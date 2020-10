Sa Gaming เล่นสล็อตจีคลับ ซีซาร์

Sa Gaming Caesars Entertainment Corp. กำลังร่วมมือกับ Gansevoort Hotel Group และ Victor Drai เจ้าของสถานบันเทิงยามค่ำคืนเพื่อเปิดโรงแรมบูติกบน Las Vegas Strip

Gansevoort Las Vegas จะมีห้องพัก 188 ห้องรวมทั้งห้องสวีท 19 ห้องพร้อมด้วยร้านค้าปลีกคาสิโนขนาด 40,000 ตารางฟุตร้านอาหารและ Drai’s Beach Club และไนต์คลับ บีชคลับและไนต์คลับประกอบด้วยสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าและไนต์คลับในร่ม / กลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีคลับ After Hours ของ Drai

คาดว่าโรงแรมจะเปิดให้บริการในต้นปีหน้า

บริษัท คาสิโนและความบันเทิง Caesars Entertainment มีคาสิโน 52 แห่งใน 13 รัฐของสหรัฐอเมริกาและ 7 ประเทศ คุณสมบัติของมันทำงานภายใต้แบรนด์ Caesars, Harrah’s, Bally’s และ Horseshoe เป็นต้น เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัท รายงานผลขาดทุนในไตรมาสสี่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าจำนวนมาก

หุ้นของ Caesars จบที่ 16.93 Sa Gaming ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันศุกร์หลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 17.12 ดอลลาร์ก่อนหน้าในวันนี้ พวกเขาซื้อขายต่ำถึง 4.52 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน

ใบเรียกเก็บเงินของ House แตกต่างจากใบเรียกเก็บเงินที่ส่งผ่านวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรียกร้องให้มีคาสิโนหนึ่งเกม 150 เกมบนโต๊ะและมากถึง 5,000 สล็อต การเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย Gov. Maggie Hassan ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 80 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนไว้ในงบประมาณของเธอ

บิลเฮาส์หนึ่งใบอนุญาตให้มีคาสิโนสองแห่ง แต่ไม่ได้ระบุจำนวนเกมบนโต๊ะหรือสล็อต อีกแห่งอนุญาตให้มีการพนันหกแห่ง – สี่แห่งมี 600 ช่องและอีกสองแห่งมี 1,300 แห่ง

ผู้สนับสนุนคาสิโนมีแนวโน้มที่จะยกเลิกการลงคะแนนเสียงในสัปดาห์หน้าโดยกล่าวว่าตั๋วเงินนั้นแตกต่างจากข้อเสนอของวุฒิสภามากเกินไปที่จะจับอารมณ์ของตำแหน่งเฮาส์ได้

ในเดือนที่ค่อนข้างหดหู่สำหรับคาสิโนของแอตแลนติกซิตีมีข่าวดี: Revel ที่กำลังดิ้นรนอาจพลิกผัน

คาสิโนของแอตแลนติกซิตีมีนักพนันน้อยกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยกองบังคับใช้การเล่นเกมของรัฐแสดงให้เห็นว่าคาสิโน 12 แห่งของเมืองได้รับเงิน 212.3 ล้านดอลลาร์

การลดลงได้รับความช่วยเหลือจากข้อเท็จจริงที่ว่าปี 2555 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันเมื่อเทียบกับ 28 ปีปกติในปีนี้

แต่ Revel คาสิโนใหม่ล่าสุดของเมืองที่จะยื่นคำร้องล้มละลายบทที่ 11 ในเดือนนี้มีรายรับเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 7.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม

“ ตัวเลขของเราเริ่มไปในทิศทางที่ถูกต้อง” Kevin DeSanctis ซีอีโอของ Revel กล่าว

เขาเพิ่มกลุ่มคาสิโนรีสอร์ทและกลุ่มธุรกิจเพื่อการพักผ่อนที่ทำได้ดีในเดือนนั้นโดยมีการประชุมกลุ่ม 44 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

DeSanctis กล่าวว่าคาสิโนกำลังมุ่งเน้นในระยะสั้นในการเสริมสร้างความบันเทิงใน The Social พื้นที่แสดงบาร์บนชั้นคาสิโนและความบันเทิงพาดหัวในสถานที่จัดคอนเสิร์ต Ovation Hall ขนาด 5,500 ที่นั่ง Alicia Keys และ Rihanna เป็นหนึ่งในหัวหน้าคณะในเดือนเมษายน

Revel ลดลงใกล้ด้านล่างของคาสิโนของเมืองในแง่ของรายได้นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและ บริษัท กล่าวว่ามีแผนที่จะยื่นบทที่ 11 ภายในสิ้นเดือนนี้ การล้มละลายก่อนบรรจุหีบห่อจะกวาดล้างหนี้ประมาณสองในสามของหนี้ 1.5 พันล้านดอลลาร์โดยการแปลงหนี้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ให้เป็นทุนสำหรับผู้ให้กู้

สำหรับเมืองโดยรวมคาสิโนได้รับเงินรวม 145.3 ล้านดอลลาร์จากเครื่องสล็อตลดลงเกือบ 18 เปอร์เซ็นต์ และ 67 ล้านดอลลาร์สำหรับเกมบนโต๊ะเพิ่มขึ้นเพียงไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์

เล่นสล็อตจีคลับ กุมภาพันธ์เป็นหนึ่งในเดือนที่ช้าที่สุดของปีในแอตแลนติกซิตี

รัฐหวังว่าการพนันทางอินเทอร์เน็ตจะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจมีผลภายในสิ้นปีนี้จะให้รายได้ใหม่และยุติการลดลง

คาสิโนเพียงสองแห่งเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นปีต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ The Atlantic Club ซึ่งอยู่ระหว่างการซื้อโดยเว็บไซต์ PokerStars เพิ่มขึ้น 22.7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนนี้เป็น 10.2 ล้านดอลลาร์ Tropicana Casino Resort เพิ่มขึ้น 12.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 16.3 ล้านดอลลาร์

Trump Plaza Hotel and Casino เล่นสล็อตจีคลับ ซึ่งขายเมื่อเดือนที่แล้วให้กับ The Meruelo Group of Downey, Calif. ในราคา 20 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับคาสิโนในแอตแลนติกซิตีซึ่งมีการลดลงรายเดือนมากที่สุด ลดลงเกือบ 42 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 5.2 ล้านดอลลาร์

แอตแลนติกซิตีของ Bally ลดลงมากที่สุดรายเดือนถัดไป – มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เป็น 18.7 ล้านดอลลาร์ โรงแรมคาสิโน Showboat ลดลง 27.4% เหลือ 14.6 ล้านดอลลาร์ Harrah’s Resort Atlantic City ลดลง 23.3% เหลือเพียง 298 ล้านดอลลาร์และ Resorts Casino Hotel ลดลง 22.4% เหลือ 8.7 ล้านดอลลาร์

ทรัมป์ทัชมาฮาลคาสิโนรีสอร์ทลดลง 20.2 เปอร์เซ็นต์เหลือ 20.7 ล้านดอลลาร์ ซีซาร์สแอตแลนติกซิตี้ลดลง 16.3% สู่ 28.9 ล้านดอลลาร์ Golden Nugget Atlantic City ลดลง 8.7% เหลือ 10 ล้านเหรียญ และ Borgata Hotel Casino & Spa ลดลง 7.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 46.5 ล้านดอลลาร์

ในช่วงสองเดือนแรกของปีคาสิโนได้รับรางวัล 418 ล้านดอลลาร์ลดลง 12.9 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555