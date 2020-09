สมัครไพ่ออนไลน์ ปั่นแปะ 2 เหรียญ ละลาย

สมัครไพ่ออนไลน์ (เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – มิทช์แมคคอนเนลล์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของสหรัฐฯ“ ขาดความรับผิดชอบอย่างร้ายแรง” เพื่อแนะนำว่าเขาอยากเห็นรัฐต่างๆประกาศล้มละลายมากกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางมากกว่านี้จอห์นเบลเอ็ดเวิร์ดส์รัฐบาลลุยเซียนากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

Edwards ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตที่เป็นผู้นำในรัฐที่มีพรรครีพับลิกันมักจะหลีกเลี่ยงการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเมืองระดับชาติ สภาคองเกรสไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลของรัฐในแพ็คเกจความช่วยเหลือมูลค่า 484 พันล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพฤหัสบดีตามรายงานที่เผยแพร่

รัฐไม่สามารถประกาศล้มละลายภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

" ฉันคิดว่าธุรกิจทั้งหมดของความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียด" McConnell จากรัฐเคนตักกี้รีพับลิกันกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนักจัดรายการวิทยุที่อนุรักษ์นิยม " ไม่มีความปรารถนาใด ๆ ในฝั่งพรรครีพับลิกันที่จะประกันตัวเงินบำนาญของรัฐโดยการกู้ยืมเงินจากคนรุ่นต่อไปในอนาคต"

รัฐบาลกลางได้ให้เงินแก่รัฐบาลของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว – ส่วนแบ่งของหลุยเซียน่าอยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ – แต่เงินเหล่านี้มีไว้เพื่อจ่ายสำหรับความพยายามในการจัดการกับการระบาดของโควิด -19 ไม่ใช่เพื่อปกป้องงบประมาณของรัฐบาลท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโดยเจตนาหมายถึงการชะลอตัว การแพร่กระจายของโรค

เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายเงิน แต่หลุยเซียน่ากล่าวว่าจะ“ เคารพเจตนารมณ์ของกฎหมาย” เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินร้อยละ 45 ที่ควรจะส่งให้กับรัฐบาลท้องถิ่นอย่างไร ตามทฤษฎีแล้วสภาคองเกรสสามารถขยายขอบเขตของเงินที่สามารถนำไปใช้ได้ย้อนหลังเอ็ดเวิร์ดกล่าวเสริม

ตรงกันข้ามกับคำแถลงของเขาเกี่ยวกับ McConnell เอ็ดเวิร์ดกล่าวชื่นชมความพยายามของ ส.ว. บิลแคสซิดีแห่งรัฐลุยเซียนาในรัฐหลุยเซียน่าในการช่วยรักษาเงิน 500 พันล้านดอลลาร์ที่สมาคมผู้ว่าการแห่งชาติตามหาเพื่อชดเชยรายได้จากภาษีที่หายไป

เมื่อเที่ยงวันพฤหัสบดีชาวหลุยเซียน่าอย่างน้อย 1,540 คนเสียชีวิตด้วยโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข

LDH กล่าวว่าผู้ป่วย 1,727 รายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ 274 รายในจำนวนนี้อยู่ในเครื่องช่วยหายใจ มีรายงานผู้ป่วยเกือบ 26,000 รายทั่วทั้งรัฐ

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 500 รายในขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจลดลง การแบนของเส้นโค้งการติดเชื้อในหลุยเซียน่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยนำโลกไปสู่การเติบโตของผู้ป่วยรายใหม่เมื่อเทียบกับประชากรเป็นลางดีสำหรับความพยายามในการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเอ็ดเวิร์ดกล่าว

แต่เขาเตือนอีกครั้งว่าการขยายตัวของการค้าจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและเป็นระยะ คำสั่ง“ อยู่บ้าน” ในปัจจุบันของเขาจะหมดอายุหลังจากวันพฤหัสบดีหน้าและเขาวางแผนที่จะให้คำแนะนำว่าเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรในต้นสัปดาห์หน้า

เอ็ดเวิร์ดขอให้ผู้อยู่อาศัยสวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะเพื่อปกป้องกันและกันจากไวรัสแม้ว่าเขาจะไม่เรียกร้องให้มีการลงโทษทางกฎหมายกับผู้ที่ไม่ทำก็ตาม เขาแนะนำว่าธุรกิจต่างๆอาจจำเป็นต้องให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเปิดใหม่

จำนวนการทดสอบและการติดตามผู้ที่อาจสัมผัสกับไวรัสจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจบางอย่างเหล่านั้น Edwards กล่าว มีการทดสอบ COVID-19 มากกว่า 140,000 ครั้งในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการเห็นอย่างน้อยว่ามีการทดสอบจำนวนมากทุกเดือน เป้าหมายการทดสอบ 200,000 ครั้งต่อเดือน

เขากล่าวว่ารัฐมีขีดความสามารถในการทดสอบในห้องปฏิบัติการมากมาย แต่การติดตามอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินการนั้นการทดสอบหลายอย่างพิสูจน์ได้ยากกว่า(เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – พนักงานเกือบหนึ่งในสี่ของหลุยเซียน่าเลิกงานและรัฐมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ยากกว่าส่วนอื่น ๆ ของประเทศลอเรนสก็อตต์นักเศรษฐศาสตร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะปรับตัวขึ้นเนื่องจากพื้นที่การค้าที่ถูกปิดตัวลงหรือถูก จำกัด เพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 จะเปิดขึ้นอีกครั้ง แต่ภาคน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ของหลุยเซียน่ายังคงเผชิญกับราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากปริมาณน้ำมันที่มากเกินไปใน สก็อตต์กล่าว

และเนื่องจากน้ำมันยังคงมีราคาถูกตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวจึงต้องทนทุกข์ทรมาน หลุยเซียน่ามีโรงงาน LNG สี่แห่งมูลค่ารวมประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ในท่อส่งก๊าซที่ตอนนี้ถูกระงับไว้สก็อตต์กล่าว

สกอตต์พูดในระหว่างการประชุมครั้งแรกของหน่วยงานของสภานิติบัญญัติลุยเซียนาที่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่และการตอบสนองต่อวิกฤตสุขภาพซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ คณะกรรมาธิการของรัฐบาลจอห์นเบลเอ็ดเวิร์ดกับภารกิจเดียวกันพบกันทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกในวันพุธ

Jason DeCuir ประธานคณะทำงานฝ่ายนิติบัญญัติเรียกร้องให้มีข้อเสนอเบื้องต้นภายในวันที่ 7 พฤษภาคมหน่วยงานจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวในทันทีพร้อมกับเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้เศรษฐกิจของรัฐมีความยืดหยุ่นและแข่งขันได้มากขึ้น

สก็อตต์ประมาณการว่าอัตราการว่างงานของหลุยเซียน่าอยู่ที่ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ อัตราก่อนการแพร่ระบาดอยู่ที่ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่ามีผู้อยู่อาศัยในรัฐมากกว่า 92,000 คนยื่นคำร้องใหม่สำหรับสวัสดิการว่างงานในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 18 เมษายนประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานพลเรือนในรัฐลุยเซียนาได้ยื่นขอหรือได้รับสวัสดิการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของวอชิงตันดีซี ตามมูลนิธิภาษี

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมคณะกรรมาธิการแรงงานของรัฐลุยเซียนาได้จ่ายเงินผลประโยชน์มากกว่า 561 ล้านดอลลาร์ให้กับชาวหลุยเซียมากกว่า 302,000 คนที่การจ้างงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 เจ้าหน้าที่กล่าว LWC จ่ายเงินประมาณ 152 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้อ้างสิทธิ์ 103,000 รายในช่วงปีที่แล้วทั้งหมด

David Stokes หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ John Kennedy กล่าวว่าโครงการ Paycheck Protection ของรัฐบาลกลางหวังว่าจะเริ่มแจกจ่ายเงินช่วยเหลืออีก 321 พันล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจในต้นสัปดาห์หน้า PPP ถูกเรียกเก็บเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของธุรกิจขนาดเล็กแม้ว่า บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะบางแห่งสามารถได้รับเงินกู้บางส่วนที่ให้อภัยได้และ บริษัท ที่เล็กที่สุดหลายแห่งถูกปิดตัวลงจากรอบแรก

ดร. แคทเธอรีนโอนีลหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของ Our Lady of the Lake Regional Medical Center กล่าวว่าสถานที่ของเธอมี“ ห้องหายใจเล็ก ๆ ” ในความพยายามในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 เนื่องจากการเติบโตของผู้ป่วยรายใหม่ได้ลดระดับลง เธอกล่าวว่าจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่ทะเลสาบอยู่ในช่วง“ กลางทศวรรษที่ 100” ซึ่ง“ น่าจะกลัวแสงกลางวันที่มีชีวิตอยู่ออกไปจากฉัน” ในเวลาปกติ(The Center Square) – วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐหลุยเซียน่าจะได้รับเงิน 147.1 ล้านดอลลาร์ผ่านพระราชบัญญัติการดูแลของรัฐบาลกลางกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกากล่าว

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเงินจะต้องอุทิศให้กับการช่วยเหลือนักเรียนฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ ได้แก่ อาหารค่าที่พักอุปกรณ์การเรียนเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและการดูแลเด็ก

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสามารถใช้ส่วนที่เหลือเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งคำสั่งท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 วิทยาเขตถูกปิดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม

คณะผู้สำเร็จราชการแห่งหลุยเซียน่าที่ดูแลการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้พบกันทางออนไลน์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อปรับใช้นโยบายที่ดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดเช่นการกำหนดเกณฑ์การรับสมัครหลังจากยกเลิกการทดสอบมาตรฐาน พวกเขายังอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเช่นการอนุญาตให้หลักสูตรปริญญาที่มีอยู่เปิดสอนทางออนไลน์ทั้งหมด

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้จัดตั้งคณะกรรมการการรวมดิจิทัลซึ่งจะช่วยจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงินของพระราชบัญญัติการดูแลสุขภาพบางส่วนเพื่อจัดการกับ“ การแบ่งทางดิจิทัลที่มีชื่อเสียงของหลุยเซียน่า” นักเรียนประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์มีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการบ้าน แต่หลายคนขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อถือได้จากการสำรวจของคณะกรรมการพบ

กลยุทธ์ในการจัดการกับข้อกังวลเหล่านั้นรวมถึงการใช้การเรียนทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำรวมถึงการบันทึกการบรรยายและการพิมพ์แพ็คเก็ตสำหรับการรับสินค้า ผู้สำเร็จราชการยังจัดหาแล็ปท็อปส่วนเกินและแผนที่ทั่วทั้งรัฐที่แสดงว่าจะไปหา wifi สาธารณะฟรีสำหรับ “โอกาสในการเรียนไดรฟ์อิน” ได้ที่ไหน

" จนถึงตอนนี้มาตรการหยุดช่องว่างเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและการสำรวจทำให้เรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะยังคงอยู่และปรับตัว" ผู้บัญชาการการอุดมศึกษา Kim Hunter Reed กล่าว " เราทราบดีว่าความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถของเราไม่ได้ถูกหยุดชั่วคราวในระหว่างการแพร่ระบาด ในความเป็นจริงมันถูกขยาย"(เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – รัฐลุยเซียนากำลังดำเนินไปถึงครึ่งทางของระยะเวลา 14 วันในการกระตุ้นสถิติที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งจะช่วยให้สามารถเริ่มคลายข้อ จำกัด ทางธุรกิจภายใต้แนวทางของรัฐบาลกลางได้จอห์นเบลเอ็ดเวิร์ดส์กล่าวเมื่อวันพุธ

คำสั่ง" อยู่บ้าน" ปัจจุบันของ Edwards จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายนซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์หน้าแม้ว่าจะมีการขยายข้อ จำกัด บางอย่างไปในเดือนพฤษภาคม เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าเขาคาดว่าจะเริ่มประกาศรายละเอียดของคำสั่งซื้อครั้งต่อไปในต้นสัปดาห์หน้า

ตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังเฝ้าดูเกี่ยวข้องกับอัตราการติดเชื้อความสามารถของระบบการดูแลสุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ ความปราชัยเพียงวันเดียวไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตการรอ 14 วัน สิ่งที่ต้องการคือแนวโน้มที่ชัดเจน Edwards กล่าว

เจ้าหน้าที่แถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ามีผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ 400 รายและจำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจลดลง เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 25,000 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,473 ราย

เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าเขาได้สั่งให้กรมสรรพากรของรัฐหยุดเก็บภาษีเงินชดเชยจากการผลิตพลังงานชั่วคราว อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเผชิญกับราคาที่ต่ำเป็นประวัติการณ์อันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตที่มากเกินไปและความต้องการที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังระบาดและข้อ จำกัด ในการเดินทาง

คณะกรรมาธิการ Edwards จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาว่าจะเปิดภาคเศรษฐกิจอีกครั้งเมื่อใดและอย่างไรซึ่งปัจจุบันได้ปิดตัวลงโดยมีการประชุมครั้งแรกในวันพุธ การประชุมทั้งสองครั้งจัดขึ้นโดยการประชุมทางโทรศัพท์ แต่จะดำเนินการเหมือนการประชุมสาธารณะทั่วไป

“ เรากำลังมองหาชัยชนะที่รวดเร็วและนวัตกรรมระยะยาว” Terrie Sterling ประธานคณะกรรมาธิการร่วมกล่าว

Edwards ขอให้ผู้นำทางธุรกิจเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นส่งผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่อุตสาหกรรมของพวกเขาใช้และเพื่อช่วยให้เขา “จัดการความคาดหวัง” เพื่อให้ผู้คนเข้าใจว่าในขณะที่มีการยกเลิกข้อ จำกัด บางอย่าง แต่สิ่งต่างๆอาจจะไม่กลับสู่สภาวะปกติในเร็ว ๆ นี้