จีคลับสล็อต เว็บแทงบอลไหนดี เพื่อค้นหาพันธมิตรใหม่?

จีคลับสล็อต อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนียชื่อข้อพิพาทได้สร้างความปวดหัวใหญ่สำหรับอเล็กซิส Tsiprasและพรรคพวกของเขา

ในขั้นต้น นายกรัฐมนตรีกรีซพยายามใช้ประเด็นนี้เพื่อจัดการกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลักโดยกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นพรรคชาตินิยมและถูกแบ่งแยกกันเอง

จีคลับสล็อต อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ประท้วงที่ชุมนุมที่เมืองเทสซาโลนิกิเมื่อต้นเดือนนี้และการสำรวจความคิดเห็นซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวกรีกร้อยละ 68 ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำว่า ‘มาซิโดเนีย’ ในนามของเพื่อนบ้านทางเหนือของกรีซทำให้ผู้คนในคฤหาสน์ Maximos รู้สึกประหม่าเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับฝ่ายบริหารมาจากพันธมิตรที่เป็นพันธมิตรระดับจูเนียร์ นั่นคือ Independent Greeks (ANEL)

ในขั้นต้น หัวหน้า ANEL และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม Panos Kammenos กล่าวว่าเขาจะปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับชื่อที่มีคำว่า ‘มาซิโดเนีย’ จากนั้น Kammenos ก็เปลี่ยนทำนองและแสดงทางอ้อมว่าเขายินดีที่จะยอมรับคำว่า “M”

แต่ฝ่ายนิติบัญญัติในพรรคของเขาดูยืนกรานที่จะคัดค้านการใช้ ‘มาซิโดเนีย’ โดยเพื่อนบ้านทางเหนือของกรีซ

ดังนั้น Tsipras จึงกำลังคิดที่จะเปลี่ยนพันธมิตรทางการเมือง ตามรายงานที่อ้างถึงแหล่งข่าวจาก Maximos Mansion นายกรัฐมนตรีได้ติดต่อผู้นำ PASOK Fofi Gennimata และ To Potami (The River) หัวหน้า Stavros Theodorakis เพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาให้คะแนนที่เขาต้องการ

ทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมกองกำลังภายใต้ชื่อ Movement for Change ด้วยอัตลักษณ์กลางซ้ายที่ชัดเจน SYRIZA ของ Tsipras มีสมาชิกสภานิติบัญญัติ 145 คน และจำเป็นต้องได้รับ 151 คะแนนในรัฐสภาเพื่อเสนอชื่อให้มีคำว่า ‘ มาซิโดเนีย ‘ รวมอยู่ด้วย

หากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองตกลงที่จะเข้าร่วมการบริหารของ Tsipras เพื่อแลกกับที่นั่งในคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นการดีสำหรับพรรคการเมือง SYRIZA จะกำจัดพันธมิตร ANEL ปีกขวาและจัดตั้งพันธมิตรใหม่กับพรรคกลาง-ซ้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้างต้น สิ่งนี้จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฝ่ายซ้ายพอใจ จะชนะคะแนนเสียงจากทั้งสองฝ่ายมากขึ้น และจำกัดเสียงของฝ่ายค้าน

อะไรต่อไป?

และถ้าสถานการณ์สมมตินั้นใช้ได้กับ Tsipras จะเป็นอย่างไรต่อไป แม้ว่าเขาจะได้รับคะแนนเสียงที่จำเป็นในการยอมรับชื่อ FYROM ใหม่ซึ่งจะรวมคำว่า ‘มาซิโดเนีย’ ไว้ด้วย – เรื่องนี้ไม่อาจโต้แย้งได้ องค์การนาโต้ สหภาพยุโรป และองค์การสหประชาชาติได้ตัดสินใจแล้ว เขาจะจัดการกับ 68 เปอร์เซ็นต์ของชาวกรีกที่คัดค้านชื่อนี้อย่างไร

ในวันอาทิตย์ รัฐบาลฝ่ายซ้ายจะต้องเผชิญหน้ากับชาวกรีกหลายแสนคนที่จะมารวมตัวกันที่จัตุรัส Syntagmaของเอเธนส์และแสดงการต่อต้านชื่อ FYROM ใหม่ และผลที่ตามมาก็คือการต่อต้านฝ่ายบริหาร

สิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกรัฐสภากรีกจะรับมือได้ยากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน เป็นที่แน่นอนว่า Tsipras จะได้รับคะแนนเสียงที่จำเป็นสำหรับข้อตกลงการตั้งชื่อที่จะผ่านในรัฐสภา — แต่นั่นจะเป็นชัยชนะของ Pyrrhic ในสายตาของชาวกรีกหลายคนเขาจะเป็นคนทรยศที่ยกชื่อมาซิโดเนียให้กับประเทศบอลข่านที่อยู่ใกล้เคียง นั่นน่าจะทำให้เขาเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ไม่แปลกใจเลยที่สื่อที่เป็นมิตรต่อรัฐบาลและกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายกำลังอยู่ในภาวะสงครามในวันอาทิตย์ และกำลังพยายามก่อวินาศกรรมการชุมนุม เว็บไซต์อนาธิปไตย Indymedia ได้ประกาศสงครามกับผู้ประท้วงในวันอาทิตย์และโพสต์การเรียกร้องให้มีอาวุธประกาศการชุมนุมตอบโต้ใกล้กับ Syntagma เพื่อข่มขู่ผู้ประท้วงที่มีศักยภาพ

หนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายพยายามเยาะเย้ยผู้ประท้วงที่มีศักยภาพหรือตราหน้าพวกเขาว่า “ชาตินิยม” และ “ฟาสซิสต์” เช่นเดียวกับสื่อที่สนับสนุนรัฐบาล

อย่างที่เกิดขึ้นกับการชุมนุมในเทสซาโลนิกิ คาดว่ารัฐบาลจะโฆษณาชวนเชื่อเพื่อประโยชน์ของตน หลังจากการปะทะกันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการประท้วงทั้งสองครั้งนี้ อีกครั้ง Tsipras จะเรียกผู้ประท้วงว่า “กลุ่มขวาสุดโต่ง” และดำเนินการยอมรับชื่อใหม่สำหรับ FYROM ที่มี ‘Macedonia’

จากนั้นเขาจะอ้างว่าการบริหารของเขาประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่รัฐบาลในช่วง 26 ปีที่ผ่านมาล้มเหลว

ผู้ลี้ภัยกว่า 200 คนลงจอดบนเกาะกรีกใน 24 ชั่วโมง

ก. มาคริส – 29 มกราคม 2018 0

ผู้ลี้ภัยกว่า 200 คนลงจอดบนเกาะกรีกใน 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้อพยพกว่า 200 คนเดินทางมาถึงเกาะเลสวอสของกรีซในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ยอดพุ่งขึ้นตามหลังสภาพอากาศเลวร้ายเป็นเวลาหลายวันซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือศูนย์ ไม่มีการมาถึงบนเกาะ Chios และ Samos

จำนวนผู้เดินทางถึงหมู่เกาะอีเจียนตอนเหนือในเดือนมกราคมมีจำนวนถึง 1,268 คน โดย 732 คนลงจอดที่เลสวอส 119 คนบนเกาะคีออส และ 417 คนบนเกาะซามอส

ที่มา: สำนักข่าวเอเธนส์-มาซิโดเนีย

ประธานาธิบดีอิสราเอลเริ่มเยือนกรีซ

ทาซอส กอกคินิดิส – 29 มกราคม 2018 0

ประธานาธิบดีอิสราเอลเริ่มเยือนกรีซ

ประธานาธิบดี รูเวน ริฟลิน แห่งอิสราเอลเริ่มเยือนกรีซอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ โดยวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม ในจัตุรัสซินตักมา กรุงเอเธนส์

หลังจากนั้น Rivlin ได้เดินทางไปยังคฤหาสน์ประธานาธิบดี ซึ่งประธานาธิบดี Prokopis Pavlopoulos แห่งกรีกต้อนรับเขา

ทักทาย Rivlin ประธานาธิบดีกรีกพูดต่อต้านการฟื้นตัวของลัทธินาซีและรับรองกับชาวอิสราเอลว่าชาวกรีกถือว่าพิพิธภัณฑ์ Holocaust สร้างขึ้นในเทสซาโลนิกิเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อชุมชนชาวยิวของเมือง

จะมีการวางศิลาฤกษ์สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้ในวันอังคาร โดยมี Rivlin เข้าร่วมในพิธี

“การกระทำของเศษซากของลัทธิฟาสซิสต์และพวกนาซีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษยชาติจะต้องไม่ได้รับอนุญาต” Pavlopoulos กล่าว

ที่มา: สำนักข่าวเอเธนส์-มาซิโดเนีย (AMNA)

ช็อกเสื้อยืด ‘Greater Albania’ ปลุกกระแสสังคมกรีก

Philip Chrysopoulos – 29 มกราคม 2018 0

ช็อกเสื้อยืด ‘Greater Albania’ ปลุกกระแสสังคมกรีก

เสื้อยืดที่มีการโต้เถียงซึ่งมีแผนที่อ้างว่าเป็นดินแดนของกรีกที่โรงเรียนกลางแอลเบเนียในครีต

การทะเลาะวิวาทได้ปะทุขึ้นหลังจากที่นักเรียนที่เปิดโรงเรียนแอลเบเนียกลางในครีตที่เป็นภาพอย่างเป็นทางการกับติรานาสวมเสื้อยืดแบกแผนที่ว่าการเรียกร้องส่วนหนึ่งของกรีซสำหรับแอลเบเนีย

ตามเว็บไซต์ของ Cretan FlashNews.gr โรงเรียนได้รับการเปิดในหมู่บ้าน Paleochora โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตของแอลเบเนียเข้าร่วม

เขายกย่องความคิดริเริ่มของทางการกรีกและกล่าวว่าเขาภูมิใจที่เด็ก ๆ ชาวแอลเบเนียสามารถเรียนรู้ภาษาแม่ของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม รูปภาพของเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ข้างหลังนักเรียนคนหนึ่งสวมเสื้อยืดที่มีแผนที่ของ ‘เกรตเทอร์แอลเบเนีย’ ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ใช้โซเชียลมีเดียในกรีซ

แผนที่สมมติรวมถึงดินแดนกรีกของEpirus. เสื้อยืดยังมีสโลแกนชาตินิยมแอลเบเนีย ‘Indigenous’ (‘Autochhonous’)

กรีซมีชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาแอลเบเนียเป็นจำนวนมาก แม้ว่าเอเธนส์และติรานาจะอยู่ในภาวะสงครามทางเทคนิคตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองการเจรจาระหว่างผู้นำประเทศเมื่อไม่นานนี้ก็ได้พยายามแก้ไขข้อขัดแย้งที่ค้างอยู่

อเมริกากังวลเกี่ยวกับ “อุบัติเหตุ” ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรีซและตุรกีในทะเลอีเจียนเอกอัครราชทูตวอชิงตันประจำกรุงเอเธนส์กล่าว

เจฟฟรีย์ Pyattกำลังพูดหลังจากความตึงเครียดสดโผล่ออกมาในวันอาทิตย์เมื่อกรีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพานอสแคมมนอสวางพวงมาลาที่ไซต์ที่สามเจ้าหน้าที่กรีกเสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 1996 Imia

เรือตุรกีถูกพบเห็นใกล้กับเรือของกองทัพเรือกรีกของ Kammenos ในระหว่างพิธี เมื่อวันจันทร์ กองทัพเรือกรีกปฏิเสธข้อเรียกร้องของตุรกี โดยกล่าวว่ารัฐมนตรีวางพวงหรีดตามแผนที่วางไว้

ในความคิดเห็นที่ส่งไปยังสถานีโทรทัศน์ Skai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ที่จะออกอากาศในคืนวันอังคารที่ผ่านมา Pyatt กล่าวว่า: “ตราบใดที่คุณมีระบบทหารที่ซับซ้อนร้ายแรงเหล่านี้ทำงานใกล้กัน ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ ซึ่ง แน่นอนจะทำให้เกิดความยุ่งยากอย่างมากในความสัมพันธ์ของคุณ”

Pyatt ยังพูดถึงข้อพิพาทเรื่องชื่อ ‘มาซิโดเนีย’ โดยกล่าวว่า: “เราสนับสนุน [ผู้ไกล่เกลี่ย] Matthew Nimetzและความพยายามของสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหา

“ฉันมองโลกในแง่ดี สหรัฐฯ จะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุน Matthew Nimetz ในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์หน้า”

ผู้นำกรีกและอิสราเอลวางศิลาฤกษ์แห่งแรกของพิพิธภัณฑ์ Thessaloniki Holocaust

ทาซอส กอกคินิดิส – 30 มกราคม 2018 0

ผู้นำกรีกและอิสราเอลวางศิลาฤกษ์แห่งแรกของพิพิธภัณฑ์ Thessaloniki Holocaust

อเล็กซิส ซีปราส นายกรัฐมนตรีกรีซ และประธานาธิบดีรูเวน ริฟลินประธานาธิบดีอิสราเอลที่มาเยือนอิสราเอลวางศิลาฤกษ์สำหรับพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมืองเทสซาโลนิกิเมื่อวันอังคาร

“พิพิธภัณฑ์ความหายนะของเทสซาโลนิกิเป็นเครื่องบรรณาการแก่ชาวยิวกรีกหลายพันคนที่ถูกกำจัดในค่ายกักกัน” ซิปราสกล่าว

“มันเน้นว่าไม่มีอะไรและไม่มีใครถูกลืม เป็นการเตือนอย่างต่อเนื่องถึงอันตรายของลัทธิฟาสซิสต์ ลัทธินาซี การต่อต้านชาวยิว และการเหยียดเชื้อชาติ มาหลายชั่วอายุคน”

พิพิธภัณฑ์จะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ ใกล้กับสถานีรถไฟเก่าที่ใช้ในการยึดครองของนาซีเพื่อส่งชาวยิวไปยังค่ายกักกัน

ชาวยิวกว่า 55,000 คนในเทสซาโลนิกิ สมาชิกของชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองในหลายภาคส่วน ถูกสังหารในค่ายนาซี

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีและมูลนิธิ Stavros Niarchos

David Saltiel ประธานชุมชนชาวยิวในกรีซบอกกับหนังสือพิมพ์ Haaretz ของอิสราเอลว่าเขาคาดว่าพิพิธภัณฑ์จะถูกสร้างขึ้นภายในสิ้นปี 2019

ตามแผนเบื้องต้นจะเป็นอาคารโลหะและแก้วหกชั้นซึ่ง จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทั้งในหน้าประวัติศาสตร์ชาวยิวที่รู้จักและไม่รู้จักในกรีซ

ริฟลินจะวางพวงหรีดที่อนุสาวรีย์ความหายนะในจัตุรัสเอเลฟต์เทเรียส จากนั้นเขาจะไปเยี่ยมชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ในเวอร์จินา

ในเดือนธันวาคม นายกเทศมนตรีเมืองเทสซาโลนิกิ ยานนิส บูตาริส ยังได้ประกาศแผนการที่จะสร้างโรงเรียนชาวยิวในย่านบารอนเฮิร์ช ซึ่งเป็นย่านชาวยิวเก่าแก่ของเมือง

ความชั่วร้ายปะทุขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยการก่อกวนอนุสรณ์สถานความหายนะของเมือง

คำว่า ‘Golden Dawn’ ซึ่งเป็นชื่อของพรรคพวกขวาจัดของกรีก ถูกแต่งแต้มบนฐานของประติมากรรม ซึ่งรำลึกถึงชาวยิวจำนวน 55,000 คนในเมืองที่พวกนาซีเนรเทศ

กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ถูกเนรเทศเหล่านี้ถูกสังหารในที่สุด

ความคิดเห็น: Macedonia Issue Energizing Austerity-Hit Greeks

ทาซอส กอกคินิดิส – 30 มกราคม 2018 0

ความคิดเห็น: Macedonia Issue Energizing Austerity-Hit Greeks

เด็กหญิงชาวกรีกโบกธงท่ามกลางผู้ประท้วงหลายพันคนในการชุมนุมประเด็น Macedonia ในเมืองเทสซาโลนิกิประเทศกรีซม.ค. 2018 (ไฟล์ภาพ)

หลายร้อยหลายพันกรีกจากทุกเดินชีวิตที่คาดว่าจะมุงศูนย์กลางของเอเธนส์ด้านนอกอาคารรัฐสภาของประเทศเมื่อวันอาทิตย์สำหรับการชุมนุมในมาซิโดเนีย

การประท้วงที่กรุงเอเธนส์เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชุมนุมที่เมืองเทสซาโลนิกิเมื่อต้นเดือนนี้ โดยมีผู้ชุมนุมอย่างน้อย 100,000 คน (ผู้จัดกล่าวว่าจำนวนดังกล่าวเข้าใกล้ครึ่งล้าน) แสดงความไม่พอใจต่อความตั้งใจของรัฐบาลกรีกที่จะยอมรับคำว่า ‘มาซิโดเนีย’ ที่อดีตใช้คำว่า ‘มาซิโดเนีย’ สาธารณรัฐยูโกสลาเวียทางเหนือของกรีซ

นักวิเคราะห์กล่าวว่าแม้ไม่มีพรรคการเมืองกระแสหลักใดรับรองการชุมนุมที่เอเธนส์ ผู้จัดงานคาดหวังว่าฝูงชนจำนวนมากจะลงมาที่เมืองหลวงจากทุกมุมของกรีซ

ผู้จัดงานรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อของกรีกว่า โค้ชทุกคนที่ว่างให้เช่าในกรีซตอนเหนือถูกจองโดยกลุ่มท้องถิ่น

นักการเมืองรู้สึกประหลาดใจกับความยืดหยุ่นของชาวกรีกในการต่อต้านการแก้ปัญหาหลังจาก 27 ปีของทางตันทางการทูต

แม้แต่คริสตจักรออร์โธดอกซ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจในสังคมกรีก ก็ยังงดเว้นจากการสนับสนุนการชุมนุมกันภายนอกในเรื่องการโต้แย้งเรื่องชื่อ

ความโกรธ

ชื่อมาซิโดเนียยังคงศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวกรีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตามที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็น การโต้เถียงเป็นโอกาสสำหรับชาวกรีกจำนวนมากที่จะออกไปตามท้องถนนและระบายความโกรธต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศของตน

หลัง​จาก​ใช้​ความ​อด​ทน​นาน​หลาย​ปี มี​น้อย​คน​ที่​มอง​เห็น​ความ​หวัง​แท้​จริง​สำหรับ​อนาคต. พรรค SYRIZA ฝ่ายซ้ายเข้ามามีอำนาจในปี 2558 โดยสัญญาว่าจะยกเลิกความเข้มงวด แต่กลับลงนามในการลงโทษเงินช่วยเหลือครั้งที่สามและทำการกลับรถตามคำสัญญาอื่นๆ มากมาย

ไม่น่าแปลกใจที่ท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากในเทสซาโลนิกิเป็นคนชั้นกลางธรรมดาที่ตกงาน บ้านของพวกเขา ผู้หญิงกำลังอุ้มลูก แสดงความคับข้องใจต่ออนาคตที่มืดมนข้างหน้า ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับใครที่ใช้คำว่า ‘มาซิโดเนีย’

แน่นอนว่าชาตินิยมและกลุ่มขวาจัดอย่าง Golden Dawn จะเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อพยายามฉวยโอกาสจากความไม่พอใจที่ได้รับความนิยม

แต่จะผิดถ้าจะถือว่าพวกเขาควบคุมการเคลื่อนไหวของมวลชนที่กำลังพัฒนานี้

รัฐบาลกรีกและฝ่ายค้านจะจับตาดูเหตุการณ์ในSyntagma Squareอย่างระมัดระวังในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากการเจรจากับ Skopje ทวีความรุนแรงมากขึ้นเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องชื่อ

กรีซนำเสนอสโกเปียพร้อมร่างข้อตกลง ‘มาซิโดเนีย’

ทาซอส กอกคินิดิส – 30 มกราคม 2018 0

กรีซนำเสนอสโกเปียพร้อมร่างข้อตกลง ‘มาซิโดเนีย’

ก่อนการเดินทางเยือนกรีซของผู้ไกล่เกลี่ย UNระดับสูง รัฐมนตรีต่างประเทศ Nikos Kotzias ได้เปิดเผยว่ากรุงเอเธนส์กำลังดำเนินการร่างข้อตกลงเกี่ยวกับข้อพิพาทการตั้งชื่อที่จะเสนอให้สโกเปียในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อเสนอของกรีกจะจัดการกับประเด็นที่เปิดกว้างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่ออดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียแห่งมาซิโดเนีย (FYROM) และการไม่เปิดเผยตัวตน Kotzias กล่าว

ในการให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีของรัฐของกรีซเมื่อคืนวันจันทร์ กอตเซียสอ้างว่าร่างแผนดังกล่าวจะรวมบทพิเศษเกี่ยวกับการจัดการกับการไม่เปิดเผยตัวตน โดยอ้างอิงถึงตำแหน่งระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคของประเทศ และวาระเชิงบวกสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี

รัฐมนตรียังปฏิเสธแนวทาง “ทีละน้อย” ต่อปัญหาที่ไม่สมจริง และเน้นว่ารัฐบาลกำลังตั้งเป้าที่จะยุติปัญหาทั้งหมดในข้อตกลงฉบับเดียวที่ครอบคลุม

“สิ่งที่สำคัญคือคำที่ใช้ในชื่อผสมไม่ใช่ภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษาสลาฟ” Kotzias กล่าวเสริม Matthew Nimetz

ผู้ไกล่เกลี่ยของ UN จะประชุมกับผู้นำชาวกรีกในวันอังคารและวันพุธ ก่อนเขาจะเดินทางไปสโกเปีย

พานาธิไนกอส ลิก โอลิมเปียกอส คว้าชัยชนะครั้งที่ 3 ในฤดูกาล (68-61)

ตามคำกล่าวของยอห์น – 29 มกราคม 2018 0

พานาธิไนกอส ลิก โอลิมเปียกอส คว้าชัยชนะครั้งที่ 3 ในฤดูกาล (68-61)

หลังจากชนะเกมเยือนสองนัดที่พีเรียส หนึ่งสำหรับลีกกรีกและหนึ่งสำหรับEuroleague , พานาธิไนคะแนนชนะสามกับโอลิมเปียกอส ครั้งนี้พวกเขาชนะในบ้านในลีกในประเทศ พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งที่ “นิรันดร์” ได้ในทุกรูปแบบ

ทีมสีเขียวต้องดึงเอซขึ้นแขนเสื้อเพื่อส่งหงส์แดงในเกมที่ทั้งสองทีมมีปัญหาด้านประสิทธิภาพอย่างร้ายแรง พานาธิไนกอสกำลังเผชิญกับดวงจันทร์ที่เลวร้ายในขณะที่โอลิมเปียกอสอยู่ในโหมดวิกฤติโดยพ่ายแพ้ติดต่อกันในกรีซและในยุโรป

กระนั้น หงส์แดงก็แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสแรกของเกมที่สนามกีฬาโอลิมปิก โดยบุกไป 11-20 และทำให้คู่ต่อสู้ไม่ทำคะแนนอย่างอื่นนอกจากการยิงฟรีเป็นเวลาเกือบ 9 นาที นั่นคือสิ่งที่ Xavi Pascual โค้ชของ Panathinaikos ดึงผู้เล่นสามคนโดยมีส่วนร่วมน้อยที่สุดระหว่างฤดูกาล

ผู้พิทักษ์จุด Lukas Lecavicius, ศูนย์ Ian Vougioukas และกองหน้า Dinos Mitoglou มาจากบัลลังก์ที่บริจาคตะกร้าสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจในการป้องกันให้กับ Greens ซึ่งยังคงนำ 9 แต้มในควอเตอร์แรกของ Olympiakos ให้แคบลง

ในช่วงพักครึ่ง เดอะกรีนส์ตามหลังคะแนนเพียง 2 คะแนน (30-32) และในไตรมาสที่สาม “ผู้ต้องสงสัยตามปกติ” เคซี ริเวอร์สเข้าควบคุมการกระทำผิดกฎหมาย ด้วยคะแนน 3 แต้มติดต่อกันและ 2 พอยน์เตอร์ที่ต่อสู้อย่างหนัก (ผู้ทำประตูสูงสุดของเกมโดยมีทั้งหมด 16 แต้ม) พานาธิไนกอสขึ้นนำ 2 แต้ม (50-48) ในตอนท้ายของควอเตอร์ที่สาม

ด้วยการนำของโอลิมเปียกอส Jamel McLean และ Nikola Milutinov กำจัดโดยการทำฟาล์วสี่ครั้งเนื่องจากทีมของพวกเขาที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและการป้องกันที่ยาก Panathinaikos ยังคงเป็นผู้นำของพวกเขาต่อไปด้วยคะแนนสุดท้ายที่ 68 – 61

เลือกที่จะไม่สนใจปัญหาที่ชัดเจนของทีมในช่วงสามปีที่ผ่านมา สัปดาห์ (แพ้ 4 เกมในเกมเยือน Euroleague) โค้ชโอลิมเปียกอส Yiannis Sfairopoulos บ่นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ตัดสิน โดยอ้างว่าพวกเขาตัดสินผลการแข่งขัน

โดยรวมแล้ว มันเป็นเกมที่ไม่มีเดิมพัน (พานาธิไนกอสได้เปรียบในสนามเหย้าเพลย์ออฟแล้ว) ไม่มีจังหวะและตัวเลือกเกมรุกแย่ๆ ติดต่อกันของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับศักดิ์ศรีของสโมสร เดอะกรีนส์จัดการชัยชนะและด้วยความได้เปรียบทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งเหนือคู่แข่งของพวกเขาโดยที่ฤดูกาลยังคงครึ่งทางจนจบ

ทั้งสองทีมจะได้พบกันอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่สี่ในฤดูกาลนี้ ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่สนามเหย้าของ Greens ในสนามกีฬาโอลิมปิกสำหรับ Euroleague ในรอบตัดเชือกของลีกกรีกรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของ Euroleague ที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายในเดือนเมษายน ทำให้มีเกมอื่นอีกมากระหว่างคู่แข่งทั้งสองที่ยังมาไม่ถึง

Tom Hanks รับบทเป็น Mr. Rogers ใน ‘You Are My Friend’

Joanna Kalafatis – 29 มกราคม 2018 0

Tom Hanks รับบทเป็น Mr. Rogers ใน ‘You Are My Friend’

ทอม แฮงค์

ทอม แฮงค์สได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กอย่างมิสเตอร์โรเจอร์สในชีวประวัติเรื่องใหม่ “You Are My Friend”

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเฟร็ด โรเจอร์ส และนักข่าวทอม จูโนด หลังจากที่ Junod ได้รับมอบหมายให้เขียนโปรไฟล์บนไอคอนทีวี ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป

รายการของ Rogers “Mister Rogers’ Neighborhood” ออกอากาศทาง PBS ตั้งแต่ปี 2511 ถึง 2544

ผู้ผลิต Marc Turtletaub และ Peter Saraf กล่าวว่า “ตอนนี้เราทุกคนจำเป็นต้องได้รับการแนะนำอีกครั้งถึงข้อความของ Fred Rogers เกี่ยวกับความรักและความเมตตาที่แน่วแน่ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมด”

ภาพจะกำกับโดย Marielle Heller ผู้กำกับ “Diary of a Teenage Girl” บทภาพยนตร์โดย Micah Fitzerman-Blue และ Noah Harpster

ทอม แฮงค์สเป็นนักแสดงในอุดมคติที่จะรับบทเป็นมิสเตอร์โรเจอร์สที่ใจดีและมองโลกในแง่ดี ดังที่ Hannah Minghella ประธาน TriStar Pictures กล่าวว่า “นี่คือการเล่นแร่แปรธาตุที่สมบูรณ์แบบของพรสวรรค์ที่มารวมกันในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเตือนเราถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความเมตตาและความเคารพในการรักษาและความสามัคคี”

บันทึกบันทึก

กรีซจะถูไหล่กับ FYROM ที่ Eurovision 2018 รอบรองชนะเลิศ

จอห์นสมิ ธ – 29 มกราคม 2018 0

กรีซจะถูไหล่กับ FYROM ที่ Eurovision 2018 รอบรองชนะเลิศ

พวกเขาอาจถูกแยกจากกันที่โต๊ะพูดคุย แต่กรีซและอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียแห่งมาซิโดเนีย (FYROM) จะรวมกันในช่วงสั้น ๆ ในเดือนพฤษภาคมระหว่างรอบรองชนะเลิศสำหรับการประกวดเพลงยูโรวิชันปี 2018 ที่โปรตุเกส

ผลเสมอที่ลิสบอนเมื่อวันจันทร์ ทำให้กรีซอยู่ในกลุ่มเดียวกับ FYROM และไซปรัส สิบเก้าประเทศจะเข้าร่วมในรอบรองชนะเลิศครั้งแรก โปรตุเกส สเปน และสหราชอาณาจักร จะลงคะแนนในรอบรองชนะเลิศนี้

กรีซจะเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นักร้องชาวกรีกและผู้ชนะ Eurovision ปี 2005 Helena Paparizou ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะเป็นตัวแทนของไซปรัสในการแข่งขันปีนี้แล้ว ตามรายงานของ Eurovision Fan Club ในกรีซ (INFE)

ชาวกรีกอิสระออกกฎเลิกรัฐบาล

จอห์นสมิ ธ – 29 มกราคม 2018 0

ชาวกรีกอิสระออกกฎเลิกรัฐบาล

PM Tsipras (R) กับ Panos Kammenos ซึ่งเป็นหุ้นส่วนรัฐบาลรอง (ภาพ)

ประธานาธิบดีแห่งพรรคผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของประธานาธิบดีกรีซเมื่อวันจันทร์กล่าวว่าพวกเขาจะอยู่ในอำนาจกับ SYRIZA ของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซีปราส “จนถึงที่สุด”

Panos Kammenos ประธานอิสระกรีก (ANEL) ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ว่าพรรคของเขาได้ทำ “ข้อตกลงที่ซื่อสัตย์กับ SYRIZA และนายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras และข้อตกลงที่ตรงไปตรงมานี้จะถือเป็นเกียรติจนถึงที่สุดภายในสี่ปี”

คำสั่งมาท่ามกลางการเก็งกำไร Tsipras อาจจะเป็นเรื่องการพิจารณาจากพันธมิตรของรัฐสภาเพื่อให้เขาสามารถให้สัตยาบันข้อตกลงใด ๆ หลงกับอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนีย (FYROM) มากกว่าชื่อข้อพิพาท

Tsipras จัดการบรรยายสรุปแบบตัวต่อตัวในวันเสาร์กับผู้นำฝ่ายค้านของกรีซ โดยเปิดเผยความแตกแยกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการยุติความขัดแย้งที่มีมานานหลายทศวรรษกับ Skopje เกี่ยวกับการใช้คำว่า ‘มาซิโดเนีย’

คัมเมนอส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกรีซ ที่ยังกล่าวว่าเขา “ไว้วางใจ” รัฐมนตรีต่างประเทศ นิกอส กอตเซียส ให้เป็นผู้นำการเจรจาของกรีก ยืนยันว่าครอบครัวของเขาจะเข้าร่วมการชุมนุมตามแผนในวันอาทิตย์ที่เอเธนส์ในวันอาทิตย์ เพื่อต่อต้านการใช้ ‘มาซิโดเนีย’ ในอนาคตเพื่อเพื่อนบ้านทางเหนือของกรีซ

“การชุมนุมจัดขึ้นโดยประชาชน เรา [ANEL] มีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมเป็นพลเมืองกรีกที่แสดงตำแหน่งระดับชาติและช่วยเหลือการเจรจาระดับชาติ” เขากล่าว

การชุมนุมในวันอาทิตย์เกิดขึ้นหลังจากการประท้วงครั้งสำคัญในเมืองเทสซาโลนิกิทางเหนือเมื่อต้นเดือนนี้

ในขณะเดียวกัน ผู้ไกล่เกลี่ยของ UN เกี่ยวกับข้อพิพาทการตั้งชื่อได้แสดงความมองโลกในแง่ดีว่าจะพบวิธีแก้ปัญหาที่ยอมรับร่วมกันได้

ก่อนเดินทางมาถึงกรีซเพื่อพูดคุยสองวันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อพิพาทอายุ 27 ปี แมทธิว นิเมตซ์ บอกกับหนังสือพิมพ์ Kathimerini ของกรีกว่าทั้งสองฝ่ายต้องเป็นความจริงและพร้อมที่จะประนีประนอม

ตำรวจกรีกจับกุมผู้ขับเครตันจากการละเมิด 1,400 คดี

จอห์นสมิ ธ – 29 มกราคม 2018 0

ตำรวจกรีกจับกุมผู้ขับเครตันจากการละเมิด 1,400 คดี

ตำรวจจราจรกรีซ (แฟ้มภาพ)

การแข่งรถฟอร์มูล่าวันอาจยังไม่มาถึงกรีซแต่การตัดสินลงโทษด้านการจราจรบนเกาะครีตเมื่อไม่นานนี้ มากกว่า 1,400 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ บ่งชี้ว่าการขับรถที่อันตรายกำลังอาละวาดบนเกาะเมดิเตอร์เรเนียน

ตัวเลขของตำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ระบุว่าระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ จุดตรวจ 156 แห่งที่มีเป้าหมายเกือบ 3,900 คัน ส่งผลให้เกิดการละเมิดมากมาย

มีกรณีเร่งความเร็ว 136 กรณี เข็มขัดนิรภัยที่ไม่ใช้แล้ว 179 กรณี และ 71 รายในการขับขี่ขณะอยู่ภายใต้อิทธิพล

ผู้ขับขี่ 66 คนถูกจับในข้อหาขับรถยนต์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ 47 คนแซงแซงไม่ทัน 35 คนสำหรับการซ้อมรบที่อันตราย และ 16 คนเพราะไม่หยุดที่ไฟแดง

ชายชาวอัฟกันถูกตั้งข้อหาวางระเบิดในศาลกรีก

จอห์นสมิ ธ – 29 มกราคม 2018 0

ชายชาวอัฟกันถูกตั้งข้อหาวางระเบิดในศาลกรีก

ตำรวจกรีก (แฟ้มภาพ)

เอเอฟพี – ชาวอัฟกานิสถานคนหนึ่งถูกจับได้ว่าถือระเบิดหลายสิบชิ้นเมื่อถูกควบคุมตัวเพราะไม่จ่ายบิลร้านอาหารถูกตั้งข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดอย่างผิดกฎหมาย ทางการกรีซประกาศเมื่อวันจันทร์

ตามประกาศของตำรวจ ชาวต่างชาติรายนี้ถูกนำตัวต่อหน้าอัยการในวันอาทิตย์ โดยอิงจากคดีที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของกรีกก่อขึ้นเพื่อต่อต้านเขา และถูกตั้งข้อกล่าวหากับเขา

ตอนนี้เขาจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในเช้าวันอังคาร

ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับกุมในกรุงเอเธนส์เมื่อวันเสาร์ (23) โดยตำรวจตามคำร้องของเจ้าของร้านอาหาร ซึ่งกล่าวหาว่าเขาปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน

ในช่วงเวลาที่เขาถูกจับกุม เขาถูกพบว่าถือถุงบรรจุสารจุดชนวน ซึ่งเป็นถังบิวเทนขนาด 190 กรัม จำนวน 2 ถัง โดยในจำนวนนั้นติดอยู่กับเตาแก๊ส ซึ่งเป็นฟิวส์ที่เผาไหม้ช้า 2 ชิ้น ไฟแช็ค 2 ชิ้น และเส้นใยผ้า

เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่าชาวต่างชาติกำลังขนวัสดุเหล่านี้ไปส่งให้ผู้อื่น การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป

ที่มา: สำนักข่าวเอเธนส์-มาซิโดเนีย (AMNA)

ภาวะถดถอยเป็นที่มาของความสิ้นหวังทางการเงินสำหรับแรงงานชาวกรีกทั้งหมด แต่เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ใช้เวลาเกือบทศวรรษในการศึกษาเพียงเพื่อดูค่าจ้างของพวกเขาลดลงต่ำกว่าพนักงานบริการสาธารณะ

เมื่อมีโอกาสย้ายถิ่นฐาน แพทย์เฉพาะทางทุกคนไม่ต้องคิดมาก แม้ว่างานใหม่ของพวกเขาจะอยู่อีกซีกโลกก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้แพทย์กรีกจำนวนมากยินดีที่จะปิดการปฏิบัติส่วนตัวของพวกเขาและย้ายไปซาอุดิอารเบีย

น้อยกว่าสองเดือนหลังจากการเยี่ยมเยียนโดยตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียในกรีซการคัดแยกทางการแพทย์เกิดขึ้นที่เอเธนส์สำหรับแพทย์ชาวกรีกใหม่และมีประสบการณ์ซึ่งยินดีจะย้ายไปยังคาบสมุทรอาหรับ

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่ม Mouwasat Medical Group ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีโรงพยาบาลในห้าเมืองของซาอุดิอาระเบีย รวมถึงเมืองหลวงริยาด กำลังสัมภาษณ์แพทย์เฉพาะทางทั้งหมด

เงินเดือน 5,000 ถึง 10,000 ยูโรเป็นแรงดึงดูดหลักสำหรับแพทย์ชาวกรีกอายุ 35-57 ปีสำหรับพนักงานโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่เปิดตัวในฤดูร้อนหน้าใน Khobar ประเทศซาอุดีอาระเบีย

กลุ่มบริษัทซาอุดิอาระเบียยังเสนอโบนัสด้านผลิตภาพ เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง บริการทันตกรรมฟรี และการเข้าพักในอพาร์ทเมนท์ที่ตกแต่งอย่างครบครันใกล้กับหน่วยโรงพยาบาล โดยให้บริการสาธารณูปโภคด้านกีฬาและสระว่ายน้ำ

แพทย์ชาวกรีกทั้งหมด 200 คนคัดเลือกเพื่องานนี้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ต่อหน้าคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบีย และประมาณ 70 คนได้รับเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพ ประมาณ 20 คนจะได้รับรางวัลตั๋วย้ายถิ่นฐาน

ซาอุดีอาระเบียสนใจในความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่หลากหลาย รวมถึงแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ นักจุลชีววิทยา นรีแพทย์ นักพยาธิวิทยาชีวภาพ และจิตแพทย์ พวกเขายังต้องการศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท และศัลยแพทย์ตกแต่งสำหรับโรงพยาบาลของรัฐและคลินิกเอกชน

คริสตจักรกรีกสนับสนุนการชุมนุม ‘มาซิโดเนีย’ ของเอเธนส์อย่างเป็นทางการ

ตามคำกล่าวของยอห์น – 30 มกราคม 2018 0

คริสตจักรกรีกสนับสนุนการชุมนุม ‘มาซิโดเนีย’ ของเอเธนส์อย่างเป็นทางการ

คริสตจักรออร์โธดอกซ์กรีกมักจะไม่เปลี่ยนใจแต่ในกรณีของการชุมนุมครั้งที่สองของวันอาทิตย์ที่เกี่ยวกับการใช้ ‘มาซิโดเนีย’ ในปีงบประมาณ ดูเหมือนว่าจะได้พิจารณาตำแหน่งเดิมแล้ว

หลังจากการพบปะกับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซิปราสก่อนการประชุมใหญ่ที่เมืองเทสซาโลนิกิเมื่อต้นเดือนมกราคม อาร์ชบิชอปชาวกรีก อิเอโรนิโมส ได้กล่าวว่าแม้ว่าคริสตจักรจะต่อต้านการใช้มาซิโดเนียในชื่อ FYROM คริสตจักรจะไม่รับรองการประท้วงตามท้องถนน

หลังจากแรงกดดันจากผู้ศรัทธาชาวกรีกและการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่ในเทสซาโลนิกิ รวมถึงการปรึกษาหารือใน Holy Synod หลายวัน อาร์คบิชอปปรากฏตัวในวันอังคารเพื่อรับรองการชุมนุมของเอเธนส์อย่างเป็นทางการ

เขาบอกผู้จัดงานหลังจากพบพวกเขาเมื่อวันอังคารว่าคริสตจักรกรีกจะเข้าร่วมการชุมนุมในกรุงเอเธนส์อย่างเป็นทางการ ตราบใดที่มีความสงบสุขและไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพวก

มหานคร Syros จะเป็นทูตของคริสตจักรในการชุมนุม เขาจะอ่านการตัดสินใจล่าสุดของ Holy Synod ที่ต่อต้านการใช้ ‘Macedonia’ ในทุกชื่อ FYROM โดยมีเมืองหลวงของ Chios และ Drama อยู่เคียงข้างเขา

Ieronymos อธิบายให้ผู้จัดงานชุมนุมทราบถึงตำแหน่งที่ชัดเจนของคริสตจักรกรีก ว่าจะปฏิเสธชื่อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาซิโดเนียสำหรับ FYROM

นอกจากนี้ เขายังวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางศาสนาของประเด็นนี้ และเตือนผู้จัดงานว่าคริสตจักรสนับสนุนสิทธิของมาซิโดเนียของกรีกในทางที่เป็นประชาธิปไตยและชอบด้วยกฎหมาย

ครอบครัวชาวฟินแลนด์วนเวียนไปจนถึงเกาะครีต

Gabi Ancarola – 30 มกราคม 2018 0

ครอบครัวชาวฟินแลนด์วนเวียนไปจนถึงเกาะครีต

ครอบครัวชาวฟินแลนด์วนเวียนไปจนถึงเกาะครีต

การปั่นจักรยานในครอบครัว (ไฟล์ภาพ)

ครอบครัวฟินแลนด์ได้กรณืความกว้างของยุโรปที่จะอาบแดดบนเกาะกรีกของครีต

ครอบครัว Chanela – William Chanela ภรรยาและลูกสามคนของเขาอายุ 8, 6 และ 3 – ออกเดินทางจากฟินแลนด์เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2017 ข้ามไปยังเยอรมนีก่อนจะเดินทางผ่านออสเตรีย ฮังการี และเซอร์เบีย

ตอนนี้ในครีตที่จะใช้จ่ายเดือนวิลเลียม Chanela บอกกรีกเมืองไทม์:“จากเซอร์เบียเราต้องนั่งรถไฟสำหรับกรีซ

“แน่นอน คุณต้องระวังเมื่อข้ามถนน และคุณต้องคิดเกี่ยวกับเส้นทางปั่นจักรยานที่ปลอดภัยที่สุด และคุณต้องระมัดระวังอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้พบว่ามันยากขนาดนั้น”

ครอบครัวนี้เดินทางด้วยอุปกรณ์พื้นฐานและโบเก้ไฟฟ้า 2 ตัว ครอบครัวนี้เป็นนักปั่นจักรยานมากประสบการณ์ โดยได้ดูแลประเทศฟินแลนด์บ้านเกิดและเอสโตเนียที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว

“การปั่นจักรยานเปิดโอกาสให้คุณได้แวะพักหลายครั้งและได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ มากขึ้น” วิลเลียมกล่าว “ฉันไม่รู้ว่าการเดินทางโดยรถยนต์จะเป็นอย่างไรเพราะเราทั้งคู่ไม่มีใบขับขี่ แต่ถ้าคุณเดินทางโดยรถประจำทาง ทางอากาศ และวิธีการขนส่งอื่นๆ คุณมักจะเห็นสถานที่ดีๆ มากมาย แต่คุณไม่สามารถหยุดได้”

เมื่อถามถึงเกาะครีต พวกเขากล่าวว่า “ที่นี่อากาศดี ผู้คนเป็นมิตรมาก และอากาศก็เหมือนกับในฟินแลนด์ในเดือนมิถุนายนในฟินแลนด์”

ลอตเตอรีบัตรเครดิตกรีกเสนอรางวัลปลอดภาษี 1 ล้านยูโร

ตามคำกล่าวของยอห์น – 30 มกราคม 2018 0

ลอตเตอรีบัตรเครดิตกรีกเสนอรางวัลปลอดภาษี 1 ล้านยูโร

ผู้เสียภาษีชาวกรีกมากกว่าห้าล้านคนในวันอังคารจะเข้าร่วมการจับสลากสำหรับธุรกรรมบัตรเครดิตในเดือนธันวาคม ซึ่งจะจ่าย 1 ล้านยูโร (1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับผู้โชคดี 1,000 คนซึ่งจะได้รับโบนัสปลอดภาษี 1,000 ยูโรต่อคน

เป็นลอตเตอรีรายเดือนครั้งที่สามในกรีซที่ผู้บริโภคได้รับตั๋วมากกว่าปกติ เนื่องจากมีธุรกรรมการซื้อของในวันคริสต์มาส ผู้บริโภคจะได้รับตั๋วเสมือนจริงตามธุรกรรมของแต่ละเดือน

ลอตเตอรีเริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพื่อส่งเสริมการใช้เงินพลาสติกในการทำธุรกรรมของกรีก ซึ่งเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีการออกรางวัลลอตเตอรีรายปีสำหรับการทำธุรกรรมตลอด 12 เดือนซึ่งจัดขึ้นในปลายเดือนธันวาคม

จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง ธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 2.8 พันล้านยูโรเนื่องจากเทศกาลช้อปปิ้งคริสต์มาส มูลค่าธุรกรรมพลาสติกโดยรวมในปี 2560 มีมูลค่ามากกว่า 25.5 พันล้านยูโร

การชำระเงินด้วยบัตรของเดือนธันวาคมสูงที่สุดในปี 2017 แซงหน้าฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม (2.197 พันล้านยูโร) และเดือนสิงหาคม (2.153 พันล้านยูโร) ซึ่งเป็นเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดจากการท่องเที่ยว

หน่วยยามฝั่งช่วยผู้อพยพที่ลอยออกจากเกาะกรีก

ก. มาคริส – 30 มกราคม 2018 0

หน่วยยามฝั่งช่วยผู้อพยพที่ลอยออกจากเกาะกรีก

หน่วยยามฝั่งของกรีกได้ช่วยชีวิตชาวต่างชาติ 31 คนในทะเลรอบเกาะ Samothrace เมื่อวันจันทร์

ปฏิบัติการกู้ภัยได้รับการติดตั้งหลังจากเรือลาดตระเวนยามชายฝั่งเห็นเรือบดที่ลอยอยู่ทางตะวันออกของเกาะพร้อมทั้ง 31 คนบนเรือ

ผู้อพยพเหล่านี้ถูกย้ายไปที่ท่าเรืออเล็กซานโดรโพลิส และหลังจากนั้นพวกเขาถูกจับกุมเนื่องจากไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เรือของพวกเขาถูกยึดและเจ้าหน้าที่ท่าเรืออเล็กซานโดรโพลิสกำลังทำการสอบสวน

(ที่มา: AMNA)

สัปเหร่อชาวกรีกเสนอการถ่ายทอดสดงานศพ

ทาซอส กอกคินิดิส – 30 มกราคม 2018 0

สัปเหร่อชาวกรีกเสนอการถ่ายทอดสดงานศพ

สัปเหร่อชาวเทสซาโลนิกิบอก Greek Reporter ว่าการถ่ายทอดสดงานศพของเขาช่วยให้เพื่อนและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสร่วมเดินทางครั้งสุดท้ายของคนที่คุณรัก แม้จะมาจากทวีปอื่น

ธุรกิจครอบครัวของ Fanis และ Vasilis Baboulas, Fanis Baboulas & Sonซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือของกรีซเริ่มสตรีมงานศพเมื่อสองปีที่แล้ว

“เราเริ่มบริการนี้โดยพยายามตอบสนองความต้องการที่แท้จริง” Vasilis Baboulas กล่าวกับ Greek Reporter

“ลูกค้าบางคนจากต่างประเทศขอบริการดังกล่าวเนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้

“หลายครั้งที่ญาติและเพื่อนไม่สามารถเตรียมการในนาทีสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมพิธีศพได้ สตรีมมิงแบบสดของเราช่วยให้ผู้คนจากทั่วสหรัฐอเมริกาสามารถเห็นบริการนี้ได้” Baboulas กล่าวเสริม

จนถึงตอนนี้ ลูกค้าหกราย — สี่รายอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอีกสองรายอยู่ในยุโรป — ใช้บริการซึ่งให้บริการฟรี

งานศพแต่ละงานมีกล้องมากถึงสี่ตัว ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดงาน

ผู้ร่วมไว้อาลัยจะได้รับรหัสเฉพาะเพื่อเข้าถึงสตรีม ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถสอดแนมงานศพส่วนตัวได้

ทีมพ่อและลูกชายของ Fanis และ Vasilis Baboulas ให้บริการถ่ายทอดสดงานศพ

“ความสามารถในการถ่ายทอดสดพิธีศพเป็นสิ่งสำคัญในทุกวันนี้ เนื่องจากผู้คนต่างย้ายไปอยู่ทุกมุมโลก” บาบูลาสกล่าว

สตรีมแบบสดช่วยให้เพื่อนและญาติที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีศพของเพื่อนแบบเรียลไทม์ แทนที่จะดูการบันทึกที่ส่งมาหลังงาน

ชายชาวเครตันแต่งงานกับแฟนสาวชาวอินเดียในงานแต่งงานสไตล์บอลลีวูด

ตามคำกล่าวของยอห์น – 30 มกราคม 2018 0

ชายชาวเครตันแต่งงานกับแฟนสาวชาวอินเดียในงานแต่งงานสไตล์บอลลีวูด

แม้จะมีภาพยนตร์บอลลีวูดที่ยอดเยี่ยม แต่ใครๆ ก็รับชมได้ทางออนไลน์ แต่งานแต่งงานของอินเดียกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับชาวกรีก เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับ Leonidas Xylouris ชายชาวครีตที่แต่งงานกับคู่รักชาวอินเดียของเขาในประเทศบ้านเกิดของเธอ

Xylouris ลูกชายของทนายความชื่อดังและ Yiannis Xylouris สมาชิกสภาเมือง Heraklion แต่งงานกับ Khushboo Balwani อันเป็นที่รักในเมือง Ghanerao ในจังหวัดราชสถานของอินเดีย ใกล้กับพรมแดนปากีสถาน

ทั้งคู่ซึ่งอาศัยและทำงานในบรัสเซลส์ ตัดสินใจไปงานแต่งงานตามประเพณี ซึ่งหมายถึงการผสมผสานระหว่างพิธีสไตล์อินเดียนบอลลีวูดเข้ากับวัฒนธรรมของชาวครีตัน

พวกเขาจุ่มลงในประเพณีอินเดียที่มีอายุหลายศตวรรษซึ่งแต่งตัวตัวเองและแขกของพวกเขาด้วยเสื้อผ้าอินเดียสีสันสดใส เรียนรู้การเต้นรำในท้องถิ่นที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ และจิบรากี ซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบดั้งเดิมของชาวครีต

พิธีกินเวลาสองวันตามประเพณีของชาวฮินดูซึ่งฉลองงานแต่งงานหนึ่งวันก่อนพิธีอย่างเป็นทางการ ใบหน้าของทั้งคู่ถูกปกคลุมไปด้วยเค้กพิเศษ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรสำหรับการแต่งงานและชีวิตครอบครัวของพวกเขา ตามประเพณีของ Haldi

ในงานแต่งงาน ญาติและเพื่อนของเจ้าบ่าวได้มอบรากิจำนวนมากแก่แขกทุกคน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาของแขกชาวอินเดียที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นเป็นพิเศษ

‘ถึงเวลาสำหรับการตัดสินใจ’ ผู้ไกล่เกลี่ย ‘มาซิโดเนีย’ ของ UN กล่าว

จอห์นสมิ ธ – 30 มกราคม 2018 0

‘ถึงเวลาสำหรับการตัดสินใจ’ ผู้ไกล่เกลี่ย ‘มาซิโดเนีย’ ของ UN กล่าว

Greek FM Nikos Kotzias (ที่ 2 จากซ้าย) พูดคุยกับ Matthew Nimetz ผู้ไกล่เกลี่ยของ UN (ที่ 1 จากขวา) ที่ Greek Foreign Ministry, Athens, Jan. 2018 (เอื้อเฟื้อ: Greek MFA)

“ถึงเวลาสำหรับการตัดสินใจแล้ว และผมเชื่อว่าเราอยู่ที่นั่น” เป็นมุมมองของMatthew Nimetzผู้ไกล่เกลี่ยของ UN ที่พูดหลังจากการประชุมเกี่ยวกับปัญหา ‘มาซิโดเนีย’ กับเจ้าหน้าที่อาวุโสในกรุงเอเธนส์เมื่อวันอังคาร

Nimetz กำลังไปเยือนกรีซและอดีตสาธารณรัฐมาซิโดเนียแห่งยูโกสลาเวีย (FYROM) ในสัปดาห์นี้เพื่อพยายามผลักดันการเจรจาที่มุ่งเป้าไปที่การยุติข้อพิพาทเรื่องชื่อเกือบสามทศวรรษ

นิเมตซ์อธิบายว่ารัฐบาลกรีกนั้น “จริงใจและกระตือรือร้น” ในการพยายามหาทางแก้ไข นิเมตซ์ยังได้กล่าวถึงชื่อสำรองที่รั่วไหลสำหรับ FYROMซึ่งทั้งหมดมีชื่อ ‘มาซิโดเนีย’ รวมอยู่ด้วย

“รัฐบาลทั้งสองอาจมีความคิดของตนเองและพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ ฉันหวังว่าบางอย่างของฉันเอง ฉันไม่เคยให้ความคิดสุดท้าย ฉันเป็นคนกลาง ฉันไม่ใช่ผู้พิพากษา ฉันได้ให้ความคิดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้” เขากล่าว

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีต่างประเทศกรีซ นิกอส กอตเซียส ยืนยันว่าเอเธนส์ได้เตรียมร่างข้อตกลงที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลในสโกเปียในเดือนกุมภาพันธ์

การเจรจาของ Nimetz ในเอเธนส์และสโกเปียเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการชุมนุมใหญ่ในเมืองหลวงของกรีกเพื่อต่อต้านการใช้คำว่า ‘มาซิโดเนีย’ เพื่อประนีประนอมกับข้อพิพาทเรื่องชื่อ

รีสอร์ท 6 ดาวแห่งแรกของกรีซที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของโรดส์ (วิดีโอ)

Philip Chrysopoulos – 30 มกราคม 2018 0

รีสอร์ท 6 ดาวแห่งแรกของกรีซที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของโรดส์ (วิดีโอ)

โรดส์ – หนึ่งในกรีซ ‘s นิยมมากที่สุดจุดหยุด – พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพรีสอร์ทหกดาวแห่งแรกของประเทศซึ่งจะใช้แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะ

การลงทุน 1,000 เตียง ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาปนิก Bobotis & Bobotis Architects คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ และมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าชมที่คาดหวังบริการระดับหรูที่รวมทุกอย่าง

ตามรายงานของ Theophanis Bobotis ที่พูดคุยกับ Insider.gr รีสอร์ทจะรวมถึงวิลล่า ห้องสวีทสุดหรู ห้องสวีทธุรกิจระดับเอ็กเซ็กคูทีฟ ห้องสำหรับครอบครัว รวมถึงห้องสุพีเรียร์ดีลักซ์ ห้องสุพีเรียร์และห้องดีลักซ์

คอมเพล็กซ์จะประกอบด้วยร้านอาหาร 6 แห่ง บาร์ 9 แห่ง ศูนย์การประชุม ศูนย์ฟิตเนส สระว่ายน้ำในร่ม ห้องเด็กเล่น โรงภาพยนตร์ส่วนตัว คลับส่วนตัว และคิดส์คลับ

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นันทนาการ สวนน้ำ สนามเทนนิสและสนามบาสเก็ตบอล มินิกอล์ฟ สนามฟุตบอลขนาดเล็ก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ตามคำกล่าวของ Bobotis รีสอร์ทสุดหรูจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แต่จะคงไว้ซึ่งความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของโรดส์ :

“ในบริบทนี้ แนวคิดหลักของโครงสร้างและการจัดกลุ่มอาคารนั้นอิงจากปราสาทแห่งโรดส์ ซึ่ง พร้อมด้วยเมืองเก่าเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นของเอกลักษณ์ของเกาะ

การอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์หลักกับกำแพงปราสาทจะเป็น ‘กำแพง’ ที่สอดคล้องกันภายในรีสอร์ท ผิวน้ำที่เป็นเส้นตรงจะพัฒนาขึ้น โดยหมายถึงคูปราสาทในเชิงสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับทะเลที่เป็นรากฐานสำหรับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมกรีก Bobotis อธิบาย

ชาวเยอรมันแห่กันไปหมู่เกาะกรีกสำหรับวันหยุดพักผ่อนปี 2018

ทาซอส กอกคินิดิส – 30 มกราคม 2018 0

ชาวเยอรมันแห่กันไปหมู่เกาะกรีกสำหรับวันหยุดพักผ่อนปี 2018

เกาะครีตเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสองสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันรองจากมายอร์ก้าตามการสำรวจโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของเยอรมัน

การจองล่วงหน้าสำหรับปี 2018 วิเคราะห์โดย Check 24 เปิดเผยว่า 5 ใน 10 เกาะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในยุโรปสำหรับวันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อนปี 2018 เป็นเกาะกรีก

เกาะกรีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเกาะครีต โดยมีส่วนแบ่งที่น่าประทับใจ 17.2% ในการจองเกาะสำหรับวันหยุดในยุโรปสำหรับปีนี้

โรดส์ตามมาด้วยอันดับที่ 5 (เจ็ดเปอร์เซ็นต์), Kos ในอันดับที่หก (6.2 เปอร์เซ็นต์) และ Corfu กับ Paxos ในอันดับที่แปด (2.8 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่ง)

Kos มอบความคุ้มค่าคุ้มราคา เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีราคาถูกกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างจากเกาะอื่นๆ ที่ราคาสูงขึ้น

ราคาที่เพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะกรีกได้รับการบันทึกใน Corfu และ Paxos และยืนที่บวก 18.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

มายอร์ก้ายังคงเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับชาวเยอรมัน โดยมีส่วนแบ่ง 32.3 เปอร์เซ็นต์ของการจองจุดหมายปลายทางสำหรับเกาะทั้งหมด แม้จะเห็นว่าราคาเพิ่มขึ้นร้อยละหกจากปี 2017

(ข้อมูลจาก http://www.tornosnews.gr)

ทีมกู้ภัยชาวกรีกพบร่างของผู้โดยสารเรือข้ามฟากจากบริเวณทะเลใกล้เกาะ Syros แล้ว

ชายผู้นี้ ซึ่งมีอายุประมาณ 60 ปี ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายว่ากระโดดจากเรือเฟอร์รี่ Blue Star Naxos ที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง Syros ราว 4 ไมล์ทะเลเมื่อเย็นวันอังคาร

ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งกล่าวว่าเขาแน่ใจว่าชายคนนั้นฆ่าตัวตาย

“ฉันเห็นชายวัยกลางคนยืนอยู่นอกราวบันไดซึ่งอยู่ห่างจากฉัน 20 เมตร ฉันวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อไปหาเขา แต่เขากระโดดขึ้นทันทีที่ฉันไปถึงที่นั่น ฉันเห็นเขาล้มลง… เขาหายตัวไปต่อหน้าต่อตาฉันและไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้” ชายวัย 34 ปีอ้างโดย Naxostimes.gr ว่า

เจ้าหน้าที่ของกรีกกำลังทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว

เรือข้ามฟากดังกล่าวได้เดินทางจากซีรอสไปยังปารอส, นักซอส, อิราเคลอา, โชนูซา, คูโคนีเซีย และคาตาโปลา

‘มาซิโดเนีย’ จะผลักดันชาวกรีกเข้าสู่พรรคฝ่ายขวาใหม่หรือไม่?

ทาซอส กอกคินิดิส – 31 มกราคม 2018 0

‘มาซิโดเนีย’ จะผลักดันชาวกรีกเข้าสู่พรรคฝ่ายขวาใหม่หรือไม่?

พรรคการเมืองใหม่ในกรีซที่จะใช้พื้นที่ระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมของประชาธิปไตยใหม่และมากขวาอรุณทองอาจจะอยู่ในบัตรเช่นการเจรจากับ FYROM ข้อพิพาทการตั้งชื่อรวบรวมก้าว

สื่อกรีกคาดการณ์ว่านักการเมืองฝ่ายขวาที่มีข้อความชาตินิยมที่มีชีวิตชีวากำลังทำงานเบื้องหลังเพื่อสร้างพรรคที่จะเข้ามาแทนที่ชาวกรีกอิสระ (ANEL) ซึ่งครองพื้นที่นี้โดยเฉพาะ

ANEL ซึ่งเป็นหุ้นส่วนรัฐบาลรองภายใต้การนำของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม Panos Kammenos ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะสนับสนุนรัฐบาลของ Alexis Tsipras แม้ว่าคำว่ามาซิโดเนียจะรวมอยู่ในข้อตกลงกับ Skopje

นี่คือการกลับรถครั้งใหญ่ของ Kammenos และพรรคการเมืองของเขา ซึ่งรณรงค์เรื่องตั๋ว ‘มาซิโดเนียคือกรีซ’ เป็นเวลาหลายปี

คำพูดที่ร้อนแรงของ Kammenos เพื่อต่อต้านการใช้ ‘มาซิโดเนีย’ โดย Skopje จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป เมื่อถูกถามในสัปดาห์นี้ว่าเขาจะเข้าร่วมการชุมนุมในวันอาทิตย์ที่เอเธนส์หรือไม่ Kammenos กล่าวว่าเขาจะออกจากประเทศ แต่ครอบครัวของเขาอาจเข้าร่วม

ANEL และผู้นำได้ตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อที่จะได้อยู่ในรัฐบาลต่อไป การอยู่ในอำนาจถูกมองว่ามีความสำคัญมากกว่าการรักษาหลักการของตนในการโต้แย้งการตั้งชื่อ

นักวิเคราะห์ชี้ว่าอาจนำไปสู่การลืมเลือนทางการเมืองได้ เนื่องจากมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการตั้งพรรคใหม่ซึ่งจะแย่งชิงข้อความแสดงความรักชาติไปจากความเข้าใจของพวกเขา

ผลสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นว่า ANEL อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์การเลือกตั้งสามเปอร์เซ็นต์ที่จำเป็นต่อการเป็นตัวแทนในรัฐสภาชุดต่อไปของกรีซ

Frangos เป็นคนใหม่หรือไม่?

แม้ว่าจะยังไม่มีตัวเลขใดที่สามารถนำพรรคการเมืองใหม่ไปสู่สิทธิของประชาธิปไตยใหม่ นักวิเคราะห์บางคนชี้ไปที่ Frangoulis Frangos อดีตนายพลผู้เป็นวิทยากรในการชุมนุมที่เมืองเทสซาโลนิกิที่เมืองมาซิโดเนียเมื่อวันที่ 21 มกราคม

“มาซิโดเนียเป็นและจะยังคงเป็นกรีก” เขาประกาศกับฝูงชนที่มาชุมนุมกันที่กำลังสวดมนต์ชื่อของเขา

เขาเตือนว่า “ผู้คนจะไม่นั่งดูนักการเมืองลงนามในข้อตกลงที่จะรวมคำว่ามาซิโดเนีย”

ในการให้สัมภาษณ์กับSKAI TVเมื่อเร็วๆ นี้Frangos ที่เกิดใน Komotini ทางตะวันตกของ Thrace ปฏิเสธว่าเขากำลังจะเปิดปาร์ตี้ใหม่ แต่เสริมว่าเขาจะ “พิจารณามัน ถ้าจำเป็น”

ฟรังโกสขาดความรู้ทางการเมืองและทักษะการพูดที่จำเป็นในการทำให้เขาเป็นกระบอกเสียงของพรรคฝ่ายขวาที่มีใจรักชาติ

แต่ตามที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็น เขาอาจได้รับผู้สนับสนุนที่มีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของกรีซ ที่ซึ่งความขัดแย้งในมาซิโดเนียครอบงำ

หากกรีซยอมรับข้อตกลงที่มีคำว่า ‘มาซิโดเนีย’ ชาวกรีกหลายแสนคนที่รู้สึกว่าความภาคภูมิใจและประวัติศาสตร์ของพวกเขาถูกคุกคาม อาจหันไปหาฟรังโกสหรือใครบางคนที่คล้ายคลึงกันเพื่อเป็นผู้นำ

กรีซแนะนำ ‘Republika GornaMakedonija’ สำหรับ FYROM: รายงาน

Philip Chrysopoulos – 31 มกราคม 2018 0

กรีซแนะนำ ‘Republika GornaMakedonija’ สำหรับ FYROM: รายงาน

ไฟล์รูปภาพของกรีก, ธง FYROM กับ Matthew Nimetz ผู้ไกล่เกลี่ยของ UN (ภาพประกอบ)

Republika GornaMakedonija (สาธารณรัฐอัปเปอร์มาซิโดเนีย) เป็นชื่อใหม่ที่กรีซเสนอให้อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนีย

สื่อท้องถิ่นอ้างข้อมูลพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศของกรีซ เสนอชื่อจากสี่ชื่อที่เสนอต่อMatthew Nimetzผู้ไกล่เกลี่ยของ UN , Republika GornaMakedonija ในภาษาสลาวิก ซึ่งดูเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

สำหรับเอเธนส์ GornaMakedonija เป็นคำเดียวและด้วยการออกเสียงภาษาสลาฟจึงฟังดูไม่เหมือนมาซิโดเนีย ในเวลาเดียวกัน คำว่า ‘ Macedonia ‘ เพียงอย่างเดียวก็หายไปจากชื่อ

ตามรายงาน แหล่งข่าวคนเดียวกันกล่าวว่า Skopje ได้ขอชื่อในขั้นต้นว่า Republika Nova Makedonija (สาธารณรัฐนิวมาซิโดเนีย) ในขณะที่ฝ่ายกรีกแนะนำว่าประเทศเพื่อนบ้านควรเรียกว่า Republika Vardarska Makedonija (สาธารณรัฐมาซิโดเนียแห่ง Vardar)

โซลูชันที่สามที่เลือกจากแพ็คเกจของ Nimetz – Republic of Gorna-Makedonia (Upper Macedonia) – ได้รับการอนุมัติจากทั้งสองประเทศ

มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายตกลงชื่อและข้อตกลงอย่างเป็นทางการจะมีการลงนามในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้สโกเปียลงนาม รัฐธรรมนูญของประเทศบอลข่านต้องเปลี่ยน ดังนั้นจึงไม่มีบทความที่ไม่ระบุชื่อซึ่งอ้างอาณาเขตทางตอนเหนือของกรีซ

ข้อตกลงจะระบุอย่างชัดเจนว่าสโกเปียจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญและบทความที่ซ้ำซ้อนภายในระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้ยังจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างทั้งสองประเทศ แหล่งข่าวเดียวกันอ้างว่าข้อตกลงจะถูกส่งไปยังสหประชาชาติภายในวันที่ 20 มีนาคม

โพล: 59% ของชาวกรีกคัดค้าน “มาซิโดเนีย” ในชื่อ FYROM

Philip Chrysopoulos – 30 มกราคม 2018 0

โพล: 59% ของชาวกรีกคัดค้าน “มาซิโดเนีย” ในชื่อ FYROM

ชาวกรีก 6 ใน 10 คนคัดค้านการใช้คำว่า “มาซิโดเนีย” ในชื่ออดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียแห่งมาซิโดเนียในขณะที่ 35 เปอร์เซ็นต์จะไม่สนใจชื่อที่รวมคำว่า “มาซิโดเนีย” ไว้ด้วย

จากผลสำรวจที่จัดทำโดย Pulse ในนามของสถานีโทรทัศน์ Action 24 ชาวกรีก 59 เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำว่า “มาซิโดเนีย” ในชื่อประเทศบอลข่าน ในเวลาเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม 65 เปอร์เซ็นต์มองในเชิงบวกต่อการชุมนุมประท้วงเพื่อชื่อ FYROM

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง SYRIZA ส่วนใหญ่ (57 เปอร์เซ็นต์) ยังเชื่อว่าเป็นการดีที่จะมีการชุมนุมเหล่านี้ นอกจากนี้ร้อยละ 72 เชื่อว่าปัญหาชื่อ FYROM ที่มีความสำคัญหรือมีความสำคัญมากสำหรับกรีซ

เมื่อถูกถามว่าผู้นำทางการเมืองคนใดที่เหมาะสมกว่าในการแก้ปัญหาชื่อ FYROM นั้น 32% แสดงความมั่นใจมากขึ้นในผู้นำประชาธิปไตยใหม่ Kyriakos Mitsotakis และ 24 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่า Alexis Tsipras เหมาะสมกับงานนี้มากกว่า

ประชาธิปไตยใหม่นำไปสู่การสำรวจความคิดเห็นที่มีความแตกต่างสองหลัก

ในคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ ผู้ตอบแบบสอบถามของ Pulse นำประชาธิปไตยใหม่มาก่อนผู้อื่นด้วยคะแนนเสียง 29 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมด SYRIZAตามหลัง 10 แต้มที่ 19 เปอร์เซ็นต์

การเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลง พรรคใหม่ประกอบด้วย PASOK, To Potami และ DEMAR มาเป็นอันดับสามด้วยคะแนนเสียง 8 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมด Golden Dawn ตามมาด้วย 7.5 เปอร์เซ็นต์ และ Greek Communist Party (KKE) ตามมาด้วย 5%

ฝ่ายที่เหลือไม่ได้รับคะแนนสามเปอร์เซ็นต์ที่จำเป็นในการเข้าบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพ Centrists และชาวกรีกอิสระได้รับความพึงพอใจเพียง 1.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ความนิยม Unity, ANTARSYA, Plefsi Eleftherias และ Greek Solution ลดลงต่ำกว่า 1.5%

ส่วนที่เหลือ 2.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมกล่าวว่าพวกเขาจะลงคะแนนให้พรรคอื่น ไม่แน่ใจคือ 8 เปอร์เซ็นต์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 4% กล่าวว่า “ฉันไม่รู้/ฉันตอบไม่ได้ 4 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาจะลงคะแนนเสียงเปล่า ขณะที่ร้อยละ 6 บอกว่าจะไม่ไปลงคะแนน

Kyriakos Mitsotakis หัวหน้า ND นำหน้า Alexis Tsipras มากกว่าสำหรับนายกรัฐมนตรีโดย 32 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 24 เปอร์เซ็นต์ของผู้ดำรงตำแหน่งในขณะที่ 41% ตอบว่า “ไม่เลย”

สุดท้ายในคำถาม “ใครจะชนะการเลือกตั้ง” 59 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยม และ 23 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่า SYRIZA

ศาสตราจารย์บ่นเรื่องอาชญากรรมอาละวาดในวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเอเธนส์

Philip Chrysopoulos – 30 มกราคม 2018 0

ศาสตราจารย์บ่นเรื่องอาชญากรรมอาละวาดในวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเอเธนส์

National Kapodistrian University of Athens (EKPA)รองศาสตราจารย์ Manos Stephanidis ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง Thanos Dimopoulos คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาและการกระทำผิดกฎหมายในวิทยาเขต

สเตฟานีดิสบ่นถึงเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่วิทยาเขตโซกราฟู เช่น การโจรกรรมและทำร้ายร่างกายนักศึกษาและอาจารย์ การยิงปืนนอกหอพักนักศึกษา การโจรกรรมตู้เอทีเอ็มภายใต้การคุกคามของปืนพก การแทงนักเรียนด้วยมีด และ เรียกร้องให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้ามาแทรกแซงและรับผิดชอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์กล่าวว่า: “วันพุธที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา เวลา 18:30 น. นักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งถูกขโมยกระเป๋าสตางค์และแล็ปท็อปของเขา ถูกคนพาลสามคนแทงและจบลงที่โรงพยาบาล แน่นอนว่าคนพาลไม่เคยถูกจับ วันรุ่งขึ้น 25 มกราคม เวลาประมาณ 16.30 น. อันธพาลสามคนเดียวกันกับบูลด็อกสาบานกับฉันและปฏิเสธที่จะออกจากสนามเทนนิสเมื่อฉันบอกพวกเขาว่าพวกเขากำลังทิ้งขยะ เพื่อนร่วมงานสองคนจากโรงยิมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ติดกันวิ่งไปช่วยฉันจากสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ฉันหมายถึงตัวอย่างส่วนตัวเพื่อที่คุณจะได้ไม่กล้าตั้งคำถาม แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเกือบทั้งหมดมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหมือนกัน” สเตฟานีดิสจดบันทึกในจดหมาย

คณะ EKPA กล่าวต่อสาธารณชนว่ามันใช้เวลา 1.7 ล้านยูโรต่อปีในมหาวิทยาลัยการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางอาญากำลังเพิ่มขึ้นในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

หลังจากสามปีที่ยาวนานของการเตรียมการหลายร้อยหลายพันของหนังสือและรายการอื่น ๆ ในที่หอสมุดแห่งชาติกรีกคอลเลกชัน ‘s จะทำให้การเดินทางไปยังบ้านใหม่ที่ทันสมัยของพวกเขา

เร็วๆ นี้ ห้องสมุดจะตั้งอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ในศูนย์วัฒนธรรมมูลนิธิ Stavros Niarchos Foundation (SNFCC) คาดว่าการย้ายจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ซึ่งห้องสมุดจะทยอยเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบ

การขนย้ายเริ่มต้นขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อน โดยมีการเดินทางทุกวันโดยรถบรรทุกเพื่อส่งสินค้าอันมีค่าอย่างปลอดภัยภายใต้สภาพอากาศที่มีการควบคุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

จากนั้นหนังสือจะถูกวางบนชั้นวางหรือห้องนิรภัยพิเศษในกรณีของต้นฉบับและหนังสือที่หายากและมีค่ามากกว่า รวมทั้ง Book Tower ที่น่าประทับใจ ในการดำเนินการที่วางแผนไว้อย่างดีและประสานกัน

ปัจจุบัน ผู้คนหลายร้อยคนกำลังใช้ห้องอ่านหนังสือและพีซีในส่วนการให้ยืมของห้องสมุด ซึ่งอาบไล้ด้วยแสงธรรมชาติที่เพียงพอที่อาคารกระจกอนุญาต

อาคารได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Piano เพื่อแสดงเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีสัน Book Tower และห้องสมุดวิจัยที่ใจกลางอาคาร

การย้ายไปยังอาคารใหม่ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายสิ่งของ 750,000 ชิ้นในคอลเล็กชั่นทั่วไป และ 40,000 ชิ้นในส่วนการให้ยืม (10,000 เกมเป็นเกมการศึกษา) รวมถึงนิตยสาร 30,000 ฉบับที่ตีพิมพ์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ได้รับทุนจากรัฐกรีกด้วยงบประมาณ 500,000 ยูโร โครงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่าน 5 ล้านยูโร การบริจาคจากมูลนิธิ Stavros Niarchos และ 5.2 ล้านยูโร ทุนจากรัฐกรีก

เมื่อการโอนเสร็จสมบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม โดยมีห้องอ่านหนังสือจำนวน 8 ห้อง มีทั้งหมด 400 ที่นั่ง

ที่มา: AMNA

เวลาหมดในการล่าอสังหาริมทรัพย์กรีก

จอห์นสมิ ธ – 30 มกราคม 2018 0

เวลาหมดในการล่าอสังหาริมทรัพย์กรีก

เว็บแทงบอลไหนดี กระทรวงการคลังของกรีซมีเวลาจนถึงวันพุธที่จะรับใบสมัครจากผู้ประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในความพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสถานที่เกือบ 2,700 แห่งสำหรับเจ้าหนี้ต่างประเทศของประเทศ

เอเธนส์ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่มั่นคงเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายในเดือนมีนาคม แต่กำลังดิ้นรนในการสรรหาผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติเพียงพอ ซึ่งอาจต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากในการแก้ปมตัวเลขที่ซับซ้อน

In.gr รายงานเจ้าหนี้มีความกังวลว่าไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอสำหรับใช้เป็นฐานในการประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องแม่นยำ

ราคาโซนจะถูกเปรียบเทียบกับธนาคารแห่งกรีซและข้อมูลรีจิสทรีเท่านั้นก่อนที่กระทรวงจะตัดสินใจขั้นสุดท้าย

รัฐมนตรีสัญญาว่าจะยุติภาษีไวน์กรีก

จอห์นสมิ ธ – 30 มกราคม 2018 0

รัฐมนตรีสัญญาว่าจะยุติภาษีไวน์กรีก

งาน Cretan Wine Fair ครั้งที่สองจัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์เมื่อวานนี้ โดยนำเสนอการเก็บเกี่ยวที่พิเศษมากในปี 2017 โรงบ่มไวน์ 25 แห่งได้เฉลิมฉลองไวน์ Cretan พื้นเมือง

Oinotika 2017 งาน Cretan Wine Fair ในเอเธนส์ (ภาพโดย Gabi Ancarola)

รัฐบาลกรีซจะยกเลิกภาษีสรรพสามิตสำหรับไวน์ที่เปิดตัวในปี 2558 หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาโครงการช่วยเหลือครั้งที่สามเสร็จสิ้น

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร Vangelis Apostolou กล่าวเมื่อวันอังคารที่งานเอเธนส์ซึ่งจัดโดย National Interprofessional Organisation of Vine and Wine of Greece (EDOAE) กล่าวว่าหน้าที่ดังกล่าว “ถูกกดดันอย่างหนัก” และไม่ได้ให้รายได้ที่คาดหวัง

Apostolou กล่าวว่าการตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะรัฐบาลสัญญา แต่เพราะภาคส่วนต้องการ มิฉะนั้น “มันอาจสร้างพื้นที่สีเทาในการค้าขาย ซึ่งในที่สุดอาจคุกคามภาคส่วนเอง” เขากล่าว

รัฐมนตรีกล่าวว่าไวน์ “เป็นหัวหอกในการส่งออก” และถึงแม้จะมีปัญหาและสภาพแวดล้อมทางการคลังที่หายใจไม่ออก รัฐบาลก็ยังพยายามจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนภาคส่วน

ที่มา: AMNA

แพทย์-พยาบาลชาวกรีก เตรียมพร้อมสำหรับการประท้วง 24 ชั่วโมง

จอห์นสมิ ธ – 30 มกราคม 2018 0

แพทย์-พยาบาลชาวกรีก เตรียมพร้อมสำหรับการประท้วง 24 ชั่วโมง

แพทย์กรีกประท้วงหยุดงาน (แฟ้มภาพ)

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐในกรีซจะนัดหยุดงานในวันพุธนี้ เนื่องจากไม่พอใจกับการจ้างงานของรัฐบาล และการขาดเงินที่พวกเขาอ้างว่าได้นำไปสู่การขาดแคลนแพทย์

สมาชิกของสหภาพ OENGE จะประท้วง 24 ชั่วโมงและจัดการชุมนุมนอกกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเอเธนส์

บุคลากรทางการแพทย์ยังเอาการกระทำเดือนก่อนหน้านี้ในการนัดหยุดงานอย่างแพร่หลายซึ่งตีกรีซในช่วงเศรษฐกิจที่เจ็บปวดปฏิรูปที่จำเป็นโดยเจ้าหนี้ต่างประเทศที่จะปล่อยbailoutเงินสด

มีเพียงเวเนซุเอลาเท่านั้นที่เสียเงินมากกว่ากรีซในปี 2550-2560

จอห์นสมิ ธ – 30 มกราคม 2018 0

มีเพียงเวเนซุเอลาเท่านั้นที่เสียเงินมากกว่ากรีซในปี 2550-2560

ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงในเวเนซุเอลา (ได้รับความอนุเคราะห์จาก Andrés E. Azpurua, Wikicommons)

มีเพียงเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเท่านั้นที่นำหน้ากรีซในแง่ของการสูญเสียเงินในช่วง 10 ปีก่อนปี 2560 งานวิจัยใหม่อ้างว่า

ตามรายงานของนักวิเคราะห์ New World Wealth กรีซมาเป็นอันดับสองในรายชื่อประเทศที่มีความมั่งคั่งลดลงมากที่สุดระหว่างปี 2550 ถึง 2560

ปัจจุบันเวเนซุเอลาตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และได้เห็นความรุนแรงอย่างกว้างขวางในฐานะรัฐบาลที่นำโดยสังคมนิยม พยายามยึดอำนาจท่ามกลางความแตกแยกทางสังคมที่หมุนวน

เป็นข่าวร้ายมากกว่าจาก New World Wealth ซึ่งในปี 2559 รายงานว่าเศรษฐี 3,000 คนได้อพยพออกจากกรีซเมื่อปีก่อน

การรักษาบริษัทของกรีซให้อยู่ในรายชื่อของวันอังคารคือเพื่อนสมาชิกสหภาพยุโรปทางตอนใต้ที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับสเปน โปรตุเกส และอิตาลี

ชาวกรีกเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักปรัชญาจะยกย่องคุณสมบัติของพวกเขาในการช่วยปรับปรุงสุขภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

มีน้ำพุร้อนและแร่ธาตุบำบัดอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน แต่เหนือสิ่งอื่นใด สำหรับผู้ที่ยินดีจะรักษาอาการป่วยที่แตกต่างกัน

การท่องเที่ยวเชิงความร้อนในกรีซ

การท่องเที่ยวเชิงความร้อนในกรีซ (มารยาท: GTP)

ดินภูเขาไฟพบได้ทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ของกรีก พบในหมู่เกาะทะเลอีเจียนบางแห่ง (ซานโตรินี นิซิรอส ปัทมอส มิลอส เลสวอส ลิมนอส คอส และเอจีนา) บนคาบสมุทรเมทานาในเพโลพอนนีส และทางตอนเหนือของกรีซ (มาซิโดเนียตอนกลางและตะวันออกและเทรซ)

ดินภูเขาไฟครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่า 2,700 ตารางกิโลเมตร (1,042 ตารางไมล์) ของกรีซ ซึ่งหมายถึงประมาณ 2.1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ นี่เป็นโอกาสในช่องนักท่องเที่ยวของน้ำพุร้อนและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ภูเขาไฟปรากฏขึ้นในหลายภูมิภาค และเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับการบรรจบกันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนและแอฟริกา การปะทุของภูเขาไฟที่ลุกลามในภูมิภาคอีเจียนทำให้เกิดหินภูเขาไฟที่หลากหลายซึ่งมีองค์ประกอบต่างกัน

ภูเขาไฟในกรีซ (มารยาท: Plato’s Academy)

หินเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกรดถึงปานกลางในขณะที่หินภูเขาไฟพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยแอนดีไซต์บะซอลต์และบะซอลต์ ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ในหมู่เกาะอีเจียน

เนื่องจากองค์ประกอบของดินประเภทนี้ กรีซจึงนับแหล่งแร่และน้ำพุร้อนจำนวนมาก อันที่จริงมีน้ำพุร้อนนับมากกว่า 750 แห่ง

ภูเขาไฟในกรีซ

ภูมิประเทศของภูเขาไฟ

น้ำพุร้อนมีความแตกต่างกันตามองค์ประกอบโลหะและเคมีในองค์ประกอบตลอดจนอุณหภูมิของน้ำ คุณสมบัติอื่นๆ ถูกนำมาพิจารณาด้วย — ซึ่งหมายความว่าสามารถเป็นกรดคลอเรตหรือกรดไฮโดรคลอริก กรด กัมมันตภาพรังสี หรือซัลไฟด์ได้

การศึกษาข้อมูลนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจำแนกแหล่งที่มาต่างๆ ตามโรคที่ระบุ

สมาคมน้ำพุร้อนแห่งเฮลเลนิกได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดลักษณะและออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับน้ำพุบำบัดตามธรรมชาติ 48 แห่งตามข้อกำหนดที่ทันสมัยในความพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความร้อนในกรีซ

น้ำพุร้อน กรีซ

น้ำพุร้อนเมทาน่า (มารยาท: Protothema).ผู้พิพากษาอาวุโสชาวกรีก-อเมริกันได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าคำพูดที่ “เลวร้าย” ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับการอพยพ

Nicholas Garaufis ผู้พิพากษาอาวุโสประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก

Nicholas Garaufis ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางแห่งบรูคลินกล่าวกับทนายความของกระทรวงยุติธรรมในสัปดาห์นี้ว่าคำพูดของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อสองคดีความที่เขาได้รับฟัง ซึ่งกำลังพยายามหยุดการล้มล้างโครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ของรัฐบาล

DACA เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อโครงการ “Dreamers” และให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้คนราว 800,000 คนที่ถูกนำตัวมายังสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

นักรณรงค์กล่าวหาว่าการยกเลิกการสนับสนุนของประธานาธิบดีสำหรับโครงการในเดือนกันยายนนั้นขึ้นอยู่กับอคติ

ในความคิดเห็นที่รายงานโดย Associated Press เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Garaufis ซึ่งมีปู่ย่าตายายเป็นผู้อพยพชาวกรีกกล่าวว่า “เสียงกลอง” ของคำแถลงต่อต้านผู้อพยพของทรัมป์นั้นไม่ธรรมดา: “มันสุดขั้ว มันเกิดซ้ำ มันเลวร้าย” เขาบอกการพิจารณาคดีทางกฎหมาย

แปดปีแห่งวิกฤตการณ์กรีก ราคา 600 ยูโรB

ตามคำกล่าวของยอห์น – 31 มกราคม 2018 0

แปดปีแห่งวิกฤตการณ์กรีก ราคา 600 ยูโรB

ในขณะที่เรากำลังเข้าใกล้เครื่องหมายแปดปีนับตั้งแต่โครงการเงินช่วยเหลือครั้งแรกถูกกำหนดให้กับกรีซที่มีหนี้ท่วมหัว เมื่อพิจารณาถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ครัวเรือนชาวกรีกได้รับจากวิกฤตดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการค้นพบที่น่าประหลาดใจ

จนถึงขณะนี้ ภาวะถดถอยในรอบ 8 ปีทำให้รายได้ตกต่ำ สูญเสียตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่ง การสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับผู้ถือพันธบัตรรัฐกรีก และการสูญเสียความมั่งคั่งของกลุ่มประเทศกรีกจำนวน 600 พันล้านยูโร (747 พันล้านดอลลาร์)

เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ความมั่งคั่งที่วัดได้ เราจะเห็นผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเงินใน 3 ด้าน ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตร; และมูลค่าทรัพย์สิน

การล่มสลายที่เกิดขึ้นในทั้งสามประเภทนั้นค่อนข้างน่าตกใจ

ครัวเรือนและธุรกิจมีเงินฝากรวม 235 พันล้านยูโรในปี 2552 ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560 แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 2.5 พันล้านยูโร แต่จำนวนเงินฝากกรีกทั้งหมดอยู่ที่ 126 พันล้านยูโรซึ่งหายไป 110 พันล้านยูโรในทศวรรษที่ผ่านมา € 60 พันล้านของสิ่งนี้สูญเสียไปในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่นั่นไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด หากพิจารณาถึงเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนของธนาคารกรีก พันธบัตรที่ขาดทุนจะมีมูลค่า 60 พันล้านยูโรในแปดปี

พันธบัตรตลาดหุ้นในปี 2552 มีมูลค่า 83.447 พันล้านยูโร หรือ 34% ของ GDP ในปี 2550 พันธบัตรเดียวกันมีมูลค่า 54 พันล้านยูโร – ขาดทุน 30 พันล้านยูโรในแปดปี ในที่สุด มูลค่าทรัพย์สินลดลงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ในทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากมูลค่ารวมของพวกเขาอยู่ที่เกือบ 1 ล้านล้านยูโรในปี 2551 และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 700 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นอีก 400 พันล้านยูโรที่สูญเสียไปในยุคความเข้มงวด