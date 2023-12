การทำนายของแอสตันวิลล่า vs วูล์ฟส์

ด้วยความสำเร็จที่น่าประทับใจและสมควรได้รับเหนือท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ แอสตัน วิลล่าจะกลับบ้านในวันพุธเพื่อพบกับวูล์ฟส์ที่ถูกคุกคามจากการตกชั้น สปอร์ตบุ๊คของเรานำเสนอตลาดและโบนัสพรีเมียร์ลีกที่ดีที่สุด

มาตรวจสอบล่าสุด อัตราต่อรองในพรีเมียร์ลีก สถิติ รายงานอาการบาดเจ็บ และ ไลน์การแข่งขันในพรีเมียร์ลีก < /span> มากมายให้คุณพิจารณาอัตราต่อรองการเดิมพันพรีเมียร์ลีก เรามี แอสตัน วิลล่า พบ วูล์ฟส์สำหรับ

เดอิโก คาร์ลอส กองหลังของแอสตัน วิลล่า แสดงความยินดีกับผู้สนับสนุนของเขาในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างสต๊าด เรนเนส์ และแอสตัน วิลล่า

ฟอร์มดีของแอสตัน วิลล่า แอสตัน วิลล่า ออกสตาร์ทฤดูกาลได้ย่ำแย่ และจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ อยู่ในโซนสีแดง จากนั้นก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มต้น วิลล่าเก็บชัยชนะได้ 3 เกมจาก 4 เกมและไต่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางตาราง ฤดูกาลนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก และเป้าหมายหลักคือการอยู่ในลีกสูงสุดอีกฤดูกาลหนึ่ง การป้องกันไม่ใช่ปัญหา แต่การโจมตียังคงเป็นจุดอ่อน

ตอนนี้ ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีรูปร่างดี และบางทีอาจมีผลลัพธ์ที่ดีก่อนที่จะเริ่มมีการลดลงอีกครั้ง หลังจากชัยชนะ 2-0 เหนือท็อตแนมวันปีใหม่ อูไน เอเมรี่คว้าชัยสามจากสี่เกมลีกแรกของเขาในฐานะนายใหญ่ของแอสตัน วิลล่า แม้จะมีชื่อเสียงในฐานะผู้จัดการทีมฝ่ายรับ แต่เอเมรี่ก็ชนะเกมอย่างมีสไตล์ แอสตัน วิลล่ายิงได้แปดประตูจากสี่เกมดังกล่าว เก็บได้เพียงคลีนชีตเดียว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นอย่ารวมไว้ในการเลือกฟุตบอลและพาร์เลย์ของคุณ

การปฏิวัติเอเมรีกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วที่วิลล่า พาร์ค แต่เจ้าบ้านยังคงอยู่นอกครึ่งบนของตาราง พวกเขาอยู่อันดับที่ 12 ในเกมเหย้านัดแรกของปี 2023 ตามหลังไบรท์ตันอันดับที่ 10 อยู่สามแต้ม

จอห์น แม็คกินน์ และดักลาส ลุยซ์ สองกองกลางของวิลล่าต้องถูกเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังกับท็อตแน่ม หลังจากได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาและข้อเท้าตามลำดับ มอร์แกน ซานสัน และฟิลิปเป้ คูตินโญ่ อาจถูกดึงลงตัวจริงได้ยาก

ครึ่งแย่ที่สุดของวูล์ฟส์ วูล์ฟส์ มีครึ่งฤดูกาลที่แย่ที่สุดที่เราเคยเห็นมาโดยทีมใดในช่วงนี้ พวกเขาชนะเพียงสามครั้งจาก 17 เกม ตรวจสอบผลต่างประตูของพวกเขา ทีมทำได้เพียง 10 ประตูจาก 17 เกมนั้น พวกเขายอมจำนน 26 คนแล้ว ซึ่งเป็นความแตกต่างที่หายนะ นี่เป็นตำแหน่งที่แปลกอย่างแน่นอนโดยทีมที่เราเคยเห็นในอันดับสูงกว่ามาก พวกเขามีคุณภาพจำกัด และพวกเขามุ่งหน้าสู่นัดนี้ด้วยความพ่ายแพ้ในลีก 5 นัดจาก 7 นัดหลังสุด มีเพียงสองทีมเท่านั้น (เวสต์แฮม, น็อตติ้งแฮม) เท่านั้นที่ได้แต้มบนถนนน้อยกว่าในฤดูกาลนี้

วูล์ฟส์อยู่ในตำแหน่งอันตรายใกล้ก้นโต๊ะ พวกเขาอยู่อันดับที่ 19 มีแต้มเหนือเซาแธมป์ตันอันดับสุดท้ายเพียงแต้มเดียว หากคุณกำลังเดิมพันออนไลน์ ให้จางหายไป แนวรุกทั้งสามคนของซาซา คาไลจ์ซิช, เปโดร เนโต้ และชิกินโญ่จะยังคงอยู่ในห้องบำบัด (อีกหนึ่งเดือน) แต่โลเปเตกีไม่มีข้อกังวลใหม่ ๆ ที่จะรายงานหลังจากพ่ายแพ้ให้กับแมนฯ ยูไนเต็ด

แอสตัน วิลล่า VS วูล์ฟแฮมป์ตัน

แอสตัน วิลล่าชนะสามจากสี่เกมภายใต้การคุมทีมของอูไน เอเมรี่ โดยทำได้แปดประตู วูล์ฟส์เฉลี่ย 0.6 ประตูต่อเกมในระยะนี้ โดยแพ้ 5 นัดจาก 7 นัดหลังสุดในลีก สถิติเกมเยือนที่แย่กว่าใครๆ ในลีก วูล์ฟส์ยิงได้น้อยกว่าครึ่งในเกมลีกฤดูกาลนี้ ขณะที่แอสตัน วิลล่ายิงได้สองสามประตูจากสามเกมจากสี่เกมหลังสุด ทีมเยือนแพ้ 10 จาก 17 เกมในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้

ข้อมูลการแข่งขัน แอสตัน วิลล่า vs วูล์ฟแฮมป์ตัน

แมตช์การแข่งขัน: แอสตัน วิลล่า (6-3-8) พบ วูล์ฟส์ (3-4-10)

สถานที่: วิลล่า พาร์ค (เบอร์มิงแฮม)

วัน/เวลา: วันพุธที่ 4 มกราคม เวลา 15.00 น. และ

ถ่ายทอดสดแอสตัน วิลล่า vs วูล์ฟส์: fubo.tv

เดิมพันแอสตัน วิลล่า vs วูล์ฟส์

แอสตัน วิลล่า vs วูล์ฟส์ เลือก & การทำนาย เจ้าบ้านเข้าสู่การปะทะนี้เป็นทีมเต็ง โดยมีราคาอยู่ที่ -110 จากมันนี่ไลน์สามทาง ตามอัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เส้นประตูตั้งไว้ที่2½ วูล์ฟส์พยายามดิ้นรนเพื่อทำประตู ซึ่งเป็นทีมที่ทำประตูได้ต่ำที่สุดในลีก แต่ไม่สามารถเอาชนะท็อตแนม 2-0 เพื่อสร้างความมั่นใจ แอสตัน วิลล่าตั้งเป้าที่จะขยายฟอร์มการเล่นที่ดีของพวกเขา โดยเพิ่มอีก 3 แต้มจากคะแนนรวมของพวกเขา ฤดูกาลนี้พวกเขาไม่คงเส้นคงวา โดยพยายามเก็บชัยชนะนัดที่สองติดต่อกันเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ แอสตันวิลล่าทำประตูอย่างน้อยสองครั้งกับวูล์ฟส์ซึ่งถือว่าคุ้มค่าที่สุดบนกระดาน

Aston Villa อยู่ในรายการ -105 ใน กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vegas Soccer< คือ i=4>. ซึ่งหมายความว่าหากคุณเดิมพัน $100 ใน Aston Villa คุณมีโอกาสที่จะชนะรางวัล $95 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส อยู่ที่ +295 ซึ่งให้โอกาสชนะรางวัล $295 จากการเดิมพัน $100 ความน่าจะเป็นโดยนัยที่แนบมากับ เส้นการเดิมพัน ให้ แอสตัน วิลล่า โอกาสชนะ 51.22% โดยที่ หมาป่า อยู่ที่ 25.32%

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลงเล่นสามเกมนับตั้งแต่คริสเตียโน โรนัลโด้จากไป ปีศาจแดงชนะพวกเขาทั้งหมดโดยไม่มีปัญหามากเกินไป ท้ายที่สุดแล้วบางทีหัวหน้าโค้ช Erik ten Hag ก็พูดถูก อย่างไรก็ตาม ปีศาจแดงได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลเพื่อรักษาโมเมนตัมด้วยการเอาชนะบอร์นมัธ ทีมเยือน ซึ่งเป็นทีมที่ชนะได้เพียงเกมเดียวจากห้าเกมหลังสุด อย่างไรก็ตาม การพ่ายแพ้จะทำให้บอร์นมัธเข้าใกล้โซนตกชั้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างอันตราย นั่นควรจะเพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะต่อสู้อย่างดี

มาตรวจสอบล่าสุด อัตราต่อรองในพรีเมียร์ลีก สถิติ รายงานอาการบาดเจ็บ และ ไลน์การแข่งขันในพรีเมียร์ลีก < /span> มากมายให้คุณพิจารณาอัตราต่อรองการเดิมพันพรีเมียร์ลีก เรามี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธสำหรับ

มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (3R) ถูกเพื่อนร่วมทีมรุมรังแกหลังจากทำประตูที่สองของทีมระหว่างเกมยูฟ่า ยูโรปา ลีก กลุ่ม อี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด : มุ่งสู่โพเดียม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 4 โดยมี 32 แต้ม น้อยกว่านิวคาสเซิ่ล 2 แต้ม น่าแปลกที่ ปีศาจแดง ยิงได้เพียง 24 ประตู ถือเป็นสถิติที่แย่เป็นอันดับสองใน 10 อันดับแรก อย่างไรก็ตาม แนวรับก็ทำผลงานได้เยี่ยมมาก โดยไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวจากสามนัดหลังสุด

ล่าสุดพวกเขาเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 โดยมีมาร์คัส แรชฟอร์ดเป็นผู้ทำประตู ก่อนหน้านั้นพวกเขาเอาชนะน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 แรชฟอร์ด, อ็องโตนี่ มาร์กซิยาล และเฟร็ดเป็นผู้ทำประตู พวกเขายังเอาชนะเบิร์นลีย์ 2-0 ในรอบ 8 ทีมของอีเอฟแอล คัพ โดยมีแรชฟอร์ดและคริสเตียน อีริคเซ่นเป็นผู้ทำประตู

มาร์กซิยาลน่าจะเป็นกองหน้าตัวกลางคนใหม่ แต่แรชฟอร์ดคือคนที่แบกภาระ นอกจากนี้ยังมีบรูโน่ แฟร์นานเดส, อองโตนี่ และอเลฮานโดร การ์นาโช่ ใช่ หน่วยโจมตีมีข้อเสียอยู่บ้าง แต่ความสามารถอยู่ที่นั่น

ปีศาจแดงที่สกอร์ 5-1-1 เมื่อเล่นในบ้านเสนอราคา -380 เพื่อคว้าชัยตรงๆ นั่นหมายความว่าคุณต้องลงทุน $380 เพื่อรับรางวัล $100 นอกจากนี้ยังมีการเดิมพันออนไลน์สเปรดที่ -1½ -135 ในกรณีนั้น คุณต้องเดิมพัน $135 เพื่อชนะ $100 แต่ต้องชนะด้วยสองประตู ปัจจุบันพวกเขาเสมอ 5-2 เมื่อเทียบกับสเปรดเมื่อเล่นที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาสมควรได้รับการสนับสนุนอย่างมาก

บอร์นมัธ: ถึงเวลาตื่นแล้ว ต่างจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บอร์นมัธ ไม่สามารถชนะใดๆ จากสามนัดหลังสุดของพวกเขา แต่ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือทีมเชอร์รี่ทำไม่ได้ ทำประตูเดียว โดยรวมแล้วพวกเขาทำได้ 18 ประตู ซึ่งแย่เป็นอันดับสองจาก 15 อันดับแรก

ล่าสุดพวกเขาแพ้คริสตัล พาเลซ 2-0 พวกเขาครองบอลได้ 59 เปอร์เซ็นต์ แต่ยิงเข้ากรอบเพียง 2 ครั้งเท่านั้น The Eagles ได้หกแต้ม พวกเขายังแพ้เชลซี 2-0 และนิวคาสเซิ่ล 1-0

เช่นเดียวกับปีศาจแดง พรสวรรค์ก็อยู่ที่นั่น คีฟเฟอร์ มัวร์เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของทีมโดยทำได้ 4 ประตู ฟิลิป บิลลิง ยิงไป 4 ประตูเช่นกัน นี่เป็นเหตุผลหลักที่คุณควรพิจารณารวมเชอร์รี่ไว้ในตัวเลือกฟุตบอลของคุณ โดยเฉพาะที่ +1,000 หากพวกเขาดึงสิ่งที่ทำให้ตะลึงออกมาได้ คุณจะได้รับเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์ต่อทุกๆ 100 ดอลลาร์ที่เดิมพันกับพวกเขา

แม้ว่าสถิติการเดินทางของพวกเขาจะไม่ได้ดีที่สุดที่ 1-2-5 แต่พวกเขาก็เก็บแต้มเอาชนะนิวคาสเซิ่ลได้ ซึ่งทีมอยู่ในอันดับที่สาม หากการพึ่งพาการโจมตีสวนกลับได้ผลเพียงครั้งเดียว มันก็สามารถทำงานได้อีกครั้ง

ผู้ชาย. ยูไนเต็ด vs บอร์นมัธ เฮดทูเฮด

นัดก่อนหน้า: 18

ชัยชนะของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: 12 (39 ประตู)

ชัยชนะของบอร์นมัธ: 3 (16 ประตู)

เสมอ: 3

ฤดูกาลที่แล้ว แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาชนะ บอร์นมัธ ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ปีศาจแดงตามหลังมาชนะ 5-2 เมสัน กรีนวูด ซึ่งไม่ได้อยู่กับทีมอีกต่อไปแล้ว ได้รับรางวัลแมน ออฟ เดอะ แมตช์ หลังจากทำสองประตู แรชฟอร์ด, มาร์กซิยาล และเฟอร์นันเดสก็ทำประตูได้เช่นกัน ปีศาจแดงขึ้นนำ 3-1 ในช่วงพักครึ่ง

หากมีสิ่งที่คุณคาดหวังจากทั้งสองสิ่งนี้ได้ นั่นก็คือเป้าหมาย ทั้งคู่ทำประตูได้ครั้งล่าสุดที่พบกันที่แมนเชสเตอร์และรวมทะลุสามประตู

ข้อมูลการแข่งขัน แมนฯ ยูไนเต็ด vs บอร์นมัธ

แมตช์: แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ

วันที่/เวลา: วันอังคารที่ 3 มกราคม เวลา 15.00 น. และ

สถานที่: โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์

ถ่ายทอดสดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ: fubo.tv

เดิมพัน แมนฯ ยูไนเต็ด vs บอร์นมัธ

การเลือกและการทำนายของแมนฯ ยูไนเต็ด vs บอร์นมัธ ลืมปัญหาการพนันออนไลน์ไปได้เลย แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีแรงจูงใจสูงและเล่นด้วยความกดดันน้อยกว่ามากนับตั้งแต่โรนัลโด้จากไป อย่าเข้าใจผิด โรนัลโด้เป็นสัตว์ร้าย แต่ปีศาจแดงจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป ปีศาจแดงยิงได้ในทุกเกมในบ้าน ยกเว้นหนึ่งเกมและจบด้วยคลีนชีตในช่วงสี่เกมหลังสุด กล่าวอีกนัยหนึ่งชัยชนะอันแสนสบายเหนือเชอร์รี่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปตามลำดับ

Manchester United อยู่ในรายชื่อที่ -380 ใน Vegas Soccer lines ของเรา ซึ่งหมายความว่าหากคุณเดิมพัน $100 ใน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คุณมีโอกาสที่จะชนะรางวัล $26 บอร์นมัธ อยู่ที่ +1000 ซึ่งให้โอกาสชนะรางวัล $1,000 จากการเดิมพัน $100 ความน่าจะเป็นโดยนัยที่แนบมากับ เส้นการเดิมพัน ให้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอกาสชนะ 79.17% โดยที่ บอร์นมัธ อยู่ที่ 9.09%

แม้จะพ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลในวันที่ 31 ธันวาคม ตามที่เราคาดการณ์ไว้ ไบรท์ตันยังคงอยู่ใน 10 อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในทางกลับกัน เอฟเวอร์ตันทำผลงานได้อย่างน่าตกตะลึงเมื่อเทียบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่ท๊อฟฟี่ยังคงใกล้เคียงอันตรายต่อการตกชั้น โซน.

แม้ว่าผลการแข่งขันจะน่าประหลาดใจที่เอทิฮัด สเตเดี้ยมและได้เล่นในบ้าน แต่เอฟเวอร์ตันกลับเข้ามาเป็นทีมรองบ่อนออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการแจ้งเตือนผู้แพ้ที่น่าดึงดูด!

โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน กองหน้าชาวอังกฤษของเอฟเวอร์ตัน มาตรวจสอบล่าสุด อัตราต่อรองในพรีเมียร์ลีก สถิติ รายงานอาการบาดเจ็บ และ ไลน์การแข่งขันในพรีเมียร์ลีก < /span> มากมายให้คุณพิจารณาอัตราต่อรองการเดิมพันพรีเมียร์ลีก. เรามี เอฟเวอร์ตัน พบ ไบรท์ตันสำหรับ

สำรวจอัตราต่อรองฟุตบอลอื่นๆที่หลากหลายที่นี่เพื่อชนะ! เอฟเวอร์ตัน: จุดประกายแห่งความหวัง วันเสาร์ที่แล้ว เอฟเวอร์ตัน ไปเยือนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในฐานะทีมรองบ่อน ท๊อฟฟี่เสนอราคา +1550 ในขณะที่งวดอยู่ที่ +700 พวกเขาไม่สามารถหยุดเออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ที่ทำประตูที่ 21 ของฤดูกาลได้ แต่พวกเขาก็สกัดลูกอื่นๆ ได้ทั้งหมด สุดท้ายเกมจบลงที่ 1-1 ขณะที่เดมาไร เกรย์ทำประตูตีเสมอในช่วงครึ่งหลัง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเสมอที่เอทิฮัด สเตเดี้ยมถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม แต่ประเด็นก็คือ เอฟเวอร์ตัน ไม่ชนะเลยตั้งแต่เดือนตุลาคม 22. ตั้งแต่นั้นมา ท๊อฟฟี่ 0-2-3 นอกจากนี้ พวกเขายังตกรอบ EFL Cup โดยบอร์นมัธ

ฉันรู้ว่ามันฟังดูแย่ แต่ท๊อฟฟี่มีรายชื่อผู้เล่นที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงเจค พิคฟอร์ด ผู้รักษาประตูของอังกฤษในฟุตบอลโลก 2022 ส่วนแนวรุกแอนโทนี่ กอร์ดอนขึ้นนำด้วยสามประตู นักเตะวัย 21 ปีพลาดเกมในแมนเชสเตอร์เนื่องจากอาการป่วย แต่น่าจะกลับมาได้ในเกมวันอังคารนี้ นอกจากนี้ยังมีโดมินิก คัลเวิร์ต-เลวินที่กลับมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วหลังจากอาการบาดเจ็บระยะยาว

คู่หูแนวรุกคือสิ่งที่ทำให้เอฟเวอร์ตันเป็นทีมรองที่เย้ายวนใจ The Toffees เสนอราคา +265 ในสปอร์ตบุ๊คเพื่อชนะรางวัลโดยตรง

สุดท้าย ฤดูกาลของเอฟเวอร์ตันค่อนข้างจะยุ่งเหยิง แต่ท๊อฟฟี่ดีขึ้นนิดหน่อยเมื่อเล่นในบ้าน ต้องขอบคุณสถิติ 2-2-4 พวกเขาทำประตูได้ในห้าเกมจากเหล่านั้น และจบด้วยคลีนชีตสามครั้ง รวมถึงเกมกับลิเวอร์พูลด้วย พวกเขาดีกว่าอันดับที่ 16

ไบรท์ตัน: ความพยายามที่ดี

วันเสาร์ที่แล้ว ไบรท์ตัน แพ้อาร์เซนอล 4-2 การเสียประตูในเกมสองนาทีไม่ได้ช่วยอะไรเลย ข้อดีคือทีมไม่เคยยอมแพ้แม้แต่ตอนที่เดอะกันเนอร์สขึ้นนำ 3-0 ครองบอลได้ 68 เปอร์เซ็นต์ คาโอรุ มิโตมะ และอีวาน เฟอร์กูสันเป็นผู้ทำประตู

ทั้งสองคนไม่ใช่ผู้ทำประตูสูงสุดของทีม ตำแหน่งนั้นเป็นของเลอันโดร ทรอสซาร์ดที่ยิงได้เจ็ดประตู ตามมาด้วย Pascal Grob และ Alexis Mac Allister อย่างละ 5 คน แม็ค อัลลิสเตอร์ ซึ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2022 กับอาร์เจนตินา พลาดเกมกับเดอะกันเนอร์ส แต่น่าจะพร้อมลงเผชิญหน้ากับท๊อฟฟี่ มอยเซส ไกเซโด จะพร้อมเป็นตัวเลือกเช่นกัน หลังจากติดโทษแบนหนึ่งนัด

The Seagulls ชนะสองเกม EPL ล่าสุดบนท้องถนน อันดับแรกพวกเขาเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 3-2 ต่อมาวันที่ 26 ธ.ค. เอาชนะ เซาแธมป์ตัน 3-1 ในความเป็นจริง พวกเขาชนะเกมนอกบ้านมากกว่าเกมในบ้านหนึ่งเกม และทำประตูได้ในทุกเกม ยกเว้นเกมเดียว ยึดมั่นในสไตล์ของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเล่นที่ไหนก็ตาม นั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้มาเยือนอยู่ที่ -½ Ev แต่โปรดจำไว้ว่าพวกเขาจะเสมอกัน 5-3 ต่อการเดิมพันฟุตบอลเมื่อเล่นบนท้องถนน

เอฟเวอร์ตัน vs ไบรท์ตัน เฮดทูเฮด

นัดก่อนหน้า: 21

ชัยชนะของเอฟเวอร์ตัน: 10 (35 ประตู)

ชัยชนะของไบรท์ตัน: 5 (27 ประตู)

เสมอ: 6

ฤดูกาลที่แล้ว เอฟเวอร์ตันเอาชนะไบรท์ตันบนถนน 2-0 โดยมีเกรย์และโดมินิก คัลเวิร์ต-เลวินเป็นผู้ทำประตู ต่อมาพวกนกนางนวลเข้าแก้แค้นที่กูดิสันพาร์คด้วยชัยชนะ 3-2 แม็ค อัลลิสเตอร์ คว้าแมน ออฟ เดอะ แมตช์ หลังทำสองประตู

เรากำลังพูดถึงซีรีส์เรื่องคู่ อย่างน้อยก็ในการประชุม 10 ครั้งล่าสุด ท๊อฟฟี่มีความได้เปรียบด้วยสถิติโดยรวม 5-2-3 ในที่สุดคุณสามารถคาดหวังเกมที่สูสีได้เนื่องจากผลรวมต่ำกว่าหกจากการเผชิญหน้า 10 ครั้งล่าสุด

ข้อมูลการแข่งขัน เอฟเวอร์ตัน vs ไบรท์ตัน

คู่การแข่งขัน: เอฟเวอร์ตัน พบ ไบรท์ตัน

วันที่: วันอังคารที่ 3 มกราคม

เวลา: 14:45 น. และ

สถานที่: กูดิสันพาร์ค ลิเวอร์พูล

เอฟเวอร์ตัน vs ไบรท์ตัน สตรีมสด: fubo.tv

เดิมพันเอฟเวอร์ตัน vs ไบรท์ตัน

เอฟเวอร์ตัน vs ไบรท์ตัน Picks & การทำนาย อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ ผมคิดว่าเอฟเวอร์ตันดีกว่าอันดับที่ 16 ประเด็นก็คือพวกเขาจะเผชิญหน้ากับทีมที่มีความสมดุลซึ่งสามารถเอาชนะโรงไฟฟ้าอย่างเชลซี 4-1 ได้ ดังนั้น คุณควรรวมผลเสมอที่ +245 ในการเลือกฟุตบอลของคุณ หน่วยรุกของไบรท์ตันเก่งมาก แต่เอฟเวอร์ตันเก็บคลีนชีตได้ในการพบกัน 4 นัดจาก 10 นัดหลังสุด

เอฟเวอร์ตัน อยู่ในรายชื่อ +260 ในสายการแข่งขัน Vegas English Premier League ของเรา ซึ่งหมายความว่า หากคุณเดิมพัน $100 กับ เอฟเวอร์ตัน คุณมีโอกาสชนะรางวัล $XX ไบรท์ตัน คือ +110 ซึ่งให้โอกาสชนะรางวัล $110 จากการเดิมพัน $100 ความน่าจะเป็นโดยนัยที่แนบมากับ เส้นการเดิมพัน ให้ เอฟเวอร์ตัน โอกาสชนะ 27.78% โดยที่ ไบรท์ตัน อยู่ที่ 47.62%

หลังจากชัยชนะอันน่าตื่นเต้นเหนือไบรท์ตัน 4-2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม อาร์เซนอลจะพยายามรักษาตำแหน่งสูงสุดในตารางคะแนนเมื่อพวกเขาพบกับนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ในนัดที่ 19 หนังสือกีฬาของเรานำเสนอตลาดและโบนัสที่ดีที่สุดสำหรับพรีเมียร์ลีก

มาตรวจสอบล่าสุด อัตราต่อรองในพรีเมียร์ลีก สถิติ รายงานอาการบาดเจ็บ และ ไลน์การแข่งขันในพรีเมียร์ลีก < /span> มากมายให้คุณพิจารณาอัตราต่อรองการเดิมพันพรีเมียร์ลีก เรามี อาร์เซนอล พบ นิวคาสเซิลสำหรับ

เซดริก โซอาเรส กองหลังชาวโปรตุเกสโดยกำเนิดของอาร์เซนอล ตบมือแฟนๆ หลังจบการแข่งขันยูฟ่า ยูโรปา ลีก กลุ่ม A อาร์เซนอล: ฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม ไม่มีใครคาดคิดว่า อาร์เซนอล จะเป็นหนึ่งในสองคู่แข่งหลักในเดือนมกราคม แต่เรายังอยู่ตรงนี้ แม้จะเป็นผู้นำของตารางด้วยคะแนนเจ็ดแต้มก็ตาม ทีมแทบจะไม่เคยทำพลาดเลยตั้งแต่เริ่มฤดูกาล และเสมอกับเซาแธมป์ตันเพียงนัดเดียวและแพ้ยูไนเต็ด จนถึงปัจจุบันพวกเขาทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อ แต่สิ่งต่อไปนี้คือเกมกับนิวคาสเซิ่ล แมนฯ ซิตี้ และแมนฯ ยูไนเต็ด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถทำแต้มหล่นในวันอังคารได้

เดอะกันเนอร์สดูผ่านพ้นไม่ได้ในขณะนี้ แต่การปะทะในวันอังคารจะเป็นอะไรก็ได้นอกจากการเดินเล่นในสวนสาธารณะสำหรับกองทหารของมิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมชาวสเปนยอมรับว่าลูกทีมของเขาทำอะไรได้เพียงเล็กน้อยเพื่อขัดขวางกระแสตอบรับที่สะดุดตาของไบรท์ตัน อย่างไรก็ตาม ชัยชนะในลีกสูงสุดเป็นครั้งที่ 14 ของฤดูกาล ประกอบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เสมอกับเอฟเวอร์ตัน ทำให้เดอะกันเนอร์สได้เพลิดเพลินกับการเฉลิมฉลองเที่ยงคืนของพวกเขาโดยมีคะแนนนำจ่าฝูงถึง 7 แต้ม

ในที่สุดอาร์เตต้าก็ค้นพบสูตรสำเร็จแล้ว เนื่องจากเคมีในห้องแต่งตัวของทีมเขาแทบจะไม่สามารถอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ได้ มาร์ติน โอเดการ์ด, บูกาโย่ ซาก้า, เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ และกาเบรียล มาร์ติเนลลี ล้วนมีผลงานที่น่าจับตามองในเกมชนะไบรท์ตันอย่างงดงาม ในที่สุดพวกเขาก็มีความคิดที่จะชนะอยู่รอบๆ ตัวพวกเขา และอาวุธแนวรุกที่สร้างสรรค์ของพวกเขาก็ยากที่จะทำให้ช้าลงในทุกวันนี้ ดังนั้นเราจะรวมพวกเขาไว้ในการเลือกฟุตบอลและพาร์เลย์ของเรา