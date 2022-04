จีคลับ V2 เนื่องจาก ‘แรงเสียดทาน’ ตั้งค่าใน

จีคลับ V2 ความหวังสำหรับการฟื้นตัวในไตรมาสที่สี่อย่างจริงจังในเมกกะการเล่นเกมของมาเก๊าถูกระงับ อุปสรรคยังคงขัดขวางนักเดินทางที่แสวงหาการเข้าสู่ดินแดนของจีน

มาเก๊ารีบาวด์

นักวิเคราะห์มองว่าหนทางในการฟื้นตัวในมาเก๊าจะยาวนานขึ้น เห็นที่นี่ พนักงานภายใน MGM Cotai ในมาเก๊า (ภาพ: รอยเตอร์ส )

นั่นทำให้ความคาดหวังในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2020 จะดีขึ้นกว่าช่วงที่เหลือของปี

ข้อสันนิษฐานนี้ถูกกระตุ้นหลังจากมณฑลกวางตุ้งเริ่มออกใบอนุญาตเดินทางแบบบุคคล (IVS) อีกครั้งในเดือนสิงหาคม โดยส่วนที่เหลือของจีนแผ่นดินใหญ่จะขึ้นเรือในปลายเดือนกันยายน ปัญหาเกี่ยวกับการออกวีซ่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขัดขวางความพยายามในการฟื้นตัวของมาเก๊า

ขณะนี้ มีความขัดแย้งมากเกินไปสำหรับการกู้คืนขนาดใหญ่ในการเยี่ยมชม” John DeCree นักวิเคราะห์ของ Union Gaming กล่าว “แม้ว่าจะมีวีซ่า แต่กระบวนการออนไลน์/อัตโนมัติกลับไม่มี”

เขาตั้งข้อสังเกตว่านักเดินทางที่หวังจะไปมาเก๊าจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า IVS ด้วยตนเองและเวลาการอนุมัติจะเฉื่อยชา ในหลายกรณี ความล่าช้าอาจถึงสองสัปดาห์

ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์จึงผลักดันไทม์ไลน์สำหรับการฟื้นตัวของเขตบริหารพิเศษ (SAR) นั่นคือสิ่งที่กลายเป็นการละเว้นทั่วไปในช่วงปลายปี ผู้สังเกตการณ์ตลาดบางคนเชื่อว่าจะเป็นปี 2022ก่อนที่ตัวเลขรายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ของมาเก๊าจะเข้าใกล้ระดับการระบาดใหญ่ก่อนเกิดโรคโคโรนาไวรัส

นโยบายกักกันที่ประกาศใช้สำหรับผู้มาเยี่ยม

ในขณะที่การเดินทางไปมาเก๊าเปิดให้ผู้อยู่อาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ SAR เผชิญกับอุปสรรคอื่นๆ นอกเหนือจากกระบวนการอนุมัติวีซ่าที่เคลื่อนไหวช้า

ยังคงมีนโยบายกักกัน 14 วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากฮ่องกง นโยบายนี้บังคับใช้ในการเดินทางกลับไปยัง SAR นั้นด้วย

มันทำให้การเดินทางระหว่างสองเขตปกครองตนเองไม่เป็นที่พึงปรารถนาสำหรับนักพนันหลายคน นั่นมีความเกี่ยวข้องเพราะในสภาพแวดล้อมการทำงานมาตรฐาน ฮ่องกงคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมศูนย์กลางการเล่นเกม และ 15 เปอร์เซ็นต์ของ GGR

นอกจากนี้ ชาวจีนที่ประสงค์จะเข้ามาเก๊าต้องแสดงการทดสอบ COVID-19 เป็นลบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้การเดินทางยากขึ้น

“ผู้เดินทางไปมาเก๊ายังคงต้องนำเสนอการทดสอบกรดนิวคลีอิกเชิงลบในปัจจุบัน (7 วัน) สิ่งนี้ทำให้การเดินทางในนาทีสุดท้าย เกิดขึ้นเอง หรือบ่อยครั้งไม่สามารถทำได้”เดอครีกล่าว

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าทางการกำลังครุ่นคิดขยายกรอบเวลาเกี่ยวกับความถูกต้องของผลการทดสอบเชิงลบเป็น 14 วัน ซึ่งเขากล่าวว่าจะ “มีประโยชน์ปานกลาง” สำหรับมาเก๊า

ผู้ประกอบการขยะดึงเงินสด

DeCree ยังกล่าวถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับมาเก๊ารวมถึงธุรกิจขยะที่เขาอธิบายว่า “บกพร่อง”

ฉันทามติคืออุตสาหกรรมขยะของ SAR ไม่ได้บกพร่องทางโครงสร้างแต่กำลังได้รับการทดสอบโดยความพยายามของปักกิ่งในการควบคุมการโอนเงินข้ามพรมแดน นี่เป็นการบีบความต้องการวีไอพี

อันเป็นผลมาจากการปราบปรามของรัฐบาลกลาง ผู้ประกอบการค้าขยะกำลังดึงเงินสดหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง จากบัญชีของบริษัทเกม

DeCree เสริมว่ามีความเสี่ยงในการต่ออายุสัมปทานอยู่บ้างแม้ว่ากำหนดเวลาจะเลื่อนออกไปเป็นปี 2022 ในขณะที่นักวิเคราะห์ไม่หลีกเลี่ยงที่จะรับทราบปัญหาการต่ออายุใบอนุญาต แต่ภูมิปัญญาที่มีอยู่ก็คือจีนไม่ชอบการกีดกันผู้ประกอบการสหรัฐจาก มาเก๊า และความตึงเครียดระหว่างสองประเทศจะลดลงหากอดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดนเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมีขึ้น

ในบันทึกที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว IRS ได้ตัดสินว่าค่าธรรมเนียมที่ผู้เล่นจ่ายเพื่อเข้าร่วมในกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS) เป็นค่าใช้จ่ายการพนันอย่างแท้จริง ดังนั้น ความพยายามนั้นควรได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นการเดิมพัน ไม่ใช่เกมแห่งทักษะ

IRS Daily Fantasy Sports

สำนักงานใหญ่ของ IRS ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หน่วยงานเมื่อเร็ว ๆ นี้กล่าวว่ากีฬาแฟนตาซีรายวันคือการพนันไม่ใช่เกมแห่งทักษะ (ภาพ: สหรัฐอเมริกาวันนี้ )

ใน PLR 202042015 IRS กล่าวถึงเรื่องจำนวนเงินที่ผู้เข้าร่วมจ่ายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน DFS ที่ประกอบเป็น “ธุรกรรมการเดิมพันภายใต้มาตรา 165 (d) ของ Internal Revenue Code” หน่วยงานด้านภาษีมีความชัดเจนในทัศนะของตน โดยระบุว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ DFS นั้นคล้ายกับการเดิมพัน

จำนวนเงินที่จ่ายโดยผู้เล่นแฟนตาซีสปอร์ตรายวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันถือเป็นจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับธุรกรรมการเดิมพันภายใต้มาตรา 165 (d)”ตาม IRS

การพิจารณาคดีมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น DraftKingsและ FanDuel เนื่องจากเป็นครั้งที่สองในเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ IRS กำหนดเป้าหมายไปยังอุตสาหกรรม DFS

ในเดือนสิงหาคม หน่วยงานกล่าวว่าผู้ให้บริการ DFS ควรจ่ายภาษีสรรพสามิตร้อยละ 0.25 สำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า แท็บนั้นจะมีมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์จากผู้เล่น DFS มูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ที่เดิมพันในปี 2561

ปัญหาหนามอีกเรื่อง

แม้ว่าบางรัฐกำลังพิจารณาที่จะยุติการอนุญาตให้หักการสูญเสียจากการพนัน แต่กรมสรรพากรมาตรา 165 (ง) อนุญาตให้หักการสูญเสียดังกล่าวจากการคืนภาษีของรัฐบาลกลาง

อย่างไรก็ตาม รหัสนี้ไม่มีคำจำกัดความทางกฎหมายหรือข้อบังคับสำหรับสิ่งที่ถือเป็นธุรกรรมการพนันจริงๆ

เนื่องจากความคลุมเครือนั้น ผู้เล่น DFS สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นการหักเงินได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วม DFS สามารถรับการหักเงินเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาจ่ายภาษีจากการชนะด้วยเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้เล่นต้องแสดงเงินรางวัลเพื่อให้มีคุณสมบัติในการหักการสูญเสียหรือเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IRS

IRS ตัดสินว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับการเล่น DFS ทุกรูปแบบ รวมถึงเกมตัวต่อตัว การแข่งขันเงินสด การแข่งขัน 50/50 และเกมรางวัลรวมที่รับประกัน

พึ่งพาคำวินิจฉัยของรัฐ

ใน PLR กรมสรรพากรอ้างถึงคำตัดสินของศาลหลายรัฐที่ยึดถือคำจำกัดความของการเดิมพันว่าเป็นสิ่งที่ “ต้องการทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่า มีสิทธิร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวกับเงินที่เดิมพัน มีโอกาสชนะหรือแพ้จากผลของ เหตุการณ์ไม่แน่นอน”

บนพื้นฐานดังกล่าว IRS บันทึกการชนะจากการแข่งขัน DFS ไม่ใช่รางวัลหรือรางวัลเพราะรางวัลเป็นการชดเชยสำหรับการกระทำที่ดำเนินการและ DFS ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น

“ธุรกรรม DFS เป็นไปตามคำจำกัดความของการเดิมพันตามที่ศาลภาษีและศาลของรัฐตีความ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน (เช่น การแสดงสดของผู้เล่นแต่ละคน) การชนะหากเหตุการณ์ได้รับการแก้ไขในความโปรดปรานของผู้เข้าร่วมและการพิจารณาจะสูญหายหากเหตุการณ์ ไม่ได้รับการแก้ไขในความโปรดปรานของผู้เข้าร่วม”ตาม PLR

สำหรับเกมของการโต้แย้งทักษะซึ่งผู้ดำเนินการมักได้รับการสนับสนุนเพื่อป้องกันเกมเหล่านี้จากการถูกมองว่าเป็นการพนัน IRS เปรียบเทียบ DFS กับโป๊กเกอร์ โดยยอมรับว่าทักษะนั้นเป็นส่วนประกอบ แต่ “ไม่ได้กำหนดผลลัพธ์”

กรมสรรพากรดำเนินการเปรียบเทียบ DFS กับการแข่งม้า ซึ่งถือว่าเป็นการเดิมพันมานานแล้ว โดยสังเกตว่านักพนันอาจใช้ทักษะในกระบวนการคัดเลือกม้า แต่ “โอกาสครอบงำผลลัพธ์ของธุรกรรม”

การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ประกอบการคาสิโนชนเผ่านิวเม็กซิโกและสนามแข่งม้าของรัฐทวีความรุนแรงขึ้นในวันจันทร์หลังจากชนเผ่าต่างๆ ต่อต้านการขยายการพนันที่เสนอ

ผู้ประกอบการชนเผ่านิวเม็กซิโก

ผู้ว่าการ Stuart Paisano แห่ง Sandia Pueblo กล่าวถึงสภานิติบัญญัติแห่งนิวเม็กซิโกเมื่อต้นปีนี้ (ภาพ: YouTube)

ในการไต่สวนทางกฎหมายในซานตาเฟ Stuart Paisano ผู้ว่าการ Sandia Pueblo กล่าวว่าแผนดังกล่าวจะฝ่าฝืนการผูกขาดของชนเผ่าในการเล่นเกมคาสิโนและคุกคามข้อตกลงการแบ่งปันรายได้กับรัฐ แผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการแข่งรถจะช่วยให้สนามแข่งสามารถเสนอสล็อต เกมบนโต๊ะ การพนันออนไลน์ และการพนันกีฬาได้ไม่จำกัดเวลา

“กฎหมายที่เสนอนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอความท้าทายครั้งใหม่ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเรา แต่ยังเป็นการพยายามโดยประมาทในการขยายความมั่งคั่งของเอกชนด้วยค่าใช้จ่ายจากความสามารถของเราในการให้บริการที่จำเป็นของรัฐบาล” Paisano กล่าวตามรายงานของAssociated Press

เลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน แต่ละสนามแข่งหรือ ‘racino’ ถูกจำกัดไว้เพียง 600 สล็อตและสามารถเปิดได้ไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 122 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการชนเผ่าในนิวเม็กซิโกส่วนใหญ่ได้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่กับรัฐในปี 2558 ซึ่งกำหนดให้พวกเขาแบ่งรายได้ระหว่าง 2 ถึง 10.5% ของรายได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรายได้เหล่านั้น เพื่อแลกกับการผูกขาดในภูมิภาค

คาสิโนเป็นเส้นเลือดสำคัญทางเศรษฐกิจของชนเผ่า และหลายแห่งยังคงปิดตัวลงเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส แต่เส้นทางก็ประสบปัญหาทางการเงินเช่นกัน และเป็นเช่นนั้นก่อนที่การระบาดใหญ่จะระบาด พวกเขาโต้แย้งว่าการขยายการพนันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยอุตสาหกรรมการแข่งรถของนิวเม็กซิโก

ภายใต้ข้อเสนอของแทร็ก รัฐจะยกเลิกการชำระเงินส่วนแบ่งรายได้ของชนเผ่าและเก็บเงินเพิ่มเป็นภาษีจากการขยายกิจการเชิงพาณิชย์

การศึกษาวิเคราะห์การเล่นเกมของสหภาพในปี 2019 อ้างว่าเมืองสามารถสร้างรายได้ภาษีเพิ่มเติม 62 ล้านดอลลาร์จากแรคโนส หากพวกเขาได้รับอนุญาตให้เสนอเกมคาสิโนเต็มรูปแบบ

หากรายได้จากเกมออนไลน์ถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่งอาจกระโดดไปถึง 75 ล้านดอลลาร์ Ethan Linder ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Sunland Park Racetrack and Casino กล่าวกับThe Sante Fe New Mexicanเมื่อเดือนที่แล้ว

มาตรการที่ยากลำบาก

สำหรับตอนนี้ ชนเผ่าต่างๆ ไม่ต้องการที่จะละทิ้งรถคอมแพคที่ได้มาอย่างยากลำบาก น้อยกว่าความพิเศษเฉพาะของพวกเขา แต่ผู้ร่างกฎหมายบางคนเข้าใจแผนนี้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐมองหาวิธีรักษาเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ตัวแทนประชาธิปัตย์ Antonio Maestas แห่ง Albuquerque ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและชนบทด้านกฎหมายกล่าวกับAssociated Pressอย่างน้อยก็ “สมควรได้รับการสนทนา” เขาเสริมว่าการระบาดใหญ่จะบังคับให้รัฐต้องใช้มาตรการที่ยากลำบากเพื่อปกป้องเศรษฐกิจ

แต่ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอนี้ มีการเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่มีต่องบประมาณของรัฐและชุมชนชนเผ่า

การเดิมพันกีฬากำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่คาสิโนอาร์คันซอ รีสอร์ทสองในสามแห่งของรัฐทำการเดิมพันหลายล้านครั้งในเดือนกันยายน

โอ๊คลอว์น

สนามแข่งม้าและคาสิโน Oaklawn ที่รวบรวมไว้ที่นี่ ได้รวบรวมเงินเดิมพันกีฬามากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน รีสอร์ทตั้งอยู่ในฮอตสปริงส์ รัฐอาร์คันซอ (ภาพ: KTHV-TV )

หนังสือกีฬาที่สนามแข่งม้าและคาสิโน Oaklawn รวบรวมการเดิมพันได้มากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ตามตัวเลขล่าสุดจาก Arkansas Racing Commission จำนวนนั้นมากกว่าในเดือนสิงหาคมประมาณ 136,000 เหรียญ ยอดรวมเดือนสิงหาคมยังสูงถึง 1 ล้านเหรียญ นั่นเป็นครั้งแรกที่ตัวเลข 1 ล้านดอลลาร์ถูกโจมตีที่ Oaklawn นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ coronavirus ในเดือนมีนาคม

หลังจากการจ่ายเงินให้กับผู้ชนะ การชนะสุทธิของ Oaklawn ในเดือนกันยายนคือ 206,545 ดอลลาร์

สนามแข่ง Oaklawn อยู่ใน Hot Springs ประมาณหนึ่งชั่วโมงทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Little Rock ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ การพนันคาสิโนดำเนินการอย่างผิดกฎหมายแต่เปิดเผยในฮอตสปริงส์มานานหลายทศวรรษจนกระทั่งทางการปิดรีสอร์ทในปี 1960 อนุญาตให้เล่นการพนันคาสิโนได้ที่สนามแข่งเท่านั้น เส้นทางประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของ Arkansas Derby งานประจำปีนี้เป็นบทโหมโรงที่สำคัญสำหรับการแข่งขัน Triple Crown

ที่ Southland Casino ซึ่งเป็นสนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ในเวสต์เมมฟิส หนังสือกีฬาได้รวบรวมการเดิมพันมากกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนกันยายน นั่นคือจำนวนเงินเดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเซาท์แลนด์ หนังสือกีฬามีกำไรสุทธิเมื่อเดือนที่แล้วมากกว่า 138,000 ดอลลาร์

ที่ Saracen Casino ใน Pine Bluff หนังสือกีฬารับเงินเดิมพัน 487,4876 ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ยอดรวมสูงสุดตลอดกาลของคาสิโนคือ 597,88 ดอลลาร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ชัยชนะสุทธิของ Saracen ในเดือนกันยายนคือ 52,007 ดอลลาร์

คาสิโน Central Arkansas Grand Opening

คาสิโน Saracen เปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ Pine Bluff ประมาณ 45 นาทีทางใต้ของ Little Rock ในภาคกลางของอาร์คันซอ

Saracen ได้ดำเนินการในอาคารเสริมที่มีเครื่องสล็อต 300 เครื่องในขณะที่คาสิโนเต็มรูปแบบกำลังถูกสร้างขึ้น ภาคผนวกครั้งหนึ่งเคยเป็นป้ายหยุดรถบรรทุก รีสอร์ทมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์แห่งใหม่นี้มีเครื่องสล็อต 2,000 เครื่อง เกมโต๊ะ 36 เกม หนังสือกีฬา และห้องโป๊กเกอร์

ในการเปิดอย่างนุ่มนวลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ว่าการ Asa Hutchinson (R) ยอมรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคาสิโนใน Pine Bluff

ฮัทชินสันได้ต่อต้านคำถามการลงคะแนนเสียงพฤศจิกายน 2018 ที่อนุญาตให้มีการขยายคาสิโนในรัฐทางธรรมชาติ, Pine Bluff Commercialตั้งข้อสังเกต

คุณไม่สามารถปฏิเสธความต้องการงาน 700 ตำแหน่งที่นี่ในไพน์ บลัฟฟ์”ฮัทชินสันบอกกับผู้เยี่ยมชมสถานที่

Hutchinson สั่งให้คาสิโนปิดเนื่องจากอัตรา COVID-19 เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม เขาอนุญาตให้คุณสมบัติเปิดอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้รีสอร์ทดำเนินการที่ความจุร้อยละ 66 โดยมีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่

การแข่งขันกีฬา ผลตอบแทนการเดิมพัน

เนื่องจากอัตราการติดเชื้อ COVID-19 เริ่มเพิ่มขึ้นในฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา การแข่งขันกีฬาทุกระดับจึงถูกระงับ

อย่างไรก็ตาม อาชีพเบสบอล บาสเก็ตบอล และฮ็อกกี้น้ำแข็งกลับมาเล่นอีกครั้งในฤดูร้อน เมื่อฟุตบอลเริ่มกลับมาในเดือนสิงหาคมและกันยายน การดำเนินการในหนังสือกีฬาก็เพิ่มขึ้น

เกมลีกฟุตบอลแห่งชาติถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่เดิมพันมากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ในรัฐฟุตบอลของวิทยาลัย เช่น อาร์คันซอ การเดิมพันกีฬาคาดว่าจะเริ่มมีผลเมื่อเกมกลับมาเล่นต่อ Razorbacks ของมหาวิทยาลัยเรือธงแข่งขันกันในโรงไฟฟ้า Southeastern Conference

คาสิโนแห่งที่สี่ได้รับอนุญาตสำหรับรัสเซลล์วิลล์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลิตเติลร็อคแต่ไม่ได้ดำเนินการ ใบอนุญาตถูกท้าทายในการต่อสู้ทางกฎหมาย

การพนันเอ็นเอฟแอลกระตุ้นการเดิมพันเกือบ 800 ล้านดอลลาร์ในขณะที่คาสิโนออนไลน์รายรับสูงถึง 130 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกตาม PlayPennsylvania

(ลาสเวกัส) — หนังสือกีฬาออนไลน์และขายปลีกของเพนซิลเวเนียใช้เงินจากการแข่งขันฟุตบอลสุดสัปดาห์ที่ห้าในเดือนมกราคม เพื่อทำลายสถิติการพนันรายเดือนของรัฐอีกครั้ง การเพิ่มขึ้นของการเดิมพันกีฬาควบคู่ไปกับการบันทึกรายได้คาสิโนออนไลน์อีกครั้งทำให้เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ร่ำรวยที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ของเพนซิลเวเนียตามที่ PlayPennsylvania ซึ่งติดตามการเล่นเกมออนไลน์ที่มีการควบคุมและการเดิมพันกีฬาในเมือง

“การเติบโตของการเดิมพันกีฬาของ Pennsylvania นั้นล่าช้ากว่ารัฐที่มีขนาดใกล้เคียงกันเช่นรัฐอิลลินอยส์ แต่การเติบโตยังคงสม่ำเสมอ” Dustin Gouker นักวิเคราะห์ของ PlayUSA.com Network ซึ่งรวมถึง PlayPennsylvania.com กล่าว “พูดง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันกีฬาหรือเกมคาสิโนออนไลน์ ผู้คนจำนวนมากขึ้นเดิมพันบ่อยกว่าปีที่แล้ว และไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อว่าการเติบโตจะหยุดลงในปีนี้”

หนังสือกีฬาของ เพนซิลเวเนียสร้างรายได้ 793.7 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันซึ่งเพิ่มขึ้น 29.0% จาก 615.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2564 ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ การจัดการของเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 5.8% จาก 750.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมและทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 776.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2564

หนังสือกีฬาได้รับรายได้รวม 53.4 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันเหล่านั้น เพิ่มขึ้น 8.3% จาก 49.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2564 และเพิ่มขึ้น 17.9% จาก 45.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม หลังจากใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย 21.2 ล้านดอลลาร์ หนังสือกีฬาปิดตัวลงในเดือนนั้นด้วยรายรับที่ต้องเสียภาษี 32.2 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ภาษีของรัฐ 11.6 ล้านดอลลาร์และการประเมินหุ้นในท้องที่

Katie Kohler นักวิเคราะห์ของ PlayPennsylvania.com กล่าวว่า “NFL ได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้โดยเพิ่มเกมประจำฤดูกาลหนึ่งสัปดาห์และขยายรอบตัดเชือก จากนั้นเล่นเกมที่ปิดอย่างน่าทึ่งซึ่งทำให้นักพนันมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ” Katie Kohler นักวิเคราะห์ของ PlayPennsylvania.com กล่าว “ด้วยเกม NFL แบบเต็มสัปดาห์ห้าเกมเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม การแข่งขัน NBA และการแข่งขันฟุตบอลระดับวิทยาลัยของวิทยาลัย อะไรที่น้อยกว่าสถิติการเดิมพันจะเป็นความผิดหวัง”

หนังสือกีฬาออนไลน์มีมูลค่า 737.4 ล้านดอลลาร์หรือ 92.9% ของรัฐในเดือนมกราคม FanDuel เป็นผู้นำตลาดออนไลน์ด้วยเงินเดิมพัน 273.3 ล้านดอลลาร์หรือ 34.8% ของตลาดออนไลน์ของรัฐ ซึ่งนำไปสู่รายรับจากผู้ประกอบการ 25.1 ล้านดอลลาร์ที่ดีที่สุดของรัฐ

DraftKings เป็นอันดับสองในเดือนมกราคมด้วยเงินเดิมพัน 197.6 ล้านดอลลาร์ สร้างรายได้รวม 8.4 ล้านดอลลาร์ BetMGM ตามมาด้วยการจัดการ 84.4 ล้านดอลลาร์ สร้างรายได้รวม 5.5 ล้านดอลลาร์ แอพที่มีตราสินค้า Barstool ของ Penn National อยู่ที่อันดับที่สี่ด้วยเงินเดิมพันออนไลน์ 74.7 ล้านดอลลาร์ ทำให้รายรับรวม 3.4 ล้านดอลลาร์

หนังสือกีฬาของผู้ค้าปลีกสร้างรายได้ 56.3 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันในเดือนมกราคม ลดลงจาก 57.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม การเดิมพันให้รายได้รวม 5.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.8 ล้านดอลลาร์ Rivers Pittsburgh ครองตลาดค้าปลีกด้วยเงินเดิมพัน 9.2 ล้านดอลลาร์ แซงหน้า Parx ที่มีมูลค่า 8.3 ล้านดอลลาร์

คาสิโนออนไลน์และโปกเกอร์

คาสิโนออนไลน์และห้องโป๊กเกอร์สร้างรายได้จากการเล่นเกมรวม 130.0 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม โดยทำสถิติสูงสุดที่ 127.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมที่ 1.9% รายรับเพิ่มขึ้น 42.5% จาก 91.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2564

ในที่สุด เกมคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์สร้างรายได้ที่ต้องเสียภาษีเป็นประวัติการณ์ 108.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งให้ผลภาษีของรัฐและการประเมินในท้องถิ่น 44.6 ล้านดอลลาร์

“ความนิยมของคาสิโนออนไลน์ส่งผลดีต่อหนังสือกีฬาออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแอพอย่าง DraftKings, BetMGM และ Barstool ที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งคู่” Kohler กล่าว “โดยพื้นฐานแล้วการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์เป็นกระแสที่ยกเรือทุกลำ”

ไฮไลท์อื่น ๆ จากเดือนมกราคม:

คาสิโนออนไลน์และห้องโป๊กเกอร์ได้รับรายรับจากการเล่นเกมรวม 4.2 ล้านดอลลาร์ต่อวันในช่วง 31 วันของเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านดอลลาร์ต่อวันในเดือนธันวาคม

การเดิมพันที่คาสิโนออนไลน์ลดลงเหลือ 4.1 พันล้านดอลลาร์จาก 4.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม

โป๊กเกอร์สร้างรายได้ 3.4 ล้านเหรียญ Mount Airy/PokerStars ครองตำแหน่งผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ด้วยรายรับ 2.2 ล้านดอลลาร์

Penn National ซึ่งรวมถึงคาสิโน DraftKings, BetMGM, Barstool และ Hollywood ได้อันดับหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ด้วยรายรับรวม 51.2 ล้านดอลลาร์ Rivers Philadelphia ซึ่งรวมถึงคาสิโน SugarHouse, Borgata และ BetRivers เป็นอันดับสองด้วยเงิน 33.5 ล้านดอลลาร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและอัปเดตเกี่ยวกับการพนันทางกฎหมายใน PA โปรดไปที่PlayPennsylvania.com/news

สัปดาห์ของการแข่งขัน Kentucky Derby PETA ได้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ข่าว Kentucky หลายแห่งและLas Vegas Review-Journal องค์กรเรียกร้องให้นักพนันที่ม้าแพ้ในดาร์บี้เก็บตั๋วไว้ในกรณีที่ม้าที่ทำเงินได้สำเร็จมีผลตรวจเป็นบวก แคมเปญโฆษณานี้เกิดขึ้นหลังจากPETA ช่วยนักพนันเทียมแข่งให้ได้รับเงินรางวัล 20,000 ดอลลาร์ หลังจากอ้างว่าม้าที่เจือซึ่งชนะการแข่งขันทำให้เขาไม่สามารถชนะมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ได้

Gamine ที่โปรดปราน Lost Oaks ยังเสร็จสิ้นในเงิน

Gamine เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากใน Oaks เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากโพสต์ชัยชนะที่น่าเชื่อสามครั้งที่นำไปสู่การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ในโอ๊คส์ เธอค่อยๆ จางหายไปหลังจากเป็นผู้นำในการแข่งขันเกือบทั้งหมด เธอยังคงจบที่สาม

หาก KHRC ตัดสิทธิ์ Gamine เจ้าของของเธอจะต้องเสียเงิน 120,000 ดอลลาร์ในกระเป๋าเงิน อย่างไรก็ตาม Churchill Downs จะไม่ปรับการจ่ายเงินใด ๆ ให้กับนักพนันจากการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาอย่างเป็นทางการหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน

Gamine จ่ายเงิน 2.40 เหรียญเพื่อแสดง นอกจากนี้ เธอยังเป็นส่วนหนึ่งของการชนะรางวัลตั๋วไตรเฟคตา 50 เปอร์เซ็นต์ ซูเปอร์เฟคตา 10 เซ็นต์ และซูเปอร์ไฮไฟ 1 ดอลลาร์ 1 ดอลลาร์ ซึ่งจ่าย 58.40 ดอลลาร์ 27.93 ดอลลาร์ และ 4,469.60 ดอลลาร์ตามลำดับ

Shedaresthedevil ซึ่งเป็นลูกยิงระยะไกล 15-1 ดึงชัยชนะที่อารมณ์เสียใน Oaks โดยมี Swiss Skydiver ผู้ซึ่งเอาชนะโคลท์ใน Preakness เมื่อต้นเดือนนี้จบในอันดับที่สอง ม้าที่อยู่ข้างหลังกามีนคือ Speech ซึ่งออกตัวที่ 5-1, Tempers Rising ซึ่งมีอัตราต่อรอง 46-1 และ Hopeful Growth ซึ่งเป็นลูกเมียที่มีอัตราต่อรอง 37-1

โดยรวมแล้ว เงิน 10 ล้านดอลลาร์ถูกวางเดิมพันที่ Oaks ในปีนี้ ตามตัวเลขของ Churchill Downs

ยาสลบปัญหาใหญ่ในการแข่งม้า

การทดสอบยาได้กลายเป็นปัญหาสำคัญในการแข่งม้าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เนื่องจากกีฬาดังกล่าวต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของสัตว์ที่วิ่งแข่งเพื่อเล่นกีฬา เมื่อเดือนที่แล้ว สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านพระราชบัญญัติความซื่อสัตย์สุจริตและความปลอดภัยของการแข่งม้า ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการแข่งให้เป็นของชาติ และจัดตั้งโครงการทดสอบยาภายใต้การอุปถัมภ์ของหน่วยงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งสหรัฐอเมริกา

เมื่อต้นปีนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหาบุคคลมากกว่าสองโหลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งม้าและสายรัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยาสลบที่ถูกกล่าวหา ในบรรดาผู้ถูกตั้งข้อหานั้นเป็นครูฝึกพันธุ์แท้ Jason Servis ผู้ฝึกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ม้าตัวนี้ถูกตัดสิทธิ์จากการชนะการแข่งขัน Kentucky Derby ปี 2019 หลังจากที่สจ๊วตตัดสินว่าเขาเข้าไปยุ่งกับม้าตัวอื่น

อัยการอ้างว่า Servis มีลูกม้าแชมป์เปี้ยนที่มีคะแนนถูกฉีดด้วยยาเพิ่มประสิทธิภาพ

หลังจากคำฟ้อง แกรี่และแมรี่ เวสต์ เจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยสูงสุด ได้ย้ายลูกของมันออกจากคอกม้าของเซอร์วิสและไปไว้ในบาร์ฟเฟิร์ต

Iowa Racing and Gaming Commission จีคลับ V2 ได้ปรับ DraftKings $5,000 สำหรับการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับรายการยกเว้นตนเองของรัฐ

DraftKings ปรับไอโอวา

Brian Ohorilko ผู้บริหารการแข่งรถและการเล่นเกมในรัฐไอโอวากล่าวว่า DraftKings $5,000 สำหรับการละเมิดกฎรายการยกเว้นตนเองเป็นหนึ่งในสี่การละเมิดที่คณะกรรมาธิการพบจากหนังสือกีฬาและผู้ประกอบการกีฬาแฟนตาซี (ภาพ: RadioIowa)

Brian Ohorilko ผู้ดูแลระบบ IRGC บอกกับCasino.orgเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบริษัทเทคโนโลยีกีฬาและความบันเทิงในบอสตันล้มเหลวในการดาวน์โหลดรายการที่อัปเดตภายในเจ็ดวัน การละเมิดเกิดขึ้นภายใน การดำเนินการกีฬาแฟนตาซีของ DraftKings ในรัฐ ไม่ใช่หนังสือกีฬา

มีรายงานว่าการอัปเดตถูกส่งไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ซึ่งหมายความว่า DraftKings จำเป็นต้องอัปโหลดภายในวันที่ 2 มกราคม

ตามเว็บไซต์ของ IRGC มีสี่วิธีที่บุคคลสามารถลงทะเบียนสำหรับการยกเว้นตนเองได้ พวกเขาสามารถทำได้โดยส่งค่าคอมมิชชั่นทางไปรษณีย์หรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงาน IRGC Des Moines นอกจากนี้ การลงทะเบียนจะดำเนินการที่หน่วยงานโปรแกรมการรักษาการเล่นเกมไอโอวาหรือที่สถานที่เล่นเกมที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในรัฐจำเป็นต้องลบบุคคลในโปรแกรมออกจากรายชื่อเพื่อทำการตลาด และปิดใช้งานการเป็นสมาชิกสโมสรสล็อต/ผู้เล่น หรือบัญชีออนไลน์ที่ใช้สำหรับการเดิมพันกีฬาหรือการพนันกีฬาแฟนตาซี” เว็บไซต์ IRGC ระบุ

บุคคลสามารถเพิกถอนการกีดกันตนเองได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสมัครใจเลือกที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมและอยู่ในโปรแกรมอย่างน้อยห้าปี

คณะกรรมาธิการได้จัดให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในการพบว่า DraftKings มีการละเมิด อาจถูกปรับมากถึง $20,000

ไอโอวาทำให้กีฬาแฟนตาซีถูกกฎหมายในปี 2019

กฎหมายการเล่นเกมที่ขยายออกซึ่งออกกฎหมายให้การพนันกีฬาในไอโอวาเมื่อปีที่แล้วยังทำให้กีฬาแฟนตาซีถูกกฎหมายอีกด้วย

การเดิมพันกีฬานั้นแข็งแกร่งในไอโอวาตั้งแต่วางเดิมพันครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2019 หนังสือกีฬาเช่น William Hill, FanDuel, DraftKings และ PointsBet จัดตั้งขึ้นที่คาสิโนหรือสนามแข่งทั่วทั้งรัฐ อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของ IRGC DraftKings และ FanDuel เป็นเพียงผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีที่จดทะเบียนเท่านั้น

ในปีงบประมาณ 2020 DraftKings สร้างรายได้มากกว่า $460,000 ตามข้อมูลของ IRGC ชาวไอโอวาเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมเกือบ 3.7 ล้านดอลลาร์ และจ่ายไปเกือบ 3.6 ล้านดอลลาร์ FanDuel รายงานรายรับเกือบ 110,000 ดอลลาร์ โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์และมีการแจกรางวัลเกือบ 895,000 ดอลลาร์

ผู้ประกอบการทั้งสองรายงานการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2564 ที่แข็งแกร่ง ตลอดไตรมาสแรกของปี DraftKings ได้รายงานรายรับเกือบ 290,000 ดอลลาร์ และ FanDuel มีรายได้มากกว่า 88,000 ดอลลาร์ DraftKings ได้รับค่าธรรมเนียม 2.3 ล้านดอลลาร์และจ่ายรางวัล 1.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับมากกว่า 925,000 ดอลลาร์และ 775,000 ดอลลาร์ตามลำดับ FanDuel ได้รายงาน

FanDuel, DraftKings Iowa-ได้รับใบอนุญาต

Ohorilko บอกกับCasino.orgว่าการปรับ DraftKings เป็นครั้งที่สี่ที่มอบให้กับผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีหรือผู้ให้บริการหนังสือกีฬาตั้งแต่ IRGC เริ่มควบคุมเกม

ก่อนหน้านี้ FanDuel ถูกคว่ำบาตรจากการละเมิดการดาวน์โหลดรายการยกเว้นตัวเองที่คล้ายกันสำหรับกีฬาแฟนตาซี โดยคณะกรรมการปรับบริษัทเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์

นอกเหนือจากการละเมิดรายการแล้ว DraftKings ยังเคยถูกปรับ $ 1,000 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้ว่าผู้ดำเนินการกีฬาแฟนตาซีได้จัดทำบัญชีให้กับบุคคลสามคนในรายการยกเว้น บัญชีถูกค้นพบก่อนที่บุคคลใดสามารถเล่นการแข่งขันได้

จากมุมมองการเดิมพันกีฬา วิลเลียม ฮิลล์เป็นเจ้ามือรับพนันกีฬาเพียงรายเดียวที่คณะกรรมาธิการปรับ ตามบันทึกของ IRGC วิลเลียม ฮิลล์ อนุญาตให้บุคคลที่ถูกกีดกันตนเองเปิดบัญชีเดิมพันเงินฝากล่วงหน้าได้ มีการเดิมพันค้างอยู่เมื่อพบข้อผิดพลาด แต่การเดิมพันถูกล็อคในเวลาต่อมา

Caesars Entertainment ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเมื่อ The Cromwell เปิดให้บริการอีกครั้งในสัปดาห์หน้า จะเป็นรีสอร์ท “สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น” แห่งแรกบน Las Vegas Strip

The Cromwell Vegas

เมื่อ The Cromwell เปิดให้บริการในสัปดาห์หน้า โรงแรมบูติกและคาสิโนจำนวน 188 ห้องจะเป็นโรงแรม Strip แห่งเดียวสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น (ภาพ: Caesars Entertainment)

การย้ายครั้งนี้หมายความว่าโรงแรมจะเปิดให้บริการสำหรับผู้เข้าพักอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น แม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง เช่น GIADA ซึ่งเป็นห้องอาหารที่ดำเนินการโดยเชฟ Giada De Laurentiis จะเปิดให้บริการสำหรับผู้เข้าพักทุกวัย

Ken Janssen รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ The Cromwell ระบุในแถลงการณ์ว่า The Cromwell เป็นโรงแรมบูติกแบบสแตนด์อโลนแห่งแรกในแถบนี้

โรงแรมบูติกและคาสิโนเปิดให้บริการในรูปแบบปัจจุบันเมื่อกว่าหกปีที่แล้ว ก่อนหน้านั้นเป็นที่ตั้งของคาสิโน Barbary Coast มาเกือบ 30 ปีและ Bill’s Gamblin’ Hall และ Saloon ตั้งแต่ปี 2550-2556 ซีซาร์ลงทุน 185 ล้านดอลลาร์ในการเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นรีสอร์ท 188 ห้อง

Cromwell ถูกปิดตั้งแต่เนวาดา Gov. Steve Sisolakสั่งให้ปิดคุณสมบัติการเล่นเกมในช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุฉุกเฉิน COVID-19 เมื่อรัฐอนุญาตให้คาสิโนเปิดใหม่อีกครั้ง ซีซาร์ประกาศว่าจะเปิดคุณสมบัติของมันแบบค่อยเป็นค่อยไป

Caesars กล่าวว่า The Cromwell จะดำเนินการโดยใช้โปรโตคอลความปลอดภัยที่ได้นำไปใช้ในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดใหม่ พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สำหรับพนักงานและผู้อุปถัมภ์ตลอดเวลา

บริการรับจอดรถจะไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้

Cromwell Last Casino เปิดใหม่อีกครั้ง

เมื่อ The Cromwell เปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีหน้า จะเป็น โรงแรม ซีซาร์ แห่งที่แปด ในลาสเวกัสที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง Caesars Palace, Flamingo, Harrah’s, Paris, Bally’s, The LINQ และ Planet Hollywood เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งล่วงหน้า พร้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกม เช่น หอสังเกตการณ์ Pairs Eiffel Towel และชิงช้าสวรรค์ High Roller

ทรัพย์สินของซีซาร์แห่งเดียวที่ยังคงปิดอยู่คือ Rio All-Suites Hotel ซึ่งเป็นสถานที่นอกสตริป

จากข้อมูลของ American Gaming Association มีเพียง 81 คาสิโนที่ยังคงปิดอยู่ในประเทศเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส การตรวจสอบแผนที่ของ AGA ระบุว่า The Cromwell เป็นคาสิโน Strip สุดท้ายที่รอการเปิดใหม่

คุณสมบัติเด่นอื่นๆ ของลาสเวกัสที่ยังคงปิดอยู่ นอกเหนือจากริโอ ได้แก่ Palms Casino และ Main Street Station Virgin Hotels Las Vegas ก็ปิดเช่นกัน แต่อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยมีแผนจะเปิดให้บริการอีกครั้งในปีหน้า

ความบันเทิงกลับมาที่ Caesars Properties

นอกจากการประกาศเปิดให้บริการอีกครั้งแล้ว ซีซาร์ยังได้ประกาศให้ความบันเทิงสดกลับมาดำเนินการอีกครั้งในสถานที่บางแห่ง

X Country บทวิจารณ์เปลือยอกที่ Harrah’s มีกำหนดจะจัดการแสดงครั้งแรกในวันพฤหัสบดี ขณะที่ ABSINTHE จะกลับมาที่ Caesars Palace ในวันพุธ

อดีต ผู้เข้าแข่งขัน America’s Got Talentจะกลับมาแสดงอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Piff the Magic Dragon จะแสดงการแสดงหลังโควิด-19 ครั้งแรกของเขาที่ Flamingo ในวันพฤหัสบดีหน้า ในขณะเดียวกัน Tape Face ละครใบ้สุดพิเศษจะกลับมาและเงียบเหมือนเคยที่ร้าน Harrah’s ในวันที่ 11 พ.ย.

นักดนตรีสดจะกลับไปที่บาร์และเลานจ์ของ Caesars หลายแห่ง

แขกที่มาชมการแสดงจะต้องวัดอุณหภูมิแบบไม่รุกราน พวกเขายังต้องส่งไปตรวจสุขภาพทางวาจา การจัดที่นั่งจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะต้องสวมหน้ากาก