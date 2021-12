จับยี่กีออนไลน์ สมัครบาคาร่า SBOBET Landing Int’l ยังคงแสวงหาที่ดิน

จับยี่กีออนไลน์ Landing International Development ยังคงค้นหาที่ดินเพื่อสร้างคาสิโนในกรุงมะนิลาโดยไม่หยุดยั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทเริ่มก่อสร้างเจ้ามือรับแทงเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วผ่านบริษัทในเครือในฟิลิปปินส์แต่รัฐบาลล้มเหลวในแผนการ แม้ว่าโครงการคาสิโนจะดำเนินต่อไป แต่โอกาสของพวกเขาก็ยังห่างไกลเพราะรัฐบาลไม่เคยย้อนกลับเมื่อปฏิเสธคำขอ

จับยี่กีออนไลน์ บริษัทเริ่มก่อสร้างคาสิโนหลังจากเช่าทรัพย์สินจากมูลนิธิ Nayong Pilipino Foundation (NPF) ซึ่งวางแผนที่จะเพิ่มเว็บไซต์เดิมพัน แต่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ร้องขอให้เลื่อนการชำระหนี้ทันที และจากนั้นก็ยืนยันว่าสัญญาเช่าจะไม่มีผลใดๆ การลงจอดไม่ได้หยุดพยายามและต้องการต่อสู้กับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ แต่ก็ทำไม่ได้

NPF ต้องยกเลิกการเช่าอย่างเด็ดขาด (ab initio) นั่นคือตั้งแต่ต้นเพื่อให้ข้อตกลงทั้งหมดตกจากจุดเริ่มต้น ราวกับว่าไม่เคยมีข้อตกลงดังกล่าว การตัดสินใจดังกล่าวได้รับแจ้งจากสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภารัฐบาลบรรษัทและกระทรวงยุติธรรม

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันคือวิธีการกู้คืนเงินที่ได้จ่ายให้กับ NPF สำหรับการเช่าที่ดินเนื่องจากสัญญาถูกยกเลิกตั้งแต่เริ่มต้น สันนิษฐานว่าควรคืนเงินให้ Landing ปัญหาคือทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

หลังจากการลงนามในสัญญาเช่า คณะกรรมการ NPF ได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตามคำแนะนำของประธานาธิบดีดูเตอร์เต เป็นที่กลัวว่าหลังจากทั้งหมด NPF ใช้ข้ออ้างทางกฎหมายในการไม่คืนเงิน จากนั้นมีปัญหาเพิ่มเติมสำหรับการลงจอดคือใบอนุญาตปฏิบัติการ

บริษัท บันเทิงและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์ (PAGCOR) ได้ให้ใบอนุญาตชั่วคราวแก่บริษัทก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างคาสิโนเริ่มต้นในกรุงมะนิลา ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้ Solaire Resort and Casino และ Okada Manila ตอนนี้เมื่อสัญญาเช่าเป็นโมฆะ PAGCOR ได้ให้สัญญา Landing 180 ในการซื้อหรือเช่าที่ดิน หรือบางทีอาจจะต้องสละสิทธิ์อนุญาตชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม Landing ยังคงมองหาสถานที่สำหรับโครงการที่ยากลำบากและซับซ้อนของเขา

ไอริช luck- สล็อตแกนอยู่ในแหล่งอุดมสมบูรณ์ในโลกคาสิโนออนไลน์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ส่วนใหญ่มีพอร์ตโฟลิโออย่างน้อยสองสามรายการ Red Tiger Gaming ก็ไม่ต่างกัน เดือนตุลาคมนี้จะได้เห็นการเปิดตัวความพยายามครั้งล่าสุดของพวกเขา ในขณะที่Well of Wishesเปิดให้บริการที่คาสิโนออนไลน์

Well of Wishes เป็นเกมที่แตกต่างจากสล็อตอื่นๆ ที่มีธีมเสี่ยงโชคในไอร์แลนด์ ในขณะที่คุณลักษณะส่วนใหญ่ของเลเปรอคอน เบียร์กินเนสส์ และท่อสูบบุหรี่มีเหลือเฟือ แต่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นกับสล็อตเกม Red Tiger Gaming ที่พัฒนาขึ้นใหม่ แทนที่จะเป็นอย่างนั้น ด้าน “โชค” ของธีมจะแสดงอย่างเด่นชัดผ่านโทเค็น เช่น ตีนกระต่าย โคลเวอร์สี่แฉก และถุงเหรียญทอง

สล็อตโชคไอริชอีกเกมหนึ่งต้องคำนับ

มันอาจจะแตกต่างจากคู่ของมันในแง่ของภาพ แต่ในหลาย ๆ ด้าน สล็อต Well of Wishes ค่อนข้างจะเหมือนกับสล็อตอื่น ๆ ที่มีธีมเสี่ยงโชคของไอร์แลนด์ มีเพียงสิบเพย์ไลน์ที่ครอบคลุม 5 รีลของสล็อต แม้จะเป็นเช่นนั้น เงินเดิมพันขั้นต่ำคือการสัมผัสกับต้นทุนที่ 0.20 ต่อการหมุน เดิมพันสูงสุดไม่เกิน 20.00 ต่อเกม และมีแจ็คพอตแบบไม่ก้าวหน้าที่ 300x ต่อการเดิมพันเพื่อคว้า สล็อตมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้เล่นที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม(RTP) ที่ 95.66%

Wilds Coin Drops และฟรีสปิน

มีเหรียญทองที่เต็มไปด้วยโคลเวอร์ สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์เสริมในเกมใหม่ มันสามารถใช้แทนสำหรับทุกประหยัดสำหรับสหภาพแรงงาน สแกตเตอร์เหล่านั้นจะปรากฏเป็นไอคอน Lucky Spins และสามารถเรียกรอบการหมุนฟรีได้ ตราสัญลักษณ์กระจายจะยังคงอยู่บนวงล้อสำหรับการหมุนครั้งเดียวเมื่อปรากฏขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นจะได้รับโอกาสครั้งที่สองในการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้หากพวกเขาขาดเพียงสามสัญลักษณ์ที่จำเป็น

หากเหรียญไวล์ดร่อนลงบนวงล้อ ก็สามารถเก็บได้เหนือวงล้อ เมื่อหม้อเต็ม ไวด์จะถูกทิ้งลงบนวงล้อ ซึ่งอาจเปลี่ยนอินสแตนซ์ทั้งหมดของสัญลักษณ์หนึ่งให้เป็นไอคอนเสริม

สำหรับโบนัสหมุนฟรีของ Well of Wishes นั้นเล่นได้ฟรีสิบเกม สัญลักษณ์ไวด์ที่ปรากฏบนวงล้อระหว่างฟีเจอร์จะยังคงอยู่ตลอดระยะเวลาของรอบโบนัส

เล่นความปรารถนาดีออนไลน์ในเดือนตุลาคมนี้

Well of Wishes นำเสนอรูปแบบที่ต่างออกไปเล็กน้อยในธีมนำโชคของชาวไอริชที่เป็นที่นิยม สล็อตใหม่เปิดตัวต้นเดือนตุลาคม คาดว่าจะสามารถเล่นได้ที่เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ชั้นนำที่มีสล็อตและเกมRed Tigerแก่ผู้เล่น

Red Tigerเปิดตัวในปี 2014 เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เกมสล็อตทุกคนนำโดย บริษัท นี้มีการประกันเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมและมีความคิดสร้างสรรค์และกราฟิกที่ไม่ซ้ำกันรวมกับความคิดริเริ่มที่น่าตื่นเต้นเป็นเครื่องหมายการค้าของทุกเกมสล็อตแดงเสือ

บริษัทได้รับรางวัลเกม RNG สำหรับผู้จำหน่ายคาสิโนและผู้จำหน่ายอุปกรณ์พกพาในปี 2561 ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลนวัตกรรมที่ดีที่สุดในซอฟต์แวร์เกมมือถือ Red Tiger ยังคงผลักดันขีดจำกัดของตนอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมและประสบการณ์ของผู้ใช้

พวกเขาเป็นที่รู้จักสำหรับชื่อที่ประสบความสำเร็จเช่น ‘ Dragon’s Fire ‘ แม้ว่าจะมีการเปิดตัวจำนวนมากที่ไม่สร้างความประทับใจให้กับชุมชนคาสิโน เนื่องจากใช้คุณสมบัติและกลไกที่เหมือนกัน รุ่นล่าสุดมีชื่อว่า ‘Dragon’s Fire Megaways’ ซึ่งเป็นภาคต่อที่ดีมากและทำให้ผู้เล่นบางคนตื่นเต้นแล้ว ตอนนี้เรามีเกมใหม่ที่ชื่อว่า ‘Fruit Snap’ ซึ่งวางจำหน่ายในวันที่ 3 ตุลาคม

FRUIT SNAP การเล่นเกมและบรรยากาศ

เกมสล็อตออนไลน์นี้มีธีมพื้นฐานที่เราเห็นในสล็อตส่วนใหญ่ พื้นหลังเรียบง่ายและมืดและไม่มีงานศิลปะที่มีรายละเอียด สัญลักษณ์คือระฆัง ผลไม้ และเพชรคลาสสิก โดยทั่วไปแล้ว ภาพของเกมนี้ไม่น่าสนใจและเฉื่อยชา ซึ่งเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ อาจมีพื้นหลังที่มีสีสันแตกต่างและน่าสนใจ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ง่ายมาก

สล็อตออนไลน์ Fruit Snap มี 8 วงล้อ 8 แถวและเสนอการจ่ายแบบคลัสเตอร์ เกมนี้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เกม Red Tiger อื่น ๆ ที่มีกริดมาตรฐาน 5×3 รีลและใช้ประโยชน์จากช่องจ่ายเงิน กลุ่มของสัญลักษณ์การจับคู่ที่เชื่อมต่อในแนวตั้งหรือแนวนอนห้าตัวขึ้นไปจะส่งผลให้ได้รับชัยชนะ เครดิตทั้งหมดไปที่คุณสมบัติ Avalanche สัญลักษณ์ที่ชนะจะหายไปจากวงล้อและให้พื้นที่สำหรับสัญลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้นและสามารถสร้างคลัสเตอร์ที่ชนะใหม่ได้อย่างง่ายดาย การเดิมพันถูกกำหนดไว้ที่ 20 เหรียญต่อการหมุนหนึ่งครั้ง และสามารถเปลี่ยนเหรียญได้ หมายความว่านักปั่นสามารถเดิมพันได้ตั้งแต่ 0.20 ถึง 20 ปอนด์ต่อการหมุน

Fruit Snap (เสือแดง): คุณสมบัติ

Fruit Snap มีคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นมากมาย การชนะจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 5 ตัวขึ้นไปปรากฏขึ้นในกลุ่มทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน จากนั้นกลุ่มที่ชนะจะถูกลบออกเพื่อให้สัญลักษณ์ด้านบนเข้าที่ในขณะที่เพิ่มสัญลักษณ์ใหม่เพื่อเติมไทล์ที่ว่างเปล่า รู้จักกันในชื่อฟีเจอร์ Winning Clusters ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสชนะซ้ำๆ จากการหมุนครั้งเดียว

แถบสัญลักษณ์จริง ๆ แล้วเป็นเครื่องวัดสัญลักษณ์แต่ละอัน อย่างที่คุณจะสามารถบอกได้ แต่ละสัญลักษณ์มีมิเตอร์ที่สอดคล้องกันซึ่งอยู่เหนือตาราง ตอนนี้ เมื่อใดก็ตามที่สร้างคลัสเตอร์ที่ชนะ สัญลักษณ์ที่ชนะจะมีส่วนช่วยในการเติมมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมิเตอร์เต็ม เกมจะดับหนึ่งในสองคุณสมบัติต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่จ่ายต่ำหรือสัญลักษณ์ที่จ่ายสูง (จะยังคงใช้งานได้เฉพาะระหว่างการหมุน/ปฏิกิริยาลูกโซ่ในปัจจุบัน):

การกำจัดผลไม้ – เมื่อเติมมิเตอร์สัญลักษณ์ที่จ่ายต่ำแล้ว สัญลักษณ์จะถูกลบออกจากกริดอย่างสมบูรณ์และจะไม่ปรากฏอีกต่อไประหว่างการหมุนปัจจุบัน

อัปเกรด Double Win – เมื่อเติมมิเตอร์สัญลักษณ์พรีเมียมแล้ว ค่าของสัญลักษณ์จะเพิ่มเป็นสองเท่า ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะเป็นรางวัล 777x มาตรฐาน กลุ่มของ lucky pink 7s มากกว่า 30+ จะให้คุณ 1,554x

โบนัสมิเตอร์อาจเรียกใช้แบบสุ่มในการหมุนที่ไม่ชนะ เมื่อเปิดใช้งาน สัญลักษณ์หนึ่งประเภทขึ้นไปจะถูกสุ่มเลือกและเพิ่มไปยังเมตรตามลำดับ

สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจยิ่งขึ้นในคุณสมบัติฟรีสปินซึ่งจะเข้ามาเล่นเมื่อคุณได้รับสัญลักษณ์โบนัส 3 อันที่ใดก็ได้บนวงล้อในการหมุนเดียวกัน ที่นี่ มาตรวัดจะไม่ถูกรีเซ็ต ซึ่งหมายความว่าสัญลักษณ์ล่างใดๆ ที่ถูกลบออกจะไม่กลับมาเล่นอีก และค่าพรีเมียมที่อัปเกรดแล้วจะยังคงอัปเกรดจนกว่าจะสิ้นสุดรอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกการหมุนฟรีอีกครั้งด้วยการหมุนพิเศษ 5 ครั้ง หากคุณได้รับสัญลักษณ์โบนัสอีก 3 อันในระหว่างรอบ

การจ่ายเงิน

ผู้เล่นที่จ่ายเงินสูงสุดสามารถคาดหวังได้มากกว่า 3,000 เท่าของการเดิมพัน เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ผู้เล่นจะต้องลงจอดหลายกลุ่มที่ชนะติดต่อกันและเติมเมตรจำนวนมากในเวลาเดียวกัน Double Lucky Sevens จะจ่ายมากที่สุด โดยเสนอ 1,554 เหรียญสำหรับ 30 หรือมากกว่าในกลุ่มที่ชนะ RTP ของ Fruit Snap คือ 96%

ข้อดีและข้อเสีย

ธีมน่าสนใจ คุณสมบัติการให้รางวัล เล่นได้ในทุกอุปกรณ์

ไม่มีไวด์, เติมมิเตอร์ไม่ง่าย, มิเตอร์จะรีเซ็ตหลังการหมุนทุกครั้งในเกมฐาน

คำตัดสิน

ตามจริงแล้วเราไม่แน่ใจว่าจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Fruit Snap ชื่อ Red Tiger Gaming ยกระดับภาพที่คมชัดและซาวด์แทร็กที่เหมาะสม เราชอบรูปลักษณ์ของมันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ต่างๆ แม้จะน่าสนใจ แต่ก็ยังสามารถทำให้คุณหงุดหงิดได้สักพัก สาเหตุหลักมาจากการต้องเติมมิเตอร์ในการหมุนครั้งเดียว และเพราะว่าหลังจากการหมุนหนึ่งครั้งในเกมหลัก มิเตอร์จะถูกรีเซ็ต เราสามารถพูดได้ว่าคุณสมบัติการหมุนฟรีนั้นดีกว่ามาก เนื่องจากไม่มีการรีเซ็ตใดๆ ในระหว่างการแจกของสมนาคุณ สำหรับการจ่ายเงินสูงสุดมากกว่า 3,000 นั้นคุ้มค่ากับความสนใจของคุณอย่างแน่นอน

Fruit Snap เป็นสล็อตประเภทกลางถนนและเป็นเกมที่หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง ซึ่งครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ศักยภาพในการชนะในระดับปานกลางและหัวข้อทั่วไป ไปจนถึงการขาดความพยายามสร้างสรรค์ที่ลงทุนไป โดยรวมมีจำนวนมากของงานที่จะทำก่อนที่จะแดงเสือจะกลายเป็นคู่แข่งที่ร้ายแรงในหมวดหมู่ช่องตารางซึ่งตอนนี้ถูกครอบงำโดยส่วนใหญ่Play’n GOและการเล่นเกมกด แทนที่จะปั่นสล็อตแนวผลไม้ให้มากขึ้นคงจะสนุกที่ได้เห็น Red Tiger ให้ความสำคัญกับการสร้างการเล่าเรื่องมากขึ้น การออกแบบตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเพิ่มบุคลิกให้กับสล็อตมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถละเลยได้คือการลดลงใน RTP ซึ่งลดลงต่ำกว่าเครื่องหมาย 96% ในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับการเผยแพร่ Red Tiger ล่าสุดอีกหลายรายการ

คุณสมบัติ Fruit Snap: Cluster Pays, ฟรีสปิน, สัญลักษณ์กระจาย, Wild

สี: ดำ, น้ำเงินเข้ม, ม่วง

ยี่ห้อ Red Tiger

RTP: 96%

Variance: HIGH

แม็กซ์ ชนะ(เหรียญ):60000

เดิมพันขั้นต่ำ (เดิมพันสูงสุด) $, €, £0.1 (20)

เลย์เอาต์: 8*8ม้วน (แถว)8 (8)Betways0

อุปกรณ์: เดสก์ท็อป แท็บเล็ต เดสก์ท็อปมือถือ แท็บเล็ต

เทคโนโลยีมือถือ: JS, HTML5

เกมวางจำหน่าย: 03.10.2019

Pragmatic Playได้มอบวิดีโอสล็อตชิ้นเอกให้กับแฟนๆ อีกครั้ง นั่นคือ Fire Strike ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงสำหรับสล็อตวิดีโอคาสิโนสดและบิงโกได้ขยายพอร์ตโฟลิโอเกมที่ชนะรางวัลด้วยชื่อคุณภาพสูงสุดอีกหนึ่งรายการ

Fire Strike คือวิดีโอสล็อต 3×5, 10 เพย์ไลน์ที่กำหนดโดยบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและภาพที่สวยงาม ผู้เล่นจะมีโอกาสใช้สัญลักษณ์การโจมตีด้วยไฟ และลองวางมันลงบนวงล้อเพื่อรับโบนัสจ่าย เมื่อมีการโจมตีด้วยไฟตั้งแต่หกครั้งขึ้นไป โบนัสจะเปิดใช้งาน หากไฟป่า 15 นัดล้มลงพร้อมกัน ผู้เล่นสามารถชนะแจ็กพอต 25,000x เงินเดิมพันของพวกเขา

Yossi Barzely ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Pragmatic Play กล่าวว่า:

“Fire Strike เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอสล็อตของเรา นวัตกรรมใหม่ของประสบการณ์สล็อตคลาสสิกได้รับการปรับปรุงด้วยความร้อนแรง

“ด้วยศักยภาพในการชนะที่มหาศาลและช่องจ่ายเงินที่ตรงไปตรงมา Fire Strike เหมาะสำหรับผู้เล่นที่สามารถรับมือกับประสบการณ์ Pragmatic Play ได้อย่างแท้จริง”

นี้เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ดีที่ผลิตโดยเน้นการเล่นซึ่งเป็น บริษัท ที่ได้เปิดตัวเกมเหมือนหวานโบนันซ่า , มัสแตงทองและหมาป่าทอง

Play’n Goเพิ่งเปิดตัวสล็อตใหม่ Rainforest Magic นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ เกมที่ Play’n Go วางจำหน่ายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มดีอยู่แล้ว

มันคือสล็อต 5 รีล ที่มีสัญลักษณ์ลึกลับที่ปรากฏขึ้นและเปิดเผยตัวเอง โดยให้โบนัสต่างๆ แก่ผู้เล่น เกมดังกล่าว (ตามชื่อ) แต่งแต้มด้วยธีมป่าฝนและกำหนดด้วยภาพจริงที่ไม่น่าเชื่อที่ช่วยปรับปรุงบรรยากาศที่แปลกใหม่ทั้งหมด

ดูเหมือนว่านี่จะเป็น Play’n Go ครั้งแรกของไตรมาสสุดท้าย และบริษัทจะไม่หยุดอยู่แค่นี้อย่างแน่นอน แม้ว่าจะยังไม่มีชื่ออื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จัก แต่แฟน ๆ ก็ยังต้องสงสัยอย่างแน่นอน

Johan Törnqvist ซีอีโอของผู้เชี่ยวชาญสล็อตพูดถึงการเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย

“Rainforest Magic เป็นเกมที่เล่นง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นจำนวนมากในตลาดพอใจด้วยฟีเจอร์ที่สนุกสนานและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม

นับเป็นการเริ่มต้นไตรมาสสุดท้ายของปี แต่เราก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่งเช่นเคย เราตั้งใจที่จะจบปี 2019 ด้วยความเจริญรุ่งเรืองและมุ่งสู่ธุรกิจแห่งการพิชิตปี 2020!”

ชนะได้ถึง 20,000 เหรียญเล่นสล็อตหมูตัวช่วยสร้าง MegaWays จากเกมพิมพ์เขียว หมูวิเศษร่ายมนตร์ 15,625 วิธีในการชนะและจะให้วงล้อที่มีคุณสมบัติ Mystery Mirror และการหมุนด้วยเวทย์มนตร์พร้อมตัวคูณแบบสุ่มมากถึง 50x

บทนำของผู้ให้บริการ

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2500 เกมพิมพ์เขียวได้สร้างบ้านเกมออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Gauselmann ในการเริ่มต้น บริษัท นี้เชี่ยวชาญในการสร้างสล็อตจริงด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกระตุ้นให้ บริษัท ลองใช้เครื่องสล็อตและเกมคาสิโนออนไลน์อื่น ๆ หนึ่งในสล็อตที่พบมากที่สุดคือทองของคลีโอพัตรา

เมื่อเวลาผ่านไปและสล็อตที่กำลังจะมาถึง Blueprint Gaming ได้ยกระดับการออกแบบสล็อตอย่างต่อเนื่อง เกมของ Blueprint มาพร้อมกับรูปแบบแปลกๆ ที่มีลักษณะสม่ำเสมอทั่วทั้งกระดาน

พิมพ์เขียวปล่อยสล็อต Megaways เป็นประจำ อย่างไรก็ตามผู้เล่นแสดงความสนใจว่าคุณลักษณะในหลาย ๆ สล็อตเริ่มซ้ำซากจำเจ กลไกของเกม Megaways อยู่ในจุดสูงสุดของชื่อเสียงและพิมพ์เขียวใช้ประโยชน์จากใบอนุญาต BTG อย่างมาก ตอนนี้ทางสตูดิโอได้รับการกล่าวขานว่าจะเปิดตัวสล็อต Pig Wizard Megaways

The Pig Wizard Megaways รายละเอียด

กลับสู่ผู้เล่น: 95.75%

ม้วน: 6

เดิมพัน: จาก 0,10 ถึง 10

วิธีชนะ: 15,625

กระทู้: หมูวิเศษ

ฟีเจอร์ Pig Wizard Megaways: ฟรีสปิน, ตัวคูณฟรีสปิน, เมกะเวย์, มัลติเวย์ (+1024), สัญลักษณ์ลึกลับ , สุ่มไวด์ / ไวด์เพิ่มเติม, สัญลักษณ์กระจาย , ปักหมุดไวด์ , ไวด์

สี: น้ำเงินเข้ม, ม่วง

อุปกรณ์: เดสก์ท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

Pig Wizard Megaways ที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 27.09.2019 เป็นภาคต่อของเกมต้นฉบับปี 2015 อย่างไรก็ตาม มันเต็มไปด้วยฟีเจอร์และตัวปรับแต่งต่างๆ ที่ไม่เคยเห็นผู้คนเร่งรีบในการรวบรวมวงล้อขนาดใหญ่เพื่อหมุนวงล้อ เพราะมันมาพร้อมกับ RTP ที่ต่ำมาก ในปี 2018 ที่สร้างครั้งที่สองได้รับการปล่อยตัวให้ความสำคัญกับก้าวหน้าแจ๊คพ็อพระมหากษัตริย์ซึ่งมีแม้แต่น้อยRTP

การเล่นเกมและบรรยากาศของ Pig Wizard MegaWays Slot

“The Pig Wizard: MegaWays”มีรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ำอีกครั้ง! คุณจะได้สัมผัสกับดินแดนมหัศจรรย์สีม่วงลวงตาพร้อมกับปราสาทของพ่อมดในคืนพระจันทร์เต็มดวงในพื้นหลังของหน้าต่างเกมที่ประดับประดาอย่างหนัก หนักมากจนแทบจะดูไม่มีรสนิยมที่ดี ซาวด์แทร็กที่มีเสน่ห์ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ มีชีวิตชีวาในขณะที่รายการวิซาร์ดเป็นส่วนหลักของชุดสัญลักษณ์การจ่าย

ผู้เล่นส่วนใหญ่จะพบว่ามันโง่ไปหน่อยที่จะเล่นกับหมู แม้ว่า Blueprint Gaming จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยธีมพิเศษนี้ และผู้เล่นควรลองใช้ดู The Pig Wizard Megaways เป็นสล็อตวิดีโอที่มีหกรีล มากถึงห้าแถวและมากถึง 15,625 วิธีในการชนะ จำนวนวิธีจาก 64 ถึงสูงสุดจะคงอยู่แบบสุ่มสำหรับการหมุนแต่ละครั้งโดยเลือกระหว่างสองถึงห้าสัญลักษณ์การจ่ายสำหรับทุกวงล้อ การจ่ายเงินจะได้รับรางวัลสำหรับสองถึงหกสัญลักษณ์ที่ตรงกันบนวงล้อที่อยู่ติดกันจากซ้ายไปขวาเท่านั้น

สัญลักษณ์การจ่าย

พวกเขาเริ่มต้นที่จุดต่ำสุดด้วยไพ่รอยัลตลอดกาลและเคยใช้ตั้งแต่ 9 ถึง A ให้คุณ 0.5x ถึง 1x เดิมพันของคุณเมื่อหกไปถึงวงล้อ ของกำนัลได้แก่ หนังสือเวทมนตร์ หีบสมบัติ หมวกของพ่อมด และตัวช่วยสร้างเองบนกระเบื้องสีทอง หกชนิดเดียวจ่าย 2x ถึง 10x เงินเดิมพันของคุณ

ไอคอนสีม่วงที่ทำเครื่องหมายด้วยคำนั้นเป็นสัญลักษณ์เสริมซึ่งปรากฏบนวงล้อสองถึงหกเท่านั้นและแทนที่สำหรับสัญลักษณ์การจ่ายปกติทั้งหมด ตัวช่วยสร้างบนกระเบื้องสีน้ำเงินคือสแกตเตอร์ในเกมหลัก ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในการหมุนฟรี ลูกบอลคริสตัลสีม่วงทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ลึกลับ

คุณสมบัติสล็อต Pig Wizard Megaways

ในช่องพิมพ์เขียวจำนวนมาก ความคลั่งไคล้ของฟีเจอร์เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการในการสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ การผสมผสานของโบนัสและคุณสมบัติสุ่มทำให้เกมน่าดึงดูดและรักษาระดับความสงสัยให้เพิ่มขึ้นตลอดเซสชั่น ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขายังคงติดตามบทในภาคต่อของ Megaways

หัวใจสำคัญของรูปแบบเกมในเกมหลักและการหมุนฟรีคือ Mystery Mirror ที่ติดอยู่ที่หน้าต่างเกมทางด้านซ้าย มันสามารถสุ่มเลือกตัวดัดแปลงสามตัวในการหมุนใดก็ได้

Spinnus Repeatum:สัญลักษณ์การจ่ายแบบสุ่มมาในกระจกในการหมุนแต่ละครั้ง การทำคอมโบที่ชนะด้วยสัญลักษณ์ที่เลือกจะทำให้เกิดฟีเจอร์ Win Streak ที่คล้ายกับ Genie Jackpots Megaways คอมโบถูกล็อคไว้สำหรับการหมุนใหม่โดยมีเพียงช่องว่างและสัญลักษณ์ดังกล่าวบนวงล้อ คุณลักษณะนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไม่มีสัญลักษณ์ใหม่เข้ามา การชนะจะคำนวณหลังจากการหมุนรอบสุดท้ายเท่านั้น

Magical Win Spin:ตัวช่วยสร้างหมูสามารถสุ่มปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มสัญลักษณ์เสริมหรือสัญลักษณ์ลึกลับให้กับวงล้อ สัญลักษณ์ลึกลับทั้งหมดจะเปิดเผยสัญลักษณ์การจ่ายทั่วไป ยกเว้นสแคทเทอร์

Winnus Revealo:ตัวช่วยสร้างหมูจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนการหมุนที่แพ้ให้เป็นชัยชนะ หรืออัปเกรดอันที่มีอยู่ให้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า

การกดปุ่มกระจายสามถึงหกครั้งจะทำให้เกิดเมจิกสปิน 10 ถึง 20 ครั้ง ซึ่งสามารถเรียกซ้ำได้เมื่อมีสแกตเตอร์อย่างน้อย 2 สแคทเทอร์บนการหมุนฟรี Scatter 2-6 ครั้งจะเพิ่มฟรีสปิน 5 ถึง 25 ครั้งในการนับ ไม่จำกัด ระหว่างคุณสมบัตินี้ หน้าต่างตัวคูณจะปรากฏขึ้นทางด้านขวา (เดสก์ท็อป) โดยที่ตัวคูณการชนะแบบสุ่มจาก x2 ถึง x50 จะแสดงขึ้นทุกครั้งที่หมุนฟรี โดยรวม, คุณสามารถชนะได้ถึง 10,000 ครั้งเดิมพันของคุณในรอบโบนัส

ความผันผวนและ RTP

เกมดังกล่าวมีความผันผวนปานกลางถึงสูงโดยมี RTP เริ่มต้นที่ 95.75% ไม่เพียงแต่ RTP ที่ได้รับการปรับปรุงในการทำซ้ำล่าสุดของเรื่องราวของหมูเชิงเปรียบเทียบ แต่กราฟิกและภาพก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับต้นฉบับ

คำตัดสินสุดท้าย

The Pig Wizard Megaways เป็นเกมที่น่าสนใจอย่างมาก มาพร้อมกับธีมที่แปลกใหม่และหมูที่เฉียบแหลมเพิ่มองค์ประกอบของอารมณ์ขันและการเสียดสีให้กับวงล้อ แต่เนื่องจากเกม Megaways มันไม่ประสบความสำเร็จในการนำสิ่งใหม่มาสู่โต๊ะ

เกมทั้งหมดเกี่ยวกับคุณสมบัติ respin ซึ่งทริกเกอร์ค่อนข้างซ้ำแล้วซ้ำอีก ดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลอะไรที่น่าประหลาดใจ แม้ว่า เนื่องจากค่าของสัญลักษณ์ต่ำมากซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีมาก นั่นเป็นเหตุผลที่ต้องการความช่วยเหลือจากตัวคูณแบบสุ่มในการหมุนรอบฟรีเพื่อให้ได้รับชัยชนะอย่างมาก . ศักยภาพในการชนะนั้นไม่เลว การเดิมพัน 10,000 ครั้งค่อนข้างเป็นมาตรฐานสำหรับเกม Megaways

Play ‘n Goมีช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่วุ่นวาย ตลอดเดือนกันยายนและตอนนี้ถึงเดือนตุลาคม คาสิโนออนไลน์ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเปิดตัวเกมสล็อตแมชชีนใหม่ ๆเพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน หนึ่งในรายการล่าสุดเพิ่มเติมจากนักพัฒนาซอฟแวร์คาสิโนเป็นภารกิจเงินสด

Mission Cash ควรจะเปิดตัวในเว็บไซต์ชั้นนำทุกแห่งที่เสนอเกม Play ‘n Goในเดือนนี้ คาสิโนออนไลน์ใด ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดตัวเกมมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นภายในไม่กี่วันและสัปดาห์ที่จะมาถึง

Mission Cash เปิดตัวแล้ว

ในทางกลับกัน Mission Cash เป็นเกมที่ค่อนข้างพื้นฐาน มีเพียง 20 เพย์ไลน์ที่ครอบคลุม 5 รีลของสล็อต และเงินเดิมพันมีตั้งแต่ 0.20 ถึง 100.00 ต่อเทิร์น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมาตรฐานสำหรับเกม Play ‘n Go ใดๆ อย่างไรก็ตาม แจ็คพอตแบบไม่ก้าวหน้าซึ่งมีมูลค่า 1,000 เหรียญสามารถชนะในช่องซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่ดีต่อผู้เล่นและเป็นเกมที่มีความแปรปรวนปานกลางถึงต่ำ

สิ่งที่คาดหวังจากสล็อต

สล็อต Mission Cash ใหม่เปิดตัวที่เว็บไซต์คาสิโนพร้อมคุณสมบัติที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้ผู้เล่นใช้ประโยชน์จาก มีโบนัสการหมุนซ้ำที่ทำงานในธีมของยุค 60 นี้ ซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจมส์ บอนด์/สายลับ และเกิดขึ้นจากการเล็งไปที่ไอคอนตัวแทนสีน้ำเงินหรือสีแดง การขยายไวลด์การหมุนซ้ำ และสินค้าอื่นๆ สามารถถูกแทงด้วยโบนัสนี้

รอบการหมุนฟรียังถูกออกแบบให้สล็อต Mission Cash อีกด้วย ในรอบนี้ ผู้เล่นสามารถหมุนฟรีสปินได้ทั้งหมด 8 ครั้ง ในระหว่างการหมุนนั้น คุณลักษณะที่แสดงไว้เมื่อสักครู่นี้ จะรวมอยู่ในแต่ละเทิร์น สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสมากมายที่จะคว้าชัยชนะในเกม

คาสิโน Play ‘n Go ตอนนี้ดำเนินการเกม

การเปิดตัวที่เรียบง่ายจะไม่ดึงดูดทุกคน ท้ายที่สุดมีสล็อตแนวสายลับมากมายที่คุณอาจลองใช้ อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนการลากแบบไม่ต่อเนื่องที่มีมูลค่ามากกว่าพันเท่าของสิ่งที่คุณเดิมพัน และสัญลักษณ์เสริมและสปินซ้ำมากมาย มีเหตุผลมากมายที่เกมนี้อาจทำเครื่องหมายในช่องของคุณ

ผู้เล่นสล็อตท่านใดสนใจที่จะลองเล่นเกมสล็อตที่มีความแปรปรวนปานกลางถึงต่ำนี้สามารถคาดหวังว่าจะเปิดตัวในเดือนนี้ หากยังไม่ได้ปรากฏในคาสิโน Play ‘n Go ที่คุณชื่นชอบ ในไม่ช้าก็จะปรากฏ

ต่อจากนี้ไป Wells Fargo Center ในฟิลาเดลเฟียจะมีห้องรับรองใหม่สองห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบในธีม BetRivers.com และ Rivers Casino

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวความร่วมมือกับ SugarHouse ในไม่ช้าจะเป็น Rivers Casino และ BetRivers.com ผ่านห้องรับรองกีฬาเหล่านี้ซึ่งจะยกระดับประสบการณ์เกมในวันแข่งขันที่ Wells Fargo Center อย่างไม่ต้องสงสัย พื้นที่ทั้งสองนี้เป็นส่วนเสริมที่น่าทึ่งสำหรับช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของโครงการปรับปรุงของเรา และเรารู้ว่าแฟนๆ ของเราจะพึงพอใจกับการออกแบบและประสบการณ์” Valerie Camillo ประธานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสำหรับ Flyers และ Wells Fargo Center กล่าว

“ศูนย์ Wells Fargo จะเป็นบ้านของ Rivers Casino Philadelphia เมื่ออยู่ไกลบ้าน เมื่อแฟนบอลเดินเข้าไปใน Wells Fargo Center และห้องรับรองกีฬา พวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นและสบายใจแบบเดียวกันกับที่คาสิโนจะมีเมื่อหนังสือกีฬาในคาสิโนที่ล้ำสมัยของเราเปิดตัวในปลายเดือนนี้” Rob Long ผู้จัดการทั่วไปของทรัพย์สินคาสิโนกล่าวว่า

The Rivers Casino Philadelphia Sports Lounge จะอยู่ทางใต้สุดของอารีน่าและจะครอบครองพื้นที่ 5680 ตารางฟุต ห้องรับรองนี้จะมีกระดานแปลก ๆ และจอภาพเพิ่มเติมที่บาร์ อีกห้องหนึ่ง BetRiver.com Sports Lounge จะอยู่ที่ New City Terrace และจะมีเลานจ์ขนาดใหญ่ 6500 ตารางฟุต

“เราไม่สามารถรอให้แฟนกีฬาฟิลาเดลเฟียได้สัมผัสกับเลานจ์กีฬาแห่งใหม่เหล่านี้ เรารู้ว่าเมืองนี้มีความหลงใหลในกีฬาเพียงใด และเราดูแลอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าห้องรับรองเหล่านี้มีทุกสิ่งที่แขกจำเป็นต้องรับชมและลงมือปฏิบัติในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น” Mattias Stetz ซีโอโอของ Rush Street Interactive ผู้ดำเนินการ จากหนังสือกีฬาในคาสิโนและออนไลน์ของ SugarHouse กล่าว

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมพื้นที่วิทยุ ป้ายโฆษณา และตำแหน่งสื่อ

High 5 Games (H5G) ผู้ให้บริการเกมที่ได้รับรางวัลได้นำเสนอประสบการณ์สล็อต ‘Shadow of the Panther’ เวอร์ชันไดนามิก เกมจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ‘เดิมพันพาวเวอร์’ จากนี้ไป ซึ่งจะสร้างความแตกต่าง

คำอธิบายของสล็อต

Shadow of the Panther สร้างขึ้นสำหรับตลาดออนไลน์ RMG ด้วย 80 วิธีในการชนะ ตัวละครที่โดดเด่นของเกมคือสัตว์ร้ายที่เข้าสู่ความมืด ผ่านป่า และเผชิญกับอุปสรรคมากมายในขณะที่มองหารางวัลสำคัญในกระเป๋า

หนึ่งในการเพิ่มล่าสุดของเกมคือตัวเลือก Power Bet ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่างๆ คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเทอร์โบชาร์จเงินรางวัลของพวกเขาสำหรับการหมุน 30 ครั้งถัดไปด้วยค่าใช้จ่ายต่อไปนี้: 10x, 20x, 30x หรือ 40x ของเงินเดิมพันปัจจุบัน

การเล่น Shadow of the Panther ไม่เคยมีอะไรน่าสนใจมากไปกว่านี้ เกมดังกล่าวมี H5G Split Symbols ซึ่งนำโอกาสในการชนะเพิ่มเติม สัญลักษณ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือคุณลักษณะ Super Stacks ซึ่งทำให้สัญลักษณ์ลึกลับซ้อนกันและเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่ชนะมากขึ้น นี้สล็อตออนไลน์สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและสก์ท็อป

คำอย่างเป็นทางการ

Nicholas Chin ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ High 5 Games แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อเกมล่าสุดว่า:

“สล็อต ‘Shadow of the Panther’ เวอร์ชันโปรเกรสซีฟ”

“เกมยอดนิยมนี้โผล่ออกมาจากความมืดอีกครั้งและตอนนี้มีฟีเจอร์ Power Bet ที่มีพลังเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้กับการเล่นเกม การขี่สำหรับผู้เล่นเป็นจุดสูงสุดและมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่และปังที่ผู้เล่นสล็อตทั่วโลกไม่เคยเห็นมาก่อน”

เขาเพิ่ม:

“Shadow of the Panther Power Bet มีฟีเจอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่หลายอย่างและกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุงจากชื่อดั้งเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพระดับสูงที่เราได้กำหนดไว้สำหรับการจำหน่ายเกมสนับสนุนตามปกติ”

เกี่ยวกับ High 5 Games

High 5 Games เป็นผู้ให้บริการเกมล้ำสมัยที่สร้างเนื้อหาสำหรับผู้ให้บริการออนไลน์ คาสิโนบนบกและบนโซเชียล ผู้ดำเนินการสร้างเกมด้วยรูปแบบเฉพาะที่น่าสนใจและน่าสนใจ High 5 Games มีชื่อเสียงในการสร้างชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรมการพนัน บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมถึงวิศวกรซอฟต์แวร์ นักคณิตศาสตร์ และโปรแกรมเมอร์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเกมแนวโปรเกรสซีฟ สูง 5 เกมส์ได้รับอนุญาตจากสหราชอาณาจักรพนันคณะกรรมการ , มอลตาการเล่นเกมและยิบรอลตามีอำนาจกำกับดูแล

Red Tiger Gaming ค่อยๆ เริ่มปรับปรุงข้อเสนอของสล็อต MegaWays ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีเกมใหม่จำนวนหนึ่งค่อยๆ เข้าสู่คาสิโนออนไลน์ ตอนนี้ไฟมังกร: ช่อง MegaWaysเป็นชุดที่จะเปิดตัวคาสิโนสีแดงเสือ

รูปแบบการเล่นที่จ่ายให้กับผู้เล่นในรีลีสใหม่ล่าสุดจาก Red Tiger Gaming นั้นเหมือนกับที่พบในสล็อตอื่นๆ จากผู้ให้บริการรายนี้ อย่างไรก็ตาม มีคุณลักษณะดั้งเดิมในการเปิดตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Dragon’s Fire เช่นกัน

สล็อต MegaWays ล่าสุดของ Red Tiger

Dragon’s Fire: MegaWays นำเสนอช่องจ่ายเงิน 117,649 ช่องเหมือนกับที่คุณคาดว่าจะพบในสล็อต MegaWays ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจำนวนบรรทัดเหล่านั้นสามารถสุ่มปรากฏบนการหมุนแต่ละครั้งทั่วทั้งหกวงล้อของสล็อต สามารถรับรางวัลมูลค่าสูงถึง 250,000 เหรียญในการเปิดตัวที่มีความผันผวนสูงซึ่งมีอัตรา RTP ที่ 95.72%

เช่นเดียวกับเกม MegaWays ส่วนใหญ่ มีสัญลักษณ์เสริมในเกม เหล่านี้สามารถปรากฏซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ตาของมังกรและสามารถทดแทนไอคอนทั้งหมดบันทึกสำหรับฟรีสปินกระจาย

ฟรีสปินและตัวคูณ

หลังจากชนะในเกมหลัก (หรือรอบหมุนฟรี) ตัวคูณจะเพิ่มขึ้น 1 เท่า สิ่งนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 50 เท่าหากคุณชนะ 50 ครั้งติดต่อกันติดต่อกัน เมื่อเกิดการหมุนที่ไม่ชนะ ตัวคูณจะลดลงเหลือฐานขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ณ จุดใด ๆ ในเกม Eye Boost ที่กระตุ้นแบบสุ่มสามารถเพิ่มตัวคูณได้มากถึง 10 เท่า คุณสมบัติสุ่มอีกอย่างหนึ่งจะเห็นมังกรหายใจวงล้อไวด์หรือสัญลักษณ์หมุนฟรีบนวงล้อ

สำหรับโบนัสฟรีสปินนั้น ผู้เล่นจะเลือกมังกรทองตัวใดตัวหนึ่งบนหน้าจอเพื่อสุ่มจำนวนสปิน ระหว่างฟีเจอร์หมุนฟรี โบนัส Dragon’s Egg Multiplier จะไม่รีเซ็ตหลังจากแพ้ นอกจากนี้หากผู้เล่นมีตัวคูณในการดำเนินการในเกมฐานที่ปั่นฟรีคูณจะเริ่มต้นในอัตราเดียวกันกับที่

เล่น Dragon’s Fire: MegaWays ตุลาคมนี้

Dragon’s Fire ขจัดองค์ประกอบทั่วไปหลายอย่างของสล็อต MegaWays ในขณะที่ผู้เล่นยังคงคุ้นเคย นอกจากนี้ยังแนะนำคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์บางอย่างสำหรับประเภท MegaWays คาดว่า Red Tiger Gaming ได้พัฒนาสล็อตที่จะเปิดตัวในคาสิโนออนไลน์ชั้นนำและเว็บไซต์เดิมพันทางอินเทอร์เน็ตที่นำเสนอเกมจากผู้ให้บริการในเดือนนี้

Greentubeแผนกโต้ตอบของNovomaticได้เปิดตัวในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเกมบนเว็บไซต์ mycasino.ch ของ Grand Casino Luzern ในฐานะหนึ่งในซัพพลายเออร์รายแรกๆ ที่เปิดให้บริการในตลาดออนไลน์ที่มีการควบคุมใหม่

การเปิดตัวเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ISO อย่างมีประสิทธิภาพและในขั้นต้นมีมากกว่า 50 ชื่อที่ผู้เล่นชาวสวิสรู้จักในส่วนคาสิโนทางบก mycasino.ch โดยความร่วมมือจากแกรนด์คาสิโนลูเซิร์นกับ PAF ซึ่งยังเป็นพันธมิตรโดยตรงของ Greentube สำหรับการดำเนินงานในฟินแลนด์ , ลัตเวียและเอสโตเนียเอสโตเนีย

การเปิดตัว Greentube ใน สวิตเซอร์แลนด์ทำให้ Grand Casino Luzern เข้าถึงเกมคลาสสิกยอดนิยมที่คัดสรรมาอย่างดี รวมถึงเนื้อหาออนไลน์ใหม่เท่านั้นซึ่งได้รับการแนะนำสำหรับผู้เล่นในท้องถิ่น สล็อต Super Cherry อันโด่งดังของ Golden Games ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอาณาเขต จะให้บริการโดย Greentube เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่สูง

Greentube กล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัทจะแนะนำเกมที่มีอยู่มากมายในประเทศ รวมถึงหัวข้อใหม่ “สำหรับผู้เล่นในท้องถิ่น” และจะนำเสนอ Super Cherry Slots ของ Golden Games เท่านั้น หัวหน้าผู้บริหารที่ Grand Casino Luzern, Wolfgang Bliem กล่าวว่าเกมยอดนิยมอย่าง Super Cherry Slots ทำให้ข้อตกลงนี้น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับคาสิโน

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า:

“เนื่องจากผลงานของ Greentube มีเกมที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในตลาดสวิส การเป็นหุ้นส่วนนี้จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับเกมยอดนิยม เช่น Super Cherry Slots และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ mycasino.ch ในฐานะคาสิโนออนไลน์ของสวิสที่น่าดึงดูดที่สุด ” “เมื่อรวมกับข้อเสนอเชิงโต้ตอบที่น่าประทับใจของ Greentube บริษัทมีกระบวนการบูรณาการที่ราบรื่นตลอด ทำให้เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยเราพัฒนาธุรกิจออนไลน์ของเรา”

หัวหน้าฝ่ายขาย Greentube, Daniel Lechner กล่าวว่า:

“ตลาดสวิสคาดว่าจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับเราเนื่องจากความคุ้นเคยของเกมของเรากับผู้เล่นในท้องถิ่น และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายแรกที่จะเปิดตัวในภูมิภาคที่น่าตื่นเต้นนี้” “ตำแหน่งผู้นำของ Grand Casino Luzern ในและ ความรู้เกี่ยวกับตลาด บวกกับฐานลูกค้าที่กว้างขวาง จะช่วยให้เราเติบโตแบรนด์ของเราในสวิตเซอร์แลนด์และสร้างชื่อเสียงจากภาคพื้นดินของเรา”

ขับเคลื่อนโดย Paf เว็บไซต์ mycasino.ch เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมหลังจากสภาแห่งชาติของประเทศ (Bundesrat) ในการอนุมัติใบสมัครของคาสิโนสำหรับใบอนุญาต igaming เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน

Grand Casino Luzern เป็นหนึ่งในสี่คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์โดย Bundesrat ในเดือนมิถุนายนหลังจาก 73% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวสวิสอนุมัติข้อเสนอเพื่อควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ในการลงประชามติในเดือนมิถุนายน 2018

Caesars Entertainment ได้รับการอนุมัติจาก Federal Trade Commission (FTC) ให้ดำเนินการตามแผนการขาย Rio All-Suite Hotel & Casino ให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์ก

แผนการขาย Suite Hotel & Casino ได้รับการประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน การขายการไล่เบี้ยการเล่นเกมและการบริการคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี คาสิโนและโรงแรมจะถูกซื้อกิจการในราคา 526.3 ล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กที่ควบคุมโดยบริษัทอิมพีเรียลในนครนิวยอร์ก

Caesars Entertainment จะยังคงเป็นเจ้าภาพในทรัพย์สินแม้หลังการขาย บริษัท อิมพีเรียลจะให้เช่าทรัพย์สินแก่ซีซาร์เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีในราคา 45 ล้านดอลลาร์ต่อปี

Tony Rodio ซีอีโอของ Caesars กล่าวว่าพวกเขาจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งและปรับปรุงคุณสมบัติแถบของพวกเขาได้ พวกเขายังวางแผนที่จะควบรวมกิจการกับ Eldorado ในปี 2020

สล็อตแมชชีนคลาสสิกยังคงได้รับความนิยมจากผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ทั่วเน็ต ใครจะจินตนาการว่าด้วยส่วนเกินของวิดีโอสล็อต, สล็อต 3 มิติ, เกมแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟและชื่อ MegaWays สล็อตคลาสสิกจะหล่นลงมาเป็นเกมโปรดของผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ ที่ไม่ได้พิสูจน์ให้เป็นกรณีแม้ว่า อันที่จริงPragmatic Playได้เปิดตัวใหม่ในเดือนนี้

เปิดตัวสล็อต Super Joker ใหม่ของ Pragmatic Play

Pragmatic Play เพิ่งเปิดตัวสล็อต Super Jokerในเดือนนี้ ในทางกลับกัน สล็อตแมชชีน Super Joker เป็นสล็อตคลาสสิกที่ไม่ธรรมดา มีสามวงล้อและห้าเพย์ไลน์สำหรับเกม และการหมุนสล็อตจะทำให้ผู้เล่นเสียค่าใช้จ่ายเพียง 0.05 ที่ค่าใช้จ่ายมากที่สุด สล็อตมีการเดิมพันสูงสุดต่อที่ 25.00 ต่อเทิร์น รางวัลที่มีมูลค่าสูงถึง 15x ของการเดิมพันบรรทัดทั้งหมดสามารถชนะได้ในสล็อตใหม่ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์RT P ที่ 96.52%

สล็อตคลาสสิกพร้อมคุณสมบัติพิเศษ

แม้ว่า Super Joker จะเป็นสล็อตคลาสสิก แต่ก็ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษมากมายที่สามารถเพิ่มสีสันให้กับการเล่นเกมได้ มีสัญลักษณ์เสริมในรูปของตัวตลก/ตัวตลก ไอคอนนี้สามารถแทนที่รายการอื่นๆ ทั้งหมดในเกมเพื่อช่วยให้ผู้เล่นได้รับชัยชนะ

ยิ่งไปกว่านั้น สล็อตใหม่ยังมีสิทธิพิเศษอีกสองอย่าง อย่างแรกคือโบนัสหมุนซ้ำ เมื่อสัญลักษณ์ปรากฏซ้อนกันเต็มที่บนสองในสามวงล้อของสล็อต โบนัสจะเริ่มขึ้น มันยึดวงล้อเหล่านั้นเข้าที่และจะเสนอให้หมุนซ้ำจนกว่าจะได้ชุดค่าผสมที่ชนะ (ชนิดใดก็ได้) โบนัสที่สองเกิดขึ้นเมื่อสัญลักษณ์เดียวกันตกลงบนตำแหน่งรีลทั้งหมด มันจะเสนอวงล้อโบนัส ผู้เล่นสามารถชนะตัวคูณเงินสดมูลค่าสูงถึง 5x หรือสัญลักษณ์ “ขึ้น” อันหลังพาพวกเขาไปอีกล้อหนึ่งซึ่งมีทวีคูณมากขึ้น มูลค่าสูงถึง 20x ของรางวัลที่ได้รับ

จะหา Super Joker ได้ที่ไหนในเดือนนี้

Super Joker เป็นสล็อตแมชชีนคลาสสิก แม้ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​เช่นไวล์ดสปินซ้ำและตัวคูณ สิ่งนี้ทำให้สล็อตน่าสนใจมากกว่าเครื่องผลไม้และสล็อตคลาสสิคอื่น ๆ ที่คุณพบทางออนไลน์อย่างแน่นอน ด้วยโชคเล็กน้อย ผู้เล่นสล็อตควรจะสามารถพบสล็อตใหม่ที่เปิดตัวที่คาสิโน Pragmatic Play ชั้นนำทั้งหมดในเดือนนี้ ให้ตัวเลือกระหว่างสล็อตคลาสสิกมาตรฐานกับสล็อตนี้ Super Joker ชนะมือลง

Microgamingได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในที่สุดเพชรเดโคดีลักซ์ เกมสล็อตใหม่ที่พัฒนาโดยเพียงสำหรับวินเพชรเดโค Deluxe เป็นแบบไดนามิกห้ารีล, เก้าจ่ายบรรทัดบนสุดที่มีคุณภาพสินค้าที่ใช้ได้สำหรับการหลงใหลคาสิโนออนไลน์

ด้วยการออกแบบที่ฉูดฉาดและเพลงประกอบที่สวยงาม เกมนี้ถูกกำหนดให้ประสบความสำเร็จ มีการออกแบบที่ชวนให้นึกถึงอดีตที่คล้ายกับ “good ole 20s” และมอบสิ่งที่พิเศษให้กับเกมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี

“จากความนิยมของเกม Deco Diamonds ดั้งเดิมที่เปิดตัวในเดือนมกราคมปีที่แล้ว Just For The Win ได้สร้างภาคต่อที่น่าดึงดูดใจ Just For The Boost กับ Deco Diamonds Deluxe Symbol Nudge เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับชื่อนี้ เปิดโอกาสให้เปลี่ยนการพลาดท่าให้กลายเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมและกระตุ้นการหมุนวงล้อโบนัสที่โลภ” James Buchanan ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลกของไมโครเกมมิ่งกล่าว

“Deco Diamonds Deluxe เป็นสล็อตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาร์ตเดคโคที่มีเสน่ห์และความตื่นเต้นของยุคแจ๊ส เพชรที่วาววับ ผลไม้ และสัญลักษณ์ที่ส่องประกายระยิบระยับเต็มกำลังซูมข้ามวงล้อในเกมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วนี้ เสริมด้วยเพลงประกอบที่ยอดเยี่ยม โยฮัน เพอร์สัน ซีอีโอของ Just For The Win กล่าวว่า Deco Diamonds Deluxe จับคู่กลไกใหม่ๆ กับฟีเจอร์ดั้งเดิมที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อสร้างเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงพร้อมศักยภาพในการได้รับรางวัลมากมาย

ในเดือนมิถุนายน กฎหมายการเล่นเกมของอิลลินอยส์ได้ประกาศใช้ ซึ่งเปิดประตูสำหรับคาสิโนที่รอคอยมานานในชิคาโก คาสิโนได้รับการจัดสรรตำแหน่งการเล่นเกม 4,000 ตำแหน่ง; กฎหมายยังอนุญาตตำแหน่ง 2,000 ตำแหน่งในเขตชานเมืองทางใต้ของ Cook County ซึ่งพวกเขาได้ติดตั้งเครื่องสล็อตในสนามแข่งม้า

เจ้าหน้าที่ใน Homewood และ Lynwood ได้รับรองข้อเสนอแยกต่างหากสำหรับนักพัฒนาคาสิโนเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมในพื้นที่ คาสิโนรวมร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง และบาร์ในชุมชนของพวกเขา เมืองอื่นๆ ที่มองหานักพัฒนาเพื่อสร้างคาสิโนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ได้แก่ Calumet City, Country Club Hills, Matteson และ Crestwood

ในรัฐอิลลินอยส์ ผู้พัฒนาคาสิโนต้องยื่นขอใบอนุญาตกับ Illinois Gaming Board พร้อมค่าธรรมเนียม $250,000 คณะกรรมการจะใช้เวลาหนึ่งปีในการพิจารณาโครงการที่จะได้รับรางวัลตามร่างกฎหมายวุฒิสภา 690

ข้อเสนอที่ส่งมาสำหรับแผนคาสิโน Homewood จะมีค่าใช้จ่าย 274 ล้านเหรียญสำหรับคาสิโนที่มี 251 ห้องใกล้ Interstate 80 ที่จุดตัดของ Halsted และ 175th Street คาสิโนจะดำเนินการโดย Poarch Band of Creek Indians จากอลาบามา

คาสิโน Lynwood จะมีความโดดเด่นมากขึ้น แผนสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวมีมูลค่า 380 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะรวมถึงโรงแรมสูง 20 ชั้นในรัฐอิลลินอยส์ 394 และถนนเกล็นวูด-ไดเออร์ Ho-Chunk Nation of Wisconsin จะดำเนินการคาสิโน

ผลกระทบต่อคาสิโนในภูมิภาค

ผลการศึกษาสรุปว่าคาสิโนในชิคาโกกำลังแพ้ จากการศึกษาพบว่าการเก็บภาษีเพิ่มเติมจากรายได้ของคาสิโนจะทำให้คาสิโนดำเนินงานอย่างมีกำไรในชิคาโกได้ยาก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายวุฒิสภา 690 เมื่อพวกเขากลับมายังรัฐสภาในเดือนพฤศจิกายน

เกม Endemol Shine เปิดตัววิดีโอสล็อตใหม่ Monster Meltdown ซึ่งแนะนำกลไกใหม่ล่าสุด Scatterways เกมใหม่นี้มีรูปแบบศิลปะที่มีชีวิตชีวาและกลไกใหม่ ซึ่งดึงดูดสายตาของผู้เล่นทุกคนได้อย่างรวดเร็ว การขยายวงล้อและสัญลักษณ์การสลับทำให้เกมน่าสนใจ

สล็อตวิดีโอใหม่เป็นวิธีใหม่ในการชนะ โดยที่สัญลักษณ์ใด ๆ ที่ตรงกันระหว่าง 5 ถึง 15 ชนิดส่งผลให้เป็นผู้ชนะ ไม่มีเส้นที่ชนะและหลายสัญลักษณ์ในคอลัมน์เดียวกันนับรวม คุณลักษณะที่คณะกรรมการการขยายตัวสามารถเกิดขึ้นได้ในการหมุนใด ๆ ที่จะเพิ่มขนาดของคณะกรรมการถึง 36 มอนสเตอร์ที่มีความเป็นไปได้ของทั้งสองฟรีอีกสปิน

อย่าแปลกใจที่เห็นภาพประกอบการ์ตูนใน Monster Meltdown; มันเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่สนุกที่ทำให้คุณเพลิดเพลิน การ์ตูนมีสีเฉพาะบนวงล้อ นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์เคลื่อนไหวอยู่ใต้วงล้อและชุดกลไกเฉพาะในพื้นหลัง

เมื่อไม่กี่วันก่อน กลุ่มเกมชาวออสเตรียNovomaticได้เข้าครอบครอง Casino Riviera ในรีสอร์ทริมทะเลของสโลวีเนียที่เมืองปอร์โตรอซ ปัจจุบันบริษัทควบคุมคาสิโน 9 แห่งจากทั้งหมด 26 แห่งที่ได้รับอนุญาตในประเทศ เป็นหนังสือพิมพ์ Delo และ Dnevnik ที่รายงานเกี่ยวกับการเข้ายึดครองเมื่อวันเสาร์

Novomatic Group เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของคือ Johann F. Graf ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 181 ในรายชื่อมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของ Forbes ด้วยเงิน 10,000 ล้านยูโร

กลุ่มนี้มีพนักงานประมาณ 30,000 คนในกว่า 50 ประเทศ ปีที่แล้วมีรายได้จากการขายประมาณ 5 พันล้านยูโร Dnevnik เขียน Novo Investicije ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 300 คนในปีที่แล้วสร้างรายได้จากการขายรวม 32 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 60% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 171% เป็น 2.17 ล้านยูโร

ก่อนหน้านี้ Novomatic ได้ซื้อกิจการคาสิโน Kongo ใกล้ Grosuplje ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Ljubljana และ Lev ใน Ljubljana จาก Joc Pečečnik ผู้ประกอบการชาวสโลวีเนีย

ดำเนินการผ่านบริษัท Novo Investicije, Novomatic ได้เข้าซื้อกิจการ Casino Princess ใน Nova Gorica ในเดือนมิถุนายน คาสิโนนี้ถูกครอบครองโดยทางอ้อมโดยเครือ Princess Group International ของตุรกี

ภายใต้แบรนด์ Admiral Slovenija กลุ่มชาวออสเตรียยังดำเนินการคาสิโนและโรงแรมใน Kozina (Admiral Casino Mediteran), Škofije (Casino Carnevale) และ Ptuj (Casino Poetovio) และห้องเล่นเกมใน Maribor (Casino Joker) และ Lesce (Casino Tivoli)

การเติบโตของยอดขายเกิดขึ้นจากการที่บริษัทต่างๆ ที่ซื้อมาจาก Elektronček ของ Pečečnik ถูกพับเข้าในกลุ่ม Novo Investicije

San Manuel Band of Mission Indians ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียจะโปรโมต Allegiant Stadium ของลาสเวกัสรวมถึงแฟรนไชส์ ​​Raiders NFL หลังจากที่ทีมในปี 2020 ย้ายจาก Oakland ไปยังเมือง

วงจะได้รับสิทธิ์เป็น ‘หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง’ ของ Allegiant Stadium ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Raiders ตั้งแต่ปี 2020 และปัจจุบันเป็นบ้านของทีมฟุตบอลวิทยาลัย University of Nevada at Las Vegas (UNLV)

บาดานกล่าว

“เรามีความยินดีที่จะมี San Manuel Casino เป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ Allegiant Stadium เรายังคงยึดมั่นในการอุทิศตนเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันให้แฟนๆ ของเรา”

San Manuel Casino ในไฮแลนด์เป็นหน้าที่ของวงดนตรี California และ Loren Gill หัวหน้าผู้บริหารของ San Manuel Band of Mission Indians กล่าวว่าความนิยมของ Raiders ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้จะทำให้มั่นใจว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับวงดนตรี

netentได้ตัดสินใจที่จะเครื่องเทศขึ้น (เราควรจะพูดว่าหวานขึ้นไป) ตลาดเกมด้วยการเปิดตัวใหม่ของพวกเขาSweety น้ำผึ้งฟรุ๊ตตี้ แม้ว่าหลายเกมจะได้รับแรงบันดาลใจจากธีมแสนหวานและมีสีสันนี้แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของNetEntก็มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จที่คาสิโนออนไลน์ด้วยธีมที่มีสีสันและภาพที่สวยงาม

ในขณะที่สล็อตส่วนใหญ่มีสปินที่ประดับด้วยมะนาว ส้ม และผลไม้ที่คล้ายกัน NetEnt ตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและพัฒนาเกมที่มี Asian Fruits

นี่เป็นวิดีโอเกมขนาด 3×5 ที่มี Star Fruit และ Dragon Fruit สำรองข้อมูลด้วยเพลงที่น่ารัก เกมนี้มีการ์ดและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ออกแบบมาอย่างลงตัว

ป่าสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนจากตัวอักษรจีนสำหรับ“ผลไม้” สามารถทดแทนสำหรับสัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดและจะปรากฏบนวงล้อ 2,3 และ 4

นอกจากนี้ การเดิมพันที่ชนะด้วยผลไม้ที่ตรงกันจะทำให้เกิดสปินพิเศษและมันชนะ ไวด์จ่ายตัวคูณไวด์และตัวคูณสปินพิเศษ

เมื่อคุณสมบัตินี้สิ้นสุดลง จำนวนการชนะทั้งหมดจากเซสชันที่เล่นจะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะใดๆ ที่ทำให้เกิดรอบเพิ่มเติม

ผู้เล่นเช็ก Jakub Oliva ได้รับรางวัลตั๋วWorld Series of Poker Europe Main Event มูลค่า 10,350 ยูโร Oliva จบอันดับสามในเวทีโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ด้วยการชนะการแข่งขัน WSOP Circuit นี้ Jakub Oliva ได้รับรางวัล 205,000 ยูโร ซึ่งในตัวมันเองถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญ โดยทำให้เขาผ่านรายรับจากการแข่งขันสดกว่าครึ่งล้านเหรียญ

คล้ายกับการแสดงของ Kabrhel บนโต๊ะสุดท้าย เขากำจัดคู่ต่อสู้หกในเจ็ดของเขา รวมถึงผู้เล่นที่มีชื่อเสียงสูงบางคน เช่น Grzegorz Wyraz และ Andrei Makavets

Daniel Wendorf รับเงิน 21,200 ยูโรสำหรับการจบอันดับที่ 8 และได้รับตั๋วมูลค่า 10,350 ยูโรสำหรับ WSOPE Main Event

ชัยชนะของ Oliver ทำให้เขาได้เข้าร่วม Global Casino Championship นอกจากนี้เขายังได้รับตั๋ว World Series of Poker Europe Main Event มูลค่า 10,350 ยูโร พร้อมกับผู้เล่นทุกคนที่มาถึงโต๊ะสุดท้าย

WSOP International Circuit Main Event Rozvadov ผลตารางสุดท้าย:

Place

Player

Country

Prize

1

Jakub Oliva

สาธารณรัฐเช็ก

€ 205,000*

2

Toon Hanot เนเธอร์แลนด์ € 123,500 *

3

Andrei Makavets

เบลารุส

€ 88,500*

4

Aliaksandr Shylko

เบลารุส

€ 68,500*

5

Shay Rozenbaum

อิสราเอล

€ 54,000*

6

Grzegorz Wyraz

โปแลนด์

€ 42,000*

7

Alois Sprachta

สาธารณรัฐเช็ก

€ 31,000*

8

แดเนียล เวนดอร์ฟ

ออสเตรีย

€ 21,200*

การพนันกีฬาออนไลน์ได้เพิ่มรายได้ที่เก็บในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในกีฬา เปอร์เซ็นต์ที่มีนัยสำคัญของนักพนันใช้รูปแบบออนไลน์ ซึ่งร้อยละ 84 ของนักพนันทั้งหมดเคยเดิมพัน

การเริ่มต้นของ NHL ได้รับเครดิตสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการเดิมพันกีฬาในนิวเจอร์ซีย์ โป๊กเกอร์ออนไลน์ยังบันทึกเพิ่มขึ้น 1.8% จาก 1.61 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 เป็น 1.64 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ คาสิโนออนไลน์ได้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 63.6 ต่อปี รายได้คาสิโนออนไลน์คิดเป็น 95.2 เปอร์เซ็นต์ของรายรับจากการพนันของรัฐ

Golden Nugget เป็นผู้นำเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ด้วยรายรับ 15.64 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน ซึ่งมากกว่า 600,000 ดอลลาร์ในเดือนเดียวกันในปี 2018 Resort Digital Gaming ซึ่งควบคุม DraftKings, FoxBet, Mohegan Sun Casino และ Resort รายงานว่ามีรายรับที่สร้างเป็นจำนวน 8.93 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน รายได้สูงสุดก่อนหน้านี้คือ 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม

ครอบครัว Borgata มีรายรับเพิ่มขึ้น 52.5% เป็น 6.96 ล้านดอลลาร์ Caesars Interactive Entertainment รายงานรายรับ 3.95 ดอลลาร์ซึ่งลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับที่เดียวกันในปี 2561 เว็บไซต์คาสิโนทรอปิคานารายงานการลดลง 2.4% สู่ 3.26 ล้าน

ผู้มาใหม่คาสิโนในนิวเจอร์ซียังบันทึกการเติบโตอย่างมาก ฮาร์ดร็อค แอตแลนติกซิตี้ เติบโตขึ้น 189.7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1.88 ล้านดอลลาร์ โอเชียนคาสิโนรีสอร์ททะยานขึ้น 59.7 เปอร์เซ็นต์ การพนันออนไลน์ในเดลาแวร์ยังแข็งแกร่งด้วย $385k ซึ่งสูงกว่า $75k ในเดือนพฤษภาคม 2019 เกมลอตเตอรีวิดีโอสร้างรายได้ $192.75k ในเดือนกันยายน ในขณะที่เกมบนโต๊ะรายงาน $171,156 และโป๊กเกอร์มีส่วนสนับสนุน $21,000

Amatic Industriesเป็นผู้ให้บริการเกมในออสเตรีย พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการสร้างและวิวัฒนาการของวิดีโอสล็อตรวมถึงเกมคาสิโนอื่นๆ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2536 การกระจายความเสี่ยงของ บริษัท ทำให้พวกเขาสามารถสนับสนุนตลาดล่าสุดที่ชื่อเกมสล็อตคาสิโนออนไลน์มีชื่อเสียงอย่างมาก

การเป็นผู้ให้บริการเกมที่มีความเชี่ยวชาญที่พวกเขาได้มั่นใจเสมอว่ากราฟิกและคุณสมบัติของเกมที่ยอดเยี่ยมที่มีคุณภาพกับช่วงของคุณสมบัติเกมซึ่งรวมถึงป่าขยาย Book of Aztecเป็นเกมสล็อตวิดีโอที่รู้จักกันดี บริษัท ได้รับรางวัลผู้ผลิตต่างประเทศที่ดีที่สุดของรางวัลในปี 2018 ที่คาสิโนชีวิตและธุรกิจนิตยสารงานกาลาดินเนอร์ในโรมาเนีย

บทนำของสล็อตฟาโรห์

หนังสือของฟาโรห์เป็นหนึ่งในเกมที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดของ World Match ในกลุ่มวิดีโอสล็อตยอดนิยม โบราณอียิปต์เกมแนวนี้มาพร้อมกับกราฟิกความละเอียดสูงและเสียงที่จริงจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงกลางของการตามล่าหาสมบัติที่หายไปนาน สล็อตนี้เหมือนกับ The King’s Tut’s HD อย่างมาก ตั้งอยู่ในโลกลึกลับของอียิปต์ ; หนังสือของฟาโรห์เป็นช่องวิดีโอแอคชั่นที่น่าพึงพอใจและเต็มไปด้วย เกมนี้มีทั้งเล่นฟรีและได้เงินจริงโหมดในขณะที่การเชื่อมต่อทางสังคมในตัวช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันจุดโฟกัสได้โดยไม่ต้องหยุดเกม กราฟิก HD และเอฟเฟกต์เสียงตามธีมรวมกับรางวัลมากมายจะทำให้ฐานแฟน ๆ เติบโตทุกวันอย่างไม่ต้องสงสัย

มี 5 วงล้อและ 50 ช่องจ่ายเงินในเกมนี้พร้อมกับมีสัญลักษณ์เสริม , คูณรางวัลและรอบหมุนฟรี เกมนี้เป็นเกมที่แปลกใหม่ซึ่งจะเน้นย้ำถึงจิตวิญญาณที่กล้าหาญของผู้เล่นสล็อตทุกคน

การเล่นเกมและบรรยากาศ

Book of Pharaoh เป็นเกมเกี่ยวกับการล่าสมบัติที่สูญหายไปนาน เกมสล็อตล่าสุดจาก WorldMatch ธีมของสล็อตนี้มีพื้นฐานมาจากปริศนาคลาสสิกของอียิปต์โบราณและมีสัญลักษณ์ที่นำพาดินแดนที่เย้ายวนให้มีชีวิต เช่น ด้วงแมลงปีกแข็ง ดวงตาแห่งเทพฮอรัส และหน้ากากของตุตันคามุน

ที่ทางเข้าของเกม ธีมอียิปต์ปรากฏขึ้นทันทีเมื่อดนตรีที่สื่อความหมายได้เพิ่มบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่สุสานของฟาโรห์ยืนอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ ดูเหมือนแกะสลักอยู่ในหิน ทั้งหมดมีอักษรอียิปต์โบราณแกะสลักไว้อย่างสวยงาม เกมสล็อตวิดีโอนี้จะนำคุณไปสู่การผจญภัยที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่นตลอดเวลา นี่คือสล็อตแมชชีน 5 รีล 3 ไลน์พร้อมการจ่าย 50 ไลน์และสัญลักษณ์เกมที่ออกแบบมาให้เข้ากับรูปลักษณ์ของอียิปต์โบราณ การเดิมพันตรงไปตรงมาโดยผู้เล่นสามารถเลือกจำนวนไลน์ที่ต้องการเล่นจาก 1, 5, 10, 25 หรือ 50 เพย์ไลน์ทั้งหมด พร้อมกับระดับการเดิมพันตั้งแต่ 1 ถึง 8 ซึ่งจะทำให้เดิมพันขั้นต่ำ 0.01 ยูโรและ เดิมพันสูงสุด 100 ยูโร ช่วงการเดิมพันที่กว้างนี้ทำให้เกมนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนไม่ว่าแบ๊งค์หรือสไตล์การเล่นของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

สัญลักษณ์และคุณสมบัติ

สล็อตนี้สร้างขึ้นมาเองอย่างมหาศาล และคุณสามารถจัดเรียงคุณลักษณะต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเล่นสูงสุด คุณยังสามารถกำหนดจำนวนไลน์การเล่น ขีดจำกัดการเดิมพัน และความถี่ในการตี มีตัวเลือกเล่นอัตโนมัติในช่องนี้ซึ่งทำให้คุณสามารถเล่นได้โดยไม่มีการตัดยอดตามจำนวนครั้งที่เลือก เกมดังกล่าวมาในโหมดเล่นฟรี เช่นเดียวกับโหมดเงินจริง ทำให้เหมาะสำหรับผู้เล่นสล็อตออนไลน์มือสมัครเล่นและที่มีประสบการณ์

สัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่แสดงในเกมนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากธีมอียิปต์โบราณ ไอคอนที่นี่รวมถึงด้วงแมลงปีกแข็ง ด้วงมูลสัตว์ที่ชาวอียิปต์โบราณยกย่อง ดวงตาแห่งเทพฮอรัสยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับชาวอียิปต์อีกด้วย เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องและสุขภาพที่ดี นอกจากจะมีความหมายในราชวงศ์แล้ว หน้ากากของตุตันคามุนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ในเกม ในขณะที่หนังสือทองคำของฟาโรนทำรายการสัญลักษณ์ให้สมบูรณ์

รอบโบนัส

ขณะเล่นเกม คุณจะได้รับโบนัสหมุนมากถึง 20 ครั้ง เมื่อเขา/เธอสามารถจับคู่สัญลักษณ์กระจายอย่างน้อย 3 ตัวในตำแหน่งใดก็ได้ ฟรีสปินจะได้รับรางวัลดังนี้:

5 สแคทเทอร์: 20 สปิน

4 สแคทเตอร์: 15 สปิน

3 สแคทเตอร์: 10 สปิน

ด้วยการหมุนเหล่านี้ สัญลักษณ์ที่ขยายออกจะถูกเรียกใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง สัญลักษณ์ที่ขยายจะเปิดใช้งานการชนะในบรรทัดที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงลำดับของสัญลักษณ์

การจ่ายเงินจากฟาโรห์

การจ่ายเงินนั้นเหมาะสมในเกมนี้ สมัครบาคาร่า SBOBET เนื่องจากเป็นสล็อตของ WorldMatch เสมอ หน้ากากตุตันคามุนเป็นสัญลักษณ์ที่จ่ายสูงสุด โดยให้รางวัลมากถึง 5,000 เหรียญสำหรับการหมุน 5 สัญลักษณ์บนเพย์ไลน์ที่ใช้งานอยู่ Anubis เป็นสัญลักษณ์การจ่ายที่ดีที่สุดเป็นอันดับสอง โดยให้รางวัลแก่ผู้เล่น 2,000 เหรียญสำหรับ 5 สัญลักษณ์ Eye of Horus และแมลงปีกแข็งทั้งคู่จ่าย 750 เหรียญสำหรับ 5 สัญลักษณ์พร้อมกันบนรีล

วงกลมสีม่วงที่มีอักษรอียิปต์โบราณเป็นสัญลักษณ์เสริมในเกมที่เขียนไว้ทั้งหมดและมีคำว่า ‘ป่า’ ประทับอยู่ด้านหน้า สัญลักษณ์นี้แทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมดในเกม ยกเว้นสัญลักษณ์ ‘การหมุนฟรี’ หนังสือสีทองที่กระจัดกระจาย เพื่อสร้างโอกาสชนะที่มากขึ้น

คำตัดสินสุดท้าย

สล็อต Book of Pharao นำเสนอการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ด้วยธีมดั้งเดิม สล็อตอียิปต์โบราณเป็นธีมที่คิดโบราณในจักรวาลของคาสิโนออนไลน์ และเรารู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็น Amatic กองอีกสล็อตที่มีธีมอียิปต์เข้าสู่มวลที่มีอยู่

ฟีเจอร์ในเกมนี้เป็นแบบเอกสิทธิ์เฉพาะ เพลงสร้างพันธมิตรที่น่าสงสัยและเป็นพันธมิตรที่ดีทีเดียว นอกจากนี้เรายังชื่นชมผู้สร้างที่ไม่ละทิ้งคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่น wild, scatter และ auto-play เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้เกมสล็อตนี้ด้อยกว่า ธีมที่สร้างโดย Amatic นั้นน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม และแม้แต่เกมที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้เล่นที่โชคดีได้

สล็อตแมชชีนคาสิโนของแอตแลนติกซิตีได้รับความเดือดร้อนในเดือนกันยายนซึ่งทำให้เสียสิ่งที่เป็นเดือนที่ดีสำหรับแนวดิ่งการเล่นเกมใหม่ของคาสิโน

หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์รายงานเมื่อวันอังคารว่ารายรับจากการเล่นเกมอิฐและปูนรวมทั้งสิ้น 224.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนซึ่งลดลง 3.2% จากเดือนกันยายน 2561 การเล่นเกมทั้งหมดที่ชนะในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 8.5% เป็น 2.05 พันล้านดอลลาร์

รายรับสล็อตในเดือนกันยายนลดลง 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 159.2 ล้านดอลลาร์ และเกมบนโต๊ะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 65.3 ล้านดอลลาร์ สล็อตเพิ่มขึ้น 7.6% เป็น 1.47 พันล้านดอลลาร์และโต๊ะเพิ่มขึ้น 10.6% เพิ่มขึ้นเป็น 584.3 ล้านดอลลาร์

AC ได้ผู้นำคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่สภาลงคะแนนให้ประธานาธิบดี Marty Small เป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ Small จะทำหน้าที่จนถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2020 อดีตนายกเทศมนตรี Frank Gilliam Jr ลาออกเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในการขโมยเงิน $87k จากบาสเก็ตบอลเยาวชนที่เขาก่อตั้ง การลาออกของกิลเลียมทำให้เขากลายเป็นนายกเทศมนตรีเอซีคนที่ 5 ในรอบหลายทศวรรษที่ถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากการทุจริต

ปีที่แล้ว Gilliam พบว่าได้หลบกระสุนทางกฎหมายหลังจากที่อัยการเลือกที่จะไม่ยื่นฟ้องคดีอาญาซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทนอก Golden Nugget Casino ในเดือนพฤศจิกายน 2018