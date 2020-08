ไลน์คาสิโน ID Line GClub ขึ้นโพล

ไลน์คาสิโน ในวันที่การสำรวจความคิดเห็นทั่วทั้งรัฐแสดงให้เห็นว่าสก็อตต์แว็กเนอร์ผู้ท้าชิงกำลังคืบคลานเข้ามาภายในไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ดำรงตำแหน่งของรัฐบาลทอมวูล์ฟในการแข่งขันการเลือกตั้งในฤดูใบไม้ร่วงผู้ว่าการพรรคเดโมแครตก็ตกลงที่จะพบกับศัตรูของพรรครีพับลิกันในการอภิปรายสาธารณะ

ไม่นานหลังจากที่เขาได้รับรางวัลหลักจากพรรครีพับลิกันในเดือนพฤษภาคมแว็กเนอร์ได้ออกคำท้าต่อผู้ว่าการรัฐเพื่อเรียกร้องให้มีการอภิปราย 67 ครั้งในแต่ละเขตในรัฐ แคมเปญ Wolf ปฏิเสธข้อเสนอนั้นว่าเป็น “กลไกทางการเมือง” และไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะในหน้าการอภิปรายจนถึงวันจันทร์

วันจันทร์ยังเห็นการเปิดตัวแบบสำรวจผู้นำเครือจักรภพที่แสดงให้เห็นว่า Wolf ด้วยการสนับสนุน 46 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจถึงการสนับสนุน Wagner 43 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนอื่นและเกือบ 8 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาลังเลใจ

การสำรวจความคิดเห็นจัดทำขึ้นในวันที่ 13-15 สิงหาคมและรวมคำตอบจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,012 คน ขอบของข้อผิดพลาดคือบวกหรือลบ 3.6 เปอร์เซ็นต์

การสำรวจความคิดเห็นของผู้นำเครือจักรภพมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการสำรวจความคิดเห็นของ ไลน์คาสิโน Franklin & Marshall College เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่แสดงให้เห็นว่า Wolf เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่โดยได้รับการสนับสนุน 48 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ว่าการรัฐเทียบกับ 23 เปอร์เซ็นต์สำหรับ Wagner นักธุรกิจและอดีตวุฒิสมาชิกของรัฐจาก York

แคมเปญ Wagner กล่าวว่าการสำรวจความคิดเห็นครั้งใหม่เป็นสัญญาณว่าเขากำลังมาแรงโดยอ้างถึงคำวิจารณ์ที่ Wolf ต้องเผชิญในช่วงฤดูร้อนนี้จากการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสูตรการระดมทุนเพื่อการศึกษาซึ่งอาจนำไปสู่การลดจำนวนมากในโรงเรียนบางแห่งและเป็นโชคลาภสำหรับคนอื่น ๆ .

“ เมื่อคุณดูประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแบบสำรวจนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมสก็อตต์แว็กเนอร์ถึงพุ่งพล่าน” แอนดรูโรมิโอโฆษกของแคมเปญกล่าว “ ทอมวูล์ฟผลักดันให้มีการขึ้นภาษีกับเพนซิลวาเนียนที่ขยันขันแข็งอย่างหนักในขณะที่สก็อตต์แว็กเนอร์คอยยืนขวางทางเขา … Tom Wolf ประสบความล้มเหลวในการศึกษาของรัฐและตอนนี้มีแผนที่จะนำไปสู่การลดลงอย่างมากสำหรับเขตหรือการเพิ่มภาษีในวงกว้างในขณะที่ Scott Wagner มีแผนที่จะลงทุนเป็นประวัติการณ์ในนักเรียนและครูโดยไม่ต้องเพิ่มภาษี .”

ในขณะเดียวกันหอการค้าธุรกิจและอุตสาหกรรมของรัฐเพนซิลเวเนียประกาศว่าได้รับข้อผูกพันจากทั้งแว็กเนอร์และวูล์ฟที่จะปรากฏตัวในการอภิปราย 1 ตุลาคมเพื่อเป็นเจ้าภาพอเล็กซ์เทรเบกซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน“ Jeopardy”

แว็กเนอร์ใช้ประโยชน์จากการประกาศเพื่อวิจารณ์ความล่าช้าอันยาวนานของแคมเปญ Wolf ในการเข้าร่วมการอภิปราย

“ ดีใจที่ทอมวูล์ฟออกจากระบบคุ้มครองพยานในเวอร์ชันแคมเปญของเขาและตกลงที่จะถกเถียงกับฉัน” วากเนอร์เขียนบนทวิตเตอร์ “ ควรจะเป็นคืนที่สนุกสนานและฉันหวังว่าจะได้พบทุกคนที่นั่น”

ในการพยักหน้าอย่างไม่เข้าใจกันในการอภิปรายเกมโชว์ของ Trebek ผู้ดำเนินรายการได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้สมัครไม่จำเป็นต้องตอบคำถามในรูปแบบของคำถาม แต่พวกเขาจะกล่าวถึง “มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับการสร้างงานนโยบายการคลัง [และ ] การกำกับดูแลที่สมเหตุสมผล”

การสำรวจความคิดเห็นของผู้นำเครือจักรภพถามผู้ตอบว่าพวกเขารู้สึกดีหรือไม่ดีต่อแว็กเนอร์และวูล์ฟอย่างไรรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ทรัมป์ได้รับคำตอบแบบแบ่งขั้วมากที่สุดโดย 42 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยอย่างยิ่งและ 41 เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเขาในฐานะประธานาธิบดี

สำหรับ Wolf 30 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขามีความคิดเห็นที่“ ดีมาก” และ 26 เปอร์เซ็นต์นั้น“ เสียเปรียบมาก” ตัวเลขของ Wagner อยู่ที่ 24 เปอร์เซ็นต์“ ดีมาก” และ 20 เปอร์เซ็นต์“ ไม่เอื้ออำนวยมาก”

เมื่อรวมกับคำตอบที่ “ค่อนข้างดี” และ “ค่อนข้างไม่เอื้ออำนวย” มากกว่าตัวเลขของ Wolf อยู่ในเกณฑ์ดี 52 เปอร์เซ็นต์และไม่เอื้ออำนวย 42 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าพวกเขาไม่มีความเห็น สำหรับแว็กเนอร์เป็นที่ชื่นชอบ 46 เปอร์เซ็นต์ไม่เอื้ออำนวย 32 เปอร์เซ็นต์ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์บอกว่าพวกเขาไม่มีความเห็นและ 2 เปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อเขาเมื่อพูดถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพนซิลเวเนียมีจำนวนมากกว่ารัฐส่วนใหญ่ มีเมืองใหญ่สองเมืองภูมิประเทศเป็นภูเขาอากาศหนาวเย็นและฤดูร้อนที่ร้อนแผดเผา ทางน้ำของรัฐเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กว้างขวางที่สุดในประเทศและถนนรองรับการจราจรที่มุ่งหน้าขึ้นและลงชายฝั่งทะเลตะวันออกและทางตะวันตกไปยังส่วนที่เหลือของประเทศ

เมื่อคำนึงถึงความท้าทายเหล่านี้จึงแทบไม่น่าแปลกใจเลยที่เพนซิลเวเนียอยู่ในอันดับที่สี่ที่เลวร้ายที่สุดในประเทศเมื่อต้องเผชิญกับสภาพของถนนสะพานและเขื่อนตามรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์ 24/7 Wall St. หัวข้อ“ รัฐที่แตกสลาย ”

เว็บไซต์ข่าวการเงินจัดทำดัชนีการให้คะแนนสำหรับทั้ง 50 รัฐในสี่เมตริกที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้คะแนนสุดท้ายสำหรับแต่ละรายการ

“ ประมาณเจ็ดในทุกๆ 100 ไมล์ของถนนทั่วประเทศอยู่ในสภาพย่ำแย่” ซามูเอลสเตบบินส์ผู้เขียนการศึกษาเขียน “ [ร้อยละเก้า] ของสะพานทั่วประเทศมีโครงสร้างบกพร่องซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการการซ่อมแซม และ 17 [เปอร์เซ็นต์] ของเขื่อนในประเทศมีโอกาสเป็นอันตรายสูงซึ่งหมายความว่าการทำงานล้มเหลวจะส่งผลให้สูญเสียชีวิต”

เพนซิลเวเนียอยู่ในอันดับที่สี่ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ได้ผลดีเป็นพิเศษในส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษา สิ่งที่ดีที่สุดที่รัฐสามารถจัดการได้คืออันดับที่ 15 ใน“ ถนนที่มีสภาพไม่ดี” ซึ่งรายงานระบุว่า 7.4 เปอร์เซ็นต์ของถนนในเพนซิลเวเนียตรงกับชื่อนั้น

รัฐเลวร้ายที่สุดเป็นอันดับห้าในทั้งเปอร์เซ็นต์ของสะพานที่ขาด (18.3 เปอร์เซ็นต์) และเปอร์เซ็นต์ของ “เขื่อนที่มีความเสี่ยงสูงอันตราย” (53 เปอร์เซ็นต์) และจากรายงานระบุว่าเพนซิลเวเนียเป็นอันดับที่เก้าของการใช้จ่ายบนทางหลวงของรัฐต่อคนขับที่ 773 ดอลลาร์

รัฐที่แย่กว่าเพนซิลเวเนียคือโรดไอส์แลนด์ในอันดับแรกฮาวายในอันดับสองและเวสต์เวอร์จิเนียใกล้เคียงในอันดับสาม ในบรรดารัฐใกล้เคียงอื่น ๆ นิวเจอร์ซีย์แย่ที่สุดเป็นอันดับ 7 นิวยอร์กอันดับ 11 เดลาแวร์อันดับ 12 โอไฮโอ 26 และแมริแลนด์ 28

ฟลอริดาได้รับการตัดสินให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดโดยมีถนนสะพานและเขื่อนติดอันดับ 1 ใน 10

Stebbins ผู้เขียนการศึกษายอมรับว่ารัฐที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นเพนซิลเวเนียมีงานที่ยากกว่าเมื่อต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

“ เมื่อยางมะตอยแข็งตัวและละลายมันสามารถแตกและเริ่มสลายสูญเสียความสมบูรณ์” เขาเขียน “ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาถนนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นในรัฐที่ต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่รุนแรง เจ็ดใน 10 รัฐที่มีส่วนแบ่งการจราจรมากที่สุดในสภาพย่ำแย่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมิดเวสต์และภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีอุณหภูมิเยือกแข็ง”

อย่างไรก็ตามเขาสังเกตว่าอายุของถนนสะพานและเขื่อนอาจมีความสำคัญพอ ๆ กันโดยมีโครงสร้างสำคัญหลายแห่งทั่วประเทศซึ่งมีอายุมากกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว

ID Line GClub ข้อมูลถนนและสะพานของการศึกษามาจากรายงาน Federal Highway Administration ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนที่ได้มาจาก National Inventory of Dams, US Army Corps of Engineers และ Association of Dam Officials ตัวเลขการใช้จ่ายทางหลวงมาจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ

รัฐบาลของรัฐเพนซิลเวเนียทอมวูลฟ์พยายามวางตำแหน่งตัวเองอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ สำนักงานผู้ว่าการรัฐได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเน้นถึงขั้นตอนล่าสุดที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของรัฐรวมถึงการปรับปรุงถนนของรัฐ 1,000 ไมล์ในเดือนกรกฎาคมแม้ว่าโครงการ Resurface PA ของเขา

แต่เนื่องจากสภาพโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเพนซิลเวเนียที่ย่ำแย่แม้จะเป็นหนึ่งในผู้ใช้จ่ายบนท้องถนน แต่ผู้สังเกตการณ์บางคนตั้งคำถามว่ารัฐจำเป็นต้องหยุดคิดในแง่ของการใช้จ่ายเงินมากขึ้นหรือไม่และแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้สิ่งที่ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

มูลนิธิเครือจักรภพซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้การสนับสนุนในนามของผู้เสียภาษีในเพนซิลเวเนียกล่าวเมื่อต้นฤดูร้อนนี้ว่าแผนการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยการรับเงินจากตำรวจของรัฐอาจสร้างช่องโหว่ด้านงบประมาณจำนวนมากในอนาคต

“ ในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสภานิติบัญญัติได้รวมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายการคลังปี ID Line GClub 2016-17 ซึ่งจะเริ่มลดจำนวนเงินที่โอนจากกองทุนใบอนุญาตขับรถยนต์ไปยังตำรวจรัฐเพนซิลเวเนีย” บ็อบดิ๊กนักวิเคราะห์อาวุโสของมูลนิธิกล่าว . “ การลดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงสิบปี เมื่อถึงปีที่ห้าฝ่ายนิติบัญญัติอาจมองไปที่งบประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่โอนไปยังตำรวจของรัฐจากกองทุนใบอนุญาตขับรถยนต์”เมื่อระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐเพนซิลเวเนียลงมติในเดือนกรกฎาคมให้เพิ่มค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนในรัฐ 3 เปอร์เซ็นต์ประธานสภา Mike Turzai ได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของข้อเท็จจริงที่ว่าเกิดขึ้นประมาณสองสัปดาห์หลังจากที่สภานิติบัญญัติผ่านงบประมาณของรัฐ ที่เพิ่มเงินทุนของระบบ 3.3 เปอร์เซ็นต์

“ เราหวังว่าจากการเพิ่มการจัดสรรให้กับระบบของรัฐโดยตรงสี่ครั้งว่าคณะกรรมการจะเห็นสมควรในปีนี้ที่จะไม่เพิ่มค่าเล่าเรียนของนักเรียนในรัฐเพนซิลเวเนีย” เขากล่าวในแถลงการณ์ในเวลานั้น “ เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติลงคะแนนเสียงให้เพิ่มเงินทุนของรัฐเป็นครั้งที่สี่การลงคะแนนของสมาชิกหลายคนได้รับการคาดการณ์ไว้แล้วว่ามหาวิทยาลัย PASSHE จะมีแนวทางในการเล่าเรียน”