น้ำเต้าปูปลา GClub เว็บพนันฟุตบอล ไซต์แบล็คแจ็คออนไลน์สดคุณภาพสูง

น้ำเต้าปูปลา GClub แม้กระทั่งก่อนการขยายตัวของการพนันทางอินเทอร์เน็ตเกมไพ่เป็นความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมเสี่ยงโชค เมื่อเล่นการพนันออนไลน์ เกมอย่างแบล็คแจ็คก็เฟื่องฟูบนเว็บทันที ตอนนี้ คุณมีแบล็กแจ็กรูปแบบต่างๆ มากมาย เป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งชื่อมันทั้งหมด เกมดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากจนแม้แต่บริษัทบางแห่ง เช่นNetEntและEvolution Gamingตัดสินใจสร้างแผนกที่เน้นเฉพาะการ์ด เนื่องจาก “วิธีการทำงาน” ดังกล่าว ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมทั้งสองนี้จึงอวดรูปแบบแบล็คแจ็คที่ดีที่สุดบางตัวที่คุณจะพบบนอินเทอร์เน็ต

น้ำเต้าปูปลา GClub เมื่อเรานึกถึงแบล็คแจ็คสองไซต์เข้ามาในหัวเรา Fruity Casa และ Fun Casino เป็นสถานที่ออนไลน์สองแห่งที่มีคอลเลกชันแบล็คแจ็คชั้นดี ที่คาสิโนเหล่านี้ คุณจะไม่เพียงแต่พบกับสินค้าชั้นยอดมากมาย แต่คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นั่นด้วย อ่านเกี่ยวกับคาสิโนเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน และเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว อย่าลังเลที่จะเยี่ยมชม สถานที่เหล่านี้ปลอดภัย 100% และจะตอบสนองความต้องการของคุณเสมอ

ฟรุ๊ตตี้ คาซ่า คาสิโน

สำหรับสถานที่นี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเสมอมา ไซต์นี้มีแนวทางที่ค่อนข้างโดดเด่น โดยนำเข้าเกมใหม่จากผู้จำหน่ายที่ดีที่สุดเท่านั้น ทุกเกมในไซต์นี้ได้รับการทดสอบและทดสอบหลายครั้งแล้ว Fruity Casa ไม่ยอมให้ผลิตภัณฑ์เกรดสองในข้อเสนอ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังเป็นมิตรกับผู้ใช้ บริการสนับสนุนลูกค้าเป็นหนึ่งในบริการที่ดีที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ที่นี่คุณสามารถรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน คุณมีอิสระที่จะมาและไปตามที่คุณต้องการ คาสิโนเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบ Fruity Casa เปิดประตูสู่เลานจ์วีไอพี มีของขวัญ โปรโมชั่น และโบนัสมากมายรอคุณอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด

คาสิโนแสนสนุก

Fun Casino ที่ร่าเริงและน่าดึงดูดใจคือสถานที่ที่เพลิดเพลินไปกับการได้เห็นหน้าใหม่ๆ ไซต์นี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก แนวทางที่เป็นมิตรและบริการชั้นยอดชนะใจใครหลายคน นอกจากการเป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมแล้ว Fun Casino ยังเต็มไปด้วยเกมดีๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเล่นเกมสล็อตหรือมีเซสชั่นที่ดีของแบล็คแจ็ค Fun Casino สามารถมอบให้คุณได้ ยิ่งไปกว่านั้น ไซต์ยังมีโบนัสและโปรโมชั่นต่างๆ ที่ทั้งมือใหม่และมือเก๋ามองว่ามีประโยชน์มาก ข้อเสนอเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นอย่าลืมแวะมาที่นี่

H2 Gambling Capital ปรับลดความคาดหวังประจำปีสำหรับอุตสาหกรรมการพนันของโลกอีก 780 ล้านดอลลาร์เป็น 356.9 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้

พันธมิตรด้านข้อมูลหลักของ iGB ตอนนี้คาดว่าการชนะการพนันสุทธิทั่วโลกจะมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ -24.6% ก่อนเกิด COVID-19 และ -21% ตามหลังตัวเลขของปีที่แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอ้างว่าแนวโน้มจนถึงปัจจุบันมีไว้เพื่อปรับปรุงมุมมองว่าช่องทางออนไลน์จะมีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการพนันในสภาพแวดล้อมหลังเกิดโรคระบาด

“H2 คาดว่าออนไลน์จะเรียกคืน $34bn- $36bn (7-8% upside จากความคาดหวังของเราก่อนเกิด Covid 19) ของ c$290bn-$300bn (9-10%) รูที่เหลือจากการตกลงในกิจกรรมบนบก ในอีก 6 ปีข้างหน้า” H2 Gambling Capital กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทกล่าวว่าคาดว่าการพนันออนไลน์ทั่วโลกจะเติบโต 300% (9.6% CAGR) ในช่วง 15 ปีที่เริ่มในปี 2010 ถึง 2025 เมื่อเทียบกับ 50% สำหรับการเดิมพันทั้งหมดและเพียง 30% สำหรับการพนันทางบก

Microgamingยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม iGaming ได้กำหนดให้ Diamond Inferno เป็นชื่อเกมสล็อตใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะโดยหนึ่งในหุ้นส่วนของพวกเขา นั่นคือ Triple Edge Solutions

เกมสล็อตขนาด 5 x 3 ที่มีช่องจ่ายเงิน 20 ช่องมีกราฟิกที่ร้อนแรงและรูปแบบเกมที่ใช้งานง่ายซึ่งปูทางสำหรับการปรับเปลี่ยน การหมุนรอบวงล้อที่ขยายใหญ่ขึ้น และการชนะแบบกระจาย

คะแนนปลีกย่อยของเกม

ฟรี respin ทุกครั้งที่ชนะในเกมหลัก และพื้นที่เกมขยายหนึ่งแถว ซึ่งเพิ่ม 10 เพย์ไลน์พิเศษ Diaamond Inferno จะขยายกริดเป็น 5 x 6 รีลพร้อม 50 เพย์ไลน์ การชนะแต่ละครั้งจะให้โอกาสสำหรับชุดรีลที่ใหญ่ขึ้นและแม้กระทั่งศักยภาพในการชนะเพิ่มเติม

เมื่อผู้เล่นปลดล็อกตารางรีล 5 x 6 ได้ พวกเขาจะเริ่มเส้นทางตัวคูณ Diamond Inferno เพิ่มเติม ซาวด์แทร็กเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่ค่อนข้างไดนามิกและวงล้อก็ติดไฟเนื่องจากปีกสามารถคูณเงินเดิมพันได้ถึง 10 เท่า

ไอคอนและสัญลักษณ์คาสิโนคลาสสิกบางส่วนรวมถึงสามัคคีในขณะที่แท่งทองคำบวกกับลูกเต๋านำโชคทำให้วงล้อสวยงาม

เกมดังกล่าวยังรวมถึง Diamond Scatters และการลงจอดประมาณ 3 รายการจะให้รางวัลแก่ผู้เล่นด้วยชัยชนะพิเศษ เนื่องจากทั้งหมดจะถูกคูณด้วยเงินเดิมพันทั้งหมด โอกาสในการลงจอดอัญมณีที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อวงล้อเปิดขึ้น

Diamond Inferno สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการMicrogamingทุกคน

จากสื่อ

แอนดรูว์ บูธ ผู้อำนวยการฝ่ายเกมกล่าวถึงการเปิดตัวครั้งนี้ว่า:

“ด้วยกลไกอันน่าตื่นเต้น เพลงร็อค และประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นเต้น Diamond Inferno จะสร้างความพึงพอใจและความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นอย่างแน่นอน วงล้อที่ขยายออก เส้นทางทวีคูณ และศักยภาพในการหมุนที่ไม่จำกัด มอบโอกาสในการชนะอย่างมหาศาล ในขณะที่กราฟิกที่สะดุดตาทำให้เกมสล็อตยอดนิยมทั้งหมด”

คุณสามารถตรวจสอบตัวอย่างอย่างเป็นทางการได้ที่นี่: โปรโมชั่นสล็อต Diamond Inferno

Gold Coin Studios ได้เข้าร่วมรายชื่อพันธมิตรการศึกษาของ Microgaming ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งมอบสินค้าทันทีในรูปแบบของ Arthur’s Gold เกมสล็อต 5 รีลที่มีความผันผวนสูง

บูธปรบมือให้กับโอกาสนี้โดยบอกว่าเขามั่นใจว่า Gold Coins Studios จะนำความรู้มากมายในอุตสาหกรรมมาสู่การเป็นหุ้นส่วนของพวกเขา และยินดีกับความร่วมมือของพวกเขา

ในขณะเดียวกัน Microgaming ยังได้ตกลงกับแพลตฟอร์มStakelogicซึ่งจะช่วยขยายการมีอยู่เพื่อมอบเกมที่น่าตื่นเต้นให้กับลูกค้าของ Microgaming

Salvatore Marino ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Stakelogic ให้ความเห็นว่า:

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศความร่วมมือระดับพรีเมียมกับ Microgaming ซึ่งจะเห็นเนื้อหาของ Stakelogic เผยแพร่บนแพลตฟอร์มการรวมเนื้อหาของพวกเขา! ข้อตกลงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงข้อเสนอสล็อตคุณภาพของเราและจะยกระดับการเข้าถึงของเรากับลูกค้า Microgaming ในตลาดที่มีการควบคุม อนาคตดูสดใสสำหรับผู้ดำเนินการ Stakelogic และผู้ดำเนินการที่กำลังจะเลือกเนื้อหาของเรา”

ผู้ให้บริการเนื้อหาบางรายนั้นดีกว่าผู้ให้บริการรายอื่นมาก อาจเป็นกรณีของRed Tigerซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเกมที่มีชื่อเสียง ไม่เพียงเป็นที่รู้จักในด้านสล็อตและโซลูชั่นชุดเครื่องมือระดับบนสุดในภาค iGaming แต่ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะห้าหมวดหมู่ในงาน EGR B2B Awards อันทรงเกียรติ 2020

เห็นได้ชัดว่ามีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม หลังจากทำผลงานได้เหนือกว่าคู่แข่ง Red Tiger คว้ารางวัลด้านนวัตกรรมในการจัดหาอุปกรณ์พกพา นวัตกรรมในการจัดหาสล็อต ผู้จำหน่ายสล็อต ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พกพา และผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เกมบนมือถือ

Red Tiger ซึ่งมีฐานอยู่ในมอลตาเริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2014 โดยได้รับความสนใจในยุโรปและเอเชียสำหรับสล็อตและตัวเลือกโต๊ะที่เหนือกว่า

Malta Gaming Authority (MGA), UK Gambling Commission, Gibraltar Government และ Alderney Commission ได้ให้ใบอนุญาต

กรรมการไม่ต้องดิ้นรนกับการตัดสินใจ โดยเรียกมันว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในโลก B2B

Gavin Hamilton ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Red Tiger กล่าวถึงความสำเร็จของบริษัท โดยแสดงความยินดีกับรางวัลมากมาย ตระหนักถึงการทำงานหนักของทีม การยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมถือเป็นการรัฐประหาร

“เราโชคดีมากที่มีทีมงานที่มีความสามารถที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอนวัตกรรมที่แท้จริงและความสำเร็จในเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าของเราทั่วโลก”

กลยุทธ์การมองไปข้างหน้ากำลังขับเคลื่อน Red Tiger Forward โปรดทราบว่าNetEnt ซื้อแบรนด์นี้ด้วย ราคาที่ทำลายสถิติ EGR Awards เป็นงานที่มีชื่อเสียงซึ่งมอบรางวัลให้กับผู้ให้บริการทั่วโลกที่ดีที่สุดพร้อมรางวัลอันเป็นที่ปรารถนา

เป็นเรื่องปกติสำหรับเหตุการณ์ทั่วโลกที่อาจทำให้โลกต้องหยุดชะงัก แต่มีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่สามารถไขลานสิ่งต่างๆ ย้อนกลับได้ เช่น ไวรัสโคโรน่า ปัญหาและเหตุการณ์ที่หลากหลายอาจทำให้การพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปิดตัวลง

ทุกคนได้เห็นแล้วว่า COVID-19 ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ มันมีอิทธิพลต่อ Triple Crown of America ให้เปลี่ยนกำหนดการของการแข่งขันสามสายพันธุ์แท้ แผนนี้มีขึ้นในช่วง 90 ปีที่ผ่านมา อย่างแรกคือการแข่งขัน Kentucky Derby เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม จากนั้น Preakness ก็มาไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมา และสุดท้ายคือ Belmont ในต้นเดือนมิถุนายน

ตารางการแข่งขันในปีนี้ทำให้การแข่งขัน Belmont มาก่อนในวันที่ 20 มิถุนายน; การแข่งขันครั้งนี้เคยเป็นการทดสอบความทนทานขนาดใหญ่ครึ่งไมล์ของ Triple Crown อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 มันย่อให้สั้นลงเหลือ 1 ไมล์และหนึ่งในแปด ซึ่งทำให้สั้นที่สุดในสามส่วน ดาร์บี้ ซึ่งตามอัตภาพจะเป็นการแข่งขันความเร็ว ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่หนึ่งไมล์และแปด แต่ได้เลื่อนกำหนดการเป็น 5 กันยายน ในขณะที่ระยะกลาง ความยาวทั้งหมดคือ 1 ไมล์ และสามในหก จะจัดขึ้นต้นเดือนตุลาคม

แม้จะมีระยะทางและวันที่ปะปนกัน แต่คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ Triple Crown ในปี 2020 ก็คือการเข้างานโดยรวม ในปี 2020 จะไม่มีผู้เข้าร่วมงานใด ๆ Belmont ถูกจัดขึ้นในเวทีที่ว่างเปล่า Preakness ใกล้ปล่อยให้แฟน ๆ ไม่กี่มาให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแม้ว่าจะไม่เป็นทางการ ดาร์บี้อาจมีแฟนไม่กี่คนภายใต้การดูแลที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค้ำประกัน

ไม่มีวัคซีนสำหรับ Coronavirus ที่รู้จัก มีเพียงมาตรการป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ในขณะที่ความขยันหมั่นเพียรอยู่ที่กฎเกณฑ์ใหม่และวิธีการปฏิบัติตนในที่สาธารณะ แต่ก็ยังขาดความบันเทิงอย่างมาก

เหตุผลที่คนไปเล่นการพนันเพราะต้องการบรรยากาศที่ผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ไวรัสโควิด-19 นั้นต้องการความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็น Buzzkill

บางทีคาสิโนอินเดียของแคลิฟอร์เนียอาจวาดภาพได้ดีขึ้น ทั้งหมดปิดตัวลงหลังจากการระบาดครั้งแรก แต่เมื่อผู้ว่าราชการนำการกักกันในบางธุรกิจกลับมา ชนเผ่าก็ไม่ปิดร้านเป็นครั้งที่สอง

พวกเขาขึ้นอยู่กับทฤษฎีอธิปไตยของชนเผ่า ซึ่งหมายความว่าในกรณีนี้ พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจของตนได้โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงรัฐ บริษัทชนเผ่าปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่าง รวมถึงการสวมหน้ากากตลอดเวลา นี่ก็หมายความว่าพวกเขากำลังดำเนินการที่ความจุ 30 เปอร์เซ็นต์ และรายได้ลดลง 66 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าธุรกิจต่างๆ จะผ่านพ้นการแพร่ระบาดนี้ไปได้ แต่สิ่งต่างๆ ก็ยังต้องตึงเครียดต่อไป

สิ่งอื่นที่ไม่ได้รับการแก้ไขคือคำถามของเขตอำนาจศาล นี่คือเนื้อหาบางส่วน หากเว็บเพจโป๊กเกอร์ของต่างประเทศถูกล็อกออนโดยท้องถิ่น จะทำให้เขตอำนาจศาลของประเทศท้องถิ่นเหนือไซต์โป๊กเกอร์หรือไม่ ในขณะที่เราอยู่ในเรื่องนี้ ควรระบุขอบเขตเมื่อกำกับดูแลการพนันเสมือนจริง

หากผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งสามารถลงนามในการดำเนินการโป๊กเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต กำลังเล่นแล้วข้ามไปยังอีกรัฐหนึ่ง เช่น นิวยอร์ก ลิงก์ที่เธอใช้ในรัฐก่อนหน้านี้จะไม่ทำงาน เว้นแต่ว่าเธอจะกลับมาที่ไซต์ ในขณะที่อยู่ในสถานะสุดท้าย ทำไม?

นิวยอร์กมีกฎหมายที่เข้มงวดซึ่งห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เราสามารถพูดได้ว่าตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นการให้บริการการพนันหรือไม่? คุณไม่สามารถแม้ว่าคุณจะพยายาม ผู้เล่นโป๊กเกอร์แต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของบัญชีโป๊กเกอร์ได้เพียงบัญชีเดียว และใครก็ตามที่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิงก์นั้นจะถูกยกเลิก

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานที่จริงของการดำเนินการโป๊กเกอร์อยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เราสามารถยืนยันได้ว่าการพนันซึ่งเป็นเกมนั้นเกิดขึ้นที่หน้าเว็บบริการของผู้ให้บริการ

Kambi Group ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีการกีฬา ขาดทุนประมาณ 3 ล้านยูโรในไตรมาสที่สองหลังเกิดโรคระบาดในปี 2020 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บริษัทรายงานรายรับรวม 14.8 ล้านยูโรในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 มิถุนายน คิดเป็น ลดลงร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

โดยรวมแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประมาณ 3.4 ล้านยูโร และขาดทุนหลังหักภาษีรวม 3 ล้านยูโร เทียบกับ 1.6 ล้านยูโรในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

Kristian Nylen ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าการยกเลิกกิจกรรมจำนวนมากที่นำไปสู่ไตรมาสที่สองนั้นเป็นช่วงเวลาที่ลำบากสำหรับบริษัท ถึงกระนั้น มูลค่าการซื้อขายโดยรวมเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเมื่อลีกกีฬาสำคัญๆ กลับมาเล่นอีกครั้ง และสิ่งนี้นำไปสู่รายได้และผลประกอบการในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบปีต่อปี

การเริ่มต้นใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มขึ้นที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากตารางการแข่งขันเริ่มต้นที่เซไปมาก นำมาซึ่งการให้ความสำคัญกับสื่อมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ้น

ตลาดยุโรปมีส่วนสนับสนุนประมาณ 73 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายไตรมาส 2 ซึ่งลดลงสี่จุดแม้หลังจากที่ผู้ประกอบการการพนันของสหรัฐได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 อันเป็นผลมาจากการปิดกิจกรรมกีฬาของสหรัฐและการปิดที่ดินต่างๆ คาสิโน ปิงปองมีส่วนสำคัญในการหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ในขณะที่กอล์ฟนำมาซึ่ง 25 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขาย

ไตรมาสที่สองยังเห็นว่าบริษัทยังคงขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต่อไปด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตร ซึ่งกำลังเปิดตัวการดำเนินการเดิมพันในรัฐอิลลินอยส์และโคโลราโด นอกจากนี้ Kambi ยังได้ต่ออายุข้อตกลงกับ BetPlay ของ Corredor Empresarial

การเปิดตัวครั้งแรกที่ Kambi ริเริ่มคือกับบริษัท DraftKings อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้กำลังตกอยู่ในอันตรายหลังจากที่ฝ่ายหลังบรรลุข้อตกลงใหม่เพื่อเข้าครอบครอง SBTech ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Kambi เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Kambi และ DraftKings ประกาศว่าพวกเขาจะแยกกันในหรือก่อนวันที่ 30 กันยายน 2021 ในระหว่างนี้ DraftKings ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน

ทั้งสองยังได้บรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ DraftKings ดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการควบรวมกิจการกับ SBTech เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ Kambi เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับทั้งสองบริษัท

บริษัทเกมสล็อตแห่งนวัตกรรมStakelogic ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ประกอบการเกมชั้นนำอย่าง LeoVegas เพื่อเปิดตัวเกมสล็อตมากมาย

การเชื่อมโยงที่น่าตื่นเต้นนี้รวมถึงชื่อเนื้อหาที่ผู้เล่นชื่นชอบ เช่น Book of Adventure ™ Super Stake Edition ในอนาคตอันใกล้ LeoVegas จะสามารถนำเสนอชุดเกมและคุณสมบัติต่างๆ ที่สมบูรณ์ เช่น Quattro และ Super Stake ™

Quattro อนุญาตให้ผู้เล่นวางเดิมพันรองที่สามารถเพิ่มเงินเดิมพันเริ่มต้นเป็นสองเท่า หลังจาก 44 สปินก็ยังเสนอการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

“การเริ่มต้นอยู่กับ LeoVegas เห็นได้ชัดว่า Stakelogic มี ROAR ที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของเรา ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของการเป็นหุ้นส่วนในอนาคตของเรา” Salvatore Marino ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Stakelogic กล่าว

Johan Ekberg ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคาสิโนของ LeoVegas พูดถึงความสำคัญของข้อตกลงกับ Stakelogic

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการคาสิโนของเราด้วยการเพิ่มเนื้อหา Stakelogic นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับ LeoVegas ในขณะที่เรายังคงกระจายพอร์ตเนื้อหาของเราอย่างมีกลยุทธ์”

เขาเน้นว่า:

“ที่ LeoVegas Mobile Gaming Group เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับผู้เล่นของเรา และด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Stakelogic ลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินไปกับเกมที่น่าตื่นเต้นและมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่”

ตลอดการแสดงตนในอุตสาหกรรม LeoVegas มีความโดดเด่นในฐานะผู้ให้บริการความบันเทิงบนมือถือ แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลอันโด่งดังมีเกมมากกว่า 700 เกม ในปี 2015 ได้รับรางวัลเป็น Slot Operator ด้วยรางวัล Marketing Campaign of the Year และรางวัลนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์พกพาและแท็บเล็ต

LeoVegas เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนชั้นนำของโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและรวมถึงตัวเลือกสดและการเดิมพันกีฬา มีสำนักงานในมอลตาและสวีเดนและจดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm

ในขณะที่ Stakelogic เป็นผู้ให้บริการเนื้อหาคาสิโนที่แข็งแกร่ง แต่ก็ตั้งเป้าหมายในการนำภาคเกมไปสู่ระดับต่อไปด้วยการจัดหาโซลูชั่นที่ล้ำสมัย

เกมของพวกเขามีลักษณะของการนำเสนอกราฟิกที่มีคุณค่าพร้อมกับเกมที่สมจริงโดยรักษาระดับความมุ่งมั่นในระดับสูง Stakelogic เชี่ยวชาญด้านกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ ซอฟต์แวร์คาสิโน ซอฟต์แวร์คาสิโนบนมือถือ และซอฟต์แวร์คาสิโนบนบก ตลอดจนสล็อตคาสิโนขั้นสูง

การเรียกเก็บเงินเพื่อยุบหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอยู่ของบัลแกเรียและมอบหน้าที่ให้กับ National Revenue Agency และเพื่อแนะนำข้อกำหนดด้านเงินทุนใหม่สำหรับผู้รับใบอนุญาต ได้รับการรับรองโดยสภานิติบัญญัติของบัลแกเรียหลังจากผ่านการอ่านครั้งที่ 2

ร่างกฎหมาย 054-01-51 เพื่อแก้ไขและเสริมพระราชบัญญัติการพนันได้รับการเสนอในเดือนมิถุนายนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการงบประมาณและการเงิน คณะกรรมการวัฒนธรรมและสื่อ คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน และคณะกรรมการเยาวชนและกีฬาเด็ก ก่อนนำมาใช้ในการอ่านครั้งแรกในวันที่ 17 มิถุนายน

ในตอนแรก ร่างกฎหมายมีแผนที่จะสร้างหน่วยงานกำกับดูแลใหม่ ซึ่งก็คือสำนักงานการพนันแห่งรัฐ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานเฉพาะทางชุดใหม่ภายในคณะรัฐมนตรีของประเทศ อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนในพรรค GERB ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สำนักงานสรรพากรแห่งชาติเข้ารับตำแหน่งนี้แทน

จากนั้นได้รับการอนุมัติในการอ่านครั้งที่สองในวันที่ 23 กรกฎาคม โดยส่งต่อไปยังประธานาธิบดี Rumen Radev

“การเปลี่ยนแปลงมีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้แจงสถานะของผู้ควบคุมการพนันและรับรองความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของกิจกรรม” หนึ่งในผู้สนับสนุนร่างกฎหมาย Alexander Ivanov กล่าวใน การพิจารณาของคณะกรรมการ

ร่างกฎหมายยังได้กำหนดข้อกำหนดด้านเงินทุนใหม่สำหรับผู้รับใบอนุญาตหลังจากการแก้ไขที่เสนอโดย Valeri Simeonov

สิ่งนี้ถือเป็นข้อกำหนดด้านเงินทุนสำหรับผู้รับใบอนุญาตสล็อต BGN1 ล้าน (464,000/€511,000/594,000 ปอนด์) ข้อกำหนด BGN1.5 ล้านสำหรับผู้ได้รับอนุญาตคาสิโน และข้อกำหนด BGN3 ล้านสำหรับผู้ที่ให้บริการการพนันออนไลน์

ก่อนหน้านี้ Simeonov ได้เสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันของบัลแกเรียซึ่งระบุแผนการสำหรับการปิดสถานที่เล่นเกมทั้งหมดยกเว้นจำนวนจำกัดของรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่อยู่ใกล้พรมแดนของประเทศ

อุตสาหกรรมการพนันของบัลแกเรียประสบช่วงเวลาที่ปั่นป่วนกับ Alexander Georgiev ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการกักขังโดยตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเจ้าพ่อการพนัน Vasil Bozhkov

Bozhkov ถูกจับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในข้อหาฉ้อโกงภาษี องค์กรอาชญากรรม และพยายามติดสินบน โดยธุรกิจ Eurofootball ที่เขาเป็นเจ้าของถูกระงับโดย SCC ในเดือนมีนาคม

ในช่วงต้นปี 2020 Simeonove ได้แนะนำร่างกฎหมายที่จะห้ามล็อตโต้ส่วนตัวในบัลแกเรีย ส่งผลให้ Sport Totalizator เป็นผู้ผูกขาดสำหรับประเภทธุรกิจ สิ่งนี้ทำให้ Kambi ผู้ให้บริการโซลูชั่นหนังสือกีฬายุติสัญญาการจัดหากับผู้ให้บริการ 7777.bg National Lottery AD

พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศให้วันที่ 12 กันยายนเป็นวันที่เริ่มต้นฤดูกาล 2020-21 หลังจากการสิ้นสุดแคมเปญที่เพิ่งสิ้นสุดไปล่าช้าเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

แคมเปญ 2019-20 มีกำหนดสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม แต่วิกฤต coronavirus นำไปสู่การระงับกิจกรรมกีฬาที่สำคัญทั้งหมดทั่วสหราชอาณาจักรและในสถานที่อื่น ๆ ทั่วโลก

เกมเริ่มต่อในวันที่ 17 มิถุนายน หลังจากที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรอนุมัติการกลับมาแข่งขันกีฬาอาชีพตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ฤดูกาลที่ล่าช้าได้จบลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษของฤดูกาลนี้ และการแข่งขันยูฟ่า ยูโรเปียน ของฤดูกาลนี้จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม

ด้วยเหตุนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพรีเมียร์ลีกจึงตกลงที่จะเลื่อนวันที่เริ่มต้นตามประเพณีในเดือนสิงหาคมสำหรับแคมเปญ เพื่อให้การแข่งขันอื่นๆ ทั้งหมดในปี 2019-20 ที่เกี่ยวข้องกับทีมของตนสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม

แคมเปญ 2020/21 จะสิ้นสุดในวันที่ 12 กันยายนและดำเนินไปจนถึง 23 พฤษภาคม 2021 โดยพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าจะพยายามปรึกษากับทั้ง English FA และ English Football League (EFL) ในการวางแผนการแข่งขันในท้องถิ่นอื่น ๆ ทั้งหมด

ที่อื่น EFL ซึ่งดำเนินการสามดิวิชั่นโดยตรงภายใต้พรีเมียร์ลีกบนเที่ยวบินชั้นนำ จะเริ่มแคมเปญเพิ่มเติมในวันที่ 12 กันยายน

ฝ่าย EFL ในลีกวันและลีกทูโหวตให้ยุติฤดูกาลก่อนกำหนดเนื่องจากการบังคับใช้การเลื่อน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน

ลีดส์ ยูไนเต็ด และเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ต่างก็ได้รับการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดด้วยการจบที่หนึ่งและที่สองตามลำดับในแชมเปี้ยนชิพ เบรนท์ฟอร์ด, ฟูแล่ม, คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ และสวอนซีซิตี้จะแข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์มินิน็อกเอาต์เพื่อตัดสินทีมที่สามที่จะเข้าร่วมพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้า

เพลย์ออฟจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม โดยที่เวมบลีย์จะเป็นเจ้าภาพเกมสุดท้ายในวันที่ 4 สิงหาคม

Yggdrasil Gamingได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Soft Gamings Yggdrasil ได้เพิ่ม Soft Gamings ให้กับพันธมิตรแฟรนไชส์และได้เปิดใช้งานเทคโนโลยีในการเข้าถึง Soft Gamings

ตามข้อตกลง Soft Gamings จะเพิ่มพอร์ตโฟลิโอ Yggdrasil ทั้งหมดและจะมีโอกาสสร้างกระแสรายได้ใหม่ Soft Gamings จะสามารถเข้าถึงโซลูชั่นเทคโนโลยี GATI, เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์, Lucky Neko Gigablox และ Master Titles

Soft Gamings จะมีชื่อ Yggdrasil และจะสามารถทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ ​​Yggdrasil คนอื่นๆ ที่อยู่ใน GATI Technology Solutions อยู่แล้ว นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับ Soft Gamings เนื่องจากพวกเขาต้องการขยายรอยเท้าในตลาดโลก

Bjorn Krantz หัวหน้าฝ่ายการพิมพ์ของ Yggdrasil กล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะประกาศให้ Soft Gamings เป็นพันธมิตรแฟรนไชส์รายใหม่ เขายืนยันว่าพันธมิตรแฟรนไชส์จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับรางวัล พวกเขาจะช่วย Soft Gamings ในการปรับขนาดการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้พวกเขาเติบโต เขากล่าวเสริม เขาสรุปว่าความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและทางเทคนิคของ Yggdrasil จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายและความทะเยอทะยานของ Soft Gamings

Irina Sazanova ผู้อำนวยการฝ่ายหุ้นส่วนของ Soft Gaming กล่าวเสริมว่าการเป็นหุ้นส่วนนี้จะช่วยให้พวกเขาเร่งความเร็วและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วโลก เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมเครือข่ายปฏิวัติและตั้งตารอที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในฐานะแฟรนไชส์ของ Yggdrasil

ถ้าคุณชอบจังหวะละตินอเมริกา 243 Mexicana ก็พร้อมเสิร์ฟ การเปิดตัวจาก SYNOT จะต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอน ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองชนบทของเม็กซิโก เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมสัญลักษณ์ 3 มิติและเพลงมายาชี

ใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิซซ่าพริกแดงหรือกระบองเพชร นอกจากนี้ยังมีกีตาร์และหมวกสีน้ำเงิน

Yu จะเพลิดเพลินไปกับบล็อคขนาดใหญ่และการหมุนพิเศษ บวกกับ 243 วิธีในการชนะ เกมดังกล่าวเล่นในรูปแบบมาตรฐาน 3 × 5; สัญลักษณ์เสริมแทนไอคอนอื่น ๆ ยกเว้น “โบนัส” การจ่ายเงินทั้งหมดจะถูกคูณด้วยยอดเดิมพันทั้งหมด

เพื่อให้ชนะ ผู้เล่นจะต้องซ้อนสัญลักษณ์อย่างน้อย 3 ตัวตามลำดับจากซ้ายไปขวา ที่น่าสังเกตคือคุณสมบัติโบนัส Big Block สำหรับการชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า

Michael Polak ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของสตูดิโอกล่าว

“ระวังให้ดีเพราะเกมนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่ง ฟีเจอร์ Big Block ของมันได้รับความนิยมอย่างมาก บล็อกขนาดใหญ่มาเกือบจะราวกับว่าออกไปไหนเลยและระเบิดเป็นชัยชนะของคุณ”

SYNOT ได้ขยายการเสนอสล็อตผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Relax Gaming มันหมายถึงการเข้าถึงแบบกระจายที่มากขึ้นระหว่างตัวดำเนินการระดับหนึ่ง

การเปิดตัวประกอบด้วย 50 ชื่อ HTML5 รวมถึงรุ่นใหม่เช่น Wild Blooms, Rock n Roll Roosters และ Aladdin และ Golden Palace

Relax คนเดียวเสนอรายชื่อเกมคาสิโนมากกว่า 1,000 เกมผ่านการบูรณาการเพียงครั้งเดียว Ivan Kodaj ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SYNOT กล่าวว่าความยืดหยุ่นและความเร็วของแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายไม่เป็นสองรองใคร

ปล่อยใหม่จากEGTอินเตอร์แอคทีมีการเดินทางไปยังจักรพรรดิจีน เป็นสล็อตที่น่าดึงดูดซึ่งเต็มไปด้วยสปินและของรางวัลมากมาย เล่นในรูปแบบ 5×3 พร้อม 30 วิธีที่จะชนะ ผู้เล่นจะเพลิดเพลินไปกับศักยภาพในการชนะที่ดี – 1,000 เหรียญในรอบเดียว!

หลังจากเปิดใช้งานชุดค่าผสมที่ชนะด้วย 10 ถึง 12 สแคทเทอร์ เกมนี้จะเริ่มรอบฟรีและเปิดใช้งานการหมุนพิเศษจาก 7 ถึง 30

การเดินทางย้อนเวลากลับไปมีให้ในทุกแพลตฟอร์ม พร้อมสปินพิเศษ สัญลักษณ์ที่ซ้อนกัน ไวด์ และสแกตเตอร์ เรื่องราวจากครั้งยิ่งใหญ่เป็นจุดเด่นของเกม คิดถึงวังของจักรพรรดิและความขัดแย้งเพื่อรักษาโชคลาภมากมาย

นี้สล็อตที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ มังกรเรียกชัยชนะที่น่าประทับใจในขณะที่ดูสนุกสนาน คาดว่าสัญลักษณ์หยินและหยางเป็นกุญแจสู่วัง การรัฐประหารที่แท้จริงกำลังได้รับโหมดเพิ่มเป็นสองเท่าและเกมโบนัสแจ็คพอตการ์ด

สตูดิโอมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเกมคาสิโนอย่างน้อยหนึ่งเกมต่อเดือน EGT Interactive ค่อนข้างมีประสิทธิผลในช่วงปลายปี แผนพัฒนาธุรกิจของ บริษัท มีการขยายตัวแม้กระทั่งเข้าไปในดินแดนใหม่ ๆ เช่นสาธารณรัฐเช็ก , สโลวาเกียและเบลารุส

นอกจากนี้ หน่วยงานซอฟต์แวร์ยังได้ลงนามในความร่วมมือครั้งใหม่กับผู้ให้บริการชั้นนำในตลาด iGaming ที่สำคัญอีกด้วย Playsonเป็นหนึ่งในนั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องเพลงฮิตตลอดกาลจาก Fruits Series

เกมที่มียอดขายสูงสุดจากประเภทอื่นๆ เช่น Solar Temple และ Viking Fortune: Hold & Win จะถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม

ในขณะเดียวกัน EGT Interactive ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสองครั้งสำหรับ “การบริการลูกค้าที่ดีที่สุด” และ “นวัตกรรมในการจัดหาสล็อต” ที่งาน EGR Awards ประจำปีนี้

การท่องเที่ยวมีความจำเป็นอย่างมากทั่วโลก และมาเก๊ากำลังเผชิญกับการเสื่อมถอยของตัวเอง ชุดโปรโมชั่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าพักเป็นทางเลือก บัตรกำนัลพิเศษได้รับการออกแบบสำหรับการใช้จ่ายในประเทศ

แต่แผนนี้จบลงด้วยความผิดหวังของรีสอร์ทคาสิโนของมาเก๊า มีการวางแผนที่ดีโดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) ที่ดูแลโครงการ ต้องใช้เงินมากถึงสามสิบห้าล้านจนถึงเดือนกันยายน

แต่ตามที่ผู้อำนวยการของ MGTO มาเรีย เฮเลนา เด เซนนา เฟอร์นันเดส ตัดสินใจยกเลิกโปรโมชั่นการเข้าพัก

“โรงแรมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ได้ขายแพ็คเกจ [staycation] ในอัตราที่น่าพอใจมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้ รัฐบาลไม่จำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรสาธารณะในโครงการพัก”

ฟันเฟืองเหนือแรงจูงใจของรัฐบาลสำหรับชาวบ้านที่จะตีสล็อตและโต๊ะเล่นเกมอาจเป็นตัวการ ไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่เห็นปฏิกิริยาต่อการใช้เงินสาธารณะเพื่อการพนัน

มูลนิธิมาเก๊าสนับสนุนการริเริ่มการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ MGTO นิติบุคคลสาธารณะนี้ได้รับเงินบางส่วนจากภาษีการเล่นเกมและจัดการด้วยความช่วยเหลือจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมาเก๊า สมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวมาเก๊า และสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวมาเก๊า

แต่ปัจจุบันยังไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเงินสาธารณะกับการเล่นเกม

ทัวร์ท้องถิ่นไปยังรีสอร์ทคาสิโนคาดว่าจะดำเนินต่อไป แต่โดยหลักแล้วเพื่อเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมเช่นพื้นที่หลังเวทีของการแสดง House of Dancing Water ที่ City of Dreams Macau หรือการแสดงศิลปะเชิงโต้ตอบแบบดิจิทัลที่ Venetian Macao

บริษัทพนันของยุโรป Superbet Group ขยายพอร์ตโฟลิโอคาสิโนออนไลน์ในยุโรปกลางและตะวันออกโดยซื้อหุ้น 60% ในผู้ให้บริการคาสิโนชั้นนำ Lucky 7

ด้วยวิธีนี้ Superbet ได้พัฒนากลยุทธ์การขยายและกระจายความหลากหลายของการดำเนินงานในตลาดหลายตลาดในยุโรปและอเมริกา ผู้ประกอบการได้ลงทุนในความเสี่ยงเบื้องต้นบนแพลตฟอร์ม Lucky7 ในปี 2562 แล้ว

การซื้อนี้แสดงถึงขั้นตอนที่สองของ Superbet ในวัตถุประสงค์การขยาย แม้ว่าบริษัทจะไม่เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงก็ตาม

Lucky7 ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดย Olof Örn ซีอีโอคนปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Dunder และโดยหุ้นส่วน Magnus Petersson และ Karl Ahlberg โดยมีเป้าหมายในการเปิดตัวแบรนด์เกมท้าทายคาสิโนออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่เขตอำนาจศาลของยุโรปและอเมริกาทั้งหมด

บริษัทได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการในภูมิภาคอื่นแล้ว ในอีก 12 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะเข้าสู่ตลาดใหม่สามแห่ง

Johnny Hartnett ผู้บริหารระดับสูงของ Superbet กล่าวว่า:

“Lucky 7 คือการเข้าซื้อกิจการที่ช่วยเสริมประสบการณ์ในปัจจุบันของเราได้เป็นอย่างดี และทำให้ SB Group มีความหลากหลายมากขึ้นในหลายภูมิภาค”

“นอกจากนี้ มันเพิ่มรายได้เกมออนไลน์ของเราอย่างมาก และให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและความเชี่ยวชาญด้านการตลาดที่จะเป็นประโยชน์สำหรับปีต่อ ๆ ไป” เขากล่าวเสริม

และท่านได้ชี้ให้เห็นว่า:

“เป็นเวลานานที่ฉันได้ชื่นชม Olof และทีมงานของธุรกิจอื่นๆ ที่พวกเขามีส่วนร่วมในภาคส่วนนี้ การเป็นพันธมิตรกับพวกเขาเพื่อเติบโตร่วมกันเป็นโอกาสที่ดี”

ในส่วนของ CEO ของ Lucky7 ได้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของข้อตกลงนี้:

“เรามีคู่ที่สมบูรณ์แบบที่นี่ ในอีกด้านหนึ่ง เรามี Lucky 7 ซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหม่แต่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ทั้งในแง่ของจำนวนที่แน่นอนและในแง่ของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ของผู้เล่น คาสิโนออนไลน์ และประสบการณ์การตลาดดิจิทัล”

“ในทางกลับกัน มี Superbet Group ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาหลายช่องทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก” Örn กล่าวเสริม

Superbet Group เป็นส่วนหนึ่งของ Blackstone กลุ่มไพรเวทอิควิตี้ได้ให้คำมั่นในเดือนพฤษภาคม 2019 ว่าจะลงทุน 175.0 ล้านปอนด์ (191.5 ล้านยูโร / 225.0 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในธุรกิจ

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม กลุ่มการลงทุนได้กลายเป็นสมาชิกของ International Betting Integrity Association (IBIA)

กีฬาทั่วโลกถูกระงับและได้รบกวนตลาดการพนันออนไลน์ ตลาดการพนันออนไลน์ของกรีซ ไม่แตกต่างกัน ในช่วงห้าเดือนแรก ตลาดออนไลน์ของกรีซได้บันทึกรายรับที่ลดลง 40% ในปี 2020

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของกรีก (HGC) ได้เปิดเผยตัวเลขล่าสุดสำหรับตลาดการพนันในท้องถิ่น ตามตัวเลข ตลาดการพนันออนไลน์สร้างรายได้ 150 ล้านยูโรในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2020 ลดลง 40% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าปีเริ่มต้นได้ดีจริงๆ เนื่องจากตลาดสร้างรายได้ 49.3 ล้านยูโรในเดือนมกราคม ในเดือนกุมภาพันธ์ รายรับลดลงเหลือ 45 ล้านยูโร อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนหน้า กีฬาทั่วโลกเริ่มถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป รายรับลดลงเหลือ 36.1 ล้านยูโรในเดือนมีนาคม ตามด้วย 19.5 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม รายได้ฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคมเป็น 30 ล้านยูโร

แบรนด์การพนันของ Stoiximan ทำได้ดีและครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ โดยได้ส่วนแบ่งการตลาด 49% โดยมีมูลค่า 24.3 ล้านยูโรในเดือนมกราคม และ 14.8 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม

UK Operator Bet365 เริ่มต้นได้ดีในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ด้วยเงิน 14.3 ล้านยูโรในช่วงสองเดือนแรก อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถรักษาไว้ได้เนื่องจากการพึ่งพาการเดิมพันกีฬามากเกินไป และจัดการได้เพียง 5.2 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม

Sportingbet ของ GVC Operator รักษาตำแหน่งที่สามในรายการและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ 6.3 ล้านยูโรในเดือนมกราคมและ 6.1 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม

ในทางกลับกัน OPAP, Greek Lottery และ Betting Operator ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเข้าซื้อหุ้นใหญ่ใน Stoiximan ไม่มีอะไรต้องรายงานในช่วงห้าเดือนแรก บริษัทได้เพิ่มคาสิโนออนไลน์ในเดือนพฤษภาคมและไม่มีกีฬาใดๆ รายได้ถูกลบไปในช่วงห้าเดือนแรก

อย่างไรก็ตาม แบรนด์เล็กๆ บางแบรนด์ทำได้ดีมากในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ แบรนด์ PokerStars เพิ่มรายได้เกือบสองเท่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจากการขาดกีฬาทำให้ผู้คนหันมาใช้คาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์ ในทำนองเดียวกัน NetBet มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม แม้ว่าจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็รวบรวมได้ประมาณ €790K ในเดือนพฤษภาคม

กรีซเพิ่งเปิดคาสิโนบนบกเนื่องจากการระบาดใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมในประเทศ ดังนั้นรายได้จะดีขึ้นในอนาคตเท่านั้น

ในทางกลับกัน รัฐบาลกำลังพิจารณาการออกใบอนุญาตของตลาดออนไลน์หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับร่างข้อบังคับแล้ว HGC คาดว่าจะเผยแพร่กฎระเบียบขั้นสุดท้ายเมื่อใดก็ได้ในขณะนี้

ตามชื่อเรื่อง คาดว่าธีมผึ้งกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นในกลุ่ม สล็อต Hiveเกมมีการ์ตูนสไตล์ที่มีสีสันกับความอุดมสมบูรณ์ของคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม มีห้าวงล้อ แต่แทนที่จะใช้เพย์ไลน์ปกติ เกมใช้ระบบการชำระเงินแบบคลัสเตอร์ พื้นที่เล่นเกมมีทั้งหมด 19 สัญลักษณ์ จัดเรียงอย่างมีกลยุทธ์ในรูปแบบ 3-4-5-4-3 ในห้าแถว คุณต้องจับคู่สัญลักษณ์ที่ตรงกันหลายอันเพื่อสร้างชุดค่าผสมที่ชนะ

ตัวละครที่คุณจะพบ ได้แก่ ราชวงศ์ ซึ่งในบางกรณีประกอบด้วยน้ำผึ้ง ดอกไม้สีม่วง สีแดง และสีขาว และแมลงขนาดเล็กต่างๆ รวมทั้งผึ้งและเต่าทอง ในพื้นหลัง คุณจะสังเกตเห็นทุ่งสีเขียวที่มีผึ้งเข้ามา ขณะที่กลุ่มที่ชนะจะรวมตัวกันเป็นมิเตอร์รูปขวดโหลทางด้านขวาของหน้าจอ คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติโบนัสเพิ่มเติมเมื่อมิเตอร์เต็มไปด้วยน้ำผึ้งมากขึ้น

สล็อตแมชชีนที่ยอดเยี่ยมนี้โดยBetsoftมีให้บริการบนเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์หลายแห่งดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างความบันเทิงให้ตัวเองในขณะที่รับเงินจริงจากความสะดวกสบายในบ้านของคุณ ที่กล่าวว่า เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนที่Slots Million CasinoหรือVideoslots.comเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ยากจะลืมเลือน และนี่คือเหตุผล

Slots Million Casino เข้าร่วมอุตสาหกรรมเมื่อห้าปีที่แล้วและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานการเล่นเกมของมอลตา ไซต์นี้ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย มีเกมออนไลน์ให้เลือกมากมายเพื่อให้คุณเพลิดเพลินและเงินในกระเป๋าของคุณล้น คุณสามารถเข้าถึงไซต์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยความเร็วและคุณภาพเท่ากัน สมาชิกเพลิดเพลินกับการจ่ายเงินที่รวดเร็วพร้อมขีดจำกัดการถอนสูง ตัวเลือกการชำระเงินมากมาย และระบบสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง

VideoSlots.com ได้รับรอบตั้งแต่ปี 2011 และถูกควบคุมโดยการเล่นเกมอำนาจมอลตาสหราชอาณาจักรพนันคณะกรรมการและคณะกรรมการการพนันสวีเดน นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังได้รับการรับรอง eCOGRA ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าสมาชิกได้รับมาตรการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในระหว่างการลงชื่อสมัครใช้ สมาชิกใหม่จะได้รับโบนัสต้อนรับมากมาย บวกกับโบนัสผู้สนับสนุนรายสัปดาห์หลังจากนั้น ในกรณีนี้ Videoslots.com จะรวบรวมจำนวนสปินทั้งหมดของผู้เล่นที่ทำกับสล็อตที่ไม่ก้าวหน้าทั้งหมดในระหว่างสัปดาห์ จากนั้นจะจ่ายการรับประกันการชนะตามสถิติเหล่านั้น

ไซต์ทำงานได้อย่างไม่มีที่ติบนอุปกรณ์มือถือ ทำให้ง่ายต่อการลงทะเบียนและเริ่มเพลิดเพลินกับคอลเลกชั่นเกมมากมาย คุณสามารถติดต่อทีมดูแลลูกค้าได้ผ่านทางแชทสด โทรศัพท์ อีเมลหรือแฟกซ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของปัญหาของคุณ

มิถุนายนเป็นเดือนที่ร้อนในโคโลราโดในหมู่นักพนันกีฬา หลักฐานอยู่ในพุดดิ้ง

นักพนันกีฬาของรัฐได้วางเงินเดิมพันเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนเป็นจำนวนเงินมากกว่า 38.1 ล้านดอลลาร์ แผนกเกมของกรมสรรพากรโคโลราโดรายงานการรับสมัครผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์และทางบกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ มันเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนพฤษภาคมซึ่งทำรายได้ 25.6 ล้านดอลลาร์

อันที่จริงนี่เป็นเดือนแรกสำหรับตลาดการพนันอย่างถูกกฎหมายของ The Centennial State เมย์เห็นการกระทำของผู้รับอนุญาตการเดิมพันทั้งหกราย โปรดทราบว่าพวกเขาออนไลน์เท่านั้น มิถุนายนมีหนังสือกีฬาขายปลีกเพียงเล่มเดียว

สิ่งที่อยู่ข้างหน้า…

สถิติในเดือนมิถุนายนเพิ่มผู้ได้รับอนุญาตรายที่เจ็ดที่รายงาน ดังนั้นเมื่อรวมกันทั้งหมด รายได้จากการเดิมพันอยู่ที่ 2.17 ล้านดอลลาร์ รัฐสามารถเก็บได้เพียง $217k แต่อย่างน้อยก็มากกว่าสองเท่าของ $96,537.55 ที่รัฐได้รับในเดือนก่อนหน้า

การกลับมาเริ่มกิจกรรมกีฬาสำคัญๆ อีกครั้งอย่างช้าๆ หรือไม่เกิดขึ้นเลยในช่วงการระบาดใหญ่ได้ส่งผลถึงการแพร่ระบาด โชคดีที่มีโต๊ะเป็นกีฬาที่เดิมพันมากที่สุด โดยทำเงินได้ 9.15 ล้านดอลลาร์ ที่น่าสนใจคือปิงปองมีส่วนแบ่ง 24% ของการจัดการทั้งหมด 10.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

กีฬาอื่นๆ มีส่วนเช่น ฟุตบอล 4.14 ล้านดอลลาร์ กอล์ฟ 3.44 ล้านดอลลาร์ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน 2.16 ล้านดอลลาร์ เทนนิส 1.34 ล้านดอลลาร์ และเบสบอลในต่างประเทศ 1.24 ล้านดอลลาร์ เพื่อเพิ่มเข้าไปในวงกลม การเดิมพันแบบพาร์เลย์ได้เพิ่มเงินเข้าไปเอง 4.67 ล้านดอลลาร์

ข้างหน้าคืออะไร? กรกฎาคมคาดว่าจะแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเมเจอร์ลีกเบสบอลกลับมาอยู่ในสนามอย่างไร จากนั้นในเดือนสิงหาคม เรามีสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติและรอบตัดเชือกของลีกฮอกกี้แห่งชาติ หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

William Hill (ผ่านคาสิโนท้องถิ่นสองแห่งของ Caesars Entertainment ที่ได้รับการ rejigged) จะดำเนินการพร้อมกับPlayUp ของออสเตรเลีย

มีหลายอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันในภาคการพนันและคาสิโนมีข่าวที่จะรายงาน ประกาศได้รับการอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่เริ่มต้นด้วยผู้ให้บริการซอฟท์แวNoLimit เมือง

ผู้ให้บริการหลายแบรนด์ในมอลตากำลังเปิดตัว Rootz Ltd. ด้วยแบรนด์เรือธงใหม่ Cazino Casino หวังว่าการต้อนรับแบบเดียวกับที่ Wildz ได้รับ ข้อเสนอใหม่จะเป็นคู่แข่งรายใหญ่หรือไม่?

ความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมและการออกใหม่

การทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นบ่อยครั้งในภาคส่วนนี้ และความร่วมมือครั้งนี้กับ Rootz จะทำให้ประสบการณ์ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน แม้จะอยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ก็ตาม

นอกจากนี้ในข่าว แอปลอตเตอรีของ Jackpocket เป็นพันธมิตรกับ Sightline และเปิดตัว Play+ สำหรับผู้ใช้แอป เพื่อทำลายความทรงจำของคุณ Jackpocket เป็นแอปของบุคคลที่สามรายแรกในสหรัฐฯ ที่ให้บริการสั่งสลากลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการของทางการได้อย่างปลอดภัย ตอนนี้จะเป็นพันธมิตรกับ Sightline Payments ผู้ให้บริการรายใหญ่ด้านโซลูชันการค้าแบบไม่ใช้เงินสด มือถือ และช่องทาง Omni

ตามเนื้อผ้า ภาคลอตเตอรีเป็นการดำเนินการด้วยเงินสดเท่านั้น แต่การเป็นหุ้นส่วนนี้กำลังเปลี่ยนฉากด้วยวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เกิดอะไรขึ้นอีก? Endorphina ร่วมมือกับ Italian E-Play24! ผู้ให้บริการเกมชั้นนำผนึกกำลังกับแพลตฟอร์มเกมชั้นนำในอิตาลี เป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากEndorphinaเป็นผู้ให้บริการสล็อต B2B ที่มีชื่อเสียงพร้อมเกมที่ทันสมัย

กำลังขยายการรวบรวมเกมที่น่าดึงดูดกว่า 75 เกม เช่น Chance Machine 100 และ The Rise of AI บวกกับเกมคลาสสิกอมตะ Lucky Streak 3

โปรดทราบว่า E-Play24 เป็นหนึ่งในผู้รับสัมปทานที่สำคัญที่สุดในอิตาลีสำหรับเกมที่ได้รับอนุญาต การเป็นพันธมิตรกับ Endorphina จะเพิ่มในคอลเลกชั่นของพวกเขาอย่างแน่นอน ท้ายที่สุด E-Play24 มีโอเปอเรเตอร์มากมายภายใต้ขอบเขตของพวกเขา

ยังไม่หมดแค่นี้

มีรายงานว่า Vivo Gaming กำลังเปิดตัวสตูดิโอเฉพาะแห่งใหม่โดยร่วมมือกับ SA Gaming หลังเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในตลาดเอเชีย สตูดิโอจะเริ่มต้นด้วยบาคาร่าหกและโต๊ะรูเล็ตยุโรปหนึ่งโต๊ะ ชุด Vivo Gamings Studio ที่เป็นเจ้าของชาวบัลแกเรียตอนนี้มีโต๊ะบาคาร่าแบบถ่ายทอดสดที่หลากหลายที่สุดในโลก!

ORYX Gaming เปิดตัวกับ 888casino.888 Holdings เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชั่นการพนันและความบันเทิงชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงกับ ORYX Gaming เพื่อรวมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ 888 ในตลาดที่มีการควบคุมที่หลากหลาย

ORYX ได้รับอนุญาตจาก Malta Gaming Authority (MGA) และสำนักงานการพนันแห่งชาติโรมาเนีย (ONJN) และเนื้อหาได้รับการรับรองและอนุมัติในเขตอำนาจศาลหลัก 16 แห่ง

888 จะนำเสนอเกม ORYX ที่เป็นกรรมสิทธิ์และชื่อระดับพรีเมียมจากสตูดิโอพันธมิตรอย่าง Gamomat, Kalamba Games, Givme Games และ Golden Hero Games

มีอีก…

Playtech ไม่ควรพลาด มันขยายการเป็นหุ้นส่วนของ Fortuna CZ กับแอพ Native Casino บริษัทเทคโนโลยีการพนันชั้นนำของโลกกำลังเปิดตัวแอพ Native Casino เวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงข้อตกลงของ Fortuna ด้วยสล็อตที่หลากหลายยิ่งขึ้น

การเปิดตัวแอปเวอร์ชันแบรนด์ Fortuna สำหรับทั้ง Android และ iOS เป็นการขยายโซลูชัน omni-channel ที่เพิ่งพัฒนาโดย Playtech สำหรับธุรกิจในสาธารณรัฐเช็กของ Fortuna

ผู้เล่น Fortuna CZ จะมีเกมคาสิโนอีกมากมาย รวมถึงสล็อตยอดนิยม เช่น Buffalo Blitz, White King และ Ways of the Phoenix

สำหรับ Pariplay นั้น ได้ประกาศการมีอยู่ในตลาดโปรตุเกสที่แข็งแกร่งขึ้นผ่านการเป็นหุ้นส่วนของ Nossa Aposta ผู้รวบรวมและผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำได้รับความชื่นชมจากแพลตฟอร์มการรวม Fusion™ และโปรแกรมพัฒนา Ignite Studio

Nossa Aposta เป็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และคาสิโนชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่ในลิสบอน ตอนนี้ Pariplay สามารถขยายขอบเขตในตลาด iGaming ของโปรตุเกสที่กำลังขยายตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Cofina Media Group ซึ่งเป็นกลุ่มสื่อโปรตุเกสรายใหญ่

การรวมช่องวิดีโอดั้งเดิมและแบรนด์ของ Pariplay รวมถึง Dragons of the North, Jonny Ventura, The Eye of Ra และ Phoenix Gold ที่สำคัญ ความร่วมมือดังกล่าวสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องของการพัฒนาการทำงานร่วมกันข้ามกลุ่มเพื่อเร่งการเติบโตของ B2B

ห้างหุ้นส่วนมากมาย

นี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องจดจำ Incentive Games ผู้พัฒนาเกมมัลติสปอร์ตแบบเล่นฟรีและจ่ายเงินเพื่อเล่น ได้ร่วมมือกับ BtoBet ข้อตกลงของพวกเขาจะช่วยให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming ชั้นนำมีเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมและมีผู้เล่นเป็นศูนย์กลางในยุโรป แอฟริกา และละตินอเมริกา

เกมที่น่าดึงดูดใจนั้นสอดคล้องกับผู้เล่นที่ไม่ได้เน้นไปที่เกมคาสิโนทั่วไป ดังนั้นพวกเขาจึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีกีฬาสดจำกัด

พาดหัวของNetEnt : บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ กับ Tipico ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหนังสือกีฬาระดับโลกในเยอรมนี NetEnt กำลังมุ่งหน้าสู่นิวเจอร์ซีย์ การเลือกวิดีโอสล็อตและเกมบนโต๊ะอย่าง Divine Fortune จะเสนอให้กับผู้เล่น Tipico

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Relax Gaming ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Platinum Casino ผู้รวบรวม i-Gaming และซัพพลายเออร์แผนเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครเพื่อขยายการเข้าถึงในโรมาเนียด้วยความช่วยเหลือ0 จากผู้ให้บริการในพื้นที่ที่โดดเด่น

เร็ว ๆ นี้ที่จะเปิดตัวเป็นชื่อยอดนิยมจากพอร์ตโฟลิโอของ Relax ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะรวม Money Train, Snake Arena และ Temple Tumble ในขณะเดียวกัน Platinum Casino จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากพันธมิตรสตูดิโอบุคคลที่สามของซัพพลายเออร์ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่น Fantasma Games, Kalamba Games และ 4ThePlayer เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

ข่าวดีสำหรับนักพนันกีฬาของแมสซาชูเซตส์ พวกเขาเข้าใกล้การพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายมากขึ้น ลีกสำคัญๆ กำลังเพลิดเพลินกับข่าวดีสำหรับตัวเอง เนื่องจากพวกเขาอยู่ห่างจากการเดิมพันเพียงเล็กน้อย

มีการผ่านร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรของรัฐเพื่อสนับสนุน “พระราชบัญญัติที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือเพื่อการเติบโต” นอกจากนี้ยังจะอนุญาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์และทางบกที่ถูกต้องตามกฎหมายในรัฐเบย์ ร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งสู่วุฒิสภา

กฎใบอนุญาตใหม่

ใบอนุญาตการพนันสามประเภทคือการเดิมพันออนไลน์แบบผสม/บนบกสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนของรัฐ การพนันในบุคคลสำหรับสนามแข่งม้าของรัฐ และใบอนุญาตประเภท 3 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจกีฬาแฟนตาซีที่ได้รับอนุญาตสำหรับการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายในรัฐอื่นๆ อย่างน้อยสองรัฐ

แมสซาชูเซตส์เป็นสนามเหย้าของ DraftKings อย่างไรก็ตาม Flutter Entertainment’s

แบรนด์ FanDuel ตรงตามเกณฑ์หมวด 3 ที่น่าสนใจ ตามธรรมเนียมแล้ว แมสซาชูเซตส์ไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางบกเพื่อเสนอการเดิมพันออนไลน์

ใบอนุญาตชั่วคราวกำลังเล่นกับแอปพลิเคชันและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเริ่มต้น $50k ในระยะยาว ใบอนุญาตแบบถาวรจะมีมูลค่า 250,000 ดอลลาร์เป็นเวลาห้าปี สามารถต่ออายุได้อีก 5 ปีในราคา 100,000 ดอลลาร์

ไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิด ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บภาษีมากกว่า 15% จากรายได้จากการเดิมพัน พร้อมกับเพิ่มอีก 1% ของรายได้การแข่งขันกีฬาในท้องถิ่น นี่คือ “เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันกีฬาความปลอดภัยและความซื่อสัตย์”

ลีกกีฬาที่สำคัญเป็นที่นิยม

บิลกีฬาสำคัญเป็นที่ชื่นชอบ อันที่จริงแล้ว มันรวมถึงข้อกำหนดสำหรับผู้ดำเนินการเดิมพันเพื่ออนุญาตข้อมูลลีกอย่างเป็นทางการสำหรับการเดิมพันขณะแข่งขัน แต่มีเพียงเทนเนสซีและอิลลินอยส์เท่านั้นที่รวมการใช้ข้อมูลลีกที่จำเป็นในกฎหมายการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง

แมสซาชูเซตส์มอบอำนาจให้ลีก

“…เพื่อทำข้อตกลงทางการค้ากับผู้รับอนุญาตการเดิมพันเพื่อแบ่งปันจำนวนเงินเดิมพันหรือรายได้ที่ได้รับ” จากการเดิมพันที่วางในเกมลีกเฉพาะ”

นอกจากนี้ ลีกไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติอื่น ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเพื่อแบ่งปันในเงินรางวัลการเดิมพันของพวกเขา

ส่วนนี้ของใบเรียกเก็บเงินเป็นการตอกตะปูสุดท้ายในโลงศพของลีกใหญ่ในอเมริกาเหนือที่หน้าซื่อใจคดเกี่ยวกับความชั่วร้ายของการเดิมพันที่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของเกม ประเด็นนี้รุนแรงมากจนลีกต่างๆ กดดันรัฐอื่นๆ ให้เพิ่ม “ค่าธรรมเนียมความซื่อสัตย์” ดูเหมือนว่าการสั่นคลอนเพื่อให้รัฐอื่น ๆ ไม่อยู่ในกลุ่ม

Gonzo Quest , หนึ่งในที่สุดเกมที่นิยมเร็ว ๆ นี้จะมีทายาทที่ Gonzo Quest Megaways ซึ่งได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยการเล่นเกมเสือแดง

ผลสืบเนื่องนำมาซึ่งเอ็นจิ้นใหม่ – เลเยอร์ความตื่นเต้นที่คาดการณ์ไว้ในรูปแบบของ MegawWays Mechanics ซึ่งได้รับอนุญาตให้เล่นเกม Big Time ซึ่งนำเสนอวิธีการชนะแก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับเวอร์ชันก่อนหน้า Gonzo Quest MegaWays จะพาผู้เล่นไปยัง Eldorado ซึ่งพวกเขามีแนวโน้มที่จะชนะ 20,000 ครั้ง

นอกเหนือจากกลไกใหม่แล้ว เกมใหม่ยังมีการเชิญภายในที่ชื่อว่า Smart Spins และ Daily Jackpots

ในระหว่างการพูดถึงการพัฒนานี้ Carl Ejlertsson ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจของ Red กล่าวว่า Gonzo Quest ได้แสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นหนึ่งในนักพัฒนาเกมที่ดีที่สุดในตลาด ดังนั้นในฐานะบริษัท พวกเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำความตื่นเต้นมาสู่รูปแบบของกลไก Megaways ที่มีชื่อเสียง

สล็อตแมชชีนที่ยอดเยี่ยมตามเทศกาลวันแห่งความตายของชาวเม็กซิกันเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ ELK Classic

ELK Studiosกำลังก้าวไปสู่ประเภทที่ไม่ธรรมดาในชื่อสล็อตที่ให้ฟรีสปิน หมุนซ้ำ สแต็ค ตัวคูณ และไวด์ที่ติดหู

Diablo Reels ถือเป็นสล็อตแมชชีนที่สมบูรณ์และสง่างามที่สุดในซีรีส์ ลักษณะ สี และรูปภาพของหมวก กะโหลก ดอกไม้ ซิการ์ และยาปรุง นำมาซึ่งความประหลาดใจมากมาย

สล็อตแมชชีนมีชุดของไวด์พร้อมเกมโบนัสซึ่งไม่มีสัญลักษณ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าปรากฏขึ้น สำหรับนักพนันที่มองหากิจกรรมและความตื่นเต้นมากมาย นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดเกมอย่างแน่นอน

คุณสมบัติที่ชนะ

แม้ว่าจะเป็นสล็อตคลาสสิก แต่ก็มีคุณลักษณะบางอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มอัตราการชนะได้ เช่น Wild Stack Respins, Nudging Wilds และรอบการหมุนฟรี

โอกาสในการชนะจะเพิ่มขึ้นเมื่อ Nudging Wild ปรากฏบนรีลบนด้วยตัวคูณ x2 หรือ x5 คุณลักษณะนี้แยกแยะได้ง่ายจากสัญลักษณ์เสริมทั่วไปเนื่องจากมีลูกศรที่พิมพ์ออกมา

Wild Stack Respin จะเปิดใช้งานเมื่อมี Wild Stack เต็มปรากฏขึ้นบนรีล คุณลักษณะนี้ให้ผู้เล่นหมุนวงล้อด้านบนและด้านล่าง ในทำนองเดียวกัน รีลจะถูกวางซ้อนกันอย่างสมบูรณ์ในป่าเพื่อการตอบสนองนี้

เมื่อวงล้อทั้งหมดเริ่มทำงาน เส้นการจ่ายเงินจะเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 10 หากผู้เล่นรวบรวมไวด์ทั้งสองพร้อมกัน ไวด์ที่ซ้อนกันจะกลายเป็นเหนียว เพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้น

ในระหว่างการแสดงรอบสุดท้าย ผู้เล่นจะต้องอยากเห็นคุณ Diablo อย่างแน่นอน กะโหลกศีรษะที่มีเขายาวเป็นเครื่องประดับของสัญลักษณ์กระจาย โดยสามในนั้นเกมโบนัสดูเหมือนจะได้รับ 10 ฟรีสปิน เมื่อเปิดใช้งาน ทั้งชุดรีลบนและล่างจะเปิดใช้งานพร้อมกับช่องจ่ายเงินทั้งหมด 10 รายการในการเล่น

รายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของเกมคือการเลือกสัญลักษณ์สล็อต แทนที่จะปรากฏสิ่งประดิษฐ์ปีศาจที่ใช้งานได้หลากหลาย ไอคอนผลไม้แสนอร่อยก็ปรากฏขึ้น

Diablo Reels มีการออกแบบย้อนยุคที่ค่อนข้างย้อนยุคด้วยการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์วินเทจที่มีสีสันและคุณสมบัติใหม่ๆ ในปัจจุบันที่มีพลังมหาศาล เป็นช่องหมายเลขเจ็ดในซีรีส์ ELK Studios Classic ก่อนหน้านี้เปิดตัวในเดือนมกราคมของปีนี้

ชื่อสล็อตที่น่าทึ่งอื่น ๆ

สล็อตที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ จากสตูดิโอ ได้แก่ Dreamzone สล็อตคลัสเตอร์ที่มาพร้อมกับตัวคูณสูงสุด 512x และสล็อต IO ซึ่งแสดงถึงพระจันทร์ดวงที่สี่ของดาวพฤหัสบดี ตำแหน่งระหว่างดวงดาวนี้มี 8 อันดับและ 262,144 วิธีที่จะชนะ สล็อตมีสัญลักษณ์เลเซอร์ที่แปลงไอคอนอื่นๆ ให้เป็นไวด์การ์ด โจ๊กเกอร์สามตัวที่นำมาคือมาตรฐาน ตัวชาร์จ และตัวฟอร์จไวด์

นอกเหนือจากซีรีส์คลาสสิกแล้ว ชุดผู้ให้บริการยังรวมถึงซีรีส์โกลด์ ซึ่งเพิ่มล่าสุดคือแบล็คริเวอร์โกลด์ ชื่อเรื่องประกอบด้วยคุณสมบัติพิเศษสองอย่าง หนึ่งคือเข็มทิศเสริม และอีกอันคือปืนพก

ช่องอื่นๆ ในคอลเลกชั่น ELK Studios รวมถึง Friends Series เพื่อยกย่องซีรีส์ทางโทรทัศน์ยอดนิยม Micro Knights เป็นรุ่นล่าสุดในซีรีส์ แฟน ๆ ของซีรีส์ตอนนี้มีโอกาสที่จะหมุนวงล้อในช่องนี้ซึ่งมีรูปถ่ายของนักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบขณะที่พวกเขาพยายามหาชุดค่าผสมที่ชนะ

บริษัทพนัน Esports Luckbox กำลังรอการอนุมัติสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตประเทศแคนาดา บริษัทได้เริ่มกระบวนการเพื่อรวมไว้ใน TSX Venture Exchange (TSXV) แล้วในเดือนตุลาคม ในการนี้ บริษัทได้วางแผนขยายเพื่อขยายทีมงานและเปิดแผนก B2B

Luckbox ปิดการจัดหาเงินทุนรอบล่าสุดที่ CAD $ 5.0 ล้าน (£ 2.9m / € 3.2m / $ 3.7m) ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกระหว่าง CAD $ 2 ล้านถึง $ 3 ล้าน ในช่วงการจัดหาเงินทุนชุดแรก ได้รับ 3.8 ล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 ล้านดอลลาร์จากการขายใบเสร็จการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

ใบเสร็จการสมัครสมาชิกที่ขายไปดังกล่าวจะถูกแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติสำหรับหลักทรัพย์ในบริษัททุน Elephant Hill ซึ่ง Esports Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Luckbox จะควบรวมกิจการเพื่อรับประกันการเข้าสู่ TSXV

Quentin Martin ซีอีโอของ Luckbox กล่าวว่า:

“ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรวมสู่สาธารณะ”

“เรามีความสุขกับการหารือในเชิงบวกกับ TSXV, เสร็จสิ้นแผนธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ, ร่างการเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติการตรวจสอบขั้นสุดท้ายในปลายเดือนกรกฎาคม” เขากล่าวเสริม

เขาตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทคาดว่าจะได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่ TSXV ในต้นเดือนตุลาคมปีนี้

ปริมาณการเดิมพันเพิ่มขึ้น 500%

หนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคตคือ หลุยส์ โรเบิลส์ ผู้รักษาประตูของอินเตอร์ ไมอามี (เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์) ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมทีมโดยเดวิด เบ็คแฮม อดีตสตาร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการระดมทุน มาร์ตินแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 มาร์ตินกล่าวว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ปริมาณการเดิมพันได้เพิ่มขึ้น 500% เพื่อรวมชื่อใหม่เช่น Fifa และ NBA2K ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการแล้ว

เพื่อขยายความน่าสนใจในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ผู้ดำเนินการได้เพิ่มภาษาจีน สเปน รัสเซีย เยอรมันและโปรตุเกสลงในแพลตฟอร์ม นอกจากการชำระเงินในสกุลเงินดิจิตอลแล้วรวมถึงBitcoinและ Ethereum

สำหรับภาคการศึกษาที่สอง Luckbox หวังที่จะเพิ่มการเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิมและเกมคาสิโนลงในแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ มันจะปรับปรุงคุณสมบัติการได้มาซึ่งลูกค้าพร้อมกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และโปรโมชั่นการเดิมพันฟรี

ใบอนุญาตใหม่เพื่อขยายสู่ตลาดอื่น

บริษัทพยายามที่จะได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมเพิ่มเติมที่จะอนุญาตให้เข้าถึงตลาดที่มีการควบคุมใหม่ในอีกสองปีข้างหน้า เป้าหมายคือการเพิ่มฐานลูกค้าของผู้ให้บริการและเปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่เพื่อดึงดูดผู้เล่นที่มีมูลค่าสูง

ผู้ประกอบการชาวแคนาดายังหวังที่จะขยายทีมผู้บริหาร ในการนี้ บริษัทกำลังสรรหาตำแหน่งสำคัญห้าตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงหัวหน้าฝ่ายการเติบโตที่รับผิดชอบดูแลการได้มาซึ่งลูกค้าและเป็นผู้นำการเติบโตของธุรกิจ B2C ของคุณอย่างรวดเร็ว

“นี่หมายความว่า Luckbox จะสามารถนำเสนอโซลูชั่นการเดิมพันกีฬา B2B ที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งเราทราบดีว่าผู้ประกอบการกีฬาแบบดั้งเดิมกระแสหลักกำลังมองหาอยู่ในขณะนี้ และความตั้งใจของเราคือการเซ็นสัญญาหุ้นส่วน B2B ครั้งแรกของเราภายในปีหน้า” มาร์ตินกล่าว

และเขาเสริมว่า:

“Luckbox รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนจำนวน 5.0 ล้านเหรียญแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสาธารณะ ผ่านการรวมธุรกิจกับ Elephant Hill ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ในขณะที่ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายแผนงานของ Q1 และ Q2 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มภาษาด้วย พันธมิตรการจัดซื้อเพิ่มเติมและชื่อ E-Sports เพิ่มเติม”

สุดท้ายนี้เขากล่าวว่าความคืบหน้าในปีนี้เป็นอย่างมาก “และเราหวังว่าจะเป็นบริษัทที่สองที่อุทิศให้กับการเดิมพัน eSports ในการแลกเปลี่ยนสาธารณะ”

SJM Holdings ผู้ให้บริการคาสิโนในมาเก๊ายอมรับว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก COVID-19 “เป็นระยะเวลาไม่แน่นอน” หลังจากรายงานมูลค่า 1.41 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (140.9 ล้านยูโร/155.3 ล้านยูโร/181.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ) ขาดทุนสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2563

บริษัทโฮลดิ้งที่อยู่เบื้องหลัง Sociedade de Jogos de Macau รายงานว่ารายรับสุทธิลดลง 74.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.37 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วง 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร้านพนันปิดให้บริการ 15 วันในเดือนกุมภาพันธ์

มีการจำกัดการเข้าประเทศสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกง และสถานที่อื่นๆ ที่มีการขนส่งไปและกลับจากเขตบริหารพิเศษที่จำกัด และข้อกำหนดการกักกันที่กำหนดไว้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการรายงาน

การลดจำนวนการเยือนมาเก๊าครั้งนี้ลดจำนวนลงอย่างมาก ซึ่งยกเลิกการกักกัน 14 วันสำหรับผู้มาเยือนจากแผ่นดินใหญ่ของจีนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม

สิ่งนี้กระทบรายได้การเล่นเกมของ SJM ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งลดลงเพิ่มเติม 74.4% จากปี 2019 ที่ 4.27 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม การลดภาษีการเล่นเกมที่จ่ายโดยบริษัทในครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญ จาก 7.93 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2018 เป็น 1.98 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

เปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นของรายรับจากการเล่นเกมในครึ่งปีแรกมาจากเกมบนโต๊ะในตลาดมวลชน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 3.29 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงของทั้งหมด ลดลง 73.5% ส่วนแบ่งการเล่นเกมวีไอพีลดลง 81.6% สู่ 1.37 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในขณะที่รายได้จากสล็อตลดลง 59.2% ที่ 234.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

เงินที่จ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นและสิ่งจูงใจให้กับพันธมิตรลดลงอย่างมากจาก 3.71 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปี 2562 เป็น 622.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

รายได้จากการเล่นเกม H1 ของ SJM มีส่วนแบ่ง 15% ของภาคการเล่นเกมของมาเก๊า รวมถึง 22% ของเกมบนโต๊ะในตลาดมวลชน และ 8.6% ของรายได้วีไอพี

รายได้จากโรงแรมและจัดเลี้ยง ค้าปลีกและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ลดลง 71.2% สู่ HK%102.0 ล้าน โดยแบ่งเป็น 81.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ลดลง 62.4%) จากการจัดเลี้ยงและการค้าปลีก และมีเพียง 20.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงจากการดำเนินงานโรงแรม ลดลง 85.1%

ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อจำกัดการเดินทางและข้อกำหนดในการกักกันซึ่งลดจำนวนการเยี่ยมชมมาเก๊าลงอย่างมาก ตามสถิติและบริการสำมะโนของเขตปกครองพิเศษ จำนวนผู้เข้าชมลดลง 68.8% ในไตรมาสที่ 1 และ 99.5% ในไตรมาสที่ 2

การท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 69.2% ในไตรมาสแรก ตามด้วย 99.3% ในไตรมาสที่สอง ในไตรมาสที่ 1 คาสิโน Grand Lisbora ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการเรือธงของ SJM ได้รับมากกว่า 1.2 ล้านคนในช่วงระยะเวลาการรายงาน เฉลี่ยผู้เข้าชมประมาณ 6,600 ต่อวัน

ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างมากของผู้เข้าชมประมาณ 6.3 ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้ว หรือ 35,000 คนต่อวัน

ในขณะที่การลดการเข้าชมและกิจกรรมการพนันลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากในครึ่งแรก เว็บพนันฟุตบอล การลดลงนี้ไม่เร็วเท่ากับรายได้ ส่งผลให้รายได้ของ SJM นั้นยาก

นอกจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งลดลงจาก 3.14 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 94.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแล้ว ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 42.1% (ลดลง 10.9%) ไม่ได้สูงชันมากนัก

ส่งผลให้ขาดทุนก่อนหักภาษี 1.47 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้นเป็น 1.48 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงหลังหักภาษี 13.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หากความสูญเสียจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมถูกตัดออกไป ก็จะเกิดผลขาดทุนสุทธิ 1.41 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นของเจ้าของ SJM Holding

“ผลประกอบการครึ่งปีแรกของ SJM สะท้อนให้เห็นถึงการหดตัวอย่างรุนแรงของการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19” ดร.แอมโบรส โซ รองประธานและซีอีโอของผู้ให้บริการเครือข่ายกล่าว “ในสภาพแวดล้อมนี้ เรามุ่งมั่นที่จะควบคุมต้นทุนการดำเนินงานของเราในระดับที่รอบคอบ

“เรามั่นใจว่าเมื่อภูมิภาคนี้เกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่ SJM จะอยู่แถวหน้าของการพัฒนาที่กลับมาใหม่ของมาเก๊าให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนระดับโลก”

อย่างไรก็ตาม บริษัทยอมรับว่าไม่มีสัญญาณว่าเมื่อใดผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ต่อรายได้จากการเล่นเกม และโรงแรม ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกมจะสิ้นสุดลง

“ในขณะที่ข้อจำกัดการเดินทางบางอย่างมีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ถูกยกเลิก และการเยี่ยมชมและการใช้จ่ายดังกล่าวจะตอบสนองในเชิงบวกต่อการยกระดับดังกล่าว เราไม่คาดหวังว่ารายได้จะกลับมาสู่ระดับก่อนหน้าของเราในช่วงใด ๆ ของปี 2020” กล่าว

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเมื่อวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่มและแบบบุคคลของจีน ซึ่งมีความสำคัญต่อการไหลของนักท่องเที่ยวของมาเก๊า จะได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ในระดับชาติ” SJM อธิบาย “แม้หลังจากการเริ่มวีซ่าใหม่ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและความกังวลด้านสุขภาพที่เกิดจาก Covid-19 จะส่งผลต่อธุรกิจของเราในระยะยาวหรือไม่”

บริษัทจะผลักดันไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจที่จะเริ่มรีสอร์ทแห่งใหม่บน Cotai, Grand Lisboa Palace การก่อสร้างทรัพย์สินอื่นแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2019 และขึ้นอยู่กับใบอนุญาตประกอบการ SJM หวังว่าจะเริ่มธุรกิจได้ภายในสิ้นปี 2020