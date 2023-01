ทดลองเล่น Sa รูปแบบการอัปเดตสัปดาห์เกมยูเครน

ทดลองเล่น Sa การประชุมผู้เชี่ยวชาญ UGWจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และนิทรรศการการพนันสัปดาห์เกมยูเครนขนาดใหญ่ในเดือนมีนาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ .- หลังจากวิเคราะห์คำขอของชุมชนการพนันและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เล่นในตลาดทั้งหมด Smile-Expo ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบของUkrainian Gaming Week 2021

แทนที่จะจัดงานพิเศษเพียงงานเดียว บริษัทจะจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญและนิทรรศการโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการพนัน แยก ต่างหาก

การประชุม UGW: โปรแกรม คุณสมบัติ และวิทยากรชั้นนำ

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2021

สถานที่: Premier Palace Hotel, Kyiv

การประชุม UGWเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเปิดตัว การพัฒนา และการก่อตัวของตลาดการพนันในยูเครน

การนำเสนอข้อมูล การอภิปราย และการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจะต้อนรับแขกของงาน วิทยากรจะเป็นตัวแทนของหน่วยงานของรัฐ สมาชิกของสมาคมเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญยูเครนและต่างประเทศของโปรไฟล์ต่างๆ

กิจกรรมจะมี:

• Ivan Rudyi –ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันและลอตเตอรี่

• Taras Tarasenko – รองประชาชนของยูเครนสมัยที่ 9 ซึ่งเป็นสมาชิกของฝ่ายผู้รับใช้ของประชาชน

• Marian Zablotskyi – รองจาก Verkhovna Rada ตัวแทนของฝ่าย Servant of the People

• Ilya Machavariani – หุ้นส่วนอาวุโสของหน่วยงานที่ปรึกษา 4H

• Anton Kuchukhidze – หัวหน้าสมาคมการพนันของประเทศยูเครน

ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์บทบัญญัติหลักของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมการพนันในยูเครน พูดคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการโฆษณาสถานประกอบการเล่นการพนัน และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะนำเสนอกลยุทธ์ป้องกันวิกฤตสำหรับเจ้ามือรับแทง อธิบายวิธีสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของธุรกิจการพนันในหมู่ประชากร และกล่าวถึงหัวข้อสำคัญอื่นๆ

รายชื่อวิทยากรและหัวข้อการนำเสนอทั้งหมดสามารถดูได้จาก เว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ

นิทรรศการ Ukrainian Gaming Week 2021: วันที่และโปรแกรม

วันที่ใหม่ของนิทรรศการ: 23-24 มีนาคม

สถานที่: KyivExpoPlaza

ในบริบทของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงมีการแนะนำข้อจำกัดการกักกันในส่วนต่างๆ ของโลก: สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เบลเยียม ฯลฯ ในบางประเทศ มีการกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการข้ามพรมแดนของรัฐ

นิทรรศการ Ukrainian Gaming Week 2021 จะกลายเป็นงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดหลังจากการทำให้ธุรกิจการพนันถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะรวมผู้นำของตลาดการพนันระดับโลกเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในการกักกัน ผู้เข้าร่วมและแขกที่เป็นชาวต่างชาติอาจประสบปัญหาในการเดินทางระหว่างประเทศ ดังนั้นพวกเขาอาจไม่มีโอกาสมาที่ยูเครนในวันที่ประกาศก่อนหน้านี้สำหรับงานนิทรรศการ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจัดงานในระดับที่วางแผนไว้ได้

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ผู้จัดงาน Ukrainian Gaming Week –Smile-Expo international company จึงตัดสินใจจัดตารางงานใหม่เป็นฤดูใบไม้ผลิปี 2021

การตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการงานและเลือกสถานที่ใหม่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมและแขกสามารถเข้าร่วมการแสดงได้มากขึ้น

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมนิทรรศการ :

โปรแกรม Ukrainian Gaming Week 2021 ประกอบด้วยนิทรรศการสองวัน โซนการบรรยายแบบเปิด พิธีมอบรางวัล UGW และงานเลี้ยง

เหตุการณ์จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมการพนัน บริษัทยูเครนและบริษัทต่างชาติจะกลายเป็นผู้แสดงสินค้า โดยมีผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้รวบรวมการชำระเงิน โปรแกรมพันธมิตร ฯลฯ

ที่ห้องบรรยายแบบเปิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันจะหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม วิเคราะห์กรณีปฏิบัติ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่

ในวันแรกของงาน – 23 มีนาคม UGW Awards จะมอบรางวัลให้กับตัวแทนของอุตสาหกรรมการพนันที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ผู้ชนะจะได้รับรางวัลในงานเลี้ยงส่วนตัว

อย่าพลาดโอกาสสุดท้ายในการซื้อบัตรเข้าชมการประชุม UGW ในราคาที่ดีที่สุด!

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ราคาตั๋วประเภท “การประชุม” จะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 UAH และสำหรับประเภท VIP – สูงสุด 10,000 UAH

แขกที่ลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือนมกราคมจะสามารถซื้อตั๋วได้ในราคาที่เหมาะสมที่สุด ราคาตั๋วในหมวดหมู่ “การประชุม” จนถึงวันที่ 31 มกราคมจะอยู่ที่ 5,000 UAH, VIP – 8,000 UAH

บันทึก! ผู้เข้าร่วมการประชุม UGW ทุกคนจะได้รับตั๋วเข้าชมนิทรรศการ Ukrainian Gaming Week 2021 โดยอัตโนมัติ

เข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมโดย Smile-Expo และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูตลาดการพนันที่ถูกกฎหมายในยูเครน!

องค์กรการกุศลด้านการพนันที่มีความรับผิดชอบของอังกฤษทั้งสองแห่งได้ฝึกอบรมผู้คน 7,091 คนในโครงการป้องกันอันตรายจากการพนันของเยาวชนในปี 2020

สหราชอาณาจักร- องค์กรการกุศลด้านการพนันที่รับผิดชอบYGAMและGamCareได้เอาชนะเป้าหมายในปีแรกสำหรับโครงการป้องกันอันตรายจากการพนันของเยาวชน ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว

ความคิดริเริ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Betting and Gaming Council ได้ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา7,091 คน ในปี 2020

YGAM ฝึกฝน 2,906คน เอาชนะเป้าหมายที่ 2,592 คน ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้คาดว่าจะจัดเซสชันการศึกษาแก่เยาวชน 184,700 คนสูงกว่าเป้าหมาย 170,300 คน

GamCare ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ 4,185คน บรรลุเป้าหมายเกือบ 3,000 คน และจัดเวิร์กช็อปให้กับเยาวชน 3,947 คน

ขณะนี้โปรแกรมครอบคลุมทุกภูมิภาคในอังกฤษและเวลส์ และยังมีบริการ สนับสนุนสำหรับ เยาวชนในไอร์แลนด์เหนือ

องค์กรการกุศลมีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและองค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 132,492 คนภายในปี 2567

Anna Hemmings ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GamCare กล่าวว่า ทดลองเล่น Sa “ทั้ง GamCare และ YGAM เชื่ออย่างสุดใจว่าการให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพนันและเกมเป็นส่วนสำคัญในการจัดการกับอันตรายสำหรับคนหนุ่มสาว และเพิ่มความยืดหยุ่นทางดิจิทัลโดยรวม

“ผมภูมิใจเป็นพิเศษกับทีมเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จ การระบาดใหญ่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความท้าทายครั้งใหญ่ แต่ทีมของเรายังคงสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีกับมืออาชีพและคนหนุ่มสาว เรายังได้พัฒนาบริการสนับสนุนเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคนหนุ่มสาว

“สำหรับเยาวชนที่กังวลเกี่ยวกับการพนัน บริการนี้ฟรี ยืดหยุ่น และเป็นความลับ และจะทำให้แน่ใจว่าเยาวชนแต่ละคนได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา เราได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากผู้ที่เราฝึกฝนมา”

องค์กรการกุศลด้านการพนันที่มีความรับผิดชอบกลายเป็นดิจิทัล

GamCare ได้พัฒนาแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการศึกษาแบบผสมผสาน ในขณะเดียวกัน Parent Hubที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ YGAM ก็มอบทรัพยากรสำหรับครอบครัว

Lee Willows ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง YGAM กล่าวว่า “ผมภูมิใจอย่างยิ่งกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เราได้เห็นจากโครงการนี้

“ในปี 2020 เราเห็นผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นคำเชิญให้พัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของ YGAM ในทุกด้านของงานของเรา แม้ว่าสิ่งนี้จะทำเพื่อตอบสนองต่อวิกฤต แต่ผลที่ได้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับโปรแกรมการศึกษาของเรา

“โปรแกรมนี้กำลังเข้าถึงชุมชนมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น และความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมนี้จะดำเนินต่อไปในปีต่อๆ ไป

“ตอนนี้การส่งมอบเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด เราได้ขจัดอุปสรรคใหญ่หลวงที่อาจทำให้บุคคลและองค์กรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรแกรมกำลังเข้าถึงชุมชนมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น และความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมนี้จะดำเนินต่อไปในปีต่อๆ ไป”

ผู้ให้บริการเกมในมอลตาได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการการพนันเกี่ยวกับ AML และความรับผิดชอบที่ล้มเหลว

สหราชอาณาจักร – White Hat Gamingได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 1.3 ล้านปอนด์หลังจากที่คณะกรรมการการพนันได้ตั้งค่าสถานะการต่อต้านการฟอกเงินและความล้มเหลวในการรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ให้บริการเกมในมอลตาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการพนันในเดือนมกราคมปีที่แล้วว่าจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตการดำเนินงานระยะไกลแบบรวม

การสืบสวนเกิดขึ้นหลังจากเกิดข้อกังวลระหว่างการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเดือนมีนาคม 2019

หน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษศึกษาการจัดการบัญชีลูกค้าเจ็ดรายของ White Hat และพบความล้มเหลวในการระบุและจัดการลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินและปัญหาการพนัน

พบว่า White Hat ละเมิดเงื่อนไขใบอนุญาตสองข้อและข้อกำหนดของรหัสความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ควบคุม ผ่านแบรนด์ grandivy.com, 21casino.com, hellocasino.com และ dreamvegas.com

ความรับผิดชอบล้มเหลว

ในหลายกรณี White Hat ดำเนินการรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับลูกค้า แต่ไม่ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันคำอธิบายของพวกเขาสำหรับแหล่งที่มาของเงินที่พวกเขาเล่นการพนันผู้ควบคุมกล่าวว่า

สังเกตว่ามีบางกรณีที่ไวท์แฮทจัดลำดับความสำคัญของการสร้างรายงานข่าวกรองลูกค้า ทั้งๆ ที่ควรจะเข้าแทรกแซงทันที

มันเน้นกรณีที่ผู้เล่นเสียเงิน 85,500 ปอนด์ใน 85 นาทีในวันเดียวกับที่เขาเปิดบัญชี

ลูกค้าได้รับการโต้ตอบสี่ครั้งเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ฝากและการโต้ตอบในระดับที่สูงขึ้นพร้อมข้อความการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น หมวกขาวก็ล็อคบัญชีในวันเดียวกัน

คณะกรรมาธิการกล่าวว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าสูญเสียไปแสดงให้เห็นว่าการโต้ตอบนั้นไม่ได้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพตามรหัสความรับผิดชอบต่อสังคม

ไวท์แฮทกล่าวว่า บริษัทยอมรับข้อค้นพบทั้งหมดของหน่วยงานกำกับดูแลและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายและขั้นตอน รวมถึงการนำมาตรการหนุนหลัง (backstop limits) มาใช้

ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 1.3 ล้านปอนด์แทนค่าปรับทางการเงิน การชำระเงินจะส่งไปที่ ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อลดอันตราย จากการพนันของคณะกรรมการการพนัน ไวท์แฮทจะจ่ายเงิน 9,818.63 ปอนด์สำหรับการสอบสวน

คาสิโน ร้านรับพนัน และห้องเล่นเกมต้องปิดให้บริการจนถึงวันที่ 5 มีนาคม

อิตาลี.- คาสิโน ร้านพนัน ร้านเกม และห้องเล่นบิงโกทั้งหมดจะต้องปิดทำการจนถึงวันที่ 5 มีนาคมเนื่องจากผู้ประกอบการแพ้การอุทธรณ์ต่อข้อจำกัดที่ใช้เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19

คำตัดสินดังกล่าวดำเนินการโดยศาลปกครองในลาซิโอ แม้จะมีการอุทธรณ์จากธุรกิจเกมทั่วอิตาลีต่อมาตรการที่นำมาใช้โดยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานศุลกากรและการผูกขาด

คำสั่งป้องกันโควิด-19 ในปัจจุบันของอิตาลีมีกำหนดจะหมดอายุในวันที่ 5 มีนาคมแต่ผู้ให้บริการเกมบางรายเกรงว่าพวกเขาอาจถูกบังคับให้ปิดให้บริการนานขึ้น หลายคนบ่นว่าภาคเกมถูกแยกออก

Iari Fondi เจ้าของธุรกิจเกมใน Altopascio ในจังหวัด Lucca เขียนถึงหนังสือพิมพ์ Corriere Fiorentino ว่า “เบื้องหลังการปิดบริษัทเกมที่ยืดเยื้อนั้น มีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจน ซึ่งซ่อนเร้นโดยภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ ซึ่งกำลังใช้ผลกระทบร้ายแรง ของ Covid-19 เพื่อนำอุตสาหกรรมเกมที่ถูกกฎหมายและสาธารณะมาสู่หัวเข่า ”

เขาเขียนต่อไปว่า: “สถานที่ของฉันคือ 300 ตารางเมตรและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ไหนจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ต? . . . เราได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่ร้องขอ: เครื่องจักรลดระยะห่าง สุขอนามัย แผงกั้นลูกแก้ว และพนักงานสลับกัน”

เขากล่าวเสริมว่า “หากวันที่ 5 มีนาคม เราไม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

ศาลจะรับฟังคำร้องจากผู้ประกอบการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์

การติดการพนันมีเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินใหม่

ในขณะเดียวกันในอิตาลีวุฒิสมาชิก Ruggiero Quarto ได้ยื่นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัด และการฟื้นฟูการเสพติด ซึ่งรวมถึงการติดการพนัน

กฎหมายจะกำหนดโปรโตคอลการรักษาให้เป็นไปตามโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

วุฒิสมาชิกกล่าวว่า: “มีบริการมากมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคทางจิตและจิตเวชในระบบของเรา

“อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้นำเสนอระเบียบปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงโปรแกรมการรักษาและฟื้นฟูสภาพสังคมที่จัดทำโดย National Health Service และโดยบุคคลทั่วไปได้ง่ายขึ้นและทันท่วงทีมากขึ้น”

Play’n GO ยังคงขยายผลงานเกมอย่างต่อเนื่องด้วยภาคต่อของ Rise of Merlin – Lord Merlin & The Lady of The Lake

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Play’n GOนำเสนอชื่อที่มีมนต์ขลังอีกครั้งในสัปดาห์นี้ เนื่องจากพวกเขาประกาศเปิดตัวสล็อตล่าสุดLord Merlin & The Lady of The Lake

เกมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมของสล็อตตระกูล Arthurian ที่ Play’n GO ได้นำเข้ามาในคลังเนื้อหาของพวกเขา Play’n GO ได้เพิ่มเกม “ครอบครัว” ของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง สร้างและขยายกลุ่มของเกมที่มีตัวละคร ธีม หรือการตั้งค่าที่เป็นที่รู้จักร่วมกัน

สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมจากผู้เล่น ช่วยให้พวกเขาเพลิดเพลินไปกับเกมและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงเพลิดเพลินกับสิ่งที่พวกเขารักเกี่ยวกับเกมก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเล่น

สล็อต 5×3 มุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาก่อนหน้าในชีวิตของพ่อมดเมอร์ลินผู้ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขากับวิเวียน เลดี้แห่งทะเลสาบ

แม้ว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูกันในนิทานหลายเรื่องในชีวิตของเมอร์ลิน แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างโรแมนติก ซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยได้รับการสำรวจในการเล่าเรื่องของพวกเขา

Lord Merlin and The Lady of the Lake เป็นภาคต่อของ Rise of Merlin ที่วางจำหน่ายในปี 2019 ซึ่งเน้นไปที่ช่วงต้นของชีวิต Merlin ด้วย ชื่อดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั่วยุโรป และตอนนี้ซัพพลายเออร์กำลังมอบสิ่งที่พวกเขาเพลิดเพลินให้กับผู้ชมมากขึ้นด้วยการขยายตำนาน

Lord Merlin และ Lady of the Lake จะมอบความรักมากมายให้กับผู้เล่น มีรอบการหมุนฟรีที่จะสุ่มเลือกสัญลักษณ์เพื่อขยายในวงล้อในแต่ละการหมุน นำเสนอความเป็นไปได้ของหน้าจอที่เต็มไปด้วย Wilds; คุณลักษณะที่ซ้อนกันภายในรอบการหมุนฟรี และที่น่าประทับใจที่สุดคือเพิ่มศักยภาพของ Rise of Merlin เป็นสองเท่า!

เกมนี้อาจเชื่อมโยงกับเกมอื่น ๆ แต่ยังคงยืนหยัดด้วยสองขาของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากตามCPO Martin Zettergren :

“ครอบครัวของเราเชื่อมโยงเกมเข้าด้วยกันภายใต้ร่มที่เป็นที่รู้จัก ผู้เล่นเห็นสิ่งนี้และรู้ว่าพวกเขากำลังจะได้รับความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับเกมที่พวกเขาเคยเล่นมาก่อน

อย่างไรก็ตาม ความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมได้ แต่ละเกมต้องนำเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไป ไม่อย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไร”

Lord Merlin & The Lady of the Lake เข้าฉายแล้ววันนี้

Rishi Sunak ได้แจ้งข้อกังวลโดยตรงกับ DCMS เกี่ยวกับเช็คใหม่ที่กำหนดให้กับเจ้ามือรับแทง

สหราชอาณาจักร- นายกรัฐมนตรีของกระทรวงการคลัง Rishi Sunakได้แจ้งข้อกังวลกับ Department of Culture, Media and Sport (DCMS) เกี่ยวกับการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับเจ้ามือรับแทงหลังจากมีการร้องเรียนจากอุตสาหกรรมการแข่งม้า

บุคคลอาวุโสในการแข่งม้าของอังกฤษได้สร้างความหวาดกลัวว่าการตรวจสอบที่เสนอโดยคณะกรรมการการพนันอาจเป็นอันตรายต่อการเงินของภาคธุรกิจถึง 60 ล้านปอนด์ต่อปี

ผู้แทนการแข่งม้าในเขตเลือกตั้ง Richmond North Yorkshire ของ Sunakเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกฎหมายการพนันปี 2548ของ รัฐบาล

มาตรการที่เสนอรวมถึง “เกณฑ์ความปลอดภัย” ที่อนุญาตให้ผู้เล่นสูญเสียสูงสุด 100 ปอนด์ก่อนที่จะถูกขอให้แสดงหลักฐานว่าพวกเขาสามารถจ่ายเดิมพันได้

ภาคการแข่งรถกลัวว่ามาตรการครอบคลุมดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ของกีฬา

Sunak ซึ่งกำลังเตรียมส่งมอบงบประมาณของสหราชอาณาจักรในวันที่ 3 มีนาคม ได้รับการกล่าวขานว่าได้ติดต่อ Oliver Dowden เลขาธิการ DCMS โดยตรงเพื่อแจ้งข้อกังวลของเขา

Julie Harrington ซีอีโอคนใหม่ของ British Horseracing Authorityได้แจ้งข้อกังวลของอุตสาหกรรมกับ Neil McArthur หัวหน้าคณะกรรมาธิการการพนัน

เธอเตือนว่าการแข่งรถไม่สามารถสูญเสียรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากสูญเสีย 250 ล้านปอนด์เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19ในสนามแข่ง

Michael Dugher ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Betting and Gaming Council (BGC) ได้กล่าวต่อต้านมาตรการแบบครอบคลุม

เขาเขียนบน Twitter: “ฉันสนับสนุนการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเดิมพัน แต่สิ่งเหล่านี้ควรกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง – ไม่ใช่ผู้คนนับล้านที่เดิมพันอย่างปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

“หากการตรวจสอบเป็นเรื่องยุ่งยากโดยไม่จำเป็น นักพนันจะไปที่ตลาดมืดที่ไม่ปลอดภัยและไร้การควบคุม”

รายงานได้เริ่มปรากฏออกมาเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเกมด้วยการทบทวนกฎหมายในปัจจุบัน มีรายงานว่าการห้ามสนับสนุนการพนันในกีฬามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

DCMS ได้เสนอให้เพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระยะไกล 55 เปอร์เซ็นต์เพื่อเพิ่มเงินทุนให้กับคณะกรรมการการพนัน

สหราชอาณาจักร – เอกสารให้คำปรึกษาฉบับใหม่จาก Department of Culture, Media and Sport (DCMS) เสนอให้ เพิ่มค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมทางไกลของ อังกฤษ55 เปอร์เซ็นต์

ค่าธรรมเนียมสำหรับ ใบอนุญาตใหม่ทุกชนิดจะเพิ่ม ขึ้น60 เปอร์เซ็นต์

การขึ้นค่าธรรมเนียมร้อยละ 55 สำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมทางไกลทุกกลุ่มจะเริ่มในเดือนตุลาคมของปีนี้ ผู้ประกอบการบนบกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2565

ข้อเสนอซึ่งแยกออกจากการทบทวนกฎหมายการพนันของอังกฤษในปัจจุบัน ของรัฐบาล ตั้งใจที่จะเพิ่มเงินทุนให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษ หรือ Gambling Commissionเพื่อช่วยในการควบคุมอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและจัดการกับตลาดที่ไม่มีการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

ความท้าทายสำหรับคณะกรรมการการพนัน

DCMS กล่าวว่า Gambling Commission เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญสามประการ: การพัฒนาทางเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจำนวนมากในระดับสากล และการคุกคามของตลาดมืด

ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องนำเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญมากขึ้นรวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และพนักงานจำนวนมากขึ้นเพื่อทำงานในวาระการกำกับดูแลระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ และเพื่อตรวจสอบบริษัทที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตนให้ดียิ่งขึ้น และต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบและจัดการกับเกมที่ผิดกฎหมาย DCMS ประมาณการว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3.5 ล้านปอนด์ภายในปี 2023/24

DCMS ตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการได้ดึงเงินทุนสำรองมากกว่าที่วางแผนไว้ และจะเผชิญกับช่องว่างเงินทุน 4.7 ล้านปอนด์ภายในปี 2566-24หากมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและได้ระบุ “โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ” แต่ยังต้องการเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ได้รับใบอนุญาต

คาดว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้นจะ สร้างรายได้เพิ่มอีก 7.7 ล้านปอนด์ภายใน ปี2566-24

เสนอเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเล่นเกม

ค่าธรรมเนียมรายปีทั้งหมดจะคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผลตอบแทนการพนันรวมของอังกฤษ (GGY) ไม่รวมลอตเตอรีแห่งชาติ ค่าคอมมิชชั่นจะได้รับเงินทุน 13.9 ล้านปอนด์หาก GGY ยังคงมีเสถียรภาพ

การขึ้นค่าธรรมเนียมรายปีร้อยละ 55 จะใช้เฉพาะกับผู้รับใบอนุญาตเล่นเกมทางไกล เนื่องจากข้อกำหนดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คณะกรรมาธิการจะตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดจากการพนันออนไลน์เป็นหลัก

ซึ่งจะรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตที่เสนอเกม Random Number Generator (RNG) เช่น คาสิโนออนไลน์และสล็อต ซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็น 2,500 ปอนด์หรือ 5,000 ปอนด์ขึ้นอยู่กับเกมของพวกเขา

ผู้ประกอบการที่ใช้ที่ดินจะเผชิญกับค่าธรรมเนียมการต่ออายุเพิ่มขึ้น 15%ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2565 เพื่อให้มีเวลาฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19

ส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปีร้อยละ 5 สำหรับใบอนุญาตปฏิบัติการระยะไกลและไม่ใช่ระยะไกลรวมกันจะถูกลบออกเพื่อช่วยให้คณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการ

เอกสารการให้คำปรึกษาอ่านว่า: “เป็นสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมและคณะกรรมาธิการจะได้รับเงินทุนเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

“อย่างไรก็ตาม แผนกและคณะกรรมาธิการตระหนักดีว่าภาคส่วนนอกพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากข้อจำกัดทั่วประเทศที่นำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 และสถานที่จำนวนมากถูกปิดเป็นเวลาส่วนใหญ่ของปี

“เพื่อสะท้อนสิ่งนี้ เราขอเสนอที่จะคงค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตรายปีสำหรับผู้ให้บริการที่ไม่ได้ใช้งานระยะไกลที่มีอยู่ไว้เท่าเดิมในปี 2021/22 โดยที่การ ยกระดับ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2022เท่านั้น”

ค่าธรรมเนียมจะไม่เพิ่มขึ้นสำหรับลอตเตอรี่เพื่อการกุศลทั้งหมด แต่จะมีการแนะนำวงดนตรีใหม่สำหรับผู้ที่สร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านปอนด์

ข้อเสนอนี้จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครใหม่ทั้งหมด 60 เปอร์เซ็นต์โดยไม่คำนึงถึงประเภทของใบอนุญาต

DCMS กล่าวว่า: “สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ใช่ระยะไกลที่ยื่นขอใบอนุญาตดำเนินการใหม่ (เช่น ศูนย์เกมสำหรับผู้ใหญ่ ผู้สมัครบิงโกหรือการเดิมพันทั่วไปที่มี GGY ประจำปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 250,000 ปอนด์) การเพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์จะหมายความว่า ค่าธรรมเนียมการสมัครใหม่ที่เสนอจะคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ GGY ที่คาดการณ์ไว้ของผู้สมัครรายนั้น

“สำหรับผู้ดำเนินการคาสิโนระยะไกลขนาดเล็กที่มี GGY ที่คาดการณ์ไว้ที่ 250,000 ปอนด์ ค่าธรรมเนียมการสมัครที่เสนอจะคิดเป็น 1.7 เปอร์เซ็นต์ของ GGY ที่คาดการณ์ไว้”

คณะกรรมการการพนันกล่าวว่าเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ

กล่าวว่า: “เรายินดีต้อนรับการให้คำปรึกษา DCMS นี้เนื่องจากจะสำรวจการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอย่างมากต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของเราเพื่อให้เราสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“เราจะสนับสนุนให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากข้อเสนอดังกล่าวได้พูด

“เรากำลังทำให้การพนันปลอดภัยยิ่งขึ้น – มีการเสริมอายุและการยืนยันตัวตน แนะนำแนวทางใหม่ที่เข้มงวดสำหรับแผนการวีไอพีและการห้ามเล่นการพนันด้วยบัตรเครดิต – แต่ทรัพยากรเพิ่มเติมจะหมายความว่าเราสามารถก้าวหน้ามากขึ้นและเร็วขึ้นในการทำให้การพนันปลอดภัยยิ่งขึ้น และคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต

“คณะกรรมาธิการเป็นผู้ควบคุมที่ค่อนข้างเล็กและการพนันเป็นอุตสาหกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งต้องได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

สมาชิกรัฐสภาบางคนเรียกร้องให้มีการทบทวนกฎหมายการพนันในปัจจุบันของสหราชอาณาจักรเพื่อตัดคณะกรรมการการพนันทั้งหมดและสร้างหน่วยงานกำกับดูแลใหม่

คณะกรรมาธิการการพนันกำลังมองหาความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ดำเนินการควรเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

UK.- คณะกรรมาธิการการพนันได้เปิดการให้คำปรึกษาใหม่เพื่อค้นหาคำตอบว่าผู้ให้บริการการพนันออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร

คณะกรรมาธิการต้องการรับข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นจากธุรกิจ พนักงาน และลูกค้าเกี่ยวกับ “การป้องกันใดที่ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ควรเสนอเพื่อป้องกันอันตรายต่อลูกค้าของพวกเขา”

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคที่ผู้ให้บริการออนไลน์ควรนำมาใช้เพื่อให้สภาพแวดล้อมการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า

การให้คำปรึกษาเกิดขึ้นหลังจากกรณีศึกษาพบว่าบางครั้งผู้ปฏิบัติงานทำงานช้าเกินไปในการปกป้องลูกค้า

กฎหมายการพนันออนไลน์ของสหราชอาณาจักรกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตดำเนินการตรวจสอบรหัสลูกค้าอยู่แล้ว ทีมบริการลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการแทรกแซงเมื่อผู้เล่นแสดงสัญญาณอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

คณะกรรมาธิการกล่าวว่า: “การดำเนินการเพื่อปกป้องลูกค้าอาจหมายความว่าลูกค้าจำนวนมากขึ้นต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการการพนันเกี่ยวกับรายได้ของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาสามารถจ่ายได้ หรืออนุญาตให้หน่วยงานสินเชื่อให้ข้อมูล

“ลูกค้าจำนวนมากลังเลที่จะให้ข้อมูลแก่ธุรกิจการพนัน และพวกเขาอาจรู้สึกว่าพวกเขาต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนตัว”

การให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการสำรวจคำถามสั้นๆ ผู้เข้าร่วมมีเวลาถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ในการตอบกลับ

ขณะนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการทบทวนกฎหมายการพนัน

สมาชิกรัฐสภาบางคนเรียกร้องให้คณะกรรมการการพนันถูกขวาน

Denise Coates จาก bet365 ติดอันดับรายการภาษี Sunday Times เป็นปีที่สองติดต่อกัน

สหราชอาณาจักร – Denise Coates ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ bet365เป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเป็นปีที่สองติดต่อกัน ตามรายการภาษีของ Sunday Times

โคอาเตสซึ่งเปิดตัวเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์bet365ในปี 2544 จ่ายภาษี 573 ล้านปอนด์ในปี 2563

เมื่อปีที่แล้ว เธอได้รับเลือกให้เป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในสหราชอาณาจักรและเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่ 16 เธอและครอบครัวเป็นเจ้าของ bet365 ร้อยละ 50.01 และมีมูลค่าประมาณ 7.17 พันล้านปอนด์

ร่วมกับพ่อของเธอ ปีเตอร์ และจอห์น น้องชาย เดนิสยังเป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ในสโมสรฟุตบอลสโต๊คซิตี้

เจ้ามือรับแทงรายอื่นที่อยู่ด้านบนสุดของรายการภาษี

ครอบครัวรับแทงอีกครอบครัวหนึ่งคือพี่น้อง Fred และ Peter Done จาก Betfredได้อันดับสามในรายการ Sunday Times พวกเขาจ่ายภาษี 191.3 ล้านปอนด์ในปี 2020 คาดว่ามีมูลค่า 3.1 พันล้านปอนด์

อันดับที่สองในรายการคือครอบครัวผู้ผลิตเครื่องดื่มของ Gordon William Grant & Sons พวกเขาจ่ายภาษี 436.4 ล้านปอนด์ในปี 2020

พันธมิตรสปอร์ตบุ๊คที่เชื่อถือได้ของอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าภาพในการอภิปรายและการอภิปรายในกิจกรรมออนไลน์ที่ยาวนานหนึ่งสัปดาห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Kambiพันธมิตรหนังสือกีฬาที่น่าเชื่อถือของโลกได้เปิดเผยแผนการที่จะจัดชุดเนื้อหาใหม่ยาวหนึ่งสัปดาห์ซึ่งจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้ออุตสาหกรรมการพนันกีฬาที่เร่งด่วนที่สุด

Kambi Festival of Sportsbookจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-19 มีนาคมโดย มีการ ผสมผสานเนื้อหาที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมและภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย โดยนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ของ Kambi และแขกรับเชิญพิเศษ

งานดิจิทัลจะครอบคลุมภูมิทัศน์การเดิมพันกีฬาสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทั้งเซสชันสาธารณะและเซสชันที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่ให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ เช่น ความสมบูรณ์ของกีฬา ประโยชน์ของเครือข่ายพันธมิตรและกฎข้อบังคับ ตลอดจนการนำเสนอประจำปีของ Kambi รีวิวฤดูกาล NFL

Erik Lögdberg ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Kambi กล่าวว่า: “เรายินดีที่จะประกาศ Kambi’s Festival of Sportsbook ซึ่งเป็นงานที่มอบโอกาสอันมีค่าในการพบปะกับพันธมิตรของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ จากทั่วทั้งอุตสาหกรรมการพนันกีฬา

“เราหวังว่าจะได้พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของการเดิมพันกีฬาตลอดทั้งสัปดาห์ และสำรวจว่าพันธมิตรของเราและคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอได้อย่างไร”

โปรแกรมเนื้อหาทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ในไม่ช้า หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตและลงทะเบียนความสนใจในเทศกาล โปรดไปที่: www.kambi.com/festival

Kambi แสดงการเติบโตที่มั่นคง ตลอดไตรมาสที่สามของปี 2020และเน้นย้ำว่าได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา

ในขณะเดียวกันบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวเพื่อเป็นพันธมิตรการพนันกีฬาของ Racing and Wagering Western Australia (RWWA)