สมัคร Sa Game เก็นติ้งคลับ ผู้เล่นสามารถ

สมัคร Sa Game ผู้เล่นสามารถตั้งตารอเกมสล็อตใหม่ไม่ใช่แค่หนึ่งเกมแต่สองเกมในสัปดาห์นี้ เนื่องจาก Yggdrasil Gaming และ Nolimit City ได้เปิดตัวเกมใหม่ Yggdrasil ได้ตัดสินใจที่จะเสนอสล็อตการผจญภัยในครั้งนี้ในชื่อ Untamed Wilds เกมดังกล่าวนำผู้เล่นไปสู่ชนบทห่างไกลของชาวนอร์ดิกซึ่งพวกเขาพยายามและทำให้เชื่องฝูงสัตว์เพื่อรับชัยชนะ! Nolimit ได้เปิดตัว Tractor Beam เกมที่อิงจากชีวิตในฟาร์มและการเผชิญหน้ากับเอเลี่ยน!

ต่อสู้กับองค์ประกอบ:

เริ่มต้นด้วย สมัคร Sa Game Untamed Wilds มันมีกราฟิกและแอนิเมชั่นที่น่าทึ่ง พาผู้เล่นตรงไปยังภูเขาที่ขรุขระและแม่น้ำที่เย็นยะเยือก ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับองค์ประกอบต่าง ๆ ขณะที่พวกเขายังคงตามล่าสัตว์ป่าดุร้ายและรางวัล สัตว์ร้ายแต่ละตัวมีที่อยู่อาศัยเฉพาะของตัวเองซึ่งต้องสำรวจระหว่างการเล่นเกม

ชื่อนี้เปิดตัวโดยYggdrasilเฉพาะกับSvenska Spel Sport & Casinoทำให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมสล็อตใหม่ก่อน ผู้เล่นจะต้องจับตาดูสิ่งมีชีวิตเฉพาะบนวงล้อ รวมถึงหมี กวางมูส และหมาป่า

หมีจะใช้กรงเล็บของเขาเพื่อรูดวงล้อและให้การเข้าถึงป่า กวางมูสจะพุ่งทะลุต้นไม้ในป่าเพื่อให้ตัวคูณในเกม หมาป่าในเกมสล็อตออนไลน์จะเรียกสมาชิกในแพ็คเพื่อจัดเตรียมไวด์ที่ซ้ำกัน ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสมากขึ้นที่จะชนะ

ตามที่ซัพพลายเออร์ …

Jonas Strandman นักยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์อาวุโส ให้ความเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่นี้โดยกล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นชาวสวีเดนเอง ธีมนี้ใกล้เคียงกับใจผมมาก ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินกับการผสมผสานอย่างลงตัวของความเงียบสงบโดยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติรวมกับพลังดิบของถิ่นทุรกันดารของชาวนอร์ดิก นี่คือการผลิตคุณภาพสูงที่เราได้พัฒนาขึ้นสำหรับพันธมิตรที่มีค่าของเรา และเราเชื่อว่าจะได้รับความนิยมอย่างมาก”

ชีวิตในฟาร์มและมนุษย์ต่างดาว?

ตอนนี้เพื่อTractor BeamจากNoLimit เกมใหม่นี้ใช้วิธีการที่สนุกสนานกับเอเลี่ยนที่บุกรุกฟาร์ม เมื่อโหลดเกมแล้ว คุณจะเห็นช่องวิดีโอที่มีแต่ละแถวปรากฏราวกับว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มกำลังถูกลักพาตัว พวกเขาดูงี่เง่าด้วยความกลัวในสายตาของพวกเขาขณะที่พวกเขาถูกเอเลี่ยนมาเยี่ยมดาวดวงนี้

เกมดังกล่าวมีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น Clone Attack และ Beam’em up ด้วย Clone Attack สัญลักษณ์การจ่ายเงินสูงแบบสุ่มสามารถปรากฏได้ทั่วบริเวณรีล ใน Beam’em Up สัญลักษณ์ของราชวงศ์จะถูกฉายแสงเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับการชนะที่สูงกว่า

ตามเมืองโนลิมิต …

Per Lindhelmer เจ้าของผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า “Tractor Beam มีแนวทางที่แตกต่างในกระบวนการสร้าง เราเริ่มต้นด้วยชื่อเกม และจากนั้นสร้างแนวคิดของเกมสำหรับทั้งธีมและการออกแบบทางคณิตศาสตร์ เราได้สร้างสล็อตที่สนุกและมีชีวิตชีวา โดยส่วนตัวแล้วเป็นเกมที่คาดหวังไว้สูงด้วยกราฟิกและคณิตศาสตร์ที่ขัดเกลาอย่างน่าอัศจรรย์”Betsoft Gaming ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เกมคุณภาพสูงที่มีสำนักงานใหญ่ในวัลเลตตา จะเปิดเผยนวัตกรรมล่าสุดที่ iGB Live! ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศฮอลแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 16-19 กรกฎาคม ที่ RAI Amsterdam Convention Centre

ผู้พัฒนาเนื้อหาคาสิโนระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมเพิ่งได้รับชัยชนะจากงาน EGR B2B Awards ประจำปีนี้ในตอนเย็นของวันที่ 25 มิถุนายนที่ลอนดอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านนวัตกรรมในซอฟต์แวร์คาสิโน RNGและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้พัฒนาเกมการพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในการสถาปนา นิตยสาร Corporate Vision Media Innovator Awards 2019 ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน

โกลด์ แคนยอน :

และสำหรับแฮตทริกนั้น นักประดิษฐ์จากมอลตาก็คว้ารางวัล G2E Asia Awards ได้ โดยพูดถึงBest B2B Digital Product Solution ที่บ้าน นักพัฒนาที่ก้าวหน้านี้จะเปิดตัวGold Canyon ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ ( 23 กรกฎาคม ) รวมถึงชื่อล่าสุดคือ Spinfinity Man ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ที่งานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของฤดูร้อนบนสแตนด์ M- 14 ในเมืองหลวงเนเธอร์แลนด์

ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ …

ตั้งตบเบา ๆ ในใจกลางประเทศคาวบอยGold Canyon ที่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นในสล็อต 5 × 3 แบบดั้งเดิมและเต็มไปด้วยสมบัติ สปินพิเศษ และคุณสมบัติโบนัส ทั้งหมดที่รอการค้นพบ ชื่อใหม่จะสดใหม่จากสายการผลิตของBetsoftโดยทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่สามารถเพลิดเพลินกับสล็อตวิดีโอเป็นครั้งแรกที่iGB Live!

ดีเป็นสองเท่า :

คณะผู้แทนยังจะสามารถที่จะได้สัมผัสกับที่เพิ่งเปิดตัว ซูเปอร์แกนSpinfinity ผู้ชาย ,ซึ่งได้ทำอยู่แล้วสาดใหญ่ในตลาดที่มีความพยายามของเขาอาชญากรรมหยุดที่ ridding Metropolis ของความชั่วร้ายดร. X และในเวลาเดียวกันเผยให้เห็นมากมายเหลือเฟือ ของชัยชนะครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้จัดการคาสิโน :

พอร์ตโฟลิโอเนื้อหาที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ Betsoft ได้รับการจัดการโดยระบบการรายงานและการจัดการเกมที่ทรงพลังและสมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ‘ ผู้จัดการคาสิโนแบ็คออฟฟิศขั้นสูง แบบแยกส่วน และปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ‘ ระบบการจัดการที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดได้รวมเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งนำประสิทธิภาพของเกมไปสู่ระดับถัดไป และปรับปรุงงานการบริหารและการสนับสนุนในแต่ละวันของผู้ปฏิบัติงาน

Annamaria Anastasi ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Betsoft ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอที่กำลังจะเกิดขึ้น กล่าวว่า…

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะนำเสนอเนื้อหาล่าสุดของเราที่ iGB Live! หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในการแสดงของปีที่แล้วกับ Max Quest: Wrath of Ra ดังนั้นอย่าลืมแวะชมสแตนด์หมายเลข M-14เพื่อสัมผัสประสบการณ์คาสิโนที่สมจริงที่สุดในอุตสาหกรรม และเพื่อลองเล่นเกมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของเรา ”

การปฏิวัติภารกิจสูงสุด :

ครั้งแรกที่ได้รับรางวัล EGR ที่เคยผลิตได้รับการยอมรับสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงเกมสร้างสรรค์เปิดตัวที่ผ่านมา 12 เดือนที่สะดุดตาที่สุดปล่อยปฏิวัติ, แม็กซ์เควส: ความโกรธเกรี้ยวของ Ra

เกมดังกล่าวได้รับการยกย่องอย่างมากจากพันธมิตรของ Betsoft โดยผู้ให้บริการเรียกมันว่า “น่าทึ่ง” “พลิกเกม ” และ “พลิกโฉม” เกมหลักสำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินจริงได้เปลี่ยนการเล่นเกม RNG โดยแทนที่สัญลักษณ์และวงล้อที่กำหนดสล็อตแบบดั้งเดิมตลอดไป ด้วย ‘ประสบการณ์การยิงแบบโต้ตอบและทุกการกระทำ’ผู้ประกอบการคาสิโนที่ดินตามในมาเก๊าที่ประสบความสำเร็จจักรวาลกรุ๊ป จำกัดได้ประกาศข่าวว่าหวังที่จะได้รับอนุญาตของรัฐบาลภายในปีนี้จะเริ่มการก่อสร้างในขั้นต่ำ $ 76 ล้านบาทนอกเหนือจากPonte 16 รีสอร์ท

การเปิดเผยอย่างรอบคอบ:

ตามรายงานวันพุธจาก GGRAsia การเปิดเผยมาผ่านทางรองประธานของบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง Hoffman Ma Ho Man และหมายความว่าแผนของบริษัทที่จะนำห้างสรรพสินค้าและพื้นที่คาสิโนเพิ่มเติมบางแห่งไปยังสถานที่ริมน้ำอาจเป็นได้ แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564

ความกลัวน้ำท่วม:

เปิดในปี 2008 ตามแนวฝั่งตะวันออกของ Inner Harbor, 408 ห้องPonte 16 รีสอร์ทในปัจจุบันมี 270,000 ตารางฟุตในการดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตคาสิโนที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเล่นการพนันในท้องถิ่นยักษ์SJM Holdings Limited แต่ที่มาเก๊าคุณสมบัติเป็นบริเวณใกล้เคียงกับวิธีการน้ำที่มันมักจะตกเป็นเหยื่อของน้ำท่วมเช่นสองปีที่ผ่านมาเมื่อมันถูกน้ำท่วมเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่น Hato

คำตอบขั้นสูง:

มีรายงานว่าหม่าบอกกับGGRAsiaว่าบริษัทของเขาได้รวม ‘การแก้ปัญหาน้ำท่วม’ ไว้ในแผนการขยายอย่างเป็นทางการสำหรับรีสอร์ท Ponte 16 สูง 20 ชั้น และความก้าวหน้านี้จะสามารถจัดการกับน้ำท่วมที่เกิดจากกระแสน้ำที่สูงมาก และทั้งหมดยกเว้นที่ร้ายแรงที่สุด ของพายุ

ความยืดหยุ่นทางการเงิน:

Ponte เป็นหนึ่งในสองคาสิโนที่จะครอบครองพื้นที่ต่ำของคาบสมุทรมาเก๊ากับที่สองเป็นตำนาน Palace Hotelจากมาเก๊าตำนานพัฒนา จำกัด นอกจากนี้ Ma ยังบอกกับ GGRAsia ว่าSuccess Universe Group Limitedได้ ‘ใช้เวลามากมายในการศึกษาปัญหาน้ำท่วม’ ก่อนที่จะส่งแผนขยายต่อรัฐบาลท้องถิ่น และในที่สุดโครงการนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากถึง 102.3 ล้านดอลลาร์ .ชื่อเกมสล็อตออนไลน์อื่นได้รับการประกาศโดย Play’n GO ผู้จำหน่ายคาสิโน บริษัทยังคงยุ่งมากในปีนี้ โดยเปิดตัวรุ่นใหม่หลังการเปิดตัว คราวนี้ ซัพพลายเออร์ตัดสินใจที่จะใช้เวทมนตร์ สร้างช่องวิดีโอห้ารีลตาม Merlin จากตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ ชื่อเรื่อง Rise of Merlin ผู้เล่นจะพบว่า Merlin เป็นตัวของตัวเองที่อายุน้อยกว่า โดยมีประสบการณ์และสติปัญญาน้อยกว่ามาก

คุณสมบัติของ Rise of Merlin:

เมื่อโหลดเกมใหม่ ผู้เล่นจะพบว่าวงล้อเป็นสีน้ำเงินและสีม่วงที่สวยงามพร้อมสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น 10, J, Q, K และ Ace พร้อมกับลูกบอลคริสตัล มังกร และอื่นๆ ลูกบอลคริสตัลคือการกระจาย ให้สปินพิเศษเมื่อพบสัญลักษณ์สามตัวขึ้นไปบนวงล้อ นอกจากนี้ยังใช้แทนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเพื่อช่วยสร้างชุดค่าผสมที่ชนะ

ระหว่างรอบการหมุนพิเศษ สัญลักษณ์ขยายพิเศษจะถูกสุ่มเลือก เป้าหมายของสัญลักษณ์คือการช่วยให้คุณชนะมากขึ้นในระหว่างรอบ คุณลักษณะนี้สามารถเรียกใช้งานได้โดยเปิดใช้งานสัญลักษณ์ขยายได้ถึง 9 แบบ!

หลังจากชนะแบบมาตรฐานแล้ว ผู้เล่นยังสามารถเลือกที่จะมีส่วนร่วมในคุณสมบัติการเดิมพันที่Play’n GO ได้เพิ่มเข้าไปในเกม ผู้เล่นสามารถเพิ่มการชนะเป็นสองเท่าหรือสี่เท่าโดยเลือกสีหรือชุดไพ่ที่เหมาะสมโดยคว่ำหน้าลงบนวงล้อ

ตามที่ Play’n GO …

Johan Törnqvist CEO ให้ความเห็นว่า: “เราได้เปิดตัวเกมตามแนวคิดและธีมยอดนิยมมากมาย เช่น อียิปต์โบราณ ไวกิ้ง และมนุษย์ต่างดาวในอวกาศ อย่างไรก็ตาม เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมนี้เหมาะสมกับธีม มากกว่าแค่พยายามกระโดดข้ามสิ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับข่าวลือแรกๆ และหากคุณดูเกมอย่าง Legacy of Egypt และ Viking Runecraft คุณจะเห็นว่าจุดยืนของเราได้ผล

Rise of Merlin เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นพร้อมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมให้เพลิดเพลิน และธีมของเกมนั้นเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นเท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ”

เข้าร่วมชื่อใหม่อื่น ๆ :

การเพิ่มขึ้นของเมอร์ลินตอนนี้เข้าร่วมอื่น ๆ ใหม่สล็อตออนไลน์ชื่อโดยผู้ผลิตรวมทั้งที่เพิ่งเปิดตัวเกมในสมัยโบราณ สล็อตออนไลน์ใหม่ตั้งอยู่ในที่เกิดเหตุโรมันให้ผู้เล่นที่มีกราฟิกที่มีคุณภาพและภาพเคลื่อนไหว

ชื่อเรื่องรวมถึงรอบโบนัส Enter the Arena ซึ่งผู้เล่นเลือกนักรบเพื่อเริ่มการต่อสู้ ผู้เล่นมีตัวเลือกในการเลือกแชมป์ Amazonia หรือ Spartacus และชมการต่อสู้ในอารีน่า โดยหวังว่าจะได้ผลในเชิงบวก

หลังจากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายระดับประเทศเกี่ยวกับการพนันลอตเตอรี ผู้ควบคุมการพนันของสวีเดน Spelinspektionen ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการและปรับเป็นจำนวนเงิน 700,000 โครนสวีเดน (73,304 ดอลลาร์สหรัฐ) แก่ผู้ดำเนินการพนันลอตเตอรี United Lottery Solutions

รายงานการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศพบว่า Lottoland ที่ได้รับอนุญาตจากสวีเดน ผ่านทางเว็บไซต์ lottoland.se ได้จัดเดิมพัน Eurojackpot ล็อตโต้ข้ามชาติยุโรป โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Svenska Spel ผู้ถือสิทธิ์

ห้ามเดิมพันผลลอตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับใบอนุญาตก่อน

ผลการตรวจทาน :

ตามระเบียบการพนันของสวีเดนเฉพาะหน่วยงานสาธารณะหรือรัฐที่ระบุเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอลอตเตอรี่แบบดั้งเดิมในขณะที่บริษัทที่มีใบอนุญาตการพนันของสวีเดนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอการเดิมพันผลของลอตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับใบอนุญาตก่อน

มีรายงานเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบโดย Spelinspektionen ยังพบว่า United Lottery Solutions ได้จัดเตรียมบัตรขูดออนไลน์ผ่าน Lottoland.se ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของใบอนุญาตของสวีเดน

กำหนดโทษ :

Spelinspektionen ระบุ …

“บริษัทเกมได้ทำการแก้ไขแล้ว แต่การละเมิดเกิดขึ้นเป็นเวลานานและถูกตัดสินโดย Gaming Inspectorate ว่าร้ายแรง

“บนเว็บไซต์ของ United Lottery Solutions ยังคงเสนอการเดิมพันลอตเตอรี่ที่จัดโดยผู้เล่นนอกระบบการออกใบอนุญาตของสวีเดน สิ่งนี้ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของสวีเดน แต่บริษัทยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าลูกค้าไม่ได้เข้าร่วมในลอตเตอรี่จริง แต่ในการเดิมพันผลลอตเตอรี่

“ยูไนเต็ดโซลูชั่นจับสลากได้รับการแจ้งเตือนจากการเล่นเกมและการตรวจสอบจะต้องจ่ายค่าปรับของ SEK700,000 ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดและการหมุนเวียนของบริษัทในตลาดสวีเดน”

Nigel Birrell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lottoland ให้ความเห็นเกี่ยวกับการละเมิดลอตเตอรีของ United Lottery กล่าวว่า…

“เราทราบถึงประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านการพนันของสวีเดน (Spelinspektionen) และกำลังอยู่ในการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้”

การเพิกถอนใบอนุญาตการเล่นเกมทั่วโลก :

การตัดสินเกิดขึ้นหลังจากนั้น ในวันจันทร์ มีข่าวออกมาว่าหลังจากการทบทวนการดำเนินงานของสวีเดนอย่างถี่ถ้วน Spelinspektionen เพิกถอนใบอนุญาตของ บริษัท SafeEnt Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Global Gaming (GLOBAL: FN Stockholm) ในประเทศสแกนดิเนเวีย SafeEnt ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นการพนันที่จะให้บริการในพื้นที่ iGaming ท้องถิ่นกับทั้ง Spellandet.com และ NinjaCasino.com คาสิโนออนไลน์

ผู้ควบคุม Te ตัดสินว่ามี ” ข้อบกพร่องร้ายแรง ” ในลักษณะที่ SafeEnt ดำเนินการตามลำดับในตลาดเกมในสวีเดน รวมถึงนโยบายการป้องกันผู้เล่นและต่อต้านการฟอกเงิน

ไม่นานหลังจากข่าวเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาต Global กล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของผู้ควบคุมการเล่นเกมทันที

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของสวีเดน บริษัท Global เป็นหนึ่งในบริษัทมากกว่า 70 แห่งที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น เนื่องจากกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้เพื่อให้ถูกกฎหมายและควบคุม iGaming ในประเทศสแกนดิเนเวียEvoplay Entertainment สตูดิโอพัฒนาเกมยอดนิยมได้ลงนามในข้อตกลงกับ Leonbets ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Evoplay ขยายธุรกิจในตลาดโลกโดยเสนอพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดให้กับ Leonbets

ข้อตกลงเนื้อหา:

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของสตูดิโอพัฒนาจะเผยแพร่ผ่าน Leonbets โดยมีสล็อต เกมบนโต๊ะ และเกมทันใจรวมอยู่ด้วย แม้ว่าบริษัทจะก่อตั้งขึ้นเมื่อสองปีที่แล้ว แต่ Evoplay มีเกมมากกว่า 60 เกมในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา และประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาเนื้อหาที่ผู้เล่นต้องการ

ประเภทของเกมที่สร้างขึ้นนั้นมีความสมจริงมากกว่าและเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยเป็นสตูดิโอแรกในอุตสาหกรรมที่สร้างช่อง full HD และ VR สองช่องที่นำเสนอในเบราว์เซอร์

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด…

Alexander Levchenko ซีอีโอของ Evoplay ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนครั้งใหม่โดยกล่าวว่า: “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญากับ Leonbets ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม

“ชื่อเสียงของทีม Leonbets ในฐานะพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมและผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้านำหน้าพวกเขา และเรามั่นใจว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทยาวแห่งความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จร่วมกัน”

Dimitry Popov โฆษกของ Leonbets แสดงความคิดเห็นเช่นกันว่าเกมของ Evoplay เป็น ‘สินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม’ ที่จะนำเสนอควบคู่ไปกับเกมที่มีอยู่ Popov ชี้ให้เห็นว่าสล็อต 3D/VRของบริษัทจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เล่นของพวกเขา

เกมโป๊กเกอร์รัสเซียใหม่:

การประกาศความร่วมมือครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ Evoplay ประกาศการก่อตั้ง Russian Poker เป็นครั้งแรกในปีนี้ เกมโป๊กเกอร์ใหม่ท้าทายผู้เล่นโป๊กเกอร์เพื่อเอาชนะเจ้ามือด้วยการรวบรวมคะแนนจากสามมือที่เล่นพร้อมกัน

เกมดังกล่าวเปิดตัวหลังจาก ET Lost Socks ซึ่งเป็นวิดีโอสล็อตที่สร้างโดย Evoplay ให้ประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร ผู้เล่นของ Leonbet จะสามารถเข้าถึงเกมที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้และต้องขอบคุณพันธมิตรใหม่อีกมากมายพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดีสำหรับคาสิโนทั้งสิบสองแห่งในเพนซิลเวเนียเนื่องจากรัฐสามารถบันทึกรายรับจากการเล่นเกมรวมเพิ่มขึ้น 2.59% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนเกือบ 286.14 ล้านดอลลาร์

ชัยชนะของเกมบนโต๊ะ:

ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียในวันอังคาร การปรับปรุงโดยรวมนำโดยการเติบโตเกือบ 2.21% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายรับรวมของเกมบนโต๊ะรวมเป็น 76.55 ล้านดอลลาร์และเสริมด้วยรายได้รวมประมาณ 2.86 ล้านดอลลาร์จาก แหล่งรวมหนังสือกีฬาใหม่แปดเล่มของเขตอำนาจศาลตะวันออก

Parx มีชัย:

ผู้นำกลุ่มในแง่ของรายรับจากการเล่นเกมขั้นต้นในเดือนพฤษภาคมคือParx Casinoของ Bensalem ซึ่งเป็นเจ้าของโดยGreenwood Gaming and Entertainment Incorporatedซึ่งเพิ่มขึ้น 2.75% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับเกือบ 53.18 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขยังแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ได้รับการผลักดันจากรายรับจากการเก็บยักษ์ของโรงแรมกว่า 220 ตารางการเล่นเกมเอื้อมมือไป 16.14 $ ล้านบาทซึ่งเคยเป็นตัวแทนบวมเทียบเคียง 0.58% พร้อมกับบางส่วน 639,922 $ ในรายได้ใหม่จากเดิมพัน

เบธเลเฮมทำให้ยุ่งเหยิง:

ข้อมูลอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ระบุว่าWind Creek Bethlehemซึ่งเดิมชื่อSands Casino Resort Bethlehemครอบครองจุดที่สองในแง่ของรายรับจากการเล่นเกมขั้นต้นในเดือนพฤษภาคมแม้จะมีจำนวน 43.67 ล้านดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ว่าลดลง 6.34% เมื่อเทียบเป็นรายปี สนาม Northampton County เพิ่งขายโดยอดีตเจ้าของLas Vegas Sands Corporationให้กับPoarch Band of Creek Indiansซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์และยังแสดงให้เห็นว่ารายได้รวมลดลง 10.61 เปอร์เซ็นต์จากเกมบนโต๊ะเป็น 17.53 ล้านดอลลาร์

ผลผลิตพิตส์เบิร์ก:

ตัวเลขจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียแสดงให้เห็นว่าริเวอร์สคาสิโนพิตส์เบิร์กเป็นอันดับสามในแง่ของรายรับจากการเล่นเกมขั้นต้นในเดือนพฤษภาคมโดยมีมูลค่าเพียง 32.49 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.21% เมื่อเทียบเป็นรายปี การร่วมทุนใจกลางเมืองที่ดำเนินการโดยRush Street Gamingยังเพิ่มรายรับจากเกมบนโต๊ะเพิ่มขึ้น 9.53% เหลือเพียง 6.89 ล้านดอลลาร์ในขณะที่นำเงินมา 641,029 ดอลลาร์จากการเดิมพันกีฬา

การยกระดับฟิลาเดลเฟีย:

คาสิโน SugarHouse Casinoของฟิลาเดลเฟียเป็นเจ้าของโดย Rush Street Gaming ในเดือนที่ 31 วันในอันดับที่สี่เนื่องจากรายรับจากการเล่นเกมรวมเพิ่มขึ้น 12.01% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อทำรายได้มากกว่า 28.72 ล้านดอลลาร์ สถานที่ให้บริการนี้อยู่ในขั้นตอนของการรีแบรนด์เป็นริเวอร์สคาสิโนฟิลาเดลเฟียและนอกจากนี้รายงานการปรับปรุงอย่างมาก 30.38% เทียบเคียงในรายรับจากเกมบนโต๊ะเป็น 13.16 ล้านดอลลาร์ในขณะที่หนังสือกีฬาออนไลน์และทางบกใหม่เพิ่มเงินจำนวน 711,845 ดอลลาร์ให้กับเงินกองกลาง

ข้อสรุปที่เปรียบเทียบได้:

The Meadows Racetrack and CasinoและHollywood Casino ที่ Penn National Race Courseไม่ได้แยกจากกันมากนักในอันดับที่ห้าและหกแม้ว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมในเดือนพฤษภาคมที่ 21.59 ล้านดอลลาร์และ 21.46 ล้านดอลลาร์แสดงถึงการเพิ่มขึ้นทุกปีที่ 4.87% และ 1.58% ตามลำดับ ในขณะที่อดีตบันทึกการลดลง 9.72% เมื่อเทียบกับเกมบนโต๊ะที่ทำรายได้ 2.92 ล้านดอลลาร์ เกมหลังสามารถเติบโตได้อย่างน่าประทับใจ 4.15% เป็น 3.14 ล้านดอลลาร์

ความกังวลของ Harrah:

พฤษภาคมพิสูจน์ได้ว่าเป็นเดือนที่น่าผิดหวังสำหรับHarrah’s Philadelphiaเนื่องจากโรงงานในเดลาแวร์เคาน์ตี้มีรายรับจากการเล่นเกมรวมลดลง 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 21.23 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายรับจากคอลเล็กชั่นเกมบนโต๊ะลดลง 18.67% เป็น 4.27 ล้านดอลลาร์ แต่สถานที่ซึ่งเป็นเจ้าของโดยCaesars Entertainment Corporationเป็นหนึ่งในคาสิโนแห่งแรกในเพนซิลเวเนียที่เปิดตัวหนังสือกีฬาในบ้านและการดำเนินการนี้ทำให้มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 138,094 ดอลลาร์

ในแง่ของMohegan Sun Poconoของ Luzerne County ข้อมูลจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียแสดงให้เห็นว่ารายได้เกมรวมของเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 2.49% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 20.84 ล้านดอลลาร์โดยเกมบนโต๊ะของโรงงานบันทึกเพิ่มขึ้น 30.92% เป็นมากกว่า 3.79 ล้านดอลลาร์ .

ไก่แจ้ช่วยเพิ่ม:

เกี่ยวกับคาสิโนขนาดเล็กสี่แห่งของรัฐMount Airy Casino Resort เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น 2.75% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายได้จากการเล่นเกมในเดือนพฤษภาคมเป็น 15.97 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากโต๊ะเกมเพิ่มขึ้นเกือบ 20% สู่ระดับ 3.52 ล้าน ตามมาด้วยValley Forge Casino Resortของ Montgomery County อย่างใกล้ชิดเนื่องจากทรัพย์สินรายรับ 12.51 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนของสถานที่ให้บริการนี้เพิ่มขึ้น 6.52% แม้ว่าการลดลง 4.09% ในตารางจะกลับมาสูงกว่า 3.63 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย

การปัดเศษรายการและPresque Isle Downs and Casinoมองเห็นรายรับจากการเล่นเกมรวมในเดือนพฤษภาคมแตะเกือบ 11.62 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.29% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่Lady Luck Casino Nemacolinบันทึกล่วงหน้าเล็กน้อยกว่า 0.12% เป็น 2.82 ล้านดอลลาร์ แต่สถานที่ทั้งสองแห่งประสบกับการลดลงของรายรับจากเกมบนโต๊ะของพวกเขาโดยมีมูลค่า 1.29 ล้านดอลลาร์ในอดีตซึ่งลดลง 1.44% ในขณะที่สถานที่หลังทนการลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ 40.84% ​​เหลือเพียง 239,713 ดอลลาร์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี:

ในที่สุด คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมอธิบายว่าคาสิโนทั้งสิบสองแห่งได้รับเงินภาษีจำนวน 12.31 ล้านเหรียญสหรัฐในรายได้จากภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่โต๊ะเล่นเกมของพวกเขาในขณะที่ภาคการเดิมพันกีฬาสำหรับทารกของรัฐได้มอบเงินไปแล้วประมาณ 1.03 ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าOktoberfestรุ่นต่อไปจะยังคงอยู่ห่างออกไปสามเดือน แต่ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์High 5 Gamesหวังว่าวิดีโอสล็อตBeer Barrel Bashแบบสี่แถวและ 80 เพย์ไลน์ใหม่จะช่วยให้ผู้เล่นมีอารมณ์ที่จะเฉลิมฉลองทั้งหมด สิ่งที่เบียร์

ความสนุกสนานของมิวนิค:

ผู้ริเริ่มใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อเปิดเผยว่าเกมล่าสุดมีธีมเกี่ยวกับเทศกาลเบียร์ประจำปีของมิวนิกและมีไอคอนที่มีความหมายเหมือนกันมากมาย เช่น bratwursts เพรทเซิล และหญิงสาวถือสตีนที่หมุนรอบทั้งห้าวงล้อ

แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่:

High 5 Gamesระบุว่าวิดีโอสล็อตล่าสุด นำเสนอ ‘การเล่นเกมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน’ ในขณะที่ยังนำเสนอผู้สนใจรักคาสิโนออนไลน์ด้วยโอกาส ‘ลุ้นรับรางวัลใหญ่’ ที่มีให้ผ่านการใช้สัญลักษณ์ Double Split และ Triple Split ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสามารถ เพิ่มความเป็นไปได้ของเพย์ไลน์มาตรฐานที่แสดงไอคอนที่มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น

ความพร้อมใช้งานของห้องนิรภัย:

Lauren Gazneliผู้จัดการอาวุโสพาร์ทเนอร์คู่ค้าของ High 5 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่า Beer Barrel Bash พร้อมให้บริการผ่านเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกลของ Vault แล้ว นอกจากนี้ ยังใช้ Wilds ที่ล็อกไว้เฉพาะของบริษัทของเธอ ซึ่งติดอยู่กับรีลและ อัปเกรดเป็นไอคอน Double Split และ Triple Split ในการหมุนสองรอบถัดไป

แถลงการณ์ของ Gazneli อ่านว่า…

“รัดสาย lederhosen ของคุณและเข้าร่วมกับเราในขณะที่เรายกสไตน์เย็นเยือกของเราเพื่อเป็นเกียรติแก่ Beer Barrel Bash ถึงเวลาปาร์ตี้ที่ High 5 Games และด้วย Lasting Loots ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสชนะมากขึ้นในการหมุนหลายรอบ เราจะฉลองการเปิดตัวเกมในตอนกลางคืน”หลังจากรอเกือบสี่ปีและ Nooksack Indian Tribe ทางเหนือของ Washington ได้รับอนุญาตให้เสนอเกมคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสอีกครั้งหลังจากประสบความสำเร็จในการเจรจาเงื่อนไขการเล่นเกมที่กระชับกับรัฐอีกครั้ง

เวลาที่มีปัญหา:

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากหนังสือพิมพ์ The Bellingham Herald ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเคยดำเนินการคาสิโนอะบอริจินคู่หนึ่งซึ่งครอบคลุมคาสิโน Nooksack River และคาสิโน Nooksack Northwood ที่เล็กกว่า สถานที่เดิมได้รับอนุญาตโดยเจตนาให้เสนอเกมรวมถึงแบล็กแจ็ก โป๊กเกอร์ ลูกเต๋าชนิดหนึ่งและรูเล็ต แต่ถูกปิดในปี 2558 เนื่องจากปัญหาทางการเงินทำให้เพื่อนร่วมชาติใกล้เคียงมีเพียงความบันเทิงระดับ II เช่นบิงโก

การปรับที่ตกลงกัน:

อย่างไรก็ตามNooksack Indian Tribeรายงานว่าได้แก้ไขข้อกำหนดของการเล่นเกมขนาดกะทัดรัดในปี 1991 ในเดือนมีนาคมและตั้งใจที่จะเริ่มเสนอเกม Class IIIที่ทำกำไรได้มากกว่าที่Nooksack Northwood Casinoตั้งแต่วันนี้ นี้Whatcom มณฑลสถานที่ตั้งอยู่น้อยกว่าหนึ่งไมล์จากชายแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับแคนาดาและเป็นต้นฉบับปิดชั่วคราวโดยสำนักงานกิจการอินเดียในปี 2017 สำหรับการละเมิดของการเล่นเกมอินเดียพระราชบัญญัติ

การสนับสนุนเสริม:

The Bellingham Heraldรายงานว่า Nooksack Northwood Casino ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองLyndenเล็กๆ ในกรุงวอชิงตันและตอนนี้จะต้องมอบเงินรางวัลสุทธิประจำปีมากกว่า 0.07% เพื่อช่วยในการระดมทุนของโปรแกรมและแคมเปญที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา การเล่นการพนัน

ทบทวนเป็นประจำ:

ในที่สุด สำนักกิจการอินเดียตั้งข้อสังเกตในการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนว่าข้อตกลงใหม่ของ Nooksack Indian Tribe แสดงถึงการแก้ไขครั้งที่เจ็ดของการเล่นเกมที่กระชับกับรัฐและอนุญาตให้เรียกใช้ ‘กิจกรรมการเล่นเกมระดับ III บนดินแดนอินเดีย’

อ่านอัพเดทจากสำนักกิจการอินเดีย…

“การแก้ไขอนุญาตให้เล่นเกม Class III ที่สิ่งอำนวยความสะดวกสองแห่งที่จะตั้งอยู่ในดินแดนของชนเผ่า ต้องการให้ชนเผ่าเริ่มโปรแกรมการพนันที่มีปัญหา อัปเดตการบริจาคของชุมชนของชนเผ่า อัปเดตการใช้กฎหมายของรัฐที่สอดคล้องกับความกะทัดรัดและจัดให้มีการตรวจสอบและการเจรจาใหม่ กะทัดรัดเป็นประจำ”Iforium บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ eGaming ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดักลาส บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้เข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมของรัฐนิวเจอร์ซีย์

เหตุการณ์สำคัญครั้งสำคัญคือ New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJ DGE) อนุญาตให้บริษัทสละสิทธิ์ในการทำธุรกรรมเพื่อจัดหาผู้ให้บริการชั้นนำด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ …

…ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการรวมคาสิโนGameflexของIforiumได้ผ่านทางบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นใหม่อย่างCCAG NJโดยมีหุ้นส่วนเปิดดำเนินการเพียงไม่กี่สัปดาห์

แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหนัก :

เกาะ Isle of Man -based ของ บริษัท มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้อย่างแพลตฟอร์ม ‘มอบคาสิโนและการเล่นเกมที่สมบูรณ์วิธีการแก้ปัญหา’ เพื่อประกอบการรวมไปถึง:

บูรณาการอย่างราบรื่น

เกมมากกว่า 9,000 เกม

ผู้ให้บริการเกมมากกว่า 100 ราย

การนำส่ง Web API

สอดคล้องกับกฎระเบียบหลายตลาด

เอ็นจิ้นโบนัสที่ไร้รอยต่อและเอ็นจิ้นความภักดี

ระบบการจัดการเกม (GMS)

เครื่องมือแบ่งส่วน CRM Player

การรายงานตามเวลาจริงและการรายงานข่าวกรองธุรกิจ

รองรับหลายแบรนด์/หลายสกุลเงิน

ช่องทาง Omni / การรับรู้หลายช่องสัญญาณ

รองรับ API ฟรีสปิน

ทั้งหมดนี้ รวมถึง ‘ช่วงของเนื้อหาที่ได้รับการรับรองจากนิวเจอร์ซีย์’ พร้อมใช้งานแล้ว- ผ่านการผสานรวม API เดียว – สำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจากนิวเจอร์ซีย์

ขั้นตอนแรก :

Phil Parry ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของIforiumให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวว่า…

“ฉันยินดีที่จะยืนยันการรับการยกเว้นการทำธุรกรรมจาก New Jersey DGE นี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับเราในแง่ของการเติบโตของ Iforium และสำหรับสหรัฐอเมริกา ถือเป็นก้าวแรกในแผนการขยายธุรกิจที่ครอบคลุมของเรา

“เราตั้งตารอที่จะประกาศเปิดตัวผู้ให้บริการรายแรกในสหรัฐฯ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า”

บันทึกที่พิสูจน์แล้ว :

ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 บริษัท ที่มีประสบการณ์และนวัตกรรมเป็นผู้รับของผู้ผลิต EGR B2B ไอทีแห่งปีรางวัลและCEEGC คาสิโนได้รับรางวัล 2017 และ 2018

ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง รวมถึง ONJN ในโรมาเนียและสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพนันแห่งสหราชอาณาจักร Iforium เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 13 ปี นอกจากนี้ บริษัท ปลอมแปลงเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท เนื้อหาอุรุกวัยดิจิตอลความบันเทิง, Patagonia ความบันเทิงและมอลตาสำนักงานใหญ่ของ บริษัท เกมคาสิโนออนไลน์ที่พัฒนาGaming เสือแดงผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ Fugaso ได้ประกาศว่าจะมาถึงอัมสเตอร์ดัมในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วม iGB Live! นิทรรศการและแสดง ‘คุณสมบัติเกมที่น่าทึ่ง’ ที่นำเสนอโดยเกมทั้งหมดรวมถึง Trump It Deluxe, Stoned Joker และ Imhotep Manuscript ที่เพิ่งเปิดตัว

การเข้าร่วมอัมสเตอร์ดัม:

ผู้พัฒนาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่า iGB Live ในปีนี้! มีกำหนดจะจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ที่ Rai Amsterdam Convention Center และจะมีการจัดแสดงคอลเลกชั่น ‘เกม HTML5 ที่หมุนด้วยเงิน’ กว่า 60 เกมที่ ‘เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่’ ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดใจผู้เล่นรอบตัว โลก.

Looming เปิดตัว:

Fugaso ให้รายละเอียดว่าตั้งใจที่จะแสดงศักยภาพของ Book of Tattoo II แบบ 5 รีลที่กำลังจะออกสู่สายตาผู้ที่เข้าร่วม iGB Live ควบคู่ไปกับสล็อตวิดีโอClash of Gods , Don Slotione , Magic Spinners DeluxeและScroll Fugaso ที่ ใกล้จะเกิดขึ้น

การอุทธรณ์ทั่วโลก:

Robert Metzgerผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Fugaso ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่า iGB Live! นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถดูวิดีโอสล็อตใหม่ของFugaso Airlinesของบริษัทของเขาได้อีกด้วย เขาก็อธิบายว่าทุกเกมของนักพัฒนาที่มีอยู่จะเพลิดเพลินไปกับในสิบสองภาษาโดยใช้บางส่วน 120 สกุลเงินในขณะที่การปรับตัวสำหรับcrytocurrenciesเช่นBitcoin

แถลงการณ์ของ Metzger อ่านว่า…

“เราเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมระดับโลกและเรามีส่วนร่วมในการแสดงที่สำคัญที่สุดตลอดทั้งปีเพื่อปรึกษากับพันธมิตรของเราและเพื่อแนะนำพอร์ตโฟลิโออันทรงพลังของเราที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงคาสิโน, ผู้ประกอบการและ ผู้รวบรวม ไอจีบี ไลฟ์! ปีที่แล้วยอดเยี่ยมมาก และเราตั้งตารอที่จะมีการอภิปรายที่ได้ผลมากมายตลอดทั้งสี่วันของการแสดงในปีนี้”กว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากลงนามข้อตกลงการจัดหาเนื้อหากับ SKS365 Malta Limited ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์สด Evolution Gaming Group AB ได้ประกาศว่าพันธมิตรทางธุรกิจกับธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากคู่เวอร์ชันแรกแบบใหม่ ของนวัตกรรมยอดนิยม

รุ่นก่อนที่โดดเด่น:

บริษัทที่จดทะเบียนในสตอกโฮล์มใช้การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อประกาศว่าการเปิดตัวเกม Dream Catcher และ Lightning Roulette เวอร์ชั่นบุคคลที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บุกเบิกในชื่อเดียวกันของพวกเขาได้รับรางวัลมากมายโดยขณะนี้ทั้งสองมีให้สำหรับ ‘ผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์ที่กำลังมองหา เพื่อเพิ่มบางสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจน’ ให้กับกลุ่มเกมสร้างตัวเลขสุ่ม

เสน่ห์แห่งการปั่น:

Evolution Gaming Group ABอธิบายว่าเกมDream Catcherเวอร์ชันมุมมองบุคคลที่หนึ่งใหม่เป็นเกมง่ายๆ ที่มีพื้นฐานมาจากวงล้อแนวตั้งหลากสีขนาดใหญ่ที่หมุนได้ มีรายละเอียดว่าผู้เล่นจะถูกท้าทายในเวลาต่อมาในการเดิมพันในส่วนหมายเลขที่พวกเขาเชื่อว่าวงล้อนี้จะหยุดด้วยความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นโดยตัวคูณรางวัลสองเท่าและแบบแยกส่วน

ลิงค์สายฟ้า:

สำหรับเกมLightning Rouletteเวอร์ชันแรกผู้พัฒนาประกาศว่า ‘การดำเนินการทั้งหมดอยู่ที่โต๊ะรูเล็ตเคลื่อนไหวที่สมจริงที่สุด’ โดยที่หมายเลขนำโชคหนึ่งถึงห้าหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มจะถูกสายฟ้าฟาด มันยืนยันว่าผู้สนใจรักคาสิโนออนไลน์ที่เลือกหนึ่งในตัวเลขเหล่านี้อาจมีโอกาสที่จะเดินออกไปพร้อมกับตัวคูณรางวัลหลายตัวที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 500 เท่าของเงินเดิมพันเดิมของพวกเขา

โบนันซ่าปุ่ม:

Todd Haushalterหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Evolution Gaming Group AB ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ ( pdf ) เพื่อประกาศว่าชื่อเกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งใหม่ทั้งสองนี้ยังมาพร้อมกับปุ่มGo Liveของบริษัทของเขาซึ่งจะนำคู่แข่งเข้าสู่เวอร์ชันสดของ เกมเดียวกัน เขายังระบุด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ ‘ทำได้อย่างราบรื่นที่สุด’ เนื่องจากทั้งสองพันธุ์ ‘มีกฎเหมือนกัน’ ในขณะที่ใช้อินเทอร์เฟซที่เหมือนกัน

คำสั่งของ Haushalter อ่าน …

“ช่วงการเล่นเกมคนแรกของเรายังคงใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อช่วยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตของเราสร้างความภักดีของผู้เล่นในเกมคาสิโนออนไลน์ทั้งหมดที่นำเสนอ เกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งของเราทั้งหมดเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในตัวเองด้วยแอนิเมชั่นและรูปแบบการเล่นที่เหนือชั้น แต่ด้วยปุ่ม Go Live เกมเหล่านี้จะไปไกลกว่าเกมสร้างตัวเลขสุ่มทั่วไป ปุ่มนั้นเป็นวิธีที่ง่ายมากในการนำผู้เล่นเข้าสู่โลกแห่งความบันเทิงอย่างมหาศาลของคาสิโนสดของเรา [ซึ่งเป็น] โลกที่มีมากกว่าเกมบนโต๊ะคาสิโนสดแบบคลาสสิกเครือข่ายแจ็คพอตโปรเกรสซีฟของ Microgaming ค่อนข้างยุ่งในปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2019 เครือข่ายได้จ่ายแจ็คพอตทั้งหมด 1,150,559 แจ็คพอต ซึ่งเท่ากับ 89,879,343 ในการจ่าย ผู้ชนะแปดคนสามารถได้รับเงินเจ็ดหรือแปดหลักในช่วงหกเดือนแรกของปี เงินรางวัลรวมที่ได้รับจากทั้งแปดคนมีมากกว่า 43 ล้านยูโร!

รายละเอียดผู้ชนะ:

แจ็กพอตที่ใหญ่ที่สุดที่ชนะในปี 2019 เป็นของผู้เล่นจาก Zodiac Casino รางวัลที่ได้รับรางวัลวันที่ 30 มกราคมปีบริบูรณ์และเป็นรางวัลที่สามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเครือข่าย รางวัลมีมูลค่ารวม 13,328,028.16 ยูโร และได้รับผ่านเกม Mega Moolah สล็อตออนไลน์แบบโปรเกรสซีฟ

รางวัลเด่นเพิ่มเติมในปีนี้มาในเดือนพฤษภาคม ผู้เล่นคนหนึ่งก็สามารถที่จะมีรายได้เพียง 5.4 ล้าน€วันที่ 3 พฤษภาคมถนนขณะที่คนอื่นได้รับรางวัลเพียงกว่า 5,600,000 € รางวัลทั้งสองถูกจ่ายออกเป็นเงินก้อน

อ้างอิงจากMicrogaming…

John Coleman ซีอีโอให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานะแจ็กพอตประจำปีนี้โดยกล่าวว่า “ปี 2019 นี้กำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครือข่ายแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟของ Microgaming โดยการจ่ายเงินตลอดอายุงานทั้งหมดจะสูงถึง 1.1 พันล้านยูโรอย่างรวดเร็ว ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ชนะทุกคนในเครือข่าย ซึ่งยังคงเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและมีสล็อตโปรเกรสซีฟ Mega Moolah ที่ทำลายสถิติ เราตั้งตารอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดชัยชนะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี”

แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา:

ในขณะที่ปี 2019 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จสำหรับเครือข่ายแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟแล้ว แจ็กพอตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับยังคงเป็นแจ็คพอตจากGrand Mondial Casinoในเดือนกันยายน 2018 ผู้เล่นคนหนึ่งกำลังเพลิดเพลินกับMega Moolahยอดนิยมเมื่อได้รับรางวัลมากกว่า 18.9 ล้านยูโร

จริง ๆ แล้วรางวัลนี้ชนะผ่านมือถือและวางMicrogamingไว้ในสมุดบันทึกอีกครั้งสำหรับการจ่ายแจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดในเกมเครื่องสล็อตออนไลน์มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 ตุลาคมที่โรงแรมหรู Steigenberger Wiltcher ที่ตั้งอยู่บนถนนช้อปปิ้งสุดพิเศษ Avenue Louise ในใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ความรับผิดชอบในการประชุมการเล่นเกม (RiG) จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำได้และควรทำ สร้างนโยบายการเล่นเกมที่รับผิดชอบซึ่งใช้การได้และมีประสิทธิภาพ

งานเปิดตัวสองวันแรกได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในกลุ่มอุตสาหกรรมลอตเตอรี ออนไลน์ และภาคพื้นดิน เพื่อที่พวกเขาจะได้บริหารหลักการพนันอย่างมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจหลักของตน

Pieter Remmers ผู้จัดการประชุมและผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันที่รับผิดชอบ ถามและอธิบาย…

… “เข้าร่วมทำไม? การประชุมนี้ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมอุตสาหกรรมการเล่นเกมและการพนันทั้งหมด – ตั้งแต่ลอตเตอรี่ไปจนถึงผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ – แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่มีภูมิหลังหลากหลายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและเรียนรู้จากกันและกัน ผู้บริหารระดับสูงและนักวิจัยชั้นนำในด้านการพนันอย่างมีความรับผิดชอบจะแบ่งปันมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการแปลงานวิจัยตามหลักฐานเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ”

ลำโพง :

วิทยากรต่อไปนี้ได้ยืนยันการเข้าร่วมแล้ว :

Alan Littler, Kalff Katz & Franssen

Birgitte Sand ผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden)

Dan Iliovici รองประธาน ROMBET บูคาเรสต์ โรมาเนีย

Francesco Rodano หัวหน้าเจ้าหน้าที่นโยบาย Playtech (อดีตผู้ควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ของอิตาลี)

Jeffrey Derevensky ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา McGill University (หนังสือผู้แต่ง: Teen Gambling: การทำความเข้าใจกับโรคระบาดที่กำลังเติบโต)

Jonathan Parke ผู้ก่อตั้ง Sophro

Kim Mouridsen รองศาสตราจารย์ที่ Aarhus University หัวหน้าแผนก Neuroimaging Methods MINDLab ผู้ก่อตั้ง Mindway AI

Michael Auer, Neccton / Mentor

Per Jaldung ประธานคณะกรรมการ European Casino Association (ECA)

Philippe Vlaemminck หุ้นส่วนผู้จัดการของ Pharumlegal

Roland Louski หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล สลากกินแบ่งแห่งชาติเบลเยี่ยม

Russel Mifsud รองผู้อำนวยการ Gaming KPMG Malta

Simo Dragicevic ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ BetBuddy/Playtech

Simon Planzer ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วน PLANZER LAW

Zoe Theocharis, Data & Insights, นักวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม, Camelot Group

เมื่อไร & ที่ไหน :

รายการเริ่มหลังอาหารกลางวันวันที่ 23 ตุลาคม ที่โรงแรมSteigenberger Wiltcher’s บรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยมีการเปิด/บทนำสู่ Setting the Scene & Focus on AI (ตอนที่ 1) โดยสิ้นสุดกิจกรรมของวันพร้อมอาหารค่ำสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดตอนอายุ 19 ปี 00. น. วันรุ่งขึ้นเริ่มเวลา 09:00 น. โดยมี Focus on AI (ตอนที่ 2) โดยงานสองวันจะสิ้นสุดลงในเวลาอาหารกลางวันประมาณ 13:00 น. ในวันที่ 24 ตุลาคม

Willem van Oortผู้จัดการประชุมกล่าวว่า …

“เป้าหมายของเราคือการรวบรวมผู้บริหารระดับ C และผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบเพื่อกระตุ้นการอภิปรายที่มีผลในแง่มุมที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของการเล่นเกมและการพนันอย่างรับผิดชอบ เราได้ออกแบบโปรแกรมในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางในตอนเช้า เข้าร่วมภาคบ่าย ภาคค่ำ และเช้าวันถัดไป จากนั้นเดินทางกลับบ้านโดยใช้เวลาอยู่ห่างจากสำนักงานเพียงเล็กน้อย”

ลงทะเบียน ที่นี่ .หลังจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโซลูชั่นข้อมูลและความเสี่ยงของอเมริกา TransUnion LLC ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่อต้านการฉ้อโกงและการตรวจสอบสิทธิ์ iovation ได้เปิดเผยว่านวัตกรรมสามารถช่วยบริษัท iGaming ในการทำให้การดำเนินงานปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นได้อย่างไร

ในการสัมภาษณ์พิเศษที่จัดทำโดย RealMoneyAction.com (RMA) น้องสาวของเรา Angie White ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท อธิบายว่าบริษัทของเธอหวังว่าจะเป็นผู้นำในการป้องกันการฉ้อโกงโดยเสนอการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หลากหลายแก่ผู้ให้บริการ iGaming ทั่วโลก , บริการตรวจสอบตัวตนและป้องกันการฟอกเงิน

ประโยชน์ที่ได้รับ:

การทำไอโอเวชั่นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเรื่องนี้ ด้วยการสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมนี้ และมีความก้าวหน้าอย่างมากในการช่วยป้องกันกิจกรรมฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม มีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอยู่เสมอ และตามที่ White ในการให้สัมภาษณ์กับ RMA การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดนี้จะช่วยส่งเสริมความพยายามของบริษัทต่อไป:

“…ตอนนี้เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ มากมายเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการด้วยการยืนยันตัวตน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และขยายขีดความสามารถของเราในการรับรองความถูกต้องของผู้บริโภคและการป้องกันการฉ้อโกง ขณะนี้โอเปอเรเตอร์สามารถไปที่แหล่งเดียวเพื่อตอบสนองความต้องการหลายประการ เช่น การตรวจสอบอายุ การตรวจสอบที่อยู่ การกีดกันตนเองของผู้เล่น การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการจัดการการเล่นตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์”

ผลของการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายการพนันออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น:

ไม่เป็นความลับเลยที่การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐอเมริกาในปีที่แล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เพนซิลเวเนียเป็นประเทศล่าสุดในการเพิ่มชื่อลงในรายการโดย Hollywood Casino ของ Penn National Gaming และ Parx Casino ของ Greenwood Gaming และ Entertainment อยู่ระหว่างการทดสอบคู่สัญญาออนไลน์

แน่นอนว่าด้วยการเพิ่มสถานที่เล่นการพนันออนไลน์มากขึ้น คำถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นจึงกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวล เมื่อถูกถามว่าเธอรู้สึกว่าการกระทำล่าสุดของ PA ก่อให้เกิดความกังวลหรือไม่ White อธิบายว่า:

เก็นติ้งคลับ “การฉ้อโกงบัตรเครดิตยังคงเป็นหนึ่งในประเภทการฉ้อโกงที่มีการรายงานมากที่สุดจากลูกค้าการพนันของเรา แต่จำเป็นต้องขยายออกไปเพื่อรวมวิธีการชำระเงินทางเลือกอย่างแน่นอน ทุกครั้งที่คุณจัดการกับเงินฝาก มันเป็นเป้าหมาย”

เมื่อตอบสนองต่อแนวทางในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้น White กล่าวเสริมว่า “วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับการฉ้อโกงการชำระเงินคือการใช้ข้อมูลอัจฉริยะของอุปกรณ์เพราะมันช่วยให้คุณเข้าถึงพฤติกรรมในอดีตของอุปกรณ์…. การใช้การตรวจสอบความฉลาดของอุปกรณ์ที่จุดธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การฝากเงินและเงินสดออก ผู้ให้บริการสามารถต่อสู้กับการฉ้อโกงการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ออนไลน์กับ เก็นติ้งคลับ ขายปลีก:

ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนั้นมาพร้อมกับความกังวลโดยอัตโนมัติ มีคนสงสัยว่า – จริง ๆ แล้วมีความเสี่ยงมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบนบกหรือไม่? โชคดีที่เพื่อนของเราที่ RMA มีรูปร่างผอมบาง ทำให้ White ตอบคำถามนี้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบัตรเครดิต ฉันทามติโดยรวมดูเหมือนว่าการพนันออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงต่อกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง แต่มันส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรมออนไลน์และทางบกอย่างแน่นอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการฉ้อโกงการชำระเงินส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในหลายด้าน ไม่เพียงแต่คุณจะสูญเสียรายได้ที่สูญเสียไปเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในการฉ้อโกงและหากจับไม่ได้ ผู้ฉ้อโกงในช่วงต้นสามารถใช้เงินที่ผิดกฎหมายเพื่อนำเงินที่ได้มาจริง บวกกับค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินคืน ดังนั้นการควบคุมจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง” ไวท์อธิบาย

สหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงสูงขึ้น?

จากการวิจัยของ iovation สถิติแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกานั้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับการพนันออนไลน์ โดยเข้ามาที่ 119% สูงกว่าคนอื่นๆ โดยใช้กลไกป้องกันการฉ้อโกง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ได้เน้นย้ำถึงสองประเด็นในประเด็นนี้: “ประการแรก… เรารู้สึกว่านี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความต้องการที่ถูกกักไว้ในตลาดสหรัฐฯโดยลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเต็มใจที่จะข้ามผ่านการควบคุมระบบเพียงเพื่อให้พวกเขาสามารถวางเดิมพันออนไลน์ได้ ประเด็นที่สอง… คือ พวกเขากำลังติดต่อกับตลาดที่กระจัดกระจายและผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนที่รู้วิธีปกปิดตำแหน่งของตนเพื่อพยายามเดิมพันอย่างผิดกฎหมาย”

คุณจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในสมการทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ผู้เล่นสามารถใช้เพื่อป้องกันได้ เราเห็นด้วยกับคำตอบของ White อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราและแบรนด์ทั้งหมดของเราในเครือข่ายของเราได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้น: “วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นในการป้องกันตัวเองคือการลงคะแนนด้วยเท้าของพวกเขา เล่นกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงที่ดีและกำลังลงทุนในการปกป้องบัญชี”

อย่าลืมดู บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มเพื่อดูคำตอบที่สมบูรณ์จาก White และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงการคุกคามที่สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อปเทียบกับผู้ใช้มือถือ หรือในทางกลับกัน นอกเหนือจากวิธีที่ผู้ใช้พร็อกซีเหมาะสมกับสมการ