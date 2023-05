ทดลองเล่นไพ่บาคาร่า ปาร์ตี้ซูเปอร์โบวล์ก่อนงานเปิดตัว

ทดลองเล่นไพ่บาคาร่า กฎหมายและกฎขั้นสุดท้ายยังรวมคำสั่งอย่างชัดเจนเพื่อแนะนำการริเริ่มการพนันที่มีความรับผิดชอบ

ผู้สมัครใบอนุญาตเล่นเกมทุกคนจะต้องส่งแผนการพนันที่บีบบังคับและมีปัญหาพร้อมกับใบสมัคร ข้อกำหนดนี้ขยายไปถึงผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตสล็อตแมชชีนเพื่อดำเนินการสถานประกอบการค้าปลีก นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตการพนันแบบโต้ตอบเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ออนไลน์

การปฏิบัติตามแผนยังเป็นเงื่อนไขในการเป็นผู้ดำเนินการในรัฐต่อไป เมื่อยื่นขอต่ออายุ ผู้ได้รับใบอนุญาตทุกคนจะต้องส่งข้อมูลสรุปประจำปีเกี่ยวกับโปรแกรมการพนันที่บังคับและปัญหาของตน

แผนการพนันที่มีผลบังคับและมีปัญหาคืออะไร?

กฎหมายของรัฐเพนซิลเวเนียระบุองค์ประกอบหลายประการที่ผู้ประกอบการควรรวมไว้ในแผนของตน

สิ่งสำคัญเริ่มต้นด้วยการกำหนด เป้าหมายและตารางเวลาของแผนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังรวมถึงการระบุบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการและบำรุงรักษาแผน

จากที่นั่น แผนอย่างน้อยต้องมีนโยบายและขั้นตอนต่อไปนี้:

ความมุ่งมั่นในการฝึกอบรมพนักงานที่เหมาะสม

การระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผน

การรับทราบความรับผิดชอบของผู้มีอุปการคุณเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ

ขั้นตอนการระบุลูกค้าและพนักงานที่แสดงสัญญาณของการบังคับหรือปัญหาการพนัน

ขั้นตอนการให้ข้อมูล เกี่ยวกับ บริการการรักษาที่หลากหลาย และโปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักพนันและสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาและมีปัญหา

นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุอย่างชัดเจนว่าแผนของผู้ประกอบการรวมถึงบทบัญญัติอื่น ๆ อีกมากมายด้วย เหล่านี้รวมถึง:

จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีอุปการะคุณรวมทั้งติดป้ายข้อมูลผู้อ้างอิง

การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการพนัน (รวมถึงกระบวนการรับรองเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์)

มีมาตรการป้องกัน มิให้บุคคลออกจากการเล่นการพนันกีดกันผู้มึนเมาหรือผู้บกพร่องทางอื่นออกจากการพนัน และป้องกันผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเล่นการพนัน

ทรัพยากร ตัวเลือกการรักษา โปรแกรมการกีดกันตนเอง และอื่นๆ

คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งเพนซิลเวเนีย (PGCB) นำเสนอทรัพยากรของตนเองแก่ทั้งผู้ให้บริการพนันและผู้อุปถัมภ์ ส่วนใหญ่มาจาก Office of Compulsive and Problem Gambling ( OCPG) ของ PGCB ซึ่งเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ในปี 2020 ที่ResponsiblePlay.pa.gov

เว็บไซต์มีข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมค้นพบว่าพวกเขามีปัญหาการพนันหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลที่จะช่วยระบุสัญญาณของการติดการพนันและปัญหาอื่นๆ ในตัวบุคคลอันเป็นที่รัก

เว็บไซต์มีแหล่งข้อมูลสำหรับรับความช่วยเหลือ รวมถึง“กฎ 10 ประการสำหรับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ”และข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยแยกแยะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพนันจากตำนานการพนัน มีลิงก์ไปยังGamblers Anonymousและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลสำหรับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนันของคนใกล้ชิด รวมถึงข้อมูลและลิงก์ไปยังGAM-ANON

นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ โปรแกรมการกีดกันตนเองของPGCB ที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถแบนตัวเองจากคาสิโนไซต์การพนันออนไลน์เทอร์มินัลวิดีโอเกม และการพนันกีฬาแฟนตาซี ผู้เยี่ยมชมสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้โดยตรงจากเว็บไซต์

ปัจจุบัน โปรแกรมการกีดกันตนเองของรัฐ เพ นซิลเวเนียทำให้ผู้คนสามารถแยก ตนเองออกจากกิจกรรมการพนันเป็นเวลาหนึ่งปีห้าปีหรือตลอดชีวิต

ความพยายามของรัฐไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น พวกเขายังขยายไปยัง ตัวเลือกการรักษาปัญหาการพนันที่มีต้นทุนต่ำหรือฟรีที่มีให้ผ่านโปรแกรม PA Department of Drug and Alcohol ปัจจุบันมีศูนย์บำบัดมากกว่า 75 แห่งทั่วรัฐ

PlayPause ขยายการยกเว้นตนเองข้ามรัฐ

เว็บไซต์ออนไลน์ใช้โปรแกรมการยกเว้นตนเองเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้GVC Holdings ( ปัจจุบันคือ Entain ) กลายเป็นพันธมิตรรายแรกที่ใช้เทคโนโลยีการกีดกันตนเองแบบใหม่ที่เรียกว่าPlayPauseซึ่งพัฒนาโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรConscious Gaming เครื่องมือนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์GeoComplyซึ่งเปิดตัวใน PA ที่BetMGMเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2020

Anna Sainsburyผู้ดูแล Conscious Gaming และประธานหญิงและผู้ร่วมก่อตั้ง GeoComply กล่าวถึงการเปิดตัวครั้งนี้ว่า:

“เราตื่นเต้นที่ได้เห็นวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับเครื่องมือการกีดกันตนเองในระดับชาติเป็นจริงขึ้นมาด้วยการเปิดตัว PlayPause ในเพนซิลเวเนีย”

เครื่องมือ RG ใหม่ช่วยให้ผู้ให้บริการขยายการยกเว้นตนเอง ( ชั่วคราวหรือถาวร ) ในแอปเกมของตนในทุกเขตอำนาจศาลที่มีการเผยแพร่ ด้วยการพนันออนไลน์ที่เปิดตัวในรัฐต่างๆ มากขึ้น บริการนี้เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเอาชนะความท้าทายบางอย่างที่เกิดขึ้น

ตอนนี้ หากบุคคลใดยกเว้นตนเองในแอป BetMGM ใน PA พวกเขาจะไม่สามารถขับรถข้ามรัฐไปยังรัฐนิวเจอร์ซีย์และเข้าถึงแอปที่นั่นได้ ก่อน PlayPause ไม่มีวิธีป้องกันสิ่งนี้

Elizabeth Lanzaผู้อำนวยการสำนักงานการพนันที่ต้องบังคับและปัญหา PGCB แสดงความคิดเห็น:

“ด้วยการบูรณาการเข้ากับโซลูชันนี้ อุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแลสามารถเพิ่มความพยายามด้านความเป็นอยู่ที่ดี และเพิ่มประสิทธิผลของการกีดกันตนเอง”

คุณลักษณะอื่นๆ ของเครื่องมือรวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งการยกเว้น เช่น จาก หมวด หมู่เกมหรือประเภทธุรกิจ บางประเภท นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมการพนันของพวกเขา

ในฐานะส่วนหนึ่งของกฎบัตรความยั่งยืนของ Entain บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริจาคเงินประมาณ 132 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนความพยายามของ RG ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับ PlayPause/Conscious Gaming และเมื่อต้นเดือนนี้ GeoComply ได้บริจาคเงิน 200,000 ดอลลาร์ให้กับ Conscious Gamingเพื่อช่วยในการเปิดตัวเครื่องมือ PlayPause

กลยุทธ์การฟื้นฟูใหม่: ศาลบำบัดผันการพนัน

ในหัวข้อของการฟื้นฟูปัญหานักพนัน ยังคงมีการติดตามกลยุทธ์อื่น ๆ ที่อื่นในประเทศ ในขณะที่เพนซิลเวเนียพิจารณาวิธีอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ แนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ที่แนะนำในเนวาดาอาจคุ้มค่าที่จะสำรวจ

เรียกว่าศาลผันการรักษาการพนัน ศาลเป็นสถานที่พิจารณาคดีทางเลือกประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบตามศาล “พิเศษ” อื่นๆ เช่น ศาลที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิต ทหารผ่านศึกที่มีความต้องการพิเศษ และกลุ่มอื่นๆ

ศาลดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกในปลายปี 2018ในคลาร์กเคาน์ตี้รัฐเนวาดา หลังจากก่อตั้งโดยผู้พิพากษาศาลแขวงเชอริล มอสส์ โปรแกรมนี้อนุญาตให้อาชญากรที่ถูกตัดสินให้เข้าร่วมโปรแกรมการรักษาแทนที่จะถูกจองจำ ก่อนที่พวกเขาจะเข้าร่วมได้ ผู้พิพากษาอาชญากรต้องพิจารณาว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับโทษทางเลือกดังกล่าว

จำเลยทั้งหมดสารภาพผิดต่ออาชญากรรมที่เป็นผลมาจากปัญหาการพนันของพวกเขา ในกรณีส่วน ใหญ่อาชญากรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมหรือการยักยอกเงิน หากมีความผิดในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้อื่นหรือความผิดทางเพศ บุคคลนั้นจะไม่สามารถตัดสินคดีในศาลว่าด้วยการบำบัดรักษาการพนันได้

ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ผู้เข้าร่วมต้องไปศาลเพื่อเช็คอินเป็นประจำส่งการทดสอบสารเสพติดและอุปกรณ์ติดตามการสึกหรอทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และเข้าร่วมการประชุมของ Gamblers Anonymous หรือกลุ่มอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ท่ามกลางข้อกำหนดอื่นๆ

ศาลรักษาการพนันในเขตอำนาจศาลเพิ่มเติม?

ผู้เสนอศาลบำบัดการพนันหวังว่าจะจัดตั้งศาลเพิ่มเติมที่อื่นในเนวาดาและทั่วประเทศ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีการร่างกฎหมายเพื่อเสนอเพิ่มศาลควบคุมดูแลการพนันในรัฐการ์เดน

บางทีเพนซิลเวเนียอาจพิจารณาสิ่งที่คล้ายกันในอนาคต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เมื่อสถานประกอบการใหม่เริ่มเปิดและมีตัวเลือกออนไลน์มากขึ้น ความต้องการมาตรการการพนันที่รับผิดชอบเพิ่มเติมและความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เครดิตรูปภาพนำ: AP Photo / Gene J. Puskarขณะไลฟ์! คาสิโนฟิลาเดลเฟียยังคงอยู่ในโหมด soft-openingจนถึงเย็นวันที่ 11 ก.พ. คุณสามารถเข้าร่วมSuper Bowl LV ได้ ภายในไม่กี่วันก่อนหน้านี้ในวันที่ 7 ก.พ.

และในขณะที่ Live! Mario Maesanoรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดกำลังผลักดันรายการจองคุณอาจเดินเข้าไปในวันอาทิตย์นั้นเพื่อสัมผัสความตื่นเต้นของวันที่ใหญ่ที่สุดในการเดิมพันกีฬาของสหรัฐฯ

เกมเริ่มเวลา 18:30 น.และจะออกอากาศทางCBS และสด! กำลังจัดงานปาร์ตี้

“เราวางแผนที่จะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่” มาเอซาโนกล่าว

สด! คือ “เปิดใช้จริงแล้ว”

เขาอธิบายแล้ว:

“ตอนนี้เราเปิดให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณสามารถจองได้ แต่คุณสามารถเดินขึ้นไปได้ ไม่ต้องจอง”

ถึงกระนั้น เนื่องจากคาสิโน PA ใหม่เปิดในช่วงการระบาดของ COVID-19ความจุยังคงมีจำกัด เช่นเดียวกับคาสิโนอื่นๆ ของรัฐ

มาเอซาโนยังคงคิดว่าการจองพื้นที่เป็นการเล่นที่ชาญฉลาด

Live ได้นำแผน “Play It Safe” มาใช้อย่างครอบคลุมเพื่อจำกัดฝูงชนและเพิ่มความปลอดภัย และบางครั้งความจุก็เต็มแล้วเขากล่าว

ฉลองซูเปอร์โบวล์ด้วย Live! โปรโมชั่น

พื้นที่ Sports & Socialของ Live! พร้อมที่นั่งเลานจ์ บาร์ ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงที่เต็มไปด้วยหน้าจอ รวมถึง พื้นที่วางเดิมพันปลีก FanDuel Sportsbook จะเป็น ศูนย์กลางในการเล่นเกมระหว่างแทมปาเบย์และแคนซัสซิตี้ชื่นชอบ3 หรือ 3.5 คะแนนใน แอปเดิมพันกีฬา ออนไลน์PA

แต่คาสิโนทั้งหมดจะอยู่ในโหมดปาร์ตี้ในวันนั้น

Maesano กล่าวว่าความต้องการของผู้เล่นสำหรับพื้นที่ใน Sports & Social นั้นมากกว่าที่คาดไว้และพื้นที่นั้นจุได้เพียงประมาณ 100

Pick ’em — เลือกผู้ชนะเกม ไม่ใช่สเปรด — มีให้บริการที่ซุ้มทั่วพื้นเกม

บนพื้นผู้เล่น 55 คนซึ่งเป็นเกมใหญ่ครั้งที่ 55จะได้รับเลือกเล่นฟรี $ 100 Maesano กล่าว

นอกจากนี้ สด! จะมีการตระเวนชิงรางวัลที่พื้นเกม แจกอุปกรณ์ Eagles บ้านเกิด— คุณรู้ไหมว่าทีมท้องถิ่นจากข้างถนนที่ชนะ Super Bowlในปี 2018

สด! สปอร์ตบุ๊คออนไลน์ผ่าน FanDuel

เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดในบางครั้ง Live! ผู้เล่นสามารถทำการเดิมพันกีฬาออนไลน์ผ่านFanDuelโดยใช้รหัสข้อเสนอของคาสิโน Maesano กล่าว

หากคุณยังใหม่กับการเดิมพัน NFL โปรดอ่านคู่มือการเดิมพัน PA Super Bowlของ เรา

ผู้เล่นใหม่รับโบนัสสูงถึง $1,000 ที่ FanDuel Sportsbook

เยี่ยมชม FanDuel Sportsbook

$1,000

ไม่มีเหงื่อเดิมพันแรก

รีวิว FanDuel Sportsbook

สูงถึง $1,000 ไม่มีการเดิมพันครั้งแรก

พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป Android และ iOS

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

เหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนสุดท้าย

ร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของคาสิโนPrime Ribจะยังไม่เปิดให้บริการ ร้านค้าสามในเจ็ดแห่งในศูนย์อาหารที่รู้จักกันในชื่อ10th Street Marketจะไม่เปิดในวันแข่งขัน

แต่อย่างอื่น Maesano กล่าวว่า

“เรากำลังเปิดสำหรับธุรกิจ จองที่. พวกเราพร้อมแล้ว!”

PlayPennsylvania เพิ่งเผยแพร่ ซีรีส์นำ สามส่วน ที่เน้นทั้งหมดที่คุณคาดหวังได้จากคาสิโนฟิลาเดลเฟียใหม่ล่าสุด ติดตามได้ที่นี่:

ตอนที่ 1: Cordish จะไม่ปล่อยให้การแพร่ระบาดทำให้แผนคาสิโนใหม่ต้องหยุดชะงัก

ตอนที่ 2: บนทำเลทอง Live! เป็น “คาสิโนที่สร้างขึ้นเพื่อฟิลาเดลเฟีย”

ตอนที่ 3: ชุมชนคือทุกสิ่งสำหรับคาสิโนปลายทางแห่งแรกของ Philly

และสำหรับการแอบดูทรัพย์สินใหม่ที่เป็นประกายใน Philly ดูที่นี่

“เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมอันดับ 1 ในอเมริกาในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นการ พนัน กีฬา ”

— Wayne Kimmelเริ่มต้น แผง “การตลาดในยุคใหม่ของการเดิมพันกีฬา” ของ SeventySix Capital ที่ Tropicana ในแอตแลนติกซิตีเมื่อวันที่6 มีนาคม 2020

ห้าวันต่อมา ใน วันที่ 11 มีนาคม WHO ได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคระบาด

อุตสาหกรรมกีฬายังคงแข็งแกร่งในทิศทางที่เปลี่ยนไป

สำหรับ Kimmel ผู้ร่วมทุนด้านเทคโนโลยีกีฬาและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Conshohocken, SeventySix Capital ซึ่งตั้งอยู่ใน PA ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานด้วยตนเองเช่นเดียวกับในแอตแลนติกซิตีได้ถูกระงับไว้ในขณะนี้ แต่บริษัทได้ค้นพบวิธีอื่นในการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่งและด้วยเนื้อหาเช่น:

พอดคาสต์ซีรีส์ผู้นำ : ในแต่ละพอดคาสต์ คิมเมลสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักกีฬา และผู้นำทางความคิดชั้นนำของวงการกีฬา

จดหมายข่าวทางอีเมลรายสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยไฮไลท์จากสัปดาห์ธุรกิจกีฬา

จากนั้นมีการลงทุน จำนวนมาก ที่ SeventySix Capital ทำในแต่ละปี มีข่าวใหญ่สำหรับหนึ่งในบริษัทในพอร์ตโฟลิโอเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน Vigtory ถูกซื้อโดย fuboTVและแอพสตรีมมิ่งคาดว่าจะเปิดตัวหนังสือกีฬาภายในสิ้นปีนี้

หมกมุ่นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Kimmel ได้พบกับSam Rattnerผู้ก่อตั้ง Vigtory ครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลิปี 2019 เมื่อ Kimmel กำลังตัดสินการแข่งขัน ICE North America LaunchPad ซึ่ง Rattner ชนะ

“เราเดิมพันเพื่อลงทุนในผู้ประกอบการที่ทำ ‘สิ่งต่อไป’ ในอุตสาหกรรมการพนันกีฬา มันน่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อและเป็นสิ่งที่หุ้นส่วนของฉันและฉันมีความสุข” Kimmel of Vigtory ที่ถูก fuboTV ซื้อกิจการกล่าว

คิมเมลและทีมงาน ของเขาที่ SeventySix Capital หมกมุ่นอยู่กับการค้นหาและวางเดิมพันในเทคโนโลยีกีฬา การ พนันกีฬาและอีสปอร์ต

เนื่องจากพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะมีโรคระบาดหรือไม่ก็ตาม พวกเขามุ่งความสนใจไปที่สิ่งต่อไปและค้นหานักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดที่จะทำให้มันเกิดขึ้น

บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อความยาวและความชัดเจน

การเดิมพันกีฬาจะยังคงเป็นที่ 1 ของอุตสาหกรรมหรือไม่?

สิบเดือนต่อมา Kimmel ยังเชื่อหรือไม่?

“ นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลง และผมเชื่อว่ามันอาจถูกเร่งให้เร็วขึ้น โควิดได้เร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา”

เมื่อ Kimmel พูดถึงอุตสาหกรรมกีฬาโดยรวม เขารวมทุกอย่างตั้งแต่การพนันกีฬาไปจนถึงเทคโนโลยีกีฬาและ esports

“ดูการเติบโตของสต็อก DraftKings ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ตอนนี้พวกเขาเป็นบริษัทมูลค่า 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ พวกเขากำลังบินตาม สิ่งเดียวกันกับ Penn National หลังจากซื้อ Barstool นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น บริษัทเช่นเราที่เคยเป็นนักลงทุน และบริษัทอื่นๆ เช่นเราได้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง”

ยังเร็วเกินไปสำหรับการเดิมพันกีฬาและการเป็นหุ้นส่วน

คิมเมลกล่าวว่ายังเร็วเกินไปสำหรับเพนซิลเวเนียและรัฐอื่น ๆ ที่ได้ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาสามารถครองตำแหน่งผู้ชนะหรือผู้แพ้ อย่างเป็นทางการ ได้ เขาพูดว่า:

“เรากำลังจะไป คุณไม่รู้ว่าฝ่ายบริหารใหม่จะทำอะไรในแง่ของ Wire Act และกฎระเบียบของรัฐบาลกลางประเภทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการพนันกีฬา นี่อาจเป็นการเล่นระดับชาติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หรืออาจเป็นรัฐต่อรัฐก็ได้ เรายังไม่รู้ เรายังเร็วมาก แต่ก็น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นความร่วมมือเชิงนวัตกรรมที่สปอร์ตบุ๊คทำกับลีกและทีมต่างๆ ฉันคิดว่าจะมีพันธมิตรและพันธมิตรประเภทใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ที่คุณคาดไม่ถึง”

ในเดือนธันวาคม DraftKings เริ่มขายบัตรของขวัญตามร้านค้าปลีกต่างๆ รวมถึง 7-11 นอกจากจะได้รับการสนับสนุนโดย SeventySix Capital แล้ว บริษัท Esports Nerd Street Gamers ยังได้รับการสนับสนุนจากFive Below ผู้ค้าปลีกในฟิลาเดลเฟี ย

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง Five Below และ Nerd Street Gamers จะสร้างพื้นที่ Localhost ขนาด 3,000 ตารางฟุตที่เชื่อมต่อกับร้านค้า Five Below Kimmel ตั้งข้อสังเกตว่าในตอนแรกการเคลื่อนไหวทำให้เลิกคิ้ว แต่บอกว่าใช้เวลาไม่นานในการดูว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม เนื่องจาก FiveBelow และ esports ต่างก็ดึงดูดกลุ่มประชากรหนุ่มสาว

“อาจมีผู้ค้าปลีกหรือแบรนด์กีฬาอื่น ๆ ที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพนันกีฬาเลยเข้ามาเกี่ยวข้องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้ การเติบโตของอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายใหม่ที่นำเสนอแนวคิดของพวกเขา”

สนามกีฬาและหนังสือกีฬา

The Flyers , EaglesและSixers มีความร่วมมือกับคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊ค มีเลานจ์ BetRiversที่ Wells Fargo Center ซึ่งมีทุกอย่างยกเว้นตู้พนัน William Hillเปิดหนังสือกีฬาแบบป๊อปอัพที่ Capital One Arena ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี

คุณคาดหวังที่จะเห็นหนังสือกีฬาในสนามกีฬาและสนามกีฬามากขึ้นหรือไม่?

“ใช่. ฉันคิดว่าสปอร์ตบุ๊คในอารีน่าและสเตเดี้ยมเป็นเรื่องปกติทั่วประเทศ ปีนี้เราออกอากาศที่สนามกีฬา Denver Broncos กับ VSIN คุณจะเห็นบริษัทสื่อสร้างสตูดิโอ และมันจะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ปกติของแฟนบอลที่มีหนังสือกีฬา ไม่ใช่ว่าการเดิมพันเป็นสิ่งใหม่ มันออกมาจากเงามืด และเป็นสิ่งที่ผู้คนพูดถึง พวกเขาต้องการแบ่งปันชัยชนะและการสูญเสียของพวกเขาบน Facebook, Instagram และที่ต่างๆ ที่คุณไม่เคยพูดถึงเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา”

ตัวเลขที่ทำลายสถิติสำหรับการเดิมพันกีฬา

รัฐนิวเจอร์ซีย์เจ้าชู้ด้วยเงินหนึ่งพันล้านดอลลาร์ต่อเดือนในเดือนธันวาคม ทำลายสถิติตลอดกาลด้วยรายได้996.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพนซิลเวเนียทำลายสถิติของรัฐในเดือนธันวาคมด้วย มูลค่า548 ล้านดอลลาร์

สำหรับ SeventySix Capital ตัวเลขเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร

“เมื่อเราเห็นตัวเลขเหล่านี้ แสดงว่าวิทยานิพนธ์ของเรายืนยันว่ากีฬาและการเดิมพันกีฬาจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในทศวรรษหน้า มีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้เราลงทุน แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างแล้ว แต่เราไม่ได้ขีดข่วนสิ่งที่เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีลักษณะอย่างไรในอนาคต เราเชื่อว่าประเภทของปริมาณที่คุณเห็นในตลาดหุ้นในปัจจุบันคือประเภทของปริมาณที่คุณจะเห็นในอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬา

“ผู้คนจะ ‘ลงทุน’ เงินของพวกเขาในเกม Giants vs. Eagles เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำใน Google หรือ Apple มันจะเป็นพาหนะในการลงทุน นี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งคุณสามารถซื้อขายเกมเช่นหุ้นได้ เมื่อถึงระดับนั้น เราจะอยู่ในระดับที่พัดใจผู้คน เราเห็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้เล่นทางการเงินรายใหญ่รายอื่นเข้ามาในอุตสาหกรรมที่ต้องการซื้อขายมากขึ้น เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำใน NYSE ความเป็นไปได้ที่จะทำในสหรัฐอเมริกาจะทำให้การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หายไปหากและเมื่อใดจะเกิดขึ้น ฉันยังคิดว่าผู้คนหลงใหลในกีฬามากกว่าที่พวกเขาลงทุนในบริษัท”

การพนันกีฬาในนิวยอร์ก

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับนิวยอร์กที่อาจทำให้การพนันกีฬาบนมือถือถูกกฎหมาย และจะมีความหมายอย่างไรต่ออุตสาหกรรมนี้

“เหมือนเปิดประเทศใหม่ ฉันคิดว่ารัฐขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น ฟลอริดา เท็กซัส และแคลิฟอร์เนีย จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นโอกาสที่ดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ว่าการและสมาชิกสภานิติบัญญัติมองไปที่รัฐต่างๆ เช่น นิวเจอร์ซีย์และโคโลราโด หากพวกเขามีรูปแบบธุรกิจที่ยุติธรรม ทุกคนจะชนะ

“ฉันหวังว่าจะทำในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับทุกคน มันคงจะเหลือเชื่อมากที่จะได้เห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หากนิวยอร์กทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทุกคนกำลังรอมันอยู่ นอกจากนี้ยังเพิ่มนวัตกรรม ยิ่งมีเงินทุนไหลเข้ามามากเท่าไหร่ ผู้บริโภคก็จะต้องการเนื้อหาที่อยู่รอบๆ มากขึ้นเท่านั้น มันจะกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้นพร้อมกับอุตสาหกรรมนี้”

อะไรต่อไป?

คุณพูดถึง ‘สิ่งต่อไป’ กลยุทธ์ของคุณในการค้นหาสิ่งนั้นคืออะไร?

“สำหรับเราแล้ว การพบว่าผู้ประกอบการเหล่านี้กำลังทำสิ่งต่อไปคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญทุกวัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราทำ Leadership Series และนำเนื้อหาออกมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นความคิดและการสนทนา เรารู้สึกว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องและทำงานร่วมกับคนที่เหมาะสม เมื่อเราช่วยเหลือพวกเขา พวกเขาพูดคุยกับเพื่อนๆ และเรามีเครือข่ายที่ดีกับทีม ลีก และสปอร์ตบุ๊ค ฯลฯ

“เราต้องการโทรศัพท์นั้น เรามักจะพยายามคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ในขณะนี้ เราไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะเป็นอย่างไรในอีก 6 เดือนหรือ 12 เดือนข้างหน้า เราต้องอยู่เหนือมันทุกวัน มีอะไรอีกมากมายที่กำลังจะมาถึง มีผู้ประกอบการมากมายที่คิดว่า ‘อนาคตของสิ่งนี้จะเป็นอย่างไร’ แม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในอนาคตที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ตาม”

Bally Bet Sportsbookมีกำหนดจะเข้าสู่ แนว การเดิมพันกีฬาของ Pennsylvania ในช่วงใดช่วงหนึ่งในปี 2021 ในช่วงท้ายของปี 2020 และต้นปี 2021 Bally ได้เข้าสู่ข้อตกลงสำคัญบางประการที่ควรทำให้ Bally Bet ประสบความสำเร็จในอนาคต

สำหรับผู้เริ่มต้น บริษัทได้รีแบรนด์จากTwin Riversและเข้าซื้อกิจการ Bet.Worksเพื่อช่วยสร้างสิ่งที่จะเป็นแอป Bally Bet Bally’s จะเปลี่ยนชื่อเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาค ของ Foxมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศเป็นBally ‘s Sports

และในที่สุด Bally’s ก็ตกลงที่จะสร้างคาสิโนดาวเทียมในCenter Countyใกล้กับPenn State University ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ Bally’s เปิดตัวหนังสือกีฬาออนไลน์ในรัฐและเป็นเจ้าภาพหนังสือกีฬาขายปลีกด้วย

สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะบอกคุณทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ Bally Bet Sportsbook และสิ่งที่คุณคาดหวังได้เมื่อเปิดตัว

ทำไมต้องเลือก Bally Bet Sportsbook?

ข้อเสนอต้อนรับตอนเปิดตัวน่าจะน่าประทับใจ

ความสามารถในการเป็นหนึ่งในผู้ใช้รายแรกๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่

มีแนวโน้มที่จะเสนอตลาดการเดิมพันและกีฬาที่หลากหลายให้เดิมพัน

โบนัสต้อนรับ Bally Bet

แม้ว่าจะไม่มีการประกาศ แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่า Bally Bet จะเข้าสู่ตลาดเพนซิลเวเนียโดยไม่มีโบนัสต้อนรับสำหรับผู้ใช้ใหม่ ต่อไปนี้คือโบนัสต้อนรับที่พบบ่อยที่สุดในหนังสือกีฬาออนไลน์ในรัฐ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังได้จาก Bally Bet PA

การเดิมพันเครดิตโบนัส:หนึ่งในข้อเสนอการต้อนรับทั่วไปที่ Pennsylvania sportsbooks คือการเดิมพันเครดิตโบนัสเพียงครั้งเดียว สำหรับข้อเสนอเหล่านี้ คุณมักจะได้รับโบนัสเดิมพันหากการเดิมพันครั้งแรกของคุณที่สปอร์ตบุ๊คแพ้ ในขณะที่หากการเดิมพันครั้งแรกของคุณชนะก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

การจับคู่เงินฝากเริ่มต้น:นี่คือโบนัสต้อนรับที่คุณจะเห็นมากมาย หนังสือกีฬาจะจับคู่เงินฝากครั้งแรกของคุณตามจำนวนที่กำหนด เปอร์เซ็นต์ของการจับคู่อาจแตกต่างกันไป แต่มักจะสูงถึง 100% กุญแจสำคัญที่นี่คือการดูว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเดิมพันเพื่อให้ตรงกับเงินฝากของคุณ โดยปกติแล้วคุณต้องเล่นผ่านการฝากเงินของคุณอย่างน้อย 1 เท่าเพื่อที่จะได้รับเงินพิเศษของคุณ

เข้าร่วมโบนัส: Bally Bet อาจเสนอการเดิมพันโบนัสสำหรับการสร้างบัญชีเท่านั้น โดยปกติจะมีราคาเพียง $20 ถึง $30 แต่จะเป็นวิธีที่ดีในการจูงใจชาวเพนซิลเวเนียให้สมัครกับหนังสือกีฬาออนไลน์ใหม่

รหัสโบนัส Bally Bet Sportsbook

หนังสือกีฬาเพนซิลเวเนีย Bally เดิมพันกีฬา

รหัสโปรโมชั่น จะแจ้งภายหลัง

ข้อเสนอเงินฝาก จะแจ้งภายหลัง

เข้าร่วมโบนัส จะแจ้งภายหลัง

ออนไลน์ตั้งแต่ เปิดตัวในปี 2023

ปรับปรุงล่าสุด พฤษภาคม 2023

โปรโมชั่นปกติที่มีอยู่ในแอพเดิมพันกีฬา Bally Bet

แม้ว่า Bally Bet ยังไม่ได้เปิดเผยประเภทของโปรโมชั่นที่จะมี แต่ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ปลอดภัยว่าจะเป็นไปตามแนวโน้มของหนังสือกีฬา PA ส่วนใหญ่และเสนอการเพิ่มอัตราต่อรองรายวันท่ามกลางโปรโมชั่นอื่นๆ

คำถามใหญ่คือจะแข่งขันกับเจ้ามือรับแทงกีฬาชั้นนำอย่างDraftKingsและFanDuelได้หรือไม่เมื่อพูดถึงโปรโมชั่นปกติ หนังสือกีฬาทั้งสองมีข้อเสนอที่แข็งแกร่งทุกวันสำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบัน แต่พวกเขายังแยกตัวเองออกจากฝูงชนด้วยโปรโมชั่นที่รับประกันชัยชนะสำหรับผู้เล่นโดยทั่วไป

หาก Bally Bet ตัดสินใจทำสิ่งเดียวกัน คุณจะต้องอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างแน่นอน