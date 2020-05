สมัคร MAXBET SLOT เพิ่มเงินบริจาคสนับสนุนทางเศรษฐกิจ

สมัคร MAXBET SLOT กลุ่ม Pokagon ของชาวอินเดียนแดงโปตาวาโตได้ประกาศเงินบริจาคมากกว่า 88 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับเศรษฐกิจ“ Michiana” (Michigan-Indiana) ในปี 2014 และประมาณ 167 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสามปีที่ผ่านมา เงินช่วยเหลือเหล่านี้ไม่รวมถึงการชำระเงินประจำปีโดยตรงกับรัฐมิชิแกนตามที่ได้รับมอบหมายจากข้อตกลงการสร้างงานและผลประโยชน์อื่น ๆ ของวงดนตรีจากคาสิโน Four Winds และกิจการอื่น ๆ

“ วง Pokagon มีความภูมิใจที่ได้เรียกบ้านมิชิแกนและรัฐอินเดียนาเป็นเวลาหลายร้อยปีและเราโชคดีที่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบแทนด้วยวิธีที่มีความหมายเช่นนี้ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมโดยตรงการชำระเงินให้กับธุรกิจในท้องถิ่นและผู้ขายและการสนับสนุนขององค์กรการกุศลอื่น ๆ ”

จอห์นพีวอร์เรนประธาน Pokagon Band ของอินเดียนแดงโพทา “ เรามีความยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดใน Michiana ที่มีพนักงานมากกว่า 2,500 คน”

ในปี 2014 Pokagon Band ใช้จ่ายมากกว่า $ 74.3 ล้านกับผู้ขาย 2,202 คนใน Michiana ซึ่งใช้เงิน 66.6 ล้านดอลลาร์กับผู้ขาย 1,679 รายในรัฐมิชิแกนและ 7.7 ล้านดอลลาร์ใช้กับผู้ค้า 523 คนในรัฐอินเดียนา นอกจากนี้ Pokagon Band ยังมอบเงินจำนวน 1.8 ล้านเหรียญให้แก่กองทุน Pokagon

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรายได้เกมอิเล็กทรอนิกส์จาก สมัคร MAXBET Four Winds New Buffalo ของ Pokagon Band ผ่านรายได้ที่เกิดขึ้นจากสถานที่ตั้งของคาสิโนกลุ่ม Pokagon ยังได้บริจาคเงินจำนวน 5.4 ล้านเหรียญให้คณะกรรมการแบ่งปันรายได้ท้องถิ่นใหม่ของควาย 990,956 ดอลลาร์ต่อคณะกรรมการแบ่งปันรายได้ท้องถิ่นของ Hartford และ $ 667,356 ไปยังคณะกรรมการแบ่งปันรายได้ท้องถิ่น Dowagiac

วง Pokagon ได้บริจาคเงินจำนวน 187,000 เหรียญสหรัฐให้กับโรงพยาบาลเด็กเมโมเรียลในช่วงสามปีที่ผ่านมาด้วยการสนับสนุน Four Four Invitational ซึ่งรวมถึงการบริจาคเงิน $ 77,500 ให้กับโรงพยาบาลเด็ก Memorial ในปี 2014 เพื่อซื้อเครื่องอุ่นยีราฟสำหรับหน่วยดูแลเด็กแรกเกิด

ผ่านทางโฟร์วินด์คาสิโน, Pokagon Band ยังบริจาคเงิน $ 130,400 ในบัตรของขวัญเพื่อการกุศลและกิจกรรมต่างๆและยังคงให้การสนับสนุน South Bend Cubs ด้วยข้อตกลงสิทธิ์การตั้งชื่อสำหรับ Four Winds Field

Mno-Bmadsen กฎบัตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เกมสำหรับ Pokagon Band ได้ลงทุน 3.7 ล้านเหรียญในปี 2557 นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2550 บริษัท ได้ลงทุน 12.3 ล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อกิจการและการพัฒนา บริษัท ย่อยรวมถึง Seven Generations Architecture and Engineering, Accu- โรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป, ร้านสะดวกซื้อและสถานีบริการน้ำมัน Bent Tree Market ตั้งอยู่ใกล้กับ Four Winds Dowagiac

กลุ่ม Pokagon ของอำนาจอธิปไตยของโพทาทามิอินเดียได้รับการยืนยันภายใต้กฎหมายที่ลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดีคลินตันในเดือนกันยายนปี 1994 กลุ่ม Pokagon Band ทุ่มเทให้กับการริเริ่มการพัฒนาชุมชนเช่นที่อยู่อาศัยการศึกษาการบริการครอบครัวการดูแลทางการแพทย์ 4,900 พลเมือง

พื้นที่ให้บริการในสิบเขตของ Pokagon Band ประกอบด้วยสี่มณฑลในมิชิแกนตะวันตกเฉียงใต้และอีกหกแห่งในภาคเหนือของอินเดียน่า สำนักงานบริหารหลักตั้งอยู่ใน Dowagiac, Mich. โดยมีสำนักงานดาวเทียมใน South Bend, Ind. ในปี 2007 ได้เปิดรีสอร์ทคาสิโน Four Winds ใน New Buffalo, Mich. ตามด้วย Four Winds Hartford ในปี 2011 และ Four Winds Dowagiac ใน 2013

ผู้พิพากษาศาลล้มละลายเข้าข้างโดนัลด์และอีวานกาทรัมป์เมื่อวันศุกร์โดยพิจารณาคดีว่าพวกเขาสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยมีการฟ้องร้องเพื่อค้นหาชื่อของทรัมป์จากคาสิโนทัชมาฮาลของแอตแลนติกซิตี้

ผู้พิพากษาเควินกรอสส์ยกเลิกการพักอาศัยที่ทำให้ทรัมป์ไม่สามารถดำเนินคดีกับศาลของรัฐได้

The Trumps กล่าวว่า Trump Entertainment Resorts MAXBET SLOT ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้อยู่ในเครืออีกต่อไปได้อนุญาตให้คาสิโนสองแห่งของแอตแลนติกซิตีตกลงไปในสภาพทรุดโทรม การที่ปั้นปั้นพูดถึงความเสียหายต่อตราสินค้าส่วนตัวของพวกเขา

บริษัท ได้ปลดชื่อทรัมป์จากทรัมป์พลาซ่าส่วนใหญ่ซึ่งปิดทำการในวันที่ 16 กันยายน แต่กำลังต่อสู้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ที่ทัชมาฮาลซึ่งเป็นคาสิโนที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว

“ น่าเสียดายที่ทรัมป์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์รีสอร์ทอนุญาตให้ทัชมาฮาลตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมที่สุดในการละเมิดข้อตกลงการอนุญาต” อลันการ์เทนทนายทรัมป์กล่าว “ เราคิดว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ดี”

ทรัมป์บันเทิงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ในการฟ้องคดีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มปั้นระบุว่า“ ชื่อทรัมป์ MAXBET SLOT กลายเป็นคำพ้องความหมายที่มีคุณภาพความหรูหราศักดิ์ศรีและความสำเร็จในระดับสูงสุด”

Donald Trump ไม่ทำงานหรือควบคุม Trump Entertainment Resorts ซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังจากจักรวรรดิคาสิโน Trump โผล่พ้นจากการล้มละลายครั้งที่สอง แต่เขายังคงสัดส่วนการถือหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในนั้น

เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และดาราทีวีเรียลลิตี้นั้นอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์เชิงลบใด ๆ ของชื่อของเขากับแอตแลนติกซิตี เขาได้กล่าวซ้ำ ๆ ว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยหกปีกับคาสิโนที่มีชื่อของเขา

เพื่อตอบสนองต่อการฟ้องร้องทรัมป์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จึงเริ่มตีตัวอักษรนีออนขนาดใหญ่ที่สะกดคำว่า “TRUMP” ที่ด้านนอกของทรัมป์พลาซ่าในเดือนตุลาคม แต่ผลลัพธ์อาจไม่ใช่สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์มีอยู่ในใจ คำว่า “ทรัมป์” ยังคงระบุไว้ในดินหรือเป็นสนิมในหลาย ๆ จุดของอาคารคาสิโนในอดีต