แทงบอลออนไลน์ Roethlisberger ไม่แน่ใจในอนาคต

(The Sports Xchange) แทงบอลออนไลน์ – Ben Roethlisberger บอกกับ 93.7 The Fan เมื่อวันอังคารที่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเล่นในฤดูกาลหน้าหลังจากการสูญเสีย 36-17 ของ Pittsburgh Steelers ต่อ New England Patriots เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเกม AFC Championship

แชมป์ซูเปอร์โบวล์สองครั้งและ แทงบอลออนไลน์ Pro Bowler ห้าครั้งในการสัมภาษณ์ทางวิทยุว่าเขากำลังพิจารณาเกษียณอายุ“ ฉันจะเอายุนี้ไปประเมินเพื่อพิจารณาทางเลือกทั้งหมด”

Roethlisberger แทงบอลออนไลน์ บอกกับ 93.7 The Fan “ เพื่อพิจารณาสุขภาพและครอบครัวและสิ่งต่าง ๆ เช่นนั้นและใช้เวลาพอสมควรในการประเมินฤดูกาลหน้าหากมีฤดูกาลต่อไป”

Roethlisberger แทงบอลออนไลน์ กล่าวเสริมว่า“ ฉันจะใช้เวลาสักครู่และประเมินผลกับครอบครัวของฉันและเพียงแค่ทำการอธิษฐานมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้และตรวจสอบให้แน่ใจ

(การเล่นในฤดูกาลหน้าคือ) แทงบอลออนไลน์ สิ่งที่ถูกต้องสำหรับฉันและครอบครัว” Roethlisberger อายุ 34 ปีขว้าง 3,819 หลาและทำทัชดาวน์ได้ถึง 29 เกมมากกว่า 14 เกมในปี 2559 เขาเป็นผู้นำตลอดกาลของ Steelers

ในการผ่านหลา (46,814) แทงบอลออนไลน์ และทัชดาวน์ (301) ใน 185 เกมการแข่งขันในฤดูกาลที่ 13 ของเขากับ Pittsburgh

ในเกม AFC Championship แทงบอลออนไลน์ เกม Roethlisberger ทำคะแนนผ่าน 31 จาก 47 คะแนน (66 เปอร์เซ็นต์) สำหรับ 314 หลาทัชดาวน์หนึ่งครั้งและการสกัดกั้น

“ พวกเขาเล่นกับเรา” แทงบอลออนไลน์ Roethlisberger บอกกับ 93.7 The Fan “ พวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าในวันนั้นและมันแสดงให้เห็น

พวกเขาแซงหน้าพวกเราพวกเราเอาชนะพวกเขาพวกเราประหารและทีมที่ดีกว่าชนะเกมฟุตบอล แทงบอลออนไลน์ มันน่าหงุดหงิด แต่นั่นเป็นวิธีที่มันเกิดขึ้นในบางครั้ง”