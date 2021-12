จีคลับ เว็บบอลสด เจ้าหน้าที่ Primorsky ยกย่องโซน IR

จีคลับ เจ้าหน้าที่ของ Primorye ได้เน้น “ความสำคัญอย่างยิ่ง” ของโซน Integrated Entertainment Resort ที่จะพัฒนา

รัสเซีย.- รองผู้ว่าการ Primorsky Territory Andrei Larin เน้น “ความสำคัญอย่างยิ่ง” ของการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จของโซน Primorye Integrated Entertainment Resort ในรัสเซียตะวันออกไกล เขาเสนอราคาโดย Primorsky Krai Developent Corp เนื่องจากยืนยันข้อตกลงสำหรับการพัฒนาโครงการคาสิโนอื่นในพื้นที่

จีคลับ โครงการคาสิโนใหม่จะเรียกว่า Shambala และจะได้รับการส่งเสริมโดย Shambala CJSC ซึ่งเป็นบริษัทการพนันที่ดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ของรัสเซีย จะมี “โครงการขนาดใหญ่ของโรงแรมและศูนย์รวมความบันเทิง” ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขั้นต่ำ 108.4 ล้านยูโร นอกจากนี้ จะรวมถึง “ห้องพักโรงแรมอย่างน้อย 270 ห้อง” และสล็อตแมชชีนมากกว่า 500 เครื่องและโต๊ะเกม 50 โต๊ะ

Andrey Tarasenko ผู้ว่าการ Primorsky กล่าวว่า “จนถึงปัจจุบัน จำนวนข้อตกลงการลงทุนที่ทำกับนักลงทุนได้เกือบถึง 948.5 ล้านยูโรแล้ว” ซึ่ง “มากกว่า 135.5 ล้านยูโรได้รับการยอมรับแล้ว” นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า “หลังปี 2025 โครงการจะนำมาซึ่งงบประมาณภูมิภาค 135.5 ล้านยูโรในแต่ละปี”

Primorye พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในพื้นที่เล่นเกมที่สำคัญที่สุดในโลก เนื่องจากยังคงมีพื้นที่หกแปลงโดยมีพื้นที่รวม 27.59 เฮกตาร์ที่ยังว่างอยู่ “การเจรจากับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนกำลังดำเนินการอยู่” Primorsky Krai Development กล่าวในการแถลงข่าว

เนปาล.- Silver Heritage Group Ltd, ผู้ให้บริการรีสอร์ทคาสิโนระดับนานาชาติ, ประกาศว่าพวกเขาได้ซื้อที่ดินใหม่ในเนปาลเพื่อสร้างสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยว บริษัทได้ลงทุนควบคู่ไปกับหุ้นส่วนในท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนได้เสียส่วนน้อยในข้อตกลงนี้

ซิลเวอร์ เฮอริเทจ ส่งเอกสารยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเมื่อเช้าวานนี้เพื่อเปิดเผยแผนของบริษัท ตามรายงานดังกล่าว บริษัทได้เข้าซื้อที่ดินจำนวน 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนพื้นที่ 74,500 ตารางเมตร (802,000 ตารางฟุต) ในเมืองจาปา ทางตะวันออกของเนปาล

Silver Heritage กล่าวว่า “บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเงินสด… [มัน] ได้ตกลงที่จะขายดอกเบี้ยประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ในนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดิน Jhapa ให้กับหุ้นส่วนในท้องถิ่นของ Mr Sanchit Shrestha ธุรกรรมที่ทั้งคู่สร้างทุนที่จำเป็นเพื่อ เสร็จสิ้นการซื้อในขณะที่ลดยอดค้างชำระของซัพพลายเออร์ด้วย”

บริษัทรีสอร์ทคาสิโนเปิดเผยว่าคาสิโน Tiger Palace ซึ่งเป็นคาสิโนแห่งแรกในเนปาล “ใกล้ถึงจุดคุ้มทุนทุกเดือน” ซึ่ง “คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สาม” ในแถลงการณ์การอัพเดทธุรกิจซึ่งตามมาด้วยการประชุมสามัญประจำปี ในช่วงไตรมาสแรกของปี บริษัทยังได้บรรลุข้อตกลงกับ Rajendra Bajgain ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วนส่วนน้อยในท้องถิ่นของ Tiger Palace Resort Bhairahawa

สหรัฐอเมริกา.- ชนเผ่าอเมริกันพื้นเมือง Ponca Tribe of Nebraska ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าคาสิโนที่วางแผนไว้สำหรับ Carter Lake, Iowa ได้รับการตั้งชื่อว่า Prairie Flower Casino ชนเผ่าเนบราสก้ากล่าวว่าพวกเขาตั้งใจให้คาสิโนเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนตุลาคม

Larry Wright Jr. ประธานบริษัท Ponca Tribe of Nebraska กล่าวว่า: “ด้วยชื่อนี้ เราให้เกียรติอดีตของเผ่าของเราและการเสียสละที่ผู้คนของเราทำ ในขณะที่สร้างเส้นทางใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับเผ่าของเรา คาสิโน Prairie Flower จะช่วยให้เราสามารถให้บริการสมาชิกของเราได้ดีขึ้นในขณะที่นำการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตมาสู่ภูมิภาค Carter Lake”

ช่วงแรกของคาสิโนจะมีพื้นที่ 9,500 ตารางฟุตพร้อมเกมสไตล์สล็อต 200 เกม แม้ว่าจะไม่มีเกมบนโต๊ะ แต่ชนเผ่าก็กำลังวางแผนขยายสิ่งอำนวยความสะดวก

อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะปิดกั้นคาสิโนขณะนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง เนื่องจากสถานที่ตั้งของสถานที่อยู่ภายใต้การหารือโดยเจ้าหน้าที่ของทั้งไอโอวาและเนแบรสกา

รอน คัมเบอร์เลดจ์ นายกเทศมนตรีเมืองคาร์เตอร์กล่าวว่า: “หวังว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นี้ที่ไม่เคยพบเห็นอะไรเลยในช่วงชีวิตของผม มันเป็นทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่า ผมหมายถึง เรากำลังหางาน จุดหมายปลายทางเล็กๆ พักผ่อนหย่อนใจและ โอกาสสำหรับพื้นที่นั้น”

Macau.- สถิติและการบริการสำมะโนของมาเก๊าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วซึ่งเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองจีนซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการเล่นเกมและการท่องเที่ยวมีส่วนทำให้ตัวเลขของมาเก๊าเพิ่มขึ้นโดยทั่วไป รายงานระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของมาเก๊า (GDP) เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน

รายงานทางการเงินอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐระบุว่าการเติบโตโดยทั่วไปในเศรษฐกิจของมาเก๊าเกิดจาก “การเติบโตที่มั่นคงในการส่งออกบริการและการบริโภคส่วนตัว” ซึ่งกล่าวถึงรายได้ของคาสิโนและรีสอร์ตในฐานะการเติบโตของเมืองโดยทั่วไป

ตามรายงานของสถิติและการบริการสำมะโนของมาเก๊า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 เศรษฐกิจของมาเก๊าเติบโตขึ้น 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในแง่จริง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจทั่วไปในช่วงไตรมาสที่สองนั้นต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 9.2% ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก “การส่งออกบริการที่เพิ่มขึ้นน้อยลงและการลงทุนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด” ตามคำแถลงที่เผยแพร่โดย GGRAsia เปิดเผย

ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้มาเยือนสะสมสำหรับเดือนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี 2017 และมีจำนวนถึง 19.85 ล้านคน นักท่องเที่ยวชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่มีจำนวนทั้งสิ้น 13.87 ล้านครั้ง (เพิ่มขึ้น 12.3%)

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา.- รีสอร์ทคาสิโน Imperial Pacific International ในเมือง Garapan เมืองไซปัน เผชิญกับความล่าช้าในระหว่างการก่อสร้างและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม 2020 หากหน่วยงานท้องถิ่นตอบรับเชิงบวกต่อคำขอของบริษัทในการขยายกำหนดเวลาที่นำเสนอเมื่อต้นสัปดาห์นี้

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น อิมพีเรียล แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลขอให้ขยายเวลาอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อตกลงกับโอเปอเรเตอร์ บริษัทจีนขอขยายเวลาอีก 2 ปีตามกำหนดเส้นตายอย่างเป็นทางการ จนถึงเดือนธันวาคม 2020

ตามที่ Imperial Pacific International บริษัท จะไม่สามารถเสร็จสิ้นสถานที่เล่นเกมตามกำหนดเวลาปัจจุบัน (กำหนดในเดือนธันวาคม 2018) “เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานที่คาดไม่ถึงทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน” ก่อนหน้านี้บริษัทได้ขอขยายเวลาอีกเป็นเดือนธันวาคมปีนี้ แต่ตอนนี้พวกเขาต้องการอีกสองปีที่สมบูรณ์

อิมพีเรียล แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนลต้องเพิ่มกะกลางคืนสำหรับคนงานเพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและไต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่นำไปสู่ความล่าช้าหลายครั้ง คาสิโนที่กำลังจะมีขึ้นของไซปันประสบความล่าช้าที่สำคัญในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา และในขณะที่มันอยู่ห่างจากเส้นตายเพียงไม่กี่สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ของอิมพีเรียลแปซิฟิคกล่าวว่าโครงการขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ 69 เปอร์เซ็นต์

apan.- อุตสาหกรรมคาสิโนถูกกำหนดให้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในไม่ช้านี้ แต่พื้นที่ที่จะพัฒนาสถานที่นั้นยังไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากหลายคนยังไม่ตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการคาสิโนหรือไม่ นักการเมืองวาคายามะได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งในเรื่องนี้และเรียกร้องให้มีการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) ในจังหวัด

“มีกี่คนที่เคยเห็น IR ตัวจริงด้วยตาของพวกเขาเอง” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสภาผู้แทนราษฎรจาก Wakayama Hirofumi Kado กล่าว “หรือมีประสบการณ์ในผิวของพวกเขาเอง? และในบริบทของความเข้าใจเพียงเล็กน้อยนี้ คำว่า ‘IR’ นั้นถูกจำกัดโดยคำว่า ‘คาสิโน’ และคำว่า ‘การพนัน’ เป็นเพียงการเสแสร้งกังวลเกี่ยวกับการเสพติด”

ตามรายงานของ Kado งานสาธารณะยังไม่เพียงพอที่จะสร้างการลงทุนที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจในท้องถิ่น แต่มีข้อโต้แย้งว่าการพัฒนา IR จะเป็นเช่นนั้น

“หลายคนบอกว่าวาคายามะประสบปัญหาการขาดแคลนงานและการจ้างงาน ฉันเชื่อว่า IR จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการเอาชนะความทุกข์ยากนี้ เนื่องจากจะต้องลงทุนหลายแสนล้านเยน เราจึงสามารถคาดหวังผลกระทบที่ประเมินค่ามิได้ในแง่ของการบริโภคและรายได้จากภาษี” เขากล่าวเสริม

เวียดนาม.- กลุ่มผู้ประกอบการคาสิโน Suncity ได้ประกาศว่าได้เสร็จสิ้นการซื้อหุ้น 34% ในการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการ Hoiana (IR) ในเวียดนามกลาง ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียทั้งหมดและผู้ถือหุ้นให้กู้ยืมแก่ Star Admiral Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ข้อตกลงดังกล่าวถูกเลื่อนกลับจากวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม หลังจากที่บริษัทขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารพาณิชย์เวียดนามร้องขอเพื่ออนุมัติเงินกู้

Suncity ประกาศว่าได้เข้าซื้อกิจการ Star Admiral อย่างสมบูรณ์เมื่อวันอังคาร ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์

Hoiana คาดว่าจะเป็นเจ้าภาพความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกค้าปลีก, คาสิโนที่มี 140 โต๊ะและ 1,000 สล็อตแมชชีน, สโมสรกอล์ฟ, โรงแรมในตลาดมวลชนที่มีห้องพักในโรงแรม 313 ห้อง, โรงแรมห้องสวีททั้งหมดที่มีห้องสวีท 136 ห้อง, วิลล่า 30 หลังสำหรับขายและไทม์แชร์ ให้เช่า โรงแรมวิลล่ารีสอร์ท 70 ยูนิต และคอนโดโรงแรม 236 ห้องสำหรับขายและเช่าไทม์แชร์ โดยจะเปิดให้บริการในกลางปี ​​2562

มาตรการป้องกันการฟอกเงินแบบใหม่ได้ทำร้ายอุตสาหกรรมคาสิโนในรัฐบริติชโคลัมเบียในช่วงครึ่งแรกของปี 2018

แคนาดา.- มาตรการป้องกันการฟอกเงินมีความจำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมใด ๆ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำร้ายส่วนคาสิโนในบริติชโคลัมเบีย รายได้ที่คาสิโน River Rock และ Parq ในช่วงครึ่งแรกของปีลดลง และบริษัทที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาตำหนิกฎใหม่ในการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งกำหนดให้คาสิโนต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินฝากเงินสดหรือพันธบัตรผู้ถือมากกว่า 6.6 ยูโร เค

จากข้อมูลของ Great Canadian Gaming ซึ่งดำเนินการ River Rock Casino ในริชมอนด์ รายรับลดลงในช่วงหกเดือนแรก สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ของตารางการเล่นเกม ในขณะเดียวกัน คาสิโน Parq ในแวนคูเวอร์ก็ลดลงเนื่องจาก “ผลกระทบทางธุรกิจ” ที่เกิดจากต้นทุนด้านกฎระเบียบ

David Eby อัยการสูงสุดของ BC อธิบายว่ามาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตราบใดที่ธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ลดลงจาก 13.2 ล้านยูโร (2015) เป็น 132k ยูโรในเดือนมีนาคม “แน่นอน เราทราบตั้งแต่เริ่มต้นว่าการดำเนินการกับสิ่งนี้จะส่งผลให้มีการลดลงทางการเงินบางส่วน” เขากล่าวและเสริมว่า: “เราคาดหวังให้ผู้ให้บริการทั้งหมดของเราเข้าใจว่าในนามของการปราบปรามอาชญากรรม และใน ชื่อของการปราบปรามการฟอกเงิน พวกเขาควรเตรียมพร้อมที่จะเห็นการลดลงในตารางเดิมพันสูงเหล่านั้นเพราะเป็นการกระทำที่เราต้องทำ”

US.- Osage Casino and Hotel เฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เมือง Tulsa รัฐโอคลาโฮมา ผู้นำเผ่าที่อยู่เบื้องหลังสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อว่าคาสิโนได้รับการกำหนดให้สร้างรายได้ 32 ล้านเหรียญสหรัฐในท้องถิ่น

Byron Bighorse ซีอีโอของ Osage Casinos กล่าวว่าโรงงานแห่งใหม่นี้ใช้เวลาสร้าง 15 ปี ดังนั้นจึงพร้อมที่จะแข่งขันกับคาสิโนท้องถิ่นอื่นๆ “มันน่าตื่นเต้นมากสำหรับเรา “มันเป็นโรงแรม 141 ห้อง พื้นที่จัดการประชุม พื้นที่จัดประชุม” บิ๊กฮอร์สกล่าว “เรามีบริเวณสระว่ายน้ำ โรงจอดรถ และโรงเบียร์” สิ่งอำนวยความสะดวกยังมีศูนย์จัดกิจกรรม เกมกว่า 1,800 เกม รวมถึงร้านอาหารและบาร์

“จากโครงการ 160 ล้านดอลลาร์นี้ เราคาดว่าจะเพิ่มเงินเดือนและค่าจ้าง 32 ล้านดอลลาร์ให้กับชุมชนนี้เท่านั้น” Bighorse กล่าว “ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นมากกับงานมากกว่า 200 ตำแหน่งที่เราสร้างขึ้นจากการทำโครงการนี้”

มาเก๊า.- ผู้ดำเนินการ The 13, South Shore Holdings Limited ยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกได้เปิดประตูในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม แต่สำหรับ “การจองส่วนตัว” เท่านั้น สิ่งอำนวยความสะดวกมีกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 แต่ก็ต้องพบกับความล่าช้าหลายครั้ง

โปรโมเตอร์ของสถานที่ดังกล่าวบอกกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงว่าไม่สามารถจองห้องพักผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือทางโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถจองโต๊ะที่ร้านอาหารของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักวอล์กอินเข้ามาในที่พักในวันศุกร์

“ตอนนี้ 13 แห่งเปิดให้บริการแล้วในความรู้สึกที่ว่าเฉพาะแขกที่ได้ทำการจองแบบส่วนตัวแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้… รวมถึง [ไปที่] ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไม่อนุญาตให้แขกวอล์กอินเข้ามาในขณะนี้” โฆษกของสถานที่ดังกล่าวตามที่ GGRAsia แจ้ง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุวันที่เว็บไซต์จะอนุญาตให้ผู้คนจองห้องพักหรือเมื่อใดที่สิ่งอำนวยความสะดวกจะเปิดให้แขกที่เข้าพัก

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา.- คณะกรรมการควบคุมคาสิโนไซปันได้ตกลงกับอิมพีเรียลแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนล (IPI) เพื่อขยายเส้นตายของรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงในการแก้ไขข้อตกลงใบอนุญาตคาสิโนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เลื่อนวันสร้างเสร็จเดิมออกไปภายใต้เงื่อนไขบางประการ

IR คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2018 แต่ IPI กล่าวว่าจะพลาดกำหนดเส้นตายเนื่องจาก “การลดลงอย่างมากและการไม่มีคนงานก่อสร้างที่มีทักษะและมีคุณสมบัติเพียงพอในไซปันและแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกา”

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การแก้ไขใหม่นี้ บริษัทได้รับเวลามากขึ้นในการพัฒนาให้แล้วเสร็จ และออกหนังสือรับรองการครอบครองโดยกรมโยธาธิการ CNMI ให้เสร็จสมบูรณ์

IPI มีเวลา 15 วันในการส่งตารางความคืบหน้าการก่อสร้างต่อคณะกรรมการลอตเตอรี ซึ่งรวมถึงรายการงานที่รอดำเนินการและวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้ารายไตรมาสและการตรวจสอบรายครึ่งปีซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบภายนอก นอกจากนี้ จะถูกเรียกเก็บค่าปรับ 4.3k ทุกวัน หากโครงการล่าช้าออกไปอีก และจะบริจาค 430k ยูโรให้กับ Commonwealth Healthcare Corporation เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

สหรัฐอเมริกา.- เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว Tiverton Casino Hotel เปิดประตูสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก โดยแนะนำกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งสัปดาห์ที่เมืองนิวอิงแลนด์ในเมืองโรดไอแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

“ไม่ ไม่มีความหรูหราและความเย้ายวนใจที่นี่ และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ” โจ มัวร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของคาสิโนกล่าวกับ Casino City หลังการตัดริบบิ้นในเช้าวันพฤหัสบดี “เมื่อสามปีที่แล้วเมื่อเราได้สนทนากับผู้คนใน Tiverton มีความกังวลเกี่ยวกับคาสิโนที่มีป้ายไฟนีออนที่ฉูดฉาดและสปอตไลท์ขนาดใหญ่ทั่วทุกแห่ง แต่เราบอกพวกเขาว่า นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ นั่นคือสิ่งที่เราสัญญากับพวกเขา”

ชั้นคาสิโน 33,600 ตารางฟุตมีเครื่องสล็อต 1,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 32 เกม มีสนามแข่งขนาดเล็กที่มีจุดวางเดิมพัน 12 จุดในมุมหนึ่งที่จะนำเสนอการเดิมพันแบบ pari-mutuel simulcast ในการแข่งม้าพันธุ์ดี บังเหียน และเกรย์ฮาวด์จากสนามแข่งหลักๆ ของสหรัฐ เช่นเดียวกับใจอาราย — และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเพิ่มการเดิมพันกีฬาเข้าไป ผสมทันทีในเดือนพฤศจิกายน ตรงกลางของคาสิโนมีการจัด “สนามกีฬา” โดยมีที่นั่งแบบ “ไฮบริด” 18 ที่นั่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลองเสี่ยงโชคในเกมโต๊ะกับเจ้ามือสดทั่วไปขณะนั่งที่สถานีของตนเองพร้อมเทอร์มินอลแบบโต้ตอบ

บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในลินคอล์นในบริเวณใกล้เคียงยังมี Twin River Casino ที่ใหญ่กว่ามาก — ตั้งอยู่ห่างจาก Tiverton ทางเหนือของ Providence 35 ไมล์ — ในพอร์ตโฟลิโอรวมถึง Arapahoe Park ในโคโลราโดและ Hard Rock Hotel & Casino – Biloxi บน Mississippi กัลฟ์โคสต์. เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าพนักงาน 160 คนของ Newport Grand ส่วนใหญ่ยอมรับงานที่ Tiverton Casino Hotel ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 500 คนโดยรวม

“Tiverton เป็นคาสิโนที่สะดวกสบาย” มัวร์กล่าว “อยู่ในทำเลที่สะดวกกว่ามาก ไม่ไกลจากทางหลวง และมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด และเราได้เพิ่มโรงแรม ซึ่งเราไม่ต้องเสนอให้แขกของเราในนิวพอร์ต เรามั่นใจว่าเราได้มอบสิ่งที่เราสัญญาไว้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน”

นายหน้าได้แก้ไขการคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สามและประกาศว่า GGR ของอาณาเขตของจีนคาดว่าจะมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

Macau.- อุตสาหกรรมเกมยังคงเติบโตในมาเก๊าในขณะที่ดินแดนของจีนเติบโตขึ้นและนายหน้า Union Gaming คาดการณ์ว่าจะยังคงอยู่ในเส้นทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ได้ทบทวนการคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สามและประกาศว่าคาดว่าการเติบโตจะดียิ่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก โดยขยับขึ้นจาก 13% เป็น 14% เท่านั้น

ตามที่นักวิเคราะห์ Grant Govertsen ปริมาณการเล่นเกมยังคงเป็นบวกต่อไปอีกหกสัปดาห์หลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup สิ้นสุดลงและกล่าวว่าเกมในตลาดมวลชนกำลังอยู่ในแนวทางที่จะได้รับประสบการณ์การปรับปรุงมากกว่า 20% และการเพิ่มขึ้นของเกม VIP มีแนวโน้มที่จะยังคงเหมือนเดิม ได้ประมาณร้อยละ 15

“ในขณะที่สภาพอากาศของปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่สองลูกภายในหนึ่งสัปดาห์จากกันและกัน ทำให้เป็นปฏิทินที่น่าพอใจมากในเดือนสิงหาคมนี้และด้วยเหตุนี้ [การเติบโตแบบปีต่อปี] ที่ดี ความจริงก็คือระดับสัมบูรณ์ของ GGR ในเดือนสิงหาคมนี้คือ สูงสุดตลอดทั้งปี และรองจากเดือนกุมภาพันธ์ (รับประโยชน์จากตรุษจีน) ตาม GGR/วัน นี่เป็นสาเหตุของการมองโลกในแง่ดีเนื่องจากแนวโน้มได้เร่งตัวขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อน” เขากล่าว

นอกจากนี้ นาย Govertsen ยังให้ความมั่นใจว่าพวกเขา “เข้าใจว่าธุรกิจยังคงดีอยู่และยังคงวิถีวัยรุ่นตอนกลางแม้ว่าจะกลัวในทางตรงกันข้าม” และกล่าวว่า: “จนถึงวันนี้ ยังไม่มีปฏิกิริยาเชิงลบ (หรือแม้แต่ข้อควรระวัง) ที่ VIP นำมาใช้ ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้า VIP และพรีเมี่ยมอื่นๆ ไม่ได้เปลี่ยนความถี่ในการเดินทางหรือขนาดกระเป๋าเงินของพวกเขา”

ญี่ปุ่น.- หลังจากผ่านกฎหมายที่จำเป็นแล้ว ตอนนี้ญี่ปุ่นต้องตัดสินใจว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมคาสิโนในประเทศที่ใด นั่นเป็นเหตุผลที่ Wakayama ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอข้อมูล (RFI) ที่เพิ่งสิ้นสุดลงและมีบริษัท 33 แห่งที่ยื่นแผนก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม

หน่วยงานเทศบาลระบุว่า 7 ใน 33 เป็นบริษัทข้ามชาติ (ซึ่งอาจหมายความว่ามีผู้ประกอบการ IR เจ็ดรายที่สนใจจะประมูลเพื่อพัฒนาเมืองวาคายามะ) แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมากไปกว่านั้น

ประเทศได้ดึงความสนใจของอุตสาหกรรมแม้กระทั่งก่อนที่จะผ่านร่างกฎหมายการดำเนินการของ IR และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งส่วนคาสิโน ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 15 รายได้ส่งผู้แทนไปร่วมการบรรยายสรุปที่จัดขึ้นในเมืองนี้เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งหมายความว่าครึ่งหนึ่งยังคงมีแง่บวกเกี่ยวกับโอกาสของพวกเขาในพื้นที่

ในกระบวนการ RFI ทางการคาดว่าจะได้ยินแนวคิดอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานในและต่างประเทศเกี่ยวกับ IR ประเภทรีสอร์ทซึ่งจังหวัด Wakayama ตั้งเป้าที่จะแนะนำ หลังจากรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว จะมีการจัดทำรายงานอย่างละเอียดและส่งไปยังรัฐบาล

ฟิลิปปินส์.- กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ของฟิลิปปินส์ได้แนะนำให้มูลนิธิ Nayong Pilipino Foundation (NPF) – สัญญาเช่าที่ดินควรถูกยกเลิกหลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม Menardo Guevarra สัญญาเช่านั้น “ถือเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้น” และไม่ควรทำให้เสร็จ

“ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสัญญา Landing กับ Nayong Pilipino เป็นสัญญา Build-Operate-Transfer [BOT] ซึ่งปลอมแปลงเป็นสัญญาเช่า เนื่องจากเป็นโครงการของ ธปท. จึงควรปฏิบัติตามกฎหมายของ ธปท. รวมทั้งการประมูลในที่สาธารณะ” แฮร์รี โรเก้ โฆษกประธานาธิบดีกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์

“แน่นอนว่านี่เป็นการปฏิเสธการโฆษณาสาธารณะที่จ่ายโดยอดีตเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์นายอง” เขากล่าวเสริม

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อดีตคณะกรรมการ NPF ได้ตีพิมพ์จดหมายในหนังสือพิมพ์ของฟิลิปปินส์ซึ่งยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของข้อตกลงกับผู้ให้บริการคาสิโน Landing International วางแผนที่จะสร้างรีสอร์ทและสวนสนุกแบบบูรณาการมูลค่า 1.29 พันล้านยูโร เรียกว่า Nayon Landing ในเมืองบันเทิงของ Pagcor ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2565

เกาหลีใต้.- ผู้ให้บริการคาสิโน Paradise Co Ltd ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม บริษัทเกาหลีใต้รายงานการลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับการลดลง 8% ในเดือนเดียวกันในปี 2560

บริษัทซึ่งรายงานผลประกอบการทางการเงินในระหว่างการยื่นต่อ Korea Exchange กล่าวว่ารายรับจากคาสิโนลดลง 17.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเช่นกัน รายรับในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ประมาณ 46.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 40 ล้านยูโรที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

รายรับจากเกมบนโต๊ะในเดือนสิงหาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 37,1 ล้านยูโรซึ่งคิดเป็น 1.1% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเมื่อคาสิโนรายงาน 36 ล้านยูโร นอกจากนี้ รายได้จากเครื่องสล็อตในเดือนนี้ลดลง 13.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2,7 ล้านยูโร

Paradise Co ยังกล่าวอีกว่าในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2018 รายรับจากคาสิโนเพิ่มขึ้น 19.7% เป็น 317 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจาก 264.9 ล้านยูโรที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560

สหรัฐฯ.- อุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดยการพนันกีฬา เนื่องจากหลายรัฐได้ผ่านกฎหมายของตนเองเพื่ออนุญาต และอีกหลายประเทศกำลังพิจารณาทำสิ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนบราสก้ากำลังโต้เถียงกันในหัวข้อที่แตกต่าง: นำคาสิโนมาสู่รัฐ

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Ho Chunk ของชาวอินเดียนแดง Winnebago จะสร้างความร่วมมือกับสมาคมผู้ขี่ม้าที่มีเมตตาและปกป้องเพื่อผลักดันให้มีการพนันในสนามแข่งม้าของรัฐ แผนของพวกเขาคือการเริ่มรณรงค์หาเสียงเพื่อให้รัฐบาลออกประชามติในปี 2020 และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการอนุญาตให้เล่นการพนันหรือไม่

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายคาดการณ์ว่าชาวเนแบรสกันใช้เงินราว 500 ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าการลงประชามติจะได้รับการอนุมัติ ในกรณีนี้ การพนันจะได้รับอนุญาตและนำไปที่สนามแข่งในซูซิตี้ โอมาฮา ลินคอล์น เกาะแกรนด์ และบางทีอาจเฮสติงส์ รายงานของ Sioux City Journal

ย้อนกลับไปในปี 2558-2559 ความพยายามที่คล้ายกันขาดไป 40,000 ลายเซ็นและการลงประชามติไม่เคยได้รับการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนในครั้งนี้คาดว่ากระบวนการจะง่ายขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมลายเซ็น ในขณะที่แคมเปญได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนที่เป็นไปได้แล้ว Ho Chunk CEO Lance Morgan กล่าว

ญี่ปุ่น.- เมืองใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นโดยประชากร – เมืองโยโกฮาม่า (แซงหน้าโตเกียวเท่านั้น) – อาจไม่สนใจที่จะอนุญาตให้มีการพัฒนาตลาดคาสิโนในภูมิภาคนี้ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ทางการของเมืองได้เปิดตัวโพลยอดนิยมเพื่อดูว่าผู้อยู่อาศัยเห็นด้วยกับกฎหมายคาสิโนที่นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบหรือไม่

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการสำรวจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของเมืองระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคมถึง 22 มิถุนายนปีนี้แสดงผลเชิงลบในการพัฒนาอุตสาหกรรมคาสิโนในเมือง “ลักษณะเฉพาะของความกังวลของพลเมืองไม่ได้ระบุไว้ในรายงานเกี่ยวกับผลการสำรวจ” สื่อมวลชนรายงาน

โยโกฮาม่าเป็นหนึ่งในผู้สมัครอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) แต่นายกเทศมนตรีฟุมิโกะ ฮายาชิยังคงเป็นกลางในเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่หลักของเมืองได้ยืนยันจุดยืนของเธอในเรื่องนี้อีกครั้งว่า “กระดานชนวนว่างเปล่า” ของเธอ และกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูล แม้ว่าจะมีกระบวนการขอข้อมูล (RFI) อยู่รอบ ๆ เรื่องนี้ก็ตาม

แม้ในขณะที่นายกเทศมนตรีฮายาชิอ้างว่าเป็นกลาง ก็คาดว่าเธอจะกลับมาสนับสนุนการสนับสนุน IRs ซึ่งเป็นจุดยืนที่เธอยังคงรักษาไว้จนกระทั่งกระบวนการเลือกตั้งใหม่เข้าใกล้ในต้นปี 2560 นอกจากพื้นที่โอซาก้า นางาซากิ และฮอกไกโดแล้ว โยโกฮาม่าก็เป็นหนึ่งในเมืองหลัก ผู้สมัครที่จะเป็นเจ้าภาพคาสิโนในอนาคตอันใกล้นี้ แต่เป็นเพียงคนเดียวที่เริ่มกระบวนการ RFI ในประเทศ

ญี่ปุ่น- วากายามะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้สมัครอันดับต้นๆ ในการเป็นเจ้าภาพรีสอร์ทแบบบูรณาการในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจสร้างกลุ่มเพื่อประเมินวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้น คณะทำงานแปดคนได้รับมอบหมายให้พัฒนาแผนดีที่สุดเพื่อนำรีสอร์ทแบบบูรณาการไปยังจังหวัด เนื่องจากญี่ปุ่นยังคงเข้าใกล้การจัดตั้งอุตสาหกรรมคาสิโนของตัวเองมากขึ้น

ตามคำแถลงล่าสุดของผู้ว่าการ Yoshinobu Nisaka เร็วๆ นี้อาจมีการเพิ่มพนักงานเข้ามาในทีมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนปีหน้า นอกจากนี้ เขายังอธิบายว่าทีมใหม่จะได้รับห้องของตัวเองสำหรับการทำงาน เนื่องจากเขาสนใจที่จะชนะรางวัล การเสนอราคา IR แม้ในขณะที่นักวิเคราะห์กำลังสงสัยในโอกาสของจังหวัด

หลังจากผ่านกฎหมายที่จำเป็นแล้ว ญี่ปุ่นต้องตัดสินใจว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมคาสิโนในประเทศที่ใด นั่นเป็นเหตุผลที่ Wakayama ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอข้อมูล (RFI) ที่เพิ่งสิ้นสุดลงและมีบริษัท 33 แห่งที่ยื่นแผนก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม หลังจากรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว จะมีการจัดทำรายงานอย่างละเอียดและส่งไปยังรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา- โรดไอแลนด์เห็นการเปิดคาสิโนเต็มรูปแบบใหม่ในวันเสาร์และสิ่งอำนวยความสะดวกถูกตั้งค่าให้แข่งขันกับคาสิโนเพลนริดจ์พาร์คซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 45 ไมล์ แต่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่อยู่ใกล้เคียง

การเปิดคาสิโน Tiverton ตามการขยายตัวที่ Twin River Casino ในลินคอล์น รัฐโรดไอแลนด์ ซึ่งอยู่ห่างจากเพลนริดจ์เพียง 20 ไมล์ Patty Doyle โฆษกหญิงของ Tiverton ซึ่งเป็นเจ้าของโดย บริษัท เดียวกับที่เป็นเจ้าของ Twin River กล่าวว่า Plainridge ไม่ใช่เป้าหมายและมองว่า Twin River เป็นคู่แข่งของโรงงานแมสซาชูเซตส์

แลนซ์ จอร์จ ผู้จัดการทั่วไปของเพลนริดจ์กล่าวว่า “โรดไอแลนด์กำลังทำทุกอย่างในอำนาจของตนเพื่อดึงดูดลูกค้ากลับมาด้วยการขยายข้อเสนอด้วยกลยุทธ์ที่รอบคอบอย่างยิ่งตามแนวชายแดนแมสซาชูเซตส์ เราตั้งตารอที่จะพัฒนาโปรแกรมการตลาดของเราต่อไปและแข่งขันกันอย่างสุดความสามารถ”

Clyde Barrow ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส ริโอ แกรนด์ วัลเลย์ กล่าวว่าในขณะที่เขาไม่ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคาสิโนใหม่ แต่จะมีผลกระทบต่อรายรับของเพลนริดจ์บ้าง “อย่างไรก็ตาม ฉันไม่คิดว่ามันจะมีนัยสำคัญ เพลนริดจ์มีผลกระทบเชิงลบเพียงร้อยละ 5 ต่อทวินริเวอร์ แต่ด้วยขนาดที่สัมพันธ์กัน มีแนวโน้มว่าทิเวอร์ตันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในเพลนริดจ์ – บางแห่งในตัวเลขสองหลักต่ำเป็นเปอร์เซ็นต์” เขากล่าวเสริม

กัมพูชา.- Suncity Group Holdings Ltd ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงเพื่อเสนอบริการให้คำปรึกษาและการจัดการในการพัฒนารีสอร์ทคาสิโนในกัมพูชา บริษัท Suncity Group Management and Consultancy Ltd ของกลุ่มบริษัทและบริษัท Golden Sun Sky Entertainment ที่จดทะเบียนในกัมพูชา ได้บรรลุ “ข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์” เมื่อวันพุธที่แล้ว

รีสอร์ทคาสิโนจะตั้งอยู่ที่หาด Otres ในเมืองสีหนุวิลล์ และใกล้กับเกาะฟู้โกว๊กของเวียดนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแบบบูรณาการหลายแห่งและการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้น จะรวมถึงคาสิโน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และพื้นที่การประชุม และจะได้รับการพัฒนาผ่านการลงทุนโดยประมาณ 310 ล้านยูโร และน่าจะเปิดได้ภายในสิ้นปี 2019

Suncity Management Consultancy จะช่วย Golden Sun Sky ผ่านคำแนะนำและบริการการจัดการที่จะจัดเตรียมให้สำหรับโครงการรีสอร์ทคาสิโน นอกจากนี้ยังจะให้ความร่วมมือในโครงการเพิ่มเติมเพื่อสำรวจตลาดใหม่ แม้จะอธิบายรายละเอียดของข้อตกลงในการยื่นฟ้องในวันพุธ แต่ค่าธรรมเนียมที่จะได้รับก็ไม่ได้รับการเปิดเผย

Golden Sun Sky ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2017 และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการลงทุน China Yunnan Jingcheng Group Co Ltd.

สหรัฐอเมริกา.- แมสซาชูเซตส์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพที่มีศักยภาพของคาสิโนใหม่ของอเมริกา ซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองจะพยายามสร้างคาสิโน Mohegan Sun โครงการนี้คาดว่าจะเป็นสวนน้ำและรีสอร์ตคอมเพล็กซ์มูลค่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ บนพื้นที่ 250 เอเคอร์บนยอดเขาที่เป็นป่าไม้

“เราหวังว่าภายในสิ้นปีปฏิทินนี้จะมีการระบุความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด” พอล ร็อบบินส์ โฆษกของกลุ่ม Palmer Sports Group กล่าว “มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครั้งแรกไปยังเครือจักรภพ ปฏิกิริยาเริ่มต้นนั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก”

ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ โครงการนี้คือ “การพัฒนาทางตอนใต้ของทางด่วนแมสซาชูเซตส์ [ที่] จะดึงดูดผู้เข้าชมจากไกลถึง 300 ไมล์ และรวมถึงโรงแรม สวนน้ำในร่ม 2 แห่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสันทนาการในร่ม-กลางแจ้งอื่นๆ”

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างและการเปิดดำเนินการ ผู้จัดการเมืองชาร์ลส์ ที. แบลนชาร์ดกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลยังไม่ได้รับแผนการพัฒนาแต่มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ “เรากังวลมากที่จะได้เห็นสิ่งที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้า และเมื่อพวกเขาก้าวไปข้างหน้ากับมัน” นายแบลนชาร์ดกล่าว

เนื่องจากผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐทั้งสองมีตำแหน่งตรงกันข้าม การเลือกตั้งวันที่ 30 กันยายนจึงน่าจะเป็นตัวกำหนดว่าโอกินาว่าจะผลักดันการเสนอราคา IR หรือไม่

Japan.- อุตสาหกรรมคาสิโนกำลังจะมาถึงญี่ปุ่นในไม่ช้าหลังจากผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นปีนี้ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปถึงไหน โอกินาว่าอาจเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผลักดันการเสนอราคารีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) แต่นั่นน่าจะได้รับการพิจารณามากที่สุดในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายนปีหน้า

ในขณะที่ผู้สมัครผู้ว่าการรัฐสองคนแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานจังหวัด นโยบายของโอกินาว่าเกี่ยวกับ IRs อยู่ในความเสี่ยง เนื่องจากพวกเขามีจุดยืนที่ตรงกันข้ามในเรื่องนี้ Denny Tamaki ผู้สมัครเสรีนิยมต่อต้านอุตสาหกรรมและกล่าวว่า “คาสิโนไม่จำเป็น พวกเขาล้วนเป็นนักธุรกิจจากต่างประเทศที่มาที่นี่เพื่อขโมยความมั่งคั่งของคนญี่ปุ่น”

อีกด้านหนึ่ง อัตสึชิ ซาคิมะ ผู้สมัครพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ซึ่งเห็นชอบในส่วนนี้ เนื่องจากเขาเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อจังหวัด “จำเป็นต้องมีการวิจัยและอภิปรายเพื่อสำรวจแนวคิดนี้ในฐานะแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครสำหรับโอกินาว่า” เขากล่าว

หากโอกินาว่าผลักดันและชนะการประมูล IR บางบริษัทได้แสดงความสนใจในการพัฒนาสถานที่ในพื้นที่แล้ว Zhengming Pan ซีอีโอของ 500.com ผู้ให้บริการลอตเตอรีกีฬาออนไลน์ในจีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าเขาสนใจที่จะลงทุน 2.15 พันล้านยูโรในรีสอร์ทแบบบูรณาการในจังหวัด

Macau.- Galaxy Entertainment Group (GEG) ได้เปิดเผยรายงานทางการเงินล่าสุดซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายได้สุทธิเป็น 3.1 พันล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปีปัจจุบัน รายรับของ Galaxy Macau ผลักดันผลประกอบการทางการเงินด้วยรายรับ 2.1 พันล้านยูโร

Dr Lui Che Woo ประธาน GEG กล่าวว่า “งบดุลของเรายังคงแข็งแกร่งและเป็นของเหลวเป็นพิเศษ เรามีความยินดีที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษอีก 0.54 ยูโรต่อหุ้นที่จะจ่ายในวันที่หรือประมาณ 26 ตุลาคม 2018 เงินปันผลนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเราในอนาคต และยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น”

นอกจากนี้ บริษัทรายงานว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 34% เป็น 944 ล้านยูโร กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 56% เป็น 790 ล้านยูโร

มาเก๊า.- ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ Melco Resorts ผู้ประกอบการคาสิโนในเอเชียประกาศผู้อำนวยการคนใหม่สำหรับคณะกรรมการการเสนอชื่อและบรรษัทภิบาล คำแถลงดังกล่าวยืนยันว่า Francesca Galante เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนใหม่ของ Melco Resorts and Entertainment Ltd.

Galante จะเข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทเกมตามที่รายงานในแถลงการณ์ Galante เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง First Growth Real Estate ซึ่งให้คำแนะนำในการจัดและปรับโครงสร้างหนี้ที่มีโครงสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์ในยุโรปและเป็นหุ้นส่วนในบริษัทมาตั้งแต่ปี 2010

Lawrence Ho Yau Lung ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ Melco Resorts กล่าวว่า “เธอนำประสบการณ์มากมายมาสู่บอร์ด และจะมอบมุมมองที่แปลกใหม่และแปลกใหม่ให้กับคณะกรรมการของ Melco”

Ho กล่าวเพิ่มเติมว่า: “สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุด ด้วยการแต่งตั้งของ Francesca คณะกรรมการของ Melco ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระส่วนใหญ่”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในระหว่างการยื่นฟ้องจากบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เปิดเผยว่ากำไรของบริษัทก่อนหักภาษีสูงถึง 120.3 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 43.7 ยูโรที่จดทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายรับสูงถึง 2.1 ยูโร ซึ่งลดลง 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ EBITDA ที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 16.7% เป็น 601 ล้านยูโร

US.- เวอร์จิเนียเป็นหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้มงวดที่สุดทางกฎหมายต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านเกม อย่างไรก็ตาม คาสิโนสไตล์ลาสเวกัสอาจได้รับอนุญาตในเมืองบริสตอลในท้องถิ่นซึ่งมีผู้อยู่อาศัยน้อยกว่า 20,000 คน คาสิโนใหม่จะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆ ที่เวอร์จิเนียนำเสนอต่อสาธารณชน เนื่องจากพวกเขาอนุญาตให้ดำเนินการในสนามแข่งม้าตัวเดียวและการเดิมพันแบบ pari-mutuel เท่านั้น

ในขณะเดียวกัน Randy Eads ผู้จัดการของ Bristol City ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนโครงการนี้ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงาน “เขาทำงานกับ Alliance Group มาเกือบสามเดือนแล้ว และอ้างว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองส่วนใหญ่อยู่บนเรือ” คำแถลงเผย Eads บอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า “ความกังวลตามปกติ” บางคนสามารถบรรเทาลงได้ เพื่อ “ทำให้ประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกคนในเซาท์เวสต์เวอร์จิเนีย”

ตามข่าวท้องถิ่น สมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังประเมินการแก้ไขบางอย่างสำหรับกฎหมายการเล่นเกมของรัฐ ซึ่งอนุญาตให้มีการดำเนินการเกมทางกฎหมายในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ข้อบังคับใหม่ถูกเสนอโดยเจ้าของห้างสรรพสินค้าที่ว่างเปล่าในบริสตอลและบริษัทวิ่งเต้นที่ได้รับการว่าจ้างให้ “เปลี่ยนอาคารที่ว่างขนาดใหญ่และจำนวนมากให้กลายเป็นคาสิโนสไตล์เวกัสที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ พร้อมด้วยห้องโป๊กเกอร์ เกมบนโต๊ะอื่นๆ และ สล็อตแมชชีน” ตามที่พวกเขาแจ้ง

สหรัฐอเมริกา.- คณะกรรมการการเล่นเกมของมิสซิสซิปปี้ได้กล่าวว่าคาสิโนชายฝั่ง – ที่ถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากกอร์ดอนพายุโซนร้อน – กลับมาเปิด. สิ่งอำนวยความสะดวกถูกปิดเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่เริ่มดำเนินการใหม่ในเช้าวันพุธ

ผู้ควบคุมการเล่นเกมในพื้นที่กล่าวว่าแขกสามารถกลับไปที่พื้นคาสิโนและเริ่มวางเดิมพันเมื่อสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับพนักงานตามลำดับ ในบ่ายวันอังคารคณะกรรมาธิการได้สั่งให้คาสิโนปิดเป็นมาตรการป้องกันเนื่องจากการตามรอยพายุโซนร้อนกอร์ดอน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปิดให้บริการ แขกสามารถเข้าพักในโรงแรมและภายในที่พักได้ แต่ต้องปิดชั้นเล่นเกม Eric Newton กรรมการบริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ Beau Rivage กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า “ผู้คนต่างอยู่ในห้องของพวกเขาหรือในร้านอาหาร ดังนั้นจึงมีพลังงานบางอย่างก่อตัวขึ้น พวกเขาตื่นเต้นที่จะได้ไปและมีคนจำนวนมากรอที่จะเข้ามาและเริ่มต้น”

Japan.- ในขณะที่อุตสาหกรรมคาสิโนกำลังจะมาถึงญี่ปุ่นในเร็วๆ นี้ รายละเอียดหลายอย่างยังไม่ได้รับการพิจารณาก่อนการก่อสร้างจริงจะเริ่มจากที่ใดก็ได้ เนื่องจากไต้ฝุ่นเพิ่งพัดถล่มโอซากะ ความกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะในการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) ในหมู่เกาะจึงถูกหยิบยกขึ้นมา เนื่องจากเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในปีนี้หลังจากแผ่นดินไหวในเดือนมิถุนายน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซถูกน้ำท่วมจนหมด ซึ่งทำให้การจราจรทางอากาศในภูมิภาคต้องถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์และจะได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัดในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบดังกล่าวได้พิสูจน์แล้วว่าการพัฒนา IR ที่อาจเกิดขึ้นที่ Yumeshima จะต้องปิดการดำเนินงานบางส่วนในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและอาจส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมยกเลิกการเยี่ยมชม

นั่นเป็นเหตุผลที่ IRs จะต้องถูกสร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบของภัยธรรมชาติ และการก่อสร้างจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้พวกเขาทนต่อผลกระทบของพวกเขาและเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพผู้อพยพ

ผลกระทบของไต้ฝุ่นในพื้นที่ทำให้ Masao Nakamura เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นตั้งคำถามเกี่ยวกับการพัฒนา IR ที่ Yumeshima: “ทำไมต้องจัดงานเอ็กซ์โปและคาสิโนในสถานที่ดังกล่าว” เขาทวีต อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการ Matsui ตอบกลับอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียเดียวกันและเขียนว่า: “พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการสร้างความเสียหายผ่านข่าวลือหรือไม่? ไม่มีปัญหาเพราะระดับพื้นดินที่ Yumeshima สูงกว่าที่สนามบินนานาชาติคันไซ”

IR ขนาดใหญ่คาดว่าจะถูกสร้างขึ้นใน Yumeshima ภายในปี 2024 เพื่อเป็นเจ้าภาพงาน World Expo 2025 นั่นคือเหตุผลที่บริษัทก่อสร้างมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา IR ซึ่งบริษัทก่อสร้างหลายแห่งลงนามเพื่อเป็น “พันธมิตรอย่างเป็นทางการ” เช่น Obayashi เช่นเดียวกับ Shimizu, Taisei และ Takenaka หรือบริษัทขนาดเล็กอื่นๆ รวมถึง Asunaro Aoki Construction, Haseko Corporation, Kumagai Gumi, Sumitomo Mitsui Construction, Mori-Gumi, Muramoto Corporation, JDC Corporation, Okumura Corporation และ Takamatsu Corporation

สหรัฐอเมริกา.- นิวยอร์กได้ขยายตลาดคาสิโนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานประกอบการมากกว่าสามแห่งเปิดประตูในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก แม้ว่าเดือนแรกของการดำเนินงานจะไม่ดีเท่าที่ควร แต่ดูเหมือนว่า Schenectady พร้อมที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของตน เนื่องจาก Rivers Casino & Resort บันทึกเดือนที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบันในเดือนสิงหาคม

เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่สร้างรายได้ดีที่สุดสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่มีรายได้เดียวที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา คาสิโนมีรายได้รวม 14.4 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการเดิมพัน 132.7 ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้รวมสูงสุดครั้งก่อนอยู่ที่ 13.9 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม 2018

แม่น้ำสามารถรักษารายได้รวมของเดือนสิงหาคม 67% หรือ 9.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นภาษี ซึ่งประมาณ 240k ดอลลาร์สหรัฐถูกส่งไปยังเมืองสเกอเนคเทอดี ตัวเลขสองตัวนี้ยังสูงที่สุดในรอบ 19 เดือนของการดำเนินงานของคาสิโน

ในปีนี้ คาสิโนเฉลี่ย 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนสำหรับรายได้จากการเล่นเกมรวม และ 220ka เหรียญสหรัฐต่อเดือนในการชำระภาษีให้กับเมืองเจ้าภาพ ปีที่แล้ว มีรายได้รวมจากการเล่นเกมเฉลี่ย 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน และกำหนดให้ Schenectady มีรายได้ถึง 189k เหรียญสหรัฐ

โฆษกหญิงของคาสิโนกล่าวว่า: “เรารู้สึกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของชุมชนและแขกผู้ภักดีของเราและยังคงให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาทุกครั้งที่พวกเขาเดินผ่านประตู”

ฟิลิปปินส์.- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวในฟิลิปปินส์เนื่องจากบริษัทคาสิโนยังคงลงทุนในประเทศและการพัฒนาใหม่ ๆ ได้ถูกสร้างขึ้นทั่วประเทศ เพิ่มโรงแรมอีกแห่งสำหรับการขยายตัว เนื่องจากบริษัท Widus International Leisure Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ จะเปิดโรงแรม Clark Marriott ในคลาร์ก ฟรีพอร์ตในสัปดาห์นี้

“คลาร์กแมริออทไม่มีคาสิโนติดอยู่กับมันโดยตรง แต่มันเชื่อมต่อกับ Widus Hotel and Casino ที่มีอยู่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทแบบบูรณาการ” ตัวแทนของ บริษัท กล่าวตามที่ GGRAsia เสนอ การพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายมูลค่า 432 ล้านยูโร ซึ่งจะมีการเพิ่มอาคารที่สี่ภายในปี 2020 ให้กับอาคารที่มีอยู่

อาคารใหม่ล่าสุดสูง 15 ชั้นและจะมีห้องพักสำหรับแขก 260 ห้อง ห่างจากคาสิโนที่อยู่ติดกันเพียงไม่กี่เมตร สถานที่เล่นการพนันมีโต๊ะเกม 54 โต๊ะและสล็อตแมชชีน 342 เครื่อง กระจายอยู่ในพื้นที่ 48,437 ตารางฟุต

บริษัทคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์เร็วๆ นี้ แต่ตัวแทนกล่าวว่าการเสนอขายหุ้น “ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ” เนื่องจากบริษัทกำลัง “ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด”

US.- การศึกษาใหม่โดย Grand View Research, Inc ได้ระบุว่าขนาดตลาดระบบการจัดการคาสิโนทั่วโลกคาดว่าจะถึง 11.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 ปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตนี้รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและการยอมรับทางสังคมที่เพิ่มขึ้น .

การศึกษาบ่งชี้ว่าการใช้โซลูชั่นและระบบขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งพื้นคาสิโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานถูกกำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดระบบการจัดการคาสิโน

ในปี 2016 ตลาดคาสิโนของสหรัฐฯ กลายเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้สูงสุดและคาดว่าจะเติบโตที่ CAGr ที่ 13.5% จากปี 2017 ถึง 2025 แม้ว่าอเมริกาเหนือจะมีการเติบโตมากที่สุด แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็จะเห็นการเติบโตที่สำคัญเช่นกัน พบกับ CAGR ที่เร็วที่สุดที่ 17.0% ในช่วงเวลาคาดการณ์ การเติบโตในญี่ปุ่น จีน และอินเดียจะมีบทบาทสำคัญ

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเหล่านี้และการพัฒนาความชอบของลูกค้าที่มีต่อการเล่นเกมสไตล์คาสิโนจะช่วยเพิ่มตลาดระบบการจัดการคาสิโนในอีกเก้าปีข้างหน้า “มันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่งส่งผลให้จำนวนการฉ้อโกงและการหลอกลวงเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการโกง การฉ้อโกง และอาชญากรรมอื่น ๆ ผู้ประกอบการลงทุนอย่างมากในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยทั่วพื้นคาสิโน ดังนั้นระบบความปลอดภัยและการเฝ้าระวังจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการจัดการคาสิโนทำให้ผู้ให้บริการคาสิโนสามารถตรวจสอบและจัดการภัยคุกคามความปลอดภัยแบบเรียลไทม์

“การวิเคราะห์วิดีโอ การจดจำป้ายทะเบียน การจดจำใบหน้า และเทคโนโลยีการเฝ้าระวังอัตโนมัติกำลังถูกนำมาใช้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของตลาดระบบการจัดการคาสิโน” การวิจัย Grand View อธิบาย

ญี่ปุ่น.- การแข่งขันสำหรับการเสนอราคารีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) ในญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่สภานิติบัญญัติผ่านกฎหมายที่จำเป็นเพื่อควบคุมกลุ่ม ในขณะที่โอซากะพยายามรักษาสถานที่ของตัวเอง ความกังวลบางอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาหลังจากพายุไต้ฝุ่นครั้งล่าสุดที่เข้าโจมตีจังหวัด แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของภูมิภาคนี้ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดทำ IR

ทั้งผู้ว่าราชการ Ichiro Matsui และนายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า Hirofumi Yoshimura เลือกโซเชียลมีเดียเพื่อรับประกันว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพรีสอร์ทคาสิโนหากพวกเขาชนะการประมูล IR “เกาะยูเมะชิมะค่อนข้างปลอดภัย มีระดับพื้นดินค่อนข้างสูง” ผู้ว่าราชการมัตสึอิกล่าวและเสริมว่า: “ทางการได้แก้ไขและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขเพื่อปรับปรุงสนามบินนานาชาติคันไซ”

นายกเทศมนตรี Yoshimura ยังเน้นว่า Yumeshima จะเป็นเจ้าภาพงาน Kansai Expo 2025: “Yumeshima ควรจะเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2025 และ IR ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และไม่ถูกน้ำท่วมเลย เนื่องจากมีพื้นดินสูงกว่าระดับน้ำทะเล 9 เมตร” เขากล่าว

ผลกระทบของไต้ฝุ่นในพื้นที่ทำให้ Masao Nakamura เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นตั้งคำถามเกี่ยวกับการพัฒนา IR ที่ Yumeshima: “ทำไมต้องจัดงานเอ็กซ์โปและคาสิโนในสถานที่ดังกล่าว” เขาทวีต

Mohegan Gaming ตกลงที่จะจัดหาคาสิโนสองแห่งที่ดำเนินการโดย Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG)

US.- Mohegan ชนเผ่าพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกาได้ขยายธุรกิจเกมด้วยการลงนามข้อตกลงกับ Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสากล เนื่องจากพวกเขายังได้รับใบอนุญาตคาสิโนในเกาหลีใต้ ตอนนี้ Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) จะจัดหาเทคโนโลยีสำหรับ Niagara Gaming Bundle ใน Niagara Falls รัฐออนแทรีโอ

มีผลบังคับใช้ในฤดูร้อนปี 2019 MGE จะดำเนินการแบบวันต่อวันที่ Fallsview Casino Resort, Casino Niagara และ Niagara Falls Entertainment Center 5,000 ที่นั่งในอนาคตซึ่งตั้งอยู่ติดกับ Fallsview Casino Resort

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการจาก OLG ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการแข่งขันสูง การจัดซื้อจัดจ้างนี้แสดงถึงความก้าวหน้าของ Mohegan Gaming & Entertainment ในฐานะผู้นำในการเล่นเกมเชิงพาณิชย์และประสบการณ์รีสอร์ทแบบบูรณาการทั่วโลก ในขณะที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มากขึ้นในภูมิภาค Niagara ผ่านการเล่นเกม ความบันเทิง และรีสอร์ทที่โดดเด่นของเรา” Kevin Brown “Red กล่าว Eagle” ประธาน Mohegan Tribe และ MGE Management Board

MGE วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากไซต์ Fallsview Casino Resort และ Casino Niagara ที่มีอยู่ร่วมกับศูนย์ความบันเทิง Niagara Falls ในอนาคตเพื่อสร้างประสบการณ์ความบันเทิงแบบไดนามิกที่คาดว่าจะเพิ่มการเยี่ยมชมน้ำตกไนแองการ่า ลูกค้าจะได้รับความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ในขณะที่ภูมิภาคนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโอกาสในการทำงานที่เพิ่มขึ้น MGE ตั้งตารอที่จะเป็นส่วนสำคัญของชุมชน Niagara และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นหลายแห่ง รวมถึง Canadian Niagara Hotels Incorporated เจ้าของบ้านปัจจุบันของ Casino Niagara และผู้พัฒนาในท้องถิ่น และ Niagara Falls Entertainment Partners ผู้พัฒนา Niagara Falls Entertainment Center

อินเดีย.- ศาลสูงบอมเบย์กำลังขอให้แผนกภาษีของกัวให้คำอธิบายว่าเหตุใดจึงมีการจัดเก็บภาษีบริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคาสิโน แผนกภาษีทางอ้อมของ Goan ได้แจกจ่ายหนังสือแจ้งไปยังคาสิโนเมื่อต้นปีนี้ โดยขอให้พวกเขาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของรัฐ

ในขณะที่แผนกขอให้สิ่งอำนวยความสะดวกจ่ายภาษีใหม่ เจ้าของคัดค้านการตัดสินใจและอ้างว่าไม่มีมูลทางกฎหมาย Abhishek A Rastogi ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Khaitan & Co ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงของ Goa ซึ่งเขาโต้แย้งว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นการเก็บภาษีตามกฎหมาย

“การเรียกร้องภาษีจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายนั้นไร้สาระ มันเหมือนกับการเรียกเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางที่จ่ายให้กับรัฐบาล ตามหนังสือเวียน DRI ได้เริ่มการสอบสวนสำหรับการบังคับใช้ภาษีบริการ” รัสโตกีซึ่งอธิบายว่าเนื่องจากรัฐบาลของรัฐไม่ได้ให้บริการ พวกเขาจึงไม่จำเป็น

ผู้สนับสนุนคาสิโนในอาร์คันซอได้พยายามที่จะรวมมาตรการที่จะทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกสี่อย่างถูกกฎหมายในรัฐมาระยะหนึ่งแล้ว และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาบรรลุเป้าหมายจริง ๆ และได้รับข่าวว่าความคิดริเริ่มของพวกเขาจะรวมอยู่ในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน

ตอนนี้ การรับรองอนาคตของอาร์คันซอกำลังขอให้ศาลสูงสุดจากรัฐตัดสิทธิ์การริเริ่มดังกล่าว เนื่องจากพวกเขาอ้างว่าถ้อยคำของข้อเสนอมีความคลุมเครือและทำให้เข้าใจผิด กลุ่มที่สนับสนุนการลงคะแนนเสียง Driving Arkansas Forward ต้องต่อสู้หลายครั้งเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากถ้อยคำของการลงคะแนนเสียง

การรับรองอนาคตของอาร์คันซอคือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับมาตรการโปรคาสิโน การลงประชามติจะรวมถึงการอนุญาตให้พัฒนาคาสิโนใหม่หนึ่งแห่งในแต่ละมณฑลเจฟเฟอร์สันและพระสันตะปาปา นอกจากนี้ยังจะอนุญาตให้คาสิโนสล็อตเท่านั้นที่สนามแข่ง Oaklawn และ Southland เพื่อเพิ่มเกมบนโต๊ะสดและการพนันกีฬา

“เราเชื่อว่าอัยการสูงสุดนั้นขยันและถูกต้องในการตรวจสอบชื่อบัตรลงคะแนนนี้ และเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะทนต่อการท้าทายทางกฎหมายนี้” เนท สตีล ที่ปรึกษาของกลุ่มกล่าวในแถลงการณ์

US.- MGM Resorts International ได้ประกาศว่าจะลงทุนใน The Alliance of American Football เพื่อเป็นพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของลีก ลีกอาชีพใหม่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2019

ข้อตกลงสามปีจะเห็นการค้นหา MGM เป็นผู้สนับสนุนการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน The Alliance เป็นการแข่งขันฟุตบอลอเมริกันรูปแบบใหม่ที่ก่อตั้งโดยผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ National Football League (NFL) Hall of Fame และอดีตผู้จัดการทั่วไปของแฟรนไชส์

การแข่งขันรอบแรกมีกำหนดเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์และจะสิ้นสุดจนถึงเดือนเมษายน 2019 ในช่วงนอกฤดูกาลของ NFL ทุกรัฐที่มีการดำเนินการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายจะมีสิทธิ์เสนอการเดิมพันด้วยเงินจริง รวมถึงการเดิมพันที่กำลังเล่นผ่านแอพ โดยใช้แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย MGM และ GVC Interactive ซึ่งเป็นพันธมิตร

จิม เมอร์เรน ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ MGM Resorts กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ The Alliance ในการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งช่วยให้เรามีส่วนร่วมกับแฟนๆ อย่างเต็มที่และปฏิวัติประสบการณ์ของแฟนๆ เราตั้งตารอที่จะขยายฐานลูกค้าของเราไปสู่ลีกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและโอกาสในการเดิมพันกีฬา”

Ebersol ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Alliance กล่าวว่า: เราตระหนักดีว่าภารกิจและวิสัยทัศน์โดยรวมของเราสอดคล้องกับ MGM อย่างสมบูรณ์ ในฐานะหนึ่งในบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม เราสามารถปฏิวัติประสบการณ์การเดิมพันกีฬาสำหรับแฟน ๆ ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนร่วมกันได้ ฉันภูมิใจที่ได้ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ The Alliance ในฐานะนักลงทุนองค์กรอย่างเป็นทางการคนแรกของเรา”

ญี่ปุ่น.- ในขณะที่ญี่ปุ่นยังคงถกเถียงกันต่อไปว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมคาสิโนที่ไหน เขตอำนาจศาลหลายแห่งยังคงสร้างกรณีของตนต่อไปเพื่อชนะการประมูลรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) ฮอกไกโดเพิ่งเปิดเผยว่ามีกรณีที่แข็งแกร่งเนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพื้นที่เป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณ 2017 โดยมีผู้เข้าชม 56.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงก่อนหน้า

แม้จะมีตัวเลขที่บันทึกไว้ แต่ทางการไม่ได้มองโลกในแง่ดีว่าพวกเขาจะยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจาก 84% ของนักท่องเที่ยวในฮอกไกโดมาจากภายในจังหวัดเอง นั่นเป็นเหตุผลที่จำนวนประชากรที่ลดลงในพื้นที่ถูกกำหนดให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อตัวเลขการท่องเที่ยวในอนาคต

อย่างไรก็ตาม คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาถึงฮอกไกโดเป็นจำนวนมากขึ้นในอนาคต ในช่วงปีงบประมาณ 2560 มีผู้เยี่ยมชมจังหวัด 2.8 ล้านคนและตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ 24% มาจากจีนแผ่นดินใหญ่

แม้ว่าจะไม่ค่อยดีนักว่าจะรักษาการเติบโตของการท่องเที่ยวได้อย่างไร แต่ทางการได้ตั้งเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 5 ล้านคนภายในปี 2020 เนื่องจากพวกเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำให้พื้นที่นี้น่าดึงดูดสำหรับผู้มาเยือนมากขึ้น

นักลงทุนรีสอร์ทคาสิโนไม่สามารถติดต่อประธาน Yang Zhihui ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม และยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน

ประเทศจีน.- เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา นักลงทุนคาสิโนรีสอร์ท Landing International Development Ltd ได้ติดต่อประธาน Yang Zhihui เป็นครั้งสุดท้าย ตั้งแต่นั้นมา บริษัทก็ “ไม่สามารถติดต่อหรือติดต่อ” เขาได้ และยังคงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

“ยังไม่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับที่อยู่ของนายหยาง” โฆษกของ Landing International กล่าวกับ GGRAsia เมื่อวันจันทร์

บริษัทมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากก่อนที่นายหยางจะหายตัวไป เนื่องจากเพิ่งเปิดคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นบนเกาะเชจู รีสอร์ตเชจู ชินฮวา เวิลด์ นอกจากนี้ ตั้งตารอที่จะพัฒนารีสอร์ทคาสิโนอีกแห่งในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งยังคงต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินสำหรับพื้นที่ที่จะสร้างสถานที่

คุณ Yang ถือหุ้น 50.48% ของทุนจดทะเบียนของ Landing International และไม่ชัดเจนว่าจะกลับมาหรือไม่ ตามที่ได้แนะนำในการยื่นคำร้องเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งบริษัทไม่ได้ให้เหตุผลหรือยืนยันว่าการหายตัวไปของเขาจะเป็นการชั่วคราว

นับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม บริษัทสูญเสียมูลค่าถึง 52% และยังคงอยู่ในเส้นทางที่สั่นคลอน เนื่องจากยังคงไม่แน่ชัดเกี่ยวกับตำแหน่งประธานของบริษัท

สถานที่จัดงานลาสเวกัสซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกมที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง – G2E – จะขยายออกไป

สหรัฐอเมริกา- เจ้าของบริษัท Las Vegas Convention Center ประกาศเมื่อบ่ายวานนี้ว่าสถานที่จัดงานที่อุทิศให้กับงานต่างๆ จะขยายเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Las Vegas Convention Center ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของอุตสาหกรรมเกมและเป็นเจ้าภาพ Global Gaming Expo (G2E) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดสำหรับภาคส่วน

ตามคำแถลง คณะกรรมการการประชุมและผู้เข้าชมของ Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ได้ดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายที่จำเป็นเพื่อเริ่มการก่อสร้างการขยายเฟสที่สองของ Las Vegas Convention Center District ด้วยการอนุมัติข้อตกลงราคาสูงสุด (GMP) ที่รับประกัน การอนุมัติที่ได้รับเมื่อวานนี้ทำให้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้สูงสามารถทำลายพื้นดิน

“นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและน่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ใช่แค่สำหรับ LVCVA แต่สำหรับจุดหมายปลายทางทั้งหมดด้วย ด้วยการอนุมัติในวันนี้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมบูมในการพัฒนาในระดับที่เราไม่เคยเห็นมานานกว่าทศวรรษ” สตีฟ ฮิลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LVCVA กล่าว “เราเป็นสถานที่จัดแสดงสินค้าอันดับ 1 ในอเมริกาเหนือเป็นเวลา 24 ปีติดต่อกัน แต่เรายังคงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและอัปเกรดข้อเสนอของเราต่อไป หากเราจะรักษาตำแหน่งสูงสุดนั้นไว้ การขยายและปรับปรุงครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้าและชุมชนของเราในการส่งเสริมการเติบโตและยังคงให้บริการที่ยอดเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ลาสเวกัสเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลก”

โครงการขยาย LVCCD ระยะที่สองจะเพิ่ม 1.4 ล้านตารางฟุตให้กับศูนย์การประชุมปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่จัดแสดงใหม่ให้เช่าอย่างน้อย 600,000 ตารางฟุต ปลายปีที่แล้วคณะกรรมการของ LVCVA ได้สรุปการเลือก tvsdesign / Design Las Vegas เพื่อให้บริการออกแบบสำหรับการขยายตัว

“การขยายและปรับปรุงศูนย์การประชุมลาสเวกัสจะนำความสามารถของเราในการนำธุรกิจไปสู่เป้าหมายในระดับใหม่ โดยช่วยให้เราต้อนรับการแสดงมากขึ้น ผู้แสดงสินค้ามากขึ้น และผู้ได้รับมอบหมายมากขึ้น” Lawrence Weekly ประธานการประชุม Las Vegas Convention กล่าว และหน่วยงานผู้เยี่ยมชมและข้าราชการเขตคลาร์ก “นอกเหนือจากการสร้างความมั่นใจในอนาคตทางเศรษฐกิจของเราแล้ว โครงการนี้จะทำให้เรามีสถานที่ที่ทันสมัยพร้อมการออกแบบแบบไดนามิกที่เหมาะกับเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”

ระยะที่ 3 จะเป็นการปรับปรุงโรงงานขนาด 3.2 ล้านตารางฟุตที่มีอยู่ทั้งหมด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 แนวทางที่แบ่งเป็นระยะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีธุรกิจใดต้องพลัดถิ่นระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุง โครงการนี้จะช่วยให้ Las Vegas Convention and Visitors Authority สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในขณะที่ยังเพิ่มการแสดงที่เกิดขึ้นในจุดหมายปลายทาง

แคนาดา.- คณะกรรมการเทศบาลเมืองออนแทรีโอ (OMB) ได้ตัดสินใจว่า Casino Ajax สามารถขยายสถานที่เป็น 3,700 ตำแหน่งการเล่นเกม เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 800 ปัจจุบัน แม้จะมีการพิจารณาคดี แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคาสิโนจะดำเนินการในอนาคตหรือไม่

“อาแจ็กซ์มีอำนาจในการวางแผนทั้งหมดตามที่ขอและข้อบังคับการแบ่งเขตได้รับการอนุมัติเมื่อไม่นานมานี้และอุทธรณ์โดยผู้คนใน Durham Live” สตีฟ แพริช นายกเทศมนตรีเมืองกล่าว เขากล่าวว่าในขณะที่มีการอนุมัติการวางแผน แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติการพนัน “มันทำให้เรามีไฟเขียวสำหรับเว็บไซต์ของเราที่จะมีอยู่ คณะลูกขุนยังคงพิจารณาถึงสิ่งที่รัฐบาลจะทำเพื่อเว็บไซต์เกม” Parish กล่าวเสริม

จัสติน ดันแคน ผู้ตัดสินของ OMB กล่าวว่า “ไม่ใช่บทบาทของศาลที่จะเลือกระหว่างการพัฒนาที่แข่งขันกันสองอย่าง ศาลไม่ใช่ผู้ชี้ขาดสุดท้ายของโครงการที่จะเลือกเพื่อตอบสนองการขยายตัวของเกมที่คาดไว้”

Aruba.- Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino ได้ประกาศเสร็จสิ้นการยกเครื่องห้องพักและห้องสวีทมากกว่า 350 ห้องรวมถึง Regency Club สถานที่ให้บริการขนาด 12 เอเคอร์ได้รับการออกแบบใหม่มูลค่า 18 ล้านยูโร โดยผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเกาะกับที่พักทันสมัยผ่านผลงานของ BLUR Workshop Designs ซึ่งเป็นบริษัทในแคนซัสซิตี้

“Hyatt Regency Aruba ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในด้านการบริการ เว็บบอลสด ประสบการณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกใน Aruba” Carlos Cabrera ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานประจำพื้นที่ของ Hyatt Regency Aruba กล่าว “ผลิตภัณฑ์ห้องพักใหม่ของเรานั้นไม่มีใครเทียบได้กับรีสอร์ทอื่น ๆ บนเกาะ และจะเป็นการยกระดับการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเรา”

“เมื่อมองออกไปผ่านชั้นน้ำตก ต้นปาล์มที่แกว่งไกว และไปยังมหาสมุทรสีฟ้าสดใสนอกที่พักของ Hyatt Regency Aruba ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณอยู่ที่รีสอร์ทเขตร้อนที่สวยงามและให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างสงบ” Kelly O กล่าว ‘ดอนเนลล์ นักออกแบบ BLUR Designs “เราต้องการสร้างประสบการณ์เดียวกันนี้ขึ้นมาใหม่เมื่อแขกเดินทางขึ้นห้องและเปิดประตู เมื่อเข้ามาแล้ว แขกผู้เข้าพักจะรู้สึกตื่นเต้น ผ่อนคลาย และรู้สึกถึงสถานที่ที่โดดเด่นของอรูบ้า”

ขณะนี้ห้องพักตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊คสีขาว แสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่างเต็มที่ พรมทอมือ เก้าอี้ยาวขนาดใหญ่ โทรทัศน์ขนาดใหญ่ ตู้เย็นแบบหน้ากระจก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ห้องน้ำได้รับการติดตั้งเคาน์เตอร์ควอทซ์ โต๊ะเครื่องแป้งไม้โอ๊คสีขาว และเครื่องใช้นิกเกิลขัดเงา

นอกจากนี้ Regency Club Lounge อยู่ที่ระดับพื้นดินเพื่อให้เข้าถึงสระว่ายน้ำ ชายหาด และคาสิโนได้โดยง่าย

เกาหลีใต้.- Paradise SegaSammy Co Ltd ได้ประกาศขั้นตอนแรกของเฟสแรกในรีสอร์ทคาสิโน Paradise City ที่อินชอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว การร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการคาสิโนเกาหลีใต้ Paradise Co Ltd และ Sega Sammy Holdings Inc. ของญี่ปุ่นยังกล่าวด้วยว่าขั้นตอนที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมจะเริ่มในวันที่ 21 กันยายน

คาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นที่ Paradise City เปิดตัวควบคู่ไปกับโรงแรมและห้องประชุมในเดือนเมษายน 2017 สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรมบูติก สปา คลับ สตูดิโอภาพยนตร์ สถานบันเทิงสำหรับครอบครัว และ ห้องแสดงงานศิลปะ.

ขั้นตอนที่สองของเฟสแรกจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่ 110k ตารางเมตรซึ่งแบ่งออกเป็นโรงแรม Art Paradiso จำนวน 58 ห้อง สปาระดับพรีเมียม คลับ หอศิลป์ ห้างสรรพสินค้า สตูดิโอภาพยนตร์ที่มีชื่อเรียกว่า Studio Paradise และ สถานบันเทิงสำหรับครอบครัวที่เรียกว่า Wonderbox

ตามข้อมูลของบริษัท สถานที่ดังกล่าวได้รับผู้เข้าชม 310,000 คนใน 100 วันแรกของการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบริษัทต่างๆ ยังคงลงทุนในการพัฒนา