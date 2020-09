ไลน์รอยัลคาสิโน ไลน์ GClub เรียกเก็บ

ไลน์รอยัลคาสิโน (The Center Square) – ใบเรียกเก็บเงินที่จะทำให้นักการศึกษาในนอร์ทแคโรไลนาได้รับค่าจ้างที่รอคอยมานานกำลังดำเนินการผ่านทาง North Carolina House

สมาชิกของคณะกรรมาธิการการจัดสรรบ้านอนุมัติร่างกฎหมายวุฒิสภา 818 เมื่อวันอังคาร มันจะทำให้ครูบุคลากรการเรียนการสอนคนอื่น ๆ และผู้บริหารโรงเรียนกำหนดขั้นตอนเพิ่มขึ้นและโบนัส $ 350 ให้กับครูทุกคน

การเพิ่มการจ่ายเงินหยุดชะงักสำหรับปีงบประมาณ 2020-2021 เนื่องจาก Gov. Roy Cooper และที่ประชุมสมัชชาไม่สามารถหาฉันทามติเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายทุกสองปีได้

ตัวแทน Craig Horn, R-Union กล่าวกับคณะกรรมการเมื่อวันอังคารว่า SB 818 มอบสิ่งที่ผู้ร่างกฎหมาย “ทำได้” ให้กับครูท่ามกลางการคาดการณ์ว่าจะขาดแคลน 5 พันล้านดอลลาร์เนื่องจาก COVID-19

"ฉันคิดว่าการไม่มีงบประมาณที่ไม่ได้ใช้งานได้ทำลายการศึกษาในรัฐนี้" ฮอร์นซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการกล่าว "ไม่เพียง แต่สร้างความหายนะในทุกระดับการศึกษาเท่านั้น แต่ยังทำให้ครูที่ทำงานหนักโดยไม่ได้รับค่าจ้างเราจำเป็นต้องแก้ไขสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้"

วุฒิสภามีมติเห็นชอบมาตรการ 33-16 เมื่อวันจันทร์ ตอนนี้ไปที่คณะกรรมการกฎปฏิทินและการดำเนินงานของสภา

โดยปกติแล้วจะมีการมอบโบนัสให้กับครูตามผลงานของนักเรียน แต่เนื่องจากการระบาดใหญ่ผู้ร่างกฎหมายกล่าวว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบว่าครูคนใดสมควรได้รับ

คูเปอร์สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเพื่อ จำกัด การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันที่ 14 มีนาคมชั้นเรียนจะจัดขึ้นจากระยะไกลตลอดปีการศึกษาที่เหลือซึ่งสิ้นสุดในวันพฤหัสบดี

การระดมทุนของครูเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างพรรคเดโมแครตของรัฐและพรรครีพับลิกันหลังจากที่คูเปอร์คัดค้านงบประมาณในเดือนมิถุนายน 2019 ผู้ว่าการรัฐกล่าวว่าการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายไม่ได้จัดสรรเงินเพียงพอสำหรับครู

ข้อเสนอด้านงบประมาณของคูเปอร์เรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างเกือบ 9 เปอร์เซ็นต์สำหรับนักการศึกษาของรัฐก่อนที่งบประมาณของพรรครีพับลิกันจะส่งผ่านที่ประชุมสมัชชาด้วยการเพิ่มขึ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์

ในเดือนพฤศจิกายน Cooper ยังคัดค้านวุฒิสภา Bill 354ซึ่งจะทำให้ครูได้รับเงินเพิ่มขึ้น 3.9 เปอร์เซ็นต์และโบนัสสูงถึง 4.4 เปอร์เซ็นต์หากวุฒิสภาพรรคเดโมแครตตกลงที่จะลบล้างการยับยั้งงบประมาณของผู้ว่าการรัฐ

วุฒิสภารีพับลิกันพยายามที่จะปลุกผีคะแนนเสียงสามในห้าที่จำเป็นเพื่อลบล้างการยับยั้ง SB 354 แต่ล้มเหลวด้วยคะแนนเสียงสุดท้ายที่ 28-21

ฮอร์นกล่าวว่านักเขียนงบประมาณในวันอังคารจะยังคงมองหาวิธีเพิ่มค่าจ้างครู

“เราจะยังคงสนับสนุนเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้เงินของรัฐบาลกลางมากขึ้นและเราจะติดตามสถานะทางการเงินของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อทำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมตามที่เราทำได้” เขากล่าว(จัตุรัสกลาง) – พรรครีพับลิกันนอร์ทแคโรไลนาเรียกร้องให้รัฐบาลรอยคูเปอร์ปฏิบัติตามคำขอบันทึกมากกว่าสองโหลซึ่งเป็นหัวใจของการฟ้องร้องผู้ว่าการรัฐและสมาชิกคณะรัฐมนตรีสองคน

กลุ่มบริษัท สื่อ 15 แห่งฟ้องร้อง Cooper, North Carolina Department of Health and Human Services Secretary Dr.Mandy Cohen และ North Carolina Department of Public Safety Erik Hooks เกี่ยวกับความล้มเหลวในการตอบสนองต่อคำขอบันทึก 26 รายการ

คำขอทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ COVID-19 และเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการระบาดและหลายคนเกี่ยวข้องกับการจัดการโรคของนอร์ทแคโรไลนาในระบบเรือนจำ โดยรวมแล้วมีการร้องขอ 17 รายการไปยัง NCDHHS และอีกเก้ารายการส่งไปยัง NCDPS

NCGOP ตั้งคำถามถึงความมุ่งมั่นในเรื่องความโปร่งใสของ Cooper และกล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลที่เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การรับมือกับ COVID-19 ของเขา

“ เราไม่ควรพูดแบบนี้ แต่ผู้ว่าการคูเปอร์ควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบันทึกสาธารณะทันทีและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด” ทิมวิกกินตันโฆษกของ NCGOP กล่าวในแถลงการณ์“ การเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทางการเมืองของเขา แต่คูเปอร์ปฏิเสธที่จะ ให้สื่อและสาธารณะข้อมูล COVID-19 ทั้งหมดเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนในนอร์ทแคโรไลนาอย่างแท้จริง ผู้ว่าการคูเปอร์ทำในสิ่งที่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับผู้คนในนอร์ทแคโรไลนาเป็นอันดับแรก ”

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคดีความในระหว่างการบรรยายสรุปข่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้ว Cooper ปกป้องการบริหารของเขา

“ อันดับหนึ่งเราต้องการให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายบันทึกสาธารณะและฉันต้องการให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานในรัฐบาลของรัฐทำเช่นนั้น” คูเปอร์กล่าว “ ข้อสองการบริหารนี้ทำให้มีข้อมูลจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับ COVID-19 และทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลมากขึ้นทุกวัน”

ข้อมูล NCDHHS มากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นเพิ่มขึ้นในการรักษาในโรงพยาบาล COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับในช่วงเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลิ้งเฉลี่ยเจ็ดวันของผู้ป่วยรายใหม่

เกือบ 800 คน – 797 คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์ด้วย COVID-19 ในนอร์ทแคโรไลนาเพิ่มขึ้น 62 เปอร์เซ็นต์จากเดือนที่แล้วเมื่อ 492 คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม

รัฐรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 45,102 รายรวมถึงผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 1,768 รายเมื่อวันศุกร์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,118 คนจาก COVID-19 ในนอร์ทแคโรไลนา(The Center Square) – เมื่อนอร์ทแคโรไลนาสูงกว่ารัฐส่วนใหญ่ในเปอร์เซ็นต์ของการทดสอบ COVID-19 ในเชิงบวก Gov. Roy Cooper กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขาไม่รีบเร่งที่จะยกเลิกข้อ จำกัด COVID-19 มากขึ้น

นอร์ทแคโรไลนาย้ายเข้าสู่ระยะที่สองของการเปิดอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมข้อ จำกัด บางประการที่คาดว่าจะถูกยกเลิกตามแผนของคูเปอร์ยังคงมีอยู่ในช่วงระยะนี้

Cooper ได้กล่าวว่าเขาจะพิจารณาย้ายเข้าสู่เฟส 2.5

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคูเปอร์กล่าวว่าเขาจะยังคงใช้ความระมัดระวังและทำให้สุขภาพร่างกายของนอร์ทแคโรไลนาเป็นแนวหน้าในการตัดสินใจของเขา

" ข้อ จำกัด ในการบรรเทาทุกข์ค่อยๆทำให้โรคไม่ท่วมท้นในโรงพยาบาลของเราและเราต้องให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของเราเป็นสำคัญ" คูเปอร์กล่าวในระหว่างการบรรยายสรุปข่าวเมื่อวันศุกร์ "กรณีที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราได้ตัดสินใจว่าจะเข้าสู่เฟส 2.5 หรือ 3"

วันศุกร์เป็นวันสูงสุดของผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่และการทดสอบในนอร์ทแคโรไลนา จากผลการทดสอบ 21,442 รายการที่รายงานไปยัง North Carolina Department of Health and Human Services (NCDHHS) ในวันพฤหัสบดีมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์หรือ 1,768 – เป็นผลบวกสำหรับ COVID-19

การรักษาในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยมี 760 คนที่ต้องการการดูแลในโรงพยาบาลสำหรับอาการคล้าย COVID ในวันพฤหัสบดี

ดร. แมนดี้โคเฮนเลขาธิการ NCDHHS กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าโคโรนาไวรัส "ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรง"

“เราเคยเห็นในรัฐอื่น ๆ แล้วว่าสถานการณ์ที่มั่นคงจะกลายเป็นอะไรไปได้อย่างรวดเร็ว แต่” เธอกล่าว

การรักษาตัวในโรงพยาบาลโควิด -19 มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราผู้ป่วยในเชิงบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

ระยะที่สองควรรวมถึงการเปิดร้านอาหารบาร์ศูนย์ออกกำลังกายบริการดูแลส่วนบุคคลและสนามเด็กเล่นอย่าง จำกัด อย่างไรก็ตามบาร์โรงยิมฟิตเนสและสนามเด็กเล่นยังคงปิดให้บริการ ที่ประชุมสมัชชาได้ผ่านร่างกฎหมายสองฉบับเพื่อคว่ำข้อ จำกัด บางประการ แต่คูเปอร์คัดค้านมาตรการหนึ่งส่วนอีกฉบับยังคงอยู่บนโต๊ะของผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อบ่ายวันศุกร์

เมื่อคูเปอร์ประกาศเปิดตัวเฟส 2 ในวันที่ 20 พฤษภาคมแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เป็นบวกและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้น “อยู่ในระดับ” ตามรายงานด้านสาธารณสุข NCDHHS รายงานการทดสอบร้อยละ 6 เป็นบวกและ 585 คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ 19 พฤษภาคม

Cooper แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพและเพื่อรับการทดสอบว่าพวกเขาอยู่ในฝูงชนจำนวนมากหรือไม่

“ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ช่วยลดการแพร่เชื้อเช่นล้างมือสวมผ้าปิดหน้ารอห่างจากผู้คน 6 ฟุตและติดตามไวรัสไปยังแหล่งที่มาจะช่วยให้เราตัดสินใจได้” Cooper กล่าวเมื่อวันศุกร์