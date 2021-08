เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลสูงต่ำ BetConstruct ร่วมมือกับ Fazi

เล่นบอลออนไลน์ BetConstructได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Fazi ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ที่สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมการเล่นเกมคาสิโน

หลากหลายของ 4,000 + เกมBetConstructคาสิโนสวีท freshened ตอนนี้ขึ้นกับเนื้อหาจากFazi เกมทั้งหมดที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นในรูปแบบ HTML5 พร้อมกราฟิกแบบ Full HD ช่วยให้ BetConstruct ส่งมอบเนื้อหาที่หลากหลายให้กับพันธมิตรต่อไป ความร่วมมือครั้งใหม่ช่วยขยายแนวคิด งานและความพยายามของ Fazi ในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ที่กำลังพัฒนา เกม Fazi ยอดนิยมบางเกมเช่น Roulette, Book of Spells, Turbo Hot 40, Fruits and Stars มีให้บริการบนแพลตฟอร์ม BetConstruct Casino แล้ว

เล่นบอลออนไลน์ Bojan Mitić ซีอีโอของ Fazi กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เห็นเกมของ Fazi บนหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม iGaming เราตั้งตารอคอยความร่วมมือกับ BetConstruct ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ได้รับรางวัลและเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราที่ BetConstruct ยอมรับคุณภาพ เอกลักษณ์ และนวัตกรรมของเรา และเรามั่นใจว่าเกม Fazi จะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้เล่น”

Vigen Badalyan ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BetConstruct กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้เป็นพันธมิตรกับ Fazi แล้ว เนื้อหาแบบ Omnichannel ของ Fazi ที่มีกราฟิกที่ทันสมัย ​​แอนิเมชั่นที่น่าตื่นเต้น และโบนัสจะมอบการเล่นเกมแบบอินเทอร์แอกทีฟระดับสูงสำหรับผู้เล่นผู้ให้บริการของเรา”

เกี่ยวกับ BetConstruct :

BetConstruct เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมออนไลน์และทางบกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมศูนย์พัฒนา การขาย และการบริการใน 16 ประเทศ

ข้อเสนอที่เป็นนวัตกรรมและได้รับการพิสูจน์แล้วของ BetConstruct รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึง Sportsbook, Sports Data Solutions, Retail Solutions, RNG & Live Dealer Casino, VR Casino, Poker, Skill Games, Fantasy Sports, Social Platform และอื่นๆ การเพิ่มล่าสุดคือโครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของอุตสาหกรรม SpringBME (Business Management Environment)

พันธมิตรทั้งหมดได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม BetConstruct Spring ด้วยเครื่องมือ back office อันทรงพลังและบริการแบบรวมทุกอย่างที่ช่วยเสริมการเติบโตของผู้ให้บริการและช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การตั้งค่าแบบสแตนด์อโลนไปจนถึงโซลูชั่นเทิร์นคีย์และไวท์เลเบล BetConstruct มอบโอกาสให้พันธมิตรประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่

เกี่ยวกับฟาซี:

Fazi เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์ชั้นนำ ผู้ผลิตรูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในคาบสมุทรบอลข่าน Fazi ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 และนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน หลักการพื้นฐานของธุรกิจของบริษัทอยู่บนพื้นฐานการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรม และการพิชิตตลาดใหม่

Fazi Interactive ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในตลาดทั่วโลก เนื้อหาออนไลน์ของ Fazi เป็นนวัตกรรมและโดดเด่นด้วยกราฟิกที่ทันสมัยและแอนิเมชั่นคุณภาพ เกมทั้งหมดสร้างขึ้นในเทคโนโลยี HTML 5 พร้อมกราฟิก Full HD เนื่องจากแจ็คพอตของ Fazi กราฟิกที่น่าสนใจและไม่เหมือนใคร ธีมที่ยอดเยี่ยมและรางวัลใหญ่ เกม Fazi จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่น

ญาติพี่น้องของกลุ่มผู้ประกอบการเล่นการพนันมอลตา-based ได้ลงนามในข้อตกลงกับ itsme, โปรแกรมบัตรประจำตัวมือถือฟรีที่สร้างขึ้นโดยเบลเยียมตามกลุ่มธนาคารและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่เรียกว่าเบลเยียมมือถือหมายเลขสำหรับลูกค้าของเบลเยียม

Kindred กลายเป็นผู้ให้บริการการพนันออนไลน์รายแรกในเบลเยียมที่ใช้โซลูชันการระบุตัวตนแบบดิจิทัล ใช้และสนับสนุนโดยรัฐบาลเบลเยียม

Itsme อนุญาตให้ผู้ใช้ระบุตัวตนผ่านรหัสตัวเลขหรือลายนิ้วมือห้าหลักที่ไม่ซ้ำกัน

การตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้นั้นซับซ้อนและใช้เวลานาน Itsme จะทำให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น

Dennis Mariën ผู้จัดการประจำประเทศของ Kindred ในเบลเยียม อธิบายว่าการทำงานร่วมกัน: “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่เริ่มทำงานกับ Itsme Kindred ให้ความสำคัญกับการปกป้องลูกค้าอย่างดีที่สุดและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแพลตฟอร์มการพนันที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ การผสานรวมเครื่องมือต่างๆ เช่น แอป Itsme ซึ่งรับประกันการระบุตัวตนลูกค้าที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และเป็นมิตรกับผู้ใช้ เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ นอกจากนี้ กระบวนการระบุตัวตนอย่างละเอียดจะช่วยในการต่อสู้กับการฉ้อโกง”

บรัสเซลส์, 22 พฤษภาคม 2018: Cashpoint ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและการพนันออนไลน์ในประเทศออสเตรียได้เข้าร่วมสมาคมความสมบูรณ์ของการเดิมพันกีฬาระหว่างประเทศESSA (ความสมบูรณ์ของการเดิมพันกีฬา) รักษาการขยายตัวของ ESSA ทั่วทั้งภาคส่วนและทำหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความครอบคลุมและผลกระทบของระบบติดตามและแจ้งเตือนของสมาคม

กลุ่มการพนันกีฬาและความบันเทิง Cashpoint ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Gauselmann ของเยอรมันและได้สร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในอุตสาหกรรมการพนันกีฬา บริษัทดำเนินการทางออนไลน์และผ่านร้านค้าปลีกมากกว่า 5,000 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีและออสเตรีย แต่ยังดำเนินธุรกิจในเดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และเบลเยียมด้วย Cashpoint เป็นผู้สนับสนุนเสื้อหลักและสนามกีฬาของสโมสรฟุตบอลบุนเดสลีกาออสเตรีย Cashpoint SCR Altach

คาลิด อาลี เลขาธิการของ ESSA กล่าวว่า: “ Cashpoint เป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีอย่างมากสำหรับ ESSA และมาพร้อมกับการครอบคลุมตลาดค้าปลีกและออนไลน์ขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนของสมาชิกของเรา เป็นกำลังใจสำหรับฉันเป็นการส่วนตัวที่สมาคมยังคงดึงดูดบริษัทที่มีความรับผิดชอบและมีชื่อเสียงให้เข้ามาอยู่ในตำแหน่ง และแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าของบริษัทเหล่านั้นที่จะทำงานร่วมกันทั้งในและนอกภาคส่วนของเรา เพื่อจัดการกับการพนันที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในกีฬา ”

Michael Wondra ซีอีโอของ Cashpoint กล่าวว่า “ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสมบูรณ์ของการเดิมพันยังคงสูงอยู่ในวาระขององค์กรกีฬา ผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก จะต้องเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นต้องแก้ไขทั้งในระดับการค้าและจริยธรรม การตัดสินใจเข้าร่วม ESSA เป็นส่วนสำคัญของนโยบายความสมบูรณ์ในการเดิมพันของบริษัทของเรา และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องผู้บริโภคและกีฬาจากการทุจริต ”

ESSA ดำรงตำแหน่งในฟอรัมนโยบายการเดิมพันระดับสูงที่คณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรป และ IOC กำลังขับเคลื่อนความคิดริเริ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการจับคู่และจัดการประชุมความสมบูรณ์ของการเดิมพันระดับนานาชาติที่ Lords Cricket Ground (ดูที่นี่ ) เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสกว่า 150 คนจากหน่วยงานกีฬา หน่วยงานกำกับดูแล และคีย์อื่นๆ เข้าร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดูสำเนารายงานความสมบูรณ์ของ ESSA ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2018 ได้ที่นี่พร้อมรายงานก่อนหน้า

สู่คำถามทั่วไปในตอนนี้ E-sports กำลังได้รับการยอมรับและความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ในไม่ช้าก็อาจถูกร่างเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย คุณเห็นอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับการเติบโตของ E-sports หรือไม่?

Klaus:ตราบใดที่ E-Sports ยังคงอิงตามทักษะ ฉันก็ไม่เห็นปัญหาอะไร นี่เป็นเหตุการณ์ปกติ หากเป็นไปได้ที่จะสร้างพื้นที่โอลิมปิก นั่นจะเป็นก้าวสำคัญ เพราะกีฬาได้รับการควบคุมที่ดีกว่าเกม นอกจากนี้ยังสามารถเดิมพันผลของการแข่งขัน e-sports ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า e-sports ไม่ได้ถูกใช้ในทางที่ผิดสำหรับการพนันที่ผิดกฎหมายหรือไม่ มีอันตรายบางอย่างที่ฉันเห็น และสิ่งนี้จะทำให้ภาคธุรกิจใหม่ทั้งหมดเข้าใจผิด

ตอนนี้คำถามสุดท้าย – นอกหัวข้อเล็กน้อย คุณมีโอกาสเดินทางมากเนื่องจากตำแหน่งทางการของคุณ คุณช่วยแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจระหว่างการเดินทางของคุณได้ไหม?

Klaus:เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับฉันที่จะเรียนรู้ เช่น ในการประชุมที่ปราก ว่าประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกนั้นกว้างกว่าออสเตรียในแง่ของการควบคุมการพนันที่สมจริง ยกตัวอย่างเช่น คิดไม่ถึง ตัวแทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังออสเตรียจะนั่งลงกับผู้ปฏิบัติงานและถามว่า: อะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้? หน่วยงานกำกับดูแลของเรารู้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยตัวของมันเอง แม้แต่บริษัทมหาชนอย่างหอการค้าก็ได้ยินเพียงบางส่วนเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจสำหรับฉันคือการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ยุโรปเติบโตไปด้วยกัน วันนี้คุณสัมผัสได้ถึงความเป็นยุโรปจริงๆ และฉันทำด้วยใจ ฉันยังคงประสบกับด่านศุลกากร กำแพงเบอร์ลิน ม่านเหล็ก – ขับรถ 1 ชั่วโมงจากเวียนนา ไกลแค่ไหนวันนี้! และนั่นก็ดี

มอลตาพุธ 16 THพฤษภาคม 2018:ผู้เล่นชั้นนำผู้ให้บริการโซลูชั่นการเก็บรักษา Enteractive ได้หลงเป็นหุ้นส่วนกับ Jetbull ในการให้บริการสนับสนุนลูกค้าของตนที่เป้าหมายเยอรมัน, ออสเตรีย, สวิส, ฟินแลนด์และสวีเดนตลาด

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไซต์การพนันกีฬาและคาสิโนได้ว่าจ้างอีเมล แชทสด และการสนับสนุนโซเชียลมีเดียจากภายนอกไปยัง Enteractive โดยขณะนี้มีฟังก์ชันทั้งหมดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงกับฐานลูกค้า

ในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชัน การสนับสนุนจะพร้อมใช้งานในภาษาท้องถิ่นและจัดเตรียมข้อกำหนดในการรายงานสิทธิ์ใช้งาน เช่น การตั้งค่าสถานะผู้ใช้ที่มีช่องโหว่

ปฏิบัติตามแนวทาง Global Gaming Guidance Group อย่างเต็มที่ พนักงานของ Enteractive มุ่งเน้นคำแนะนำของพวกเขาตามแบรนด์ วัฒนธรรม และข้อมูลประชากรของผู้ดำเนินการ

บริการที่ปรับแต่งมานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและฐานผู้เล่นที่กระตือรือร้นด้วยการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งนำไปสู่ความภักดีที่เพิ่มขึ้น

Jetbull ซึ่งเปิดตัวในปี 2550 และได้รับอนุญาตภายใต้สหราชอาณาจักร DK MGA และ Curaco เป็นผู้ให้บริการที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีเกมมากกว่า 2,000 เกม นอกเหนือจากเกมคาสิโนแล้ว Jetbull ยังเสนอตลาดการเดิมพันกีฬาที่หลากหลายให้กับพอร์ตโฟลิโอ

มิคาเอล แฮนส์สัน ซีอีโอของ Enteractive กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับ Jetbull เป็นข้อตกลงที่สำคัญสำหรับเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขา

“ ด้วยการจัดการการสื่อสารขาเข้าทั้งหมดกับผู้เล่นของพวกเขาตลอดทั้งวันด้วยการสนับสนุนที่มีคุณภาพ เราจะสามารถปรับปรุงความภักดีและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของผู้เล่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

“ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการของเรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Enteractive ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจแบรนด์ วัฒนธรรม และข้อมูลประชากรของ Jetbull เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจได้”

Viorel Stan ซีอีโอของ Jetbull กล่าวเสริมว่า: ” เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับบริการสนับสนุนลูกค้าของ Enteractive และประทับใจมากกับผลงานในช่วงแรกที่พวกเขามีส่วนร่วมกับผู้เล่นของเรา

“ การให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้เล่นของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และด้วยความช่วยเหลือจาก Enteractive ที่มีทักษะสูงในด้านนี้ เรามั่นใจมากว่าจะนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าที่ดีขึ้น”

เกี่ยวกับ Enteractive

Enteractiveเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการรักษาผู้เล่นสำหรับอุตสาหกรรม iGaming บริการ Player Reactivation Services ของบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดย CEO มิคาเอล แฮนส์สัน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนำผู้เล่นที่ปั่นป่วนกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ในขณะที่ข้อเสนอการสนับสนุนผู้เล่นช่วยให้ผู้เล่นที่กระตือรือร้นยังคงอยู่บนเรือ Enteractive ได้รับการรับรองการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบจาก Global Gaming Guidance Group และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเพิ่มนโยบายการเล่นเกมที่รับผิดชอบของลูกค้าผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความตระหนักในปัญหาการพนัน ตลอดจนการปรับปรุงการป้องกัน การแทรกแซง และการรักษา ลูกค้าของพวกเขาในการเดิมพันและการเล่นเกมรวมถึงชื่อชั้นนำเช่น Betsson Group และ Gaming Innovation Group สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แอนดรูว์ ฟอสเตอร์ ที่andrew.foster@enteractive.se

ศาลฎีกาสหรัฐสั่งยกเลิก พ.ร.บ. คุ้มครองนักกีฬาสมัครเล่นและมือสมัครเล่น (PASPA)

PASPA ซึ่งเขียนในปี 1992 โดยหอการค้าชาวนิวยอร์ก นิกส์ และอดีตวุฒิสมาชิกนิวเจอร์ซีย์ บิล แบรดลีย์ มีผลบังคับใช้ในวันขึ้นปีใหม่ 2536 องค์กรดังกล่าวได้สั่งห้ามการพนันกีฬาเสมือนจริงใน 46 รัฐ และจำกัดอีกสามรัฐสำหรับลอตเตอรี่กีฬา รัฐเดียวที่ได้รับการยกเว้นจากการห้ามใช้ผ้าห่มเพียงอย่างเดียวคือเนวาดา นิวเจอร์ซีย์ยังมีกรอบเวลาหนึ่งปีในการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถทำได้

อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษ PASPA ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากละเมิดบทบัญญัติของการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 10 หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหลักคำสอนต่อต้านการบังคับบัญชา

หลักคำสอนต่อต้านการบังคับบัญชาระบุว่า หากรัฐธรรมนูญไม่ได้สงวนอำนาจไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแก่รัฐบาลกลาง (ในกรณีนี้คือการพนันกีฬาที่ออกกฎหมาย) หรือถอดอำนาจนั้นออกจากรัฐโดยตรง อำนาจนั้นก็จะอยู่กับรัฐ บทบัญญัตินี้เรียกว่าหลักคำสอนต่อต้านการบังคับบัญชาเพราะเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการห้ามรัฐบาลกลางจากการ “บังคับบัญชา” สิทธิของแต่ละรัฐในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง

ในกรณีนี้ เนื่องจาก PASPA ไม่ได้ห้ามการพนันกีฬาโดยเฉพาะ แต่เป็นความสามารถของรัฐในการผ่านกฎหมายของตนเองเพื่อให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย ศาลจึงตัดสินว่า PASPA ละเมิดหลักคำสอนต่อต้านการบังคับบัญชา ดังนั้นการแก้ไขครั้งที่ 10

การต่อสู้ครั้งนี้เริ่มต้นในปี 2555 เมื่อนิวเจอร์ซีย์ผ่านกฎหมายเพื่อรับรองการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย หลังจากนั้นไม่นาน สมาคมกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติ (NCAA) และลีกกีฬาที่สำคัญทั้งสี่แห่งของอเมริกา (NFL, NBA, MLB และ NHL) ฟ้องรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวละเมิด PASPA เมื่อศาลรัฐบาลกลางตอนล่างตัดสินในความโปรดปรานของ NCAA และลีกต่างๆ รัฐนิวเจอร์ซีย์ถอยกลับ แต่กลับมาในปี 2014 ด้วยกฎหมายใหม่ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อท้าทาย PASPA แต่เฉพาะที่คาสิโนและสนามแข่งเท่านั้น คาดการณ์ได้ว่า NCAA และลีกต่างๆ ได้นำนิวเจอร์ซีย์ขึ้นศาลอีกครั้งและในที่สุดก็ได้รับชัยชนะในศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่ 3

อย่างไรก็ตาม คำตัดสินดังกล่าวถูกศาลฎีกาพลิกคว่ำ ผู้พิพากษาซามูเอล อาลิโตเขียนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า “ราวกับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้รับการติดตั้งในสภานิติบัญญัติของรัฐและติดอาวุธที่มีอำนาจในการหยุดสมาชิกสภานิติบัญญัติจากการลงคะแนนข้อเสนอที่ละเมิดใด ๆ ” อลิโตกล่าวต่อ โดยระบุว่า “[a] การดูหมิ่นอำนาจอธิปไตยของรัฐโดยตรงมากกว่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจินตนาการ”

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าคำตัดสินนี้ไม่ได้ทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในระดับประเทศหรือในรัฐใดๆ รวมถึงนิวเจอร์ซีย์ การหยุดงานของ PASPA เป็นเพียงการปูทางให้แต่ละรัฐผ่านกฎหมายของตนเองเกี่ยวกับการพนันกีฬา ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า มันยังอยู่ในขอบเขตของรัฐบาลกลางที่จะผ่านกฎหมายที่จำกัดการพนันกีฬาในระดับชาติ แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น ไม่อาจออกกฎหมายเช่น PASPA ซึ่งห้ามไม่ให้รัฐส่งกีฬา กฎหมายการพนันของตนเอง “สภาคองเกรสสามารถควบคุมการพนันกีฬาได้โดยตรง” Alio เขียน “แต่หากเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น แต่ละรัฐมีอิสระที่จะกระทำการด้วยตนเอง”

นอกจากนิวเจอร์ซีย์ คอนเนตทิคัต เพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย และมิสซิสซิปปี้ ต่างก็ผ่านร่างกฎหมายการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย และอีกกว่า 15 รัฐได้ออกกฎหมายที่คล้ายกันในช่วงหลายเดือนก่อน โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีในวันนี้

แม้ว่า PASPA อาจดูเหมือนในแวบแรก ตั๋วอัตโนมัติสำหรับการระเบิดของการพนันอีสปอร์ตในสหรัฐอเมริกา Will Green ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับ American Gambling Association ไม่แน่ใจนัก

ในการให้สัมภาษณ์กับ The Washington Post กรีนกล่าวว่า “ฉันไม่คิดว่า PASPA จะเป็นพาหนะสำหรับการเบ่งบานของอีสปอร์ต” สีเขียวชี้ให้เห็นถึงการขาดการใช้คำฟุ่มเฟือยเฉพาะ esports ในการออกกฎหมายของรัฐและรู้สึกว่า “ต้องมีความชัดเจน [เกี่ยวกับกีฬาที่จัดเป็นกีฬาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันโดยหน่วยงานกำกับดูแล] และตอนนี้มีคำถามมากกว่าที่มีคำตอบ ”

ประเด็นของกรีนถึงแม้จะไม่เป็นตัวกำหนด แต่ก็ไม่ได้ไร้คุณธรรม แม้ว่าอีสปอร์ตจะได้รับการติดตามอย่างมากและได้รับการยอมรับจากกระแสหลักในสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นกีฬากระแสหลัก ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า esports ไม่ได้ถูกจินตนาการโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อมีการเขียนร่างกฎหมายต่างๆ ของรัฐ ดังนั้นจึงอาจต้องปีนป่ายเพื่อต่อสู้เพื่อรวมไว้ภายใต้กฎหมายเหล่านั้น

สำหรับบทบาทของเขา Seth Schorr ซีอีโอของ Downtown Grand Hotel and Casino ของลาสเวกัส ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้ามือรับพนันกีฬารายแรกๆ ที่รับพนันอีสปอร์ต ดูเหมือนจะมีมุมมองที่ต่างออกไป นอกจากนี้ ในการพูดคุยกับ The Post นั้น Schorr ยังได้อ้างถึงบันทึกความเข้าใจระหว่าง Nevada Gaming Control Board และ esports Integrity Coalition เพื่อสนับสนุนความเห็นของเขาว่า esports จะถูกกำหนดให้เป็นกีฬาสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน Schorr มีคุณสมบัติตามคำกล่าวของเขา อย่างไรก็ตาม โดยสังเกตข้อกังวลเกี่ยวกับการแก้แมตช์และการโกง “คุณไม่สามารถเดิมพันฟุตบอลได้ คุณสามารถเดิมพันใน NFL ได้” Schorr กล่าวกับ The Post “ฉันเห็นเนวาดาดูลีก esports เฉพาะและข้อเสนอ [เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของการแข่งขันที่ทำการเดิมพัน]” Schorr กล่าวต่อโดยระบุว่าในขณะที่เขาเชื่อว่าการยกเลิก PASPA จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการเดิมพันอีสปอร์ต เขาเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เกิดขึ้นเร็วเท่าที่ควรสำหรับการเดิมพันกีฬากระแสหลัก “ทุกอย่างต้องใช้เวลา” Schorr อธิบาย “แต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน เรากำลังไล่ตามส่วนที่เหลือของโลก”

ตอนนี้ PASPA ถูกยกเลิกแล้ว ยังไม่มีใครบอกได้ว่าตลาดการพนันอีสปอร์ตในสหรัฐอเมริกาจะเติบโตได้มากเพียงใด หรือต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะไปถึงที่นั่น ตามที่รายงานโดยทั้ง ESPN และ Chris Grove มีการเดิมพันประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายใน Counter-Strike: Global Offensive Database-Link-e1521645463907 ผ่านการเดิมพันสกินเพียงอย่างเดียวในสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เมื่อเราคำนึงถึงการเติบโตอย่างมากของ CS:GO ควบคู่ไปกับความนิยมของเกมอื่นๆ ได้แก่ League of Legends Database-Link-e1521645463907, Fortnite Database-Link-e1521645463907 และ PUBG Database-Link-e1521645463907 ตลอดจนการเปิดตัว Overwatch League ของ Activision Blizzard ล่าสุดนั้นชัดเจนว่า ตลาดการพนันอีสปอร์ตในสหรัฐอเมริกามีศักยภาพที่จะเป็นกอบเป็นกำ

ในขณะเดียวกัน American Gambling Association ประมาณการว่าประมาณ 150 พันล้านดอลลาร์ถูกวางเดิมพันอย่างผิดกฎหมายในแต่ละปีสำหรับกีฬาในสหรัฐอเมริกา จำนวนเท่าใดที่พร้อมจะไหลเข้าสู่ esports อาจถูกกำหนดโดยขอบเขตการรับรู้กฎหมายการพนันกีฬาของแต่ละรัฐในวงกว้าง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ดูเหมือนว่าการเดิมพันอีสปอร์ตกำลังมาเคาะประตูประเทศสหรัฐอเมริกา คำถามตอนนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อประตูนั้นจะเปิดขึ้น

Play2Live (P2L) แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแบบกระจายศูนย์เทคโนโลยีบล็อกเชนแห่งแรกของโลกสำหรับเกมเมอร์และผู้ที่ชื่นชอบอีสปอร์ต เปิดตัวกองทุนร่วมลงทุนที่เน้นการลงทุนเมล็ดพันธุ์ในโครงการเกมและอีสปอร์ต มูลค่าเริ่มต้นของกองทุนคือ 2 ล้านเหรียญ ในอนาคต กองทุนจะเพิ่มมูลค่าให้ดึงดูดพันธมิตรรายใหม่

Alexey Burdyko ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Play2Live จะกลายเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของกองทุน Burdyko เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมของตลาดอีสปอร์ตในยุโรปตะวันออกและ CIS Play2Live ระดมทุนทั้งหมด 30 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างการขายโทเค็นที่ประสบความสำเร็จภายใต้การนำของเขา

กองทุนจะเน้นที่โครงการจากประเทศในยุโรปตะวันออกและ CIS แต่ละโครงการจะได้รับเงินลงทุนจำนวน $50,000 ถึง $150,000 ทีมงานกองทุนได้วางแผนที่จะจัด Hackathons เป็นเวลา 48 ชั่วโมงใน Minsk, Moscow และ Kazan นักพัฒนาที่เป็นหนึ่งเดียว ผู้เชี่ยวชาญด้าน gamedev, machine learning และ blockchain pros เงินรางวัลสำหรับ Hackathon แต่ละครั้งจะเป็น $10,000 ในช่วงฮากาตอนเหล่านี้ กองทุนจะมองหาโครงการในด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในเกม การฝึกพฤติกรรมทางปัญญาของตัวละครในเกม การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เกม การวิเคราะห์ข้อมูลเกม และการทำนายผลการแข่งขัน Hackathons จะเป็นงานแรกในยุโรปตะวันออกที่จะรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนและอุตสาหกรรมเกมเข้าด้วยกัน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กองทุนจะประกาศข้อตกลงแรก

“เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราในการสนับสนุนตลาดอีสปอร์ตที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยโอกาส ทุกวันเราได้รับโทรศัพท์จากโครงการที่เตรียมขายโทเค็น หรือสตาร์ทอัพต่างๆ ที่กำลังมองหาการลงทุนทางการเงิน เพื่อช่วยพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อระบุสิ่งที่มีแนวโน้มมากที่สุด เราได้ตัดสินใจร่วมกับพันธมิตรและนักลงทุน Play2Live เพื่อเปิดตัวกองทุนและเริ่มทำงานทันที และแน่นอน เราจะพิจารณาการทำงานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้นกับ Play2Live แพลตฟอร์มของเรามอบระบบนิเวศแบบขยายที่เปิดกว้างสำหรับการเป็นพันธมิตรกับผู้เล่นในตลาดอายุน้อยที่มีแนวโน้ม” Alexey Burdyko ให้ความเห็น

ทีมกองทุนจะรวมผู้นำระดับโลกด้านเกม อีสปอร์ต และการลงทุนเข้าด้วยกัน กองทุนจะจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขั้นสูงซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนของบริษัทอีสปอร์ตขนาดใหญ่ในปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเกม “เราอยากเชิญนักลงทุนและกองทุนอื่นๆ มาร่วมงานกับเรา เพราะโอกาสในอุตสาหกรรมมีมากมาย และเราเข้าใจดีว่าไม่มีใครอื่น ประสบการณ์และความสัมพันธ์ของเราจะช่วยให้พันธมิตรทั้งหมดประสบความสำเร็จ” Alexey กล่าวสรุป

ยูเครนกำลังเข้าใกล้เพื่อให้ cryptocurrencies ถูกกฎหมาย มีความพยายามหลายครั้งในการร่างกฎหมายเพื่อทำให้อุตสาหกรรมถูกกฎหมาย แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

Michell Vidyakin ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการปฏิรูปของ National Bank ให้ความเห็นว่ารัฐไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองในด้านของ cryptocurrencies นอกเหนือจากบรรทัดฐานของยุโรป

เขากล่าวว่า: “สกุลเงินเหล่านี้ยังไม่ได้ออกโดยธนาคารกลางใดๆ ทำไมพวกเขาไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมเงินสด? เพราะพวกเขาไม่มีรูปแบบทางกายภาพ ทำไมไม่สามารถใช้เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้? เพราะไม่ได้ผูกกับบัญชีของธนาคารหรือองค์กรอื่นที่มีใบอนุญาตทางการเงิน ตอนนี้กระบวนการกำหนดสถานะของ cryptocurrencies และกลไกสำหรับการควบคุมของพวกเขาถูกขัดขวางโดยการขาดแนวทางแบบครบวงจรในกฎหมายของยุโรป เนื่องจากยูเครนมีเป้าหมายที่จะประสานกฎหมายของยูเครนกับกฎหมายของยุโรป”

ตามที่ทนายความ Artem Afyan ได้กล่าวไว้ว่า cryptocurrencies ได้ถูกกล่าวถึงแล้วในโปรแกรมลักษณนามของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยูเครน ซึ่งมีพื้นฐานทางกฎหมายอยู่แล้วอย่างน้อยสำหรับการขุด อ้างอิงจากส Afyan ในตอนแรกยูเครนเพิกเฉยต่อปัญหาด้านกฎระเบียบโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกิจ cryptocurrencies พัฒนาต่อไป กฎหมายของยูเครนจำเป็นต้องอธิบายกฎของเกม ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความจริงที่ว่ายังไม่มีคำจำกัดความหรือคำอธิบายอย่างเป็นทางการของคำว่า “cryptocurrencies”

ข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมบางอย่างปรากฏในเดือนพฤษภาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของประเทศยูเครน (NSCCB) จะเสนอให้พิจารณาคณะกรรมการความมั่นคงทางการเงินเพื่อรับรองสกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือทางการเงิน สิ่งนี้ถูกรายงานโดยหัวหน้าคณะกรรมาธิการ Timur Khromaev ในเดือนพฤศจิกายน 2017 การพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการทำให้ cryptocurrencies ถูกกฎหมายในดินแดนของประเทศยูเครนถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า NSCCB ยืนยันที่จะเปลี่ยนคำศัพท์ที่ใช้ในเอกสาร

Alfastreetยินดีที่จะกลับมาที่ G2E Asia หลังจากหยุดพักไปหนึ่งปีและตื่นเต้นกับลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล และแน่นอนว่าการแข่งขันของพวกเขา

ในปีที่ผ่านมา พวกเขาได้วางผลิตภัณฑ์ของตนในตลาดเอเชีย และพวกเขากำลังหวังและทำงานเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในเอเชีย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของตนมีมาตรฐานคุณภาพสูงและเป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้เล่น พวกเขาจึงเชื่อว่ามาถูกทางแล้ว ในปี 2560 และ 2561 Alfastreet มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดเอเชีย และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีต่อไป

Alfastreet Gaming กลับมาที่ Venetian Macao เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดG2E Asiaในปีนี้หลังจากหยุดพักไปหนึ่งปี Alfastreet จะจัดแสดงสินค้าที่บูธหมายเลข 303 จนถึงวันสุดท้ายของงาน วันนี้ 17 พฤษภาคม

“ เรามีความสุขที่ได้กลับมาที่ G2E Asia หลังจากหยุดพักไปหนึ่งปี และตื่นเต้นที่จะได้เห็นลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล และแน่นอนว่าการแข่งขันของเรา ในปีที่ผ่านมา เราได้วางผลิตภัณฑ์ของเราในตลาดเอเชีย และเราหวังและทำงานเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดของเราในเอเชีย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานคุณภาพสูงและเป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบของผู้เล่น เราเชื่อว่าเรากำลังมาถูกทางแล้ว ” บริษัทกล่าวเสริมว่าในปี 2560 และ 2561 ยังคงมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดเอเชียและ นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาทำดีต่อไป

ในนิทรรศการปีนี้ Alfastreet กำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างไว้แล้ว เช่น เทอร์มินัลเดี่ยว WIKY และสินค้าใหม่มากมาย ผลิตภัณฑ์ของเฟลิกซ์คือการออกแบบเครื่องจักรล่าสุดของ Alfastreet ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้เล่นเป็นอันดับแรก “ เรายังนำ Royal Derby ซึ่งเป็นเครื่องแข่งม้าแบบกลไกซึ่งใช้การพนันม้าและนำความสนุกสนานมาสู่ผู้เล่นในคาสิโน สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด รูเล็ตรุ่น Lucky 8 ที่มีแปดสถานีและการออกแบบที่สดใหม่ นอกเหนือจากรูเล็ต R8 ปกติของเรา ” บริษัทกล่าวเสริม

เท่าที่เกมมีความเกี่ยวข้อง Alfastreet Gaming ภูมิใจที่จะแนะนำสิ่งใหม่อย่างสมบูรณ์สู่ตลาด เกม Fish Hunter ของพวกเขา พวกเขากำลังแนะนำเกมเป็นครั้งแรกที่ G2E Asia และพวกเขาคาดหวังว่ามันจะเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่สำหรับผู้มาเยือน เนื่องจากเกมดังกล่าวมีบางสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในตลาดและแสดงถึงยุคใหม่ของเครื่องสล็อต

Sports Information Services ของซัพพลายเออร์หลายช่องทางได้ลงนามในข้อตกลงกับ Korean Racing Authority สำหรับการถ่ายทอดสดการดำเนินการจากสนามแข่งม้าสองแห่งของประเทศ ได้แก่ ปูซานและโซล

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ SIS สามารถนำเสนอรูปภาพและข้อมูลแก่เจ้ามือรับแทงรายย่อยและออนไลน์ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และสเปน

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมหลักสูตรในกรุงโซลและปูซาน โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ปูซานจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเช้าวันศุกร์ (เวลาสหราชอาณาจักร) และกรุงโซลในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ (เวลาสหราชอาณาจักร)

Simon Fraser หัวหน้าการแข่งม้าระดับนานาชาติที่ SIS Betting กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตกลงเงื่อนไขกับ Korean Racing Authority และสามารถให้โอกาสในการเดิมพันเพิ่มเติมแก่พันธมิตรผู้ให้บริการของเราในช่วงเวลาสำคัญ

“ฉันไม่สงสัยเลยว่าแฟน ๆ แข่งรถจะพอใจกับคุณภาพของการแข่งรถที่จัดแสดง และฉันมั่นใจว่าการกระทำที่รวดเร็วจะดึงดูดผู้ชื่นชอบใหม่ ๆ ในขณะที่เราโปรโมตมันในยุโรป

“สำหรับ SIS นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่เรามองหาเพื่อสร้างภาพและผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่มีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งให้ตัวเลือกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกหรือในช่วงเวลาของวัน”

ข้อตกลงใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากประกาศข้อตกลงของ SIS ล่าสุดในการจัดหาเนื้อหาการแข่งม้าสุดพิเศษจาก Jebel Ali ในดูไบ ตั้งแต่ฤดูกาล 2018-19 จนถึง 2019-20

การแข่งขันของเกาหลีในปี 1680 ได้เข้าร่วมการแข่งม้าในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันรวมถึงการแข่งจากดูไบ ลาตินอเมริกา สิงคโปร์ และมอริเชียส

Seongwon Jeon กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดของ Korean Racing Authority กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ SIS ด้วยความสามารถของพวกเขาในการจัดหาโซลูชั่นเนื้อหาการเดิมพันแบบ end-to-end คุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับความสนใจมากขึ้น ในการแข่งขันเกาหลีทั่วโลก

“จังหวะเวลาของการแข่งขันของเรานั้นสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ประกอบการในยุโรปที่ต้องการเติมเต็มตารางช่วงเช้าทั้งทางออนไลน์และในร้านค้าปลีก นอกจากนี้ยังช่วยเสริมเนื้อหาการแข่งม้าทั่วโลกที่เหลือของ SIS อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถมีการแข่งขันที่มีคุณภาพได้ตลอดเวลาของวัน”

Paddy Power Betfair วางแผนที่จะรวมธุรกิจในสหรัฐฯ กับ FanDuel บริษัทกีฬาแฟนตาซี การเคลื่อนไหวนี้เห็นได้ชัดว่ากำหนดเป้าหมายไปยังตลาดการพนันกีฬาของสหรัฐฯ

คำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ปูทางให้รัฐต่างๆ กำหนดให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย หลังจากที่ได้ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางปี ​​1992 ที่ห้ามเล่นการพนันในสถานที่ส่วนใหญ่

Paddy Power เปิดเผยว่าการสนทนากับ FanDuel ยังคงดำเนินต่อไป และไม่แน่นอนว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหรือไม่

หุ้น Paddy Power ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากคำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเวลา 0815 GMT

บริษัทอย่าง Paddy Power Betfair กำลังมองหาโอกาสในการเติบโตเพื่อชดเชยต้นทุนการควบคุมที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่จัดตั้งขึ้น เช่น สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

Paddy Power Betfair ดำเนินการโทรทัศน์และเครือข่ายการพนันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและมีธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งสร้างรายได้ 140 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในปีที่แล้ว

มันเข้าสู่ตลาดแฟนตาซีสปอร์ตของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วด้วยการซื้อกิจการ DRAFT ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น 48 ล้านดอลลาร์

FanDuel เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเมื่อปีที่แล้วกับคู่แข่ง DraftKings แต่แผนดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากการท้าทายทางกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกาเนื่องจากกลัวว่า บริษัท ที่ควบรวมกันจะควบคุมตลาดสหรัฐมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์สำหรับการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

บริษัทกีฬาแฟนตาซีชั้นนำได้เผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบในหลายรัฐและถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ตั้งคำถามว่าเกมที่จ่ายทุกวันเป็นการพนันหรือไม่

FanDuel มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่การปราบปรามจะเริ่มขึ้น รายงานกีฬาทางกฎหมาย (LSR) ซึ่งรายงานครั้งแรกว่า Paddy Power Betfair ใกล้จะเสร็จสิ้นข้อตกลงกล่าวว่าดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าการประเมินดังกล่าว

นักวิเคราะห์ของ Davy Stockbrokers กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ Paddy Power Betfair เป็นแบรนด์สหรัฐที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลซึ่งสามารถแปลงเป็นข้อเสนอการเดิมพันด้วยเงินจริงและฐานข้อมูลของลูกค้ากว่า 6 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา

FanDuel จะเข้าถึงโมเดลการกำหนดราคาของ Paddy Power Betfair ความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญในการซื้อขาย การกระจายที่เป็นไปได้ผ่านธุรกิจในสหรัฐฯ และความเชี่ยวชาญในการขายต่อเนื่อง

“สำหรับทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงจะมีความหมายอย่างมากในเชิงกลยุทธ์ และเมื่อเผชิญหน้ากันแล้ว ธุรกิจที่ควบรวมกันจะเป็นตัวแทนของส่วนผสมที่ทรงพลังในตลาดการพนันกีฬาของสหรัฐฯ” นักวิเคราะห์ของ Davy เขียนในหมายเหตุ

กีฬาแฟนตาซีสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นในปี 1980 และได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ผ่านเกมที่ใช้เวลาตลอดทั้งฤดูกาลในเวอร์ชันรายวันที่เร็วขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมจะร่างทีมสำหรับเกมเดียว ทำให้พวกเขาสามารถใช้เงินไปกับการแข่งขันได้บ่อยขึ้น

ผู้นำทั้งหมดของสำนักงานการพนันแห่งชาติโรมาเนีย (ONJN) ถูกแทนที่โดยนายกรัฐมนตรี Viorica Dăncilă เมื่อวานนี้ Dan Iliovici ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสำนักงานในเดือนมีนาคม 2017 ถูกถอดออกจากตำแหน่งหลังจากผ่านไปหนึ่งปีกับอีกสองเดือน โดยถูกแทนที่โดย Marius Sebastian Ionescu ซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตอธิบดีของ General Directorate for Computerization and Monitoring of Gambling ที่ ONJN ข่าวดังกล่าวเป็นไปตามข้อมูลที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาหรือโรมาเนีย

การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ตามแหล่งข่าวในท้องถิ่น รองประธาน Valentin Korman ถูกแทนที่ด้วย Mihai George Roventa หัวหน้าฝ่ายบริการที่ Control Slots, Lotto Games, เกมออนไลน์และการเดิมพัน – และเลขาธิการ Florin Preda ร่วมกับทิวดอร์ ซิโมตา อธิบดีกรมกำกับดูแลและควบคุม

Dan Iliovici รู้สึกประหลาดใจกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี Dăncilă ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ ONJN เขากล่าวว่า: “มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา และฉันขอขอบคุณผู้ทำงานร่วมกันทุกคน ทั้งเพื่อนร่วมงานของฉันใน Office และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ฉันหวังว่างานของเราจะดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์ของตลาดการพนันโดยเฉพาะของผู้เล่น”

EuropeanGaming.eu: ด้วยโอกาสนี้เราอยากจะขอขอบคุณนายแดน Iliovici สำหรับความมุ่งมั่นที่เขาได้แสดงให้เห็นสำหรับอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมโดยเป็นปัจจุบันเป็นวิทยากรในกิจกรรมของเราในบูดาเปสต์และปราก เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณ Iliovici ในโครงการที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน

Th ursday 17 พฤษภาคม; ปี 2018 มอลตา – Wazdanผู้พัฒนาเกมสล็อตระดับโลกที่น่าตื่นเต้น เฉลิมฉลองการเข้าร่วมงาน G2E Asia ด้วยการเปิดตัวอีกสล็อตหนึ่งที่โดดเด่นในตลาดเอเชียเท่านั้นที่คาดว่าจะเป็น ‘9 Lions’ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ‘ รางวัล Hot Product’ จากผู้จัดงาน รางวัลนี้มอบให้โดยอิงจากผลการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงาน ซัพพลายเออร์ และผู้เล่นที่เข้าร่วมในการแสดง ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนยอดนิยมกำลังสร้างพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอเชียซึ่งมีการจัดแสดงที่ G2E Asia

สล็อต 9 Lions ธีมเอเชียตั้งอยู่บนภูเขาสูง อัดแน่นด้วยคุณสมบัติใหม่และน่าตื่นเต้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ Wazdan คุณลักษณะเฉพาะของ Wazdan ซึ่งรวมถึงระดับความผันผวน TM แรกของโลก โหมดประหยัดพลังงาน โหมดสองหน้าจอ และการเดิมพันที่ไม่ซ้ำใคร ฟีเจอร์และได้รับการออกแบบโดยเน้นที่ผู้ให้บริการในเอเชียและผู้เล่น มีให้บริการในทุกอุปกรณ์และทุกช่อง 9 Lions ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตที่สำคัญสองตัวในตำนานจีน: สิงโตและเสือ

Wazdan กำลังจัดแสดงสล็อตที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความต้องการของผู้เล่นชาวเอเชียที่บูธในปีนี้ รวมถึงเกมสล็อต ‘Double Tigers’ ที่เปิดตัวเมื่อวานนี้ก่อนG2E Asiaด้วยคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่อนุญาตให้ผู้เล่นหมุนวงล้อหยินหยางเป็นรอบโบนัสพิเศษ .

ด้วยกราฟิกที่สวยงามและเพลงประกอบที่คำราม 9 Lions ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสุนทรียศาสตร์แบบเอเชียและกลไกแจ็คพอตที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นชาวเอเชีย สล็อตมี 9 วงล้อแยกจากกันในรูปแบบตาราง 3×3 รวมกับคุณสมบัติพิเศษ: Lion Bonus, Dragon Bonus, Blocking symbol และเกม Gamble ที่พิเศษมาก ฟีเจอร์เสริมความบันเทิงทั้งหมดเหล่านี้นำเสนอความเป็นไปได้ที่น่าสนใจในการชนะอันน่าตื่นเต้น

หัวหน้าฝ่ายขายของ Wazdan Andrzej Hyla ให้ความเห็นว่า: “กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นภาพสะท้อนของ ‘Passion for Games’ ของ Wazdan เพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมของตลาดต่างๆ ทั่วโลกมากกว่าที่เคย โดยนำเสนอโซลูชั่นเฉพาะภูมิภาค Wazdan เป็นบริษัทระดับโลกที่สร้างแนวคิดเกมที่ชนะการแข่งขันในหลายภูมิภาค คำสัญญาในเอเชียของเราคือความตื่นเต้นและวิธีชนะที่มากกว่า และ 9 Lions เป็นแบบอย่างของการเป็นสล็อตที่ออกแบบมาอย่างสวยงามซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อประสบการณ์ผู้เล่นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้จัดงานผ่านถ้วยรางวัล Hot Product ที่เราได้นำเสนอ กับ. เราภูมิใจที่เกมแนวเอเชียเกมแรกของเราได้รับการยอมรับในระดับสากล และเราอยากจะขอบคุณทุกคนที่โหวตให้เรา ”

กี่ยวกับวัซดัน:

Wazdan เป็นผู้ผลิตเกมยอดนิยม พัฒนาเกมคาสิโนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมอบประสบการณ์ผู้เล่นแบบ Omni-channel ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน และอย่างแท้จริง นำเสนอคลังเกมที่ครอบคลุมมากกว่า 100 ช่อง HTML5 เกมบนโต๊ะ และวิดีโอโปกเกอร์ Wazdan กำลังได้รับความนิยมในตลาด iGaming ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของเกม ธีมที่น่าสนใจ และการเล่นเกมที่น่าดึงดูด ผลงานเกมของ Wazdan ประกอบด้วยเกมยอดนิยมเช่น Great Book of Magic Deluxe, Magic Target Deluxe, Valhalla และ Wild Guns และเร็วๆ นี้จะมีเกมสล็อตใหม่ๆ ที่น่าทึ่ง รวมถึง Los MuertosTM, Mayan RitualTM และ Captain FlyntTM และอื่นๆ อีกมากมาย Wazdan ออกเกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นเป็นประจำ และติดตั้งคุณลักษณะเฉพาะของ Wazdan: Volatility LevelTM ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ คุณสมบัติ Unique Gamble ที่น่าตื่นเต้น และการประหยัดพลังงานที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพาและโหมดหน้าจอคู่ Wazdan ถือครองเครื่องหมายการค้าของยุโรปจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึง Volatility Level TM แห่งแรกของโลกด้วย กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางของพวกเขารวมถึงการดำเนินงานด้านเกมชั้นนำในอุตสาหกรรม บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในมอลตาและถือใบอนุญาตที่ออกโดย UKGC, MGA และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคูราเซา นอกจากนี้ เกมของพวกเขายังใช้ RNG ที่ได้รับการรับรองโดย NMi ซึ่งรับประกันการเล่นเกมที่เชื่อถือได้ ยุติธรรม และปลอดภัย ทีมขายของ Wazdan กำลังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของตนที่ G2E Asia ที่บูธ 3141 เกมของพวกเขาใช้ RNG ที่ได้รับการรับรองโดย NMi ซึ่งรับประกันการเล่นเกมที่เชื่อถือได้ ยุติธรรม และปลอดภัย ทีมขายของ Wazdan กำลังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของตนที่ G2E Asia ที่บูธ 3141 เกมของพวกเขาใช้ RNG ที่ได้รับการรับรองโดย NMi ซึ่งรับประกันการเล่นเกมที่เชื่อถือได้ ยุติธรรม และปลอดภัย ทีมขายของ Wazdan กำลังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของตนที่ G2E Asia ที่บูธ 3141

วันจันทร์นี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA) ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเปิดประตูให้รัฐต่างๆ ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย

ตอนนี้แต่ละรัฐของสหรัฐฯ จะต้องตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายภายในขอบเขตของตนเองหรือไม่ สหรัฐอเมริกาเช่นนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียได้ผ่านกฎหมายแล้วและคาดว่าจะมีการพนันกีฬาในไม่ช้า

ตามที่รายงานโดยในการศึกษาล่าสุดโดย Eilers & Krejcik Gaming (ผ่าน AP) 32 รัฐน่าจะมีการพนันกีฬาภายในห้าปี และในจำนวนนี้ 14 รัฐจะมีการพนันกีฬาบางรูปแบบภายในสองปี ซึ่งรวมถึงบางรัฐ เช่น เนวาดา มอนแทนา เดลาแวร์ และโอเรกอน ซึ่งการพนันกีฬานั้นถูกกฎหมายอยู่แล้วในระดับหนึ่ง เนื่องจาก PASPA ปู่ย่าตายายของพวกเขาเมื่อผ่านไปในปี 1992 เนวาดาเป็นรัฐเดียวที่อนุญาตให้วางเดิมพันผลของเกมเดี่ยว .

แผนที่ด้านล่างแสดงให้เห็นว่ารัฐใดมีความเป็นไปได้ที่จะมีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายภายในห้าปี:

17 พฤษภาคม 2018 – แบรนด์ Bulldog Games แทงบอลสูงต่ำ ของตัวผลักและอุปกรณ์แลกของรางวัล ซึ่งรายงานยอดขายในไตรมาสที่ 1 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการเปิดตัวถึง 86 เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ที่ไม่เหมือนใคร RLMS Sales ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bulldog ได้นำเสนอตัวเลือกใหม่ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแบ่งปันเงินสดในกล่องเงินสดได้จนถึงสิ้นสุดช่วงวันหยุดครึ่งเทอมเดือนตุลาคม เมื่อพวกเขาจะได้รับตัวเลือกในการซื้อ

Tony Glanville กรรมการผู้จัดการของ RLMS Sales เชื่อว่าตัวเลือกการซื้อที่หลากหลายทำให้ Bulldog เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ในทุกสถานที่และทุกธุรกิจทุกประเภท เขาอธิบายว่า: “ เรายังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการริมทะเล และเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการมีส่วนร่วมที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุด เห็นได้ชัดว่าส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และผมรู้สึกยินดีกับการตอบสนองที่เราเคยพบทั้งที่ EAG เมื่อเราเปิดตัวแบรนด์และในหนังสือสั่งซื้อที่ตามมา

แบรนด์ Bulldog ผลิตขึ้นในสหราชอาณาจักรและได้รับการสนับสนุนจากบริการหลังการขายที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดและการสนับสนุนด้านเทคนิคซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เวลาหยุดทำงานของเครื่องให้เหลือน้อยที่สุด

22 พฤษภาคม 2018 – คณะกรรมการของNetEntได้แต่งตั้ง Therese Hillman Group CEO คนใหม่ของ NetEnt โดยมีผลทันทีในวันที่ 22 พฤษภาคม 2018

Therese Hillman เป็น CFO ของ NetEnt ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 และรักษาการ CEO ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018

Therese Hillman ดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer ของ NetEnt ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 และรักษาการ CEO ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 ก่อนร่วมงานกับ NetEnt เธอทำงานในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซมา 10 ปี และเป็น CEO ของ Gymgrossisten ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Qliro Group เธอยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ Unibet Therese Hillman มีวท.บ. ในสาขาการบัญชีและการเงินจากโรงเรียนเศรษฐศาสตร์แห่งสตอกโฮล์ม

-” เรามีความยินดีที่จะแต่งตั้ง Therese Hillman เป็น CEO คนใหม่ของกลุ่ม Therese มีจุดเน้นทางธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นผู้นำที่น่าชื่นชมและมีพลังงานสูง NetEnt เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเกมออนไลน์และกำลังดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้าของการมุ่งเน้นทางธุรกิจและนวัตกรรม ด้วยความสามารถของ Therese เราจึงได้บุคคลที่เหมาะสมมาเป็นผู้นำบริษัทในระยะการเติบโตต่อไป” Fredrik Erbing ประธานคณะกรรมการของ NetEnt กล่าว

– ” ฉันรับบทบาทเป็น Group CEO ของ NetEnt ด้วยความกระตือรือร้น แต่ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วย ฉันหวังว่าจะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับลูกค้าและพนักงานของเรา และเพื่อมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่ดีที่สุด นี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้เล่น และพนักงานของเราได้อย่างต่อเนื่อง ” Therese Hillman กล่าว