สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นปั่นแปะ คาสิโนเติบโตทั่วสหรัฐอเมริกา

สมัครเว็บพนันออนไลน์ หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน โอกาสที่คุณอยู่ไม่ไกลจากคาสิโนอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีการขยายคาสิโนขนาดใหญ่ทั่วประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องการเงินสดจากกระแสรายได้ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการพนันแบบอิฐและปูนสามารถนำมาได้ และตามรายงานล่าสุด กลวิธีนั้นดูเหมือนจะได้ผลสำหรับพวกเขาส่วนใหญ่

2013-2014 อเมริกาเหนือเล่นเกมปูม ถูกปล่อยออกมาในสัปดาห์นี้นำรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงกับแสง รายงานประจำปีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของประเทศนั้นรวมถึงการแจกแจงรายรับที่แต่ละรัฐนำมาจากการเดิมพันแบบแต่ละรัฐ รวมถึงวิธีที่ตัวเลขเหล่านั้นเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

เนวาดาไม่ทะยาน

สำหรับรัฐส่วนใหญ่ ตามรายงาน ข่าวดีมาก – แม้ว่าคุณอาจไม่ทราบว่าถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการดูที่ลาสเวกัส ในเนวาดา รายรับจากการพนันอยู่ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2543 แต่หลังจากเพิ่มขึ้นมาหลายปี พวกเขาได้รับผลกระทบหลังจากภาวะถดถอยในปี 2551 นั่นหมายความว่าในปี 2011 เนวาดากลับมาอีกครั้ง – คุณเดาได้ – 9.8 พันล้านดอลลาร์จากการพนัน ตัวเลขใหม่สำหรับเนวาดาดูมีแนวโน้มมากขึ้น แม้ว่ารัฐจะบันทึกรายรับเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน ตามรายงานของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐ

สมัครเว็บพนันออนไลน์ สำหรับรัฐอื่น ๆ การแนะนำหรือการขยายสถานที่เล่นการพนันได้จ่ายเงินปันผลจำนวนมาก ใช้รัฐนิวยอร์กซึ่งกำลังพิจารณารอบการขยายคาสิโนเชิงพาณิชย์ในการสำรวจในปีนี้ ในปี 2000 นิวยอร์กได้เงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์จากคาสิโน ตัวเลขนั้นสูงถึง 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2554 – ปีสุดท้ายของตัวเลขที่สมบูรณ์รวมอยู่ในAlmanac Gaming ในอเมริกาเหนือ – และคาดว่าจะสูงขึ้นในขณะนี้ ตั้งแต่ปี 2011 นิวยอร์กได้เปิดคาสิโน Aqueduct ที่ทำกำไรได้มากในควีนส์ซึ่งมีรายงานว่ามีรายได้ภาษีเกือบพันล้านดอลลาร์เพียงอย่างเดียวสำหรับเงินกองทุนของรัฐ

ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ของเพนซิลเวเนีย

เรื่องราวความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งคือเพนซิลเวเนีย ซึ่งมีตัวเลือกคาสิโนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2543 รัฐมีรายได้จากคาสิโน 1.2 พันล้านดอลลาร์ แต่เพิ่มขึ้นเป็น 4.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2554 และมีรายงานว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัฐคีย์สโตนแซงหน้ารัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่ออำนาจสูงสุดของคาสิโนระดับภูมิภาค

เพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในรัฐที่อ้างว่ามีรายได้เกมเติบโตมากที่สุดในช่วงเวลานั้น รองจากอลาบามาและแมริแลนด์เท่านั้น เมื่อพูดถึงรัฐที่พึ่งพารายได้จากการพนันมากที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจทั้งหมดของพวกเขา เนวาดา มิสซิสซิปปี้ และ – เชื่อหรือไม่ – เวอร์มอนต์เป็นผู้นำ

เวอร์มอนต์?

โดยรวมแล้ว รายงานพบว่ารายรับจากการพนันประจำปีเพิ่มขึ้น 0.89% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 89.04 พันล้านดอลลาร์ การศึกษายังรวมถึงแคนาดาเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ของการพนันออนไลน์ในอเมริกาเหนือ โดยตลาดการพนันของแคนาดาเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2554 ทั่วทั้งทวีป สถานที่เล่นการพนันของชนเผ่า ลอตเตอรี่ คาสิโน และห้องไพ่ล้วนแต่ดูเรียบง่าย การเติบโต ในขณะที่การเดิมพันกีฬาและสถานที่แข่งขันพบว่ารายรับลดลง โดยรวมแล้ว การเดิมพันการแข่งขันและกีฬาคิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ของตลาดการพนันในอเมริกาเหนือ

ไม่ใช่ทุกรัฐที่เห็นข่าวดีในรายงาน ตามที่มีการรายงานอย่างกว้างขวาง คาสิโนแอตแลนติกซิตีต้องดิ้นรนมาหลายปี ซึ่งได้ผลักดันรายรับจากการพนันโดยรวมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ลง และอาร์คันซอเห็นว่ารายรับจากการพนันลดลงเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 2554 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดารัฐในการศึกษา

แล้วก็มีหนึ่ง

Las Vegas Sands Corporation ของ Sheldon Adelson ต้องคาดการณ์ถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของมาเก๊า เพราะพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะสนใจที่จะยื่นขอใบอนุญาตในแมสซาชูเซตส์ ดังนั้นทั้งหมดที่เหลือจึงเป็นผู้สมัครคนเดียว MGM Resorts International ซึ่งยังคงแย่งชิงที่จะวางคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ในสปริงฟิลด์ทางตะวันตกของรัฐ แต่บรรพบุรุษของเมือง – เห็นว่าลมพัดออกมาจากลาสเวกัสตอนนี้ – ได้ตั้งคำถามอย่างประหม่าแล้วว่าใครจะมารับตำแหน่ง MGM หากคณะกรรมาธิการของรัฐเห็นว่าผู้ประกอบกิจการคาสิโนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมการพนันของพวกเขา มาตรฐาน

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ – ซึ่งถูกโยนเข้าด้วยกันเมื่อปีที่แล้ว – ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากแหล่งที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้: คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา AG Burnett ประธานคณะกรรมการของเนวาดาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อนร่วมงานของเขาในฝั่งตะวันออกกำลังใช้นักสืบเอกชนเพื่อสร้าง “กฎข้อบังคับการเล่นเกม Gotcha”

“เราเข้าใจธุรกรรมและข้อตกลงใบอนุญาต” เบอร์เนตต์กล่าว “เราเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ (ซีซาร์-แกนเซวอร์ต) ทำงานอย่างไร หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความสมเหตุสมผลและชาญฉลาด”

อย่างน้อยจนถึงตอนนี้ จิม เมอร์เรน ประธาน MGM Resorts ยังคงสุภาพเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการแมสซาชูเซตส์ โดยอ้างว่าเขามั่นใจว่าชุดของเขาจะเหมาะกับโครงการสปริงฟิลด์ แต่เมื่อพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของคอมมิชชัน ก็ไม่มีใครเดาได้ว่าความกระตือรือร้นของ Murren จะยังคงอยู่หรือไม่

“เราได้ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่พวกเขาขอจากเรา” เมอร์เรนกล่าว “การตอบสนองของเราต่อ RFP จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหน้า ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อคุณดูข้อเท็จจริงทั้งหมด ฉันก็ไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมเราจะไม่เหมาะสมกัน”

แน่นอน Gary Loveman แห่ง Caesars และ Wynn ของ Wynn ก็ไม่เห็นเหตุผลที่พวกเขาจะไม่เหมาะสม จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ และแม้แต่ Murren ก็ยอมรับว่ามีลูกบอลโค้งบางลูกที่ขว้างไปทางทิศตะวันออก

“มันเป็นสองสามสัปดาห์ที่น่าแปลกใจ ไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้” MGM honcho กล่าว

เมื่อคุณต้องการภาพรวมของเศรษฐกิจ คุณมองอะไร? มันคือตลาดหุ้น รายงานการจ้างงานล่าสุด หรือบางทีอัตราการว่างงาน? เวกัสมีตัวบ่งชี้ของตัวเองอยู่สองสามตัว และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจำนวนนักพนันที่แย่ที่สุดของพวกเขาที่จ่ายเงินให้คาสิโนคืนเงินที่พวกเขาสูญเสียไปจากเครื่องหมายเครดิต

เวกัสกำลังจะกลับมา

ตอนนี้สัญญาณกำลังชี้ขึ้นสำหรับเศรษฐกิจลาสเวกัส เมื่อฟองสบู่ของที่อยู่อาศัยเริ่มตีประมาณปี 2006 อุตสาหกรรมการพนันถูกล้มลงอย่างหนัก เนื่องจากผู้เล่นทั่วไปจำนวนมากใช้งบประมาณที่รัดกุมและพบว่าตนเองมีรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเหล่านั้นไม่เพียงแต่เริ่มกลับมา แต่ยังใช้จ่ายมากขึ้น โดยขณะนี้ตัวเลขเริ่มที่จะแข่งขันกับผู้ที่เห็นในช่วงก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอย

นั่นก็หมายความว่าบริษัทคาสิโนในสหรัฐฯ สามารถเริ่มคาดหวังว่าจะเก็บเงินได้มากกว่าที่ผู้เล่นระดับสูงของพวกเขาเสียไปในคาสิโน ในช่วงภาวะถดถอย บริษัทคาสิโนรายใหญ่สี่แห่งของสหรัฐ – Wynn Resorts, Las Vegas Sands, Caesars Entertainment และ MGM Resorts International – ประกาศว่าพวกเขาคาดว่าจะสามารถกู้คืนหนี้ค้างชำระได้น้อยกว่ามาก แต่การประมาณการเหล่านั้นกลับมาอยู่ในแนวเดียวกันอีกครั้ง ด้วยตัวเลขจากปีก่อนเกิดภาวะถดถอย

สำหรับนักพนันหลายๆ คน หนี้จากการพนันคาสิโนในโลกนี้อาจดูแตกต่างจากประสบการณ์ในเวกัสของพวกเขามาก ท้ายที่สุดแล้ว ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่สามารถหาคาสิโนเพื่อปล่อยให้พวกเขาเล่นด้วยเครดิตหนึ่งดอลลาร์ นับประสาหลายล้านที่ลูกกลิ้งสูงได้รับเป็นประจำ แต่สำหรับคาสิโนในลาสเวกัส มาเก๊า และจุดหมายปลายทางระดับไฮเอนด์อื่นๆ การให้เครดิตกับผู้มีอุปการคุณที่ร่ำรวยที่สุด – ที่รู้จักกันในชื่อ “ปลาวาฬ” – เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ อาจไม่ใช่คนที่พวกเขามีความสุขเป็นพิเศษ แต่บริษัทคาสิโนจะพบว่าตัวเองเสียเปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หากจู่ๆ พวกเขาหยุดให้เครดิตจำนวนมากแก่ลูกค้าที่ดีที่สุดของพวกเขา

Money for Nothing และเช็คของคุณฟรี

แน่นอนว่าปัญหาของการแจกเงินนั้นก็คือคุณอาจไม่ได้เงินคืน บริษัท คาสิโนที่สำคัญประจำเขียนออกหลายสิบล้านดอลลาร์ในตราสารหนี้ที่ไม่ดีในแต่ละปีมีลาสเวกัสแซนด์สมีค่าเผื่อ 492 $ ล้านบาทในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า“ หนี้สงสัยจะสูญ ” – หนี้เก่าที่พวกเขาอาจไม่สามารถที่จะกู้คืน Caesars Entertainment มีบัญชีที่น่าสงสัยมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Wynn และ MGM ทั้งคู่มีประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ นั่นเป็นเงินจำนวนมาก แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลกำไรจากการพนันโดยรวมที่บริษัทเหล่านี้ได้รับในแต่ละปี

คาสิโนมีข้อ จำกัด มากในการพยายามกู้คืนเงินซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเงินจำนวนมากจึงไม่สามารถกู้คืนได้เลย เป็นเรื่องปกติที่คาสิโนจะเจรจาการตั้งถิ่นฐานกับนักพนันที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และบางครั้งคดีก็จบลงที่ศาล การเก็บเงินจะยิ่งยากขึ้นเมื่อนักพนันอาศัยอยู่ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศจีน หนี้จากการพนันยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ยังคงเป็นที่ชัดเจนว่านักพนันจำนวนมากขึ้นกำลังชำระหนี้ของพวกเขาตอนนี้มากกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในตอนท้ายของปี 2008 ไม่นานหลังจากที่เกิดความผิดพลาดทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในลาสเวกัส Wynn Resorts คาดการณ์ว่าลูกหนี้ของพวกเขาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งจะจ่ายเงินในท้ายที่สุด วันนี้ ตัวเลขนั้นใกล้เคียงกับสองในสาม – และนั่นเป็นมุมมองในแง่ร้ายมากกว่าคู่แข่งหลายราย

แต่ในตอนท้ายของวันที่เล่นการพนันที่ร่ำรวยแน่นอนรับไปกับสิ่งที่คุณหรือฉันไม่เคยทำได้ Matthew Jacob นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมคนหนึ่งของ ITG ตั้งข้อสังเกตว่าการยกหนี้ให้กลายเป็นข้อดีอีกอย่างที่บางครั้งอาจถึงกับคาดหวังจากผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่คาสิโนอาจบินไปกับปลาวาฬด้วยเครื่องบินส่วนตัว เสนอห้องสวีทที่ดีที่สุดให้พวกเขา และจัดอาหารรสเลิศและสุราให้พวกมันในบ้าน โดยไม่ต้องจ่ายเมื่อสิ้นสุดการเดินทางของคุณ – หรืออย่างน้อย ไม่ต้องจ่ายทั้งหมด – เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คาสิโนเอาชนะธุรกิจของผู้ตีหนักเหล่านี้ได้

การต่อสู้เพื่อตลาดคาสิโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กลายเป็นการแข่งขันทางอาวุธระหว่างรัฐในหลาย ๆ ด้าน และนั่นหมายความว่าเมื่อเพื่อนบ้านคนหนึ่งเปิดเผยอาวุธใหม่ ก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่คนอื่นจะตอบในลักษณะเดียวกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีการเก็งกำไรมากมายว่าการขยายคาสิโนรอบล่าสุดที่วางแผนไว้สำหรับนิวยอร์กในท้ายที่สุดอาจนำไปสู่คาสิโนแห่งใหม่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในขณะที่นิวเจอร์ซีย์ยังคงพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดคาสิโนในภูมิภาคที่ลดลง ในบริเวณนั้น

ภัยคุกคามใหม่ของคาสิโนในนิวยอร์กยังไม่ปรากฏเลย – และมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในทุก ชาวนิวยอร์กจะไปลงคะแนนในวันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเพื่อตัดสินใจว่าจะอนุมัติการสร้างรีสอร์ทคาสิโนใหม่ “สไตล์ลาสเวกัส” ในรัฐนิวยอร์กตอนเหนือหรือไม่ แต่ข้อความดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอย่างน้อย ซึ่งอาจเพิ่มการแข่งขันระดับภูมิภาคมากขึ้นในการผสมผสาน

One Upsmanship – แต่มันใช้งานได้จริงหรือ?

และควรมีการเพิ่มคาสิโนในรัฐอื่น ๆ มากขึ้น มีแนวโน้มว่านิวเจอร์ซีย์จะเห็นว่าเป็นการเชิญให้เพิ่มคาสิโนใหม่ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักการเมืองและคนในวงการกำลังจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของคาสิโนใน Meadowlands ซึ่งเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬา Meadowlands แล้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งม้า Meadowlands สนามกีฬา MetLife (ซึ่งเป็นที่ตั้งของ New York Jets และ New York Giants) และ Izod Center ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพ New Jersey Nets (ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น Brooklyn Nets) และทีมฮอกกี้ New Jersey Devils

คุณยังอยู่กับเราไหม

ตามบางคนใน North Jersey เมืองกำลังสูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นมากมายโดยไม่มีคาสิโนในภูมิภาคนั้นของรัฐ พวกเขากล่าวว่านักพนันจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าไปที่ Empire Casino ใน Yonkers, NY หรือคาสิโนในเพนซิลเวเนียในบริเวณใกล้เคียงใน Bethlehem และ Poconos สถานที่เหล่านี้สะดวกต่อการเข้าถึงสำหรับผู้พักอาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์มากกว่าคาสิโนในรัฐของตนเอง

“คุณคิดว่าผู้คนจากนิวเจอร์ซีย์ตอนเหนือจะขับรถไปจนถึงแอตแลนติกซิตี้เมื่อพวกเขาต้องการเล่นสล็อตสักสองสามชั่วโมงหรือไม่” ถามเจฟฟรีย์ กูรัล เจ้าหน้าที่สนามแข่ง Meadowlands “แก๊สอยู่ที่ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน คุณบอกฉัน.”

แต่ในขณะที่ภัยคุกคามของคาสิโนในภูมิภาคที่มากขึ้นอาจเป็นจุดประกายที่ในที่สุดก็ผลักดันให้รัฐพิจารณาคาสิโน Meadowlands อย่างจริงจัง แนวคิดนี้ก็ใช้ได้อยู่พักหนึ่ง และในความเป็นจริง การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเป็นการต่อสู้ระหว่างแอตแลนติกซิตีและนอร์ธเจอร์ซีย์ เจ้าหน้าที่ของแอตแลนติกซิตีหลายคนกลัวว่าคาสิโนแห่งใหม่ทางตอนเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์อาจเป็นจุดจบของอุตสาหกรรมเกมบนบกที่ล้มเหลวอยู่แล้ว

การฟื้นฟูเมืองแอตแลนติกยังคงต้องการการเสด็จมาที่พระเยซู

การฟื้นตัวของแอตแลนติกซิตีได้รับเป็นจุดสำคัญสำหรับนโยบายรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ที่บอกว่าเขาไม่ต้องการที่คาสิโนใหม่ ๆ ที่จะสร้างขึ้นนอกเมืองอย่างน้อยจนกว่าแผนห้าปีของเขาสำหรับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมคาสิโนมี จะได้รับโอกาสในการทำงาน ขณะที่ความพยายามที่อาจไม่ได้มีผลมากคริสตี้หวังเพื่อให้ห่างไกลความสูญเสียได้อย่างน้อยชะลอตัวในแอตแลนติกซิตี – และสำนักงานของผู้ว่าราชการกล่าวว่าเขาจะได้ปฏิบัติตามแผนเดียวกันแม้ว่าเขาเคยรู้จักนิวยอร์กวางแผนที่จะสร้าง คาสิโนใหม่

“[แผนการที่จะสร้างคาสิโนใหม่ในนิวยอร์ก] ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการบริหารเพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่แอตแลนติกซิตีที่เราสามารถทำได้เพื่อรักษาหรือขยายสถานะของเราในตลาดคาสิโนที่มีการแข่งขันสูง” ไมเคิลกล่าว ดรูเนียก โฆษกผู้ว่าฯ

ความอิ่มตัวของคาสิโนในอเมริกา:

ทั่วสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์เกมเตือนว่าอุตสาหกรรมคาสิโนที่มีอิฐและปูนใกล้ถึงจุดอิ่มตัว ในช่วงต้นปี 2013 Alex Bumazhny นักวิเคราะห์เกมของ Fitch บอกกับ Bloomberg News ว่าการเล่นเกมบนบกนั้น “ใกล้” กับระดับนี้แล้ว และ University of Nevada ศาสตราจารย์Mark Nichols จาก Reno เห็นด้วยว่า “…ทุกคนค่อนข้างเหมือนกันและ ทุกคนอยู่ในสนามแข่งขันเดียวกัน แล้วมันก็ลงมายังตำแหน่ง”

ด้วยรายได้จากการเล่นเกมบนบกของแอตแลนติกซิตีลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เพนซิลเวเนียที่อยู่ใกล้เคียงเปิดประตูคาสิโนในปี 2549 และด้วยคาสิโนที่ใหม่กว่าในรัฐอิลลินอยส์และแมริแลนด์ที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำกำไร มันเป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งกับความเป็นจริงใหม่ที่เห็นได้ชัด

หลายรัฐกำลังมองหาการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายและควบคุมโดยรัฐเพื่อรับความหย่อนคล้อย ด้วยเนวาดาที่เสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์แล้ว และเดลาแวร์และนิวเจอร์ซีย์ก็พร้อมที่จะเสนอเกมคาสิโนเต็มรูปแบบก่อนสิ้นปี อุตสาหกรรมการพนัน – เช่นเดียวกับเงินกองทุนของรัฐทั่วประเทศ – จะรอดูว่าแง่มุมใหม่นี้จะออกมาเป็นอย่างไร

ในเมืองบอสตัน มีเพียงปัญหาเดียวที่ทำให้ชาวเมืองนอนไม่หลับในตอนกลางคืน: ทีม Red Sox สามารถคว้าแชมป์ World Series ครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปีได้หรือไม่? แต่ในขณะที่ David Ortiz และทีมที่เหลือกำลังยุ่งอยู่กับการต่อสู้กับ St. Louis Cardinals เพื่อสิทธิในการคุยโม้ในกีฬาเบสบอล มีการสู้รบอีกครั้งภายใต้พื้นผิว – และมันอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันพอๆ กับคำตัดสินว่าด้วยสิ่งกีดขวางที่จบเกม 3

บักเกิลเล่น “การโทรครั้งแรก”

ทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามของแผนการที่จะสร้างคาสิโนในอีสต์บอสตันกำลังเพิ่มความพยายามของพวกเขาในการลงคะแนนเสียงในวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างคาดการณ์การแข่งขันอย่างใกล้ชิดที่อาจมาถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คาสิโนซึ่งจะถูกวางไว้ที่ Suffolk Downs ได้กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงในโบสถ์ ที่มุมถนน และแม้แต่ในหมู่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

กองกำลังต่อต้านคาสิโนรู้สึกว่าพวกเขากำลังมองเห็นศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงคะแนน แม้ว่าจะอาจเป็นบวกหรือลบก็ตาม ทางออกของ Caesars บันเทิงเป็นพันธมิตรสำหรับซัฟโฟล์ Downs ในการเสนอราคาคาสิโนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้โยนการแข่งขันในความสับสนวุ่นวายในขณะที่มันยังสับสนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าหรือไม่พวกเขาต้องการที่จะสนับสนุนแผน

ความสับสนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นในการสำรวจขององค์กรที่เรียกว่า Friends of East Boston ซึ่งคัดค้านโครงการคาสิโน เปโดร โมราเลส หัวหน้าผู้จัดงานระบุว่า กลุ่มนี้ทำการสำรวจทางโทรศัพท์กับชาวอีสต์บอสตัน 1,200 ถึง 1,500 คนทุกวัน ก่อนที่ข่าวเกี่ยวกับซีซาร์จะออกจากโครงการ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้อยู่อาศัยยังคงไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนการเสนอราคาของซัฟโฟล์คดาวน์หรือไม่ ตอนนี้ตัวเลขนั้นอยู่ในช่วง 22 ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ทุกวัน

“เมื่อคืนหนึ่งย่านเดินจากร้อยละ 22-37 เปอร์เซ็นต์” โมราเลสบอกบอสตันเฮรัลด์ “ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อประโยชน์ของเรา พวกเขาสามารถพูดได้อย่างง่ายดายว่าพวกเขากำลังรอดูว่าใครเป็นคู่หูใหม่ อย่างน้อยที่สุดที่สามารถพูดได้ก็คือความไม่แน่นอนได้รับการแนะนำอย่างแน่นอน”

คอและคอสู่เส้นชัย

จากข้อมูลของ Morales การสำรวจของเขาแสดงให้เห็นว่าประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์สำหรับการเสนอราคาคาสิโนและอีก 40 เปอร์เซ็นต์คัดค้าน Suffolk Downs กล่าวว่าพวกเขาไม่เห็นตัวเลขที่เหมือนกันทุกประการ และพวกเขาเชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสามารถชนะได้ด้วยการฟังรายละเอียดของข้อเสนอของพวกเขา

แต่ไม่ว่าจำนวนที่แน่ชัดจะเป็นอย่างไร ทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกชัดเจนว่าปัญหายังไม่ได้รับการตัดสิน – และนั่นหมายถึงความพยายามอย่างมากในการหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากฝ่ายของตนในวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง

“เรากำลังดำเนินการสำรวจแบบ door-to-door เรากำลังเสนอการลงคะแนนเสียงและเราได้รับการสนับสนุน ID’ing ตลอดทาง” Suffolk Downs COO Chip Tuttle กล่าว ตาม Tuttle ผู้สนับสนุนคาสิโนอาสาสมัครหลายร้อยคนจะตรวจสอบในนามของพวกเขาในสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง วางแผนที่จะไปเยี่ยมผู้ลงคะแนนหลายพันคนและส่งเสริมคุณธรรมของแผนคาสิโนให้กับพวกเขา

ฝ่ายตรงข้ามของการเสนอราคาคาสิโนจะไม่นั่งอยู่บนมือของพวกเขาเช่นกัน พวกเขาได้ตั้งค่ายฐานที่โบสถ์ในละแวกนั้น ซึ่งผู้นำทางศาสนาและคนอื่นๆ ในชุมชนกำลังทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านความพยายามของซัฟโฟล์คดาวน์

“มันง่ายมากจริงๆ” โมราเลสกล่าว “ถ้าคุณรักชุมชนของคุณ ครอบครัวของคุณ คริสตจักรของคุณ คาสิโนอาจไม่ดีสำหรับคุณ”

คลิกคลิกคลิก

โอ โตรอนโต แคนาดา! คุณดูเหมือนไม่ฝ้ายมากเกินไปกับความคิดของคาสิโนใช่ไหม?

โตรอนโตและพื้นที่รอบนอกได้รับการจัดสรรแล้วและนักพัฒนาหลายคนได้แสดงความสนใจในพื้นที่สำหรับการสร้างคาสิโนรีสอร์ท แต่ดูเหมือนว่านักวางแผนจะไม่มีสถานที่ที่อาจยินดีรับคาสิโนในละแวกของพวกเขา พื้นที่ล่าสุดที่จะปิดกั้นคาสิโนคือ Vaughan ซึ่งตอนนี้ได้ลงคะแนนคัดค้านแนวคิดในการสร้างคาสิโนที่นั่น

วอห์นแค่พูดว่าไม่ แคบ

เมืองวอห์นปฏิเสธแผนคาสิโนในการโหวต 5-4 แม้ว่าการลงคะแนนจะใกล้เคียงกันมาก แต่ก็สะท้อนผลลัพธ์ในเมืองอื่น ๆ ในเขตมหานครโตรอนโต (GTA) เนื่องจากอีกสองคนได้ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวแล้ว และสถานที่ที่เหลืออีกสองแห่งดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ หรืออย่างน้อยก็ไม่แน่ใจ คาสิโนภายในเขตเมืองของตน

Vaughan เข้าร่วมโตรอนโตและ Markham City เนื่องจากปฏิเสธข้อตกลงคาสิโนอย่างเป็นทางการ การโหวตของโตรอนโตเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุด แม้จะได้รับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีร็อบ ฟอร์ด สภาเทศบาลเมืองก็ปฏิเสธคาสิโนในตัวเมืองด้วยคะแนนเสียง 40-4 คะแนน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้นี้ การลงคะแนนของมาร์กแฮมก็เป็นฝ่ายเดียวด้วย แม้จะน้อยกว่า 9-4 ก็ตาม

Ontario Lottery Corp. รับน้อยกว่าการต้อนรับที่อบอุ่น

การโหวตทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อเสนอจากOntario Lottery and Gaming Corp.ซึ่งกำลังมองหาการขยายการเข้าถึงในภูมิภาค GTA ตะวันตก อย่างไรก็ตาม OLG ถูกจำกัดในที่ที่พวกเขาสามารถวางสถานที่ดังกล่าวได้ และสถานที่ที่เสนอหลายแห่งได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวในอดีตแล้ว หรือคาดว่าจะแสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยในการขยายคาสิโนรอบนี้

ในบรรดาสถานที่ที่เหลืออีกสองแห่งที่ยังไม่ได้ลงคะแนนในครั้งนี้ ริชมอนด์ฮิลล์เป็นฝ่ายตรงข้ามที่ยืนกรานมากกว่าทั้งสองอย่าง

“เราไม่มีความสนใจในการเป็นเจ้าภาพคาสิโน” นายกเทศมนตรี Dave Barrow กล่าว “เราไม่เคยลงคะแนนให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่เมื่อข้อมูลออกมา…เราเพิ่งได้รับและไม่ดำเนินการใดๆ”

บาร์โรว์ชี้ให้เห็นว่านอกจากจะไม่ค่อยมีความสนใจในท้องถิ่นในการสร้างคาสิโนแล้ว ยังมีที่ดินน้อยมากที่สามารถใช้เป็นสถานที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้

“ถ้าเราจะวางมันในที่ที่เทศบาลส่วนใหญ่ดูเหมือนจะวางไว้ ให้ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยเท่าที่เราจะทำได้ เราจะต้องวางมันบนทางหลวงหมายเลข 7 อย่างแท้จริง” เขากล่าว

ในทางกลับกัน Mississauga – เมืองสุดท้ายที่อยู่ในรายชื่อของที่ตั้งคาสิโนที่เสนอ – ยังไม่ได้ทำคำแถลงที่แข็งแกร่งเช่นนี้ต่อการมีคาสิโนอยู่ในเขตแดนของพวกเขา แต่นั่นอาจเป็นเพราะเมือง Mississauga ยังไม่ได้รับการติดต่อจาก OLG หรือผู้พัฒนาใดๆ ในครั้งนี้ มากกว่าที่จะเป็นเพราะมีการสนับสนุนคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสเพิ่มขึ้นที่นั่น ในปี 1990 Mississauga ปฏิเสธข้อเสนอที่คล้ายกัน

“มันเหมือนลอยกลับมา” Pat Saito สมาชิกสภา Mississauga เป็นเวลานานกล่าว “มีคนมาข้างหน้าและคิดว่ามันจะเป็นความคิดที่ดีอีกครั้ง GTA เป็นตลาดที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่เข้ามาและสร้างคาสิโน”

และมีแนวโน้มว่าจะลอยขึ้นมาใหม่อีกในอนาคต ในขณะที่การปฏิเสธที่หลากหลายอาจทำให้คาสิโนไม่น่าจะสร้างขึ้นใน GTA ตะวันตกในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ได้หมายความว่าแนวคิดนี้จะหายไปตลอดกาล

“ถ้าเราปฏิเสธอย่างเป็นทางการ และริชมอนด์ฮิลล์ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ มันจะไม่เป็นจุดสิ้นสุดของมัน” ไซโตะกล่าว “ใครบางคนจะกลับมาและอยากทำอีกครั้ง บางทีหวังว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในสภา ทัศนคติก็จะเปลี่ยนไป”

หวังว่ามันจะเป็นการปฏิบัติทั้งหมดและไม่มีลูกเล่น เดลาแวร์ได้เลือกตัวเลือกที่ค่อนข้างน่ากลัวในวันที่ 31 ตุลาคม – วันฮาโลวีน – เพื่อเป็นประเทศแรกในสหรัฐอเมริกาที่เสนอเกมคาสิโนออนไลน์ด้วยเงินจริง แม้ว่าเนวาดาจะเปิดให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์แล้ว และนิวเจอร์ซีย์ก็พร้อมที่จะให้บริการคาสิโนเต็มรูปแบบในวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่วันเปิดตัวของเดลาแวร์จะนำหน้ารัฐการ์เดนมาสู่สายตาอย่างเป็นทางการ

เมื่อพูดถึงสามรัฐที่อนุมัติเว็บไซต์การพนันออนไลน์ เดลาแวร์เป็นโปรไฟล์ที่ต่ำที่สุดในสามรัฐ นิวเจอร์ซีย์มีประชากรมากพอที่จะสนับสนุนไซต์ต่างๆ ด้วยตัวเอง ในขณะที่เนวาดาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพนันทางบกในสหรัฐอเมริกา เป็นบ้านตามธรรมชาติสำหรับการขยายการพนันทุกประเภท แต่เดลาแวร์ยังคงเดินหน้าต่อไปและในวันที่ 31 ตุลาคม 2013 เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ด้วยเงินจริงจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในเมือง

มองไปยังโป๊กเกอร์คอมแพ็ค

ด้วยจำนวนประชากรไม่ถึงล้านคน เดลาแวร์จะสนับสนุนเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ของตนเองได้ยาก แต่ในการให้สัมภาษณ์กับผู้เล่นการ์ดเวอร์นอน เคิร์ก ผู้อำนวยการลอตเตอรีของรัฐกล่าวว่าพวกเขากำลังแสวงหาคอมแพคเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในห้องโป๊กเกอร์

“เราได้สนทนา [เกี่ยวกับคอมแพค] กับทั้งสองรัฐแล้ว” เคิร์กกล่าวถึงทั้งเนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ “กระบวนการยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ฉันเดาว่า แน่นอนกับเนวาดา พวกเขาต้องการกระชับกับเรา และเรากับพวกเขาในทำนองเดียวกัน เมื่อเราลุกขึ้นและวิ่งเราจะไล่ตามสิ่งนั้นอย่างก้าวร้าวมากขึ้น ตอนนี้เราแค่กำลังจดจ่ออยู่ที่การทำให้ไซต์ของเราขึ้น แต่นั่นจะเป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกที่เราดำเนินการหลังจากเปิดตัว”

ข้อเสนอเริ่มต้นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Poker

จากข้อมูลของ Kirk การเลือกเกมที่เปิดตัวนั้นค่อนข้างจำกัด นอกจากโป๊กเกอร์แล้ว ยังมีเกมสล็อตแมชชีนและวิดีโอโปกเกอร์อีกด้วย และเทอร์มินัลลอตเตอรีบางแห่งจะถูกติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งรัฐ เกมทั้งหมดให้บริการโดย 888 Holdings และเมื่อการผสานรวมดำเนินไป เกมต่างๆ จะมาออนไลน์มากขึ้น

เคิร์กตั้งข้อสังเกตว่าการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ที่ใช้เงินจริงเป็นไปด้วยดี แม้ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นได้โดยไม่มีช่วงขึ้นๆ ลงๆ

“มันเป็นความท้าทาย” เขากล่าว “มันเป็นความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหญ่ และตารางงานของเราค่อนข้างดุดัน มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมากมายสำหรับสิ่งนี้ ทุกสิ่งที่สาธารณชนจะไม่มีวันเห็น แต่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ”

ในปี 2012, เดลาแวร์กลายเป็นรัฐแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายเงินจริงเล่นการพนันออนไลน์ รัฐเริ่มเตรียมการโดยเสนอให้เล่นเกมเงินบนอินเทอร์เน็ตผ่านคาสิโนของพวกเขาเมื่อต้นปีนี้ แม้ว่าเกมเหล่านั้นจะไม่เหมือนกับเกมที่จะได้เห็นเมื่อเล่นด้วยเงินจริง (เกมเล่นด้วยเงินถูกนำเสนอผ่าน DoubleDown Casino, IGT สินค้า)

เดลาแวร์เสนอการพนันออนไลน์เพื่อพยายามแข่งขันในตลาดการพนันที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาได้เห็นการขยายตัวอย่างมากในการพนันบนบกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเพนซิลเวเนียเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม ทั้งเดลาแวร์และแมริแลนด์ได้เพิ่มสถานที่เล่นการพนันใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่นิวยอร์กและแมสซาชูเซตส์ต่างก็ต้องการเพิ่มคาสิโนรีสอร์ทมากขึ้นในปีต่อๆ ไป

การทวงคืนดินแดนที่ “สูญหาย” กลับกลายเป็นกระแสนิยมสำหรับคาสิโนในทุกวันนี้ Steve Wynn ต้องการเปลี่ยนอดีตโรงงานอุตสาหกรรมเก่าบนแม่น้ำ Mystic นอกเมืองบอสตันให้เป็น Wynn Everett แห่งใหม่ และอีกฟากหนึ่งของโลก หน่วยงานพัฒนาท่าเรือซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฟิลิปปินส์ต้องการใช้จ่ายเงินเกือบ 209 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อเรือ ใหม่ “เมืองระดับโลก” ในโครงการถมที่ดินบนเกาะวิซายัสของประเทศนั้น ๆ

รวมอยู่ใน “เมือง” ใหม่นี้จะเป็นคาสิโนและศูนย์รวมความบันเทิง และจะเกิดขึ้นในเมือง Mandaue เมืองเซบู ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะวิซายัส Sultan 900 ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Globalport จะเป็นผู้พัฒนาพื้นที่ใหม่อย่างเป็นทางการ

หวังจับสลากท่องเที่ยว

Michael L. Romero ประธานบริษัทมีวิสัยทัศน์และต้องการสร้างสถานที่ที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวมาสู่ Mandaue ซึ่งเป็นเมืองท่าภายในมหานครขนาดใหญ่ของเซบู ในการเตรียมตัวสำหรับโครงการนั้น โรเมโรตั้งตารอที่จะสร้างโรงงานที่มะนิลานอร์ธฮาร์เบอร์ให้เสร็จ ซึ่งกำลังจะล้างกระเป๋าของเขาอีก 336,400,000 เหรียญสหรัฐ ให้หรือรับเงินทอน จากนั้นโครงการ Mandaue ก็อยู่ถัดไปสำหรับการบินขึ้นบนรันเวย์ธุรกิจ

เรามั่นใจว่าทั้งโครงการซึ่งวางแผนไว้สำหรับพื้นที่ 131 เฮกตาร์ของทั้งฝั่งและที่ดินที่จมน้ำในอ่าว Cansaga Bay โดยจะนำไปสู่สะพาน Mandaue-Mactan แห่งที่สองในพื้นที่ ซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือเชิงพาณิชย์และท่าเรืออุตสาหกรรมแบบผสมผสาน ทำให้สะดวกสำหรับผู้ผลิตสินค้าราคาถูกที่เดินทางไปต่างประเทศที่ต้องการหยุดและเล่นแบล็คแจ็คก่อนที่จะลงนามในเอกสารศุลกากรทั้งหมด เราคิดว่า

ต้องการใบอนุญาต Pagcor ก่อน

แน่นอนว่าไม่มีคาสิโนแห่งใดที่จะเติบโตอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดก่อน และโครงการนี้ก็ไม่ต่างกัน ก่อนที่มันจะสามารถแม้แต่จะเริ่มต้นสุลต่าน / Globalport จะต้องเข้าแถวใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นการพนันอย่างเป็นทางการที่รู้จักกันในฟิลิปปินส์สวนสนุกและเล่นเกมคอร์ปอเรชั่นหรือPagcor

เช่นเดียวกับพื้นที่ที่กำลังพัฒนาใหม่ๆ ในเอเชียและบริเวณโดยรอบ ฟิลิปปินส์ยังคงขยายอุตสาหกรรมคาสิโนอย่างต่อเนื่อง โดยย้ายจากเมืองหลวงของกรุงมะนิลาไปยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น นอกจากนี้ ในใบปะหน้า ในลูซอน เมืองแห่งความบันเทิงจะครอบคลุมศูนย์รวมความบันเทิงขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงรีสอร์ทและคาสิโนระดับโลกสี่แห่ง โดยหนึ่งแห่งคือ Solaire ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว

เนื่องจากคาสิโนระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ได้เสนอทางเลือกในบริเวณใกล้เคียงสำหรับชาวอเมริกันให้เล่นการพนันใกล้บ้านมากกว่าลาสเวกัสหรือแอตแลนติกซิตี Mandaue City จะอนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์ที่ตั้งอยู่ในเมืองวิซายาสมีโอกาสที่จะติดอยู่ในพื้นที่ของตนเอง เพลิดเพลินกับการพนันระดับโลก และ ไม่ต้องแพ็คของและเดินทางไปทางเหนือสู่ Entertainment City เพียงเพื่อแก้ไขปัญหาคาสิโน

Globalport กล่าวว่ามีแผนที่จะจัดหาเงินทุนให้กับโครงการด้วยการผสมผสานระหว่างหนี้สินและทุน ซึ่งเหมือนกับที่คุณบอกว่าคุณวางแผนที่จะซื้อบ้านที่มีเงินดาวน์และเงินกู้ ซึ่งไม่ได้บอกอะไรคุณมากนัก ดังที่กล่าวไว้ เราจะไม่นอนไม่หลับเกี่ยวกับทางเลือกทางการเงินของโรเมโร ในเดือนสิงหาคมของปีนี้ เขาได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อ “50 คนรวยที่สุดของฟิลิปปินส์” ของ Forbes โดยอยู่ในอันดับที่ 26 ด้วยมูลค่าสุทธิ 490 ล้านดอลลาร์ ด้วยวัยเพียง 40 ปี เขายังอายุน้อยที่สุดในรายชื่ออีกด้วย

ความลับของเขาในการได้มาซึ่งความมั่งคั่งคืออะไร?

“Naka-tsamba lang (ฉันเพิ่งพักได้ดี)” โรเมโรบอกกับThe Philippines Starในการให้สัมภาษณ์

หนึ่งในผลกระทบ – ซึ่งหลายคนโต้แย้งว่าเป็นสิ่งที่ดี – ของเกมที่ถูกกฎหมายและขยายออกไปในสหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างมากในทุกจุด i และข้าม t ก่อนที่ใบอนุญาตผู้ดำเนินการจะได้รับในวันนี้ และแม้แต่สตีฟ วินน์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจหลีกหนีจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น หรือบางทีอาจต้องอยู่ภายใต้การพิจารณามากกว่านี้ เนื่องจากการมองเห็นที่สูงของเขาในจักรวาลของคาสิโน อย่างน้อย นั่นเป็นวิธีที่ได้รับการเล่นในขณะที่เจ้าพ่อคาสิโนอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีศักยภาพของเขาโดยคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐนั้นสำหรับรีสอร์ทคาสิโน Everett มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับการพิจารณาจากผู้สมัครรายอื่น

แต่คุณสามารถวางใจได้ว่า Wynn จะไม่เอาเปรียบใคร และเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังในเวทีนั้นอย่างแน่นอน เมื่อคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์เริ่มแสดงความไม่พอใจกับข้อตกลงบางอย่างของเขาในมาเก๊าเขากลับมาอย่างรวดเร็วในแนวรับ

Wynn Confronts Commission

“พวกเรากลัวแทบตาย” Wynn ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ได้กลัวอะไรมากจากการไม่อนุมัติโดยนัยของการติดต่อคาสิโนมาเก๊าโดยคณะกรรมาธิการ สตีเฟน ครอสบี ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเสริมว่า “ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เลือกเรา แต่คุณเลือก และมีจำนวนถึงพันสามหรือหนึ่งพันล้านห้า” Wynn เพิ่มเติมอีกว่าเขากลัวว่ามุมมองของคณะกรรมาธิการจะเสียไปโดยรายงานข่าวที่ “ขาดความรับผิดชอบ” และการสอบสวนที่ “มืดมน” ในการดำเนินงานในมาเก๊าของเขา แม้ว่าจะเจาะจงถึงสิ่งที่เป็นอยู่ก็ตาม เขาไม่ได้พูด ความกังวลของเขาอยู่ในความเป็นไปได้ที่จะได้รับการลงโทษหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยคณะกรรมาธิการแมสซาชูเซตส์ที่ดำเนินการตามความไม่เหมาะสมทางธุรกิจในมาเก๊า

แต่ไม่ใช่ว่ากรรมการทุกคนจะประทับใจกับการตอบสนองที่หยาบคายของ Wynn และบางคนก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับเจ้าสัวคาสิโนเอง โดยกรรมาธิการแกรี คาเมรอน บอกกับ Wynn อย่างไม่มีเงื่อนไขว่า “ไม่เคยมีคาสิโนที่ไหนในโลกที่ไม่มีกิจกรรมทางอาญา คุณดูถูกการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายจริงๆ นั่นคือความคิดเห็นของฉัน”

อุ๊ย

การแข่งขันเพื่อใบอนุญาตเดียว

ขณะนี้ Wynn อยู่ในจุดที่กลายเป็นการต่อสู้เพื่อชิงใบอนุญาตคาสิโนในเขตบอสตันเพียงแห่งเดียว Wynn จับคู่กับทั้งสนามแข่ง Suffolk Downs และคาสิโน Foxwoods ที่ตั้งอยู่ในคอนเนตทิคัตในขณะที่เขาแย่งชิงตำแหน่งนี้ Wynn ยืนยันว่ามาเก๊า- และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการคาสิโนของเขาเองที่นั่น – ถูกวาดอย่างผิด ๆ เนื่องจากเต็มไปด้วยการทุจริต การติดสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก๊งเอเชียที่ใช้คาสิโนดังกล่าวเพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายของพวกเขา

“มีคนพูดอะไรบางอย่าง พิมพ์สิ่งที่ขาดความรับผิดชอบอย่างไม่มีการลด” Wynn โต้แย้งกับคณะกรรมาธิการ “ถ้าเราปฏิบัติตาม (ในมาเก๊า) เราจะถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหลังจากที่เราลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในบอสตันในแมสซาชูเซตส์หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับการเปิดเผยดังกล่าว”

ภายใต้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมากที่สุดคือแนวทางปฏิบัติทั่วไปของมาเก๊าในการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งนำลูกค้าการพนันวาฬจากจีนมาที่มาเก๊าเพื่อเล่นในห้องวีไอพีที่มีลูกกลิ้งสูงซึ่งบางคนอาจได้รับแป้งผ่านวิธีการที่ผิดกฎหมาย แต่ Wynn ยืนยันว่าเขาใช้อดีตตัวแทน FBI เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยของเขาในมาเก๊า และเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านอาชญากรรมจะถูกห้ามอย่างเคร่งครัดจากคาสิโนของเขาที่นั่น

“พวกเขาไม่เข้ามาแทนที่เราเพราะเราไม่อดทน” Wynn กล่าว

ขณะที่การสืบสวนดำเนินไป ทั้งสองฝ่ายอาจจำสิ่งที่ออสการ์ ไวลด์พูดไว้อย่างชาญฉลาดว่า “ความจริงไม่ค่อยบริสุทธิ์และไม่เคยง่ายเลย”

ผู้พิพากษารัฐนิวยอร์กได้ปฏิเสธการท้าทายการใช้ถ้อยคำของการลงประชามติคาสิโนของนิวยอร์กที่กำลังจะเกิดขึ้นปูทางให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐลงคะแนนเสียงในมาตรการในเดือนพฤศจิกายน

คดีถูกไล่ออกโดยผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐ Richard M. Platkin ซึ่งพบว่าการท้าทายทางกฎหมายนั้น “ไม่สมควรและขาดคุณธรรมทางกฎหมาย”

การลงคะแนนเสียงล่าช้า

นั่นเป็นระเบิดใหญ่สำหรับฝ่ายตรงข้ามของมาตรการ ผู้ซึ่งหวังว่าพวกเขาจะชะลอการลงคะแนนเสียง หรืออย่างน้อยก็เปลี่ยนถ้อยคำที่จะปรากฏในบัตรลงคะแนน คดีนี้นำโดย Eric J. Snyder ทนายความล้มละลายในบรูคลินซึ่งคัดค้านภาษาที่ใช้ในคำถามการลงประชามติ ในการลงคะแนนเสียง มาตรการนี้จะอธิบายว่า “ส่งเสริมการเติบโตของงาน เพิ่มความช่วยเหลือให้กับโรงเรียน และอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นลดภาษีทรัพย์สิน”

นั่นคือภาษาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคม ซึ่งปรึกษากับผู้ว่าการแอนดรูว์ คูโอโมเพื่อจัดทำมาตรการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของการวัดและสร้างขึ้นมาจำนวนของการประนีประนอมและข้อตกลงที่มีความสนใจที่แตกต่างกันในรัฐที่จะทำให้ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม สไนเดอร์และคนอื่นๆ กล่าวว่าภาษาที่ใช้นั้นไม่ยุติธรรม เนื่องจากภาษาดังกล่าวรวมถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่เสนอแนะของการขยายคาสิโน มันจึงอาจมีอคติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผลการลงประชามติ ความกังวลเหล่านี้ได้ประโยชน์มากขึ้นเมื่อโพลโดยวิทยาลัยเซียนาพบว่าการสนับสนุนการลงประชามติบัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์เมื่อรวมภาษาเชิงบวก เมื่อเทียบกับเมื่อใช้ภาษาที่เป็นกลางมากขึ้น

ผู้พิพากษา Platkin ปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านี้ เขากล่าวว่าคดีของสไนเดอร์ถูกฟ้องไปไกลหลังจากกรอบเวลา 14 วันซึ่งผ่านการท้าทายการลงคะแนนเสียงแล้ว หน้าต่างนั้นเริ่มในวันที่ 19 สิงหาคม – หรืออาจจะ 23 สิงหาคม ตามที่สไนเดอร์กล่าว แม้ว่านั่นจะสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อย – และความท้าทายไม่ได้เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม

โดยธรรมชาติแล้ว รัฐยินดีที่ข้อโต้แย้งทางกฎหมายของพวกเขาได้รับการยอมรับ และการลงคะแนนจะดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้

“เรายินดีที่ผู้พิพากษา Platkin ยอมรับข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่เราหยิบยกขึ้นมา และกระบวนการเลือกตั้งสามารถเดินหน้าต่อไปได้” โธมัส คอนนอลลี่ โฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าว

ฝ่ายตรงข้ามเสียงผิดหวัง

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรงข้ามของมาตรการก็ผิดหวังจากการตัดสินใจ

“เราผิดหวังที่ผู้พิพากษาเลือกที่จะปิดกั้นการอภิปรายที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อดีว่ารัฐเล่นเกมภาษาของการแก้ไขคาสิโนเพื่อเอียงชาวนิวยอร์กให้ลงคะแนนใช่หรือไม่” คำแถลงโดยกลุ่มวิจัยผลประโยชน์สาธารณะนิวยอร์ก ( เอ็นวายพีอาร์จี)

แต่สไนเดอร์บอกว่าเขายังไม่เสร็จ เขาวางแผนที่จะขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากศาลอุทธรณ์ และชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีโอกาสที่จะใช้การลงประชามติรุ่นก่อนหน้าที่แนะนำโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐซึ่งไม่รวม “ภาษาสนับสนุน”

“โดยเพิกเฉยต่อคำแนะนำของอัยการสูงสุด คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปลี่ยนการแก้ไขคาสิโนที่ใช้คำพูดเป็นกลางโดยเพิ่มภาษาเพื่อรับการสนับสนุนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” สไนเดอร์บอกกับเดอะนิวยอร์กไทมส์

หากมาตรการควรผ่าน จะนำรีสอร์ทคาสิโนใหม่มากถึงเจ็ดแห่งไปยังภูมิภาคที่เลือกของ Empire State พวกเขาจะเข้าร่วมคาสิโนที่มีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันทั่วพื้นที่

มีคำพูดและความคิดโบราณมากมายที่ถูกโยนทิ้งไปในแวดวงการพนัน บางทีอาจไม่มีใครมีชื่อเสียงหรือเชื่อมากกว่าสุภาษิตโบราณที่ว่า “บ้านชนะเสมอ” แน่นอน เรารู้ว่านักพนันบางคนสามารถเอาชนะได้…แต่มันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนกันแน่?

นั่นเป็นหนึ่งในคำถามที่นักวิจัยจากHarvard Medical Schoolพยายามหาคำตอบในการวิเคราะห์รูปแบบใหม่ของการพนันทั้งแบบออนไลน์และแบบสด กลุ่มได้รับบันทึกของนักพนันออนไลน์ 4,222 คนที่เล่นอย่างน้อยสี่วันบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย bwin.party ระหว่างปี 2548 ถึง 2550

เล่นน้อยลง ชนะมากขึ้น

อย่างที่คุณคาดไว้ นักพนันมีโอกาสดีกว่าที่จะออกมานำหน้ายิ่งเล่นน้อยลง – ในเกมที่คาสิโนมีความได้เปรียบ เจ้ามือจะชนะในระยะยาวเสมอ แต่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นักพนันมีโอกาสค่อนข้างดีที่จะออกจากคาสิโนไปก่อน ในวันเดียวของการพนัน ปรากฏว่ามีผู้เล่นไม่กี่คนที่ทำเงินได้ประมาณ 30% ของเวลาทั้งหมด

ตัวเลขเหล่านั้นลดลงตลอดระยะเวลาของนักพนันในไซต์ เมื่อถึงเวลาที่ผู้เล่นเล่นได้ดี มีเพียง 11% เท่านั้นที่นำหน้าคาสิโน และในกลุ่มที่นำหน้า ส่วนใหญ่ทำกำไรได้ไม่ถึง 150 ดอลลาร์

และไม่น่าแปลกใจเลยที่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ดีนักสำหรับผู้เล่นที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากในการพนัน จาก 10% ที่เป็นผู้เล่นระดับสูงรายใหญ่ที่สุด มีเพียง 5% เท่านั้นที่สามารถขึ้นเป็นจ่าฝูงได้ โดยบางคนสูญเสียเงินไปหลายหมื่นดอลลาร์ นักเสี่ยงโชคสุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียอย่างน้อย 5,000 ดอลลาร์ถึง 31 เท่า เมื่อเทียบกับการชนะ 5,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ครอบคลุมในการศึกษานี้

ดังนั้นทำไมคาสิโนถึงทำกำไรได้นะเด็กๆ

ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ผู้แพ้ที่ใหญ่กว่า

ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเรื่องราวความสำเร็จ นักพนันคนหนึ่งซึ่งเป็นชายชาวสโลวีเนียวัย 56 ปีที่มีชื่อเล่นว่า “นักพนันหมายเลข 1381787” สามารถคว้าแจ็กพอตใหญ่สองรางวัลและคว้าเงินรางวัลประมาณ $22,000 ในช่วงเวลาที่เขาอยู่บนไซต์ ทำให้เขาเป็นผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาวิจัยนี้ ในขณะเดียวกัน ผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาคือมากกว่า 110,000 ดอลลาร์ในหลุม

อีกครั้งทำไมไม่เป็นวิทยาศาสตร์จรวดที่คาสิโนทำแป้งจำนวนมากโดยรวม

การศึกษายังพิจารณาว่าเว็บไซต์คาสิโนทำเงินได้ที่ไหน ลูกค้าประมาณ 2.8% รับผิดชอบกำไรครึ่งหนึ่งของคาสิโน ในขณะที่ลูกค้า 10.7% ให้คาสิโน 80% ของกำไร

ตัวเลขเหล่านี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าคล้ายกับตัวเลขในคาสิโนสด จากการใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันที่ไม่มีชื่อในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา นักวิจัยพบว่า 13.5% ของนักพนันมาอยู่อันดับต้น ๆ ในระยะยาว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับข้อมูลออนไลน์ (ความแตกต่างเล็กน้อยอาจเนื่องมาจากการถ่ายทอดสด การเล่นคาสิโนดำเนินไปอย่างช้าๆ ดังนั้นนักพนันจึงเล่นเกมน้อยลง) นอกจากนี้ นักพนัน 9.3% ที่คาสิโนสดยังสร้างรายได้ 80% ซึ่งคล้ายกับข้อมูลออนไลน์อีกครั้ง และตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าทำไมห้องชุดและมื้ออาหารของพวกเขาถึงถูกเปรียบเทียบกัน สวัสดี

การศึกษายังแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าโป๊กเกอร์ – เกมที่มีทักษะสูง – เอาชนะแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างมาก แม้ว่านักวิจัยไม่สามารถแยกระดับทักษะของผู้เล่นได้ แต่พวกเขาสามารถดูจำนวนเวลาที่ผู้เล่นใช้บนโต๊ะโป๊กเกอร์เสมือนจริงได้ ประมาณหนึ่งในสามของผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ “มีส่วนร่วมมากที่สุด” สามารถชนะเงินได้ในระยะยาว ในขณะที่ผู้เล่นทั่วไปเพียง 10% เท่านั้นที่ลงเอยด้วยผลกำไรเมื่อเวลาผ่านไป

นิทานสอนใจ? มีอยู่สองอย่าง: บางทีเจ้าบ้านอาจไม่ชนะเสมอไป แต่มันชนะมากกว่าที่คุณน่าจะทำได้ เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่โรงเรียนแพทย์ Ivy League และบอกผู้ปกครองของคุณว่านิสัยการพนันของคุณตกอยู่ภายใต้หมวด “การวิจัย” ในขณะนี้

หากคุณมุ่งสู่คาสิโนใด ๆ ในโลก คุณจะรู้ว่าจะมีคนจับตาดูคุณมากมาย ไม่มีที่ใดที่เป็นจริงมากไปกว่าในลาสเวกัสที่ซึ่งกล้อง – ที่รู้จักกันในชื่อ “ ตาในท้องฟ้า ” – ดูเหมือนจะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในลูกโลกกึ่งสีดำเหนือพื้นคาสิโน ในทันที ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสามารถดึงมุมและศูนย์เข้ามาใกล้จนมองเห็นรายละเอียดที่เล็กที่สุดที่ทำให้พวกเขารู้ว่ามีคนโกงรูเล็ต การนับไพ่ที่โต๊ะแบล็คแจ็ค หรือพยายามขโมยชิปจากผู้เล่นอื่น

และในขณะที่ระดับการรักษาความปลอดภัยแบบครอบคลุมนั้นบางครั้งอาจดูน่าขนลุกเล็กน้อย แต่ก็เป็นการปลอบโยนสำหรับนักพนัน: เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในที่ที่พวกเขาควรจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้กระทำความผิดจะหนีไปได้

ไม่มีการเฝ้าระวังในทางเดินในโรงแรมลาสเวกัสหลายแห่ง

น่าเสียดายที่ไม่สามารถพูดได้เหมือนกันเกี่ยวกับโรงแรมที่พลุกพล่านที่พบในอาคารเดียวกันกับคาสิโนที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด จากการสอบสวนโดยAssociated Pressคาสิโน 23 แห่งจาก 27 แห่งบน Las Vegas Strip ไม่มีการเฝ้าระวังเลยในโถงทางเดินของโรงแรมและการลงลิฟต์ในโรงแรม ข้อสรุปที่พวกเขาได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คาสิโนและเยี่ยมชมโรงแรมด้วยตนเอง .

คาสิโนแห่งเดียวที่พวกเขาพบด้วยกล้องในทางเดินเหล่านี้คือ Caesars Palace, Planet Hollywood, MGM Grand และ Tropicana

“ผู้คนมีความรู้สึกผิด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อพวกเขาไปที่คาสิโน (โรงแรม)” เฟร็ด เดล มาร์วา ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยกล่าว “คุณคิดว่า ‘ฉันจะไปเบลลาจิโอ พวกเขามีกล้องวงจรปิด 2,000 ตัว ดังนั้นฉันจะปลอดภัย’ และคุณคิดผิด ระดับความปลอดภัยในระดับโรงแรมเป็นศูนย์”

โจรกรรมห้องคืออาชญากรรมอันดับ 1

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดจากการขาดกล้องคือการลักขโมยห้องพักในโรงแรมซึ่งมีจำนวนอาชญากรรมในคาสิโนมากที่สุด ตามเรื่องราวหนึ่งในรายงานของ AP อย่างน้อยอาชญากรบางคนรู้ว่ากล้องอยู่ที่ไหนและไม่ได้อยู่ที่ไหน และโจมตีตามนั้น ทำให้ตำรวจมีวิธีสองสามวิธีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนคนอื่นๆ ที่ตกเป็นเหยื่อ

“นักสืบบอกเราว่าชายคนนั้นทำคีย์การ์ด และเขากำลังจะจากโรงแรมหนึ่งไปยังอีกโรงแรมหนึ่ง” Allyson Rainey นักท่องเที่ยว ซึ่งขโมยคอมพิวเตอร์ของเธอจากห้องของเธอเมื่อปีที่แล้วที่ Harrah’s กล่าว “เขาทำแบบนี้มาแปดปีแล้ว เห็นได้ชัดว่าเขารู้ว่าพวกเขาไม่มีกล้องอยู่ที่นั่น”

ในขณะที่ผู้บริหารคาสิโนบางคนบอกว่าพวกเขากำลังใส่กล้องมากขึ้นเพื่อช่วยจัดการกับปัญหา พวกเขายังกล่าวด้วยว่าความระมัดระวัง – ทั้งโดยพนักงานโรงแรมและแขก – เป็นสิ่งสำคัญในการหยุดอาชญากรรมเหล่านี้เช่นกัน โครงการหนึ่งที่ได้รับความนิยมเรียกว่า อาชญากรรม “ดันประตู” ซึ่งขโมยจะเพียงแค่ดันประตูจนกว่าจะพบบานสวิงที่เปิดอยู่เพราะไม่ได้ปิดอย่างถูกวิธี

อาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่านั้นยังดำเนินคดีได้ยากกว่าเพราะไม่มีกล้อง การข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสามารถป้องกันได้ – หรืออย่างน้อยก็ดำเนินคดีได้ดีกว่า – หากกล้องช่วยติดตามว่าใครกำลังมาหรือไปในแต่ละชั้น แม่บ้านและสาวใช้ก็มีความหวาดกลัวมากมาย รวมถึงการถูกทำร้ายร่างกายและทางเพศ และเหตุการณ์เหล่านี้มีการรายงานเป็นครั้งคราวเท่านั้น

เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่คาสิโนไม่เพิ่มกล้องเหล่านี้คือต้นทุน เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายหลายล้านในการติดตั้งระบบดังกล่าวและ 100,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าในแต่ละปีเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา ไม่ต้องพูดถึงบุคลากรเพิ่มเติมที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและใช้งาน

แต่ยังมีประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนว่าใครจะพักที่ไหนและกับใคร หากคุณหลงทาง และแขกจำนวนมากไม่ชอบช่วงเวลาเหล่านั้นที่เป็นอมตะในการเฝ้าระวังทางดิจิทัลที่อาจกลับมาหลอกหลอนพวกเขาในชุดค่าเลี้ยงดูในสักวันหนึ่ง

อา สโมสรแอตแลนติกในแอตแลนติกซิตี้ หญิงสาวที่ใครๆ ก็อยากนอนด้วย แต่จะไม่มีใครแต่งงานด้วย ข้อตกลงการเล่นเกมบนบกในรัฐนิวเจอร์ซีย์นี้ยังคงหาคู่ครองรายใหม่ต่อไป และตอนนี้ก็มีคู่ใหม่โผล่ขึ้นมาบนขอบฟ้า: จอร์จ มิลเลอร์ นักธุรกิจทนายความในท้องถิ่น ซึ่งสร้างกลุ่มการลงทุนร่วมกับเควิน ฟลินน์ ซีอีโอของThe Flynn Companyแห่ง นครฟิลาเดลเฟีย. เห็นได้ชัดว่าคู่หูด้านอสังหาริมทรัพย์รายนี้กำลังมองหาคาสิโนชายฝั่งตะวันออกทุกประเภทโดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับบางสิ่งบางอย่างก่อนปีใหม่ 2014 จะตีเที่ยงคืนตามเวลา

แอตแลนติกคลับ Just One Contender

ในขณะที่มิลเลอร์จะไม่ออกมาทันทีและพูดว่าใครที่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะได้รับเพชร เขาได้บอกกับ สื่อมวลชนของแอตแลนติกซิตี ว่ากลุ่มของเขาไม่ได้กำจัดแอตแลนติกคลับในฐานะผู้เข้าแข่งขัน แต่พวกเขาคือ “ มองไปรอบ ๆ ที่” เพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการทำข้อตกลง

สถานการณ์น่าสนใจขึ้นอีกเล็กน้อยโดยที่ทั้งมิลเลอร์และฟลินน์ถือหุ้นเล็กมากในทรัพย์สินของซีซาร์ในเพนซิลเวเนีย แม้ว่าแต่ละหุ้นจะมีเพียง 0.25% สื่อของ ผู้สัมภาษณ์ของแอตแลนติกซิตี้โดนัลด์ วิตต์คอฟสกี้ เสนอแนะว่าพันธมิตรรายย่อยนี้สามารถช่วยเหลือทั้งคู่ได้ เนื่องจากซีซาร์มีคาสิโนสี่แห่งในแอตแลนติกซิตีและอาจเต็มใจที่จะแยกจากกัน คุณอาจจำได้ว่าภาระหนี้ระหว่างประเทศของ Caesarsนั้นสูงเสียดฟ้า และเงินสดบางส่วนในตอนนี้อาจได้รับการต้อนรับมากกว่าเนื่องจากธนบัตรบางส่วนของพวกเขากำลังจะครบกำหนดในปี 2558 ข่าวลือว่าอาจเป็น Trump Plaza, Golden Nugget และ Revel พร้อมด้วย เรือโชว์ของซีซาร์ – ทุกคนอาจได้รับสายตาเซ็กซี่จากมิลเลอร์และฟลินน์ในตอนนี้

สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นสำหรับ Grabs

ดูเหมือนว่าจะเป็นตลาดผู้ขายในทุกวันนี้ ยังอยู่ในแถวที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างในแอตแลนติกซิตี – ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมแบบโต้ตอบสำหรับการเปิดตัวทางอินเทอร์เน็ตของ AC ที่ใกล้เข้ามา – เป็นชุดเช่น PokerStars อาจเป็นการดำเนินการแข่งม้าของ Churchill Downs ของรัฐเคนตักกี้และแม้แต่เจ้าของคาสิโน SugarHouse ของ Philly ก็ถูกกล่าวว่า เพื่อต้องการขยายสู่ตลาดแอตแลนติกซิตี้ 2UP Gaming ผู้ให้บริการสัญชาติอังกฤษก็มีรายงานว่าสนใจใน AC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าพ่อชาวเอเชียที่ไม่มีชื่อ

ในบรรดาคุณสมบัติที่บอกให้รู้ว่าพวกเขาสามารถมีราคาที่เหมาะสมคือสโมสรแอตแลนติกที่น่าอับอายในขณะนี้ พลาซ่า (ซึ่งฆ่าข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่ม Meruelo ของ West Coast ในราคา $ 20 ล้านเมื่อ Carl Icahn เจ้าของหลักของคาสิโนกล่าวว่า ฉันไม่คิดอย่างนั้น” สำหรับข้อเสนอบอลต่ำ) เช่นเดียวกับ Golden Nugget และ Revel ที่น่าสงสารซึ่งดูเหมือนจะไม่สามารถยืนหยัดได้ มันเป็นหนี้ที่หนักมากที่ด้านบน

แน่นอน คุณอาจสงสัยว่าเหตุใดเมืองที่คาสิโนทำอย่างนั้นโดยทั่วไปแล้วแย่ในแผนกกำไรสุทธิจึงได้รับการติดพันอย่างกระตือรือร้นจากคนจำนวนมากในทุกวันนี้ และคำตอบที่ชัดเจนคือทั้งศักยภาพในการเล่นเกมแบบโต้ตอบ (คุณไม่สามารถรับออนไลน์ได้ ใบอนุญาตของผู้ประกอบการโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของคาสิโนบนบก) รวมถึงศักยภาพที่ดูเหมือนคลุมเครือสำหรับการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายในคาสิโนทางบกของแอตแลนติกซิตี ซึ่งถูกยิงตกมากกว่าเครื่องบินสงครามอิหร่านเหนือทำเนียบขาว

มิลเลอร์อ้างว่ากลุ่มการลงทุนของเขากำลังทำการตรวจสอบสถานะเกี่ยวกับตลาดนี้ สมัครเล่นปั่นแปะ แม้ว่าบัญชีแยกประเภทกำไรที่แย่มากของแอตแลนติกซิตีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขากล่าวว่าเขาเห็น “สิ่งดีๆ มากมายรออยู่ข้างหน้า”

เป็นเวลาหลายสิบปีในการสร้าง แต่ญี่ปุ่น – กระตุ้นโดยคำมั่นสัญญาของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวปี 2020 – ดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันที่แท้จริงในการทำให้เกมบนบกถูกกฎหมายในประเทศเกาะ รายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่าร่างนโยบายการพนันที่แน่นหนาได้รับการรวบรวมและสภานิติบัญญัติของญี่ปุ่นอาจกำลังทบทวนก่อนสิ้นปีสำหรับเนื้อเรื่องต้นปี 2557 พระเจ้ายินดีและคริกไม่ขึ้น

ขั้นตอนของทารกสู่การทำให้ถูกกฎหมายในที่สุด

แม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามกำหนดเวลา แต่จะใช้เวลาอีกสองปีสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติในภาพรวมด้านกฎระเบียบในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งในที่สุดก็จะเปิดถนนสู่คาสิโนที่ถูกกฎหมายเพื่อเริ่มสร้าง แน่นอนว่าเป้าหมายคือการมีทุกอย่างให้พร้อมและพร้อมที่จะทันเวลาสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเหล่านั้น เพื่อให้สามารถลดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเมื่อพวกเขามาที่ญี่ปุ่นเพื่อเล่นเกมฤดูร้อนเหล่านั้น

ตามที่เราได้เห็นมาช้านาน การคอร์รัปชั่น อาชญากรรม และการพนัน ดูเหมือนจะมักจะนอนบนเตียงเดียวกัน และพยายามจะยับยั้งกระแสน้ำก่อนที่สึนามิจะเข้ามา ฝ่ายนิติบัญญัติของญี่ปุ่นกำลังสร้างมาตรการป้องกันที่น่าสนใจบางประการ กฎข้อบังคับของคาสิโน ซึ่งรวมถึงการสร้างผู้ควบคุมการพนันอิสระซึ่งจะดูแลขั้นตอนการสมัครใบอนุญาตรวมถึงการกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีข้อมูลภาษีการธนาคารและเครดิตขั้นต่ำสำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกคนที่มีให้ตรวจสอบ . และไม่เพียงแต่ผู้บริหารที่แท้จริงเท่านั้น แต่สมาชิกครอบครัวของผู้บริหารทุกคนจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด สันนิษฐานได้ว่าไม่มีใครสามารถซ่อนอะไรได้โดยใส่ชื่อคู่สมรสหรือพี่น้องหรือลูกชายหรือลูกสาว

กลุ่มกำกับดูแลจะเป็นระดับคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานกำกับดูแลจะถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มคณะรัฐมนตรีโดยพฤตินัยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ไม่ยึดติดกับกระทรวงของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในการเจรจา ในทางกลับกัน ควรจะลดความเป็นไปได้ที่จะรับสินบนหรือบีบบังคับโดยกลุ่มคนญี่ปุ่นคนใดคนหนึ่ง: องค์กรอาชญากรรมที่เรียกว่า “ยากูซ่า” ที่อาจพยายามเอามือเข้าไปในโถคุกกี้ของคาสิโน

ในการนำเสนอแนวความคิดของแผน สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวว่าแนวคิดโดยรวมคือเพื่อให้แน่ใจว่า “อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจควรตั้งไว้สูง … ด้วยกฎระเบียบและการบังคับใช้ที่เหมาะสม … ไม่มีเหตุผลใดที่คาสิโนจะกลายเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางอาญา”

นอกจากนี้ในข้อเสนอด้านกฎระเบียบเริ่มต้นมีการเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนคาสิโนที่สามารถอนุมัติได้ในระยะแรกเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบังคับใช้กฎระเบียบและผลกระทบโดยรวมของหน่วยงานเหล่านี้ต่อประชากรโดยรวมสามารถประเมินได้ . และในขณะที่ตัวเลือกที่ชัดเจนของศูนย์กลางเมืองใหญ่ ๆ เช่นโตเกียวและโอซาก้ามักจะเป็นสถานที่แรกสำหรับคาสิโนที่ถูกกฎหมายใหม่เหล่านี้ แต่ก็มีข้อกำหนดในแผนเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองเล็ก ๆ บางเมืองอาจถูกนำมาพิจารณาสำหรับโครงการในอนาคต

ตำนานคาสิโนที่เริ่มต้นจากตะวันออก – ด้วยทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นสโมสรแอตแลนติกที่เป็นที่ต้องการตัวมากในเมืองเมกกะเกมของนิวเจอร์ซีย์ – ดูเหมือนว่าจะใช้พลังงานจำนวนมากในการเรียกคืนเงินเดิมพันของเขาในส่วนนั้นของโลก ในขณะที่เจ้าพ่อเกม Steve Wynn รอคอยเพื่อดูว่าลมจะพัดไปทางไหนในรัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อขออนุมัติโครงการ Everett รัฐแมสซาชูเซตส์ที่เสนอของ เขา เขายังรอที่จะได้รับข่าวเกี่ยวกับคาสิโนรีสอร์ทแห่งใหม่อีกแห่งที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

ไม่มีการตัดสินใจจนถึงฤดูใบไม้ผลิหน้า

Wynn จะต้องรอจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิปี 2014 จากรูปลักษณ์ของมันอย่างไรก็ตาม; นั่นคือเมื่อประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนีย William H. Ryan, Jr. กล่าวว่าโครงการที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับใบอนุญาตคาสิโนครั้งที่สองของ Philly ควรได้รับการพิจารณา Bill Lerner ผู้บริหาร Union Gaming Research นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมในลาสเวกัสตั้งข้อสังเกตว่าด้วยผู้สมัครหกคนรออย่างใจจดใจจ่อ จะมีการไต่สวนสาธารณะในเดือนมกราคมเพื่อช่วยตัดสินใจว่าอันไหนเหมาะสมที่สุด

“การพิจารณาคดีจะทำให้ผู้สมัครมีโอกาสนำเสนอต่อคณะกรรมการและตัดสินว่าทำไมพวกเขาจึงควรได้รับใบอนุญาต” Lerner กล่าวในบันทึกการวิจัยที่เผยแพร่ “เป็นไปได้ที่ผู้ประมูลที่แพ้สามารถอุทธรณ์คำตัดสินของคณะกรรมการต่อศาลฎีกาของรัฐ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณหกเดือน”

โครงการของ Wynn มีการวางแผนอย่างเป็นธรรมชาติในเชิงลึกอยู่แล้ว โดย Wynn Resorts ได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างคาสิโนรีสอร์ทแห่งที่สองในฟิลาเดลเฟีย ( SugarHouse ของ HSP Gaming เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2010 ในเมืองแห่งความรักแบบพี่น้อง) Tower Entertainment LLC, Market East Associates, PHL Local Gaming LLC, PA Gaming Ventures LLC และ Stadium Casino LLC ทั้งหมดจะร่วมมือกับ Wynn หากได้รับเครื่องหมายสูง เพื่อสร้างคาสิโนขนาด 150,000 ตารางฟุต ซึ่งจะมีเครื่องสล็อต 900 เครื่องและ เกมโต๊ะ 100 เกม ติดกับรีสอร์ท 300 ห้อง ทั้งหมดพัฒนาบนพื้นที่ริมน้ำ 60 เอเคอร์

นี้จะเป็น Wynn Resorts ที่สองไปสถานที่ให้บริการ Philly; พวกเขาอยู่ในระหว่างดำเนินการในปี 2010 ด้วยโครงการมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ แต่ถูกถอนออกก่อนที่จะมีการตัดสินใจในเวลานั้น

คาสิโน Philly ที่เสนอและโครงการ Everett มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นไปได้ไม่ใช่ทั้งหมดที่ Wynn Resorts มีอยู่ในกระดานวาดภาพ พวกเขายังทำงานในคาสิโนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Cotai Strip ของมาเก๊า

ตลาดเพนซิลเวเนียปรับระดับออกหรือไม่?

ตั้งแต่ปี 2010 ตอนนี้ Wynn อาจยากขึ้นในการบุกเข้าไปในตลาดเพนซิลเวเนีย David Schwartz ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม – ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการเล่นเกมที่มหาวิทยาลัยเนวาดาแห่งลาสเวกัส (UNLV) กล่าวว่าภูมิภาคดังกล่าวมีการเติบโตค่อนข้างมาก (รูปแบบที่เห็นได้ทั่วสหรัฐอเมริกาในตลาดเกมบนบกในปัจจุบัน) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“หลังจากหกปีของการเติบโตของบล็อกบัสเตอร์จริงๆ ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลดระดับลงแล้ว” ชวาร์ตษ์กล่าว “จำไว้ว่ามันเปลี่ยนจากศูนย์เป็น 3 พันล้านดอลลาร์ อาจเป็นเพราะเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์”

แต่ชวาร์ตษ์เสริมว่าสถานการณ์ยังห่างไกลจากความสิ้นหวัง โดยสังเกตจากการคาดการณ์ที่เลวร้ายแบบเดียวกันนั้นผูกติดอยู่กับตลาดลาสเวกัสหลายครั้งในปี 1989, 1993 และอีกครั้งในปี 1998 เขากล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์ Wynn Resorts แห่งใหม่ในฟิลาเดลเฟียอาจช่วยประคอง อุตสาหกรรมที่นั่น