สมัครเว็บเล่นบาคาร่า เล่นไฮโลจีคลับ ลดลง

สมัครเว็บเล่นบาคาร่า จากข้อมูลของ The Street.com พบ “ธุรกรรมภายใน” สองรายการที่ส่งผลกระทบต่อ บริษัท เกมรายใหญ่ในเดือนธันวาคม Eric A. Berg ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ International Game Technology (IGT) รายงานว่าขายหุ้นของ บริษัท 4,904 หุ้นในราคา 17.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ Saul Reibstein ผู้อำนวยการของ Penn National Gaming Inc. (PENN) ซื้อหุ้นของ บริษัท 500 หุ้นในราคา 14.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Jay Chun ประธาน บริษัท Paradise Entertainment Ltd. กล่าวว่าช่วงทดลองใช้ในเนวาดาสำหรับเครื่องเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์แบบหลายเกม (LMG) ที่ผลิตโดย บริษัท ของเขาคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายร้อยแห่งในเวอร์จิเนียจะเข้าร่วมกองกำลังเพื่อเสนอเกมบิงโกรายสัปดาห์พร้อมเงินรางวัลสูงสุดถึง $ 25,000

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาได้ยื่นเรื่องร้องเรียน 28 ครั้งต่อ Bally Technologies ที่เรียกเก็บเงินว่า บริษัท สมัครเว็บเล่นบาคาร่า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่กำหนดให้ บริษัท การพนันต้องลงทะเบียนพนักงานก่อนเริ่มงาน

Catawba Indian Nation ประกาศว่ามีแผนที่จะเปิดห้องเล่นบิงโกที่มีเดิมพันสูงใน Rock Hill, South Carolina ในเดือนมีนาคม 2014

South Dakota Commission on Gaming กล่าวว่ารายได้รวมสำหรับปีที่คาสิโนของ Deadwood ลดลง 3.26 เปอร์เซ็นต์

The Tribal Council of the Mississippi Band of Choctaw Indians ได้อนุมัติโครงการมูลค่า 145 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโรงแรมและคาสิโนซิลเวอร์สตาร์ใกล้ฟิลาเดลเฟียมิสซิสซิปปีเปิด Golden Moon Casino แบบเต็มเวลาอีกครั้งและอาจสร้างคาสิโนในชุมชน Red Water

O’Sheas คาสิโนแนวไอริชที่ถูกปิดโดยเจ้าของ Caesars Entertainment Corp. (CZR) ในขณะที่ บริษัท เสร็จสิ้นการทำงานในโครงการ Linq บน Las Vegas Strip ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง

Ray Poirier เป็นบรรณาธิการบริหารมายาวนานของ GamingToday

ติดต่อ Ray ที่RayPoirier@GamingToday.comคะแนนของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันได้เพลิดเพลินไปกับผลของการพนันคาสิโนเนื่องจากมีการออกกฎหมายเขียนและสนับสนุนโดยผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภา Harry Reid ในปี 1988

เมื่อไม่นานมานี้ชนเผ่าบางกลุ่มได้พัฒนาศูนย์เงินกู้ออนไลน์เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ และบางเผ่าตั้งหน้าตั้งตารอทั้งการกู้ยืมเงินและการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ต

หนึ่งในชนเผ่าดังกล่าวเขียนว่า Cary Spivak จาก Milwaukee Journal Sentinel คือชนเผ่า Lac du Flambeau Chippewa แห่งวิสคอนซิน ชนเผ่าให้บริการเงินกู้นอกระบบ แต่ไม่มีในวิสคอนซิน เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานกำกับดูแลสินเชื่อเงินด่วนของรัฐให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับลักษณะการกู้ยืมเงินและจำนวนดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บ

Spivak เขียนว่าชนเผ่าได้ดำเนินการ บริษัท ให้กู้ยืมเงินออนไลน์สามแห่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและตอนนี้ได้ตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จนกว่าสภาคองเกรสจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งรัฐชนเผ่าสองโหลที่สนใจการพนันทางอินเทอร์เน็ตถูกบังคับให้ จำกัด การพนันให้กับนักพนันที่อยู่บนเว็บไซต์ของการจองซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถือว่าถูกกฎหมาย

ปัจจุบันชนเผ่า Lac du Flambeau Chippewa มีเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่เปิดดำเนินการอยู่ แต่ผู้เล่นต้องใช้เงินในการเล่น หากกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือกฎหมายของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พูดว่า “เราสามารถพลิกสวิตช์” และเปลี่ยนการกระทำให้กลายเป็นคาสิโนเงินจริง

สำหรับธุรกิจเงินกู้ payday เจ้าหน้าที่บอกเพียงว่าชนเผ่าต้องการแหล่งรายได้เพิ่มเติม ธุรกิจสินเชื่อเงินด่วนเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายและถือเป็น“ ธุรกิจที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับประเทศอินเดีย”

ติดต่อเราได้ที่Publisher@GamingToday.comเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่ารายได้จากการพนันของเนวาดาเพิ่มขึ้นเกือบ 12 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเปิดเผยรายงานเมื่อวันจันทร์ที่แสดงว่าคาสิโนได้รับรางวัล 876 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

รายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 23 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ลาสเวกัสสตริปซึ่งทำรายได้ 529 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

เงินรางวัลในเมืองลดลง 1 เปอร์เซ็นต์เป็น 38 ล้านดอลลาร์

รายได้ของคาสิโน Reno เพิ่มขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์เป็น 43 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เงินรางวัลจาก South Lake Tahoe ลดลง 2 เปอร์เซ็นต์เป็น 17 ล้านดอลลาร์

รัฐเก็บภาษีได้ 50 ล้านดอลลาร์จากการชนะในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว

เล่นไฮโลจีคลับ รายได้จากการพนันเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์จนถึงปีบัญชีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วปีใหม่เป็นปีที่สำคัญสำหรับอนาคตของแอตแลนติกซิตีและปี 2014 จะไม่เริ่มต้นอย่างเป็นมงคล

และจะเริ่มต้นด้วยการปิดหนึ่งใน 12 คาสิโนของเมือง Atlantic Club Casino Hotel ซึ่งกำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 13 มกราคมซึ่งเป็นเหยื่อของการจับกุมในศาลล้มละลาย บริษัท การพนันระดับชาติสองแห่งที่มีคาสิโนในแอตแลนติกซิตี Tropicana Entertainment และ Caesars Entertainment กำลังจ่ายเงินรวม 23.4 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจและมีสิทธิ์ในการถอดชิ้นส่วนและปิดกิจการ

Tropicana กำลังรับเครื่องสล็อตเกมบนโต๊ะและรายชื่อลูกค้าในขณะที่ Caesars กำลังรับทรัพย์สินและโรงแรม 801 ห้อง ไม่มีความปรารถนาใด ๆ ที่จะดำเนินการคาสิโนในตลาดแอตแลนติกซิตีที่ลดน้อยลงในขณะนี้

ในคำพูดหนึ่งวันก่อนที่จะมีการประกาศปิดสโมสรแอตแลนติกคริสตี้กล่าวว่าปี 2014 เป็นเวลาที่แอตแลนติกซิตีเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้

“ เห็นได้ชัดว่าเป็นปีที่สำคัญเพราะเราจำเป็นต้องเริ่มเห็นความคืบหน้าในแอตแลนติกซิตีหรือเราจะเริ่มพิจารณาทางเลือกอื่น” เขากล่าว เล่นไฮโลจีคลับ นั่นหมายถึงการพิจารณาสิ่งที่คิดไม่ถึงครั้งเดียว: อนุญาตให้เล่นคาสิโนที่ศูนย์กีฬา Meadowlands ทางตอนเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์และที่อื่น ๆ ในรัฐ ปัจจุบันกฎหมายของรัฐ จำกัด การพนันคาสิโนในแอตแลนติกซิตีตามชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐ

“ เป็นปีที่เราต้องแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญบางอย่าง” คริสตี้กล่าว

สภานิติบัญญัติของรัฐต้องการอนุมัติคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบของการพนันที่ Meadowlands