เกมส์ไพ่ใบเดียว สล็อต GClub เปิดอีกครั้ง

เกมส์ไพ่ใบเดียว ตามตรงแล้วอุตสาหกรรมเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในแอตแลนติกซิตีอยู่ที่ทางแยก” Tony Rodio ประธาน Tropicana Casino and Resort และหัวหน้า Casino Association of New Jersey เขียนในจดหมายถึงฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐเมื่อต้นเดือนที่คัดค้านการขยายการพนัน ศึกษา.

เขาอ้างถึงการลงทุนส่วนตัวในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นสวนสนุก Steel Pier ร้านอาหารและศูนย์รวมความบันเทิง Margaritaville และร้านค้าเอาท์เล็ทในตัวเมือง โฆษณาห้าปีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคาสิโน 150 ล้านดอลลาร์และแคมเปญรีแบรนด์“ Do AC” และเขตการท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยรัฐมุ่งเน้นไปที่ตำรวจและการสุขาภิบาลเพิ่มเติมตามแนวทางเดินริมทะเลชายหาดแหล่งช้อปปิ้งและท่าจอดเรือ ความคืบหน้านั้นจะตกอยู่ในอันตรายหากนักลงทุนคิดว่าถูกกว่าคาสิโนตามความสะดวกสบายจะปรากฏขึ้นในที่อื่น ๆ

คนงานคาสิโนจำนวนมากและผู้สังเกตการณ์ภายนอกกลัวว่าการปิดสโมสรแอตแลนติกอาจเป็นคนแรกในหลาย ๆ รีสอร์ทที่นักวิเคราะห์กล่าวว่ามีคาสิโนจำนวนมากเกินไปที่จะรองรับในตลาดการพนันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หดตัว Wayne Schaffel เกมส์ไพ่ใบเดียว อดีตนักประชาสัมพันธ์คาสิโนของแอตแลนติกซิตีในช่วงทศวรรษที่ 1980 มองเห็นสิ่งเดียวกันนี้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ บริษัท คู่แข่งที่กำลังแย่งชิงคู่แข่งที่อ่อนแอกว่า

“ มีความเป็นไปได้มากที่กลยุทธ์เดียวกันนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อกำจัด Trump Plaza อาจจะเป็น Golden Nugget หรือแม้แต่ Showboat” เขากล่าว “ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะทำให้งบดุลสำหรับคุณสมบัติที่เหลืออีก 8 ถึง 11 แห่งอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็จะนำออกไปที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 1,500 ถึง 3,000 ห้อง ในตอนท้ายของวันผู้ชนะจะเป็น บริษัท คาสิโนที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่ง ผู้สูญเสียจะเป็นพนักงานหลายพันคนที่ตกงาน รัฐซึ่งจะได้รับผลกระทบจากรายได้และภาษีที่ลดลงและแอตแลนติกซิตีเอง”

และ Revel Casino Hotel มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์อาจถูกขายหรือยื่นฟ้องล้มละลายครั้งที่สองในปีนี้

นี่จะเป็นปีแรกของการพนันทางอินเทอร์เน็ตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งรัฐได้เปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเพื่อจัดหาแหล่งรายได้อื่นให้กับคาสิโน คำถามใหญ่คือมันนำมาซึ่งเงินใหม่หรือเพียงแค่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากการใช้จ่ายที่คาสิโนแบบมีอิฐและปูน มีการสร้างบัญชีการพนันออนไลน์เกือบ 110,000 บัญชีในรัฐนิวเจอร์ซีย์ รายงานรายได้จากการพนันทางอินเทอร์เน็ตฉบับแรกจะออกในสองสัปดาห์

รัฐควรตัดสินใจในปีนี้ว่าจะพยายามใช้ความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จในขณะนี้หรือไม่ในการคว่ำการห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางต่อศาลสูงสหรัฐ

Liza Cartmell หัวหน้ากลุ่มพันธมิตรแอตแลนติกซิตีซึ่งทำการตลาดรีสอร์ทกล่าวว่าคริสตี้ควรขยายเวลาหนึ่งปีของกำหนดเส้นตายสำหรับการฟื้นตัวของเมืองแอตแลนติกซิตีโดยสังเกตว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Superstorm Sandy ในเดือนตุลาคม 2555 ทำให้การท่องเที่ยวในแอตแลนติกซิตีกลับมา และส่วนใหญ่ของฝั่งเจอร์ซีย์โดยใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี เธอยังกล่าวอีกว่าการลงทุนอย่างต่อเนื่องในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คาสิโนพิสูจน์ให้เห็นว่ารีสอร์ทมีอนาคต

“ มีคนเชื่อว่าเกาะนี้สถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นอัญมณี” เธอกล่าว “ มันหยาบมาก แต่ก็ยังคงถูกขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง มันต้องใช้เวลาสักพัก”

ติดต่อเราได้ที่Publisher@GamingToday.comคาสิโนลาสเวกัสสตริปหน้าร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศงานเลี้ยงแบบสบาย ๆ กำลังจะเปิดอีกครั้งหลังจากปิดตัวลงในปี 2555 เพื่อหาทางเดินเล่นกลางแจ้งและโครงการชิงช้าสวรรค์

O’Sheas คาสิโนคาดว่าจะเปิดให้บริการในวันศุกร์หลังจากพิธีตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการ

คาสิโนแนวไอริชซึ่งเป็นเจ้าของโดย Caesars Entertainment Corp. ปิดตัวลงในเดือนเมษายน 2555 เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับโครงการ Linq มูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ของ Caesars ซึ่งรวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่จะใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเปิดตัวในปีหน้า

O’Sheas ใหม่มีองค์ประกอบของคาสิโนดั้งเดิมรวมถึงเบียร์ปองและฟุ

MGM Resorts International ซึ่งหวังจะสร้างศูนย์การพนันและความบันเทิงมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ในสปริงฟิลด์กลายเป็น บริษัท แรกในแมสซาชูเซตส์ที่ยื่นคำขอคาสิโนรีสอร์ทขั้นสุดท้ายกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ

บริษัท กล่าวว่ามีการส่งสำเนาแอปพลิเคชันสองชุดความยาวมากกว่า 7,000 หน้าไปยังคณะกรรมการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนกำหนดของแผงควบคุม

MGM เป็นผู้สมัครเพียงรายเดียวที่ขอใบอนุญาตคาสิโนรีสอร์ทในแมสซาชูเซตส์ทางตะวันตก แต่เพียงผู้เดียว

“ เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ว่าโครงการของเราคู่ควรกับโอกาสนี้” Michael Mathis รองประธานฝ่ายพัฒนาเกมระดับโลกของ MGM กล่าวในแถลงการณ์ “ เราเชื่อว่าเรากำลังส่งใบสมัครที่รอบคอบและครอบคลุมซึ่งจะเกินความคาดหมายของ MGC”

บริษัท ได้ยื่นใบสมัครครั้งแรกในเดือนมกราคมและหลังจากนั้นก็เคลียร์อุปสรรคสำคัญสองประการที่คณะกรรมการกำหนด ในเดือนกรกฎาคมโครงการคาสิโนได้รับการโหวตจากชาวเมืองสปริงฟิลด์ในการลงประชามติและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา MGM ได้ออกคำวินิจฉัยที่เหมาะสมหลังจากการตรวจสอบภูมิหลังโดยหน่วยสืบสวนของคณะกรรมาธิการ

บริษัท สองแห่งคือ Mohegan Sun และ Wynn Resorts คาดว่าจะสมัครอย่างเป็นทางการก่อนกำหนดวันอังคารสำหรับใบอนุญาตแมสซาชูเซตส์ตะวันออกเพียงแห่งเดียว

Mohegan Sun ได้เสนอคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเรเวียร์โดยได้รับการโหวตจากผู้อยู่อาศัยในเมืองเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

Wynn ได้เสนอคาสิโนมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ริมแม่น้ำ Mystic ใน Everett ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองนั้นได้รับการอนุมัติแผนดังกล่าวในเดือนมิถุนายน

คณะกรรมการวางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบแอปพลิเคชันคาสิโนอย่างเข้มงวดรวมถึงการพิจารณาคดีสาธารณะก่อนที่จะออกคำตัดสินเกี่ยวกับใบอนุญาตซึ่งน่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน

ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนอื่นในวันจันทร์ผู้นำของเผ่า Wampanoag ของ Aquinnah กล่าวว่าต้องการให้มีการโต้แย้งสิทธิการพนันที่ตัดสินในศาลของรัฐบาลกลางไม่ใช่ศาลของรัฐ

Aquinnah ซึ่งตั้งอยู่ในไร่องุ่นของ Martha ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากสำนักงานกิจการอินเดียของรัฐบาลกลางให้เปิดคาสิโนของชนเผ่าเล็ก ๆ บนเกาะ แต่รัฐแมสซาชูเซตส์ยืนยันว่าชนเผ่านี้สละสิทธิ์ในการเล่นการพนันในการตั้งถิ่นฐานในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งได้ยึดครองดินแดนของชนเผ่าบนเกาะ

ฝ่ายบริหารของ Gov. Deval Patrick ได้ยื่นฟ้องต่อศาลตุลาการสูงสุดของรัฐในเดือนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ชนเผ่าเดินหน้าโดยมีแผนจะเปลี่ยนศูนย์ชุมชนเล็ก ๆ ให้เป็นสถานที่เล่นการพนัน

Aquinnah โต้แย้งว่าได้สละสิทธิ์การพนันอย่างชัดแจ้งในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาชนเผ่าประกาศว่าได้ยื่นเอกสารขอให้ย้ายคดีทางกฎหมายจากรัฐไปยังศาลรัฐบาลกลาง

“ ชนเผ่าของเรายืนยันอย่างต่อเนื่องว่าเรามีสิทธิในการเล่นเกมภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง” โทเบียสแวนเดอร์ฮูปประธานผู้ได้รับการเลือกตั้งของอควินนาห์กล่าวในแถลงการณ์ “ ศาลของรัฐบาลกลางเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาคดีนี้และเผ่าจะปกป้องสิทธิของเราอย่างจริงจัง”บอล

ครึ่งทางเหนือของลาสเวกัสสตริปอาจกลับมามีชีวิตอีกครั้งในปี 2014 แม้ในฐานะผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดสองคนของ The Strip คือ MGM และ Wynn ดูเหมือนรายการโปรดที่จะได้รับใบอนุญาตรีสอร์ทในแมสซาชูเซตส์

สล็อต GClub แห่งนี้กลายเป็นสุสานสำหรับความฝันอันยิ่งใหญ่เนื่องจากการจัดหาเงินทุนหายไป โครงสร้างทั้งหมดนั้นเป็นตัวอย่างคลาสสิกของจังหวะเวลาที่ไม่ดี

แผนการของ Sam Nazarian ในการสร้างใหม่และเปิด Sahara ในอดีตเป็น SLS “รีสอร์ทสำหรับการใช้งานแบบผสมผสานทั้งหมด” เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว โครงการนี้ดูเหมือนจะเปิดให้บริการในปลายปี 2014 แม้ว่าการเปิดตามกำหนดเวลา ฯลฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่อนข้างน้อย

โครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่สามารถเป็นตัวเร่งให้เกิดการดำเนินการที่อื่นได้คือข้าม Strip และไปทางใต้ของ SLS เล็กน้อยบนบกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของการพัฒนารีสอร์ท Echelon มูลค่า 4.8 พันล้านดอลลาร์ของ Boyd Gaming

Genting Group ได้เข้าซื้อทรัพย์สินนี้เมื่อประมาณ สล็อต GClub 80 เอเคอร์เมื่อหลายเดือนก่อน ผู้บริหารของ บริษัท ได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนการสำหรับโครงการธีมเอเชียขนาดใหญ่ ไม่มีสิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นมา แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ใช่ปัญหาของเก็นติ้ง

บริษัท ดำเนินธุรกิจสล็อตหลายพันแห่งในคาสิโนที่สร้างขึ้นที่สนามแข่ง Aqueduct ของนิวยอร์ก นอกจากนี้ยังได้รับอาคารเก่าแก่ไมอามีเฮรัลด์บนอ่าวบิสเคย์นซึ่งเป็นแนวคิดที่จะสร้างขึ้นในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติของฟลอริดาจะอนุญาตให้คาสิโนทางตอนใต้ของรัฐ

ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรกับลาสเวกัส?