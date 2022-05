คาสิโน SBOBET สปอร์ติ้งไลฟ์

คาสิโน SBOBET ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการแข่งขันกีฬาประเภทใด Skelly’s Hi Point ก็เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการชมการแข่งขัน บาร์เล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนชอร์ ใกล้กับไวท์ฮอร์สไพค์ เป็นจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากก่อนจะเข้าชมคาสิโนที่วุ่นวายหรือเมื่อเดินทางกลับบ้านจากแอตแลนติกซิตี ชาวบ้านมักแวะเวียนมาที่ร้าน Hi Point ของ Skelly ใน Absecon มาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว นับตั้งแต่ Mike Skelly ซื้อเวียนนาบาร์เก่าที่เคยถูกไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผับได้พัฒนาเป็นสปอร์ตบาร์ซึ่งมีโทรทัศน์หลายเครื่องพร้อมช่องรับสัญญาณจานดาวเทียม เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับอากาศหนาวเย็นและชมการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ เช่น บาสเก็ตบอลหรือฮ็อกกี้ ผู้มีอุปการะคุณทราบดีว่าทีวีเจ็ดเครื่องของ Hi Point รวมถึงพลาสม่า 42 นิ้ว 2 เครื่องและหน้าจอขนาดใหญ่ 52 นิ้ว 1 เครื่อง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้น

Skelly’s Hi Point ให้บริการอาหารชั้นดีหลากหลายตั้งแต่เซิร์ฟและสนามหญ้าไปจนถึงพิซซ่า ปีก แฮมเบอร์เกอร์และอาหารทะเล ครัวของที่นี่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงและมีเมนูหลากหลายในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างก็สั่งปีกไก่ 31 รส เช่นเดียวกับ Hi Point Special ยอดนิยม (สเต็กชีสกับเบคอนและมะเขือเทศ) กุ้งมะพร้าวหรือซี่โครงพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ Happy Hour (16:00 น.) ให้บริการเครื่องดื่มพิเศษและบุฟเฟ่ต์ฟรี

ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกีฬา ผู้รักอาหาร หรือทั้งสองอย่าง คุณก็สามารถสัมผัสได้ถึงการต้อนรับที่ Skelly’s Hi Point ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

— สตีฟ แองเจลุชชี

Skelly’s Hi Point Pubตั้งอยู่ที่ 5 N. Shore Road ใน Absecon โทร 641-3172

Rock’n ที่ Bobby Dee’s

เก้าอี้ Rock’n ของ Bobby Dee ใน Avalon เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนและชื่นชมฤดูหนาว ร้านอาหาร Rock’n Chair เก่าแก่ที่ Bobby DiPeso ผู้พัฒนาที่ดินในรัฐ South Jersey เป็นเจ้าของในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนจากร้านอาหารบรรยากาศเงียบสงบให้กลายเป็นร้านอาหารสุดชิค DiPeso ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหารด้วยการทุบกำแพงและปรับปรุงระบบไฟ ผลลัพธ์ที่ได้คือร้านอาหารทันสมัยพร้อมห้องครัวที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และสปอร์ตบาร์สุดหรูที่รู้จักกันในชื่อ “ท็อป ออฟ เดอะ ร็อค” พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อีกแห่งคือ Fireplace Room ซึ่งเป็นห้องปาร์ตี้ที่มีให้เช่าสำหรับหมู่คณะมากถึง 200 คน

Rock’n Chair เปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์ ให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. และอาหารค่ำตั้งแต่เวลา 16.00 น. อย่างไรก็ตาม อย่าลืมตรวจสอบรายการพิเศษ Early Bird ที่ให้บริการตั้งแต่เวลา 15:30-17:30 น. และช่วง Happy Hour เวลา 17.00-17.00 น.

ทุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์มีการแสดงสด โดยมีนักแสดงในอดีต เช่น Waterboat Trio, Mike LeCompt, Ed Cannoli และ Adam and John อย่างไรก็ตาม ปาร์ตี้ที่แท้จริงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม Kenn Kweeder และ Jim Fogarty จะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองของชาวไอริชเพื่อเป็นเกียรติแก่ St. Patrick โดยจะมีเมนูพิเศษของ Guinness และ Irish Whiskey ควบคู่ไปกับ Shepherd’s Pie เริ่มเวลา 19.00 น.

— สตีฟ แองเจลุชชี

กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (DEP) กำลังพิจารณาเปลี่ยนพารามิเตอร์ของตำแหน่งของบาร์ชายหาดบนชายหาดแอตแลนติกซิตี การพิจารณาคดีดั้งเดิมของพวกเขาคือบาร์ชายหาดสามารถใช้ชายหาดได้ 33 เปอร์เซ็นต์จากระดับน้ำสูง สิ่งนี้เปลี่ยนไปด้วยคำตัดสินที่ระบุว่าพื้นที่ชายหาดที่ใช้งานได้จะเริ่มที่ระดับน้ำสูงสุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ทุกวัน (และการพิจารณาว่าพายุสามารถนำเครื่องหมายนั้นขึ้นไปบนเนินทราย ซึ่งอาจเช็ดพื้นที่ชายหาดที่ใช้งานได้ทั้งหมด) ผู้บริหารคาสิโนรู้สึกงุนงงเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหา การพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายนี้ได้รับความสนใจจากวุฒิสมาชิก Bill Gormley (R-Atlantic) โดย Mark Sandson ผู้มีความสามารถและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง ทนายความของสมาคมคาสิโน

ด้วยการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ Corzine การเลือก Lisa P. Jackson เป็นผู้บัญชาการ DEP คนใหม่ วุฒิสมาชิกกอร์มลีย์โทรหาเธอและจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับแซนสันและผู้บัญชาการแจ็คสัน เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บาร์ริมชายหาด สิ่งนี้นำไปสู่การตัดสินใจโดยข้าราชการแจ็กสันให้ส่งสมาชิกของ DEP ไปประชุมแยกกันกับแต่ละคาสิโนที่ตั้งใจจะมีบาร์ริมชายหาดและทำตามแผนของพวกเขา คาดว่าการประชุมเหล่านี้จะนำไปสู่ชุดของพารามิเตอร์สำหรับตำแหน่งบาร์ริมชายหาด

นี่คือวิธีที่รัฐบาลควรทำงาน ในอดีต DEP ได้ตัดสินใจหลายอย่างโดยไม่คำนึงถึงแนวคิดและแนวคิดของโครงการ และทำงานร่วมกับผู้เสนอเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับผู้บัญชาการแจ็คสัน ดูเหมือนว่าคุณจะนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในการดำเนินงานของ DEP

ไม่มีการเปรียบเทียบ

คุณชอบการรายงานที่ลำเอียงหรือไม่? สิ่งที่ปรากฏในคอลัมน์นี้สามารถนำมาประกอบโดยตรงกับ Pinky Kravitz ซึ่งเป็นชื่อที่ด้านบนสุดของคอลัมน์นี้ คอลัมนิสต์คนนี้อยู่เบื้องหลังข้อความและการสังเกตที่ปรากฏที่นี่ และคุณจะได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างข้อความและความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม เรื่องราวมากมายที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์จาก Associated Press ไม่มีชื่อผู้เขียน เมื่ออ่านเรื่องราวของพวกเขาซึ่งพบบนอินเทอร์เน็ตเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นอคติของนักข่าวที่มีต่อแอตแลนติกซิตี ต้องมีการย้ายการประกวด Miss America Pageant และหาตำแหน่งที่ออกอากาศในที่สุด หลังจากค้นหาไซต์งานมาเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของแอตแลนติกซิตี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เรื่องราวนำของคอลัมน์นี้เกี่ยวกับคาสิโนของแอตแลนติกซิตีที่ผ่านเกณฑ์ 5 พันล้านดอลลาร์ มันให้การเปรียบเทียบหลายอย่างที่มีอยู่ระหว่างแอตแลนติกซิตีและลาสเวกัส ผู้เขียนเรื่องอินเทอร์เน็ตที่มีอคติใช้ข้อเท็จจริงเดียวกันและเพิ่มอีกสองสามข้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าลาสเวกัสโดดเด่นกว่าแอตแลนติกซิตี้อย่างไร

ลองดูข้อเท็จจริงที่สำคัญ ต่อไปนี้คือบางส่วนที่ปรากฏในคอลัมน์นี้: ลาสเวกัสมี 43 คาสิโน แอตแลนติกซิตีมี 12 แห่ง; ลาสเวกัสมีห้องพัก 133,000 ห้อง แอตแลนติกซิตี้มีห้องพักน้อยกว่า 20,000 ห้อง; ลาสเวกัสใช้เงินในการโฆษณา 120 ล้านดอลลาร์ และแอตแลนติกซิตี้ใช้เงิน 9.3 ล้านดอลลาร์ในการโฆษณา สิ่งหนึ่งที่ไม่รวมในคอลัมน์นี้คือแอตแลนติกซิตีอยู่ในธุรกิจการพนันมา 28 ปีและลาสเวกัสเป็นเวลาเกือบ 20 ปีอีกต่อไป

จุดสำคัญในเรื่องของฉันคือรายรับจากคาสิโนของลาสเวกัสในปี 2548 อยู่ที่ 5.3 พันล้านดอลลาร์และมีประสบการณ์น้อยกว่า 19 ปี มีคาสิโนน้อยลง 31 แห่ง ห้องน้อยลง 110,000 ห้อง และใช้จ่ายน้อยลงในการโฆษณา 110.7 ล้านดอลลาร์ รายได้จากคาสิโนของแอตแลนติกซิตี้อยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ . ที่ค่อนข้างน่าประทับใจ

อ้อ ใช่ คอลัมนิสต์คนนี้พูดถึงห้อง คาสิโน และร้านค้าปลีกของลาสเวกัส สร้างรายได้กว่า 4 พันล้านดอลลาร์จากคาสิโนที่ไม่ใช่คาสิโน แต่ลาสเวกัสนั้นใหญ่กว่าแอตแลนติกซิตีประมาณห้าเท่าและเริ่มต้นได้เกือบ 20 ปี ข้อสังเกตเชิงบวกที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับแอตแลนติกซิตีคือเมื่อเขตอำนาจศาลใหม่เริ่มดำเนินการด้านการพนัน พวกเขามาที่แอตแลนติกซิตีเพื่อศึกษาคณะกรรมการควบคุมคาสิโนและแผนกบังคับใช้การเล่นเกม ซึ่งทั้งสองแห่งมีชื่อเสียงว่าเป็นการดำเนินการกำกับดูแลที่ดีที่สุดใน ธุรกิจ. กับสิ่งที่อยู่ในร้านสำหรับแอตแลนติกซิตีในอีกห้าปีข้างหน้า เป็นความเชื่อของฉันว่ารายรับจากคาสิโนของแอตแลนติกซิตีในที่สุดจะแซงหน้าลาสเวกัส

แก้ไขการจดทะเบียนเก้าอี้โรลลิ่งส

เมื่อวานนี้ สภาเมืองแอตแลนติกซิตีได้ออกคำสั่งแก้ไขข้อบังคับของเก้าอี้ล้อเลื่อน การแก้ไขคือต้องมีใบอนุญาตเพื่อใช้งานเก้าอี้และค่าธรรมเนียมสำหรับเก้าอี้ 25 ตัวแรกที่เป็นเจ้าของโดยผู้ปฏิบัติงานคนเดียวกันคือ 100 ดอลลาร์และ 50 ดอลลาร์สำหรับเก้าอี้เพิ่มเติมแต่ละตัวที่ถือโดยเจ้าของคนเดียวกัน ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการคือ $75 การแก้ไขเพิ่มเติมมีการระบุไว้ด้านล่าง:

เก้าอี้ต้องสะอาดและที่นั่งต้องไม่มีน้ำตา เก้าอี้ยังได้รับการทาสีเป็นประจำ และเก้าอี้แต่ละตัวจะต้องได้รับการซ่อมแซมและอยู่ในสภาพที่ดี

คาสิโน SBOBET ผู้ดำเนินการเก้าอี้ต้องสะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลา ให้สวมเครื่องแบบที่ประกอบด้วยสีน้ำเงินหรือสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว เสื้อมีปก และกางเกงสีกรมท่าหรือสีกากี หรือกางเกงขาสั้นแบบเบอร์มิวดา กางเกงทุกตัวต้องสูงเหนือเข่าอย่างน้อยหนึ่งนิ้ว ห้ามใช้กางเกงยีนส์สีน้ำเงินและกางเกงยีนส์หรือกางเกงคัตเอาท์ตลอดเวลา อนุญาตให้สวมแจ็กเก็ต เสื้อโค้ท และเสื้อกันลม ตราบใดที่เป็นสีน้ำเงินกรมท่า และมีโลโก้หรือชื่อเจ้าของเก้าอี้ล้อเลื่อน อนุญาตให้ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดในขณะที่รอผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน สถานที่จะระบุไว้อย่างชัดเจนบนทางเดินริมทะเล จะมีจุดขายไม่เกินสองแห่งตั้งอยู่ที่โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าหรือสาธารณะอื่น ๆ บน Boardwalk ห้ามยืนอยู่ห่างจากทางเข้าสถานที่ดังกล่าวไม่เกิน 10 ฟุต เก้าอี้ล้อเลื่อนจะต้องใช้งานตามลำดับก่อนหลัง ผู้ปฏิบัติงานคนที่สองหรือคนต่อมาต้องเข้าแถวในพื้นที่จัดเตรียมที่ราวบันไดหรือพื้นที่อื่นที่กำหนด

ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่รับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ หรือนั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อน เก้าอี้ล้อเลื่อนสามารถใช้งานได้บนทางเดินริมทะเลเท่านั้น ยกเว้นเมื่อเข้าหรือออกจากสถานีเก้าอี้ล้อเลื่อน เก้าอี้หมุนจะต้องทำงานบนริบบิ้นตรงกลางของ Boardwalk เท่านั้น ในกรณีที่ทางเดินริมทะเลมีความกว้างน้อยกว่า 60 ฟุต ให้ใช้เก้าอี้กลิ้งบนริบบิ้นที่สามจากด้านพื้นดิน ห้ามทิ้งเก้าอี้ล้อเลื่อนไว้โดยไม่มีใครดูแลขณะอยู่บนทางเดินริมทะเล ยกเว้นบนราวบันไดริมมหาสมุทรที่อยู่ติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำทันที และตราบเท่าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคาร ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานนอนบนเก้าอี้ล้อเลื่อนเมื่อใดก็ได้ ห้ามวาง จัดเก็บ หรือจัดเก็บสิ่งของบนหลังคาเก้าอี้ล้อเลื่อนไม่ว่าเวลาใด และห้ามแขวนสิ่งใด ๆ จากบริเวณภายนอกของเก้าอี้ล้อเลื่อน

ต้องถอดเก้าอี้หมุนทั้งหมดออกจาก Boardwalk ระหว่างเวลา 05:00 น. – 07:00 น. บทลงโทษสำหรับการละเมิดพระราชกฤษฎีกาจะยังคงเหมือนเดิม การละเมิดกฎระเบียบที่มีความผิดสามครั้งจะส่งผลให้ใบอนุญาตการค้าของผู้ดำเนินการถอดออก

คณะกรรมการทางเดินริมทะเลแอตแลนติกซิตีมีบทบาทสำคัญในการนำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเหล่านี้มาใช้กับกฎหมายที่ควบคุมอุตสาหกรรมเก้าอี้ล้อเลื่อน Boardwalk การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะปรับปรุงรูปลักษณ์ของ Boardwalk ของเรา

ลูกศิษย์คนล่าสุดของโดนัลด์

Randall Pinkett รายงานการทำงานวันแรกของเขาที่ทัชมาฮาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เขาเป็นภาพที่นี่ (กลาง) กับประธานและซีอีโอของ Trump Entertainment Resorts Jim Perry (ซ้าย) และ COO Mark Juliano

บรอดเวย์สตาร์ที่ Borgata

ม่านจะลอยขึ้นและดวงดาวจะส่องแสงที่ Borgata ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ เมื่อ Borgata Heart and Soul Foundation เป็นเจ้าภาพจัดงาน Broadway on the Bay ประจำปีครั้งที่ 6 นักแสดงละครบรอดเวย์ชั้นนำ 25 คน รวมถึงจูลี่ วิลสัน (ในภาพ), แอชลีย์ บราวน์ จาก Beauty and the Beast, เจอร์รี คริสตากอสแห่ง Les Miserables และ DB Bonds ของ Phantom of the Opera จะบริจาคความสามารถของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรโรคเอดส์แห่งเซาท์เจอร์ซีย์ (SJAA) และ มูลนิธิโรตารี SJAA ให้บริการที่หลากหลายสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่กับเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ของเรา การแสดงจะจัดขึ้นในกล่องดนตรีส่วนตัวของ Borgata เวลา 20.00 น. โดยมีการประมูลแบบเงียบเริ่มเวลา 19.00 น. โดยมีรางวัลตั้งแต่การเป็นสมาชิกหนึ่งปีไปจนถึงสโมสร Tilton Athletic Club และ AtlantiCare Life Center ไปจนถึงแพ็กเกจความบันเทิงมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ที่คลับ 40/40 . เนื่องจากการแสดงต้องดำเนินต่อไป ไนท์คลับ MIXX ของ Borgata จะจัดปาร์ตี้วีไอพีส่วนตัวหลังการแสดง เริ่มเวลา 22.00 น. ตั๋วเริ่มต้นที่ 75 เหรียญและมีจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือบริจาคได้ที่ SJAA ที่หมายเลข 347-1085— แคโรล Jecki

การมีส่วนร่วมของผู้ชม

การแสดงบรรณาการของเดอะบีทเทิลส์ Fab Forever ปฏิบัติต่อเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเพลงคลาสสิกที่ Trump Marina เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ถาม: การแสดงเป็นอย่างไรบ้าง

Lorraine Schnitzer

เมน

A: เยี่ยมมาก สนุกมาก พวกเขามีมารยาทต่ำลง พ่อแม่ของฉันพาฉันไปที่เดอะบีทเทิลส์ นี่เป็นห้องที่ดีในการชมการแสดง

นิค รุสโซ

แอตแลนติกซิตี้

A: ดี ฉันชอบความหลากหลาย พ่อแม่ของฉันมีวงเดอะบีทเทิลส์

อัลบั้ม นี่คือคาสิโนที่ฉันชอบ

อลิเซีย คาปริโอ

ลิซ สตีเวนสัน &

Stefanie Santaniello

แอตแลนติกซิตี้

A: การแสดงค่อนข้างดี; พวกเขาดูเหมือนเดอะบีทเทิลส์ เรารักเดอะบีทเทิลส์ พ่อแม่ของเราเคยฟังพวกเขา Trump Marina เป็นสถานที่ที่ดี

เนสเตอร์ที่ว่างเปล่าส่วนใหญ่ช้าลงและใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้น เพลิดเพลินกับความเงียบสงบและความสงบของครอบครัวที่เงียบสงบ ความเงียบเป็นสิ่งสุดท้ายที่ Tom O’Grady ต้องการเมื่อปีที่แล้วในขณะที่เขาส่งลูกคนที่สามและคนสุดท้องไปเรียนที่วิทยาลัย

ในฐานะเจ้าของ O’Grady เขานึกภาพไม่ออกว่าจะทำอะไรหลังจากเกษียณจากอาชีพการศึกษาและการขายในอดีต O’Grady ต้องการเป็นเจ้าของร้านอาหารมาโดยตลอด และคิดว่าร้าน Grabel’s เดิมเป็นสถานที่ในอุดมคติ ใกล้กับใจกลางเมืองแอตแลนติกซิตี แต่ยังเข้าถึงเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี O’Grady ซื้อร้านอาหารและผับเมื่อปีที่แล้ว และเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม

Grabel’s เป็นสถาบันมาหลายปีแล้ว ดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเข้าสู่ O’Grady’s เพื่อนของฉัน ลิเดีย และฉันทานอาหารเย็นที่นั่นในคืนวันอังคาร ซึ่งเป็นจังหวะที่ดี วันอังคารเป็นคืน “Home Cooking” พร้อมอาหารค่ำพิเศษราคา 13 ดอลลาร์

บาร์อยู่ตรงกลางของห้องอาหารหลัก มองเห็นได้ทันทีเมื่อเดินเข้าไปใน O’Grady’s โต๊ะรับประทานอาหารซึ่งมีที่นั่ง 64 ที่นั่ง จัดวางเป็นกลุ่มตามจุดต่างๆ ที่ด้านข้างของบาร์ มีสีเขียวจำนวนมากทั่วทั้งห้องอาหาร และภาพถ่ายในกรอบเล็กๆ ของแอตแลนติกซิตีที่แขวนอยู่บนผนัง

เรานั่งลงข้างคู่สามีภรรยาที่ทานอาหารเสร็จ เห็นได้ชัดว่าพวกเขามาประจำการเพราะผู้หญิงคนนั้นยืนยันว่าฉันสั่งหม้อตุ๋นไก่หรือสตูเนื้อจากเมนูพิเศษ เธออ้างว่าเธอและสามีไปร้าน O’Grady สองสามครั้งต่อเดือน

ลิเดียและฉันคิดว่านั่นเป็นลางดีสำหรับมื้ออาหาร นอกจากเมนูพิเศษในวันอังคารแล้ว เมนูปกติยังมีอาหารจานหลัก แซนวิช เบอร์เกอร์ และอาหารบาร์

คอร์ทนี่ย์ สาวเสิร์ฟสาวของเรามาตามคำสั่งของเรา เราถามคำถามเกี่ยวกับการเตรียมอาหารบางอย่างกับเธอ คอร์ทนี่ย์ต้องได้รับคำตอบจากครัวสองสามครั้งเพราะอ้างว่าทำงานมาเพียงห้าวันเท่านั้น เพราะเธอไม่คุ้นเคยกับเมนูมากนัก เธอเป็นคนน่าพอใจและช่วยเหลือดี แต่มันจะทำให้การสั่งซื้อง่ายขึ้นถ้าเธอได้รับข้อมูลมากกว่านี้

รายการพิเศษในวันอังคารมีทั้งอาหารจานโปรดของชาวไอริชและอาหารเพื่อความสะดวกสบาย รวมทั้งเนื้อ corned กะหล่ำปลีและมีทโลฟ เราเลือกไก่งวงสไลซ์แบบพิเศษ พร้อมน้ำเกรวี่และไส้ และเค้กปูธรรมดาราคา 18.95 ดอลลาร์ Platters จากเมนูปกติมีตั้งแต่ $ 17.95 ถึง $ 24.95

เราข้ามอาหารเรียกน้ำย่อยไป แต่สังเกตว่าราคาจาก 3 ดอลลาร์สำหรับซุปเป็น 13.50 ดอลลาร์สำหรับปูและสลัดอาติโช๊ค O’Grady’s ยังมีเมนูสบาย ๆ เต็มรูปแบบด้วยแซนวิชและอาหารเรียกน้ำย่อยหลายสิบรายการราคาตั้งแต่ 3 ถึง 11 เหรียญ ชั่วโมงแห่งความสุขทุกวันตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 19.00 น. ลดราคาเครื่องดื่มทั้งหมดเป็นดอลลาร์

อาหารเย็นทั้งหมดรวมถึงสลัดบ้านและขนมปัง สลัดสดกับมะเขือเทศสับสุก แต่น้ำสลัดบัลซามิกเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำมันมากเกินไปและน้ำส้มสายชูน้อยเกินไป คอร์ทนี่ย์เปลี่ยนมันอย่างร่าเริงด้วยบลูชีสชั้นดี

ระหว่างมื้ออาหาร เจ้าของร้าน Tom O’Grady ออกมาทักทายและแนะนำตัวเอง เราได้พูดคุยเกี่ยวกับภูมิหลังของเขาในฐานะครูในฟิลาเดลเฟีย และอาชีพการขายและการฝึกอบรมที่ตามมาของเขาก่อนที่จะเปิดร้านอาหารและบาร์ในฝันของเขา เขามีท่าทีที่เป็นมิตรและเราสนุกกับการสนทนาของเราจนจานมาถึง

รีวิวผสมสำหรับอาหารค่ำ ไก่งวงนั้นดี และน้ำเกรวี่ก็มีรสอ่อนๆ โดยไม่มีรสเหมือนแป้งที่มาจากการเพิ่มแป้งข้าวโพดมากเกินไปสำหรับสารให้ความหนืด มันฝรั่งอบค่อนข้างเค็มสำหรับรสนิยมของฉัน แต่ก็ปรุงได้ดี

เค้กปูผัดของลิเดียมีรสชาติเหมือนไม่ได้ปรุงรส คอร์ทนี่ย์บอกว่าพวกเขาเต็มไปด้วยเนื้อปู และเธอก็พูดถูก มีสารตัวเติมน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ส่วนผสมของผักรวมนั้นอ่อนมาก และทั้งฉันและลิเดียก็ทิ้งอาหารของเราไว้โดยไม่มีใครแตะต้องเลย

เราสั่งลิงกวินีข้างหนึ่งกับมารินาร่าแทนมันฝรั่งของลิเดีย มารินนารารสชาติดีพอๆ กับเครื่องเคียงขนาดใหญ่ บ่อยครั้ง เครื่องเคียงกับพาสต้าเป็นส่วนเล็กๆ ที่น่าสมเพช มีซอสน้อยเกินไปที่จะมีรสชาติที่ดี

อาหารเย็นมื้อพิเศษของฉันมาพร้อมกับของหวาน และเราเลือกพายมะนาวจากตัวเลือกที่มีชีสเค้กและพุดดิ้งข้าว พายมีรสมะนาวและเนยหมุนวนบนวิปครีม ฉันชอบแป้งพายที่ดีและชอบความสดของขนม

O’Grady’s มีการแสดงสดห้าคืนในแต่ละสัปดาห์ และงานเลี้ยงพนักงานคาสิโนตอนดึกพร้อมเครื่องดื่มลดราคาในวันอาทิตย์และวันจันทร์

Lizzie’s Upstairs ซึ่งเป็นห้องอาหารที่เงียบกว่า ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงส่วนตัวขนาด 25 ถึง 110 ปีตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูร้อน จะเปิดให้บริการสำหรับอาหารค่ำตั้งแต่เวลา 16:30 น. – 22:30 น. ในวันหยุดสุดสัปดาห์

O’Grady’s ตั้งอยู่ที่ 3901 Atlantic Ave. แอตแลนติกซิตี หมายเลขโทรศัพท์ 344-1455 เวลาทำการคือ 16.00 น. ถึง 02.30 น. วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 16.00 น. ถึง 03.30 น. วันหยุดสุดสัปดาห์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ที่บาร์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องจองในช่วงฤดูหนาว ที่จอดรถฟรีบนที่จอดรถที่อยู่ติดกัน

ในขณะที่ Bruce Springsteen อาจกำหนด Jersey Girl ที่เป็นแก่นสารในเพลงที่มีชื่อเดียวกันJersey Boysเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Frankie Valli และ Four Seasons ละครบรอดเวย์ ซึ่งเป็นละครเพลงเกี่ยวกับผู้ชายสี่คนจากย่านนวร์กที่กลายมาเป็นเพลงร็อกแอนด์โรลเลอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้รับความนิยมอย่างมาก

นานก่อนที่คำว่า “ดู-วอป” จะเกิดขึ้น Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito และ Nick Massi ร้องเพลงประสานเสียงที่มุมถนนที่พวกเขานำไปใช้กับเพลงฮิตเช่น “Sherry”, “Big Girls Don’t Cry” ” ตุ๊กตาเศษผ้า” “รุ่งอรุณ” “ละสายตาจากเธอไม่ได้เลย” และ “โอ้ ช่างเป็นค่ำคืน” แม้จะผ่านการบุกของอังกฤษที่นำโดยบีทเทิลส์ โฟร์ซีซั่นส์ก็ยังทำให้อเมริกาอยู่ในชาร์ตด้วยซิงเกิลยอดนิยมหลายเพลง

Valli เป็นที่รู้จักจากเครื่องหมายการค้า falsetto มากเท่ากับที่กลุ่มเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามัคคี สะท้อนถึงการอุทธรณ์ของ Four Seasons เกือบ 45 ปีหลังจากที่ “Sherry” ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ในชาร์ต

“พวกเราเป็นกลุ่มคนทำงาน” วัลลี ซึ่งปรากฏตัวในสุดสัปดาห์นี้ที่ซีซาร์กับโฟร์ซีซั่นส์ บอกกับเดอะ โพ รวิเดนซ์เจอร์นัล เมื่อเร็วๆ นี้ “เราเป็นกลุ่มคอสีฟ้ามากกว่า เราหันไปหาผู้ชายคนนั้นที่กำลังดิ้นรนมากกว่านี้ ซึ่งไม่มีโอกาสเหลือเชื่อที่จะได้รับการศึกษา เรากำลังพยายามพูดในสิ่งที่เขาจะรู้สึกในแบบที่เขา จะบอกว่าพวกเขา

“เพลงเหล่านั้นมากมายเกี่ยวกับเด็กๆ จากผิดด้านของเพลง เกี่ยวกับการรักผู้หญิงที่มีทุกอย่างโดยที่คุณไม่มีอะไรเลย” Valli กล่าวเสริม “เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในบันทึกที่เราเรียกว่า ‘Dawn’ เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่มาจากอีกส่วนของเมือง”

Valli ซึ่งมีชื่อจริงว่า Frank Castelluccio ได้ตัดซิงเกิ้ลเดี่ยวสองสามเรื่อง รวมถึง “My Mother’s Eyes” ในชื่อ Frankie Valley ในปี 1953 และ 1954 ก่อนที่จะก่อตั้ง Varietones ในปีหน้า ในที่สุดกลุ่มก็กลายเป็นสี่คู่รัก หลังจากการอัดเสียงของ RCA หลายครั้ง พวกเขาแยกทางกันในปี 1958 และ Four Lovers ก็แยกทางกัน อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าวงดนตรีก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งภายใต้การแนะนำของโปรดิวเซอร์/ผู้กำกับ บ็อบ ครูว์ และทำงานเป็นนักดนตรีและนักร้องแบ็คกราวด์สำหรับการแสดงต่างๆ รวมถึงบ็อบบี้ ดาริน แดนนี่และจูเนียร์ และเฟรดดี้ แคนนอน

“ตอนที่แฟรงกี้ร้องเพลงกับโฟร์เลิฟเวอร์ส ตอนนั้นฉันอยู่บนท้องถนนโดยมีแดนนี่และจูเนียร์เป็นผู้จัดการถนนของพวกเขา” เจอร์รีคอลัมนิสต์และนักจัดรายการประจำสัปดาห์ของแอตแลนติกซิตี้ กล่าว “ผู้ท้าชิงกับฮีตเตอร์” บลาวัต “ในตอนนั้น เกาดิโอกำลังร้องเพลงกับ Royal Teens [“Short Shorts”] เราแสดง Clay Cole แบบเก่าที่ Palisades Park และ [เห็นได้ชัดว่า] Frankie เป็นคนที่มีความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อ”

ในไม่ช้า Valli และ Blavat ก็กลายเป็นเพื่อนกัน รวมกันเป็นหนึ่งด้วยความรักในดนตรีริทึมและบลูส์คลาสสิก “แฟรงกี้เป็นแฟนตัวยงของความกลมกลืนของมุมถนนและดนตรีจังหวะสีดำและเพลงบลูส์เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น” บลาวัตกล่าว

ชายทั้งสองมีพื้นเพในเมืองอิตาเลียน-อเมริกันที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่ Valli ยังเป็นเด็ก Newark Jersey, Blavat อาศัยอยู่ในฟิลาเดลเฟีย “คุณเข้ากันได้ดีเหมือนเด็กๆ บนถนน ผมจำได้ว่าโตมาในเซาท์ฟิลาเดลเฟีย” เขากล่าว “ทุกคนในตอนกลางคืน ในช่วงฤดูร้อน จะร้องเพลง [Blavat แบ่งเพลง] ‘ทำไมฉันต้องเป็นวัยรุ่นที่มีความรัก’ และทุกคนก็มีส่วนร่วม และนั่นคือจุดเริ่มต้นสำหรับแฟรงกี้ในนวร์ก เกาดิโอ และคนพวกนั้น พวกเขาเป็นเด็กในละแวกบ้าน”

หลังจากการก่อตั้งโฟร์ซีซั่นส์ Blavat เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจค่ายเพลงคนดำชื่อ Vee Jay ให้เซ็นสัญญาพวกเขาเป็นกลุ่มขาวกลุ่มแรก ต่อมา “เชอรี่” กลายเป็นสแมช “โฟร์ซีซันส์เป็นกลุ่มคนผิวขาวกลุ่มแรกที่เคยอยู่ในค่ายเพลงที่มีคนในบริษัทแผ่นเสียงสีดำเป็นเจ้าของ” บลาวัตกล่าว

เนื่องจากการมีส่วนร่วมครั้งแรกของ Blavat ในความสำเร็จของ “Sherry” มิตรภาพระหว่างเขากับ Valli จึงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น หลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ติดต่อกัน นอกเหนือจากการปรากฏตัวในคาสิโนของเขาแล้ว Valli ยังปรากฏตัวในงานเลี้ยงวันเกิดของ Blavat เมื่อปีที่แล้วที่ Memories in Margate

ความสำเร็จในการร้องเพลงของ Valli นำไปสู่การแสดงคอนเสิร์ตไปทั่วโลก รายการทีวีมากมาย และบทบาทในภาพยนตร์ไม่กี่เรื่อง เริ่มต้นในปี 2004 เขารับบทเป็น Rusty Millio ซึ่งเป็นตัวละครประจำในThe Sopranos (ใน Newark) ในปี 1998 เขาบรรยายภาพนักเลง Frank LoCascio ใน ภาพยนตร์ Witness to the Mobซึ่งเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ เขาเสียใจเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับการแสดงบรอดเวย์เรื่องใหม่Jersey Boys “ฉันหวังว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตของใครก็ตาม น่าเสียดายที่ Nick Massi หนึ่งในสมาชิกดั้งเดิมเสียชีวิต [ในปี 2000] ก่อนที่เขาจะได้เห็นมัน”

Blavat และ Frankie Avalon ไปร่วมงานเปิดตัวJersey Boysเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ทั้งสองรักมัน “สิ่งนี้จะชนะ Tony และ John Lloyd Young จะได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก Tony Award” Blavat กล่าว “ละครเรื่องนี้จะคงอยู่นานหลายปี มีโรดโชว์ในเรื่องนี้ มันจะเป็นเหมือนMamma Miaอย่าแปลกใจถ้าพวกเขาพัฒนาบทภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้และมันจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่สำคัญ .”

Jersey Boysซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นำแสดงโดย John Lloyd Young บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Brown ในบท Frankie Valli เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว Young ทำงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับบรอดเวย์ แต่ตอนนี้เขาได้ร่วมแสดงในละครเรื่องหนึ่ง ในเดือนธันวาคมThe New York Timesยกให้ Young เป็น “การแสดงละครแห่งปี”

“มันเหลือเชื่อมาก” Young บอกProvidence Journal “ฉันแค่ต้องการงาน ใครจะรู้ว่าฉันจะอยู่ในรายการที่โดดเด่นของฤดูกาล อย่างที่บางคนเรียกมันว่างานนี้” แม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์การร้องเพลงมาก่อน แต่ Young ก็ได้ลงทะเบียนฝึกพากย์เสียงเมื่อได้รับบทนี้ เขาเริ่มบทเรียนกับ Katie Agresta ครูของ Jon Bon Jovi, Steven Tyler, Cindy Lauper และ Annie Lennox วิธีการของ Agresta นั้นเน้นไปที่นักโยก

Valli นักธุรกิจการแสดงมืออาชีพมากประสบการณ์ “ประหลาดใจมาก” กับความสำเร็จของการแสดง “นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับฉัน” เขากล่าว “โดยปกติสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตาย”

อาคารศาลากลางในอดีตของซอมเมอร์พอยท์ ซึ่งปัจจุบันเป็นห้องสมุดและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่จดทะเบียน ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนชอร์จากสิ่งที่ผู้อาศัยในพื้นที่เก่าแก่หลายคนมองว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยตัวของมันเอง นั่นคือ Charlie’s Bar and Restaurant

ชื่อของชาร์ลี โธมัส ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งก่อตั้งธุรกิจในปี 1944 ปัจจุบัน Charlie’s บริหารงานโดยหลานชายผู้ยิ่งใหญ่ของเขา จิม อายุ 27 ปี และเจฟฟ์ วัย 30 ปี ซึ่งรับช่วงต่อเมื่อแจ็คและเลสลี่พ่อแม่ของพวกเขาเกษียณและย้ายไปฟลอริดา มันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในเมืองใกล้เคียงเช่นแอตแลนติกซิตีและถึงแม้มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนจะก่อให้เกิดแนวโน้มในการเป็นเจ้าของบ้านชั่วคราว

“พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่ก็น่าตื่นเต้นมากขึ้น” จิม โธมัสกล่าว “มีรสชาติมากขึ้น

“เราทำธุรกิจที่ดีที่สุดของเราในช่วงฤดูร้อน แต่ธุรกิจฤดูหนาวของเราเติบโตขึ้นอย่างมีกำไรมากขึ้นตั้งแต่การฟื้นฟู AC เรายังคงได้รับคนประจำและผู้คนจำนวนมากมาจาก Ocean City แต่เราก็สามารถ อาศัยผู้อยู่อาศัย AC จำนวนมากที่อพยพมาที่นี่เป็นครั้งคราว

“ยิ่งพวกเขาไปที่นั่นมากเท่าไหร่ ดูเหมือนว่าเราจะทำธุรกิจมากขึ้นที่นี่” เขากล่าวเสริม “และฉันเดาว่าบางครั้งผู้คนก็เบื่อคาสิโนและเริ่มมองไปรอบๆ”

รูปลักษณ์ภายนอกของ Charlie’s ดูคล้ายกับที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน เช่นเดียวกับบริษัทในเครืออีก 2 บริษัท ที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าสามเหลี่ยม Beermuda นั่นคือ Charlie’s, Gregory’s และ Anchorage ทั้งสามอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมานานหลายทศวรรษ และทั้งหมดนี้อยู่ไม่ไกลจากกัน

ภายในร้าน Charlie’s ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ ห้องครัวมีขนาดใหญ่และเป็นประกาย และบาร์หลักที่เข้าถึงได้จากถนนชอร์ แยกจากบาร์เล็กๆ ที่เข้าถึงได้จากถนนนิวเจอร์ซีย์ที่อยู่ติดกัน โดยห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ ห้องอาหารและบาร์เล็กๆ ชื่อกัปตันแจ็ค เคยเป็นร้านตัดผมที่ซื้อมาและปรับปรุงเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว

แจ็ค โธมัสและลูกชายสามคนของเขา (คนโตอายุ 32 ปี เจอาร์ ทำงานนอกธุรกิจของครอบครัว) ทุกคนจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมประจำภูมิภาคแผ่นดินใหญ่ ที่ซึ่งการบริจาคเพื่อการกุศลของแจ็คทำให้เขาได้รับแต่งตั้งให้เข้าหอเกียรติยศ MRHS

“พ่อของฉันเป็นผู้บริจาคที่ไม่ค่อยมีความสำคัญในเกือบทุกกรณี” จิมกล่าว “บางคืนฉันพบว่าเขาทำอะไรจากคนที่มาที่นี่และฉันรู้สึกทึ่ง เขาทำมันด้วยความดีของหัวใจของเขา มันมีอะไรมากมายที่ต้องทำ”

ของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬามีอยู่ทั่วไปในบริเวณบาร์หลักของชาร์ลี รวมถึงเสื้อกีฬาพร้อมลายเซ็นที่ผนังห้องเล็กที่มีโต๊ะพูล กระดานดำขนาดใหญ่ใช้เพื่อบันทึกผลการแข่งขันของ Charlie’s Fishing Club ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1988 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและสมาชิกกว่า 120 คน มีทีวีพลาสมาความละเอียดสูงขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่องที่บริเวณแถบหลัก และขนาด 42 นิ้วที่แถบด้านหลังซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายทะเลมากกว่า องค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งคือตู้เพลงออนไลน์ที่สามารถติดตามเกือบทุกเพลงที่มนุษย์รู้จักและรวมอยู่ในระบบเสียง Bose ที่มีเทคโนโลยีสูง

เช่นเดียวกับคะแนนของลูกค้าที่ภักดี Charlie’s มีพนักงานที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานหลายคน เวส มัวร์ดูแลบาร์นี้มา 28 ปีแล้ว และผู้จัดการทั่วไป Lisa Mell และบาร์เทนเดอร์ Ray Smith ทำงานที่บาร์แห่งนี้มาเป็นเวลา 24 ปีและ 16 ปีตามลำดับ Stan Lukasiewicz ร่วมงานกับ Charlie Thomas ก่อนที่จะเข้าร่วมกรมตำรวจ Somers Point จากนั้นกลับมาทำงานนอกเวลาหลังจากเกษียณจากอาชีพการทำงาน 20 ปีในกองทัพ เขาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาร์ลีตลอดสี่ชั่วอายุคน

เมนูที่หลากหลายของ Charlie รวมถึง Wes’s Special Sandwich ที่ทำจากเนื้อสันในและโพรโวโลนบนโรลกระเทียม Kaiser และนำเสนอเมนูพิเศษก่อนใครทุกวัน (3-6 โมงเย็น) ราคา $12.95 และเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงมากมาย

มีส่วนลดเครื่องดื่มและอาหารบาร์ต่างๆ ทุกคืน ตัวอย่างเช่น วันจันทร์เป็นคืน “Yuengs and Wings” โดยขวดเบียร์ Yuengling Lager ราคา $2 และ Wings ราคาขวดละ 25 เซ็นต์ และวันพุธตะวันตกเฉียงใต้เสนอ Margaritas มูลค่า $2 และเมนูพิเศษในพริก ทาโก้ และฟาฮิตา

“เราเปลี่ยนเมนูอยู่เสมอและมีเมนูพิเศษที่แตกต่างกันทุกคืน” จิมกล่าวเสริมว่าเค้กปูทำเอง ซี่โครงและปีกเป็นอาหารจานโปรด

ฤดูร้อนอาจเป็นช่วงเวลาที่พลุกพล่านที่สุดของ Beermuda Triangle แต่ฤดูใบไม้ผลินี้ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมาย Charlie’s มีกิจกรรมพิเศษที่วางแผนไว้สำหรับการแข่งขันบาสเก็ตบอล NCAA “March Madness”, เทศกาลอีสเตอร์และ Somers Point Bayfest ในเดือนเมษายน และสำหรับวันแม่และการแข่งขันกอล์ฟประจำปีที่ Greate Bay County Club ในเดือนพฤษภาคม

“มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ตลอดเวลา” จิมกล่าว

Charlie’s Bar and Restaurant ตั้งอยู่ที่ 800 Shore Rd ในซอมเมอร์พอยต์ บาร์เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันเสาร์ 07.00 น. – 03.00 น. และวันอาทิตย์ 13.00 น. – 03.00 น. ร้านอาหารเปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 11.00 น. – 02.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 02.00 น. โทร 653-9848 สำหรับข้อมูลการจัดเลี้ยง สอบถาม Tara O’Brien