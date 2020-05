สมัครเว็บสล็อต สงครามอังกฤษเล่นการแข่งขันระหว่างประเทศ

ในระหว่างสงครามอังกฤษเล่นการแข่งขันระหว่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการถึง 29 ครั้งซึ่งขัดแย้งกับสกอตแลนด์หรือเวลส์ ไฮไลต์เป็นเกมปี สมัครเว็บสล็อต 1940 ที่สวนสาธารณะแฮมป์เด็นที่อังกฤษดึง 1-1 กับสกอตแลนด์ต่อหน้าฝูงชนจำนวน 75,000 คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีในช่วงสงคราม มีการแข่งขันทันควันมากมายที่จัดโดยทหารในช่วงเวลานั้น

แม้กระทั่งในช่วงการบุก D-day เมื่อสิ่งต่าง ๆ เย็นลงเล็กน้อยมีเกมหนึ่งในชายหาด แต่มันถูกลดทอนลงหลังจากที่หนึ่งในเป้าหมายเป่าขึ้น จากนั้นก็มีทหารอังกฤษที่โดดร่มในฮอลแลนด์และเล่นข้างในขณะที่ยังคงสวม battledress เต็มในกรณีที่มีการโจมตีตอบโต้ แม้จะมีเสื้อผ้าพวกเขาชนะ 5-2 แม้แต่ค่าย PoW ในเยอรมนีก็จัดการแข่งขันฟุตบอล

ที่ Stalag Luft 1 มีหลายสิบทีมที่แข่งขันกันในห้าดิวิชั่น ปัญหาเดียวก็คือมีปัญหาการขาดแคลนลูกเพราะพวกเขายังคงเจาะรูบนลวดหนามรอบค่าย น่าเศร้าที่สงครามได้รับผลกระทบจากผู้เล่นและนักฟุตบอลอาชีพ 75 คนเสียชีวิตในสนามรบรวมถึงกัปตันแฮร์รี่คอสลินโบลตันวันเดอร์เรอร์และแฮร์รี่คอสลินและลิเวอร์พูลทอมมี่คูเปอร์เต็มหลัง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (1914-18) ก็ก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างรุนแรงในหมู่นักฟุตบอลโดยเฉพาะหัวใจด้านสก็อตของ Midlothian เมื่อเกิดสงครามทีมฮาร์ททั้งหมดก็อาสาปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร

พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์สกอตที่ 16 และกลายเป็นที่รู้จักในฐานะ "กองพันนักฟุตบอล" ผู้สนับสนุนหัวใจประมาณ 500 คนยังลงทะเบียนกองทัพพร้อมกับแฟน ๆ 150 คนจากฮิเบอร์เนี่ยนคู่แข่งของเอดินเบอระ ผู้เล่นจาก Raith Rovers, Falkirk และ Dunfermline ก็ลงทะเบียนเช่นกัน

กองทัพได้รับความสูญเสียอันน่ากลัวในสมรภูมิรบซอมม์ในปี 2459 โดยสูญเสียชาย 500 คนในวันเดียว ทีมแรกของ Seven of the Hearts ถูกฆ่าตายในสนามรบและมีการสร้างอนุสาวรีย์ในฝรั่งเศสในที่เกิดเหตุ อีกทีมที่ต้องทนทุกข์คือ Leyton Orient ในเวลานั้นเรียกว่า Clacton Orient ทีมแรกทั้งทีมเซ็นสัญญากับกองพันที่ 17 มิดเดิลราบซึ่งมีนักฟุตบอลอาชีพจำนวน 150 คน

น่าเสียดายที่พวกเขาถูกจับได้ในสมรภูมิรบซอมม์ ผู้เล่น Orient สามคนถูกฆ่าตายและบาดเจ็บสาหัสกว่าเดิมไม่เล่นอีกเลย เป็นเพียงเครื่องเตือนความทรงจำเล็ก ๆ น้อย ๆ ของนักฟุตบอลที่เสียสละในวันที่เลวร้าย แต่ก็มีความสำคัญเพียงใดสำหรับเกมนี้ที่จะช่วยให้ขวัญกำลังใจในยามยากลำบาก