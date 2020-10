เล่นคาสิโนออนไลน์ คาสิโน GClub เสนอใบ

เล่นคาสิโนออนไลน์ ซานฟรานซิสโก – โอ๊คแลนด์ – เฮย์เวิร์ดแคลิฟอร์เนีย

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ปรับแล้ว): 111,017 เหรียญ

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ยังไม่ได้ปรับ): $ 142,101

เงินเดือนเฉลี่ยในทุกสาขาอาชีพ (ไม่ได้รับการปรับปรุง): $ 72,400

จำนวนงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์: 59,550

ราคาบ้านเฉลี่ย: 946,700 เหรียญ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในพื้นที่รถไฟใต้ดินซานฟรานซิสโก – โอ๊คแลนด์ – เฮย์เวิร์ดของแคลิฟอร์เนียเหนือกว่าคนอื่น ๆ เมื่อเทียบกับเงินเดือนเฉลี่ยรายปีที่ไม่ได้ปรับ นักพัฒนาเหล่านี้มีรายได้ 142,101 ดอลลาร์ต่อปีเทียบกับ 109,913 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามนักพัฒนาใน Bay Area จ่ายเงินมากกว่าเพื่อนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสินค้าและบริการซึ่งทำให้ค่าแรงที่ปรับลดลงอย่างมาก ภูมิภาคนี้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกและเป็นที่ตั้งของ บริษัท อินเทอร์เน็ตรายใหญ่หลายสิบแห่งรวมถึง Twitter, Airbnb, Salesforce และ Uber

เครดิตภาพ: Alamy Stock Photo

9. Greensboro-High Point, NC

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ปรับแล้ว): $ 111,050

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ยังไม่ได้ปรับ): $ 99,612

เงินเดือนเฉลี่ยในทุกสาขาอาชีพ (ไม่ได้รับการปรับปรุง): $ 44,570

จำนวนงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์: 1,560

ราคาบ้านเฉลี่ย: 136,000 เหรียญ

ด้วยราคาบ้านเฉลี่ย 136,000 เล่นคาสิโนออนไลน์ ดอลลาร์และค่าครองชีพโดยรวมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมาก Greensboro-High Point เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีเงินเดือนที่ปรับแล้วสูงสุด 111,000 ดอลลาร์ต่อปี กรีนส์โบโรและไฮพอยต์ประกอบด้วยชุมชนสำคัญสองในสามแห่งในพีดมอนต์ไทรแอดซึ่งเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งของนอร์ทแคโรไลนา สถานที่แห่งนี้มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นบ้านที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นานาเช่นเดียวกับศูนย์สิทธิพลเรือนระหว่างประเทศและพิพิธภัณฑ์ นายจ้างรายใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ Cone Health และ Ralph Lauren Corp.

เครดิตภาพ: Alamy Stock Photo

8. เซนต์หลุยส์ MO-IL

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ปรับแล้ว): 111,234 เหรียญ

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ยังไม่ได้ปรับ): 101,668 เหรียญ

เงินเดือนเฉลี่ยในทุกสาขาอาชีพ (ไม่ได้ปรับ): $ 50,250

จำนวนงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์: 11,840

ราคาบ้านเฉลี่ย: 166,500 เหรียญ

พื้นที่รถไฟใต้ดินเซนต์หลุยส์มีงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 11,840 คน แม้ว่าเงินเดือนที่ยังไม่ได้ปรับโดยเฉลี่ยสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ราคาที่เหมาะสมในพื้นที่นั้นก็เพิ่มค่าจ้างที่ปรับค่าครองชีพอย่างมีนัยสำคัญ เซนต์หลุยส์ใช้ความพยายามอย่างเข้มข้น ในการนำ บริษัท เทคโนโลยีและพนักงานเทคโนโลยีมาสู่พื้นที่ ผู้นำมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันนักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังสามารถหางานทำกับนายจ้างที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เช่น Boeing และ Anheuscher-Busch

เครดิตภาพ: Alamy Stock Photo

7. เดย์ตันโอไฮโอ

เงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ปรับแล้ว): $ 111,616

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ยังไม่ได้ปรับ): $ 99,338

เงินเดือนเฉลี่ยในทุกสาขาอาชีพ (ไม่ได้ปรับ): $ 50,100

จำนวนงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์: 4,240

ราคาบ้านเฉลี่ย: $ 124,100

ค่าครองชีพที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทำให้พื้นที่รถไฟฟ้าใต้ดิน Dayton เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีกำไรมากที่สุดในการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในภูมิภาคนี้สามารถคาดหวังว่าจะได้รับเงินเดือนที่มีประสิทธิผลซึ่งสูงเกินกว่า 111,000 ดอลลาร์ต่อปี Dayton เป็นที่ตั้งของAir Force Research Lab ซึ่งเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค นายจ้างรายใหญ่อื่น ๆ ในพื้นที่จำนวนมากตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพการศึกษาและการผลิต นายจ้างเหล่านี้ ได้แก่ Premier Health, Miami University และ Honda of America-Anna

คาสิโน GClub เครดิตภาพ: Alamy Stock Photo

6. Colorado Springs, CO

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ปรับแล้ว): $ 112,118

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ยังไม่ได้ปรับ): 111,670 เหรียญ

เงินเดือนเฉลี่ยในทุกสาขาอาชีพ (ไม่ได้รับการปรับปรุง): $ 51,430

จำนวนงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์: 5,780

ราคาบ้านเฉลี่ย: $ 296,500

โคโลราโดสปริงส์ตั้งอยู่ที่ฐานของเทือกเขาร็อกกีได้รับการประกาศให้ทราบถึงภูมิทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีงานในหลากหลายสาขา นายจ้างรายใหญ่ ในโคโลราโดสปริงส์ ได้แก่ Cherwell Software, คาสิโน GClub LockHeed Martin Corporation และ Oracle เมื่อไม่ได้ทำงานนักพัฒนาซอฟแวร์นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการเล่นจากการสำรวจPikes Peak ที่จะเยี่ยมชมหนึ่งในหลายเบียร์ท้องถิ่นเงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ปรับแล้ว): $ 114,122

เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ย (ยังไม่ได้ปรับ): 107,046 เหรียญ

เงินเดือนเฉลี่ยในทุกสาขาอาชีพ (ไม่ได้รับการปรับปรุง): $ 51,000

จำนวนงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์: 12,800

ราคาบ้านเฉลี่ย: 208,500 เหรียญ

พื้นที่รถไฟใต้ดิน Charlotte-Concord-Gastonia ของ North Carolina และ South Carolina เป็นศูนย์กลางการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ Bank of America มีสำนักงานใหญ่ใน Charlotte ในขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่อื่น ๆ ได้แก่ Wells Fargo และ Ally Financial ภาคการเงินมีส่วนช่วยในการนำงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 12,800 ตำแหน่งมาสู่ภูมิภาค นักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ยใน Charlotte-Concord-Gastonia ได้รับเงินเดือนประจำปีโดยไม่ได้ปรับค่าใช้จ่ายที่ 107,046 ดอลลาร์ แต่ค่าครองชีพที่ต่ำกว่าโดยเฉลี่ยช่วยเพิ่มกำลังซื้อได้มากกว่า 114,000 ดอลลาร์

เครดิตภาพ: Alamy Stock Photo