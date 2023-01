บาคาร่า SaGame เลื่อนตำแหน่ง

บาคาร่า SaGame BMM Testlabs ได้เลื่อนตำแหน่ง Melissa Shuba เป็นรองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐและการออกใบอนุญาต

Shuba เข้าร่วม BMM ในปี 2559 ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ก่อนที่จะรับบทบาทผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐและการออกใบอนุญาต ซึ่งเธอจะรายงานต่อ Travis Foley, EVP North America และสำหรับโครงการพิเศษต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Martin Storm .

Travis Foley, EVP North America กล่าวว่า “เป็นเวลากว่าห้าปีที่ Melissa ประสบความสำเร็จในการจัดการพอร์ตโฟลิโอลิขสิทธิ์ของ BMM ในเขตอำนาจศาลเกม 300 แห่งในอเมริกาเหนือและทั่วโลก ความสำเร็จของ Melissa ที่ BMM ประกอบกับประสบการณ์ 13 ปีด้านกฎระเบียบและอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ทำให้เธอเป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลของ BMM ในอเมริกาเหนือทั้งในเขตอำนาจการค้าและชนเผ่า เธอได้สร้างทีมงานมืออาชีพที่แข็งแกร่งที่ BMM”

Martin Storm ซีอีโอของกลุ่มกล่าวว่า “Melissa ยังมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกของ BMM ภายใต้การนำของประธานคณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ BMM Frank Fahrenkopf, Jr. พวกเขาร่วมกันสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามระดับโลกที่ครอบคลุม 12 ประเทศ ประชุมและรายงานทุกไตรมาสเกี่ยวกับความเสี่ยงหลักและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกิจ”

Melissa Shuba กล่าวเพิ่มเติมว่า: “การเติบโตของ BMM นั้นยอดเยี่ยมมาก โดยมีส่วนเพิ่มเติมมากมายในการดำเนินงานทั่วโลกของบริษัท การเติบโตดังกล่าวถือเป็นโอกาสพิเศษในการขยายพอร์ตโฟลิโอการออกใบอนุญาตของเรา และเพิ่มความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม และฉันตั้งตารอที่จะพัฒนาทีมของฉันผ่านการเติบโตในระยะต่อไป”

Playson ได้เปิดเผยเอกลักษณ์ของแบรนด์ใหม่พร้อมโลโก้ที่แก้ไขแล้ว การตัดสินใจของ Playson ในการนำเสนอเอกลักษณ์ใหม่เป็นไปตามชุดของการปรับปรุงภายในภายในองค์กร ซึ่งได้เห็นกระบวนการหลายอย่างที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตทั่วโลก ซึ่งรวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะส่งผลต่อแผนงานผลิตภัณฑ์ในอนาคต

Alex Ivshin ซีอีโอของ Playson กล่าวว่า “ในขณะที่เรายังคงสร้างธุรกิจจากช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเติบโตในระดับสากล เราต้องการรักษาอนาคตระยะยาวของบริษัท ดังนั้นเราจึงอัปเดตกระบวนการต่างๆ ภายในธุรกิจ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์เกมที่น่าตื่นเต้นมาสู่ตลาด

“อัตลักษณ์ที่ปรับปรุงใหม่นี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ใหม่ของ Playson ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครและอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไร ขณะที่เรามุ่งหน้าสู่ ICE London 2022 เรารอคอยที่จะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการอันทะเยอทะยานของเรากับตัวแทน”

Ivshin กล่าวเสริมว่า: “นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับคนของเราหลายคนในยูเครน เราภูมิใจอย่างยิ่งในความสามารถของพวกเขาที่ยังคงมองโลกในแง่ดี มีความยืดหยุ่น และทุ่มเทให้กับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด เรายังคงเป็นทีมที่แน่นแฟ้นและเต็มไปด้วยบุคคลพิเศษ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการกับโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นเวลาหลายเดือน”

2mee แพลตฟอร์ม Direct Human Messaging ระดมทุนได้ 500,000 ปอนด์ในการระดมทุนรอบล่าสุด ขณะที่ยังคงขยายขนาดตามอัตรา

เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ 2mee ช่วยให้ผู้ให้บริการการพนันสามารถส่งข้อความโฮโลแกรมของมนุษย์โดยตรงไปยังลูกค้าในลักษณะที่ต้องการความสนใจอย่างเต็มที่ มีการใช้งานโดยผู้ให้บริการเช่น BetFred และ Sportsbet.io เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเพิ่มการได้มา การรักษา และส่งมอบ KYC และการส่งข้อความตามกฎระเบียบด้วยความเอาใจใส่ การส่งข้อความโฮโลแกรมของมนุษย์แบบทันทีของ 2mee ได้มอบการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น 650-2,000% โดยได้รับ CTR เฉลี่ย 51% เป็นประวัติการณ์

2mee ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรในยุโรป จีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความผ่านทุกช่องทางที่ผู้ชมใช้งานอยู่ รวมถึงเว็บผ่านการส่งข้อความแบบพุชและดึง และแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ

2mee ได้รับการออกแบบให้ทำทุกอย่างที่สตูดิโอวัดปริมาตรทำได้ ยกเว้นจากโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้เพียงบันทึกบุคคลที่ส่งข้อความจากการตั้งค่าใดๆ จากนั้น 2mee จะจดจำใบหน้าและตัดสิ่งรบกวนรอบๆ ออก โดยเน้นที่ผู้ชมไปที่บุคคลและข้อความ

James Riley ซีอีโอของ 2mee กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ปิดรอบการระดมทุนครั้งล่าสุดของเรา ซึ่งนำโดยนักลงทุนเทคโนโลยีมากประสบการณ์ สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับใช้แผนการขยายที่มีความทะเยอทะยานของเรา และช่วยให้ผู้ประกอบการสปอร์ตบุ๊คและคาสิโนควบคุมพลังของการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันได้มากขึ้น

“2mee ให้อัตราการมีส่วนร่วมและอัตรา CTR ที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถยกระดับการได้มาและการรักษาผู้เล่นไปอีกระดับในตลาดที่กลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีราคาแพง

“เรามีความก้าวหน้าในช่วงแรกอย่างมาก แต่เงินทุนเพิ่มเติมที่เรานำเข้ามาในธุรกิจผ่านการระดมทุนรอบนี้จะช่วยให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2mee และทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและแบรนด์ต่างๆ ได้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน”

Pariplay ได้นำโซลูชันหนังสือกีฬาของ BtoBet มาใช้งานจริงภายในแพลตฟอร์ม Fusion โดยทำข้อเสนอ iGaming ให้กับทุกผลิตภัณฑ์ในแนวดิ่ง

การเปิดตัวหมายความว่าพันธมิตรของ Pariplay สามารถรวมข้อเสนอ BtoBet ของ Aspire Global ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่าน API เดียว โดยใช้เวลาในการรวมเร็วขึ้นอย่างมาก การเพิ่มโซลูชันกีฬาช่วยยกระดับสถานะอุตสาหกรรมของ Pariplay ในฐานะผู้รวบรวมรายแรกที่นำเสนอสปอร์ตบุ๊ค เกมคาสิโน เกมสด กีฬาเสมือนจริง และบิงโก ได้อย่างราบรื่นภายใน API เดียว โดยไม่จำเป็นต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมเพิ่มเติม จึงช่วยลดเวลาได้อย่างมาก- ตลาด.

การเปิดตัว BtoBet ภายในแพลตฟอร์ม Fusion ของ Pariplay ช่วยให้ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์แบบดั้งเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมการพนันกีฬาได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการที่มีโซลูชันการเดิมพันกีฬาอยู่แล้วสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอของพวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ของ BtoBet โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในการรวมหนังสือกีฬาใหม่อย่างอิสระ

Enrico Bradamante ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Pariplay กล่าวว่า “เราขอเสนอโอกาสที่ดีแก่พันธมิตรของเราในการดำเนินการอย่างรวดเร็วกว่าที่เคย โดยเสริมข้อเสนอของพวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์สปอร์ตบุ๊ค BtoBet บาคาร่า SaGame ได้สร้างชื่อเสียงที่สมควรได้รับในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม และโซลูชันร้านค้าแบบครบวงจรที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อเสนอกีฬาที่โดดเด่นเพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดได้อย่างรวดเร็ว

“มันเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายและไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยขจัดความเจ็บปวดของการผสานรวมหลาย ๆ อย่างออกจากบ่าของผู้ปฏิบัติงาน และเรามีความยินดีที่สามารถนำเสนอสิ่งนี้ให้กับพันธมิตรทั้งรายเดิมและรายใหม่”

Dima Reiderman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BtoBet กล่าวว่า “Pariplay มีความก้าวหน้าอย่างมากในหลายตลาดทั่วโลกด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุม ในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง โซลูชันนี้ตอบโจทย์ทุกข้อและช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถมอบประสบการณ์การเดิมพันระดับโลกแก่ผู้เล่นเพื่อเสริมข้อเสนอคาสิโนออนไลน์หรือของพวกเขา โซลูชั่นการเดิมพันกีฬาในปัจจุบัน

“โซลูชั่นที่รวดเร็วและไร้รอยต่อนี้จะช่วยให้คาสิโนออนไลน์สามารถเดิมพันความได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญในการให้บริการเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่เคยเป็นไปได้”

Zitro ได้เปิดตัวเกมใหม่สี่เกมสำหรับตลาดสเปน การจัดแสดงสิ่งใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยเปิดตัวพร้อมกันโดยผู้ผลิต ประกอบด้วยเกมใหม่สี่เกมสำหรับตลาด Gaming Hall และ Bingo: Wheel of Legends, Far West, 5 to Win และ Bashiba Egyptian – มีจำหน่ายในตู้ต่างๆ ของใหม่ ครอบครัว GLARE

นอกจากนี้ Zitro ยังได้เปิดตัวตู้ใหม่ 4 ตู้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งทำให้ตู้แต่ละตู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตู้เหล่านี้มีชื่อเกมเช่น 88 Link Multiplier, Double Link, Wheel of Legends, 5 to Win และ Far West เป็นต้น

ข้อเสนอการเล่นเกมของ Zitro ยังขยายไปถึงโลกออนไลน์ เนื่องจาก Zitro Digital ให้บริการผู้ให้บริการเกมออนไลน์ด้วยวิดีโอบิงโกและวิดีโอสล็อต

อุตสาหกรรมการพนันยินดีต้อนรับการใช้รหัสดิจิทัลเพื่อปกป้องนักพนันที่มีหลายบัญชีกับผู้ให้บริการเดิมพันที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามการให้คำปรึกษาทั่วทั้งภาคส่วนที่ดำเนินการโดย 1account ผู้เชี่ยวชาญด้าน ID ดิจิทัลและผู้ให้บริการตรวจสอบ KYC และ AML สำหรับอุตสาหกรรมการพนัน การปรึกษาหารือสำรวจประโยชน์ โอกาส และความท้าทายของการเชื่อมโยงรหัสดิจิทัลเข้ากับบัญชีและกิจกรรมการเดิมพันของผู้เล่นในผู้ให้บริการรายต่างๆ เพื่อให้ได้มุมมองโดยรวมของสถานะทางการเงินของพวกเขา รวมถึงยอดคงเหลือ ประวัติการทำธุรกรรม และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ

จากการวิจัยของ Gambling Commission นักพนันออนไลน์ของสหราชอาณาจักรมีบัญชีเดิมพันเฉลี่ยสามบัญชี โดยนักพนันอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะถือมากกว่าห้าบัญชี

การเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบนี้ถือเป็นจุดสังเกตในการสืบสวนการเสียชีวิตของนักพนัน แจ็ค ริทชี่ วัย 24 ปี พาดหัวข่าวและตั้งคำถามเกี่ยวกับความเพียงพอของคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของการพนัน มีรายงานว่ากรณีดังกล่าวได้เร่งการขับเคลื่อนของคณะกรรมการการพนันเพื่อทำให้การพนันปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มอายุออนไลน์และการยืนยันตัวตน

การปรึกษาหารืออยู่ในรูปแบบของการบรรยายสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรแบบตัวต่อตัวและรายละเอียดระหว่างผู้ให้บริการการพนันออนไลน์และออฟไลน์ หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรม กรมดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อและกีฬา และผู้ให้บริการสนับสนุนการพนัน

การค้นพบที่สำคัญ ได้แก่ :

100% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการเชื่อมโยงบัญชีเดิมพันที่แตกต่างกันเพื่อแสดงเงินฝากสุทธิโดยรวมของผู้เล่นจะเป็นประโยชน์สำหรับนักพนันทุกคนที่มีหลายบัญชี โดยเฉพาะนักพนันที่มีปัญหาและมีความเสี่ยง

ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ที่ชัดเจนเชื่อว่ามีประโยชน์ในการจับคู่ชื่อบน ID ดิจิทัลของผู้ใช้กับชื่อที่เก็บไว้ในบัญชีของผู้ดำเนินการก่อนที่จะจับคู่บัญชีการพนันเพื่อให้การรับรองตัวตนที่มากขึ้น หากและเมื่อแบ่งปันข้อมูลผู้เล่นระหว่างผู้ให้บริการหลายราย

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่า ID ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับหลายบัญชีจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เล่น ผู้ที่ได้รับคำปรึกษารู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถมอบความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะให้ประโยชน์เพิ่มเติมของ KYC

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีฟีเจอร์ที่แจ้งให้ผู้เล่นทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ เช่น แจ้งเตือนเมื่อถึงตำแหน่งเงินฝากสุทธิที่กำหนด ตัวเลือกการกำหนดค่าที่แตกต่างกันยังถูกมองว่าเป็นประโยชน์ในการให้ผู้ใช้มีทางเลือกเกี่ยวกับจำนวนข้อมูลที่มีให้สำหรับพวกเขาและความยืดหยุ่นที่พวกเขาต้องควบคุมการเล่นของตนเอง

จำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังในแง่ของการแบ่งปันข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นที่เสียไปจะได้รับการปกป้องจากการตกเป็นเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม รวมถึงเงินเดือนและค่าเช่าหรือค่าจำนองที่สามารถเข้าถึงได้จากรหัสดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับธนาคารแบบเปิด เป็นวิธีการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายที่เพิ่มขึ้น

Ralph Topping อดีต CEO ของ William Hill ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ 1account กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการพนันในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถดำเนินการกับข้อมูลที่พวกเขามีอยู่เกี่ยวกับกิจกรรมของบุคคลเท่านั้น

“ปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เล่นเห็นตำแหน่งเงินฝากสุทธิของพวกเขา – เงินฝากของพวกเขาลบการถอน – ซึ่งเป็นสถานะทางการเงินของกิจกรรมการพนันของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ID ดิจิทัลมีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายของผู้เล่นที่ใช้หลายบัญชีซึ่งสามารถซ่อนสถานะทางการเงินที่แท้จริงของนักพนันได้ การเข้าถึงมุมมองแบบรวมของยอดคงเหลือ ประวัติการทำธุรกรรม และท้ายที่สุดกำไรหรือขาดทุนสุทธิของพวกเขา หมายความว่าผู้เล่นดังกล่าวสามารถเลือกได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

“ในทำนองเดียวกัน มันช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการจัดการบัญชีผู้เล่นที่มีความรับผิดชอบ เช่น วงเงินใช้จ่ายหรือเงินฝาก

เพิ่มการเพิ่ม: “เป็นที่ชัดเจนว่ามีความกระหายอย่างมากสำหรับการใช้รหัสดิจิทัลในอุตสาหกรรมการพนัน มันสามารถป้องกันนักพนันทั่วไปที่อ่อนแอหรือมีปัญหาซึ่งมีบัญชีผู้เล่นในผู้ให้บริการที่แตกต่างกันทั้งบนและออฟไลน์ และยังสนับสนุนผู้ให้บริการในการตัดสินใจที่รับผิดชอบในนามของลูกค้าของพวกเขา”

ผู้ใหญ่ประมาณ 24 ล้านคน – 35% ของประชากรสหราชอาณาจักร – เล่นการพนัน โดยมีประมาณ 10.5 ล้านคนที่เดิมพันออนไลน์เป็นประจำ

ORYX Gaming ได้เปิดตัวเนื้อหา iGaming ในบาฮามาสด้วย Island Luck

ขณะนี้ลูกค้าของผู้ให้บริการ Bahamian สามารถเข้าถึงผลงานทั้งหมดของเนื้อหาพิเศษเฉพาะของ ORYX ที่พัฒนาโดยสตูดิโอภายในบริษัท รวมถึงจากพันธมิตรระดับพรีเมียมของ ORYX การเปิดตัวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทเพิ่งได้รับการรับรองและการอนุมัติให้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ประกอบการในประเทศแถบแคริบเบียน

Island Luck ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ได้รับอนุญาตจาก Gaming Board ของบาฮามาส และเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์ คาสิโน และล็อตเตอรี่ทั่วทั้งเกาะ

Chris Looney ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Bragg กล่าวว่า “การเผยแพร่เนื้อหาของเราในบาฮามาสหลังจากได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบได้ไม่นานถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมและเน้นย้ำถึงความสามารถที่เรามีในการขยาย RGS ของเราไปสู่ตลาดใหม่ เช่นเดียวกับความนิยมของเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา ผลงานเกม

“Island Luck เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราด้วยความรู้ในท้องถิ่นและฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้แนะนำเนื้อหาของเราในบาฮามาสเป็นครั้งแรกร่วมกับพวกเขา นี่เป็นเพียงความร่วมมือครั้งแรกของหลาย ๆ คนในขณะที่เราตั้งตารอที่จะสร้างตัวเองให้เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำบนเกาะ”

Cézár Veres ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Island Luck กล่าวว่า “ทันทีที่เราได้ยินเกี่ยวกับเนื้อหาของ ORYX ที่ได้รับไฟเขียวในบาฮามาส เราก็รู้ว่าเราต้องการเป็นพันธมิตรกับพวกเขาและนำเนื้อหาของพวกเขามาสู่ลูกค้าของเรา

“ด้วยคลังเกมที่หลากหลายจากสตูดิโอที่มีพรสวรรค์จริงๆ ความสามารถของเราในการนำเสนอเนื้อหาของพวกเขาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจของเรา และช่วยให้เรายังคงเป็นผู้ดำเนินการที่ผู้เล่นในท้องถิ่นเลือก”

Rush Street Interactive ได้แต่งตั้ง Bruce Caughill เป็นกรรมการผู้จัดการ แคนาดา

Caughill เข้าร่วม RSI จากบทบาทของเขาในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่คณะกรรมการแอลกอฮอล์และการเล่นเกมแห่งออนแทรีโอ (AGCO) ซึ่งเขาดูแลเรื่องกฎหมายทั้งหมดและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายและนโยบายสำหรับอุตสาหกรรม iGaming ที่ควบคุมโดยกฎหมายแห่งแรกของแคนาดา

ในฐานะกรรมการผู้จัดการของทีมแคนาดาของ RSI Caughill จะเป็นผู้นำและสนับสนุนในกิจกรรมเชิงพาณิชย์และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในประเทศ

Richard Schwartz ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RSI กล่าวว่า “เรายินดีต้อนรับ Bruce ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การดำเนินงาน และกฎระเบียบที่ไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมเกมของแคนาดา จะให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และคำแนะนำในตลาดออนไลน์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้”

“ความสามารถในการเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Bruce ประสบการณ์ที่กว้างขวาง และการคิดเชิงกลยุทธ์ทำให้เขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ RSI”

Caughill มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมเกมเชิงพาณิชย์ของแคนาดา ก่อนเข้าร่วม AGCO เขาเป็นซีอีโอ/ประธานของ Caughill Management Consulting โดยให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และคำแนะนำด้านกฎระเบียบแก่บริษัทเกมระดับนานาชาติ ก่อนหน้านั้น Caughill ดำรงตำแหน่งรองประธาน/ที่ปรึกษาทั่วไป เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Falls Management Company ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Niagara Casinos ซึ่งเป็นกิจการรีสอร์ทคาสิโนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดามานานกว่า 20 ปี

Bruce Caughill กล่าวว่า: “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำประสบการณ์หลายปีในการเล่นเกมของแคนาดามาสนับสนุนการแสวงหาโอกาสของ RSI ในแคนาดา”

“ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้มีโอกาสสนับสนุนพนักงานชาวแคนาดาในท้องถิ่นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมขึ้นที่นี่”

Malta Gaming Authority (MGA) ได้รับรองเกมสล็อตใหม่จากตระกูล Link Me ของ Zitro Digital – Gods & Heroes – ขยายคลังเกมที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลของมอลตาแล้ว ตอนนี้ Zitro มีเกม Link Me สามเกม – Sweet Tropical Fruits, Totem of Spirits และ Gods & Heroes – พร้อมให้บริการสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ทุกรายและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลนี้

José Javier Martí ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Zitro Digital กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเกม และนั่นหมายถึงการขยายสถานะของเราในตลาดออนไลน์ ด้วยการขยายพอร์ตโฟลิโอเกมของเรา ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตของมอลตาจะสามารถมอบความตื่นเต้นและความตื่นเต้นให้กับเกมประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราแก่ลูกค้าของพวกเขา อนาคตดูสดใสสำหรับ Zitro Digital ด้วยโอกาสในการเป็นพันธมิตรใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเราในตลาดเกมออนไลน์”

MGM Resorts International เปิดตัวประสบการณ์การแสดงสดที่รองรับ NFT ครั้งแรกในลาสเวกัสสำหรับทีมนักเต้นชื่อดังระดับโลก Jabbawockeez TIMELESS

ด้วยความร่วมมือกับ YellowHeart MGM Resorts ได้พัฒนา Jabbawockeez White Glove NFT Ticket Collection ตั๋ว Jabbawockeez White Glove NFT จำนวนจำกัดจำนวน 1,110 ใบมีจำหน่ายแล้วสำหรับการแสดงของ Jabbawockeez บางรายการตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 30 เมษายน

เมื่อผู้ถือ NFT แลกรับตั๋ว NFT รุ่นจำกัดที่งาน ตั๋วดิจิทัลขาวดำจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอ Jabbawockeez ที่สดใส ทำหน้าที่เป็นของที่ระลึกถาวรและเป็นกุญแจดิจิทัลที่ปลดล็อกสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ เจ้าของ NFT จะได้เพลิดเพลินกับที่นั่งระดับพรีเมียม การเข้าถึงเบื้องหลัง และโอกาสในการพบปะและทักทายที่การผลิต TIMELESS ของ Jabbawockeez; เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งชุมชน MGM Rewards-Jabbawockeez NFT; รับเนื้อหาและสินค้าที่มีจำนวนจำกัด รวมถึงข้อเสนอในอนาคตจาก MGM Resorts และ Jabbawockeez นอกจากนี้ 24 ชั่วโมงหลังการแสดง เจ้าของ NFT จะได้รับของสะสม “History in Motion” พร้อมลายเซ็นเพื่อระลึกถึงช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์ของกลุ่ม

White Glove NFT มอบสิทธิประโยชน์และเนื้อหาระยะยาวจาก MGM Resorts และ Jabbawockeez ได้รับการออกแบบให้เป็นประสบการณ์ที่เน้นชุมชนซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับแขก

Andrew Machado รองประธานอาวุโสฝ่ายการออกแบบดิจิทัลและธุรกิจที่อยู่ติดกันของบริษัทกล่าวว่า “การเปิดตัว TIMELESS ทำให้แฟน ๆ Jabbawockeez ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการรับชม” “NFT นำเข้าสู่ยุคใหม่สำหรับแฟน ๆ โดยที่ตัวตั๋วเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเริ่มต้นก่อนที่ม่านจะเปิดขึ้นและดำเนินต่อไปอีกนานหลังจากการแสดงจบลง ที่ MGM Resorts เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ทำให้แขกของเราประทับใจ และ Jabbawockeez คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับ NFT ครั้งแรกของเรา พวกเขาคือนักสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งที่เต็มใจก้าวออกนอกกรอบไปพร้อมกับเราเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เรามั่นใจว่าฐานแฟนคลับที่มีส่วนร่วมสูงของพวกเขาจะตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใหม่นี้”

Josh Katz ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง YellowHeart กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับทีมงานนวัตกรรมระดับโลกที่ MGM Resorts และ Jabbawockeez ทีมนักเต้นที่ไม่ธรรมดาในการออกตั๋วกิจกรรมสดที่เปิดใช้งาน NFT เป็นครั้งแรกในลาสเวกัส . การใช้ตั๋ว NFT กลายเป็นอนาคตอย่างรวดเร็วและช่วยให้เราสามารถให้แฟน ๆ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านตั๋ว NFT ของพวกเขา ประสบการณ์การจองตั๋ว NFT จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์มากมายสำหรับแฟน ๆ โดยมอบการเข้าถึงที่เป็นเอกลักษณ์และพิเศษให้กับชุมชนนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้อยู่แถวหน้าของประสบการณ์ความบันเทิงสดยุคใหม่นี้”

Kevin “KB” Brewer เจ้าของร่วมของ Jabbawockeez กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ TIMELESS ที่ MGM Grand ในที่สุด นี่จะเป็นค่ำคืนพิเศษสำหรับครอบครัว Jabbawockeez ทั้งหมด เมื่อเราเข้าสู่ชุมชน NFT เป็นครั้งแรก โดยมอบประสบการณ์การจองตั๋วที่ไม่เหมือนใคร พร้อมมอบความบันเทิงยามค่ำคืนโดยรวมสำหรับแฟนๆ เพื่อน และครอบครัวของเรา”

กิจกรรมแรกที่ซื้อบัตร NFT คือวันที่ 7 เมษายน สำหรับการแสดงของ Jabbawockeez เวลา 19:00 น. และ 21:30 น. และดำเนินต่อไปตลอดทั้งเดือนในวันที่ 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 เมษายน

Jabbawockeez White Glove NFT Ticket Collection จะวางจำหน่ายผ่านแอพ YellowHeart และมี 2 ระดับ:

VIP Icon Ticket Bundle (340 ดอลลาร์): ค่าเข้าชมโรงภาพยนตร์ก่อนใคร ที่นั่งพรีเมียม การพบปะและทักทายของ Jabbawockeez สินค้า Jabbawockeez สุดพิเศษ ของสะสมดิจิทัลที่ไม่ซ้ำใครและเนื้อหา TIMELESS สถานะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง MGM Rewards-ชุมชน Jabbawockeez NFT และอาหาร 100 ดอลลาร์และ บัตรกำนัลเครื่องดื่มสำหรับใช้ที่ห้องรับรอง LEVEL UP ของ MGM Grand ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการแสดง (ต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะแลกใช้เวาเชอร์นี้ได้)

ชุดตั๋ว VIP MC ($155): ที่นั่งพิเศษ ของสะสมดิจิทัลสุดพิเศษจาก Jabbawockeez และเนื้อหา TIMELESS สถานะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง MGM Rewards-ชุมชน Jabbawockeez NFT และบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า $25 สำหรับใช้ที่เลานจ์ LEVEL UP ของ MGM Grand ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการแสดง (ต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะแลกใช้เวาเชอร์นี้ได้)

FSB ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากคณะกรรมการแอลกอฮอล์และการเล่นเกมแห่งออนแทรีโอ (AGCO) เพื่อเปิดตัวบริการในจังหวัดของแคนาดา

ด้วยการเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับใบอนุญาตผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในจังหวัด FSB มีใบอนุญาตพร้อมเมื่อตลาดออนไลน์ออนแทรีโอเปิดในวันที่ 4 เมษายน ตอนนี้ FSB จะสามารถจัดหาหนังสือกีฬาทุกช่องทางและการรวม iCasino ที่ครอบคลุมให้กับ พันธมิตรผู้ให้บริการในดินแดน

Dave McDowell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FSB กล่าวว่า “ข่าวที่น่าตื่นเต้นอย่างมหาศาลนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ FSB และเติมเชื้อไฟให้กับโมเมนตัมที่รุกและรุกในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

“การอนุมัติการเปิดตลาดล่วงหน้าจาก AGCO ถือเป็นการยกย่องอย่างมากต่อคุณภาพของเทคโนโลยี บริการ และบุคลากรของเรา ในขณะที่เราผลักดันตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลกในปี 2565”

Bob Akeret รองประธานฝ่ายปฏิบัติการอเมริกาเหนือของ FSB กล่าวว่า “เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับทีมงาน FSB ในอเมริกาเหนือของเราที่ได้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายแรกๆ ที่ได้รับการรับรองจาก AGCO

“การได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมเมื่อตลาดเปิดขึ้นทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการมีบทบาทเป็นผู้นำในออนแทรีโอ และสร้างเพิ่มเติมและเร็วขึ้นในการเติบโตที่สำคัญที่เราประสบความสำเร็จในอเมริกาเหนือในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นี่เป็นโอกาสที่เราหวังว่าจะได้รับ”