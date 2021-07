สมัคร SBOBET สมัครเล่นยูฟ่าเบท EGT Digital เพื่อรวมชื่อ MrSlotty

สมัคร SBOBET บริษัทเทคโนโลยี iGaming ของบัลแกเรีย EGT Digital ได้ร่วมมือกับแบรนด์เกมสล็อต MrSlotty เพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่จะเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพ

ด้วยความอนุเคราะห์จากการทำงานร่วมกัน ซึ่งเห็นว่าได้เพิ่มเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดสรรจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมEGT Digitalจะมีโอกาสจัดหาข้อเสนอระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ให้บริการ

สหภาพเสริม :

เหมาะสมอย่างยิ่ง แพลตฟอร์มขั้นสูงของ MrSlotty ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมและมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งสอดคล้องกับไดรฟ์ของ EGT Digital เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่น

สมัคร SBOBET พอร์ตโฟลิโอสล็อตของซัพพลายเออร์ลิทัวเนียมีมากกว่า50 เกม HTML5, เกม HDมีตั้งแต่คลาสสิกแบบเก่าไปจนถึงสมัยใหม่ และรวมถึงเกมยอดนิยมเช่น 50 Lines of War, Dracula’s Gems , Joker Dice, Mermaid Gold และอื่นๆ อีกมากมายและจะเป็น รวมเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ EGT Digital

มองไปข้างหน้า : Alexander Botov

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EGT Digital ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผูกป…

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ MrSlotty เพราะเนื้อหาคุณภาพสูงของพวกเขาจะเป็นอัญมณีในเกมของเรา เรามั่นใจว่านี่จะเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานที่จะนำเราทั้งคู่ไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ”

ผู้ให้บริการที่จัดตั้งขึ้น :

เกมของ MrSlotty สามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ รวมถึงมือถือ ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ากันได้

ผู้อำนวยการ MrSlotty และ MrSlotty GameHub, Anatoliy Peevเพิ่ม …

“EGT Digital ได้พัฒนาชื่อเสียงในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง และเรายินดีที่จะร่วมมือกับพวกเขาเพื่อขยายเนื้อหาและการรวมกลุ่มกับลูกค้าจำนวนมากที่พวกเขาทำงานด้วย”

ข้อตกลงการเล่นเชิงปฏิบัติ :

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง บริษัท โซเฟียสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ยูโรเกมเทคโนโลยี (EGT) กลุ่มที่ตกลงกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ข้อตกลงกับศาสตร์ Play ที่จะเห็นมันบูรณาการเสนอขายผลิตภัณฑ์หลายผู้ให้บริการรวมทั้ง ช่อง , คาสิโนสด , บิงโก สายพันธุ์ และ บัตรขูดสำหรับแพลตฟอร์มที่เพิ่งเปิดตัว

ธุรกิจจำนวนมากและระดับพรีเมียมที่คาสิโน 39 แห่งในมาเก๊าอาจได้รับประโยชน์หากวงล้อมเคยตัดสินใจที่จะใช้สกุลเงินหยวนในเวอร์ชันดิจิทัลที่รัฐบาลจีนสนับสนุน

ตามรายงานจาก GGRAsia นี่เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์จากบริษัทนายหน้าระหว่างประเทศSanford C Bernstein Limitedเนื่องจากผู้อุปถัมภ์คาสิโนบนแผ่นดินใหญ่ในวงล้อมปัจจุบันจำเป็นต้องใช้สถานีโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสดจีนเป็นสกุลเงินที่เลือก ในมาเก๊า ดอลลาร์ฮ่องกง

ความสะดวกสบายของตำรวจ:

มีรายงานว่าTianjiao YuและVitaly Umanskyใช้บันทึกการวิจัยของพวกเขาเพื่อแนะนำว่าการนำสกุลเงินหยวนดิจิทัลมาใช้บนพื้นการพนันของมาเก๊าน่าจะช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นในการปราบปรามการกู้ยืมเงินธนาคารใต้ดิน และรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่มีใบอนุญาต การเปลี่ยนเงินซึ่งมีพื้นที่รบกวนมานานในและรอบ ๆ เมืองคาสิโนหลายแห่ง

มีรายงานว่าอ่านบันทึกจาก Yu และ Umansky…

“หยวนดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาล [จีน] มีการตรวจสอบและควบคุมกระแสเงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การโอนเงินง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องใช้คนกลางเช่นธนาคารขยะธนาคารใต้ดินหรือโรงรับจำนำ การเล่นจำนวนมากและมวลระดับพรีเมียมจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเนื่องจากการไหลของเงินที่ง่าย”

ข้อเสียของการแบ่งเขต:

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าคู่สกุลเงินSanford C Bernstein Limitedระบุว่า ‘ อาจมีผลกระทบด้านลบต่อคาสิโน ‘ หากทางการจีนเคยตัดสินใจที่จะจำกัดการถอนเงินรายวันในสกุลเงินดิจิทัล พวกเขากล่าวอย่างชัดแจ้งว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนการดำเนินการเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมาเก๊าได้พยายามอย่างจริงจังที่จะกำจัด ‘ ตั้งแต่ปี 2015’

โชคร้ายของขยะ:

แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการนำสกุลเงินดิจิทัลมาสู่คาสิโนของมาเก๊าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขยะจำนวนมากของเมืองผู้ซึ่งจัดการโอนเงินเป็นเวลานานสำหรับผู้เล่นที่มีชื่อเสียงผ่านการให้เครดิตในขณะเดียวกันก็จัดการกิจกรรมการเก็บหนี้ทั้งหมด .

ขยายความคาดหมาย:

อย่างไรก็ตาม รายงานของ Yu และ Umansky ได้ประกาศว่า ‘การทำให้เป็นสากล ‘ ของสกุลเงินหยวนของจีน’ที่คาดการณ์ไว้’ สามารถไปได้ไกลในการเพิ่มความน่าจะเป็น ‘ที่มันจะกลายเป็น ‘ สกุลเงินมาตรฐานในมาเก๊า ‘ แม้ว่าการนำดิจิทัลเข้าสู่คาสิโนจะเป็น ‘ กระบวนการที่ยาวนาน .’

บันทึกจาก Yu และ Umansky รายงานว่าอ่าน …

“ ในที่สุดธุรกรรมดิจิทัลจะกลายเป็นบรรทัดฐานและเงินสดอย่างที่เราทราบดีว่ามันจะเป็นของที่ระลึกทางประวัติศาสตร์ แต่นี่จะเป็นการพัฒนาเชิงวิวัฒนาการที่อาจต้องใช้เวลาหลายปี ”

เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากเปิดตัววิดีโอสล็อต Reel Lucky King Megaways ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์สัญชาติอเมริกัน Inspired Entertainment Incorporated ได้กลับมาประกาศการเปิดตัวนวัตกรรม Vegas Cash Spins แบบห้ารีลและ 25 เพย์ไลน์ใหม่

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อประกาศว่าเกมล่าสุดที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพานั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสนุกและความตื่นเต้นที่สามารถพบได้ในลาสเวกัสด้วย ‘กราฟิกที่มีชีวิตชีวาและการเล่นเกมที่ง่าย’ ที่แน่นอนว่าจะต้อง ‘โปรดและเป็นที่ชื่นชอบ’ แฟน ๆ ของเกมสล็อตแบบดั้งเดิม’

ชวนให้นึกถึงอย่างน่าทึ่ง:

Inspired Entertainment Incorporatedระบุว่าVegas Cash Spinsแบบสามแถวยังมีรูปแบบการเล่นที่ ‘ คล้ายกับการเล่นบนเครื่องสล็อตแมชชีนสไตล์ลาสเวกัสล้อใหญ่แบบคลาสสิก ‘ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อผู้เล่น 95.9% จะทำให้ผู้สนใจรักมีโอกาสชนะมากขึ้น โบนัสก้อนโตและรางวัลเงินสดสูงสุด ‘

ความบันเทิงพิเศษ:

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประกาศว่า Vegas Cash Spins มาพร้อมกับกลไกการหมุนซ้ำของตัวเองในขณะที่เกมโบนัสที่น่าดึงดูดสามารถกระตุ้นได้ด้วยการรวบรวมสัญลักษณ์หกล้อขั้นต่ำในเกมหลัก มันประกาศว่า ‘ โอกาสพิเศษในการรับโบนัส ‘ รอใครก็ตามที่สามารถรับไอคอนเหล่านี้เพื่อสร้างตารางแบบสองต่อสอง ซึ่งมอบ’ประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าดึงดูดใจอย่างมากตั้งแต่เริ่มแรกและตลอดมา ‘

บวกเด่นชัด:

Steve Collettหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Inspired Entertainment Incorporated ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อยืนยันว่าเกมโบนัสใน Vegas Cash Spins ยังนำเสนอผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ที่มีโอกาส ‘ เพิ่มวงล้อ ‘ สามแบบ เขาประกาศว่าผู้สนใจรักสามารถรวมกริดที่มีขนาดเล็กลงใน ‘ วงล้อที่ใหญ่กว่าด้วยค่าที่มากกว่าและดีกว่า ‘ ในขณะเดียวกันก็เติมวงล้อทั้งหมดของเกมเพื่อสนุกกับ ‘ วงล้อขนาดใหญ่ ‘ ที่ ‘ รางวัลเงินสดก้อนใหญ่ ‘ รออยู่

อ่านแถลงการณ์จากคอลเลตต์…

“เกมนี้ไม่ได้มีความผันผวนสูง แต่สามารถส่งมอบ 1,000 เวลารางวัลโบนัสล้อ ธีมและสไตล์ควรดึงดูดผู้เล่นทุกคนพร้อมกับช่องจ่ายเงิน 25 ช่องและการหมุนเงินสดของเกมเพื่อตั้งค่าโบนัสสดใหม่ ผมมั่นใจว่าเกมนี้จะเป็นความนิยมอย่างมากสำหรับคู่ค้าผู้ประกอบการของเรา มันมอบประสบการณ์การเล่นบนเครื่องสล็อตแมชชีนคลาสสิกของลาสเวกัสในขณะที่อยู่ในความปลอดภัยและความสะดวกสบายในบ้านของคุณหรือในมือของคุณ”

เพื่อปิดท้ายเดือนแรกของปีใหม่ และIntertops Pokerจะดำเนินการโปรโมชั่นพิเศษตลอดสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ที่จะเห็นผู้เล่นที่ฝากเงินรับฟรีสปินมากถึง 75 สล็อตวิดีโอจากผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ของ Maltese BetSoft Gaming จำกัด .

ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 31 มกราคม ผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ที่ฝากเงินขั้นต่ำ $25 กับ Intertops Poker ในขณะที่ใช้รหัสคูปอง ‘WESTCOIN’ จะได้รับของขวัญ 30 สปินฟรีสำหรับสล็อตวิดีโอ Quest to the West แบบ 5 รีลและ 25 เพย์ไลน์ โดเมนที่ได้รับอนุญาตจากคูราเซาจะให้รางวัลเพิ่มเติมอีก 15 ครั้งสำหรับผู้ที่ทำการฝากเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลBitcoinสำหรับการหมุนรวมทั้งหมด 45 ครั้ง

ความบันเทิงสูงสุด:

โปรโมชั่นจำกัดเวลาจากIntertops Pokerคือการที่ผู้สนใจรักจะแยกจากกันด้วยเงินอย่างน้อย $50 ในขณะที่ใช้รหัสคูปอง ‘GOLDENBIT’ เพื่อรับ 60 ฟรีสปินบนสล็อตวิดีโอGolden Hornsสามรีล อย่างไรก็ตามการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เว็บไซต์คือเนื่องจากการเพิ่มขึ้นโชคลาภนี้ถึง 75สำหรับคนที่เลือกที่จะเติมเงินของตนโดยใช้Bitcoin

อ่านแถลงการณ์จาก Intertops Poker…

“หากคุณยังไม่ได้ค้นพบว่าการฝากเงินด้วย Bitcoins นั้นง่ายเพียงใด ตอนนี้ก็ถึงเวลาค้นหาคำตอบ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำและการประมวลผลก็รวดเร็ว ”

รายละเอียดโชคลาภ:

Intertops Poker เป็นสมาชิกของHorizon Poker Networkและเปิดเผยว่ารหัสโบนัสสำหรับโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวกับผู้เล่นคาสิโนออนไลน์และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดิมพัน 30 ครั้งก่อนที่จะสามารถถอนเงินรางวัลสูงสุด 250 ดอลลาร์

Yggdrasilผู้ผลิตเกมออนไลน์ได้เปิดตัวชื่อใหม่ครั้งแรกของปีใหม่ Frost Queen Jackpots ซึ่งให้ผู้เล่นค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ภายในวังน้ำแข็งของ Frost Queen ที่สวยงาม

อาณาจักรราชวงศ์นี้หนาวเหน็บอย่างแท้จริงโดยที่นักสำรวจถูกท้าทายให้รวบรวมกุญแจที่หุ้มด้วยอัญมณีเหมือนกันห้าดอกในเกมหลัก เมื่อทำเช่นนั้น พวกเขาจะได้รับรางวัล10 สปินพิเศษเพื่อลุ้นรับรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟแยกกันห้าครั้ง แจ็กพอตแต่ละรางวัลมีสีเฉพาะของตัวเอง ได้แก่ น้ำเงิน เขียว ม่วง แดง และส้ม ซึ่งสอดคล้องกับค่าเมล็ดพันธุ์ ผู้เล่นสามารถชนะรางวัลแจ็คพอตหลายรายการในโหมดสปินพิเศษ

“เกมแจ็คพอตหลายคุณสมบัติของ Yggdrasil เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นมาเป็นเวลาครึ่งทศวรรษแล้ว”

ความสุขน้ำแข็ง :

ผันผวนต่ำ สล็อตวิดีโอกับ5 วงล้อและ20 ช่องจ่ายเงินซึ่งจะเน้นจากซ้ายไปขวาตามแนวความคิดเดียวกันกับที่เป็นจุดเด่นในหลายเชอร์รี่ ABบริษัท ย่อยของเกมคพ็อตในท้องถิ่นที่มีห้าของชนิดของสะสมผู้เล่นที่ชื่นชอบ .

ในระหว่างเกมหลัก หากสัญลักษณ์กระจาย 3 อันของMagic Mirrorปรากฏบนวงล้อ ผู้เล่นจะถูกนำไปที่Jackpot Extra Spinsหรือเกมโบนัส Treasure Chest

โหมดโต้ตอบเกมโบนัส Treasure Chest Bonus ให้ผู้เล่นเลือกหนึ่งในสามหีบสมบัติจากภายในห้องบัลลังก์ หากตัวเลือกสำเร็จ ผู้เล่นสามารถรวบรวมกุญแจเพื่อเพิ่มไปยังคอลเลกชันของพวกเขาหรือไปยังระดับถัดไป

Frost Queen Jackpotsยังให้รางวัลแก่นักสำรวจที่กระตือรือร้นด้วยMirror Scattersซึ่งเปิดใช้งานเกมPick and Clickซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกหีบสมบัติได้ 1 ใน 5 หีบ ซึ่งนอกเหนือจากกุญแจแล้ว อาจมีสปินพิเศษหรือเกมโบนัส

รายการโปรดของผู้เล่น :

Jonas Strandmanนักยุทธศาสตร์อาวุโสด้านเกมสำหรับ Yggdrasil Gaming ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่ โดยกล่าวว่า…

“Frost Queen Jackpots นำผู้เล่นไปยังปราสาทน้ำแข็งในช่วงกลางฤดูหนาวอันขมขื่นพร้อมโอกาสที่จะหลบหนีด้วยรางวัลใหญ่ แม้จะอยู่ในธีมเย็น แต่การนำเสนอภาพและเสียงก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นที่คลุมเครือสำหรับวันที่หนาวเย็นในฤดูหนาว

“ เกมแจ็คพอตหลายคุณสมบัติของ Yggdrasil เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นมาเป็นเวลาครึ่งทศวรรษแล้ว และแจ็คพอตของ Frost Queen ก็เป็นไปตามกฎง่ายๆ ฟีเจอร์ที่หลากหลาย และโอกาสแจ็คพอตบ่อยครั้ง”

รุ่นใหม่ดังต่อไปนี้ บริษัท สวีเดนเปิดตัวเดือนธันวาคมของแอตแลนติ Megawaysพัฒนาร่วมกับYG โทสตูดิโอ ReelPlayและใช้ขั้นสูง Yggdrasil ของเทคโนโลยี GATI

การแข่งขัน WSOP 2020 Player of the Year สิ้นสุดลงแล้ว และผู้เล่นที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ Yong Kwon เขาเล่นเป็น LuckySpewy1 ทางออนไลน์และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วยคะแนน 73039.91 ผู้เล่นออนไลน์ Pollux เข้ามาเป็นอันดับสองโดยได้รับ 63265.86 คะแนน

ปีที่ดีสำหรับโป๊กเกอร์

ควอนประสบความสำเร็จในปี 2020 ไม่เพียงแต่เอาชนะการแข่งขัน WSOP Player of the Year เท่านั้น แต่ยังชนะการแข่งขันหลายรายการและรับเงินรางวัลอื่นๆ เขาได้รับรางวัลหลายรายการในช่วง2020 WPT Online Borgata Seriesรวมถึงได้รับตำแหน่งPokerStars NJCOOPสองสามรายการ

ตลอดอาชีพการงานของเขา ควอนสามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการเล่นโป๊กเกอร์ได้ เขาสร้างรายได้มากกว่า 3.8 ล้านเหรียญจากรายได้ออนไลน์ เขาได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ครั้งแรกในปี 2019 และยังคงแข่งขันในรายการใหญ่ในปีนี้เพื่อรับคะแนนมากพอที่จะอ้างสิทธิ์ในชื่อประจำปี

มีอะไรมาบ้าง?

ด้วยการชนะWSOP Player of the Year Kwon ได้รับรางวัลเงินสด$10,000และแหวน WSOP.com Player of the Yearสุดพิเศษ หลังจากได้รับรางวัลนี้ อะไรต่อไปสำหรับโปรโป๊กเกอร์? หลังจากพูดคุยกับบาคาร่า, เทควันโดกล่าวว่าเขามีเป้าหมายที่จะยังคงมีปริมาณและบด

สิ่งใหม่ที่จะทำในปีนี้คือการสตรีมโป๊กเกอร์ ควอนมีการตั้งค่าเพื่อเริ่มการสตรีม ดังนั้นสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ สิ่งนี้จะช่วยให้แฟน ๆ และผู้เล่นคนอื่น ๆ สามารถชมการทำงานของมือโปรได้

จะไม่น่าแปลกใจเลยที่จะได้เห็นควอนในปีนี้ผ่านงานWSOPเนื่องจากแบรนด์เพิ่งประกาศกำหนดกิจกรรมWSOP Online Circuit ปี 2021 WSOPได้มีการปรับตัวเนื่องจากการ COVID-19 และวิธีหนึ่งที่โป๊กเกอร์ยังสามารถได้รับการเสนอเป็นจำนวนมากของผู้เล่นออนไลน์

สำหรับปี 2564 แบรนด์จะจัดกิจกรรมวงจรออนไลน์ทุกเดือน ผู้เล่นสามารถชนะเงินรางวัลพร้อมกับแหวนและกำไลในกิจกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์เหล่านี้ WSOP ยังเสนอวิธีในการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ทางออนไลน์

ประมาณแปดเดือนหลังจากที่ถูกวางลงในการบริหารโดยผู้ให้กู้หลักและผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียSilver Heritage Group Limitedได้ถูกซื้ออย่างเป็นทางการโดยบริษัท HatchAsia Incorporated ของฟิลิปปินส์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทจดทะเบียนในซิดนีย์ที่อยู่เบื้องหลังThe Millionaire’s Club and Casinoภายใน Shangri La Hotel and Resort ของเนปาล อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ KPMG ในเดือนพฤษภาคม หลังจากไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ที่เป็นผู้สนับสนุน OCP Asia . แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่า บริษัท หลงทางในสีแดงเนื่องจากการเปิดตัวสถานที่ของTiger Palace Resort Bhairahawa ในเดือนธันวาคมปี 2017 ล่าช้าพร้อมกับการสูญเสียสัญญาในการดำเนินการเล่นการพนันภายในPhoenix International Clubของเวียดนามซึ่งคิดเป็นประมาณ 45% ของ รายได้ของมัน

การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม:

HatchAsia Incorporatedในขณะนี้มีรายงานการควบคุม 92% ของทุนจดทะเบียนในซิลเวอร์เฮอริเทจกรุ๊ป จำกัดหลังจากฉีดรอบ$ 410,000ในการระดมทุนที่สดใหม่และให้คำมั่นว่าจะออกหุ้นใหม่มีมูลค่ารวมประมาณ$ 409,700 บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลาชี้แจงโดยอ้างว่าเงินที่ได้จากการฝึกครั้งหลังนี้จะถูกนำไปใช้ชำระหนี้ที่ถือครองโดยการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดซึ่งยิ่งกว่านั้นเป็นเจ้าของที่ดิน 18.4 เอเคอร์ในมุมตะวันออกเฉียงใต้สุดของเนปาลที่มีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพ ภาพสถานที่จัดงานTiger Palace Resort Jhapa

ความเป็นผู้นำล่าสุด:

มีรายงานว่าการจัดการดังกล่าวยังได้เห็นMike Bolsoverอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Silver Heritage Group Limited ควบคู่ไปกับกรรมการคนอื่นๆ อย่างDarryl KaplanและMatthew Hunterยุติความสัมพันธ์กับบริษัทและยืนหยัดจากคณะกรรมการ พวกเขาได้รับต้นฉบับแทนที่โดยตัวแทนของเจ้าของใหม่รวมทั้งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HatchAsia Incorporated, เคิร์ก Arambulo

การเชื่อมต่อที่สำคัญ:

DFNN Incorporatedซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของฟิลิปปินส์ถือหุ้น 19% ใน HatchAsia Incorporated และด้วยเหตุนี้จึงมีรายงานว่าได้แต่งตั้งRamon Garciaกรรมการบริหารของบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัท Silver Heritage Group Limited ร่างนี้คือการอ้างว่านอกจากนี้ยังประกอบด้วยราฟาเอลโฮเซ Consingซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ Container Terminal Services Incorporatedองค์กรการจัดส่งสินค้าที่เป็นเจ้าของโดยนักธุรกิจมหาเศรษฐีที่อยู่เบื้องหลังผู้ประกอบการคาสิโนBloomberry รีสอร์ทคอร์ปอเรชั่น , Enrique Razon

บริษัท พัฒนาซอฟต์แวร์ของอังกฤษ EveryMatrix ได้เปิดตัวเจ้ามือรับแทงออนไลน์ 888.ru สำหรับตลาดควบคุมของรัสเซีย ความร่วมมือครั้งใหม่ถือเป็น “ข้อตกลงสำคัญครั้งแรก” สำหรับ “เวอร์ชันใหม่” ของหนังสือกีฬาของบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน

ผูกขึ้นใหม่จะเห็นผู้ประกอบการออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มแบบครบวงจร EveryMatrix ข้างการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะรวมของการพนันกีฬาซอฟแวร์และแพลตฟอร์มOddsMatrix สปอร์ตกับ relaunched เมื่อเร็ว ๆ นี้BonusEngineเช่นเดียวกับประตูการประมวลผลการชำระเงินMoneyMatrixซึ่งผ่านการเป็นหุ้นส่วนใหม่ข้อตกลงกับPayPalทำให้ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีอยู่สำหรับลูกค้า iGaming ใน 14 ประเทศในยุโรปและสหราชอาณาจักร

แพลตฟอร์มและชุดผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดค่าให้สอดคล้องกับระเบียบการเล่นเกมของรัสเซียตาม EveryMatirx

การลงทุนที่มีแนวโน้ม :

Ebbe Groesประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม EveryMatrix ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่…

“เราได้ลงทุนในการปรับปรุงหนังสือกีฬาของเราอย่างสมบูรณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการมีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ​​ปรับขนาดได้ และยืดหยุ่น

“การทำงานร่วมกันของ 888.ru เป็นข้อตกลงครั้งใหญ่ครั้งแรกสำหรับหนังสือกีฬาเวอร์ชั่นใหม่ของเรา และเราจะลงทุนอย่างหนักเพื่อทำให้ 888.ru เป็นแบรนด์ชั้นนำในตลาดรัสเซียที่มีการควบคุมที่มีแนวโน้มว่าจะดี เราเห็นโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายสำหรับการเป็นหุ้นส่วนของเราในอนาคต”

888.ru ทำงานในรัสเซียตั้งแต่ปี 2560 เป็นผู้ให้บริการไฮเทคและเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง และจากการเปิดตัว ผู้ใช้มากกว่า 100,000 คน “ย้าย” ไปยังแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัว

เกณฑ์มาตรฐานใหม่ :

นอกจากนี้Dmitry Merkulovผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ 888.ru ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน อีกด้วย…

“เราตื่นเต้นที่จะให้ความร่วมมือกับหนึ่งในผู้จำหน่ายทั่วโลกในตลาดซอฟต์แวร์โลกกีฬา – EveryMatrix 888.ru ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม OddsMatrix ความครอบคลุมชั้นนำและชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อมอบคุณภาพที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า 888.ru

“เรามั่นใจว่าต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถปรับขนาดได้ ความร่วมมือระหว่าง 888.ru และโซลูชันการเดิมพันกีฬาที่จัดตั้งขึ้น OddsMatrix ซึ่งใช้โดยผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างประสบความสำเร็จ จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับตลาดกีฬารัสเซีย”

ในสาธารณรัฐเช็กและผู้ให้บริการคาสิโนบนบก Casino Kartac Group ASมีรายงานว่าแพ้ในการประมูลเพื่อลบล้างโปรแกรมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นของประเทศซึ่งควบคุมวิธีการออกใบอนุญาตวิดีโอลอตเตอรีแบบโต้ตอบ (VLT)

ตามรายงานสั้น ๆ จาก G3Newswire บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในออสตราวาได้แสวงหาเงินชดเชยประมาณ 65.49 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยผลกำไรที่สูญเสียไปหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดี Milos Zeman ผ่านกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงวิธีการอนุญาตการทำงานของเครื่องพนันอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าคดีความของบริษัทกล่าวหาว่าขั้นตอนที่กระทรวงการคลังใช้ในการออกใบอนุญาตดังกล่าวมีข้อบกพร่องและควรยกเลิก

ปฏิเสธสองครั้ง:

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทางกฎหมายจากCasino Kartac Group ASถูกรายงานโดยศาลแขวงปรากหลังจากหน่วยงานนี้ระบุว่าโปรโตคอลที่กระทรวงการคลังใช้นั้นสอดคล้องกับกฎหมายระดับประเทศ ความพ่ายแพ้นี้ต้นฉบับมาน้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่ผู้ประกอบการหายไปคล้าย 320.47 $ ล้านเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ประสบความสำเร็จ 2006 ขอถูกต้องตามกฎหมายของออนไลน์รูเล็ต

ยกย่องรัฐมนตรี:

Alena Schillerovaทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐเช็ก และมีรายงานว่าเธอใช้คำแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องความพยายามของทีมกฎหมายในสำนักงานของเธอ ในขณะที่เน้นย้ำถึงการออมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่พวกเขาจัดการกับเรื่องนี้

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Schillerova…

“ทีมกฎหมายภายในอีกครั้งได้งานที่ดีและได้รับการปกป้องอยู่แล้วหลายพันล้านของครอบฟันในรัฐในคดีที่ยืดเยื้อกับ บริษัท ศาลได้ปกครองซ้ำแล้วซ้ำอีกในความโปรดปรานของเราซึ่งยืนยันตำแหน่งตามกฎหมายของเราแข็งแรง นอกจากนี้ ด้วยการจัดการข้อพิพาทเหล่านี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมายภายนอก เราได้ช่วยประหยัดทรัพยากรทางการเงินของรัฐได้มาก”

บริษัทคาสิโนสัญชาติอเมริกันBally’s Corporationได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะเห็นบริษัทเข้าซื้อกิจการเกมดิจิทัลที่โดดเด่นและผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีMonkey Knife Fight รายวัน

ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Twin River Worldwide Holdings Incorporated จนกระทั่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Providence ได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงรายละเอียดว่าการจัดการหุ้นทั้งหมดนี้จะส่งผลให้กลายเป็นเพียงผู้ให้บริการเดิมพันกีฬารายที่สามในสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าสู่ส่วนกีฬาแฟนตาซีรายวัน นอกจากนี้ ยังประกาศว่าการซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยเสริมการเทคโอเวอร์บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการที่รอดำเนินการอยู่ของบริษัทBet.Works Corporationและช่วยให้บริษัทสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อก้าวขึ้นเป็น ‘บริษัทเดิมพันกีฬาและ iGaming แบบบูรณาการในแนวดิ่งอย่างแท้จริงแห่งแรกของประเทศ’

การดำเนินการที่ชัดเจน:

บอลลี่คอร์ปอเรชั่นอธิบายดลิงต่อสู้เป็น ‘ สามที่ใหญ่ที่สุดผู้ประกอบการจินตนาการกีฬาประจำวันในทวีปอเมริกาเหนือ ‘ มารยาทของบัญชีรายชื่อของ180,000 คนและ80,000 ผู้เล่นที่ฝาก นอกจากนี้ยังประกาศด้วยว่าผู้ดำเนินการเสนอการแข่งขัน ‘ กระดานชนวนที่มีพลังและสร้างสรรค์ ‘ และขณะนี้รั้งอันดับที่หกในรายชื่อแบรนด์กีฬาและความบันเทิงที่มีการค้นหามากที่สุด

ใกล้ถึงการควบรวมกิจการ:

George Papanierทำหน้าที่เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bally’s Corporation และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่ออธิบายว่า Monkey Knife Fight และฐานข้อมูลผู้เล่นจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกBally’s Interactiveแห่งใหม่ของบริษัทของเขาและช่วยเหลือรถคันนี้ในการสร้างบริการเดิมพันกีฬาในอนาคตสำหรับผู้สนใจรักในรัฐอเมริกันขนาดใหญ่เช่นแคลิฟอร์เนีย , เท็กซัสและฟลอริด้า เจ้านายประกาศว่าการซื้อกิจการจะช่วยเสริมความพยายามในการขยายธุรกิจของบริษัทของเขาในแคนาดาในขณะเดียวกันก็ช่วยให้พัฒนา ‘ เนื้อหาใหม่และน่าสนใจ’ ได้

อ่านแถลงการณ์จาก Papanier…

“ด้วยการซื้อกิจการครั้งนี้เรามีความยินดีที่จะเข้าไปในการเจริญเติบโตสูงจินตนาการในชีวิตประจำวันการตลาดกีฬา Monkey Knife Fight เป็นสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนใครที่เราตั้งตารอที่จะรวมเข้ากับพอร์ตโฟลิโอคาสิโนบนบกและแพลตฟอร์ม iGaming ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา เช่นเดียวกับคุณสมบัติและบริการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แบรนด์อันเป็นสัญลักษณ์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มแฟนตาซีกีฬารายวันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันให้กับแฟนกีฬาทั่วประเทศ”

รายละเอียดการซื้อ:

Bally’s Corporation รับผิดชอบคาสิโน 11 แห่งบนบก ซึ่งรวมถึงBally’s Atlantic Cityยักษ์และคุณสมบัติของEldorado Resort Casino Shreveportและระบุว่าธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ‘ ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม ‘ กับนักลงทุนใน Monkey Knife Fight เสนอโอกาสในการซื้อหุ้นของตัวเองสูงถึง 90 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีข้างหน้า

คำแถลงของ Papanier อ่านว่า…

“การซื้อกิจการของมีดต่อสู้ลิงจะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งฐานข้อมูลลูกค้าของเราในปัจจุบันเช่นเดียวกับคอลเลกชันแฟนตาซีกีฬาประจำวันของผู้เล่นที่ฝาก สินทรัพย์เหล่านี้ยังช่วยให้เรามีข้อได้เปรียบที่สำคัญในการเปิดตัวการเดิมพันกีฬาระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค”

สหรัฐได้รับการยอมรับทาวประเทศอินเดียได้ลงนามในรายงานที่มีขนาดกะทัดรัดการเล่นเกมกับรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่จะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันภายในของตนภายใต้การก่อสร้างทาวสองกษัตริย์คาสิโนรีสอร์ท

ตามรายงานวันอาทิตย์จากหนังสือพิมพ์The Shelby Starชนเผ่าหวังว่าจะเปิดเฟสแรกของการพัฒนามูลค่า 273 ล้านดอลลาร์ที่จะถึงนี้ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมด้วยคาสิโนที่เสนอคอลเลกชันอย่างน้อย 1,300 สล็อต สถานที่จัดงานในคลีฟแลนด์เคาน์ตี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 16.5 เอเคอร์ใกล้กับชุมชนเล็ก ๆ ของKings Mountainซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชาร์ล็อตต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเพียง 30 ไมล์โดยที่รัฐอยู่ในระหว่างรอรับส่วนหนึ่งของ รายได้

ส่งเสริมความพยายาม:

บิลแฮร์ริสทำหน้าที่เป็นประธานสำหรับทาวประเทศอินเดียและมีรายงานว่าเขาได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการประชาธิปไตย of North Carolina, รอยคูเปอร์สำหรับความพยายามของเขาในการช่วยให้ชนเผ่าเพื่อรักษาความปลอดภัยที่มีขนาดกะทัดรัดเล่นเกมก่อนที่จะให้รายละเอียดว่าข้อตกลงหมายอีกขั้นตอนในเชิงบวกในแคมเปญยาวไป นำรีสอร์ทคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสมาสู่ ‘The Tar Heel State’

มีรายงานว่าแฮร์ริสบอกกับหนังสือพิมพ์ …

“ในนามของ Catawba Indian Nation ฉันขอขอบคุณผู้ว่าการ Roy Cooper และทีมงานของเขาอย่างจริงใจสำหรับความร่วมมืออย่างรอบคอบในการสร้างความกะทัดรัดนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและงานหลายพันงานจากโครงการคาสิโนของเราไปยังพลเมืองของ North Carolina ”

ความโกรธของฝ่ายตรงข้าม:

แม้จะมีการลงนามในข้อตกลงนี้ แต่แผนการที่จะเปิดCatawba Two Kings Casino Resort ในปลายปีนี้ยังคงมีรายงานว่าอาจถูกฟ้องร้องโดยคดีของรัฐบาลกลางที่ยื่นฟ้องโดยกลุ่มชาวอินเดียเชอโรกีตะวันออกในเดือนมีนาคม ชนเผ่าที่สองนี้ดำเนินการคาสิโนเพียงสองแห่งที่มีอยู่ในนอร์ ธ แคโรไลน่า , รีสอร์ทคาสิโนเชอโรกีขนาดใหญ่ของฮาร์ราห์และคาสิโนและโรงแรมเชอโรคีแวลลีย์ริเวอร์ของฮาร์ราห์ที่เล็กกว่าและเชื่อว่าคู่แข่งควรจะตัดสินใจเรื่องที่ดินเพื่อความไว้วางใจกลับกันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าดินแดนของบรรพบุรุษของมันอยู่บาง 34 ห่างออกไปในสภาพการพนันที่เป็นมิตรของเซาท์แคโรไลนา

Richard Sneedหัวหน้ากลุ่มชาวอินเดียเชอโรกีตะวันออก บอกกับ The Shelby Star…

“คาสิโน Kings Mountain ที่เสนอเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมายและยังคงวนเวียนอยู่ในความขัดแย้งและพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ มันน่าผิดหวังที่จะได้ยินว่าราชการรู้สึกอึดอัดใจที่จะลงนามในข้อตกลงที่จะผลักดันโครงการนี้และคุกคามความสมบูรณ์ของการเล่นการพนันชนเผ่าทุกที่ แต่ความกะทัดรัดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เรายังคงเชื่อว่าศาลจะยืนยันความผิดกฎหมายของคาสิโนนี้และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น ข้อตกลง Catawba Indian Nation จะไม่มีอะไรมากไปกว่ากระดาษที่ไร้ค่า”

เริ่มต้นปีใหม่อย่างกระปรี้กระเปร่า Playsonได้มอบรางวัลรวม 60,000 ยูโรให้กับผู้โชคดีจาก League of Playson ซึ่งเป็น Network Tournament ล่าสุดของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Maltese ในขณะเดียวกันก็เปิดตัวเกมใหม่ครั้งที่สองในปี 2021 และภาคเสริมล่าสุด ผลงานสล็อตผลไม้อมตะ

ไม่มีข้อกำหนดการเดิมพันขั้นต่ำสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันสล็อตออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นซึ่งเห็นผู้เข้าร่วมที่โชคดีหนึ่งรายสุทธิ10,000 ยูโรหลังจากทำคะแนนรวมสูงสุด11, 775 741ของการแข่งขัน

12 เกมต่อไปนี้รวมอยู่ในการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ม.ค. :

ตำนานของคลีโอพัตรา Megaways ™

Zeus: วงล้อสายฟ้า

พลังบัฟฟาโล: ถือ & ชนะ

Solar Queen

Solar King

วัดสุริยะ

Book of Gold: โอกาสมากมาย

Book of Gold: โอกาสสองเท่า

Burning Wins: คลาสสิก 5 บรรทัด

ซันนี่ฟรุต: ถือแล้ววิน

เซเว่นและผลไม้

3 ผลไม้ชนะ: 10 เส้น

เปิดตัวสล็อตล่าสุด :

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญช่องสลีสำนักงานใหญ่ได้เปิดตัวชื่อใหม่ที่สองของ 2021 5 ซูเปอร์สามัคคีและผลไม้

สล็อตไลน์ใหม่แบบ3×5 แบบห้าเดิมพันที่ดื่มด่ำซึ่งตามมาด้วยSuper Sunny Fruits Hold & Winซึ่งมีสัญลักษณ์เซเว่นอย่างเด่นชัดซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้เล่น และเมื่อสามคนลงจอดบนเพย์ไลน์ติดกัน ผู้เล่นจะได้รับรางวัลต่างๆ

สัญลักษณ์เกมอื่น ๆ รวมทั้งส้ม, เชอร์รี่, องุ่น, แตงโมมะนาวและพลัม, การจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ ; จากซ้ายสุดไปขวาสุดในห้าบรรทัดเดิมพัน และเพื่อเพิ่มระดับความตื่นเต้นขึ้นอีกสองสามระดับสัญลักษณ์Gold Star Scatter จะจ่ายรางวัลให้กับผู้ชนะไม่ว่าจะลงจอดที่ใดในตาราง

ชื่อเสริม :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่ Head of Product for Playson , Vsevolod Lapin กล่าวว่า …

“เรามีความยินดีที่จะเปิดตัว 5 Super Sevens & Fruits ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพสูงสุดในกลุ่ม Timeless Fruit Slots ยอดนิยมของเรา

“การเพิ่มอุณหภูมิด้วยการบิดใหม่ให้กับRed Sevens ที่เป็นสัญลักษณ์การเปิดตัวนี้รวมการปรับปรุงที่น่าตื่นเต้นด้วยเอฟเฟกต์ภาพที่เหนือกาลเวลาและเสียงคาสิโนแบบคลาสสิกเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมด้วยบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคน”

5 ซูเปอร์สามัคคีและผลไม้เติมเต็มพอร์ตโฟลิโอ Playson ของผลไม้ที่ประสบความสำเร็จตลอดกาลสล็อต, การเข้าร่วมเล่นในรายการโปรดเช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดตัวตี เพชรชนะ: การจองและ Winข้างผลไม้อิมพีเรียล: 100 เส้นและซูเปอร์เผาไหม้ชนะ: Respin และติดตามซีรีส์เกมที่คาดว่าจะวางจำหน่ายโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงเกมแรกที่ใช้กลไกของ Megaways, Solar King และ Legend of Cleopatra: Megaways

การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในตลาดอิตาลีและผู้ให้บริการเนื้อหาหลายผลิตภัณฑ์Pragmatic Playได้ร่วมมือกับ Greentube ในข้อตกลงที่เห็นว่าพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของมันใช้งานได้จริงกับ StarVegas IT แบรนด์ Greentube B2C

ความร่วมมือดังกล่าวทำให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอเกมจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงเกมWolf Gold ที่ได้รับรางวัลSweet Bonanza ที่ลูกค้าชื่นชอบและเกม Megaways เกมแรกGreat Rhino Megawaysพร้อมให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการในอิตาลี

นอกจากนี้ การเป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้ StarVegas.it สามารถขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้เล่นให้มากยิ่งขึ้นด้วยชุดเครื่องมือ gamification ของ Pragmatic Play และรางวัล Drops and Wins

คอลเลกชันที่เพิ่มขึ้น :

Adam Warrenกรรมการผู้จัดการของ StarVegas.it กล่าวว่า…

“ Pragmatic Play มีการนำเสนอสล็อตที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่มมันเข้าไปในคอลเลคชันผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโตของเรา

“การค้นหาเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมมีความสำคัญต่อการรักษาการเติบโตในอุตสาหกรรมของเรา และเราไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่ Pragmatic Play นำมาสู่คาสิโนของเราได้”

ซัพพลายเออร์มองว่าข้อตกลงนี้เป็น “ข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง” ในตลาดยุโรปที่มีการควบคุม โดยคาสิโนออนไลน์Greentube ได้เพิ่มชุดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในปีใหม่

การผลิตปีใหม่ :

นอกเหนือจากการแนะนำคุณลักษณะการมีส่วนร่วมใหม่ Pragmatic Replay แล้ว ผู้ให้บริการที่ใช้ยิบรอลตาร์ เกาะแมน และมอลตาได้ร่วมมือกับSkillOnNetผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์บิงโก Masked Singer ใหม่สำหรับPlayOJOยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในละตินอเมริกาผ่านแบรนด์ Bplay ของ Boldtในอาร์เจนตินาและปารากวัยและเปรูในมารยาทของการจัดการหลายแนวตั้งกับคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาผู้ประกอบการSOLBETและเช่นเดียวกันกับที่เพิ่งเปิดตัวEGT ดิจิตอลแพลตฟอร์ม

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ StarVegas ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ให้บริการในอิตาลีของ Greentube กล่าวโดย Yossi Barzelyประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Pragmatic Play

“การเติบโตในตลาดที่มีการควบคุมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามานานแล้ว และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวสล็อตของเรากับผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเช่นนี้”

Pragmatic Play ยังได้ผลิตและเปิดตัววิดีโอสล็อตใหม่สี่ช่อง รวมถึงคองโกเงินสดล่าสุด รวมถึงEmerald King Rainbow Road ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชาวไอริชพร้อม Reel Kingdom, Mysterious Egypt และVooDoo Magicเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าและ แฟน ๆ

ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม มีการประกาศ Midway Poker Tour ซึ่งเป็นกิจกรรมโป๊กเกอร์ใหม่ล่าสุดที่ก่อตั้งโดย Dan Bekavac การแข่งขันดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ขาดการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการสำคัญในปี 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผู้เล่นทั้งหมด 266 คนที่เข้าร่วมงานซึ่งมีการซื้อ 1,100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาต้องมอบรางวัล ผู้เล่นจะได้รับโลหะล้ำค่า ผลลัพธ์ของงานนั้นยุ่งเหยิงอย่างมาก และ Bekavac ก็ไม่พบที่ไหนเลยในขณะที่มีการแจกรางวัลโลหะ และเขาก็ไม่ได้รับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตอนนี้เขาได้โผล่ขึ้นมาระหว่างงาน Mid-States Poker Tour Grand Falls

เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่พบว่า Bekavac เข้าร่วมงานสำคัญในที่โล่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากฟันเฟืองที่เขาได้รับเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Midway Poker Tour ผู้เล่นที่ได้รับเงินระหว่างการแข่งขันมิดเวย์ยังไม่ได้รับการตัดสิน และดูเหมือน Bekavac จะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้

ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ดี

Bekavac เข้าร่วมในกิจกรรมGrand Fallsล่าสุดและซื้อในวันที่ 1a และ 1b แต่เขาไม่ได้เข้าสู่การแข่งขันในวันที่ 2 ผู้เล่นไม่พอใจที่ได้เห็นหน้าของเขาและรู้สึกว่าเขาไม่ควรได้รับอนุญาตให้แข่งขัน

ผู้เล่นชี้บนโซเชียลมีเดียว่าพวกเขาประหลาดใจที่เขาปรากฏตัวขึ้นหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิดเวย์ ผู้เล่นคนหนึ่งในทัวร์นาเมนต์มีเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกเบคาวัคดูแคลนหลังจากเสียมือไป Bekavac จบลงด้วยการถูกเรียกชื่อกับเพื่อนผู้เล่นโดยพูดว่า’มาถามโลกโป๊กเกอร์ว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ’ ซึ่งเบคาวัคไม่ได้พูดอะไร

เครดิตของเขา Bekavac ได้รับความร้อนระหว่างการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ได้เห็นเขาแสดงใบหน้าของเขาอีกครั้งในระหว่างงานใหญ่ เนื่องจากผู้เล่นไม่ปล่อยให้เลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับMidway Poker Tour

ลองนึกภาพการแข่งขันในโป๊กเกอร์และยกเว้นการชนะหลายพันดอลลาร์หลังจากจบในสิบอันดับแรก เพียงเพื่อค้นหาว่ารางวัลของคุณจะเป็นโลหะมีค่า ตามกฎในรัฐอิลลินอยส์ที่จัดการแข่งขันเงินสดเพียง$500เท่านั้นที่สามารถจ่ายเพิ่มจากค่าใช้จ่ายในการซื้อเข้าให้กับผู้เล่น

รัฐอนุญาตกิจกรรมการเล่นเกมการกุศลในลักษณะนี้ ดังนั้น สำหรับผู้ที่ทำผลงานได้ดี พวกเขาจะได้รับเงินสดเพียงเล็กน้อยและส่วนที่เหลือเป็นโลหะมีค่า มีรายงานว่าควรจะมีคนคอยจัดหาเงินสดเพื่อแลกกับโลหะ อย่างไรก็ตาม นั่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นกัน

ความยุ่งเหยิงครั้งใหญ่ทิ้งรอยดำในโลกโป๊กเกอร์และเป็นจุดต่ำสุดในปีที่แล้ว ผู้เล่นยังคงพยายามที่จะได้รับสิ่งที่พวกเขาเป็นหนี้อยู่หลายเดือนหลังจากการแข่งขันจบลง

ตรุษจีนมักจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายในมาเก๊า ผู้เล่นเดินทางจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร ความบันเทิง และแน่นอน การพนัน ปีนี้งานฉลองจะเงียบลงเพราะโควิด-19 ระบาด การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ผู้เล่นยกเลิกแผนการเดินทางไปยังเมือง รวมถึงอัตรานักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่ลดลง

หมายเลขเยี่ยมชม

สัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมมาเก๊าภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการชะลอตัวครั้งใหญ่ในกิจกรรมของผู้เล่นซึ่งทำให้รายรับจากการเล่นเกมรวมรายวันลดลง สำหรับ17 วันแรกในเดือนมกราคมผู้ประกอบการที่ได้รับMOP 276 ล้าน อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมกราคม 18-24 เท่านั้นMOP 171 $ ล้านได้รับการรับ

ผู้เข้าชมที่ลดลงอาจเกิดจากข้อจำกัดรอบ ๆ ไวรัสโคโรน่า เมื่อเร็วๆ นี้ มาเก๊าได้วางข้อกำหนดการกักกันใหม่สำหรับผู้มาเยือนจากบางส่วนของจีน รวมทั้งจังหวัดและหกเมือง

นักวิเคราะห์จาก Sanford C Bernsteinกล่าวว่าจีนได้เริ่มล็อกดาวน์ในระดับที่ใหญ่ขึ้นและกำลังเรียกร้องให้ผู้คนลดการเดินทางลง ส่งผลให้ยอดรวมการเยี่ยมชมมาเก๊าลดลง น่าเสียดายที่มันเกิดขึ้นในช่วงตรุษจีนซึ่งโดยปกติภูมิภาคนี้จะคึกคักไปด้วยแขก

การยกเลิกแผน

นักวิเคราะห์จากเครดิตสวิสกล่าวว่าการยกเลิกหลายคาดหวังจากภาควีไอพี junket และมวลพรีเมี่ยม บางแห่งจะยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางได้หรือไม่ต้องการเผชิญกับข้อกำหนดการกักกันเมื่อเดินทางกลับประเทศจีนจากมาเก๊า

ผู้เล่นกำลังยกเลิกผ่าน junkets และคาดว่ายอดรวมผู้เล่นวีไอพีอาจน้อยกว่าที่เห็นในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่า พื้นคาสิโนจำนวนมากนั้นค่อนข้างเงียบมาสองสามวันแล้ว และเชื่อว่าผู้คนไม่ได้เดินทางเนื่องจากรัฐบาลระดับจังหวัดที่เรียกร้องให้ผู้อยู่อาศัยหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงตรุษจีน

DraftKings Incorporatedผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาออนไลน์ที่มีชื่อเสียงได้ประกาศว่าได้เปิดตัวบริการที่เป็นมิตรต่อมือถือในรัฐเวอร์จิเนียของอเมริกาในบ่ายวันอาทิตย์ ทันเวลาสำหรับเกมชิงแชมป์การประชุมสองครั้งจาก National Football League (NFL)

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในบอสตันใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อให้รายละเอียดว่าแอพเดิมพันกีฬาที่เปิดใช้งาน iOS และ Android มีให้เล่นแล้วในเทนเนสซี มิสซิสซิปปี้ เวสต์เวอร์จิเนีย โคโลราโด อินดีแอนา อิลลินอยส์ นิวแฮมป์เชียร์ ไอโอวา นิวเจอร์ซีย์ และเพนซิลเวเนีย และถ่ายทอดสดสำหรับนักพนันในมิชิแกนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ผู้ดำเนินการกล่าวว่าขณะนี้เวอร์จิเนียได้เข้าร่วมสโมสรนี้เพื่อให้ผู้สนใจรักใน ‘The Old Dominion State’ มีความสามารถในการวางเดิมพันจากระยะไกล ‘ในตลาดจำนวนมากในกีฬาระดับอาชีพและระดับวิทยาลัย’

ความหลงใหลในฟุตบอล:

เจสันโรบินทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับDraftKings Incorporatedและเขาใช้แถลงข่าวเพื่อเน้นการศึกษาวิจัยผู้บริโภคที่ผ่านมาว่าการกระทำการสวมมงกุฎจาก NFL เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการเดิมพันเป็นชีวิตจิตใจในเวอร์จิเนีย เจ้านายยังประกาศว่าการตรวจสอบนี้พบว่านักพนันดังกล่าวชอบแฟรนไชส์ของWashington Football ClubและDallas Cowboys เป็นพิเศษ ควบคู่ไปกับองค์กรChicago Bulls , Los Angeles LakersและWashington WizardsจากNational Basketball Association (NBA)(NBA)

อ่านแถลงการณ์จากโรบินส์…

“ทันเวลาสำหรับSuper Bowl LVเราตื่นเต้นที่จะนำประสบการณ์การเดิมพันกีฬาของเราไปยังเวอร์จิเนียด้วยตัวเลือกการเดิมพันมากมายสำหรับแฟน ๆ ด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเราหวังว่าจะเป็นตัวเลือกกีฬาสำหรับชาวเวอร์จิเนียที่ชื่นชอบการมีสกินในเกม”

การยกเว้นที่แน่นอน:

ทั้งบ้านของเวอร์จิเนียสภานิติบัญญัติสบายกฎหมายผ่านมีนาคมที่จะถูกต้องตามกฎหมาย Sportsbetting กับผู้ประกอบการในขณะนี้ภายใต้กฎดึงขึ้นมาและบังคับใช้โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งเวอร์จิเนีย การย้ายจาก DraftKings Incorporated ถูกนำหน้าด้วยการเปิดตัวบริการเวอร์จิเนียที่เป็นมิตรกับมือถือที่คล้ายกันจากFanDuel Group ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มของคู่แข่งโดยที่ทั้งสอง บริษัท ห้ามไม่ให้เสนอตลาดในการแข่งขันกีฬาใด ๆ กับผู้เข้าร่วมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือการแข่งขันระดับวิทยาลัยที่มีในท้องถิ่น – ตามทีม

Caesars Entertainment Incorporatedผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกันได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นส่วนน้อยในSuperDraft Incorporated ผู้บุกเบิกกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS)

ยักษ์ใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์เพื่อประกาศว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริม ‘เครือข่ายกีฬาและเกมบนมือถือที่แข็งแกร่ง’ ของตัวเอง และมีตัวเลือกที่ในที่สุดก็สามารถเห็นได้ว่าบริษัทได้รับผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ใน SuperDraft Incorporated เนวาดาบริษัท ระบุว่าข้อตกลงนั้นจะยิ่งไปกว่านั้นช่วยผู้ริเริ่ม DFS ในการวางตำแหน่งของ app มือถือที่เป็นมิตร ‘เป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและแรงที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมจินตนาการกีฬาประจำวัน’ และอาจช่วยให้เติบโตผลงานปัจจุบันของฟรีและจ่ายเงิน – สำหรับการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพเจ็ดรายการ

การผสมผสานที่น่าดึงดูดใจ:

Tom Reegทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของCaesars Entertainment Incorporatedและเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้รายละเอียดว่าความเข้าใจจะเกี่ยวข้องกับแอพ DFS ที่เปิดใช้งาน iOS และ Android จากSuperDraft Incorporated ที่เข้าร่วมในบริษัทของเขาที่มีแบรนด์ออนไลน์ที่มั่นคงและกลายเป็นสมาชิกของกระเป๋าเงินเดียว สารละลาย. เจ้านายประกาศว่าการย้ายล่วงหน้าที่มีในSuperDraft.ioนั้นถูกกำหนดเพื่อให้ลูกค้า ‘ มีตัวเลือกในการเล่นทั้งแบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัว ‘ มากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้พวกเขามีความสามารถ ‘ เพื่อรับเครดิตแลกของรางวัลและประสบการณ์ออนไลน์ ‘ หรือ ที่หนึ่งในที่พักของผู้ประกอบการมากกว่า 30 แห่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามสหรัฐอเมริกาและแคนาดา .

อ่านแถลงการณ์จาก Reeg…

“นอกเหนือจากกีฬาแฟนตาซีประจำวันที่เหมาะกับการต่อเนื่องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเราสำหรับการเล่นกีฬาโทรศัพท์มือถือและออนไลน์ โหมดเกมตัวคูณที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ SuperDraft Incorporated นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะในตลาด และเราเชื่อว่ามันมีโอกาสมหาศาลในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในแนวเกมกีฬา ”

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม:

สตีฟวังประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับ New Hampshire- ตามSuperDraft Incorporatedอธิบายว่า บริษัท ของเขาในขณะนี้มีผู้สนใจรักในการเข้าถึงทุกรัฐอเมริกันที่จะแข่งขัน DFS ฟรีกับผู้ที่อยู่ในเขตอำนาจศาล 37 รวมทั้งโอไฮโอ , นิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียยังสามารถเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นของการชำระเงิน – สำหรับการแข่งขัน การทำเครื่องหมายการลงนามในความร่วมมือครั้งนี้เขานอกจากนี้ประกาศว่า บริษัท ของเขาคือการทำงานของSuperMillion เกมบิ๊กการประกวดจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่จะให้ได้ชะงัดโอกาสที่จะชนะส่วนแบ่งประมาณ $ 1 ล้านบาทรางวัลสระว่ายน้ำ

คำแถลงของวังอ่าน…

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเล่นเกมอันทรงพลังของ Caesars Entertainment Incorporated ผู้เล่นแฟนตาซีรายวันสมควรได้รับอากาศบริสุทธิ์ และเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ ขณะนี้ SuperDraft Incorporated อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเร่งการเติบโตด้วยอำนาจทางการเงิน ในขณะที่ขยายความสนใจของผู้บริโภคด้วยการแข่งขันที่ใหญ่กว่าและให้รางวัลที่ดีกว่าแก่ผู้เล่นทุกระดับที่น่าสนใจ”

ถือเป็น “ตลาดสำคัญ” มิชิแกนขยายตัวเลือกสำหรับนักพนันเมื่อวันศุกร์ที่เปิดตัวออนไลน์การพนันกีฬาและเกมออนไลน์ และในวันเดียวกันนั้น NetEnt ได้ขยายรอยเท้าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด iGaming ของสหรัฐที่กำลังเติบโตหลังจากเปิดตัวชื่อกับผู้ให้บริการหลายราย

ในบรรดาชื่อNetEnt ที่มีให้สำหรับผู้ให้บริการในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐฯ ได้แก่Divine Fortune , BlackjackและStarburstซึ่งแต่ละเกมเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นอยู่แล้วในนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียและตลาดที่ได้รับการควบคุมแล้วของเวสต์เวอร์จิเนีย

ความพร้อมใช้งานอย่างกว้างขวาง :

การเคลื่อนไหวที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนทำให้เกมในเครือของEvolution Gaming Groupเปิดตัวในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ให้บริการชั้นนำในอุตสาหกรรม ได้แก่WynnBET (Sault Ste. Marie Tribe of Chippewa Indians), William Hill (Grand Traverse) วงดนตรีของชาวออตตาวาและชาวอินเดียนแดง Chippewa), นักเก็ตทองคำ (Ojibwa Casino & Keweenaw Bay Indian Community), FanDuel (คาสิโน MotorCity), DraftKings (Bay Mills Resort & Casinos), Churchill Downs (TwinSpires Sportsbook/Island Resort & Casino), BetMGM (Roar Digital/MGM Grand Detroit) และBetRivers/Rush Street Interactive/ลิตเติ้ลริเวอร์คาสิโนรีสอร์ท).

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการเปิดตัวเจฟฟ์ มิลลาร์ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าประจำอเมริกาเหนือเพื่อวิวัฒนาการใช้นักข่าวของบริษัทเพื่อพูดว่า…

“การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จในวันศุกร์กับผู้ให้บริการหลายรายเป็นผลมาจากการวางแผนเป็นเวลาหลายเดือนสำหรับการเริ่มต้นใช้งานจริงของมิชิแกนและประสบการณ์ภาคสนามในสหรัฐฯ เป็นเวลาหลายปี

“อเมริกาเป็นตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับ Evolution Group ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยขนาดของการปรากฏตัวในวันแรกของ NetEnt ในมิชิแกน”

การมีอยู่ของสหรัฐฯ :

การเข้าสู่รัฐ Great Lakes ของบริษัทสวีเดน ทำให้สถานะของ Evolution Gaming Group กลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาผ่านแบรนด์ออนไลน์ของ Caesars Interactive Entertainment (CIE) ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ CaesarsCasino.com ในเดือนมิถุนายน 2015 ผ่านบริษัทในเครือ NetEnt America s LLCได้เข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมใหม่ของเพนซิลเวเนียในเดือนกรกฎาคม 2019 และในเดือนกันยายน 2020 ผ่านBetMGMในตลาดคาสิโนออนไลน์ใหม่ของเวสต์เวอร์จิเนีย สมัครเล่นยูฟ่าเบท

มิชิแกน สตูดิโอ :

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ในปลายปีนี้ “ผู้นำระดับโลกในการเล่นเกมสด” ที่ประกาศตัวเอง [ Evolution ] จะเปิดตัวสตูดิโอถ่ายทอดสดคาสิโนที่ล้ำสมัยในรัฐมิชิแกน รองจากนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียจะเป็นประเทศที่สามในสหรัฐอเมริกาและอันดับที่ 11 ของโลก

มิลลาร์เสริม…

“เราพร้อมที่จะเพิ่มโอเปอเรเตอร์ในตลาดสหรัฐทั้งหมดในช่วงปี 2564 และมีโรดแมปสำหรับการเปิดตัวเกมที่มีชื่อเสียง และดังที่เราได้แสดงให้เห็นอีกครั้งแล้ว เราพร้อมแล้วสำหรับตลาดใหม่ที่เปิดขึ้นมาและร่วมเป็นพันธมิตรกับคาสิโนเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นของพวกเขาในนาทีที่พวกเขาถ่ายทอดสด”

ฝรั่งเศสผู้ประกอบการคาสิโนGroupe Partoucheได้รายงานว่ามีใบอนุญาตสำหรับแกรนด์คาสิโนสถานที่ในเมืองสปาเล็ก ๆ ของForges-les-Eauxขยายโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งปีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะเปิดประกวดราคาใหม่เนื่องจากการอย่างต่อเนื่องการแพร่ระบาด coronavirus

ตามรายงานเมื่อวันจันทร์จาก G3Newswire บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในปารีสมีกำหนดจะเห็นใบอนุญาตสำหรับโรงงาน Normandy ที่ปิดให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ Forges Hotel SA จะหมดอายุในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการเปิดตัวกระบวนการเพื่อค้นหาผู้ประกอบการทดแทนนั้นล่าช้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการมีอยู่ของ coronavirus อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าชุมชนของผู้อยู่อาศัยประมาณ 4,000 คนต่างกระตือรือร้นที่จะตกลงข้อตกลงและเห็นธุรกิจทั้งหมดย้ายไป เว็บไซต์ขนาดใหญ่

ใบอนุญาตราคาแพง:

บ้านของโต๊ะเกมสิบเอ็ดโต๊ะและสล็อตประมาณ 300 ช่องคาสิโนแกรนด์อายุ119 ปีรายงานว่ามีรายรับจากการเล่นเกมรวมประจำปีสำหรับปี 2019 อยู่ที่ประมาณ33.5 ล้านยูโร (40.7 ล้านเหรียญสหรัฐ)เพื่อยกมรดกให้กับชุมชนท้องถิ่นประมาณ3 ล้านยูโร (3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) แม้จะมีโชคลาภนี้Forges-les-Eauxหวังว่าจะนำเงิน 670 ล้านยูโร (814.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)สำหรับใบอนุญาต 20 ปีใหม่ซึ่งจะบังคับให้ผู้ประกอบการต้องมอบ50,000 ยูโร (60,800 เหรียญสหรัฐ)สำหรับ ‘การพัฒนาการท่องเที่ยว’ และจ่าย ภาษี 15% รายได้เกินกว่า5 ล้าน€ ($ 6 ล้านบาท)

ความสำเร็จที่ตามมา:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและGroupe Partoucheถูกนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลข่าวที่มีส่วนขยาย 20 ปีใบอนุญาตสำหรับคาสิโน Palavasสถานที่ทำงานในภาคใต้ของฝรั่งเศสริมทะเลเมืองตากอากาศของPalavas-les-Flots นี้สิ่งอำนวยความสะดวกขนาดเล็กที่มีตารางการเล่นเกมห้าและ 100 ช่อง chalked ต้นฉบับขึ้นบาง13,700,000 € (16.6 $ ล้านบาท)ในรายได้จากเกมขั้นต้น 2,019 กับผู้ประกอบการในปัจจุบันชุดนี้จะยังคงอยู่ในสถานที่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของ 2041