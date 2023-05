จีคลับบาคาร่า ผู้พัฒนารายแรกบนแพลตฟอร์ม

จีคลับบาคาร่า หลังจากเปิดตัว Yggdrasil Game Server (YGS) Mastersเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์Yggdrasil Gaming Limitedเพิ่งประกาศความร่วมมือที่จะเห็น Northern Lights Gaming ในแมนเชสเตอร์และสตอกโฮล์มพัฒนาบนแพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม

บริษัทอิสระเป็นบริษัทแรกที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มกึ่งเปิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นของ Yggdrasil และจะเห็นเนื้อหา สล็อตคุณภาพสูงที่หันหน้าเข้าหา สหราชอาณาจักรและเข้าถึงได้โดยพันธมิตรผู้ให้บริการของบริษัทในเครือ Cherry AB จากแพลตฟอร์มดังกล่าว มีรายงานว่า Yggdrasil จะดูแลเนื้อหาจากสตูดิ โอเกมอิสระชั้นนำ ตามข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านทางโปรแกรม นักพัฒนาจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุดเครื่องมือส่งเสริมการขายในเกม Yggdrasil’s Boost ของ Malta เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมรุ่นพิเศษเหล่านี้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เรียกใช้แคมเปญเครือข่ายของตนเอง

ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เนื้อหาเกมชั้นนำของ Northern Lights ในสหราชอาณาจักรจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอของ Yggdrasil

Stuart McCarthy หัวหน้าฝ่าย Studio Partnerships ของ Yggdrasil กล่าวว่าตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว พวกเขามี “คำถามมากมาย” และเขา “ตื่นเต้นที่จะประกาศความร่วมมือครั้งแรกของเรา”

McCarthy กล่าวต่อไปว่า “Northern Lights Gaming ได้สร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญที่เหนือชั้นเมื่อต้องพัฒนาสำหรับตลาดสหราชอาณาจักร และเราประทับใจอย่างมากกับสิ่งที่เราได้เห็นจนถึงตอนนี้

“เรามั่นใจว่า YGS Masters จะช่วยยกระดับเนื้อหาของ Northern Lights ไปอีกขั้น และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันเกมกับลูกค้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ในส่วนของเขา Andrew Goodale ซีอีโอของ Northern Lights Gaming กล่าวว่า “ในขณะที่เรากำลังปิดเกมแรกของเราและเตรียมที่จะแสดงให้โลกเห็น เราภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นผู้พัฒนาเกมภายนอกรายแรกที่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมของ Yggdrasil แพลตฟอร์ม.

“เราตั้งตารอที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Yggdrasil และใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออันทรงพลังที่พวกเขาพัฒนาขึ้นให้ได้มากที่สุด นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Northern Lights Gaming”

Northern Lights Gaming (NL Gaming Sweden AB) ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้บริหาร Barcrest และ WMS มีประสบการณ์หลายทศวรรษในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ และสมาชิกในทีมมีหน้าที่รับผิดชอบเกมเดสก์ท็อปและมือถือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหราชอาณาจักร รวมถึง Rainbow Richesผู้จัดงานเกมบูติกEuropean Gaming Media and Eventsได้ประกาศว่าMare Balticum Gaming Summit ที่กำลังจะมาถึง นั้นจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการของสหภาพยุโรปที่ใกล้เข้ามาของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ใหม่ของสหภาพยุโรป

เนื่องจากจะมีขึ้นในริกาประเทศลัตเวียที่โรงแรมระดับสี่ดาว Astor Riga ในวันที่ 8 พฤษภาคม งาน Mare Balticum Gaming Summit ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ iGaming จากทั่วโลกมีโอกาสได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในขณะที่สัมผัสกับฐานบอลติกและ หน่วยงานกำกับดูแลสแกนดิเนเวีย

นอกจากนี้ งานเปิดตัวจะมีกิจกรรมนับถอยหลังสู่ GDPR เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในกลุ่มประเทศ 28 ประเทศในวันที่ 25 พฤษภาคม จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง Dennis Voigt จาก บริษัทกฎหมายของเยอรมัน Melchers Law

สื่อและกิจกรรมการเล่นเกมของยุโรปอธิบายว่า Tal Itzhak Ron จากสำนักงานกฎหมายเทลอาวีฟ Tal Ron, Drihem and Company จะดูแลกิจกรรมนับถอยหลังสู่ GDPR และเข้าร่วมโดยวิทยากรผู้ช่ำชอง Jaka Repansek จาก Boaz Gam ของRePublis และ PaynetEasy Technologies Limited

“GDPR กำลังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้พลเมืองของสหภาพยุโรปสามารถควบคุมข้อมูลของตนได้มากขึ้น และผู้เชี่ยวชาญหลายคนกำลังเน้นความจริงที่ว่าอุตสาหกรรมการพนันคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสามประการ” อ่าน and Events

ผู้จัดงานให้รายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ติดตามกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดให้ดียิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดความปลอดภัย หากข้อมูลของลูกค้าถูกเข้าถึงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่สองเกิดจากการบังคับให้บริษัทต่างๆ แจ้งให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทราบภายใน 72 ชั่วโมง

สื่อและกิจกรรมการเล่นเกมของยุโรปประกาศว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการที่สามภายใต้คำสั่ง GDPR ที่กำลังจะมาถึงจะเกี่ยวข้องกับการพกพาข้อมูลและดูว่าสมาชิกฐานข้อมูลทั้งหมดได้รับสิทธิ์ในการดูข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของพวกเขาที่ถูกเก็บไว้

“นี่เป็นส่วนสำคัญเนื่องจากเป็นนัยว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับความยินยอมและบริษัทไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ด้วย” อ่านข่าวประชาสัมพันธ์จาก European Gaming Media and Events “ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ภายใต้ GDPR จะมีการเน้นย้ำมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลีกเลี่ยงการลงโทษ”หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ Isle of Capri Casinos, Inc. ในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วEldorado Resorts Inc. (Nasdaq: ERI) มีรายงานว่าได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อGrand Victoria Casino Elginในราคา 327.5 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่า บริษัท เกมใน Reno รัฐเนวาดามีความสนใจในการพัฒนาที่ดินในอนาคตที่ตั้งอยู่ใกล้คาสิโน Riverboat ของรัฐอิลลินอยส์

ปัจจุบัน MGM Resorts Internationalเป็นเจ้าของเท่าๆ กันและ RBG LP ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำกัดของครอบครัวพริตซ์เกอร์ การซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ และจะขยายการเข้าถึงของ Eldorado ในตลาดพื้นที่ชิคาโกต่อไป รายงานของChicago Tribune

ในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้ Gary Carano ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Eldorado Resorts Inc. กล่าวว่า “Grand Victoria เป็นหนึ่งในคาสิโนชั้นนำในตลาด Chicagoland และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เราสามารถปิดทำการได้ มุ่งเน้นไปที่การยกระดับประสบการณ์แขกและผลการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องลงทุน” สำนักข่าวระบุ

ในการประกาศเมื่อวันจันทร์ Eldorado ยังยืนยันข้อตกลงกับ Gaming and Leisure Properties, Inc. (Nasdaq:GLPI) เพื่อซื้อกิจการ Tropicana Entertainment มูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเห็น Wyomissing ซึ่งเป็น บริษัท ที่ตั้งอยู่ใน PA จ่ายเงินประมาณ 1.21 พันล้านดอลลาร์สำหรับคุณสมบัติคาสิโนหกแห่งรวมถึง Tropicana Atlantic City, Tropicana Evansville, Lumiere Place, Tropicana Laughlin, Trop Casino Greenville และ The Belle of Baton Rouge ในขณะที่ Eldorado Resorts Inc. จะ เข้าซื้อสินทรัพย์การดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหกแห่งในราคา 64 ล้านดอลลาร์

Tropicana Entertainment Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของ Icahn Enterprises LP (NASDAQ: IEP) ซึ่งเป็นธุรกิจการลงทุนของ Carl Icahn และเป็นเจ้าของ Tropicana Laughlin Hotel and Casino และ MontBleu Resort Casino & Spa ใน South Lake Tahoe ในเนวาดา รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใน นิวเจอร์ซีย์ อินดีแอนา มิสซิสซิปปี ลุยเซียนา และมิสซูรี

มีรายงานว่า Carano อธิบายเพิ่มเติมว่าหลังจากการสรุปธุรกรรมทั้งสองเสร็จสิ้น Eldorado ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของคุณสมบัติเกมต่างๆ ในรัฐต่างๆ รวมถึง Nevada, Missouri, Ohio, Pennsylvania และ Louisiana “ได้เติบโตจากบริษัทที่เพิ่งสี่ปีที่แล้ว ประกอบด้วยสองบริษัททั้งหมด เป็นเจ้าของทรัพย์สินและมีส่วนได้เสียในการเป็นเจ้าของร่วม 50 เปอร์เซ็นต์ … (ใน) ทรัพย์สินที่สามในสองรัฐให้กับบริษัทที่ตอนนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเกม 26 แห่งใน 13 รัฐ”

ได้รับใบอนุญาตในปี 1994 Grand Victoria มีรายรับรวม 168.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 3.4% จากปีก่อนหน้าตามรายงานของ Illinois Gaming Board รายได้ภาษีจาก Grand Victoria เพิ่มเงินกองทุนของรัฐ 45 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.6% จากปี 2559 ตามรายงานของ Chicago Tribune

ในปี 2548 เจ้าของร่วมและอดีตผู้จัดการของ Grand Victoria, Mandalay Resort Group ถูกซื้อโดย MGM Mirage ในราคา 7.9 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นพันธมิตรที่เท่าเทียมกันของคาสิโนกับ RBG LP ในเครือของ Hyatt Gaming ในเวลานั้นในเนวาดามีรายงานเมื่อวานนี้ว่าเห็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ให้บริการคาสิโนอเมริกันWynn Resorts Limited , Steve Wynn ยุติการต่อสู้ทางกฎหมายเกือบหกปีกับอดีตภรรยา Elaine Wynn (ในภาพ) เกี่ยวกับการอ้างว่าเขาละเมิดข้อตกลงผู้ถือหุ้น

ตามรายงานวันจันทร์จาก หนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journal Elaine Wynn วัย 75 ปีได้ช่วยก่อตั้ง Wynn Resorts Limited แต่เห็นว่าสถานะของเธอในบริษัทลดน้อยลงหลังจากที่เธอหย่ากับ Steve Wynn เป็นครั้งที่สองในปี 2010

หนังสือพิมพ์รายงานว่า Elaine Wynn คดีละเมิดสัญญาได้เรียกร้องค่าชดเชยประมาณ 460 ล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่ว่าเธอไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ Wynn Resorts Limited ในปี 2558 หลังจากตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมของบางคน เพื่อนผู้บริหาร

Las Vegas Review-Journal รายงานว่าการเลือกคณะลูกขุนสำหรับการดำเนินการมีกำหนดจะเริ่มในวันจันทร์ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ทำนายข้อตกลงหลังจากผู้พิพากษาศาลแขวงเนวาดาที่แปดเอลิซาเบ ธ กอนซาเลซตัดสินเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าอาจมีการแนะนำคำให้การที่สร้างความเสียหายต่อ Steve Wynn ชายวัย 76 ปีลาออกจากตำแหน่งที่ Wynn Resorts Limitedเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ท่ามกลางข้อกล่าวหามากมายเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางเพศ และการพิจารณาคดีนี้จะอนุญาตให้คณะลูกขุนรับฟังคำกล่าวอ้างว่าเขาได้ตกลงที่จะยุติคดีกับเหยื่อ 2 ราย

หนังสือพิมพ์รายงานว่าคำตัดสินของกอนซาเลซยังอนุญาตให้ทีมกฎหมายของ Elaine Wynn แสดงหลักฐานว่า Wynn Resorts Limited ได้ไล่ผู้บริหารระดับสูงสองคนออกเนื่องจากการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหา

Las Vegas Review-Journal รายงานว่าคำให้การที่อาจถูกนำเสนอต่อคณะลูกขุนนั้นถูกกล่าวหาว่ามีรายละเอียดว่า Steve Wynn ข้ามการฝึกอบรมการล่วงละเมิดทางเพศของบริษัทของเขาอย่างไรหลังจากระบุว่า ‘ฉันไม่ต้องการมัน’

แม้ว่าเงื่อนไขของข้อตกลงจะไม่ได้รับการเปิดเผย แต่หนังสือพิมพ์รายงานว่าแถลงการณ์จาก Steve Wynn ให้รายละเอียดว่าข้อตกลงได้ ‘แก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่ค้างคากับอดีตภรรยาของเขา’ เขาประกาศเพิ่มเติมโดยอ้างว่าเขารู้สึกยินดีที่ ‘สามารถทิ้งความไม่พอใจส่วนตัวทั้งหมดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาระหว่างเขากับคุณ Wynn ไว้ข้างหลังเขาได้’

Las Vegas Review-Journal รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวได้แก้ไขข้อเรียกร้องของ Elaine Wynn ต่อ Wynn Resorts Limited และ Kim Sinatra รองประธานบริหาร โดยผู้ดำเนินการและผู้บริหารจะตอบสนองในลักษณะเดียวกันโดยไม่มีการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง

“ฉันยินดีที่คดีนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว” มีรายงานว่า Elaine Wynn บอกกับหนังสือพิมพ์

ในรัฐคอนเนตทิคัตมีรายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับคำแนะนำไม่ให้กลุ่มชนเผ่า MMCT Venture ของรัฐเปิด คาสิโน Mohegan Sun Foxwoods East Windsor ขนาดเล็ก โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาก่อน

ตามรายงานเมื่อวันอังคารจากThe Connecticut Mirrorคำแนะนำดังกล่าวมาจาก George Jepson อัยการสูงสุดของคอนเนตทิคัต (ในภาพ) ตามคำขอของ Joe Aresimowicz ประธานสภาผู้แทนราษฎรคอนเนตทิคัต และหมายความว่าขณะนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติน่าจะยุติความพยายามส่วนใหญ่ของพวกเขาที่ หลีกเลี่ยงกระบวนการอนุมัติของรัฐบาลกลาง

MMCT Venture เป็นองค์กรร่วมระหว่าง Mohegan Tribal Gaming Authority และ Mashantucket Pequot Tribal Nation ในรัฐคอนเนตทิคัต ซึ่งดำเนินการMohegan SunและFoxwoods Resort Casinoตามลำดับ และมีรายงานว่าได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากรัฐในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิด Mohegan Sun Foxwoods East Windsor มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ พร้อมพื้นที่เล่นเกม 100,000 ตารางฟุต

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ากิจการร่วมค้าไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้จนกว่าสำนักกิจการอินเดียของกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาจะลงนามในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงการพนันที่มีอยู่ของทั้งสองเผ่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกใบอนุญาตในท้องถิ่น กว่าเก้าเดือนผ่านไปโดยไม่มีคำพูดใด ๆ จากสมาชิกสภานิติบัญญัติของวอชิงตัน ดี.ซี. และคอนเนตทิคัต โดยกล่าวหาว่ากังวลว่าการเปิดสถานประกอบการ Class III โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นอันตรายต่อข้อตกลงเหล่านี้ ซึ่งคาดว่าจะต้องเสียภาษี 260 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

“มุมมองของเราเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดำเนินการโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการแก้ไขจะไม่เปลี่ยนแปลง” ตามรายงานอ่านคำแนะนำจาก Jepson “อันที่จริง เหตุการณ์และการดำเนินการที่ตามมาของ [กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา] เป็นเพียงการยืนยันมุมมองของเราว่าการอนุมัติการแก้ไขนั้นแนะนำอย่างยิ่งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐภายใต้ข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ”

ด้วยความหวังว่าจะเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ธันวาคมได้เห็นการบริหารของ Dannel Malloy ผู้ว่าการรัฐคอนเนตทิคัตร่วมกับ Mohegan Tribal Gaming Authority และ Mashantucket Pequot Tribal Nation เพื่อยื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา แต่มีรายงานว่าการดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนจึงจะเกิดผล และอาจส่งผลให้กระบวนการอนุมัติที่ซบเซาอยู่แล้วช้าลงไปอีก

“การดำเนินการบนสมมติฐานที่ว่ารัฐและชนเผ่าจะประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่รอบคอบอย่างยิ่ง” ตามรายงานที่อ่านคำแนะนำของ Jepsen

Connecticut Mirror รายงานว่า Mohegan Sun Foxwoods East Windsor ได้รับการจินตนาการให้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการต่อต้านคาสิโน MGM Springfield ที่กำลังจะมาถึงซึ่งสร้างโดย MGM Resorts International เพียง 13 ไมล์ในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสหวังว่าจะมีทรัพย์สินการพนันมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์เปิดภายในเดือนกันยายนและได้วิ่งเต้นเจ้าหน้าที่ของคอนเนตทิคัตเพื่อทำให้การอนุญาตของ MMCT Venture เป็นโมฆะแทนการเริ่มต้นกระบวนการประมูลการแข่งขันสำหรับใบอนุญาตคาสิโนที่สามของรัฐเล็ก ๆ

คำแนะนำของ Jepson ยังได้แจ้งให้ทราบว่าข้อตกลงการพนันที่มีอยู่ของ Mohegan Tribal Gaming Authority และ Mashantucket Pequot Tribal Nation จะไม่ให้สิทธิ์พิเศษแก่ชนเผ่าโดยอัตโนมัติในการเสนอการเดิมพันกีฬาให้กับนักพนันในคอนเนตทิคัต คดีศาล NCAA เขาเขียนโดยเจตนาว่าข้อตกลง ‘กำหนดรายการเกมที่ได้รับอนุญาต’ ซึ่งไม่รวมถึงการเดิมพันกีฬา แม้ว่าการเดิมพันแบบ parimutuel ในการแข่งที่เลือกและการแข่งขัน jai alai จะได้รับอนุญาต

“การยกเว้นการเดิมพันกีฬาจากรายการเกมที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นหลักฐานที่น่าสนใจว่าคอมแพคไม่ได้อนุญาตในขณะนี้” อ่านคำแนะนำของ Jepson

หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหากับผู้ให้บริการลอตเตอรีของเยอรมันLotto Rheinland-Pfalz GmbHผู้คิดค้นเครื่องเกมและระบบอเมริกันScientific Games Corporationได้ขยายการแสดงตนในยุโรปเพิ่มเติมหลังจากลงนามในข้อตกลงที่คล้ายกันกับSzerencsejatek Zrt ของฮังการี

Scientific Games Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสเปิดเผยว่าข้อตกลงล่าสุดจะเปิดตัวช่องทางการเดิมพันกีฬาออนไลน์สำหรับ Szerencsejatek Zrt ซึ่งเป็นของรัฐซึ่งผูกขาดการขายเกมลอตเตอรีแบบทันทีและแบบจับฉลากในประเทศยุโรปตะวันออก

Scientific Games Corporation อธิบายว่าข้อตกลงจะเกี่ยวข้องกับการจัดหา Szerencsejatek Zrt ด้วยเทคโนโลยีระบบเกม omni-channel บนพื้นฐานพิเศษ นอกจากนี้ จะจัดการการพัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษาสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ใหม่ของบริษัทลอตเตอรี ซึ่งจะให้บริการผ่านอุปกรณ์พกพาและผ่านทางเทอร์มินัลค้าปลีกประมาณ 5,000 แห่ง

Pat McHugh รองประธานอาวุโส Global Lottery Systems for Scientific Games ประกาศว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้บริษัทของเขาสนับสนุน Szerencsejatek Zrt ‘ในสภาพแวดล้อมการเล่นเกมหลายช่องทาง’ และให้ ‘คุณค่าที่สำคัญ’ ผ่านการรวม ‘end-to-end โซลูชันสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด’ ที่นำเสนอโดยผู้ประกอบการ

“นับตั้งแต่ย้ายไปยังแพลตฟอร์มล่าสุดของ Scientific Games Corporation Szerencsejatek Zrt ก็ประสบความสำเร็จตามแผนธุรกิจและกลายเป็นหนึ่งในลอตเตอรี่ที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป โดยเติบโตเป็นเลขสองหลักเมื่อเทียบเป็นรายปี” McHugh กล่าวเมื่อวันอังคาร “เทคโนโลยีขั้นสูงของเราช่วยให้ Szerencsejatek Zrt ใช้กลยุทธ์ใหม่และกลายเป็นบริษัทเกมที่ล้ำสมัย”

Scientific Games Corporation ให้รายละเอียดว่าได้ให้บริการเทคโนโลยีแก่ Szerencsejatek Zrt ตั้งแต่ปี 1997 ผ่านทางบริษัทเดิม เปิดตัวระบบซอฟต์แวร์แบบเปิด Aegis ทั่วฮังการีเมื่อสามปีที่แล้ว

“ตั้งแต่ย้ายแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของเราไปยังโซลูชัน Scientific Games Corporation ตอนนี้เรามีบริษัทหนึ่งที่ให้บริการเทคโนโลยีเกมขั้นสูงที่รองรับพอร์ตโฟลิโอเกมทั้งหมดของเรา” อ่านคำแถลงจาก David Csillag ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ Szerencsejatek Zrt “เทคโนโลยีใหม่ช่วยเร่งการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านไอทีของเรา ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบำรุงรักษา และสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่นสำหรับผู้เล่นของเรา”GameAccount Networkซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ของอังกฤษได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงหลายปีซึ่งจะให้บริการแพลตฟอร์มที่หลากหลายแก่ Paddy Power Betfair สำหรับการขยายตลาด iGaming ในรัฐ นิวเจอร์ซีย์ ของ อเมริกา

GameAccount Network ในลอนดอนซึ่งได้รับใบอนุญาต iGaming ของรัฐนิวเจอร์ซีย์เต็มรูปแบบเมื่อหนึ่งปีที่แล้วระบุว่าได้ ‘ร่วมมือ’ กับ Paddy Power Betfair สำหรับการเปิดตัวโดเมน BetfairCasino.com ในปี 2556 ก่อนที่จะประกาศว่า การเดิมพันกีฬาออนไลน์และค้าปลีก ผู้ดำเนินการได้จัดตั้งคาสิโนเสมือนจริงขึ้นในภายหลังว่าเป็นองค์กรที่ ‘สำคัญและให้ผลกำไร’ สำหรับผู้เล่นในรัฐทางตะวันออก

Dermot Smurfit (ในภาพ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GameAccount Network ประกาศว่าเขา ‘มีสิทธิ์’ ที่จะต่ออายุความสัมพันธ์ของบริษัทกับ Paddy Power Betfair ก่อนที่จะกล่าวถึงบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในดับลินว่าเป็น ‘หนึ่งในผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาและเกมทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดใน โลกวันนี้’.

“ทีมที่เกี่ยวข้องของเราทำผลงานได้ดีในช่วงเวลาที่ยาวนานเพื่อที่จะก่อตั้ง BetfairCasino.com ให้เป็นคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตอิสระชั้นนำในรัฐนิวเจอร์ซีย์” อ่านแถลงการณ์จาก Smurfit “เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง”

เครือข่าย GameAccount ที่จดทะเบียนในดับลินและลอนดอนอธิบายว่าระบบซอฟต์แวร์ GameStack ได้รับอนุญาตสำหรับการจัดหาการพนันออนไลน์ด้วยเงินจริงโดยผู้ให้บริการคู่หนึ่งที่หันหน้าเข้าหารัฐนิวเจอร์ซีย์ควบคู่ไปกับหนึ่งรายที่กำหนดเป้าหมายไปยังเพนซิลเวเนียที่อยู่ใกล้เคียง ในขณะเดียวกันก็ใช้งานโดยลูกค้าเล่นฟรี 13 รายทั่ว โลก.

“BetfairCasino.com นำเสนอประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ iGaming ที่ไม่เหมือนใครสำหรับลูกค้าในนิวเจอร์ซีย์” อ่านคำชี้แจงจาก Kip Levin ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Paddy Power Betfair ในสหรัฐอเมริกา “การขยายข้อตกลงนี้เป็นการสะท้อนถึงระบบเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นของ GameAccount Network ทัศนคติที่ ‘ทำได้’ และความมุ่งมั่นโดยรวม”

SugarHouse Online Casino ได้เปิดตัว บัตรเครดิต Wyrz prepaid เป็นตัวเลือกการชำระเงินเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ บัตร Visa® แบบเติมเงินเสมือนใหม่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเกมออนไลน์ของตนได้อย่างปลอดภัยที่PlaySugarHouse.com ซึ่งดำเนินการโดยRush Street Interactive

ความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์ม iGaming ที่ได้รับการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ [PlaySugarHouse.com] และ Wyrz ทำให้ผู้เล่นสามารถโหลดเงินจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทั่วไปเข้าบัญชีได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่เคยง่ายเลยจนกระทั่งตอนนี้

นอกจาก PlaySugarHouse.com แล้ว บัตรเติมเงิน Wyrz ยังสามารถใช้ได้ทุกที่ที่รับ Visa ทางออนไลน์ และที่ PlaySugarHouse.com ยังเสนอวิธีการชำระเงินทางเลือกให้กับผู้เล่นในกรณีที่บัตรที่ต้องการไม่ได้รับการยอมรับโดยตรง หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น ผู้เล่นจะถูกสั่งให้ซื้อ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียม บัตรเติมเงิน Wyrz ซึ่งพวกเขาสามารถใช้เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี PlaySugarHouse.com ของพวกเขาได้

Richard Schwartz ประธาน Rush Street Interactive กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ผู้เล่นของเราจำนวนมากขึ้นสามารถใช้วิธีการชำระเงิน บัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่พวกเขาต้องการได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเงินในบัญชีคาสิโนออนไลน์ของพวกเขาที่ PlaySugarHouse.com” ตามข่าวของ PR Newswire .

“ความร่วมมือของเรากับ Wyrz เพื่อแนะนำวิธีการชำระเงินใหม่และน่าตื่นเต้นนี้สู่ตลาดสหรัฐฯ เป็นตัวอย่างล่าสุดของ PlaySugarHouse.com ที่ยังคงเป็นผู้นำในนิวเจอร์ซีย์ด้วยเกมใหม่ ๆ และวิธีการชำระเงินเพื่อความบันเทิงของผู้เล่นของเรา” Schwartz กล่าวเสริม

Justin Lunny ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wyrz กล่าวว่าพวกเขา “รู้สึกยินดีที่ Wyrz เปิดตัวอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาด้วย PlaySugarHouse.com ของ Rush Street

“Rush Street เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมและประสบการณ์ของผู้เล่น Wyrz จะเพิ่มความพึงพอใจของผู้เล่นมากขึ้น ช่วยขจัดความขัดแย้งจากกระบวนการระดมทุนในบัญชี ซึ่งในปัจจุบันอาจทำให้คุณหงุดหงิดได้” Lunny กล่าวเสริม