ทดลองเล่น Sa ฮาร์ดร็อคคาสิโน

ทดลองเล่น Sa ในระหว่างการต่อสู้ Tiara S. Johnson ถูกกล่าวหาว่าทุบและขีดข่วนเจ้าหน้าที่ด้วยเล็บของเธอ เขาได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและดวงตา

เขามีเลือดออกใต้ตาข้างซ้ายThe Times of Northwest Indianaซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ระดับภูมิภาค รายงานตามเอกสารของตำรวจและศาล ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับการรักษาพยาบาลสำหรับอาการบาดเจ็บหรือไม่ ชื่อของเขาไม่สามารถใช้ได้ทันที

จอห์นสันเผชิญสี่ข้อหา

เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เห็นได้ชัดว่าจอห์นสันไม่ได้ยื่นฟ้องในข้อกล่าวหาของเธอเองขณะอยู่ในศาลอินเดียน่า ดังนั้นผู้พิพากษาผู้พิพากษาจึงไม่มีความผิดต่อจอห์นสัน

เธอถูกตั้งข้อหาแบตเตอรี่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสาธารณะได้รับบาดเจ็บ ขัดขืนการบังคับใช้กฎหมาย การบุกรุกทางอาญา และพฤติกรรมที่ไม่เป็นระเบียบ The Timesกล่าว หากพบว่ามีความผิด เธออาจถูกจำคุกหลายปี

เหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ฮาร์ดร็อคเกิดขึ้นหลังจากที่จอห์นสันและเพื่อนอารมณ์เสียหลังจากเจ้าหน้าที่คาสิโนไม่ยอมให้เพื่อนเข้าไปในคาสิโน

ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าฟาดฟันใส่ตำรวจ จากนั้นจอห์นสันก็ผลักเจ้าหน้าที่เข้าที่หน้าอก ตำรวจกล่าว การต่อสู้รุนแรงขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามจับกุมเธอ

ฮาร์ดร็อคคาสิโนเปิดเมื่อเดือนที่แล้ว คาสิโนเป็นการร่วมทุนระหว่าง Spectacle Entertainment และ Hard Rock International

การโต้เถียงเรื่องใบอนุญาตการเล่นเกมในรัฐอินเดียนายังคงดำเนินต่อไป

ในอีกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันในรัฐ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการการเล่นเกมอินเดียนา (IGC) ตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุใบอนุญาตสำหรับบริษัทที่ดำเนินการคาสิโนใน Vigo County

Lucy Luck Gaming LLC ได้รับใบอนุญาต แต่ตอนนี้ IGC จะยื่นประมูลใบอนุญาตอีกครั้ง

ในปี 2019 ใบอนุญาตถูกมอบให้กับ Spectacle Jack เป็นบริษัทย่อยของ Spectacle Entertainment หลังจากการโต้เถียงหลายครั้ง ใบอนุญาตถูกโอนไปยัง Lucy Luck Gaming

ก่อนหน้านี้ Rod Ratcliff ผู้ก่อตั้ง Spectacle Entertainmentขายหุ้นใน Spectacle Jack ให้กับ Greg Gibson นักธุรกิจจาก Terre Haute ซึ่งเป็น Ind. และผู้ร่วมก่อตั้ง Spectacle ในที่สุดบริษัทนั้นก็กลายเป็น Lucy Luck

ฮาร์ดร็อคคาสิโนตอนเหนือของรัฐอินเดียนาเพิ่งได้รับชัยชนะจากศาลเหนือส่วนเล็กๆ ของลานจอดรถของสถานที่ให้บริการเกม Gary อยู่ห่างจากชิคาโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 30 ไมล์

Las Vegas Sands (NYSE:LVS) รุกตลาดเกมดิจิทัลที่รอคอยมานาน โดยได้ประกาศในวันนี้ว่ากำลังสร้างแขนการลงทุนที่ทุ่มเทให้กับความพยายามนั้น

Rob Goldstein ซีอีโอของ Las Vegas Sands ในภาพให้สัมภาษณ์ด้านบน บริษัทกำลังเปิดตัวแผนการเล่นเกมดิจิทัล (ภาพ: บลูมเบิร์ก )

หน่วยนี้จะนำโดย Davis Catlin ผู้เข้าร่วมเกมยักษ์ใหญ่จาก Sands Capital Management

บริษัทที่อยู่ในเวอร์จิเนียซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการคาสิโน “เป็นนักลงทุนระยะยาวที่กระตือรือร้นในธุรกิจนวัตกรรมชั้นนำทั่วโลก” มีทรัพย์สินมูลค่า 77 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา Catlin ดูแลการลงทุนของ Sands Capital ในบริษัทภาครัฐและเอกชนในการเล่นเกมดิจิทัล

เกมดิจิทัลและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเป็นอย่างมาก และเราเชื่อว่ามีโอกาสที่โดดเด่นสำหรับเราในการลงทุนในเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา” Rob Goldstein ซีอีโอของ LVS กล่าวในแถลงการณ์

บริษัทในลาสเวกัสตั้งเป้าที่จะเป็น “นักลงทุนเชิงกลยุทธ์” ในเกมดิจิทัลในด้านธุรกิจกับธุรกิจของอุตสาหกรรม

Digital Long Time กำลังจะมาสำหรับ Las Vegas Sands

จนถึงตอนนี้ คาสิโนออนไลน์ของสหรัฐฯ และการพนันกีฬาที่เฟื่องฟูเป็นสิ่งที่ Las Vegas Sands ประสบความสำเร็จ Sheldon Adelson ผู้ล่วงลับดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจนกระทั่งถึงแก่กรรมในเดือนมกราคม เขาสร้างผู้ประกอบการให้เป็นบริษัทเกมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมุ่งเน้นไปที่คาสิโนบนบกในมาเก๊าและสิงคโปร์ และเป็นผู้บุกเบิกการประชุม สิ่งจูงใจ การประชุมและนิทรรศการ (MICE) แนวคิดรีสอร์ทแบบบูรณาการ

ระหว่างทาง LVS แทบแทะการพนันกีฬา ในขณะที่ Adelson ต่อต้านคาสิโนอินเทอร์เน็ตอย่างรุนแรง เขาเชื่อว่ารูปแบบการเล่นเกมอาจนำไปสู่การเสพติดที่เพิ่มขึ้นและการสูญเสียอย่างหนักสำหรับนักพนัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการคู่แข่งรายอื่นกำลังโอบรับ iGaming และการพนันกีฬาออนไลน์ (OSB) ในรูปแบบที่สำคัญ และนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าตลาดเหล่านั้นจะขยายตัวถึง 42 พันล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือเพียงประเทศเดียว LVS ไม่ได้กล่าวถึงภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงซึ่งตั้งใจจะเน้นความพยายามในการเล่นเกมดิจิทัล แต่ด้วยเงินสดในมือ 2.07 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสแรกและ 6.25 พันล้านดอลลาร์จากการขายทรัพย์สินในลาสเวกัส บริษัทมีทรัพยากรที่จะเป็นผู้เล่นหลักในการเล่นเกมออนไลน์ ด้วยเหตุนี้โกลด์สตีนจึงใช้แนวทางปฏิบัติ

“เช่นเดียวกับที่รีสอร์ทแบบบูรณาการของเราไม่ได้สร้างขึ้นในหนึ่งวัน ด้วยความอดทนและการลงทุนในระยะยาว เราเชื่อว่าการลงทุนเหล่านี้ในเทคโนโลยีเกมดิจิทัลจะมอบผลตอบแทนที่สำคัญให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น” เขากล่าวเสริม

โอกาสมากมายสำหรับ LVS

ยังไม่ชัดเจนว่าการลงทุนออนไลน์ของ Sands จะเป็นอย่างไร แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการควบรวมกิจการที่โดดเด่นใน iGaming และ OSB ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งบ่งชี้ว่าแฟนตัวยงเช่น LVS มีตัวเลือกมากมายให้พิจารณาหากต้องการซื้อกิจการทันที

ในเดือนกุมภาพันธ์ มีข่าวลือว่า LVS กำลังพิจารณาข้อตกลงสำหรับบริษัทคาสิโนออนไลน์ 888 Holdings (OTC:EIHDF) แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายงานใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม นั่นอาจไม่ใช่ประเภทของข้อตกลงที่ Sands กำลังมองหา เนื่องจากบริษัทต้องการมุ่งเน้นไปที่โอกาสทางธุรกิจกับธุรกิจ นั่นอาจเป็นแนวคิดที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากด้านที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่ของพื้นที่เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันสูง และบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เงินจำนวนมากในการได้มาซึ่งลูกค้า

เมื่อถึงจุดกึ่งกลางของช่วงดังกล่าว บริษัทจะระดมทุนได้ 63 ล้านดอลลาร์ บริษัทจะจดทะเบียนหุ้นในตลาดหุ้น Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “GAMB” Gambling.com ซึ่งเผยแพร่เนื้อหาในอเมริกาเหนือและยุโรป ไม่ได้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการการพนันโดยตรง แต่เป็นนักการตลาดแบบ Affiliate ซึ่งสร้างรายได้โดยการอ้างอิงผู้บริโภคเนื้อหาไปยังเว็บไซต์การพนันที่มีการควบคุม

Gambling.com ให้บริการ 32 เว็บไซต์ใน 6 ภาษาใน 13 ประเทศ จุดสนใจหลักของเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบริษัทคือiGaming และการพนันกีฬา

การเงินที่มั่นคง

เมื่อเข้าสู่ตลาด Gambling.com มีแนวโน้มที่จะเหมาะสมกับการเรียกเก็บเงินในฐานะหุ้นที่มีการเติบโตขนาดเล็กและอาศัยอยู่ในดินแดนนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง

นั่นไม่ใช่การประท้วงต่อต้านบริษัท อย่างไรก็ตาม ชื่อการเติบโตแบบกลุ่มเล็ก — โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรม — มักจะสูญเสียเงิน ละทิ้งการทำกำไรในนามของการเติบโต ในส่วนของ Gambling.com ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่มีแนวโน้มว่าจะผันผวน บริษัทมีรายได้สุทธิเป็นบวกในปี 2020 หลังจากขาดทุนเล็กน้อยในปีก่อน และในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่ละปีที่ผ่านมามีกระแสเงินสดเป็นบวก

“เรามีรายได้ 11.00 ล้านดอลลาร์ 19.00 ล้านดอลลาร์ 19.27 ล้านดอลลาร์ และ 27.98 ล้านดอลลาร์ในปี 2560, 2018, 2019 และ 2020 ตามลำดับ เราบรรลุอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 35 เปอร์เซ็นต์จากช่วงปี 2017 ถึง 2020” ตามการยื่นเรื่องระเบียบข้อบังคับ

การคาดการณ์ที่ทะเยอทะยาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นของอินเทอร์เน็ตคาสิโนและผู้ให้บริการกีฬาออนไลน์กำลังตกต่ำ แต่นักวิเคราะห์ยังคง เชื่อ มั่นในวงกว้างในอุตสาหกรรม วิทยานิพนธ์นั้นหมุนรอบรัฐส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้มีการพนันกีฬาและ iGaming

Gambling.com เชื่อว่าหากทั้ง 50 รัฐลงนามในทั้งสองกิจกรรม คาสิโนอินเทอร์เน็ตจะสร้างรายได้ $43 พันล้านในขณะที่การเดิมพันกีฬาออนไลน์จะคิดเป็นเงิน $43 พันล้าน

“เราคิดว่าเมื่อครบกำหนดของตลาด 65 เปอร์เซ็นต์ของประชากรสหรัฐที่ถูกกฎหมายจะสามารถเข้าถึงการพนันกีฬาออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย และ 30 เปอร์เซ็นต์จะสามารถเข้าถึง iGaming ที่ถูกกฎหมาย” ตามบริษัท “การนำการประมาณการเหล่านี้ไปใช้กับตลาดโดยถูกต้องตามกฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์หมายถึงการเดิมพันกีฬาออนไลน์และขนาดตลาด iGaming ที่ 17 พันล้านดอลลาร์และ 13 พันล้านดอลลาร์เมื่อครบกำหนดสำหรับขนาดตลาดการพนันออนไลน์ของสหรัฐที่ครบกำหนดประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์”

ปีที่แล้ว Gambling.com ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการต่างๆ เช่น DraftKings, FanDuel, Golden Nugget Online Gaming, Rush Street Interactive และ William Hill เป็นต้น

นั่นคือมุมมองของ Moody’s Investors Service ซึ่งระบุในรายงานล่าสุด ธุรกรรมที่ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็นเครดิตติดลบสำหรับบริษัทเกม เมื่อต้นเดือนนี้ MGM กล่าวว่า บริษัทได้จ่ายเงิน 2.12 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Infinity World Development สำหรับดอกเบี้ย 50% ใน CityCenter นอกจากนี้ยังขายทรัพย์สินของ Aria และ Vdara ให้กับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Blackstone (NYSE:BX) ด้วยเงินสด 3.89 พันล้านดอลลาร์ในข้อตกลงการขาย-เช่ากลับ

ธุรกรรมดังกล่าวติดลบด้านเครดิต เนื่องจากคาดว่าจะมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวในงบดุล (อาจสูงกว่าค่าเช่ารวมของ MGM ในปี 2020 หลายเท่าราว 11 เท่า) การเพิ่มภาระหนี้และความเสี่ยงทางการเงิน” Moody’s กล่าว .

บริษัทวิจัยมีการจัดอันดับ “Ba3” โดยมีมุมมอง “เชิงลบ” สำหรับตัวดำเนินการ Mirage พันธบัตรที่มีอันดับเครดิต “Ba” ทั้งสามระดับของมูดี้ส์ถือว่ามีองค์ประกอบการเก็งกำไรและ “มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง”

ที่กล่าวว่า MGM มีเงินสดจำนวนมากและเข้าถึงสภาพคล่องที่เพียงพอ ณ สิ้นไตรมาสแรก มีเงินสดในมือ 6.2 พันล้านดอลลาร์และสภาพคล่องรวม 9.7 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการเข้าถึงเงินสดและปืนพก ทำให้เป็นหนึ่งในงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมเกม

สำหรับ MGM ไม่มีผลกระทบต่ออันดับเรตติ้ง

แม้ว่ายอดขายของ Aria/Vdara จะสอดประสานกับการแสวงหาทรัพย์สินของ MGM แต่ธุรกรรมที่รวมกัน ซึ่งรวมถึงการซื้อ CityCenter ทำให้ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมบางคนประหลาดใจ นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ที่ MGM ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเปิดให้ขายได้

MGM กำลังเช่าคืน Aria และ Vdara จาก Blackstone ด้วยค่าเช่ารายปีเริ่มต้นที่ 215 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคาขาย 3.89 พันล้านดอลลาร์นั้นเพิ่มขึ้นจาก 18.1 เท่าของเงื่อนไขการเช่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 บริษัทเกมได้ชำระบัญชีการถือครองอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มเงินสดในมือในกระบวนการอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นการขายคืนการเช่าโดยที่ผู้ขายยังคงควบคุมสถานที่ในแต่ละวัน ต้นทุนการเช่าระยะยาวจึงถูกรวมเข้ากับภาระผูกพันทางการเงินของ MGM

“แม้จะมีความคาดหวังสำหรับภาระผูกพันตามสัญญาเช่าใหม่ที่สำคัญสำหรับ MGM ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ Moody’s ไม่ได้คาดหวังว่าธุรกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการก่อหนี้รวมของ MGM ในปี 2022 ซึ่งหนี้สินรวมต่อรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ( EBITDA) คาดว่าเลเวอเรจจะใกล้ถึง 7 เท่า” หน่วยงานจัดอันดับกล่าว

วิธีเพิ่มแนวโน้ม ‘เชิงลบ’

หาก MGM เลือกที่จะทำเช่นนั้น มีหนทางที่จะทำให้แนวโน้มอันดับหนี้ “เชิงลบ” ลดลง

“การแก้ไขแนวโน้มเชิงลบจะเกี่ยวข้องกับความเร็วและระดับของการฟื้นตัวของรายได้เป็นหลัก และการปรับปรุงในการยกระดับ”มูดี้ส์กล่าวเสริม

นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการคาสิโนต้องการเงินสดมากขึ้น ก็สามารถเข้าถึงเงินทุนนั้นได้โดยไม่ต้องออกตราสารหนี้ มันสามารถแยกสัดส่วนการถือหุ้นในMGM Growth Properties (NYSE: MGP) ต่อไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สัญญาว่าจะทำ — เพิ่มเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้

Penn National Gaming (PNG) ยืนกรานต่อต้านพระราชบัญญัติการขยายการเล่นเกมปี 2017 ของเพนซิลเวเนีย การเรียกเก็บเงินในรูปแบบใหม่อื่น ๆ ของการเล่นเกมคาสิโนประเภท 4 ที่ได้รับอนุญาต ใบอนุญาตที่เรียกว่า “มินิคาสิโน” ถูกประมูลครั้งแรกเฉพาะกับผู้ให้บริการคาสิโนปัจจุบันเท่านั้น

PNG แม้จะคัดค้านใบอนุญาตคาสิโนใหม่ แต่ก็ยังชนะการประมูลรอบแรกด้วยการเสนอราคาสูงถึง 50.1 ล้านดอลลาร์ เพนน์เลือก Springettsbury Township สำหรับสถานที่คาสิโนแห่งใหม่

การนับถอยหลังสู่การเปิดตัวของเราเริ่มต้นขึ้นในวันนี้” Ruben Warren รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino York กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ต้อนรับลูกค้าสู่สถานที่ใหม่ที่สวยงามแห่งนี้ ในไม่ช้าพวกเขาจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม การรับประทานอาหาร และความบันเทิงระดับพรีเมียม”

Hollywood Casino York จะเปิดด้วยเครื่องสล็อต 500 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 24 เกม ทดลองเล่น Sa สถานที่จัดงานขนาด 80,000 ตารางฟุตจะมี Barstool Sportsbook เล่มแรกของเพนซิลเวเนีย รวมทั้งร้านอาหารและบาร์บรรยากาศสบายๆ เพนน์ 120.1 ล้านดอลลาร์ใน Hollywood Casino York รวมราคาค่าธรรมเนียมการประมูลแล้ว

ก่อนการเปิดตัวในวันที่ 12 สิงหาคมฮอลลีวูด ยอร์ก จะจัดให้มีวันทดสอบสำหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้นสองวัน รายได้จากวันนั้นจะมอบให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิ่น

เดิมพันครั้งใหญ่ของเพนน์

Penn National Gaming เสนอราคา 50.1 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการประมูล Category 4 รอบแรกในเดือนมกราคมปี 2018 เป้าหมายของมันคือเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเลือก Springettsbury และ York ได้ PNG อธิบายว่ายอร์กเป็นทางสัญจรหลักสำหรับผู้อุปถัมภ์ที่ Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course ใน Grantville รัฐ Pa

Hollywood ที่ Penn National อาศัยทางตอนเหนือของ Maryland สำหรับผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ การอนุญาตให้คู่แข่งสร้างคาสิโนดาวเทียมในยอร์ก ให้เหตุผล PNG ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อคาสิโน Grantville

“มันเป็นการลงทุนที่เรารู้สึกว่าต้องทำเพื่อปกป้องพื้นที่ตลาดหลักสำหรับคาสิโนของเรา [ที่ Penn National Race Course] ในความเห็นของเรา การกินเนื้อคนจะมีความสำคัญมาก” Eric Schippers รองประธานอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Penn National อธิบาย

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ Hollywood York จะเปิดขึ้น PNG กล่าวว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพนน์เสนอให้ฝึกอบรมผู้คนให้กลายเป็นตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะ และจะให้โบนัส 1,000 ดอลลาร์แก่พวกเขาในเช็คเงินเดือนครั้งแรก หลังจาก 90 วันของการจ้างงาน ตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะจะได้รับรางวัลเพิ่มเติม $500

ค่าดาวเทียม

PNG จ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์มากกว่าบริษัทคาสิโนอื่น ๆ ที่ทำเพื่อขอใบอนุญาตประเภท 4ในรัฐ

ผู้ชนะดาวเทียม – ที่ตั้ง – ราคาเสนอซื้อ

Penn National Gaming, ยอร์คเคาน์ตี้ 50.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

Stadium Casino, LLC, Hempfield Township $40.1 ล้าน

Mount Airy Casino Resort, Beaver County 21.18 ล้านเหรียญสหรัฐ

Parx Casino, Shippensburg Township 8.11 ล้าน

Penn National Gaming, Berks County 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

หลังจากไม่มีการเสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเดือนกันยายนปี 2019 คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียได้เปิดกระบวนการให้กับนักลงทุนหลักในคาสิโนเต็มรูปแบบ 13 แห่งของรัฐ นักธุรกิจในเพนซิลเวเนียและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Penn State University Ira Lubert ซึ่งถือหุ้นร้อยละสามใน Rivers Casino Pittsburgh ชนะการประมูลดาวเทียมรอบที่หกด้วยราคาเสนอ 10,000,101 ดอลลาร์

ในเดือนมิถุนายน 2020 สภาเมืองชรีฟพอร์ตได้ผ่านพระราชบัญญัติอากาศปลอดควันบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในบาร์ คาสิโน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม พระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2020 อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้เลื่อนออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2021 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

สมาชิกสภา James Flurry เพิ่งแนะนำการแก้ไขเพื่อยกเว้นคาสิโนจากการห้ามสูบบุหรี่ที่จะเกิดขึ้น ประเด็นนี้คาดว่าจะมีขึ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสภาในวันอังคารนี้ ตามรายงานจากบัญชีข่าว

ก่อนหน้านี้ Flurry ลงคะแนนสนับสนุนการแบน ตอนนี้เขากล่าวว่าคำสั่งห้ามสามารถขับไล่นักพนันออกไปและนำไปสู่การตกงานในคาสิโนริมแม่น้ำสองแห่งของเมือง ห้องเล่นการพนันฝั่งตรงข้ามแม่น้ำแดงในเมืองโบเซอร์ซิเออร์ไม่มีการห้ามสูบบุหรี่

ปีที่แล้ว สมาชิกสภา Grayson Boucher กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงาน

“เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสองได้ตลอดทั้งวันในคาสิโนเหล่านี้และสิ่งที่มันทำกับพนักงาน แต่ถ้าพนักงานเหล่านั้นไม่มีงานทำ จะยิ่งแย่ลงไปอีก” เขากล่าว

ในปีนี้ Boucher บอกกับKEEL News Radioว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนในสัปดาห์นี้อย่างไร การลงคะแนนของเขาอาจทำให้ยอดดุลไปในทิศทางใดก็ได้

Raegan Carter โฆษกของ Smoke-free Louisiana กล่าวว่าหากคาสิโนได้รับการยกเว้นจากการห้ามสูบบุหรี่ก็มีแนวโน้มว่าจะมี “คนงานที่ผิดหวังหลายร้อยคนเดินย่ำกลับไปยังงานที่อันตรายและเต็มไปด้วยควัน”

ตัวอย่างลาสเวกัส

คาร์เตอร์กล่าวว่า Park MGM ในลาสเวกัสเป็นตัวอย่างของรีสอร์ทขนาดใหญ่ “ทำให้การตลาดทันสมัย” โดยการห้ามสูบบุหรี่ทั่วบริเวณที่พัก

การห้าม moking ที่ Park MGMเกิดขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วหลังจาก “การร้องขอแขกอย่างต่อเนื่อง” ตาม Anton Nikodemus ผู้บริหารของ MGM Resorts NoMad Las Vegas “โรงแรมภายในโรงแรม” สุดหรูที่ Park MGM ก็ห้ามสูบบุหรี่เช่นกัน

คาร์เตอร์กล่าวว่าคาสิโนปลอดบุหรี่จะดีกว่าสำหรับคนงานและผู้อุปถัมภ์

“สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมปลอดบุหรี่ที่แข่งขันกันทั่วอเมริกากำลังดึงดูดลูกค้าใหม่และพบว่าพนักงานของพวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น เนื่องจากมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์” เธอกล่าว

ผู้อุปถัมภ์คาสิโนชั่งน้ำหนักใน

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางคนกล่าวว่านักพนันที่ชอบสูบบุหรี่จะไม่ไปคาสิโนที่ถูกห้าม Wade Duty ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมคาสิโนหลุยเซียน่าบอกกับ Casino.org ว่าการห้ามสูบบุหรี่นำไปสู่ ​​“ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง” สำหรับการพนันคาสิโน

หากเรามีความต้องการของลูกค้าลดลง เราก็มีความต้องการพนักงานที่ลดลงและการซื้อของผู้ขายลดลง” เขากล่าว

คาร์เตอร์กล่าวว่าการพูดคุยใดๆ เกี่ยวกับการตกงานเนื่องจากสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่นั้น “ร้ายกาจและไม่ละเอียดอ่อน”

“สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยอุตสาหกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เห็นได้ชัดว่าใส่ใจเรื่องการระบายเงินจากลูกค้ามากกว่าการปกป้องพนักงานของตัวเอง” เธอกล่าว

ในชรีฟพอร์ตKSLA-TVเพิ่งพูดคุยกับผู้อุปถัมภ์คาสิโนเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ ลูกค้ารายหนึ่งระบุว่าเป็นชุนดรา วูดส์ กล่าวว่าเธอสนับสนุนการแบน “ควันบุหรี่มือสองรบกวนฉัน” เธอกล่าว

สเตฟานี ดันน์ กล่าวว่าคาสิโน “ควรเป็นที่สำหรับสูบบุหรี่”

“ถ้าฉันออกไปเล่นข้างนอก ฉันไม่ต้องการให้ใครซักคนอยู่ข้างๆ ฉันสูบบุหรี่ แต่ฉันคิดว่าเราควรมีที่สำหรับคนชอบสูบบุหรี่” เธอกล่าว

เอ็ดวิน เอ็ดเวิร์ดส์ อดีตผู้ว่าการรัฐหลุยเซียน่าที่เล่นโป๊กเกอร์อย่างมีสีสัน ถูกตัดสินว่ามีความผิดในโครงการออกใบอนุญาตคาสิโน เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ เขาอายุ 93 ปี

ผู้ว่าการ Edwin Edwards และ Trina Scott Edwards โพสท่าในเดือนกรกฎาคม 2011 หลังจากแต่งงานกัน อดีตผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาสี่สมัยเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ 93 (ภาพ: NPR )

ผู้ว่าการสี่วาระเสียชีวิตด้วยปัญหาระบบทางเดินหายใจที่บ้านของเขาในกอนซาเลส ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแบตันรูช เมืองหลวงของรัฐ เขาอยู่ภายใต้การดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์และอยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเมื่อเขาเสียชีวิตไม่นานหลังจากรุ่งสางตามรายงานของ Associated Press

แม้จะมีความเชื่อมั่นของรัฐบาลกลางและชื่อเสียงในการทุจริตและ พฤติกรรมโกงของเอ็ดเวิร์ดผู้สนับสนุนในรัฐบ้านเกิดของเขามองว่าผู้ว่าการประชาธิปไตยอยู่ในเกณฑ์ดีในฐานะแชมป์ของผู้ถูกเหยียบย่ำและชายขอบ เมื่อตอนเป็นเด็ก เขาเคยเห็นคำปราศรัยของฮิวอี้ ลอง นักการเมืองประชานิยมของรัฐลุยเซียนา จากนั้น เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าเขารับเอาปรัชญาที่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ “รับใช้คนขัดสน ไม่ใช่คนโลภ”

โฆษกครอบครัว Lee Honeycutt กล่าวในแถลงการณ์ว่า Edwards เพิ่งจำได้ว่าเขารักหลุยเซียน่าและ “จะเสมอ”

ฉันมีชีวิตที่ดี มีช่วงพักที่ดีกว่าคนส่วนใหญ่ มีช่วงพักแย่ๆ บ้างด้วย แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของมัน ฉันพยายามช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้และฉันหวังว่าฉันจะทำอย่างนั้น และฉันหวังว่าถ้าฉันทำ พวกเขาจะช่วยเหลือคนอื่นด้วย” เอ็ดเวิร์ดส์กล่าวในช่วงสุดท้ายของชีวิตตามฮันนีคัตต์

ทรินา สก็อตต์ เอ็ดเวิร์ดส์ อดีตภรรยาหม้ายของผู้ว่าฯ กล่าวว่าคำพูดสุดท้ายของสามีของเธอคือคำพูดของสามีของเธอที่มีต่ออีไล ลูกชายของพวกเขา ซึ่งมีอายุครบแปดขวบในวันที่ 1 ส.ค.

“เอลีบอกเขาทุกคืนว่า ‘ฉันรักเธอ’ และเขาบอกเอลีว่า ‘ฉันก็รักคุณเหมือนกัน’ นั่นคือคำพูดสุดท้ายของเขา” เธอกล่าว

ความเชื่อมั่นในการเล่นเกมของรัฐบาลกลาง

หลังจากเอาชนะ David Duke ผู้นำ neo-Nazi และ Ku Klux Klan ในการแข่งขันของผู้ว่าการปี 1991 Edwards “ตั้งค่ากลไก” สำหรับการพนันคาสิโนที่ถูกกฎหมายในรัฐลุยเซียนาตามWWL -TV ขณะนี้รัฐมีคาสิโนริเวอร์โบ๊ท 13 แห่ง คาสิโนบนบกหนึ่งแห่งในนิวออร์ลีนส์ และคาสิโนสี่แห่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้การพนันกีฬาได้รับการรับรองในรัฐและคาดว่าจะดำเนินการได้ในปีหน้า

ในเดือนพฤษภาคม 2543 เอ็ดเวิร์ดถูกตัดสินลงโทษในบทบาทของเขาในการมอบใบอนุญาตคาสิโนล่องแม่น้ำ คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางพบว่าเอ็ดเวิร์ดส์มีความผิดใน 17 กระทงในข้อหาฉ้อโกง การฉ้อโกงทางไปรษณีย์และทางสาย การสมรู้ร่วมคิด และการฟอกเงิน ตามรายงานจากบัญชีข่าว

Eddie DeBartolo Jr. เจ้าของซานฟรานซิสโก 49ers ให้การว่าเขาพยายามที่จะได้รับใบอนุญาตคาสิโนบนเรือโดยมอบกระเป๋าเอกสารให้กับ Edwards ด้วยเงินสด 400,000 ดอลลาร์ตามรายงาน DeBartolo สารภาพในเวลาต่อมาและถูกคุมประพฤติสองปีและปรับ 1 ล้านดอลลาร์ เอ็นเอฟแอลกดดันให้เดบาร์โตโลมอบทีมฟุตบอลให้กับน้องสาวของเขา

หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากการกักขังของรัฐบาลกลางในปี 2554 เอ็ดเวิร์ดส์ในวัย 83 ปีได้แต่งงานกับทรินา ไกรมส์ สก็อตต์ เพื่อนทางจดหมายในเรือนจำ และอายุ 32 ปี เธอเป็นภรรยาคนที่สามของเขา

“พวกเขาส่งฉันเข้าคุกตลอดชีวิต และฉันก็ออกมาพร้อมกับภรรยาที่หน้าตาดี” เอ็ดเวิร์ดพูดเหน็บ

การสูญเสียการพนันในลาสเวกัส

เอ็ดเวิร์ดส์เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าภาพเกมโป๊กเกอร์มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ที่คฤหาสน์ของผู้ว่าการรัฐ ถูกไฟไหม้ในปี 1980 เมื่อมีรายงานปรากฏว่าเขาสูญเสียมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ระหว่างการเดินทางไปคาสิโนในลาสเวกัส 17 ครั้ง ในระหว่างการทัศนศึกษาการพนันในเนวาดาเหล่านี้ เขาใช้ชื่อเช่น ต. หว่อง และ ที. ลี เพื่อพยายามปกปิดตัวตนของเขา ตามที่เอฟบีไอระบุ

นักประวัติศาสตร์ลอว์เรนซ์ พาวเวลล์เรียกเอ็ดเวิร์ดส์ว่า “พวกเสรีนิยมกลุ่มสุดท้ายที่ปกครองตามประเพณีของฮิวอี้ ลอง” วอชิงตันโพสต์รายงาน

พาวเวลล์ ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทูเลนในนิวออร์ลีนส์กล่าวว่า “พวกเขามีลักษณะทางการเมืองแบบแจกจ่ายซ้ำ ซึ่งคุณสามารถเห็นความก้าวหน้าในการช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจนได้เสมอ แต่มันเชื่อมโยงกับศีลธรรมทางการเมืองที่ง่ายดาย

ล่าสุดในสิ่งที่ทำให้เมืองคาสิโนเป็นศูนย์กลางสำหรับการสร้างสรรค์บริการขนส่งสาธารณะ Halo คาดว่าจะเริ่มให้บริการขี่แก่ลูกค้าในปลายปีนี้ การเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีกล่าวว่าในขั้นต้นจะพร้อมใช้งานในเขตเมืองของลาสเวกัส

ด้วย Halo ผู้ขับขี่สามารถเรียกรถได้โดยใช้แอพมือถือของบริษัท รถไร้คนขับจะมาถึงในไม่ช้า และส่งลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยานพาหนะเหล่านี้ไม่ได้ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เนื่องจาก Halo มีศูนย์บัญชาการซึ่งมีคนขับอยู่จริงและนำรถจากระยะไกล

ความเป็นอิสระอย่างเต็มที่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่จากทั้งมุมมองด้านความไว้วางใจทางเทคนิคและทางสังคม ซึ่งจะไม่ถูกแก้ไขในอีกหลายปีข้างหน้า” Anand Nandakumar ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Halo กล่าว “แต่ Halo ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้โดยการสร้างระบบอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป โดยเริ่มจากโซลูชันที่ผู้บริโภคจะรู้สึกสบายใจที่จะใช้ในปัจจุบัน”

ไดรเวอร์ Halo ใช้กล้อง 9 ตัวที่ติดตั้งบนรถซึ่งส่งวิดีโอสตรีมสดไปยังบุคคลที่อยู่ในศูนย์บัญชาการ Halo อาศัยเครือข่าย 5G ของ T-Mobile ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมอ้างว่าเป็น “เครือข่าย 5G ที่ใหญ่ที่สุด เร็วที่สุด และน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศ”

Halo ไม่ได้บอกว่าจะติดตั้งค่าโดยสารประเภทใดสำหรับการขี่ลาสเวกัส

จับสลากท่องเที่ยว

ลาสเวกัสเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคาสิโน แต่เมืองหลวงแห่งการเล่นเกมของประเทศต้องพึ่งพาธุรกิจการประชุมอย่างมากเพื่อให้ห้องพักในโรงแรมรีสอร์ทเต็มไปหมด ในปี 2019 มีผู้คนประมาณ 6.6 ล้านคนเดินทางมายังรัฐเนวาดาตอนใต้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้าร่วมนิทรรศการทางธุรกิจ

หลังจากกว่าหนึ่งปีของการประชุมทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดใหญ่ ลาสเวกัสก็หวังว่านิทรรศการประจำปีเหล่านั้นจะกลับมาในปี 2564 และในปีต่อๆ ไป

สำหรับการประชุมที่กลับมา ลาสเวกัส Convention Center มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชม “ว้าว” เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งทันเวลาสำหรับ World of Concrete ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ The Strip ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19 Vegas Loop ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

การดำเนินการ 52.5 ล้านดอลลาร์เสร็จสมบูรณ์โดย The Boring Company ของ Elon Musk ระบบอุโมงค์ระยะทาง 1.7 ไมล์ช่วยลดระยะเวลาในการเดินข้ามวิทยาเขต Convention Center ได้อย่างมาก โดยใช้เวลาเพียง 120 วินาทีในรถยนต์ Tesla ที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

มีแผนจะขยาย Loop ไปยังรีสอร์ทคาสิโนบน Las Vegas Strip แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า น่าจะอยู่ห่างออก ไปหลายปี

Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) เข้าซื้อกิจการ Las Vegas Monorail ในปีที่แล้วด้วยมูลค่า 24.26 ล้านดอลลาร์ ผู้เสนอญัตติยกระดับ 3.9 ไมล์ก่อนหน้านี้เป็นระบบขนส่งสาธารณะของเอกชนเพียงแห่งเดียวในประเทศ หลังจากไม่ได้ดำเนินการนานกว่าหนึ่งปี โมโนเรลก็กลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม

ทัศนคติที่ไม่มีคนขับ

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดตัว Halo/T-Mobile จะเป็นนวัตกรรมใหม่ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าชาวอเมริกันพร้อมที่จะกระโดดขึ้นรถโดยไม่มีคนขับอยู่ข้างหน้าหรือไม่

จากการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดที่จัดทำโดย SurveyUSA for the Partners for Automated Vehicle Education พบว่าเกือบหนึ่งในสองกล่าวว่าพวกเขาจะไม่มีวันนั่งแท็กซี่หรือรถร่วมโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

ตอนนี้เราต้องการเงิน สิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดคือการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้น” ดูเตอร์เตกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อ้างจากแหล่งข่าวของรัฐ

พอเกิดโรคระบาด เงินก็หมด เราใช้เงินที่สำรองไว้ทั้งหมดเพื่อควบคุมไวรัสไม่ให้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ” ดูเตอร์เตกล่าวต่อ

คำพูดของแถลงการณ์ล่าสุดของเขาทำให้หุ้นเกมเพิ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วBloombergรายงาน ตัวอย่างเช่น Bloomberry Resorts Corp. เพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเจ้าของ Solaire Resort & Casino ของมะนิลา

นอกจากนี้ PhilWeb Corp. ซึ่งตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ก็พุ่งขึ้น 7.5% ด้วย เป็นบริษัทพนันออนไลน์ นอกจากนี้ Leisure & Resorts World Corp. เพิ่มขึ้น 5.7% เป็นบริษัทโฮลดิ้งเกมในฟิลิปปินส์

บล็อกสองโครงการคาสิโนที่สำคัญ

ความคิดเห็นล่าสุดของ Duterte ตรงกันข้ามกับปี 2018 เมื่อเขาหยุดการก่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในกรุงมะนิลา คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่Landing International ผู้พัฒนา ได้จัดพิธีแหวกแนวขึ้น ก่อนหน้านี้ Landing ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับโครงการนี้

ในปีพ.ศ. 2561 เขาบล็อกแผนรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ของ กาแล็กซี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ สำหรับเกาะโบราเคย์ในฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติในขั้นต้นโดย Philippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)

ในปี 2019 Duterte ผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่ง ( POGO ) ระงับการยื่นขอใบอนุญาต แต่หลังจากนั้นไม่นาน Duterte ปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อ ความต้องการ ของจีนที่ปิดการดำเนินการการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ เขายังยอมรับด้วยว่าเขาไม่สามารถ “ควบคุม” การพนันในฟิลิปปินส์ได้อีกต่อไปแล้ว และดูเหมือนว่าเขาจะปล่อยให้แต่ละคนตัดสินใจด้วยตัวเองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในรูปแบบเกมยอดนิยม

ในปี 2019 คาดว่าบริษัทเกมออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต 60 แห่งในฟิลิปปินส์จ้างคนงาน 350,000 คน หลายคนเป็นชาวจีน ในเดือนพฤษภาคม PAGCOR รายงาน 31 จาก 40 POGOs ที่ยังคงอยู่ในธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการเกมได้PhilStarกล่าว