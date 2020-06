เกมส์หัวก้อย แทงหวยฮานอย การรวมกีฬาโอลิมปิก

เกมส์หัวก้อย การรวมกีฬาปีนเขาที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นแรงผลักดันให้กับคู่แข่งเนื่องจากพวกเขาจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมทำให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมกีฬาปีนเขาจะเปิดตัวในโตเกียวเกมซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในปีนี้ แต่ถูกเลื่อนออกไปเป็น 23 กรกฎาคม – สิงหาคม 8, 2021 เนื่องจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19“ มันจะยิ่งใหญ่สำหรับการปีนเขา เราจะได้รับเงินทุนมากขึ้นและได้รับการสนับสนุนมากขึ้น” Horrocks กล่าวกับรอยเตอร์

“ สำหรับนักกีฬาเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นอันดับหนึ่งมันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับเงินทุนดังนั้นคุณต้องทำสิ่งอื่นซึ่งต้องเสียไปจากการฝึก”กีฬาปีนเขาที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะมีการผสมผสานของความเร็วโบลลิ่งและการเป็นผู้นำดังนั้น Horrocks ผู้ซึ่งแข่งขันเพื่อการแข่งขันเท่านั้นบอกว่าเธอจะมอบโตเกียวและ 2024 ปารีสเกมส์ให้แก่คุณ“ ฉันจะไม่ทำปารีส ฉันจะไม่ทำกิจกรรมแบบผสมในขณะที่ฉันทำแบบโบลเดอร์เป็นหลัก ฉันไม่ได้ทำความเร็วหรือนำดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นได้”

กับสหราชอาณาจักรในการปิดกั้นเพื่อลดการแพร่กระจายของ coronavirus นวนิยายและไม่สามารถเข้าถึงโรงยิมและสถานที่ฝึกอบรม เกมส์หัวก้อย Horrocks ได้ใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้อยู่ในรูปทร“ ฉันเดาว่าการฝึกน้ำหนักตัวจำนวนมากและการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวที่หลากหลายชนิด Slacklining เป็นสิ่งที่นักปีนเขานิยมทำกัน เรามีฟิงเกอร์บอร์ดและบอร์ดต่าง ๆ ที่พวกเขาแขวนไว้ที่กิ่งไม้และมีงานพื้นมากมาย” เธอกล่าวเสริม

ผู้จัดงานเลอม็องกำลังวางแผนที่จะจัดให้มีการแข่งขันความอดทนเสมือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเดือนมิถุนายนหลังจากถูกบังคับให้เลื่อนเวลา 24 ชั่วโมงในปีนี้ไปสู่เดือนกันยายนเนื่องจากการระบาดของ COVID-19การแข่งขันวันที่ 13-14 มิถุนายนจะมีทีมนักแข่งรถมืออาชีพและนักเล่นเกมที่แข่งขันกันบนเครื่องจำลอง

มันจะเป็นการทดสอบที่รุนแรงที่สุดในโลกเสมือนจริงและจะมีการถ่ายทอดสดทางทีวีทั่วโลก” World Endurance Championship (WEC) และ Automobile Club de l’Ouest (ACO) กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

แต่ละทีมจะมีผู้ขับขี่สี่คนโดยมีนักแข่งมืออาชีพอย่างน้อยสองคนและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬาสูงสุดสองคนทำการแข่งขันบนแพลตฟอร์มจำลอง rFactor 2 ตารางเริ่มต้นจะมีได้สูงสุด 50 คันซึ่งทั้งหมดมาจากหมวด LMP2 และ GTEนักแข่งจะต้องจัดการกับสภาพที่คล้ายคลึงกับความอดทนแบบคลาสสิกของฝรั่งเศสด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งกลางวันและกลางคืนและรถยนต์ที่ชำรุดซ่อมแซมได้ในหลุม ผู้อำนวยการแข่งขันจะเป็นผู้ควบคุมการพิจารณาคดี

ไม่มีคนขับรถที่สามารถทำอะไรได้มากกว่าเจ็ดชั่วโมงที่พวงมาลัยและแต่ละคนจะต้องทำอย่างน้อยสี่ชั่วโมง“ ฉบับพิมพ์ครั้งแรกของ 24 ชั่วโมงของเลอม็องเสมือนเปิดบทใหม่สำหรับวินัยของเรา” ปิแอร์ฟิลลอนประธาน ACO กล่าว ผู้จัดงานการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว 2020 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะถูกเลื่อนออกไปกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงการจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดสำหรับ $ 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเกมซึ่งล่าช้าไปหนึ่งปีเนื่องจากการระบาดของโรค coronavirus ยังไม่เป็นที่ทราบโดยรัฐบาลญี่ปุ่นและผู้จัดงานโตเกียว 2020 ยังคงประเมินว่าจะแบ่งปันค่าใช้จ่ายอย่างไร“ เราในคณะกรรมการจัดงานเองไม่มีความคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินนี้” โทชิโระมุโตะหัวหน้าผู้บริหารของคณะกรรมการจัดงานกล่าวกับการบรรยายสรุปออนไลน์

“ สำหรับรายละเอียด … ฉันเข้าใจด้วยว่า IOC ระบุว่ามันเร็วเกินไปและเร็วเกินไปที่จะบอก”ในวันพฤหัสบดีที่ Thomas Bach ประธาน IOC กล่าวว่าคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง $ 800 ล้าน ในจำนวนนี้ 650 ล้านดอลลาร์จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเกมโดยจะเริ่มในวันที่ 23 กรกฎาคมปีหน้าและ 150 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนสหพันธ์นานาชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ

Muto กล่าวว่าเขาไม่ได้เห็นรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของ IOC และปฏิเสธที่จะบอกว่าความล่าช้ามีแนวโน้มที่จะเสียค่าใช้จ่ายมากเพียงใดในคณะกรรมการจัดการแข่งขันเกมและรัฐบาลญี่ปุ่น“ ทำไมเป็น $ 650 ล้าน? ฉันกลัวว่าคุณจะต้องถาม IOC” เขากล่าวเสริมมีการกำหนดวันใหม่ตั้งแต่ IOC และญี่ปุ่นตัดสินใจร่วมกันในเดือนมีนาคมที่จะเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แต่มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังคงเปิดประเด็นเช่นสถานที่จัดงานความปลอดภัยของนักกีฬาและสัญญาการออกอากาศและสปอนเซอร์

คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนดั้งเดิมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้เกมปลอดภัยสำหรับนักกีฬา Muto กล่าวโดยไม่ต้องให้รายละเอียดใด ๆแต่ถ้าการคุกคามโรคระบาดยังคงมีอยู่การรวมบรรทัดฐานทางสังคมที่ผิดเพี้ยนไว้ในข้อตกลงสัญญาว่าจะปวดหัวไม่พูดอะไรจากข้อควรระวังอื่น ๆ

รูปถ่าย: Toshiro Muto, Tokyo 2020 คณะกรรมการจัดงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมการประชุมข่าวหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Tokyo Tokyo ในระหว่างการระบาดของโรค coronavirus(COVID-19) ที่ Tokyo, Japan 30 มีนาคม 2020 REUTERS / Issei Kato / สระว่ายน้ำ“ หนึ่งในคำถามที่ใหญ่กว่าคือจริง ๆ แล้วเราสามารถจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในแบบเดียวกับที่เราจัดขึ้นได้หรือไม่ เพิ่ม Muto แล้ว

ตัวอย่างเช่นสื่อญี่ปุ่นกล่าวว่าระยะเวลาของการถ่ายทอดคบเพลิงจะลดลงจาก 121 วันเดิมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเหตุการณ์จะต้องรักษาความจำเป็น Muto กล่าวเพิ่ม“ Thomas Bach กล่าวเมื่อวานนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องทบทวนสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกมเหล่านี้“ สิ่งของต้องมีอะไรบ้าง”

คำเชิญของ Dow Great Lakes Bay แทงหวยฮานอย ที่ Midland Country Club ถูกกำหนดให้เป็นกิจกรรม LPGA ครั้งแรกในตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงของ coronavirus แต่ LPGA และผู้จัดงานยกเลิกการแข่งขันในวันศุกร์“ อย่างที่ฉันได้พูดไปตั้งแต่การระบาดครั้งนี้เริ่มขึ้นในขณะที่เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเล่นอย่างปลอดภัยในปี 2020 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับรองสุขภาพในระยะยาวของทัวร์ของเรา” Mike Whan กรรมาธิการ LPGA กล่าว “ เราขอขอบคุณทีมงานของ Dow

ที่ให้การสนับสนุนและสนับสนุนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ปี 2019 Dow Great Lakes Bay Invitational เป็นส่วนเสริมที่น่าเหลือเชื่อสำหรับกำหนดการของเราและฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งที่พวกเขานำมาสู่โต๊ะในปี 2021”

กิจกรรมการเล่นของพันธมิตรเปิดตัวครั้งแรกในปี 2019 และมีกำหนดจะทำเครื่องหมายการกลับมาของ LPGA ในวันที่ 15-18 กรกฎาคม แต่จะไม่จัดขึ้นจนถึงปี 2021 เหตุการณ์ The Midland, Mich. มีชื่อว่า LPGA Tournament of the Year ฤดูกาลที่แล้วเหตุการณ์ต่อไปในตารางไม่รับประกันว่าจะเกิดขึ้นเช่นกัน แต่ Whan กล่าวว่าประกาศเกี่ยวกับสถานะของเหตุการณ์ในอนาคตจะทำตามความจำเป็น

ขึ้นต่อไปในตารางการแก้ไขจะเป็นคลาสสิกมาราธอนในซิลเวเนีย, โอไฮโอ (23-26 กรกฎาคม) ShopRite LPGA Classic มีกำหนดการ 31 กรกฎาคม – แทงหวยฮานอย สิงหาคม 2 ใน Galloway, NJ“ การตัดสินใจโดย Dow และ LPGA ที่จะยกเลิกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย” Jim Fitterling ประธานและซีอีโอของ Dow กล่าวในการแถลงข่า

“ เราสำรวจตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่และ LPGA ทำงานร่วมกับเราทุกขั้นตอน เราเชื่อมั่นว่าการก้าวไปสู่การวางแผนการแข่งขันที่เหลือเชื่อในปี 2564 เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้อง”รัฐมิชิแกนจะยังคงเป็นเจ้าภาพกิจกรรม LPGA ในปี 2020 Meijer LPGA Classic สำหรับเพียงแค่ให้ที่ Blythefield Country Club ใน Rockford ถูกย้ายไปที่ 1-4 ตุลาคมจากวันที่มิถุนายนเดิม