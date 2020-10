เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เว็บ Sa Gaming รายงาน

เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เนวาดาได้รับเกรด“ C” ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งจัดทำโดย Truth in Accounting ซึ่งเป็นกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของรัฐบาลทั่วประเทศ

รายงาน Financial State of the Cities ฉบับที่สองได้วิเคราะห์สภาพการคลังของเมืองที่มีประชากรมากที่สุด 75 เมืองโดยพิจารณาจากรายงานทางการเงินของปีงบประมาณ 2016

ด้วยคะแนน 75 ที่แย่ที่สุดและอันดับ 1 แย่ที่สุดลาสเวกัสอยู่ในอันดับที่ 18 และเฮนเดอร์สันอยู่ที่ 23 ทั้งคู่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน 64 ที่อยู่ในรายการ“ Sinkhole Cities” ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดเงินทุนที่จำเป็นในการชำระค่าใช้จ่าย

Bill Bergman ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ TIA กล่าวถึงผลการเรียนของเนวาดา: “แม้ว่ารัฐเนวาดาและเมืองใหญ่ ๆ จะดีกว่ารัฐส่วนใหญ่ก็ยังคงสะสมหนี้สินที่ยังไม่ได้รับเงินจำนวนมากซึ่งจะมีผลตามมาสำหรับผู้เสียภาษีในอนาคตคนหนึ่งอาจคาดหวังว่ารัฐและรัฐบาลเมือง ในรูปแบบที่ดีขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดี”

รายงานการวิเคราะห์รายบุคคลของรัฐเนวาดา:

“ การตัดสินใจซ้ำ ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้รัฐต้องออกจากภาระหนี้ที่สูงมากถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ตามการวิเคราะห์ของ Truth in Accounting เกี่ยวกับการยื่นเอกสารทางการเงินล่าสุด ภาระนั้นเท่ากับ 3,800 ดอลลาร์สำหรับผู้เสียภาษีเนวาดาทุกคน

“ สถิติเหล่านี้น่าหนักใจ แต่สิ่งที่น่าหนักใจกว่าคือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงปิดบังหนี้เกษียณจำนวนมากในงบดุลแม้จะมีกฎใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน เกมส์ยิงปลาออนไลน์ ข้อมูลทางการเงินที่บิดเบือนนี้ทำให้ผู้อยู่อาศัยในรัฐรู้สึกผิดต่อสุขภาพทางการเงินโดยรวมของรัฐ”

โดยรวม TIA สรุปได้ว่าเนวาดามีทรัพย์สินมูลค่าเพียง 5.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าตั๋วประมาณ 8.7 พันล้านดอลลาร์ นั่นคือการขาดแคลน 3.5 พันล้านเหรียญ เกรด C ของเนวาดาสะท้อนให้เห็นว่า“ เนวาดายังคงเป็นหนี้มากกว่าที่จะเป็นเจ้าของ”

แม้ว่ารัฐจะรายงานสถิติหนี้บำนาญของตน (เพิ่มขึ้นจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 เป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559) แต่รายงานอ้างว่ารัฐบาลของรัฐ “ยังคงซ่อนหนี้การดูแลสุขภาพผู้เกษียณอายุทั้งหมด หนี้ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดของรัฐมีมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์”

TIA คำนวณว่าการขาดเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์นี้จะทำให้ผู้เสียภาษีแต่ละคนเสียเงิน 3,800 ดอลลาร์ ภาระของผู้เสียภาษีนี้คือจำนวนเงินที่ผู้เสียภาษีแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมหากเมืองชำระหนี้ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2009 ภาระของผู้เสียภาษีได้วนเวียนอยู่ที่จำนวนนี้โดยภาระภาษีสูงสุดถึง 4,200 ดอลลาร์ในปี 2552

เกรด C ของเนวาดายังสะท้อนถึงเกรดของลาสเวกัสและเฮนเดอร์สันบางส่วน

ลาสเวกัสได้รับเกรด C และได้รับการยกย่องจากรายงานนี้ว่า “เนื่องจากไม่ได้ซ่อนหนี้ใด ๆ ในรายงานทางการเงินประจำปี 2559”

ปัญหาทางการเงินของเนวาดาชี้ให้เห็นว่า“ ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากหนี้ระยะยาวและภาระผูกพันตามสิทธิในรูปแบบของผลประโยชน์บำนาญ เมืองนี้มีสัญญาเงินบำนาญที่ไม่ได้รับเงินจำนวน 535.6 ล้านดอลลาร์และผลประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลผู้เกษียณที่ยังไม่ได้รับเงิน 73.8 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ลาสเวกัสได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์เหล่านี้ แต่ก็มีการจัดสรรเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นทุนให้กับพวกเขา”

เฮนเดอร์สันยังได้รับเกรด C ภาระหนี้ของเมืองคือ 197.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งเท่ากับ 2,100 ดอลลาร์สำหรับผู้เสียภาษีเฮนเดอร์สันทุกคน

เมืองนี้ได้สัญญาว่าจะให้เงินบำนาญ 421.2 ล้านดอลลาร์และ 34.5 ล้านดอลลาร์สำหรับผลประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้เกษียณอายุที่ยังไม่ได้รับทุนแม้ว่ารายงานจะระบุว่า“ มีการจัดสรรเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นเงินทุนแก่พวกเขา”

นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเมืองซ่อน“ หนี้หลังเกษียณจำนวนมากจากงบดุลของพวกเขาแม้จะมีกฎใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่บิดเบือนนี้ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผิดต่อสุขภาพทางการเงินโดยรวมของเมือง”

มาตรฐานการบัญชีใหม่กำหนดให้รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นต้องรายงานหนี้บำนาญทั้งหมดของตน ในปีงบประมาณ 2018 รัฐบาลจะต้องเปิดเผยหนี้การรักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุที่ยังไม่ได้รับทุน

ทั่วประเทศรายงานพบว่า“ 64 เมืองจาก 75 เมืองในสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรมากที่สุดไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวนหนี้ทั้งหมดของเมืองที่ยังไม่ได้รับเงินของเทศบาลที่วิเคราะห์ในรายงานนี้อยู่ที่ 335.4 พันล้านดอลลาร์ ในจำนวนนั้นหนี้สินบำนาญที่ยังไม่ได้รับทุนมีมูลค่า 210,700 ล้านดอลลาร์และหนี้การดูแลสุขภาพหลังเกษียณอีก 119.5 พันล้านดอลลาร์”

ไม่มีเมืองใดที่วิเคราะห์ได้รับเกรด A Eleven ได้รับเกรด B จากการประเมิน“ Taxpayer Surplus” ของเมืองของพวกเขา การจัดลำดับภาระของผู้เสียภาษีแตกต่างกันไป: 23 เมืองได้รับเกรด C; 34 a D และเจ็ดเกรด F นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า TIA ไม่สามารถให้คะแนนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดสองเมืองคือ“ Newark และ Jersey City ใน New Jersey ได้เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ออกรายงานทางการเงินประจำปีที่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ GAAP”

ความพยายามที่จะขอความเห็นจากสำนักงานนายกเทศมนตรีของลาสเวกัสและเฮนเดอร์สันและสำนักงานของผู้ว่าการรัฐไม่ประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของเนวาดาเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อเดือนที่แล้วให้อยู่ในแนวทางเกี่ยวกับแรงจูงใจทางภาษีและการลดหย่อนเพื่อล่อให้ธุรกิจต่างๆเข้าสู่รัฐซิลเวอร์มากขึ้น แต่คนอื่น ๆ ก็ชอบแนวทางที่ระมัดระวังและรัดกุมมากขึ้น

ในระหว่างการจัดงานประจำปีในเดือนมกราคมที่เมืองเฮนเดอร์สัน Las Vegas Global Economic Alliance ได้กล่าวถึงกรณีที่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐได้ช่วยดึงดูดธุรกิจใหม่ ๆ ที่สำคัญให้กับเนวาดารวมถึงโรงงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของ Tesla ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน Storey County

เมื่อปีที่แล้วพันธมิตรซึ่งเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนได้อำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจในรัฐซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน 5,679 ตำแหน่งแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการจูงใจทางภาษีตามรายงานที่เผยแพร่ในระหว่างการประชุมเดือนมกราคม

อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับ Michael Schaus ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของสถาบันวิจัยนโยบายเนวาดาในลาสเวกัส ธุรกิจขนาดเล็กในรัฐสร้างงานมากกว่า 15,000 ตำแหน่งต่อปีโดยไม่มีการลดหย่อนภาษีใด ๆ เขากล่าวดังนั้นผู้เสียภาษีต้องถามว่ากองทุนพัฒนาเศรษฐกิจมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมหรือไม่

เว็บ Sa Gaming “ ข้อกังวลอันดับ 1 คือคุณมีนักการเมืองหลายคนที่เล่นเกมโปรด” Schaus กล่าวกับWatchdog.orgและเสริมว่าเจ้าหน้าที่บางคนอาจถูกดำเนินการโดยให้สิทธิพิเศษแก่ธุรกิจบางอย่าง บทเรียนสำคัญคือการลดภาษีโดยรวมสามารถสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและการลดภาษีดังกล่าวควรกระจายออกไปให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้เขากล่าว

Schaus ระบุว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีสนับสนุนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น “การตัดริบบิ้นการเมือง” นักการเมืองชอบที่จะได้รับเครดิตสำหรับธุรกิจใหม่ที่ตั้งอยู่ในเนวาดาและสร้างงานตาม Schaus

“ เราอยู่ในสถานะที่ดีที่จะเริ่มต้นด้วย” เขากล่าวโดยสังเกตว่าเนวาดาไม่เหมือนกับแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีภาษีรายได้ของรัฐ แทนที่จะขึ้นอยู่กับการลดภาษีสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจฝ่ายนิติบัญญัติควรมุ่งเน้นไปที่การลดภาษีนิติบุคคลที่ถูกลงโทษและเทปสีแดงตามกฎระเบียบตาม Schauเขากล่าวว่าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับสูงบางโครงการได้เลิกคิ้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Faraday Future ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียได้วางแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในนอร์ทลาสเวกัส แต่ในที่สุด บริษัท ก็หยุดแผนก่อนที่จะมีการจัดสรรเงินสาธารณะ เว็บ Sa Gaming และหลายคนไม่ตื่นเต้นเกี่ยวกับแผนการของรัฐในการจัดหาเงินทุนสาธารณะสำหรับสนาม Raiders NFL แห่งใหม่ในการแตะลาสเวกัส Schaus กล่าว

รายงานเมื่อปีที่แล้วจาก Pew Charitable Trusts ได้ยกธงสีแดงเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเนวาดาซึ่งทำให้ Tesla มีเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากข้อตกลงในปี 2014

“ เนวาดากำลังตามหลังรัฐอื่น ๆ เพราะไม่ได้ใช้แผนสำหรับการประเมินแรงจูงใจทางภาษีเป็นประจำ” รายงานระบุแม้ว่ารัฐจะอนุญาตสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายร้อยล้านฉบับให้กับ บริษัท หลายแห่ง

รายงาน Pew Charitable Trusts ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายปี 2015 ที่ตราขึ้นในมินนิโซตากำหนดให้รัฐจัดทำรายงานทุกๆสี่ปีเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสัญญาที่ทำไว้ในข้อตกลงการพัฒนาเศรษฐกิจและระบุแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและผลลัพธ์ในอนาคต