกับข้อมูลและการเชื่อมโยงในการระบุปัญหาการเล่นการพนันที่มีศักยภาพและค้นหาความช่วยเหลือ

PlayPauseโปรแกรมจาก GeoComply และการเล่นเกมสติช่วยให้บุคคลที่ตัวเองแยกออกจากคาสิโนออนไลน์เว็บไซต์ข้ามเส้นรัฐ เครื่องมือ RG ที่สำคัญนี้เปิดตัวใน PA ที่ BetMGMในปลายเดือนธันวาคม 2020

ตัวเลือกสำหรับผู้เข้าร่วมในการจำกัดการเล่นออนไลน์หรือการใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันแฟนตาซี เกมคาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ออนไลน์ และ/หรือการเดิมพันกีฬาออนไลน์

ลันซ่าสรุปว่า

“ประชาชนจำเป็นต้องรู้ว่าเครื่องมือการพนันที่มีปัญหามีอยู่ และการรักษาการติดการพนันนั้นไม่เพียงแต่ใช้ได้เท่านั้น แต่ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ”

กำเนิดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ GLPI

2013 : Penn แยกสินทรัพย์ปฏิบัติการส่วนใหญ่ออกเป็นสองส่วนคือ Penn และความไว้วางใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์GLPIหรือGaming and Leisure Properties, Inc.นวัตกรรมยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Peter M. Carlino การแบ่งแยกระหว่างการดำเนินงานและอสังหาริมทรัพย์จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบริษัทคาสิโนและเสนอข้อได้เปรียบด้านภาษีมหาศาล

2015 : บริษัท ซื้อทรอปิคานาลาสเวกัสำหรับ360 $ ล้านเท่านั้นที่จะขายให้ GLPI ที่$ 52.5 สูญเสียห้าปีต่อมา

2018 : ฮอลลีวู้ดคาสิโนกลายเป็นคาสิโน PA ครั้งแรกที่จะนำเสนอการพนันกีฬา

2018 : เพนน์ได้รับพินนาเคิบันเทิง สำหรับ $ 2.8 พันล้านดอลลาร์ในเงินสดและหุ้น ผลที่ได้คือคุณสมบัติใหม่ 12 แห่งของ Penn ซึ่งทั้งหมดให้เช่าจาก GLPI

ส่วนที่ 3: Jay Snowden นำยุคการพนันออนไลน์ของ Penn

Carlino และ Wilmott ออกแล้ว การพนันออนไลน์เริ่มต้นขึ้น

2019 : บริษัทเริ่มคาสิโนออนไลน์ ( ฮอลลีวูด ) ให้บริการแก่ผู้ที่อยู่ใน PA Peter M. Carlino ยอมรับว่าออนไลน์คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ไม่ยอมเข้าสู่แนวดิ่งนั้น ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง

2019 : ข้อกังวลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดบังคับให้ Carlino ไม่สามารถควบคุมบริษัทที่เขาเคยดำรงตำแหน่งด้วยในฐานะประธานมาตั้งแต่ปี 1994 ตั้งแต่ปี 2013 เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าของทั้ง Penn และ GLPI แต่การซื้อ Pinnacle นั้นหมายถึงประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของ Clayton เขาก้าวลงจากตำแหน่งในอีกหนึ่งปีต่อมา แต่เขายังคงรับผิดชอบ GLPIและมีตำแหน่งกิตติคุณที่ไม่ลงคะแนนเสียงในคณะกรรมการของเพนน์

2019 : Wilmott ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของสมาคมการเล่นเกมอเมริกันประกาศออกเดินทางตามแผนของเขาในเดือนสิงหาคมและซ้ายที่ใกล้ชิดของปี

Snowden ปรับโฟกัสบริษัทใหม่ด้วยการซื้อ Barstool

ภาพจาก www.pngaming.com

2020 : Jay Snowden (ภาพขวา) อดีตผู้บริหารของCaesarsซึ่งเป็น CEO และจากนั้นเป็นประธานของ Penn สืบทอดตำแหน่งต่อจาก Wilmott ในต้นเดือนมกราคม มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเพิ่มเติมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

2020 : ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ บริษัท ประกาศซื้อหุ้น 36%ในกีฬามักจะไตร่ตรองบล็อกBarstool กีฬาที่สร้างขึ้นโดยเดฟพอร์ทนอยสำหรับ163 $ ล้าน ด้วยข้อตกลงนี้ทำให้ Penn สามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Barstool ได้อย่างเต็มที่ภายในสามปี

2020 : หุ้น $PENNเพิ่มขึ้นจากประมาณ $25 เป็น $37 ต่อหุ้นหลังจากดีล Barstool จากนั้นหุ้นก็พุ่งไปที่ช่วง 3 ดอลลาร์เมื่อเผชิญกับการปิดตัวของโรคระบาดก่อนที่จะฟื้นตัวช้าในช่วงฤดูร้อน แต่การเปิดตัวแอพหนังสือกีฬา Barstoolในเดือนกันยายนที่คาดการณ์ไว้มากทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไป หุ้นเล่นหูเล่นตากับ $ 100ในช่วงปลายปี 2020 จากนั้นตีมากกว่า$ 105 ส่วนแบ่งในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม

2020 : ปีปิดออกมาพร้อมกับพอร์ทนอยแต่งภาพของเขาในฐานะผู้ใจบุญด้วยการบริจาค $ 500,000 และแล้วกับเพนน์มาร่วมงานด้วย $ 1 ล้านจำนำกับกองทุน Barstoolที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กตอกโดยไวรัส

2020 : หนังสือกีฬาแบรนด์ Barstool Sports สำหรับผู้ค้าปลีกรายแรกที่เปิดตัวที่Ameristar Casinoใน Black Hawk, CO ในเดือนพฤศจิกายน

2021 : บริษัท ในเดือนมกราคมเปิดตัวคาสิโนออนไลน์และกีฬาออนไลน์ Barstool ในมิชิแกน

2564 : วันที่1 มีนาคมหุ้นของเพนน์แตะระดับสูงสุดในช่วงกลางวันที่ 127.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น ปิดที่ 126.26 ดอลลาร์ นั่นคือเพิ่มขึ้นประมาณ380%ในหนึ่งปี

ทรัพย์สินแห่งชาติเพนน์

เพนน์แห่งชาติดำเนินการมากกว่า40 สิ่งอำนวยความสะดวกใน 19 เขตอำนาจศาล คุณสมบัติของ Penn National มีเครื่องเกมประมาณ 50,000 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 1,300 เกม และห้องพักในโรงแรม 8,800 ห้อง และพนักงานมากกว่า 20,000 คน

นี่คือบทสรุป

รางม้าและสุนัขที่ Penn . เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ

Freehold Raceway – Freehold, New Jersey (ถือหุ้น 50% ร่วมกับบริษัทในเครือ Parx )

Hollywood Casino ที่ Kansas Speedway – Kansas City, Kansas (เจ้าของ 50%)

Sam Houston Race Park – ฮูสตัน, เท็กซัส (เจ้าของ 50%)

Valley Race Park – Harlingen, Texas, เกรย์ฮาวด์

แซนฟอร์ด – ออร์ลันโด เคนเนล คลับ – ลองวูด ฟลอริดา ซิมัลคาสท์เท่านั้น

สนามแข่งรถเดย์ตัน – เดย์ตัน โอไฮโอ

สนามแข่งรถ Bangor – Bangor, Maine

สนามแข่งม้า Mahoning Valley – ออสตินทาวน์ โอไฮโอ

คาสิโนที่เช่าหรือจัดการ:

ทรอปิคานา ลาสเวกัส — พาราไดซ์ เนวาดา

Ameristar Casino Council Bluffs — เคาน์ซิลบลัฟส์, ไอโอวา

อเมริสตาร์ คาสิโนโฮเทล อีสต์ ชิคาโก — อีสต์ ชิคาโก อินดีแอนา

อเมริสตาร์ คาสิโน วิกส์เบิร์ก — วิกส์เบิร์ก, มิสซิสซิปปี้

Ameristar Casino Resort Spa Black Hawk — แบล็คฮอว์ก โคโลราโด

Argosy Casino Alton – อัลตัน อิลลินอยส์

Argosy Casino Riverside – ริมแม่น้ำ มิสซูรี

Boomtown Biloxi – บิล็อกซี มิสซิสซิปปี้

Boomtown Bossier City — เมือง Bossier, หลุยเซียน่า

บูมทาวน์ นิวออร์ลีนส์ — ฮาร์วีย์, หลุยเซียน่า

Cactus Petes Resort Casino — แจ็คพอต, เนวาดา

1st Jackpot Casino Tunica – ตูนิการีสอร์ท รัฐมิสซิสซิปปี้

Greektown Casino-Hotel — ดีทรอยต์, มิชิแกน

Hollywood Casino Aurora – ออโรรา อิลลินอยส์

Hollywood Casino Bangor – บังกอร์ เมน

Hollywood Casino at Charles Town Races – ชาร์ลสทาวน์ เวสต์เวอร์จิเนีย

ฮอลลีวูดคาสิโน โคลัมบัส – โคลัมบัส โอไฮโอ

ฮอลลีวูดคาสิโน กัลฟ์โคสต์ – เบย์ เซนต์หลุยส์ รัฐมิสซิสซิปปี้

Hollywood Casino Joliet – Joliet, อิลลินอยส์

Hollywood Casino Lawrenceburg – ลอว์เรนซ์เบิร์ก อินดีแอนา

Hollywood Casino ที่ Hollywood Perryville – Perryville, Maryland

Penn National Race Course – แกรนท์วิลล์ เพนซิลเวเนีย

ฮอลลีวูดคาสิโน เซนต์หลุยส์ – แมรีแลนด์ไฮทส์ รัฐมิสซูรี

Hollywood Casino Toledo – Toledo, โอไฮโอ

ฮอลลีวูดคาสิโน ตูนิกา – ตูนิการีสอร์ท มิสซิสซิปปี้

Hollywood Gaming ที่ Dayton Raceway – เดย์ตัน โอไฮโอ

การเล่นเกมฮอลลีวูดที่สนามแข่งม้า Mahoning Valley – ออสตินทาวน์ รัฐโอไฮโอ

โรงแรมและคาสิโน Horseshoe — แจ็คพอต, เนวาดา

L’Auberge Casino & Hotel Baton Rouge — แบตันรูช ลุยเซียนา

L’Auberge Casino Resort Lake Charles — เลกชาร์ลส์ หลุยเซียน่า

เอ็ม รีสอร์ท – เฮนเดอร์สัน เนวาดา

คาสิโน Margaritaville Resort – Bossier City, Louisiana

สนามม้าและคาสิโน Meadows — North Strabane Township, Pennsylvania

คาสิโน Plainridge Park – เพลนวิลล์, แมสซาชูเซตส์

Retama Park — เซลมา, เท็กซัส

คาสิโนริเวอร์ซิตี้ — เซนต์หลุยส์ มิสซูรี

Zia Park Casino – ฮอบส์ นิวเม็กซิโก

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ OTB

รายชื่ออสังหาริมทรัพย์ดึงมาจากเว็บไซต์ WikiwandและPenn เป็นหลัก

การจัดการการเดิมพันกีฬา PA & รายได้โดยผู้ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬา ที่จับทั้งหมด รายได้รวม จัดการออนไลน์ รายได้ออนไลน์ ที่จับขายปลีก รายได้จากการขายปลีก

คาสิโน Valley Forge (FanDuel) $179,188,145 $7,561,605 $176,334,823 $7,321,453 $2,853,322 240,151 เหรียญสหรัฐ

คาสิโนทุ่งหญ้า (DraftKings) $113,193,193 $3,088,709 $111,724,899 $3,000,576 $1,468,294 $88,133

Hollywood/Penn National (สตูลบาร์) $67,354,922 ($872,228) $65,612,417 ($726,040) $1,742,505 ($146,188)

ฮอลลีวูด มอร์แกนทาวน์ (BetMGM) $33,740,789 $198,763 $33,740,789 $198,763 $0 $0

ริเวอร์ส พิตต์สเบิร์ก (BetRivers) $25,524,432 867,237 เหรียญสหรัฐ $20,421,224 $737,759 $5,103,208 $129,478

คาสิโน Parx 24,179,068 เหรียญสหรัฐ $1,886,826 $17,677,686 $1,374,260 $6,501,381 $512,566

ริเวอร์ส ฟิลาเดลเฟีย (PlaySugarHouse) $22,392,591 $1,301,699 $14,642,786 $759,961 $7,749,805 $541,738

คาสิโน Mount Airy (Fox Bet) $18,693,894 $909,239 $17,962,234 867,850 เหรียญสหรัฐ $731,660 $41,389

โมฮีแกน ซัน โปโคโน (ยูนิเบต) $9,186,193 $326,874 $7,475,785 $106,431 $1,710,408 220,444 เหรียญสหรัฐ

เพรสไคล์ดาวน์ส (TwinSpires) $4,000,081 $112,483 $1,303,336 (62,650 ดอลลาร์) $2,696,745 $175,133

Harrah’s Philadelphia (ซีซาร์) $3,167,651 $180,202 $1,104,817 ($ 2,966) $2,062,834 $183,167

มีชีวิต! นครฟิลาเดลเฟีย $2,927,136 $460,145 $0 $0 $2,927,136 $460,145

วินด์ครีก (เบตเฟรด) $2,380,287 ($127,685) $1,708,131 (167,033 ดอลลาร์) $672,156 $39,348

South Philly Race & Sportsbook $2,063,158 $325,084 $0 $0 $2,063,158 $325,084

Mohegan Sun Lehigh Valley $913,554 $112,678 $0 $0 $913,554 $112,678

มีชีวิต! พิตต์สเบิร์ก $ 642,726 $48,176 $0 $0 $ 642,726 $48,176

รวม $509,547,820 16,379,807 เหรียญสหรัฐ $469,708,926 $13,408,365 39,838,894 $2,971,443

ฟิกเกอร์แฟนตาซีเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ประกอบการแฟนตาซีรายงานรายรับประมาณ2 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ20%จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563

จากผู้ให้บริการ DFS ห้ารายในรัฐนั้นDraftKings และ FanDuelทำรายได้เกือบทั้งหมด โดยมีมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์และ743K ดอลลาร์ ตามลำดับ

นักเขียน PlayPA Katie Kohler สนับสนุนบทความนี้

สำหรับครั้งแรกที่เคย , Pennsylvanians สามารถเดิมพันใน March Madness ในกีฬา PA พนันปพลิเคชัน หนังสือกีฬาออนไลน์ในรัฐเริ่มถ่ายทอดสดใน PA ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 แต่พลาดการแข่งขัน NCAA เนื่องจากถูกยกเลิกในปี 2020 เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส

ตอนนี้ NCAA กลับมาแล้ว และมีตัวเลือกมากขึ้นกว่าที่เคยเมื่อพูดถึงการเดิมพันใน PA

นี่คือเกมวางแผนในการที่จะวางเดิมพันMarch Madness ในรัฐเพนซิลวาเนีย

ตารางงาน March Madness ปี 2021

สี่คนแรก — 16.00 น. เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม

รอบแรก — 12.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม และวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม

รอบสอง — 12.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม และวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม

Sweet 16 — 14.00 น. เริ่มในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคมและ 13.00 น. เริ่มในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม

Elite Eight — 19:00 เริ่มในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม และ 18:00 เริ่มในวันอังคารที่ 30 มีนาคม

รอบชิงชนะเลิศ — 17.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 3 เมษายน

เกมชิงแชมป์ NCAA — 21.00 น. วันจันทร์ที่ 5 เมษายน

กีฬาออนไลน์ใน PA

เพนซิลเวเนียเป็นที่ตั้งของแอพเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายสิบสองแอพ หากคุณอายุ 21 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในรัฐ คุณสามารถเข้าสู่ระบบและเดิมพันในแอปต่างๆ เช่น FanDuel, DraftKings, Fox Bet และ BetMGM

สำหรับ March Madness มีโปรโมชั่นและเดิมพันเพิ่มมากมายให้เลือกสรร เล่นเพนซิลแบ่งลงบางส่วนของโปรโมชั่นที่ดีที่สุดที่นี่

ร้านกีฬาขายปลีกในเพนซิลเวเนีย

หนังสือกีฬาสิบห้ารายการกระจายอยู่ทั่วรัฐเพนซิลเวเนีย และมีเพียงเล่มเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในคาสิโน

หลังจากที่ถูกปิดเป็นเวลาประมาณหนึ่งในสามของปี 2020 คาสิโนมีการดำเนินงานที่ความจุ 50% กับการปรับปรุงมาตรการสุขภาพและความปลอดภัย

หากคุณตัดสินใจที่จะไปที่เจ้ามือรับแทงกีฬาที่คาสิโนเพื่อชมการแข่งขัน NCAA นี่คือสิ่งที่คุณควรทราบก่อนรับประทานอาหารและดื่ม:

คาสิโนกำลังดำเนินการที่ความจุ 50%และหน้ากากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เยี่ยมชมและพนักงาน

หากคุณต้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณต้องสั่งอาหาร

ไม่มีที่นั่งบาร์หรือดื่มบนพื้นเกม

ผู้เข้าพักสามารถถอดหน้ากากขณะรับประทานอาหารและดื่มในบริเวณร้านอาหารเท่านั้น

เมื่อวันที่4 เมษายน , ข้อ จำกัด coronavirus ว่าห้ามดื่มบนชั้นคาสิโน / ไม่มีบาร์ที่นั่ง / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการซื้ออาหารที่จะถูกยกขึ้น ดังนั้นสำหรับการแข่งขัน NCAA Championship ในวันที่ 5 เมษายนคุณสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มโดยไม่ต้องสั่งปีก และ/หรือนั่งที่บาร์

ริเวอร์ส คาสิโน ฟิลาเดลเฟีย

ที่BetRivers กีฬา , หน้าต่างเขียนจะเปิดในช่วงเวลาที่เลือกและซุ้มบริการตนเองจะเปิด24/7 จอภาพความละเอียดสูงจะเล่นเกมบนลานเฉลียงที่ Jack’s Bar + Grillสภาพอากาศที่รอดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมถึง 5 เมษายนRush Rewards สมาชิกที่ทำให้เดิมพันในกีฬา BetRivers หรือที่ตู้บริการตัวเองจะได้รับ2x คะแนนโบนัสรางวัล

ตัวเลือกการรับประทานอาหารและรายการพิเศษที่ Rivers Casino Philadelphia สำหรับการแข่งขัน NCAA

Jack’s Bar + Grill: ปีก 1 ดอลลาร์ และขวด Miller Lite มูลค่า 3 ดอลลาร์ที่ Jack’s Bar + Grill ในทุกเกมบาสเกตบอลชายของ NCAA

Mian – เมนูอาหารกลางวัน $20 – ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แขกสามารถเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันสุดพิเศษของ Mian ซึ่งประกอบด้วยปอเปี๊ยะผัก ซุปเกี๊ยวขนาดเล็ก และอาหารจานหลักราคา $20

Hugo’s Frog Bar & Chop House : Buck-a-Shuck — วัน Buck-a-Shuck ที่มีหอยนางรม 1 ดอลลาร์เป็นวันพฤหัส ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 20.00 น.

Brats & Beers — ตั้งอยู่นอกห้องโป๊กเกอร์ Rivers ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ Brats & Beers รวมทั้งฮอทดอกรสเผ็ด น้ำอัดลม เบียร์สดและกระป๋อง ไวน์ และอื่นๆ

แนะนำให้จอง Hugo’s Frog Bar & Chop House, Jack’s Bar + Grill และ Mian

Rivers Casino Pittsburgh

“Mania มาร์ช” กลับไปที่แม่น้ำคาสิโนพิตส์เบิร์ก คาสิโนมีฝ่ายดูสำหรับการแข่งขันบาสเก็ตบอลชายของ NCAA เมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ และดีเจสด หน้าต่างผู้เขียน BetRivers Sportsbook จะเปิดเวลา 10.00 น. และจะปิดเมื่อสิ้นสุดเกมสุดท้าย ตู้เดิมพัน BetRivers เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ตลอดการแข่งขันซีเอ, สงวนที่นั่งฝ่ายดูจะจัดขึ้นทั้งในBetRivers กีฬาและศูนย์จัดงาน ที่นั่งแบบสำรองมีให้ใน BetRivers Sportsbook ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมถึง 22 มีนาคม 27 มีนาคม 28 มีนาคม 3 เมษายน และ 5 เมษายน ที่นั่งสำรองมีอยู่ใน Event Center 19 มีนาคมและ 20 มีนาคม ประตูเปิดไปยังพื้นที่ดูแต่ละแห่งจะเปิดขึ้นที่ 11.00 น. เริ่มการแข่งขันตอนเที่ยง

ที่นั่ง BetRivers Sportsbook — แขกที่สนใจในการซื้อที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับ BetRivers Sportsbook จะมีตัวเลือกของบูธ เก้าอี้เลานจ์ หรือที่นั่งโต๊ะ ราคาเริ่มต้นที่25 ดอลลาร์สำหรับที่นั่งเดี่ยวและสูงถึง600 ดอลลาร์สำหรับบูธที่มีที่นั่งสูงสุดหกคน

ที่นั่งในศูนย์กิจกรรม — ที่นั่งแบบจองในศูนย์กิจกรรมมีตั้งแต่โต๊ะสอง สี่ และ 10 และมีราคา 25 ดอลลาร์สหรัฐต่อที่นั่ง สัมปทานอาหารและเครื่องดื่มจะสามารถซื้อได้

การจองแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มทั้งหมดเป็นแบบวันเดียวเท่านั้นและแขกจะมีตัวเลือกในการเดิมพันทั้งสองสถานที่ สามารถจองโต๊ะได้แล้วตอนนี้ที่ RiversCasino.com/Pittsburgh

คาสิโนฟิลาเดลเฟียของ Harrah

วิลเลียมฮิลล์สปอร์ตในบริเวณใกล้เคียงของฟิลาเดลคาสิโนจะมีความพิเศษรถเข็นอาหารในวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดการแข่งขัน รถเข็นจะเปิดก่อนเกมแรกหนึ่งชั่วโมงและปิดเมื่อจบเกมสุดท้ายในแต่ละวัน เมนูรถเข็นอาหารมีเกมวันกิน เช่น พิซซ่า ปีก ฮอทดอกและของว่าง

Philly Tap & Tavernร้านอาหารใหม่ล่าสุดของ Harrah จะนำเสนออาหารและเครื่องดื่มพิเศษตลอดการแข่งขัน พิเศษสำหรับการแข่งขัน ได้แก่ :

“The Slam Dunk” (19 เหรียญสหรัฐ): ปีกไก่คลาสสิก 5 ชิ้น สามารถเลือกซอสได้ ไข่ม้วนชีสสเต็ก 2 ฟอง และหัวหอมทอดกับซอสสูตรพิเศษของทางร้าน

ร่าง Miller / Coors 14oz ($ 2)

“You-Call-It” Absolut Elyx ($ 4)

“You-Call-It” จิมบีม ($ 3)

และแน่นอน ลูกค้าของ Harrah ที่ต้องการวางเดิมพันออนไลน์สามารถใช้ประโยชน์จากแอป Caesars Sportsbookได้

มีชีวิต! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

กีฬาและสังคม Phillyที่Live! คาสิโนเดลเฟียมีFanDuel สปอร์ตและเลานจ์ สถานที่จัดงานมีระบบ AV ที่ล้ำสมัย รวมถึงจอแสดงผล LED ขนาดยักษ์ 52 ฟุตและโทรทัศน์ 24 เครื่อง ดังนั้นคุณจึงสามารถชมการแข่งขัน NCAA ทั้งหมดได้ อีเมลErin.Dodds@LiveCH.com สำหรับการจอง

หนังสือกีฬา FanDuel ที่ Valley Forge Casino

ที่ FanDuel Sportsbook ที่ Valley Forge Casino แขกที่เดิมพัน$ 20ขึ้นไปจะได้รับแก้วน้ำ FanDuel

วิธีเดิมพันการแข่งขัน NCAA ใน PA

ที่แอพเดิมพันกีฬาของเพนซิลเวเนีย ตลาดต่อไปนี้มีให้สำหรับเกมบาสเก็ตบอลของวิทยาลัย:

มันนี่ไลน์

แต้มกระจาย

สูง/ต่ำ

การแพร่กระจายจุดสำรอง

คะแนนรวมสำรอง

แบ่งครึ่ง (แต้มรวม สเปรด มันนี่ไลน์ สเปรดสำรอง แต้มรวมสลับกัน)

อุปกรณ์เกม (คะแนนรวมตามทีม คะแนนรวมของแต่ละทีมในแต่ละครึ่ง) คี่/คู่

ตลาดฟิวเจอร์สเปิดให้บริการมาหลายเดือนแล้ว โดย กอนซากาและเบย์เลอร์เป็นตัวเต็งที่ จะคว้าแชมป์ NCAA Championship

เพิ่มตลาดเพิ่มเติม (ที่ DraftKings) นับตั้งแต่มีการประกาศวงเล็บ NCAA Tourney รวมถึง:

เพื่อสร้างยอด 8

การทำ Sweet 16

สถานะผู้ชนะ

เพื่อชนะเกม (ใช่/ไม่ใช่)

เมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะ

Gonzaga หรือ Baylor vs The Field เพื่อชิง NCAAB ทันที

อุปกรณ์ประกอบฉากการประชุม

อุปกรณ์ประกอบฉากแปลกใหม่สำหรับการแข่งขัน NCAA:

ทีมที่มี “บูลด็อก” เป็นมาสคอตเพื่อเข้ารอบสี่คนสุดท้าย (ใช่ -240/ไม่ใช่+ 165)

ทีมที่มี “ฮัสกี้” เป็นมาสคอตเพื่อไปให้ถึง Sweet 16 (ใช่ +325/ไม่ใช่ -465)

ทีมที่มี “เสือ” เป็นมาสคอตเพื่อเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย (ใช่ +550/ไม่ใช่ -910)

ทีมที่มี “แมวป่า” เป็นมาสคอตเพื่อเข้ารอบ 4 คนสุดท้าย (ใช่ +1110/ไม่ใช่ -3325)

เดิมพัน NCAA Tourney

การเดิมพันบาสเก็ตบอลของวิทยาลัยมีข้อจำกัดบางอย่างที่คุณจะไม่พบเมื่อเดิมพันใน NBA sportsbooks กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎที่เฉพาะเจาะจงของรัฐสำหรับซีเอบาสเกตบอลตลาดการพนัน

ใน เพนซิลเวเนียสปอร์ตบุ๊คที่ถูกกฎหมาย ไม่สามารถเสนอ ตลาดการเดิมพันบน อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นได้

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เว็บพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย ไม่สามารถเสนอตลาดการเดิมพันสำหรับกีฬาของวิทยาลัยหรือเกมใดๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ นอกจากนี้ ในขณะที่คุณอาศัย อยู่ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณไม่สามารถเดิมพันทีมวิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์ ไม่ว่าเกมจะเกิดขึ้นที่ใด

ตัวอย่างเช่น ทัวร์นาเมนต์ NCAA ปี 2021 อยู่ในอินเดียแนโพลิส คุณไม่สามารถเดิมพันกับRutgersในแอปหนังสือกีฬาที่ถูกกฎหมายและควบคุมได้ในขณะที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

Penn National Gamingซึ่งเป็นบริษัทการพนันที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวแบบติดกระดุมภายใต้การครอบครองของตระกูล Carlino ผู้ก่อตั้ง ทำการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นภายใต้ CEO คนที่สองTim Wilmottเมื่อบริษัทยังได้รับการขยายตัวอย่างมากจากการเข้าซื้อกิจการ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทิศทางใหม่ – มนต์ปัจจุบันสรุปว่าเป็น “ประสบการณ์ omnichannel ที่ไร้รอยต่อด้วยกระเป๋าเงินเดียวที่ใช้ร่วมกัน” – ได้ทำเครื่องหมายยุคใหม่ของ Penn ภายใต้Jay Snowdenซีอีโอมานานกว่าหนึ่งปี

ยุคออนไลน์ที่เพิ่งเริ่มต้นภายใต้การนำของสโนว์เดนเป็นเรื่องของส่วนที่สามและส่วนสุดท้ายของซีรีส์PlayPennsylvaniaเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Penn National ติดตามภาคหนึ่งและภาคสองได้ที่นี่

แบ่งปันความเชื่อมโยงของ Harrah สำหรับผู้นำของ Penn

วิลมอตต์และสโนว์เดนเป็นคนที่มีการศึกษาแบบไอวี่ — วิลมอตต์ที่โรงเรียนวอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สโนว์เดนที่ฮาร์วาร์ดซึ่งเขาเล่นเป็นควอเตอร์แบ็ค ทั้งยังถือMBAs และทั้งคู่ก็ขึ้นมาทางHarrahsเมื่อบริษัทนั้นถึงจุดพีค

ในทางตรงกันข้ามปีเตอร์ เอ็ม. คาร์ลิโนลูกชายของผู้ก่อตั้ง PNG ซึ่งเป็นผู้นำของบริษัทมาหลายทศวรรษก่อนวิลมอตต์และสโนว์เดน มักจะทำงานให้กับธุรกิจของตัวเองหรือครอบครัวของเขาเสมอ เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐเพนน์

Wilmott ได้ฝึกฝนเป็นวิศวกรอุตสาหการที่Lehigh Universityซึ่งเขาได้ศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทก่อนที่จะเปลี่ยนหลักสูตรเป็นคาสิโน

ขณะอยู่ที่ Penn National เขาทำงานด้านวิศวกรรมด้วย — ไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็นเรื่องของผู้คน, เงิน, ความรู้, ข้อมูล และระบบที่จำเป็นในการบริหารบริษัทเกม — เห็นได้ชัดว่ามีแกนหลักของวิศวกรวิเคราะห์และระมัดระวังในการแจ้งเขา

Snowden ขึ้นมาในเวกัส ลูกชายและหลานชายของพ่อค้าโป๊กเกอร์

ในทางกลับกัน Snowden (ภาพขวา) เข้ามาอยู่ในคาสิโนลาสเวกัสอย่างแท้จริง

แม่ของเขาเทอร์รี่ Vanderlip, แม่เดียวรับมือโป๊กเกอร์และยกเด็กผู้ชายสามคนที่ทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายโป๊กเกอร์ พ่อของเธอเคยเล่นโป๊กเกอร์อย่างมืออาชีพมาก่อนจะเป็นเจ้ามือโป๊กเกอร์ด้วย

Snowden เรียนรู้เกมที่อายุห้าขวบเขาได้กล่าวและเขาเชื่อโป๊กเกอร์กับการช่วยให้เขาพัฒนาความคิดที่สำคัญ , ทักษะทางสังคมและความสามารถในการอ่านคน

ฟุตบอลและฮาร์วาร์ดหมายถึงโอกาสสำหรับผู้นำเพนน์ในอนาคต

แต่สิ่งที่ทำให้เขาคือฟุตบอล มีทักษะด้านกีฬาและไหวพริบเพียงพอที่จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเล่นกองหลังสำรองก่อนเริ่มเกม Crimson ในปีแรกของเขา

นั่นอาจเป็นคำอุปมาสำหรับช่วงเวลาดูแลร่างกายของเขาที่ Penn ในฐานะ COO ภายใต้ Wilmott

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับรัฐบาลที่ฮาร์วาร์ด สโนว์เดนก็กลับไปลาสเวกัส โดยทำงานเป็นผู้จัดการด้านการแสดงสล็อตที่ Harrah’s ก่อนเป็นอันดับแรก เขาดูแลกลไกสล็อตสองโหลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร

Snowden a Cosmo Fellow

แต่ก่อนที่จะย้ายและการโพสต์ที่สูงขึ้นในบริเวณใกล้เคียงและได้รับปริญญาโทในเซนต์หลุยส์ Snowden กลายเป็นCosmo ผู้ชาย

ตามที่ลาสเวกัสซัน , Snowden เป็นจุดเด่นในปัญหา 1999 ของนิตยสารแฟชั่นที่โดดเด่นของผู้หญิงทั่วโลก เขาได้รับเลือกหลังจากได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงโดย Harrah’s และได้รับเลือกจากนิตยสาร ชิ้นนี้เชิญผู้หญิงเขียนถึงเขา

และเขียนเขาว่าพวกเขาเห็นได้ชัดว่าทำ

เขาไม่ได้ให้ข้อมูลมากนักสำหรับการสัมภาษณ์ของ Sun เกี่ยวกับประสบการณ์ Cosmo แต่เขาเคารพแม่ของเขาอย่างฉลาด

“ส่วนที่แปลกคือ แม่ของฉันให้อิสระกับฉันทั้งหมดในโลกนี้ ไม่มีเคอร์ฟิว เธอไม่เคยบอกฉันว่าจะได้เกรดอะไร ไม่เคยบังคับให้ฉันเล่นกีฬา ฉันสนุกกับการเห็นเธอมีความสุข นั่นคือแรงจูงใจของฉันในการทำสิ่งที่ฉันทำ”

และเขาอธิบายประเภทของคู่ครองหญิงที่เขาต้องการ:

“คนที่คุณสามารถสนทนาด้วยได้และไม่ต้องสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้น”

เห็นได้ชัดว่าเขาพบสิ่งที่ต้องการ: เขาแต่งงานแล้ว และทั้งคู่ก็แบ่งปันบ้านอันโอ่อ่าจากทศวรรษ 1830 ที่ตั้งอยู่ริมน้ำในเขต Greater Bostonซึ่งหมายความว่าเขาเดินทางไปทำงานโดยเครื่องบิน

ก่อนออกจากเพนน์ Snowden ทำงานอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของ Harrah แล้วเป็นผู้จัดการทั่วไปของHarrah เซนต์หลุยส์

เขามาที่แอตแลนติกซิตีในปี 2548 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของShowboat Casinoซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งบริหารงานโดย Harrah’s บริษัทได้ซื้อCaesars Entertainmentในปีเดียวกันนั้นเอง ในที่สุดก็รีแบรนด์เป็น Caesars ในที่สุดเขาก็เป็นรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Caesars และ Harrah’s ในแอตแลนติกซิตี

Snowden เข้าร่วมเพนน์ในปี 2011 เขารายงานตรงต่อวิลมอตต์

วางแผนสืบทอดตำแหน่งที่ Penn

รูปภาพผ่านเว็บไซต์ Penn National

วิลมอตต์หลีกทางให้สโนว์เดน ซึ่งเขาเคยพบครั้งแรกผ่านฮาราห์เมื่อกว่า 20 ปีก่อน

Snowden กลายเป็นซีโอโอในปี 2017 เขาได้รับการเจิมไว้ต่อสาธารณชนที่จะปฏิบัติตาม Wilmott ในเดือนเมษายน 2019 และเข้ามาในมกราคม 2020

วิลมอตต์กล่าวว่าเขาลาออกจากเพนน์โดยรู้ว่าบริษัทอยู่ในมือที่ดี ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าสโนว์เดนอาจออกจากเพนน์หากเขาต้องรออีกนานกว่าจะได้เป็นซีอีโอ

“มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นสำหรับบริษัทขนาดนี้ และแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย” สโนว์เดนบอกกับReading Eagleไม่นานหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ และหลังจากที่ Barstool Sports เข้าซื้อกิจการ

แต่การสัมภาษณ์อย่างมีความหวังกับหนังสือพิมพ์บ้านเกิดนั้นเกิดขึ้นก่อนที่การระบาดใหญ่จะทำให้เกิดการล่มสลายของหุ้นเนื่องจากโรงงานต่างๆ ปิดตัวลงทั่วประเทศ การเลิกจ้างเพิ่มขึ้น และธุรกิจที่ขาดแคลนเงินสดก็สั่นคลอน

2020: ปีแห่งความสุขของเพนน์และสโนว์เดน ทั้งสยองและทำให้ดีอกดีใจ

ภายในเดือนแรกของ Snowden ในฐานะ CEO เพนน์ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงเกม วันที่ 29 มกราคม: บริษัทซื้อ 36% Barstool Sportsซึ่งเป็นบริษัทสื่อด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์แบบพี่น้องที่ก่อตั้งโดยDave Portnoyซึ่งเติบโตใกล้เมืองบอสตัน

ในขณะที่เพนน์มีตัวแทนอนุรักษ์นิยม Barstool มักถูกมองว่ามีพิษมีพิษ เกลียดผู้หญิง และแม้แต่ในบางครั้งก็ดูถูกเหยียดหยาม

แต่นั่นก็หมายความว่าผู้ชมจำนวนมากของ Barstool ส่วนใหญ่เป็นแฟนกีฬาชายหนุ่มที่สนใจในการเดิมพันกีฬา – โดยบังเอิญค่อนข้างตรงข้ามกับลูกค้าสล็อตรายย่อยของ Penn และ 50 ปีบวกกับลูกค้าช่องขายปลีก

นี่คือเหตุผลที่เพนน์จ่าย163 $ ล้านในเงินสดและหุ้นซึ่งมาพร้อมกับตัวเลือกที่จะขึ้นมาถือหุ้นของพวกเขาใน Barstool ไป50%ในปีที่สามและในที่สุดก็สามารถที่จะใช้เจ้าของเต็มรูปแบบ การทำธุรกรรมดังกล่าวทำให้ Barstool มีมูลค่า450 ล้านดอลลาร์และมอบสิทธิพิเศษให้กับแบรนด์ Penn เป็นเวลา 40 ปี

Barstool ทั้งหมดเกี่ยวกับออนไลน์และข้อมูลประชากรใหม่สำหรับ Penn

แบรนด์ Barstool คุ้นเคยกับ66 ล้านแฟน ๆที่เรียกว่า“ Stoolies ” จะใช้ในการดำรงตำแหน่งของเพนน์คาสิโนออนไลน์เกมตารางและวางแผนกีฬาออนไลน์

Snowden อธิบายในการแถลงข่าวขององค์กร :

“ด้วยเนื้อหาดิจิทัลชั้นนำ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและรากฐานที่ลึกล้ำในการเดิมพันกีฬา Barstool Sports เป็นพันธมิตรในอุดมคติสำหรับ Penn National และจะช่วยให้เราสามารถดึงดูดกลุ่มประชากรใหม่ที่อายุน้อยกว่า ซึ่งจะเสริมฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของเราอย่างดี

“นอกจากนี้ ด้วยผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน 66 ล้านคนต่อเดือน เราเชื่อว่าการเข้าถึงที่สำคัญของ Barstool Sports และความภักดีของผู้ชมจะนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการได้มาซึ่งลูกค้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายสำหรับการเดิมพันกีฬาและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเรา เพิ่มผลกำไรและมูลค่าการขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหุ้นของเรา”

การเปิดตัวยังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ห่างจากการเน้นย้ำคาสิโนระดับภูมิภาคที่เป็นอิฐและปูนเพื่อกลายเป็น “ ผู้ให้บริการ omni-channel ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการเล่นเกมค้าปลีกและออนไลน์และการพนันกีฬา ”

ตลาดหุ้นชนจากข่าว Barstool

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าตลาดชอบการรวมกัน โดยราคาหุ้นที่$PENNเติม $30 และมากกว่า $35 ในช่วงสิ้นเดือน $PENNอยู่ในระดับต่ำถึงกลาง 20 ดอลลาร์ก่อนการประกาศ

แล้วก็มาโควิด

ไวรัสโควิด-19ทำลายปาร์ตี้ของเพนน์ในเดือนมีนาคม 2020 เช่นเดียวกับที่ไวรัสทำทั่วอเมริกา แต่กลับได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกับคุณสมบัติการเล่นเกมบนบก

เพนน์มีนาคมแถลงข่าวเป็นกระแสความรุนแรงประกาศปิด เมื่อวันที่18 มีนาคมหุ้นซื้อขายที่ต่ำเป็น $ 3.75ปิดที่เพียง$ 4.52

โดย1 เมษายน , พนักงาน 26,000 คนทั่ว 41 สถานที่ตั้ง อยู่ในลารวมทั้ง PA คุณสมบัติคาสิโนฮอลลีวู้ดที่เพนน์แห่งชาติแข่ง และ สนามม้าและคาสิโนทุ่งหญ้าเช่นเดียวกับสำนักงานของ บริษัท

เมื่อไม่มีเงินสดเข้า บริษัทจึงขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทแยก GLPI หรือGaming and Leisure Properties Inc.ซึ่งเป็นลูกชายของผู้ก่อตั้ง Penn ถัดไป Tropicana คุณสมบัติของเพนน์ในลาสเวกัเป็นเรื่องที่เช่ากลับมาพร้อมกับ GLPI

การทำงานกับมินิคาสิโนสองแห่งใน PA หยุดทำงาน ผู้บริหารโดนลดเงินเดือน 430 $ ล้านวงเงินได้เคาะ เสนอขายหุ้นสองรายการ หนึ่งหุ้นเพิ่มขึ้นนำเงินสดใหม่เข้ามา

และในขณะที่บริษัทยังคงหาพนักงานเพื่อเปิดตัว Barstool ในท้ายที่สุด จุดเน้นในช่วงเวลาหนึ่งคือการเอาชีวิตรอดจากสึนามิมากกว่าการสร้างหลักสูตรใหม่

คาสิโนของ Penn เริ่มเปิดใหม่ – ช้า – ภายในต้นเดือนพฤษภาคม

Penn National เข้าสู่การพนันออนไลน์ใน PA กับคาสิโนออนไลน์ฮอลลีวูดแล้ว (เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2019) แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการพนันบนมือถือ

Barstool เปิดตัวในเดือนกันยายน 2020

Barstool ออนไลน์เปิดตัวแอพพลิเคกีฬาพลาดที่เก่าแก่ที่สุดเกม NFL ในปี 2020 และ openers สำหรับทั้งสองทีม PA ที่สตีลเลอร์และอีเกิลส์

แต่การเปิดตัวช่วงทดสอบที่เริ่มในวันที่ 15 กันยายนเป็นไปอย่างราบรื่น สมัครเกมส์บาคาร่า ทำให้เป็นกีฬาออนไลน์อันดับที่สิบ ในเพนซิลเวเนีย

และในขณะที่การเปิดตัวมาพร้อมกับการพูดคุยเกี่ยวกับการครอบงำโลกโดยถังขยะของ Portnoy ทั่วไปโลกเห็น Portnoy ที่แตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเขานอนลงในแผ่นกันกระแทก PA ชั่วคราว

อันที่จริงเขาติดพันกับชาวบ้านรุ่นของเขามีเสน่ห์ที่น่ารังเกียจ : chomping บน Cheesesteaks การกัดออกจากพิซซ่าย่านปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา funneling เงินสดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ แต่ดิ้นรนตลาด Reading Terminal

ตลาดหุ้นชอบสิ่งที่เห็น โดยแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 76.62 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์แรกที่แอปปรากฏขึ้น

นอกเหนือจาก hype ที่ตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเพนน์ Barstool ตราแอปกีฬาพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถทำงานกับสุนัขใหญ่หรืออย่างน้อยวิธีการแบ่งการตลาดของFanDuelและDraftKings Barstool ดึงดูดเงิน 11 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสี่วันของการดำเนินการ

ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทกลับมาทำงานบนเว็บไซต์มินิคาสิโนแห่งหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ยอร์ก และขณะนี้งานกำลังดำเนินต่อไปที่มินิอีกแห่งในมอร์แกนทาวน์ซึ่งกำลังดำเนินการในส่วนของเมืองคาร์นาร์วอน เมืองเบิร์กส์เคาน์ตี้

สตูลบาร์เปิดตัวที่อื่น Snowden รั้น

ผลักดันไปข้างหน้า บริษัทได้เปิดหนังสือ Barstool สำหรับร้านค้าปลีกเล่มแรกในเดือนพฤศจิกายนที่โคโลราโด จากนั้นในดีทรอยต์และอิลลินอยส์ในเดือนธันวาคม แอพ Barstool เปิดตัวพร้อมการเดิมพันกีฬาในรัฐมิชิแกนเมื่อปลายเดือนมกราคมและติดอันดับที่สี่ในส่วนแบ่งการตลาดในเดือนแรกของ Wolverine State ด้วยการเดิมพันออนไลน์

ด้วยเงินเพาะเมล็ดจาก Portnoy กองทุน Barstool Fundได้ถือกำเนิดขึ้น ในเดือนธันวาคม โดยให้การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ต่อสู้กับปัญหา COVID และรวบรวมความปรารถนาดีและการประชาสัมพันธ์มากมาย รวมทั้งการบริจาค 1 ล้านดอลลาร์จาก Pennที่มาพร้อมกับโปรโมชันหนังสือกีฬา

เป็นผลให้ Snowden เห็นการค้าปลีกและการเติบโตทางออนไลน์เนื่องจาก Barstool:

“ด้วย Barstool อย่างแข็งขันในการส่งเสริมข้อเสนอการเดิมพันกีฬาค้าปลีกและออนไลน์ของเราแก่ผู้ชมจำนวนมากและเติบโตขึ้น เราเชื่อว่าเราสามารถรักษาและขายต่อลูกค้าเหล่านี้เพื่อเยี่ยมชมคาสิโนบนบกและเล่นผลิตภัณฑ์ iCasino ของเรา”

Barstool มีดีธันวาคมที่มีการจัดการกีฬาที่71.8 $ ล้านและรายได้ของ13.9 ล้าน ในเดือนที่สี่ Barstool ได้อันดับสูงสุดในบรรดาหนังสือกีฬาออนไลน์ทั้งหมดของ PA สำหรับรายได้ คิดเป็น42%ของรายได้ออนไลน์ใน PA

หกเดือนใน Barstool ยังคงเป็นที่สามในส่วนแบ่งการตลาด , การใช้14%ของPA จับกีฬาในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากแจก5.8 $ ล้านเครดิตส่งเสริมการขายสำหรับเดือน แต่รายได้ที่ต้องเสียภาษีตายสุดท้ายสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ได้ที่- $ 726K รายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) 5.1 ล้านดอลลาร์ทำให้ Barstool นำหน้า DraftKings และเป็นอันดับสองรองจาก FanDuel

ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2020 Penn ได้เพิ่มหนังสือกีฬาออนไลน์อีกเล่มลงในพอร์ตโฟลิโอ โดยร่วมมือกับ BetMGMเพื่อครอบครองใบอนุญาต Hollywood Casino Morgantown แอป BetMGM กีฬาอันดับที่สี่ในส่วนแบ่งการตลาดใน PA กุมภาพันธ์

หุ้น Penn National เริ่มแข็งแกร่งในปี 2564

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 หุ้นของ $PENN มีมูลค่าถึง 100 เหรียญซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2020

ผลประกอบการไตรมาส 4ของบริษัท เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์พบว่ารายได้ลดลงและขาดรายได้

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เช่นZacks Equity Research ดูเหมือนจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้และกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของ Barstool ในการหนุน Penn

ตามแซคส์:

“เกม Penn National, Inc. PENN รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2020 โดยรายได้และรายรับขาดหายไปจากการประมาณการของ Zacks Consensus โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวชี้วัดทั้งสองพลาดเครื่องหมายฉันทามติหลังจากเอาชนะในสองไตรมาสก่อนหน้า

“แม้จะรายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่คาด แต่หุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 8.5% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ แม้จะมีการระบาดใหญ่ แต่บริษัทก็มั่นใจในกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวและผลกำไรของ Barstool”

หุ้นของเพนน์ขึ้นสูงสุดด้วยข่าว S&P 500

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมหุ้นของเพนน์แตะระดับสูงสุดในช่วงกลางวันที่ 127.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น ปิดที่ 126.26 ดอลลาร์ นั่นคือเพิ่มขึ้นประมาณ380%ในหนึ่งปี

และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม , สต็อกเป็นเวลาสั้น ๆ ที่มากขึ้นกว่า $ 142 หุ้น ด้วยราคาหุ้นที่ทำสถิติสูงสุด Snowden ขายได้ 71,540 หุ้นในราคาเฉลี่ย$140.61ต่อหุ้น ขายของทั้งหมดหุ้นเพนน์ในวันนั้นเป็น10,100,000 $ สำหรับล่าสุดในสต็อกเพนน์ไปที่หุ้นการเล่นการพนันออนไลน์หน้า

การเปิดตัวแอป Barstool ยังคงเปิดตัวในรัฐอิลลินอยส์ในวันที่ 10 มีนาคม แผนการของ Penn คือการเปิดตัวแอปต่อไปในรัฐเพิ่มเติมในปีนี้

เพื่อตอกย้ำการมาถึงของ Penn บริษัทจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของS&P 500เมื่อวันที่ 22 มีนาคม โดยเข้าร่วมกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกาในดัชนีที่มีคนติดตามอย่างกว้างขวาง

นั่นเป็นปีแรกที่น่าทึ่งสำหรับสโนว์เดนและบริษัทที่เขาเป็นผู้นำ ไม่ว่าเพนน์จะสามารถก้าวให้ทันดาราศาสตร์ได้หรือไม่ก็ตาม แต่การโฟกัสออนไลน์คุณสามารถเดิมพันได้ จะอยู่ในไพ่

ค้นหาเต็มเพนน์แห่งชาติระยะเวลาทางประวัติศาสตร์และรายการของคุณสมบัติที่นี่