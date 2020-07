ไลน์แทงบอล ID Line SBOBET Juve ย้ายเจ็ดคะแนนที่ชัดเจน

ไลน์แทงบอล มิลาน: Gianluigi Buffon สร้างสถิติการปรากฏตัวของเซเรียอาใหม่ในวันเสาร์ขณะที่ยูเวนตุสชนะ Torino 4-1 ในตูรินดาร์บี้เพื่อย้ายเจ็ดแต้มที่ชัดเจนที่ด้านบนของตารางหลังจากผู้ท้าชิงที่ใกล้ที่สุด Lazio แพ้ Zlatan Ibrahimovic ผู้รักษาประตูอายุ 42 ปีผ่านการบันทึก 647 นัดที่เขาร่วมกับเอซีมิลานเปาโลมัลดีนีเมื่อเขาเริ่มเกมที่สนามกีฬาอลิอันซ์

“ บางที…เขาไม่สามารถเอาชนะสถิติเพื่อทำประตูได้แน่นอน” โค้ช Maurizio Sarri บอกกับ Sky Sport Italia เมื่อถูกถามว่า Buffon ยังคงสามารถเล่น 35 เกมที่เขาต้องการให้เท่ากันโดยรวมของ Alessandro Del Piero . Cristiano Ronaldo เป็นหนึ่งในผู้ทำประตูได้กลายเป็นผู้เล่น Juve คนแรกที่ทำประตู 25 กัลโช่ในฤดูกาลในรอบ 59 ปีในขณะที่คนของ Sarri ย้ายไปอย่างชัดเจนจาก Lazio ที่วางอยู่อันดับสอง

“ เราค่อนข้างวุ่นวายในช่วงเริ่มต้นครึ่งหลัง แต่เมื่อความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นนั่นคือช่วงเวลาที่คุณภาพของเราเกิดขึ้น” Sarri กล่าวเสริม ไลน์แทงบอล โทษของโรนัลโด้คว้าตัวยูเวนตุสดึงขาแรกมาที่มิลาน โรนัลโด้ทำสถิติสูงสุด

แต่ยูเวนตุสตกในเวโรนา เกมอินเตอร์มิลานในหมู่สามเลื่อนออกไปกลัว coronavirus ในอิตาลี บัฟฟอนซึ่งใช้เวลาในฤดูกาลที่แล้วที่สโมสรฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์กแมงก่อนที่จะกลับมาร่วมทีม Juve ในฤดูกาลนี้ได้เซ็นสัญญาขยายระยะเวลา 1 ปีเมื่อต้นสัปดาห์

บันทึกดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก 25 ปีหลังจากที่ Buffon เปิดตัว Serie A ของเขาสำหรับ Parma และ 19 ปีหลังจากที่เขาเซ็นสัญญากับ Juventus เป็นครั้งแรก เจ้าภาพเสียเวลาเพียงเล็กน้อยในการเป็นผู้นำขณะที่เปาโลไดยาบาทำประตูในนาทีที่สามโดยมีเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเก็บคะแนนของ Juan Cuadrado

ก่อนที่จะจู่โจมฝ่ายหลังสองคนและยิงประตูด้วยเท้าซ้ายเข้าไปในหลังคาของตาข่าย ยูเวนตุสเพิ่มความได้เปรียบเป็นสองเท่าก่อนที่ครึ่งชั่วโมงขณะที่โรนัลโด้พุ่งไปข้างหน้าก่อนที่จะวางบอลให้ Cuadrado ขับต่ำลงไปที่มุมตาข่าย

Torino ให้ความหวังกับตัวเองเมื่อ Andrea Belotti ยิงจุดโทษผ่าน Buffon ในนาทีที่หกของการทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก Simone Verdi ถูกปฏิเสธอีควอไลเซอร์ในช่วงครึ่งหลังโดยธงของผู้กำกับ แต่โรนัลโด้วางเกมเข้านอนในนาทีที่ 61 ด้วยการเตะฟรีที่ยอดเยี่ยม มันเป็นครั้งแรกที่ผู้ชนะ Ballon d’Or ห้าครั้งทำประตูฟรีคิกในเซเรียอาและมันเป็นเป้าหมายครั้งที่ 25 ของเขาในการรณรงค์ทำให้ชาวโปรตุเกสเป็นผู้เล่นยูเวนตุสคนแรกที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ Omar Sivori ใน ฤดูกาล 2503-2561

“ ฉันต้องการเป้าหมายเตะฟรีคิกนั้นจริงๆเพื่อให้ฉันได้รับความมั่นใจกลับคืนมา” โรนัลโดกล่าวหลังจากทำประตูแรกให้กับการเตะฟรีคิกครั้งที่ 43 ของ Juve Juve ไม่ได้ทำและทำให้มันสี่กับสามนาทีที่เหลือเป็นกองหลัง Torino Koffi Djidji ใส่ผ่านตาข่ายของเขาเอง พวกเขาได้รับความช่วยเหลือในการเสนอชื่อเซเรียอาตรงเก้าในวันต่อมาขณะที่อิบราฮิโมวิชทำประตูหนึ่งและช่วยเหลืออีกครั้งในการเริ่มต้นครั้งแรกของเขานับตั้งแต่การปิดตัวของ coronavirus

ลาซิโอพยายามที่จะค้นหาความล้ำสมัยโดยไม่มีกองหน้าคนใดคนหนึ่งในขณะที่ผู้ทำประตูชั้นนำของลีกซิโรอิมโมบิลและเฟลิเป้เคเอสเตโซทำหน้าที่ทดแทนตัวเอง ด้านเยือนนำไปสู่ครึ่งผ่านครึ่งแรกเมื่อ Ibrahimovic พยายาม Hakan Calhanoglu ให้คะแนนด้วยความพยายามในระยะยาว ชาวสวีเดนวัย 38 ปีถูกปรับโทษในนาทีที่ 34 เพื่อทำประตูที่ห้าของเขานับตั้งแต่เข้าร่วมมิลานจาก LA Galaxy ในเดือนมกราคม

Ibrahimovic ถูกเปลี่ยนตัวในครึ่งเวลา แต่ Ante Rebic ที่เข้ามาแทนที่เขาทำผลงานได้อย่างไม่ต้องสงสัยในนาทีที่ 59 เนื่องจากความฝันของ Lazio ในการเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่ผ่านมานั้น “ เราต้องมองไปข้างหน้าและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปเรารู้ว่าการเดินทางที่เราได้ทำไปและไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้ไป” Lazio โค้ช ID Line SBOBET Simone Inzaghi บอกกับ DAZN

มิลานบุกเข้ามาในสี่เกมตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ย้ายเหนือนาโปลีเป็นที่หกซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับยูโรป้าลีก ป้องกันแชมป์ Shanshan Feng ของจีนเปิดด้วย 3 ภายใต้ 69 และตั้งอยู่ในผูก 13 ทางสำหรับสถานที่ที่ 15 ซึ่งยังรวมถึงแคนาดาบรูคเฮนเดอร์สันและอเมริกัน Lexi Thompson และแดเนียลคังผู้ชนะในประเทศจีนสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในไต้หวันเนื่องจากเจ็บป่วย

Ariya Jutanugarn ของประเทศไทยผู้ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ Rolex ในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันก็คว้ารางวัล Player of the Year มาครองได้อีกห้านัด เธอผูกติดอยู่กับ American Nelly Korda และได้ชัยชนะ LPGA Tour ครั้งแรกของเธอที่ Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship สวนสาธารณะ Sung Hyun อันดับสองของเกาหลีใต้ไม่ได้อยู่ในสนามในสัปดาห์นี้

รรับทราบว่าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในเหตุการณ์ 54 หลุม “ ฉันคิดว่าสำหรับทัวร์นาเมนต์สามรอบคุณควรมีวันเริ่มต้นที่ดีจริงๆ” เธอกล่าว “ ฉันเดาว่าเปิดด้วยรอบที่ดีจริงๆดังนั้นฉันจึงมีความสุขจริงๆ หวังว่าฉันจะได้รอบนี้อีกสองวัน” หมายเหตุ: เฟิงเป็นแชมป์ป้องกันสองสมัย … Jutanugarn แซงหน้าอันดับ 1 ในการจัดอันดับ Rolex ในวันจันทร์และคว้ารางวัล Rolex Player of the Year ประจำปี Jutanugarn ผู้ชนะการทัวร์สามครั้งในปีนี้ยังนำไปสู่การแข่งขัน CME to the Globe (4,002 คะแนน)

รายการเงินอย่างเป็นทางการ ($ 2.46M) และคะแนนเฉลี่ย (69.379) … Annika Sorenstam ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งติดต่อกันและยังคงบันทึกสถิติการแข่งขัน (192, 2003) “ ฉันพลาด LPGA ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถรอทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อดูเพื่อนของฉันทั้งหมด ID Line SBOBET แต่ก่อนหน้านี้เมื่อฉันเล่นบน LPGA ฉันยุ่งแค่พูดทักทาย แต่ตอนนี้ฉันยุ่งมาก เพราะพวกเขามาทักทายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นฉันสนุกกับการเล่น

Minjee Lee ของออสเตรเลียและ Sei Young Kim ของเกาหลีใต้เป็นสองนัดหลังที่ 5 ภายใต้การผูกสำหรับที่ห้ากระดานผู้นำแบบเรียงซ้อนในเหตุการณ์ 54 หลุมมีผู้เล่น 14 คนภายในสามนัดจากการเป็นผู้นำของร แปดผู้เล่นใน logjam ที่ 4 ภายใต้รวมถึงสเปน Carlota Ciganda และ American Lizette Salas และ Angel Yin