เกมส์พนันออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ใช้ประโยชน์จากโอกาสสเวกัส

เกมส์พนันออนไลน์ โทนี่ Mistretta ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายที่คาสิโนลาสเวกัรวมทั้งขณะนี้ในฐานะรองประธานฝ่ายการตลาด SLS ตั้งอยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราที่ใช้ในการยืนอยู่บนทางเหนือสุดของเดอะสตริป

สำหรับ Mistretta ที่ย้ายมาจากบัฟฟาโลนิวยอร์กในปี 1995 ความทรงจำที่ดีที่สุดในอาชีพของเขามักจะเป็นเวลาหลายปีที่เขาใช้เวลาในการเป็นเจ้าภาพคาสิโน

“ มันเป็นงานที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก” Mistretta กล่าว “ คุณต้องแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนทำให้พวกเขามีความสุขแก้ไขการเดินทาง”

หนึ่งในลูกค้าของเขาไม่เพียง แต่แนะนำให้เขารู้จักกับผู้หญิงที่เขาแต่งงานในที่สุดเมื่อเก้าปีที่แล้ว แต่ Mistretta ยังต้องอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตของคนรวยหากไม่มีชื่อเสียง หนึ่งในประสบการณ์ที่เขาโปรดปรานคือการนำลูกกลิ้งสูง 30 ลูกไปที่ Waterfall Resort ซึ่งเป็นบ้านพักชาวประมงในอลาสกา Mistretta กล่าวว่าพวกเขานำปลาแซลมอน 100 ปอนด์ปลา Halibut และปลากะพงแดงกลับมา

“ เราสามารถทำหลายสิ่งกับผู้เล่นของเราที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง” เขากล่าว “ แต่คุณต้องแน่ใจเสมอว่าจะรักษาความแข็งแกร่งในความเป็นจริงโดยรู้ว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของผู้เล่นไม่ใช่ของคุณ”

SLS ซึ่งหมายถึง“ สไตล์ความหรูหราและการบริการ” เกมส์พนันออนไลน์ เปิดเมื่อสองปีก่อนในสัปดาห์นี้หลังจากการปรับปรุง 415 ล้านดอลลาร์หลังจากซาฮาร่าปิดตัวลง

Mistretta ได้ทำงานเป็นเวลาสี่เดือนหลังจากที่ถูก จำกัด ที่ Downtown Grand เขายังทำงานในตำแหน่งผู้บริหารที่ M, Hard Rock และ Palms ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันไกลจากงานก่อสร้างที่เขาทิ้งไว้ในบัฟฟาโล

Mistretta กล่าวว่าเขาเข้าเรียนที่วิทยาลัยในรัฐบัฟฟาโลเป็นเวลาหกปีเปลี่ยนวิชาเอกสามครั้ง แต่ไม่เคยสำเร็จการศึกษา เขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการตัดสินใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทำอย่างไรกับส่วนที่เหลือของชีวิตของเขา

คุณแม่ผู้ล่วงลับของเขามิถุนายนเลี้ยงดูเขาด้วยตัวเองหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่ออายุ 18 ปีเมื่อโทนี่ลูกชายคนเดียวของทั้งคู่อายุเพียง 2 เดือน เธอถามลูกชายของเธอซึ่งอยู่ในช่วงกลางทศวรรษที่ 20 ของเขาในเวลานั้น“ คุณต้องการที่จะแกว่งค้อนขนาดใหญ่เมื่อคุณอายุ 40 หรือไม่?” จากนั้นสนับสนุนให้เขาติดตามเพื่อนที่ไว้วางใจไปยังสเวกัส

“ แม่ของฉันเป็นคนที่วิเศษมาก” เขากล่าว “ การมีพลังที่จะบอกฉันฉันควรย้ายไปทั่วประเทศและดูว่าฉันสามารถทำอะไรให้ตัวเองได้และทำให้เธอภูมิใจ เธอยังบอกฉันว่า ‘อย่าเพิ่งละทิ้งศรัทธา (คาทอลิก) ของคุณ’”

Mistretta, 49, กล่าวว่าเขาภูมิใจที่ได้มาจากเมืองสีน้ำเงินเช่นบัฟฟาโล แต่เขาและแม่ของเขารู้ว่าเขาต้องออกไปข้างหน้า

“ โอกาสไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้ว” เขากล่าว “ ลาสเวกัสมีโอกาสมากมาย”

แน่นอนว่าเขาได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้โดยมุ่งไปสู่จุดสูงสุดหลังจากเริ่มต้นในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์ของ MGM จนถึงจุดหนึ่งเขาก็กลายเป็นตัวแทนอิสระที่ซึ่งเขาได้รับค่าคอมมิชชั่นเฉพาะสำหรับลูกค้าที่เขานำมาที่คาสิโนโดยไม่มีผลประโยชน์ นั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นซักพัก แต่หลังจากนั้นเขาแต่งงานมีลูกและตระหนักว่าเขาต้องการความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น

“ เมื่อคุณทำงานด้วยตัวเองคุณจะกินเฉพาะสิ่งที่คุณฆ่า” เขากล่าว

Mistretta ตัดสินใจกลับไปใช้บริการคาสิโนทั้งหมด คาสิโนดี

ผู้บริหารระดับสูงหลายคนในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นครั้งคราว ทีมของคุณในวันนี้อาจเป็นการแข่งขันครั้งแรกของคุณในวันพรุ่งนี้

“ เมืองใหญ่ แต่เป็นเมืองเล็ก” Mistretta อธิบาย

เมื่อเขาได้รับงานเป็นเจ้าภาพคาสิโนครั้งแรกที่ริโอที่ปรึกษาของเขาบอกเขาว่า“ จงดีกับทุกคนที่อยู่ในเส้นทางของคุณเพราะคุณจะได้เห็นพวกเขาทุกคนที่กำลังจะมา”

“ มีเด็ก ๆ ที่เป็นเสมียนที่ริโอ (ตอนที่เขาทำงานที่นั่น) ซึ่งตอนนี้เป็นรองประธานหรือผู้จัดการทั่วไปในสถานที่อื่น ๆ ” Mistretta กล่าว “ นั่นเป็นวิธีที่เมืองนี้ทำงาน มันเป็นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมาก มันสนิทกันมากจนคนส่วนใหญ่รู้จักเกือบทุกคน”

Mistretta กล่าวว่าเขาสนใจ SLS เพราะมันมี“ ศักยภาพมากมาย” จนถึงตอนนี้เขามุ่งเน้นไปที่การจัดตารางการโปรโมตเป็นส่วนใหญ่ เขาบอกว่าเขายังพยายามก้าวร้าวและมอบคาสิโนในสิ่งที่เขาเรียกว่า“ โปรแกรมส่วนลดบาคาร่าที่ดีที่สุดในเมือง”

อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดในฐานะรองประธานวันนี้คือสามารถให้คำปรึกษาคนอื่น ๆ ที่ทำงานในอุตสาหกรรมอย่างที่เขาเคยทำ

“ เมื่อฉันโตขึ้น” Mistretta กล่าว“ นั่นสำคัญกว่าการไล่ล่าผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” คณะกรรมการนโยบายการเล่นเกมวันที่ 23 สิงหาคมถ้ามันใกล้เคียงกับระเบียบวาระการประชุม (ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของเนวาดาโอเพนคอนเฟอเรนซ์) จะเสียเวลามากขึ้นในโลกแห่งกีฬาแฟนตาซี

ในขณะที่มันยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่คณะกรรมการยังคงได้รับการศึกษาเกี่ยวกับกีฬาแฟนตาซี แต่ก็ดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลที่จะเสียเวลามากขึ้นในหัวข้อที่ยังไม่ได้รับการชี้แจงทั้งในจดหมายส่วนตัวหรือมติจากรัฐบาลกลาง สนามรัฐสภาหรือกระทรวงยุติธรรมว่าหากรัฐบาลจะพิจารณากีฬาแฟนตาซีที่มีทักษะเช่นปาเป้าและโบว์ลิ่งหรือการพนันกีฬาที่จะถูกครอบคลุมโดยมืออาชีพที่น่าสงสัยในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการป้องกันการกีฬาสมัครเล่นของปี 1992 (ซึ่งกีฬาพนันในรัฐอื่น ๆ กว่าปู่ในเหมือนเนวาดา)

เนื่องจากจินตนาการต้องการการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเพื่อให้สัญญาทางเศรษฐกิจเป็นจริงและเพื่อทำให้มันน่าสนใจทั้งในด้านการตลาดและการจัดเก็บภาษีมันน่ายินดีที่ได้เห็นผู้แทนจากสำนักงานรัฐสภาของเนวาดาและ / หรือ DOJ ในวาระของคณะกรรมการ

แทนที่จะทบทวนหัวข้อกีฬาแฟนตาซีซึ่งมีปัญหาเปิดมากมายเหนือระดับรัฐมันจะเป็นการดีที่ได้เห็นคณะกรรมการใช้เวลาดูสิ่งที่คาสิโนแห่งอนาคตมีแนวโน้มที่จะดูเหมือนและจากการศึกษานั้นให้คำแนะนำ สภานิติบัญญัติเนวาดาที่จะส่งเสริมวิวัฒนาการเกมของรัฐ

ลองยกตัวอย่างสังคมไร้เงินสดที่กำลังมาถึง รุ่นพันปีในการเข้าสู่คาสิโนไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถเดินไปที่โต๊ะเกมหรือสล็อตใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อรับชิปหรือเครดิตสล็อตเล่นจากนั้นแลกชิปหรือเครดิตสล็อตที่นั่น ที่ตำแหน่งเล่นเกมทันทีกลับไปที่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

พวกเขาใช้กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิคส์ของพวกเขาทุกที่อื่นและไม่ได้รับกระบวนการ Neanderthal ที่รับรู้โดยทั่วไปของพวกเขา: ไปที่เครื่อง ATM จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งที่ดูเป็นสีเขียวตลกพกพาสิ่งที่ดูเป็นสีเขียวตลกไป กลับไปที่สิ่งที่ดูเป็นสีเขียวตลกรับชิปหรือบัตรกำนัลสล็อตจากนั้นเมื่อเล่นเสร็จแล้วไปที่กรงคาสิโนหรือ ATM เพื่อแปลงชิป / บัตรกำนัลของพวกเขากลับไปเป็นสิ่งที่ดูเป็นสีเขียวตลก

ลืมความหงุดหงิดที่เสียเวลาไป พวกเขาแค่มองว่ากระบวนการนี้เป็นโบราณและโบราณวัตถุ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับกิจกรรมการกระตุ้นอยู่ในไม่กี่นาทีและวินาทีเพื่อความพึงพอใจการเดินจากคาสิโนไปยังตู้เอทีเอ็มอาจจะนานพอที่พันปีจะเข้าสู่การไล่ล่าตัวละครโปเกมอนไม่เคยกลับไปที่คาสิโน

ผู้ที่ให้ความสนใจกับการกระทำล่าสุดที่เนวาดาเกมมิ่งคอมมิชชันอาจถามว่าตอนนี้: การทำงานของบัญชีพนันกับที่อยู่นั้นหรือไม่? ขออภัยที่จะพูดไม่ได้จริงๆ แม้ว่ามันอาจเป็นไปได้ว่ากฎบางอย่างเกี่ยวกับการเดิมพันในบัญชีจะถูกโคลนสำหรับกิจกรรมที่ไม่มีเงินสดอย่างสมบูรณ์บนพื้นคาสิโนพวกเขาจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจากด้านการพนันแบบคอมพิวเตอร์และระยะไกลและไม่ใช่พื้นคาสิโนแบบดั้งเดิมจริงๆ

เพียงแค่นำคาสิโนแบบไม่มีเงินสดมาเป็นตัวอย่างคณะกรรมการควรพิจารณากฎระเบียบที่มีอยู่ทั้งหมดกระบวนการและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจกับอุปสรรคที่มีอยู่ในปัจจุบันในสภาพแวดล้อมการเล่นเกมในปัจจุบัน

หลังจากระบุอุปสรรคเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็ควรพิจารณาองค์ประกอบของมนุษย์และตัดสินใจว่าระบบอัตโนมัติจุดใดที่ควรจัดเก็บไว้ในเช็คเพื่อช่วยให้ผู้คนทำงาน – หลังจากทั้งหมดเมื่อครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นคนเปลี่ยนอยู่บนช่องเสียบ – ข้อเสนอแนะการคิดไปข้างหน้าอย่างแท้จริงก่อตั้งขึ้นในนโยบายสาธารณะและความหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางเศรษฐกิจ

คาสิโนเงินสดถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างเอกพจน์ ความจริงก็คือคณะกรรมการควรใช้เวลาในการมองเข้าไปในลูกบอลคริสตัลดูอนาคตที่ผู้อุปถัมภ์คาสิโนใช้สมาร์ทโฟนของพวกเขาเป็นบัตรผู้เล่น ID ส่วนบุคคลของพวกเขาอุปกรณ์เข้าเล่นเกมในสภาพแวดล้อมรีสอร์ทเกม ในรูปแบบทักษะในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือการรวมกันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดข้างต้นในสถานะเสมือนกึ่งเสมือนหรือถ่ายทอดสดจากนั้นช่วยล้างถนนเพื่อไปที่นั่น

อนาคตเป็นวันพรุ่งนี้เสมอ แต่เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากอนาคตนั้นการกระทำเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน นั่นคือคำขอที่แท้จริงของคณะกรรมการโปรดมองไปที่อนาคตและข้ามจินตนาการแฟนตาซีจนกว่าจะมีความชัดเจนจากรัฐบาลกลาง

The Isle of Capri Casinos, Inc. คาสิโนออนไลน์ ได้ตกลงขายทรัพย์สิน Westlake ในราคาประมาณ 134.5 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับผู้พัฒนา New Mexico

หากข้อตกลงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐลุยเซียนา Kicks Entertainment ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Laguna Development Corp. กำลังวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ โฆษกของ LDC Skip Sayre กล่าวในแถลงการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้รวมถึงเครื่องสล็อตใหม่การตกแต่งใหม่และตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติม

Sayre กล่าวว่าเกาะ Isle of Capri ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการพนันที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ Lake Charles แม้ในหมู่คาสิโนใหม่เช่น L’Auberge Casino Resort และ Golden Nugget เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่มั่นคง

“ มีส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนซึ่งเป็นลูกค้าบางประเภทที่แบรนด์นี้สนใจ” Sayre กล่าว

เขากล่าวว่าลากูน่าต้องการเสริมฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งและสร้างฐานในอนาคตอันใกล้

“ สิ่งแรกคือเรารักษาลูกค้าเหล่านั้นและทำให้พวกเขามีความสุขจากนั้นนำเสนอโอกาสอื่น ๆ เท่าที่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่จะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจได้” Sayre กล่าว

ร้านข่าวหลายแห่งรายงานว่าลากูน่ายังวางแผนที่จะรักษาพนักงานเกือบ 1,000 คนให้อยู่ในสถานที่ให้บริการทั้งหมด

“ เราต้องการให้พวกเขาอยู่กับเราเราไม่ได้มองหา คาสิโนออนไลน์ ที่จะเข้ามาและทำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการหรือการรับพนักงานจำนวนมาก” Sayre กล่าว “ พนักงานที่อยู่ในสถานะที่ดีเมื่อการทำธุรกรรมใกล้เคียงในหลายเดือนพวกเขาจะมีโอกาสอยู่ต่อหากพวกเขาต้องการทำเช่นนั้น”

ในวันจันทร์ที่ทีมของเขาได้พบกับพนักงานหลายคนที่ทำงานในสถานที่ให้บริการเป็นเวลา 10 ปีหรือมากกว่านั้น เขากล่าวว่า บริษัท ของเขาเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นและความภักดีและวางแผนที่จะใช้เมื่อพวกเขาได้รับทรัพย์สิน