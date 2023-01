บอลเสมือนจริง SBO เริ่มการแข่งขัน

บอลเสมือนจริง SBO สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (USGA) กำลังร่วมมือกับเกมยอดนิยมอย่าง World Golf Tour เพื่อเริ่มการแข่งขันอีสปอร์ตใหม่ เกมดังกล่าวน่าจะเริ่มในเดือนหน้า โดยจะนำเสนอการแข่งขันแบบตัวต่อตัวในชีวิตจริงสำหรับผู้ใช้

USGA ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับทัวร์นาเมนต์เสมือนจริง เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนองค์กรรายแรกๆ ของกีฬาอีสปอร์ต

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา USGA มีบทบาทอย่างแข็งขันในการสนับสนุน Virtual US Open ซึ่งมีอยู่ในแอป World Golf Tour (WGT) ที่เป็นที่นิยม เมื่อเร็ว ๆ นี้สมาคมได้ขยายความสัมพันธ์กับ Topgolf ซึ่งเป็นเจ้าของแอพและเครือสถานบันเทิงในธีมกอล์ฟ เพื่อเปิดตัวทัวร์นาเมนต์ใหม่ล่าสุดที่มอบสิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่น: ก้าวออกจากโลกเสมือนจริง

ปัจจุบัน WGT กำลังจัดทัวร์นาเมนต์ Virtual US Amateur รายการแรก ซึ่งจะจบลงในเดือนหน้าในรอบชิงแชมป์ที่มีทั้งสถานที่เสมือนจริง – ทัวร์นาเมนต์ในรูปแบบดิจิทัลของ Pebble Beach Golf Links – และสถานที่จริงที่สนาม Topgolf’s Atlanta

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ในรอบคัดเลือกจะมีการแข่งขันออนไลน์สำหรับ 32 คะแนนสูงสุด ผู้เล่นสองอันดับแรกจะแข่งขันกันแบบตัวต่อตัวในทัวร์นาเมนต์แบบตัวต่อตัว ผู้ชนะจะได้รับบัตรของขวัญ – $500 จาก Topgolf, $500 จาก USGA – และได้รับการยกเว้นสำหรับ Virtual US Open ครั้งต่อไป เช่นเดียวกับทัวร์นาเมนต์มือสมัครเล่น

YuChiang Cheng ประธาน Topgolf Media กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า “รูปแบบการแข่งขันใหม่สไตล์มือสมัครเล่นของสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันชิงแชมป์สดที่ Topgolf Atlanta Midtown จะสร้างประสบการณ์การเล่นกอล์ฟเสมือนจริงที่น่าตื่นเต้นสำหรับคู่แข่งและผู้ชม”

นับเป็นครั้งแรกที่งานอีเวนต์เสมือนจริงที่จัดโดย WGT และ USGA ได้รวมองค์ประกอบทางกายภาพไว้ด้วย Navin Singh ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่เนื้อหาและสื่อทั่วโลกของสมาคมกล่าวว่านี่เป็นวิธีหลักสำหรับ USGA ในการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่

“วันนี้ ผู้คนนับล้านเล่นและดูกีฬา ทำให้เป็นปรากฏการณ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในสื่อและความบันเทิง” ซิงห์กล่าวในการแถลงข่าว “ด้วยการสนับสนุนของ WGT และ Topgolf การแข่งขัน Virtual US Amateur ครั้งแรกจะนำประสบการณ์อีสปอร์ตมาสู่กอล์ฟ นี่เป็นก้าวต่อไปของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ USGA ในการคิดค้นและเชื่อมต่อกับผู้ชมใหม่ๆ ทั่วโลก”

ปิดสู่สาธารณะ เหตุการณ์จะรวมถึง New York Legends Tiki Barber, Brandon Jacobs, Nick Mangold และ Mike Francesa

บอสตัน 30 ส.ค. 2018 – ท่ามกลางปีแห่งความสำเร็จ DraftKingsจะกลับมาอีกครั้งในฤดูกาล 2018-19 NFL และเฉลิมฉลองแอพ Sportsbook แรกที่ออกสู่ตลาดที่ Kickoff Bash ใน วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน เวลา 12.00 น. – 20.00 น . ด้วยความร่วมมือกับ Thuzio งานอีเวนต์สาธารณะที่จำหน่ายบัตรนี้จะจัดขึ้นที่ Pilsener Haus & Biergarten ใน โฮโบเกน รัฐนิวเจอร์ซีไม่ไกลจากสำนักงาน Garden State แห่งใหม่ของบริษัท

ผู้เข้าร่วม Kickoff Bash จะสามารถชม เกม ET เวลา 13.00 น. และ 16.00 น. บนกระดานชนวนประจำสัปดาห์ที่ 1 ของ NFL ควบคู่ไปกับ ตำนานฟุตบอล นิวยอร์ก ไม่กี่คน : อดีตนิวยอร์กไจแอนต์ที่วิ่งตาม Tiki Barber และ Brandon Jacobs ; อดีตศูนย์หน้าของ New York Jets และกัปตันทีม Nick Mangold ; และนักจัดรายการวิทยุ WFAN มาอย่างยาวนาน ไมค์ ฟรานเซซา

Ezra Kucharzประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ DraftKings กล่าวว่า “ฟุตบอลยังคงเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกา และการเริ่มต้นฤดูกาลของ NFL ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เป็นช่วงที่มีผู้คนพลุกพล่านที่สุด แต่ก็น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับเรา” “ปีนี้พิเศษเป็นพิเศษเพราะแฟนกีฬาใน นิวเจอร์ซีย์ สามารถเพลิดเพลินกับ DraftKings Sportsbook และการแข่งขันแฟนตาซีประจำวันชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา การจัดงานเฉลิมฉลองให้กับลูกค้าของเรา – และการเชิญนักกีฬาชื่อดังใน นิวยอร์ก มาร่วมงานกับเรา – เป็นวิธีเดียวที่จะเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างเหมาะสม”

นอกเหนือจากการสัมผัสกับ DraftKings Sportsbook และการแข่งขันแฟนตาซีรายวันมากมายแล้ว ผู้ถือตั๋ว Kickoff Bash ยังสามารถเข้าถึงบาร์เบียร์และไวน์แบบเปิดและอาหารเรียกน้ำย่อยหนักๆ ตลอดทั้งวัน เข้าฟรีในกิจกรรมส่วนตัว การแข่งขันฟุตบอลแฟนตาซีเพียง $10,000 ต่อ วัน เช่น รวมถึงโปรโมชั่น DraftKings Sportsbook และแจกของรางวัล

Playtech PLC ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การพนันเพิ่งปรับลดประมาณการรายได้ เนื่องจากบริษัทเห็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ข่าวนี้ทำให้หุ้นของPlaytech PLC บริษัทจดทะเบียนในลอนดอนลดลงประมาณ 30% ในวันต่อมา หุ้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ 5.3 ปอนด์อังกฤษ

ตัวแทนจากบริษัทแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ของ Playtech โดยกล่าวว่า: “เนื่องจากการลดลงเมื่อเร็วๆ นี้และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาด เราคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ตลอดช่วงที่เหลือของปี” จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ที่ Investec การลดลงนี้อาจสูงถึง 25% ของรายได้เฉลี่ยต่อวันในครึ่งปีแรกในเอเชีย หากการคาดการณ์เป็นจริง จะลดรายได้ที่คาดไว้ของ Playtech จากภูมิภาคเอเชียลง 70 ล้านยูโรสำหรับปีนี้ “เห็นได้ชัดว่าประสิทธิภาพการซื้อขายล่าสุดในเอเชียน่าผิดหวัง” – มอร์ ไวเซอร์ ซีอีโอของ Playtech ให้ความเห็น สภาพแวดล้อมการกำหนดราคาที่รุนแรงกำลังถูกนำเสนออย่างต่อเนื่องว่าเป็นสาเหตุหลักของประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าในตลาดเอเชีย

ตามNorske Casino webportalในทางกลับกันประสิทธิภาพโดยรวมของ Playtech นั้นแข็งแกร่งและมั่นใจ หากไม่รวมตลาดเอเชีย Playtech มีรายได้เฉลี่ยรายวันต่อวันเพิ่มขึ้น 7% ในธุรกิจเกม B2B Playtech คาดว่าจะมีรายได้ที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ 320-360 ล้านยูโรในปี 2561 สำหรับการเปรียบเทียบ EBITDA ของ Playtech ในปี 2560 อยู่ที่ 322.1 ล้าน

Playtech PLC ได้สร้างตัวเองในตลาดซอฟต์แวร์การพนันในฐานะผู้ให้บริการนวัตกรรมที่ใส่ใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า

Playtech ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน Tartu ประเทศเอสโตเนียในปี 1999ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บิงโกออนไลน์ โป๊กเกอร์ การพนันกีฬา เกมขูด เกมมือถือ และเกมคาสิโนออนไลน์อื่นๆ นับตั้งแต่ก่อตั้ง บอลเสมือนจริง SBO บริษัทได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นโรงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การพนัน ปัจจุบันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE 250 ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานกว่า 5,000 คน มีสำนักงานใน 17 ประเทศ และมีใบอนุญาตทั่วโลก 140 ใบ

Playtech มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้าและใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากตลาดอื่นๆ “เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกมที่ดีที่สุดแก่พันธมิตรของเราในทุกแพลตฟอร์ม วิสัยทัศน์ของเราคือการขจัดอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสำหรับลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกันก็รักษาพวกเขาให้อยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรม ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และเนื้อหาที่ครอบคลุมของเรา” – อ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทรับพนันที่ตั้งอยู่ในเอสโตเนีย ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของลีกบาสเก็ตบอลบอลติก ลีกชื่อ OlyBet Estonian Latvian Basketball League เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจในฤดูใบไม้ผลิที่จะยุติบอลติกบาสเก็ตบอลลีก มีสโมสรบาสเก็ตบอลชั้นนำ 15 สโมสรจากทั้งสองประเทศ

Veiko Krünberg กรรมการผู้จัดการของ OlyBet กล่าวว่าข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์มีระยะเวลาสามปี

“ในฐานะผู้สนับสนุนอันดับต้น ๆ ของบาสเก็ตบอลในประเทศแถบบอลติก นับเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันแรก” ครึนแบร์กกล่าวต้อนรับการเปิดตัวเมเจอร์ลีกใหม่ในภูมิภาค

“บาสเก็ตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอสโตเนียและลัตเวีย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความร่วมมือที่ครอบคลุมนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ OlyBet มากยิ่งขึ้นในฐานะแบรนด์การพนันกีฬาชั้นนำในรัฐบอลติก” Krünberg กล่าวเสริม

OlyBet เป็นผู้สนับสนุนหลักของบาสเก็ตบอลในภูมิภาคโดยเป็นผู้สนับสนุนทั่วไปของสโมสรบาสเก็ตบอลชั้นนำของลิทัวเนีย Zalgiris Kaunas ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และปัจจุบันยังเป็นผู้สนับสนุนทีมบาสเก็ตบอลแห่งชาติลัตเวียและเอสโตเนีย

NetEntเป็นบริษัทความบันเทิงดิจิทัลชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นเกมระดับพรีเมียมแก่ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 NetEnt เป็นผู้บุกเบิกอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนตลาดด้วยเกมที่น่าตื่นเต้นซึ่งขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มล้ำสมัย NetEnt มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้านำหน้าคู่แข่ง จดทะเบียนใน NASDAQ Stockholm (NET–B) และมีพนักงานเกือบ 1,000 คนใน Stockholm, Malta, Kiev, Krakow, Gothenburg, Gibraltar และ New Jersey

Tom Horn Gaming เป็นผู้จัดหาซอฟต์แวร์ omni-channel ที่มีเกมคาสิโนมากมาย ซึ่งรวมถึงคอลเลคชันวิดีโอสล็อตข้ามแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งมีให้ใช้งานบนมือถือ เดสก์ท็อป และเทอร์มินัล เนื้อหาของพวกเขามีคุณสมบัติและเครื่องมือส่งเสริมการขายมากมาย รวมถึงธีมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีกราฟิกที่สะดุดตาและโมเดลคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะกับผู้เล่นในตลาดต่างประเทศ ประสบการณ์มากมายของบริษัททั้งในสภาพแวดล้อมออนไลน์และบนบก ช่วยให้พวกเขานำเสนอเนื้อหาที่มีส่วนร่วมสูงและประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ที่ผู้เล่นต้องการเล่น Tom Horn มีใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรและมอลตา

SBTech เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพนันและเกมกีฬาแบบหลายช่องทาง โดยมีพนักงานมากกว่า 1,100 คนในสำนักงาน 9 แห่งทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2550 กลุ่มบริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มการพนันกีฬาออนไลน์และคาสิโนที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรม โดยให้บริการผู้ได้รับใบอนุญาตในตลาดที่มีการควบคุมมากกว่า 20 แห่ง

ลูกค้าของ SBTech ประกอบด้วยผู้ให้บริการเดิมพันและเกมชั้นนำของโลก ลอตเตอรี่ของรัฐ คาสิโนบนบก บริษัทแข่งม้า และบริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเกม กลุ่มบริษัทจัดหาโซลูชันการเดิมพันและเกมที่มีความยืดหยุ่นสูงให้กับลูกค้าที่มองหาความสามารถในการกำหนดค่าที่โดดเด่นและเส้นทางสู่ตลาดที่เร็วที่สุด เสริมด้วยระบบข่าวกรองธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและความสามารถในการรายงาน

ข้อเสนอของ SBTech ประกอบด้วยหนังสือกีฬาที่ไร้รอยต่อ แพลตฟอร์ม Chameleon360 igaming บริการที่มีการจัดการ หนังสือกีฬาในสถานที่ให้บริการ และโซลูชั่น omni-channel ที่ให้ผู้เล่นเข้าถึงผลิตภัณฑ์กีฬาและคาสิโนได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ มือถือ และร้านค้าปลีกทั้งหมด

Hyperion Tech เป็นบริษัททีมไอทีโดยเฉพาะสำหรับโครงการระยะกลางและระยะยาวในมอลตา เราสร้างทีมงานที่ทุ่มเทและกระตือรือร้นที่โดดเด่น เรารู้ว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมจะทำให้ทีมมีศักยภาพที่แท้จริง และนั่นคือสิ่งที่เราทำ ไฮเปอเรียนเป็นแรงขับเคลื่อนที่พลิกโฉมตลาดไอทีด้วยแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าองค์กร

BETEGY เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาที่ทำงานบนจุดบรรจบกันของกีฬา เทคโนโลยี และเกม ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ B2C และ B2B ที่หลากหลาย BETEGY อนุญาตให้ใช้ข้อมูลและระบบการแสดงภาพแก่บริษัทพนันกีฬาและสื่อระดับโลก เช่น ESPN (สหรัฐอเมริกา), Turkcell (ตุรกี), Ringier Axel Springer (ยุโรปตะวันออก), Wozhongla.com (จีน), Yahoo Sports (สหราชอาณาจักร), Bwin (รัสเซีย) และคนอื่น ๆ.

Tal Ron, Drihem & Co., Law Firm (ผู้สนับสนุนด้านกฎหมายและการธนาคาร) – สำนักงานกฎหมาย iGaming และการเงินที่ได้รับรางวัลมาตั้งแต่ปี 2546 Advocate and Notary Tal Itzhak Ron (B.Sc., LL.B., and M.Sc. วิทยาการคอมพิวเตอร์) ได้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย Tal Ron, Drihem & Co. ในเทลอาวีฟในปี 2546 โดยมุ่งเน้นตั้งแต่เริ่มต้นในการให้บริการด้านกฎหมายที่ทันสมัยแก่บริษัทชั้นนำในด้านไฮเทค ฟินเทค เทคโนโลยีโฆษณา และ i – อุตสาหกรรมเกม ปัจจุบันบริษัทให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน แพลตฟอร์ม และหน่วยงานกำกับดูแลกว่า 200 แห่งทั่วโลก โดยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ทุ่มเท ตอบสนองสูง กฎหมาย การธนาคาร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และถือเป็นจุดติดต่อแรกสำหรับการลงทุนด้านนวัตกรรมที่ตั้งค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพวกเขา

PLANZER LAW เป็นสำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านเกม ความบันเทิง และธุรกิจออนไลน์ ทีมงานของบริษัทให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ กฎข้อบังคับ และกฎหมายในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดเกมในสหภาพยุโรปและสวิส ลูกค้าได้กำไรจากเครือข่ายระดับโลกที่ไม่มีใครเทียบได้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู

NSoft เป็นผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับอุตสาหกรรมเกมและการเดิมพัน บริษัทมีพนักงานมากกว่า 200 คนและบริษัทที่เป็นลูกค้า 92 แห่ง ดำเนินงานใน 27 ประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการจัดการธุรกิจการเดิมพัน โซลูชันการค้าปลีกและช่องทางแบบหลายช่องทาง การเดิมพันกีฬาเสมือนจริง หนังสือกีฬา และเกมที่มีการเสมอกัน การผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะตัว และวัฒนธรรมของทีมที่ไว้วางใจได้มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของเรา บริษัทเข้าใจดีว่าความร่วมมือที่แข็งแกร่งและยาวนานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือเหตุผลที่ NSoft เลือก Sportradar ผู้ให้บริการข้อมูลกีฬาชั้นนำของโลก เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

Play’n Go เป็นบริษัทที่นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2548 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้พัฒนาเกมนวัตกรรมที่เชื่อถือได้สำหรับแบรนด์คาสิโนที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในอุตสาหกรรม ประสบความสำเร็จในการให้บริการเกมคุณภาพสูงผ่านช่องทางบนเซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ และมือถือ

พวกเขาไม่เพียงให้ความบันเทิงในทุกช่องทางคาสิโนเท่านั้น แต่ยังให้เครื่องมือ back-office ที่ยอดเยี่ยม เช่น OMNY และแพลตฟอร์มคาสิโน เพื่อให้แบรนด์ต่างๆ จัดการ รายงาน และพัฒนาธุรกิจหลายช่องทางได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ความรู้และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของพวกเขาทำให้พวกเขากลายเป็นหน่วยงานระดับโลกที่ได้รับรางวัลในตลาดคาสิโน สามารถตอบสนองความต้องการของแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรม

Ondato เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยโซลูชัน AI ที่ล้ำสมัย เราให้บริการตรวจสอบรหัสดิจิทัลที่รวดเร็วที่สุดแก่ธุรกิจและสังคมยุคหน้า เครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับ KYC ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับวาระทางธุรกิจที่มีความต้องการมากที่สุด และใช้งานได้ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการธนาคาร ฟินเทค บล็อกเชน เศรษฐกิจแบ่งปัน และอุตสาหกรรมการค้าออนไลน์ทั่วโลก

ConnectPay เป็นผู้ให้บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งให้บริการโดยธนาคารกระแสหลักมาช้านาน บริษัทดำเนินงานในฐานะธนาคารทางเลือกที่มอบประสบการณ์ลูกค้าที่มุ่งเน้นการใช้งานที่เชื่อมต่อและใช้งานได้แก่ธุรกิจออนไลน์ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ใช้ประโยชน์จากความรู้และเครือข่ายที่กว้างขวางของเรา ConnectPay ลดระยะห่างของอำนาจระหว่างธุรกิจดิจิทัลที่ไม่ได้ให้บริการและธนาคารกระแสหลัก เราทำสิ่งนี้โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลยุคใหม่

Olympic Entertainment Group (“OEG”) ประกาศว่าคณะกรรมการกำกับดูแลได้แต่งตั้งคอรีย์ พลัมเมอร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) โดยมีผลทันที ในส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรนี้ มร. พลัมเมอร์จะลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลของOEG Mr Plummer มีประสบการณ์การเล่นเกมระหว่างประเทศมากกว่า 20 ปี รวมถึงในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานของ North Sea Gaming บริษัทที่ปรึกษาอิสระที่มุ่งเน้นภาคส่วน และเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Holland Casino, Caesars Entertainment Group, Rush Street Gaming และ Aristocrat Technologies

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลยังได้แต่งตั้งโอเมอร์ เอฟราอิม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (“CTO”) ให้กับคณะกรรมการบริหาร Mr Efraim มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 15 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกม บทบาทก่อนหน้านี้ ได้แก่ CTO ของ Skywind Group ผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการเกมออนไลน์ และบริหารแผนกเกมคาสิโนสดที่ Playtech ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมาชิกคณะกรรมการบริหารและซีโอโอ บทบาทของมีลิส พีลเบิร์กจะขยายครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานในประเทศและการพัฒนาธุรกิจโดยตรง

สมาชิกคณะกรรมการบริหารทั้งสามจะประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ OEG ในเมืองทาลลินน์

ในฐานะส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กร Madis Jääger จะก้าวลงจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและจากตำแหน่ง CEO และกลายเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ OEG

Stephen Peel ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลของ OEG กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ Madis สำหรับความเป็นผู้นำที่ทุ่มเทของเขาที่ OEG ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลเชิงลึกของเขาในบทบาทของเขาในฐานะที่ปรึกษาอาวุโส เมื่อ Olympic เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนา เรายินดีที่ได้ Corey และ Omer เข้าร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงร่วมกับ Meelis เพื่อเป็นผู้นำกลยุทธ์การเติบโตที่ทะเยอทะยานของบริษัท”

Corey กล่าวถึงการแต่งตั้งของเขาว่า: “ฉันตื่นเต้นกับโอกาสที่จะเป็นผู้นำโอลิมปิกในบทต่อไป บริษัทมีประวัติความสำเร็จที่แข็งแกร่งและเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเติบโตและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา”

EGT Interactive ได้ร่วมมือกับกลุ่ม Betsson เพื่อจัดหาผลงานวิดีโอสล็อตระดับพรีเมียมที่สมบูรณ์ใน Baltics

ความร่วมมือครั้งใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมEGT Interactiv e โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานในตลาดบอลติกของลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย Todor Zahariev CEO ของ EGT Interactive กล่าวว่า: “เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับหนึ่งในผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม iGaming! เรารอคอยที่จะมอบเนื้อหาคาสิโนที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์คาสิโนจริงให้กับผู้เล่นจำนวนมาก Baltics เป็นตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อหาคาสิโนของ EGT Interactive และเราเชื่อว่าเราจะมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นจำนวนมากขึ้นที่สนใจสล็อตคาสิโนคุณภาพสูงแบบดั้งเดิม”

คำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกลุ่ม Betsson:

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเริ่มให้บริการลูกค้าของเราใน The Baltics ด้วยผลงานเกมใหม่โดย EGT Interactive jam ที่อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติชั้นนำของอุตสาหกรรม นอกจากความขี้เล่นของเกมแล้ว EGT Interactive ยังนำเสนอ back office ที่ทรงพลังและแข็งแกร่ง – และนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราที่ Betsson Group ในขณะที่เราพยายามนำเสนอแพลตฟอร์มที่สนุกสนานแต่ปลอดภัยอย่างเต็มที่แก่ลูกค้าของเรา”

หน่วยงานตรวจสอบลอตเตอรี่และการพนันของสาธารณรัฐลัตเวีย (IAUI) ได้ปิดการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมาย 20 แห่ง รายการนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานกำกับดูแล รายชื่อผู้ให้บริการการพนันที่ถูกแบนเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตลัตเวียได้ขยายเป็น 154

การตรวจสอบการกำกับดูแลลอตเตอรี่และการพนันของสาธารณรัฐลัตเวียกำลังดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐบาลในการจัดการลอตเตอรี่และการพนัน

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าเซสชันการลงคะแนนออนไลน์สำหรับรางวัลBaltic and Scandinavian Gaming Awards ( BSG Awards 2019 ) ที่เพิ่งเปิดตัวได้เริ่มขึ้นแล้ว!

คุณสามารถโหวตให้บริษัทที่คุณชื่นชอบในภูมิภาคบอลติกและนอร์ดิกได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม เพื่อช่วยให้พวกเขาไปถึง 5 อันดับแรกและผ่านเข้ารอบคัดเลือก โหวตที่นี่ !

การเสนอชื่อได้รับการเสนอชื่อระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน (2018) ถึง 22 กุมภาพันธ์ (2019)โดยบริษัทหลายแห่งที่มีบทบาทในภูมิภาคและโดยคณะกรรมการสรรหาด้วย

เพื่อให้มีรายชื่อการเสนอชื่อที่ไม่ลำเอียง เราได้จัดตั้งคณะกรรมการเสนอชื่อซึ่งประกอบด้วยAndrius Gabnys (ผู้ก่อตั้งที่ Gabnys Law Firm) สำหรับภูมิภาคบอลติก และMorten Ronde (CEO ที่ Danish Online Gambling Association และกรรมการผู้จัดการที่ Nordic Gambling) สำหรับ ภูมิภาคนอร์ดิก

เป็นอีกครั้งที่เรากำลังใช้กระบวนการลงคะแนนที่โปร่งใสเพื่อตัดสินผู้ชนะจาก 21 หมวดหมู่โดยตั้งกฎเดียวกันกับCEEGAwardsอัน ทรงเกียรติ

กระบวนการมีลักษณะดังต่อไปนี้:

การโหวตออนไลน์สาธารณะ – ระยะเวลา: 01.03 – 31.03 น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 8 เมษายน 2562 (5 อันดับแรกในแต่ละประเภท)

การโหวตครั้งสุดท้าย : 9 พฤษภาคม 2019 (ตัวแทนทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกม MARE BALTICUM จะได้รับโอกาสโหวตให้กับทีมเต็งเพื่อตัดสินผู้ชนะรางวัล Baltic and Scandinavian Gaming Awards)

ประกาศผู้ชนะ : 9 พฤษภาคม 2019 (ผู้ชนะจะประกาศในช่วงสุดท้ายของการประชุมโดยผู้มอบรางวัล)