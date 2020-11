เว็บไฮโลปอยเปต แทงน้ำเต้าปูปลา การพนันกีฬา

เว็บไฮโลปอยเปต พรรครีพับลิกันโรดไอแลนด์กล่าวว่ากำลังพิจารณาฟ้องร้องข้อเสนอเพื่อขยายการพนันกีฬาในรัฐ

พรรคได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ระบุว่ารัฐควรขอการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เดิมพันกีฬาบนมือถือ แบรนดอนเบลล์ประธานพรรคกล่าวว่าพวกเขากำลัง“ ดูคดีความ” เพื่อปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญของชาวโรดไอส์แลนด์

Dominick Ruggerio ประธานวุฒิสภาประชาธิปไตยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับภัยคุกคามเนื่องจากเบลล์อ้างว่าสนับสนุนภาษีที่ลดลงและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มากขึ้นและเขา “มั่นใจมาก” ว่ารัฐจะมีชัย

วุฒิสภาของรัฐอนุมัติการเรียกเก็บเงินของ Ruggerio เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้สามารถสร้างแอปสำหรับผู้คนเพื่อเข้าถึงข้อเสนอการพนันกีฬาที่ Twin River Casino ได้จากทุกที่ในโรดไอส์แลนด์

สภากำลังพิจารณากฎหมายที่คล้ายกัน

ที่ Gaming Today เว็บไฮโลปอยเปต เราทุ่มเทให้กับการให้ข้อมูลที่ทันสมัยอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนและการเดิมพันแบบ pari-mutuel ด้วยข่าวสารและคุณสมบัติต่างๆรวมถึงการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นสำคัญ – การวิเคราะห์การแข่งขันและกีฬาการเลือกเคล็ดลับและแต้มต่อฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐนิวเจอร์ซีย์ต้องการเพิ่มบทลงโทษสำหรับคาสิโนและหนังสือกีฬาที่เดิมพันกับเหตุการณ์ต้องห้ามรวมถึงเกมที่เกี่ยวข้องกับทีมวิทยาลัยจากรัฐ

ใบเรียกเก็บเงินที่เคลียร์แผงการชุมนุมในวันพฤหัสบดีจะกำหนดค่าปรับอย่างน้อย 10 เท่าสูงกว่าปีที่แล้วสำหรับการเดิมพันที่ต้องห้ามสำหรับทีมฟุตบอลวิทยาลัยจากรัฐนิวเจอร์ซีย์

เรียกร้องค่าปรับ 20,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมาย พวกเขาจะต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมเท่ากับจำนวนเดิมพันต้องห้ามทั้งหมดที่ยอมรับและอาจถูกระงับใบอนุญาตการพนันกีฬาเป็นเวลา 10 วัน

การเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย Assemblyman Ralph Caputo ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตทางตอนเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์และอดีตผู้บริหารคาสิโนแอตแลนติกซิตี

“ เราต้องจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือใบอนุญาตการพนันกีฬาของรัฐของเราปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้” เขากล่าว “ เราต้องการให้อุตสาหกรรมเกมกีฬาและการแข่งขันของนิวเจอร์ซีย์ประสบความสำเร็จและเพื่อให้เราทำสิ่งนี้ได้เราต้องรับประกันว่าทุกคนเล่นตามกฎอย่างยุติธรรมและหากผู้คนฝ่าฝืนกฎเหล่านั้นก็จะถูกลงโทษตามนั้น”

Golden Nugget และ Caesars Entertainment ถูกลงโทษในฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาสำหรับการเดิมพันดังกล่าวโดย Caesars ปรับ 2,000 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพันในเกมฟุตบอล Rutgers-Kansas ในเดือนกันยายนและ Golden Nugget จะเสียเงิน 390 ดอลลาร์ในการเดิมพันที่ใช้ในเกมระดับวิทยาลัยจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับทีมนิวเจอร์ซีย์ .

กฎหมายของรัฐห้ามการเดิมพันกับทีมวิทยาลัยจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ไม่ว่าเกมนั้นจะเล่นที่ไหนหรือในเกมระดับวิทยาลัยที่จัดขึ้นภายในรัฐ

กิจกรรมต้องห้ามอื่น ๆ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาระดับมัธยมปลายกีฬาและวิดีโอเกมการแข่งขัน

ค่าปรับจะถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานบังคับใช้การเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์หรือคณะกรรมาธิการการแข่งรถนิวเจอร์ซีย์ขึ้นอยู่กับว่าความผิดนั้นเกิดขึ้นที่คาสิโนหรือสนามแข่ง

Caesars Entertainment ดำเนินการคาสิโนแอตแลนติกซิตีสองแห่งที่มีหนังสือกีฬา: Bally’s และ Harrah’s

ที่ Gaming Today เราทุ่มเทให้กับการให้ข้อมูลที่ทันสมัยอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนและการเดิมพันแบบ pari-mutuel ด้วยข่าวสารและคุณสมบัติต่างๆรวมถึงการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นสำคัญ – การวิเคราะห์การแข่งขันและกีฬาการเลือกเคล็ดลับและแต้มต่อการเรียกเก็บเงินเพื่อรับรองการพนันกีฬาในมินนิโซตาได้เคลียร์การทดสอบของคณะกรรมการครั้งแรก แต่ยังคงเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน

การเรียกเก็บเงินโดยประธานคณะกรรมการภาษีของวุฒิสภา Roger Chamberlain ผ่านการโหวต 5-2 เมื่อวันพฤหัสบดี ตอนนี้ไปยังคณะกรรมการรัฐบาลของวุฒิสภา

การเรียกเก็บเงินของเขาจะอนุญาตให้มีการพนันกีฬาที่สนามแข่งม้าสองแห่งของรัฐและคาสิโนของชนเผ่าโดยมีข้อกำหนดสำหรับการเดิมพันผ่านอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมโยงกับแทร็กหรือคาสิโน รัฐจะเก็บภาษี 6.75 เปอร์เซ็นต์จากการเดิมพันสุทธิ

ชนเผ่า 11 เผ่าของมินนิโซตาคัดค้านร่างกฎหมาย John McCarthy จาก Minnesota Indian Gaming Association ให้การว่าการขยายการพนันนอกสถานที่จะคุกคามรายได้ที่ชนเผ่าต้องการสำหรับการให้บริการที่จำเป็น

ไม่มีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่คล้ายกันใน Minnesota House

ที่ Gaming Today เราทุ่มเทให้กับการให้ข้อมูลที่ทันสมัยอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนและการเดิมพันแบบ pari-mutuel ด้วยข่าวสารและคุณสมบัติต่างๆรวมถึงการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นสำคัญ – การวิเคราะห์การแข่งขันและกีฬาการเลือกเคล็ดลับและแต้มต่อด้วยการพนันกีฬาและการพนันออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ลอตเตอรีของรัฐและสภาการพนันเชิงบังคับแห่งนิวเจอร์ซีย์ได้ร่วมมือกันในการรณรงค์ใหม่เพื่อเพิ่มการรับรู้ปัญหาการพนัน

Neva Pryor ผู้อำนวยการบริหารของ Council on Compulsive Gambling of New Jersey กล่าวว่าแคมเปญ“ Awareness + Action” เป็นการบอกให้ผู้คนรู้ว่า“ นี่เป็นโรคที่ป้องกันได้”

“ การพนันอาจเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับบางคน แต่สำหรับคนอื่น ๆ และครอบครัวของพวกเขานั่นเป็นสาเหตุของปัญหาจริงๆ” เธอกล่าว

“ โรงเรียนบางแห่งให้เราเข้ามาทำการนำเสนอต่อเด็ก ๆ เพราะเราต้องการให้เด็ก ๆ รู้ว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่าการเปิดตัวการพนันกีฬาและการพนันออนไลน์ช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นการพนันของสาธารณชนและยังเพิ่มความเสี่ยงสำหรับนักพนันที่มีปัญหา

“ เราได้เห็นการโทรของเราเพิ่มขึ้น” ไพรเออร์กล่าว “ และตอนนี้เรากำลังติดตามการโทรพนันกีฬาโดยเฉพาะและเราทราบดีว่าในบรรดาการโทรของเรา 22 เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาเกี่ยวข้องกับกีฬาเป็นกิจกรรมหลักหรือรอง”

ที่ Gaming Today เราทุ่มเทให้กับการให้ข้อมูลที่ทันสมัยอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนและการเดิมพันแบบ pari-mutuel ด้วยข่าวสารและคุณสมบัติต่างๆรวมถึงการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นสำคัญ – การวิเคราะห์การแข่งขันและกีฬาการเลือกเคล็ดลับและแต้มต่อแม้จะมีการออกกฎหมายที่พ่ายแพ้ซึ่งจะทำให้การพนันกีฬาถูกต้องตามกฎหมายไปยังเซาท์ดาโคตา แต่ผู้ที่สนับสนุนร่างกฎหมายกล่าวว่าพวกเขาจะยื่นคำร้องในบัตรลงคะแนนปี 2020 และปล่อยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจว่าสภานิติบัญญัติไม่เปลี่ยนใจหรือไม่

คณะกรรมการกิจการสภารัฐลงมติ 7-3 ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา

แต่ในเวลาต่อมาผู้แทนได้ใช้กระบวนท่าเพื่อสั่งให้ส่งไปที่พื้น

หากมาตรการยังคงล้มเหลวผู้เสนอเตรียมรวบรวมลายเซ็นอย่างน้อย 34,000 ลายเซ็นเพื่อนำไปลงคะแนน

ในเซาท์ดาโคตาสภานิติบัญญัติสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สนับสนุนการแก้ไขจะรวบรวมรายชื่อได้ คำร้องจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน

Mike Rodman ผู้อำนวยการบริหารของ Deadwood Gaming Association บอกกับสมาชิกคณะกรรมการว่าเมืองเหมืองแร่ในประวัติศาสตร์จำเป็นต้องเสนอผลิตภัณฑ์การพนันที่ลูกค้าร้องขอและรัฐอื่น ๆ จัดหาให้

“ เราเชื่อว่าผู้คนมีสิทธิ์ที่จะพูดในการพนันกีฬาและเราต้องการให้โอกาสนั้นแก่พวกเขา” ร็อดแมนผู้ซึ่งเพิ่มการเดิมพันกีฬาจะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งให้กับผู้มาเยือนซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงแรมร้านค้าและร้านอาหาร

Lynzie Montague ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์สองแห่งใน Deadwood for Liv Hospitality กล่าวว่าการพนันกีฬาสามารถช่วยรักษาพนักงานสร้างรายได้และดึงดูดเงินภาษีเพิ่มเติม

“ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวของเรามันเหมือนกับคริสต์มาสทุกวัน คาสิโนและธุรกิจกำลังทำเงินเราจ้างผู้ร่วมงานเพิ่มเติมและเรายินดีต้อนรับแขกของเราอย่างกระตือรือร้นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ” Montague กล่าว “ สิ่งนี้จะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงช่วงเดือนตุลาคมและช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวอยู่บนขอบฟ้า ”

ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของพรรครีพับลิกันของรัฐบาลคริสตีโนมรองเลขาธิการกรมสรรพากร David Wiest คัดค้านมาตรการนี้โดยกล่าวว่าเป็นการพนันมากกว่าและค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบจะสูงกว่ารายได้ที่สร้าง

“ รัฐบาล Noem ได้แสดงความชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการให้การพนันขยายตัวในเซาท์ดาโคตา” Wiest กล่าว

ที่ Gaming Today เราทุ่มเทให้กับการให้ข้อมูลที่ทันสมัยอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนและการเดิมพันแบบ pari-mutuel ด้วยข่าวสารและคุณสมบัติต่างๆรวมถึงการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นสำคัญ – การวิเคราะห์การแข่งขันและกีฬาการเลือกเคล็ดลับและแต้มต่อMark Frissora ซีอีโอของ Caesars Entertainment ถูกนักวิเคราะห์ทางการเงินถามว่าคุณสมบัติแบบไหนที่คณะกรรมการ บริษัท ต้องการในผู้บริหารที่จะมาแทนที่เขา Frissora กล่าวเมื่อหลายเดือนก่อนว่าเขากำลังจะจากไป แต่จะอยู่จนถึงเดือนเมษายนหากจำเป็น

คำตอบของเขา:“ คณะกรรมการระบุว่าพวกเขาต้องการเห็นใครบางคนที่เป็นผู้บริหารที่ช่ำชองคนที่จัดการผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายความทุกข์ยากและสามารถถูกทดสอบได้หากคุณต้องการ

“ นั่นเป็นลักษณะสำคัญคนที่มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับและการเล่นเกมคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากกับนักลงทุนคนที่จะมีอำนาจและอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลานาน ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะที่เรากำลังมองหา

“ และอีกครั้งที่ฉันรู้สึกว่าแบรนด์ซีซาร์และโอกาสที่นี่ใหญ่พอที่จะดึงดูดกลุ่มผู้มีความสามารถที่ดีได้”

ฉันคาดเดาว่าผู้บริหารที่มีความสามารถแบบนี้อาจไม่มีแนวโน้มที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมองไปที่การต่อสู้ที่กำลังก่อตัวขึ้นในขณะที่ Carl Icahns, MGMs และ Tilman Fertittas จากทั่วโลกศึกษาความเป็นไปได้และใช้แรงกดดันที่อาจนำมาซึ่งการขาย บริษัท หรือ คุณสมบัติที่แตกต่างกันประมาณ 50 แห่งในสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้เรายังเพิ่ม Boyd Gaming และ บริษัท อื่น ๆ ที่อาจต้องการได้รับที่อยู่ Strip ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของบอยด์กล่าวว่าพวกเขาต้องการได้รับที่อยู่ Strip ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมีมาตั้งแต่ปิดสตาร์ดัสต์เมื่อหลายปีก่อน

แทงน้ำเต้าปูปลา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Boyd กล่าวเสริมว่า“ แต่เราจะไม่ทำอะไรโง่ ๆ ”

การได้มาซึ่งหนึ่งในรีสอร์ทของ Caesars ที่ซื้อได้กะทันหันจะไม่ทำอะไร“ โง่ ๆ ” มันจะเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดี

แต่สิ่งที่ Frissora อาจทำได้คือเช็คอินกับ Icahn ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเจ้าของหุ้นของ Caesars เพียง 10 เปอร์เซ็นต์และมีข้อตกลงกับคณะกรรมการที่เพิ่มสมาชิกในคณะกรรมการสามคนในการเลือกของเขามีผลทันทีโดยมีผู้ท้าชิง Icahn คนที่สี่เข้ามา บางครั้งในเดือนเมษายนหากซีอีโอคนต่อไปไม่อยู่ในตำแหน่งในตอนนั้น

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการ แทงน้ำเต้าปูปลา แต่มักจะเชื่อถือได้กล่าวว่า Icahn ซึ่งกำลังจะกลายเป็นกองกำลังใน Strip ต้องการให้หัวหน้าผู้บริหารคนใหม่เป็น Tony Rodio ซึ่งล่าสุดทำงานใน Icahn’s Tropicana ในแอตแลนติกซิตี้

ซีซาร์จะยังคงเป็นจุดสนใจของความสนใจอย่างมากเนื่องจากผลประโยชน์ระดับภูมิภาคและระดับชาติศึกษาตัวเลือกมากมายที่มีให้สำหรับ บริษัท ต่างๆที่สามารถนำจินตนาการและเงินมาสู่โต๊ะได้

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงกับ Icahn, Keith Cozza, Courtney Mather และ James Nelson ได้เข้านั่งในคณะกรรมการ กรรมการที่มีอยู่ 3 คนกำลังจะออกและผู้ท้าชิง Icahn คนที่สี่อาจเข้าร่วมในเดือนเมษายน ถ้าฟังไม่ออกเหมือนว่า Icahn กำลังเกร็งกล้ามเนื้อฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร

ที่ Gaming Today เราทุ่มเทให้กับการให้ข้อมูลที่ทันสมัยอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนและการเดิมพันแบบ pari-mutuel ด้วยข่าวสารและคุณสมบัติต่างๆรวมถึงการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นสำคัญ – การวิเคราะห์การแข่งขันและกีฬาการเลือกเคล็ดลับและแต้มต่อ