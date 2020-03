สมัครเล่นบาคาร่า10 อันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในลาสเวกัส

การเลือกโรงแรมที่เหมาะสมสำหรับคุณในลาสเวกัสอาจเป็นเรื่องยาก สมัครเล่นบาคาร่า ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วเมืองมีตัวเลือกที่พักมากมายและคุณสามารถเลือกโรงแรมที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดในลาสเวกัสได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจก่อนว่าโรงแรมในลาสเวกัสจะสามารถให้บริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการพักร้อนที่น่าจดจำ เพื่อช่วยให้คุณเลือกและจองโรงแรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อค้นหาโรงแรมที่ดีที่สุด 10 แห่งในลาสเวกัส โรงแรมแต่ละแห่งในรายการด้านล่างให้บริการห้องพักที่หรูหราและบริการที่เป็นเลิศสำหรับวันหยุดที่น่าจดจำ

1. โรงแรมเบลลาจิโอลาสเวกัส สมัครเล่นบาคาร่า โรงแรม Bellaggio ลาสเวกัสBellagio Hotel and Casino ลาสเวกัสเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในลาสเวกัส มีผู้เยี่ยมชมหลายพันคนในแต่ละปีโรงแรมตั้งอยู่ด้านหลังน้ำพุตำนานเบลลาจิโอ โรงแรมสามารถดึงดูดคุณไม่เพียง แต่ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังมีห้องพักหรูหราพร้อมห้องน้ำหินอ่อนส่วนตัวสปาร้านอาหารหลายแห่งและอื่น ๆ อีกมากมาย! ห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามของโรงแรม Bellagio มีการติดตั้งทีวีจอแบนขนาดใหญ่เสื้อคลุมอาบน้ำนุ่มสบายมินิบาร์และแท่นวางไอพอด คุณกำลังมองหาความบันเทิงหรือไม่? คุณสามารถเยี่ยมชมหอศิลป์ที่สวยงามและสวนพฤกษศาสตร์ที่เปิดให้เข้าชมอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น Las Vegas Bellagio

ยังตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ห่างจากสนามบินนานาชาติ McCarran, Las Vegas Strip 4.8 กมเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในการช็อปปิ้งความบันเทิงและสถานบันเทิงยามค่ำคืน ในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการลองเสี่ยงโชคคุณสามารถทำได้ที่เบลลาจิโอคาสิโนซึ่งตั้งอยู่ในทำเลสะดวก อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าอายุขั้นต่ำในการเช็คอินคือ 21.สมัครเล่นบาคาร่า คุณเป็นกังวลเรื่องราคาหรือไม่ ในขณะที่เบลลาจิโอไม่ใช่โรงแรมราคาถูกที่สุดในลาสเวกัสคุณอาจสามารถตักรายละเอียดที่ดีถ้าคุณจองห้องพัก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปคุณควรเตรียมตัวอย่างน้อย 200 ดอลลาร์ต่อคืนซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับโรงแรมหรูหราในเวกัส

2. ARIA ลาสเวกัส ARIA Resort & Casino เป็นหนึ่งในโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมือง รีสอร์ทที่ได้รับรางวัล AAA Five Diamond ตั้งอยู่ใกล้กับ Bellagio และให้บริการห้องพักหรูหราหลากหลายพร้อมวิวเมืองที่สวยงามและการตกแต่งที่น่าประทับใจ สมัครเล่นบาคาร่า นอกจากนี้ห้องพักทุกห้องยังมีระบบควบคุมห้องหนึ่งสัมผัสเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติเช่นฟ้าผ่าและอุณหภูมิได้อย่างง่ายดาย ห้องน้ำในตัวสร้างความประทับใจด้วยเสื้อคลุมอาบน้ำหรูหราอ่างอาบน้ำและฝักบัวอาบน้ำที่ล้อมรอบด้วยกระจก นอกจากนี้แขกของโรงแรมทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากอ่างน้ำร้อน 3 สระและสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่รีสอร์ท คุณกำลังมองหาความบันเทิงหรือไม่?

คุณสามารถเยี่ยมชม สมัครเล่นบาคาร่า LIQUID Pool Lounge ตามฤดูกาลซึ่งมีร้านอาหารบาร์บริการให้เช่าห้องอาบน้ำส่วนตัวและแน่นอนว่าเป็นสถานบันเทิงดีเจ ตั้งอยู่บน Las Vegas Strip โรงแรมมอบโอกาสให้แขกที่เข้าพักใกล้กับแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมและใกล้กับสถานบันเทิงยามค่ำคืนและความบันเทิงของเมือง สงสัยว่าคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการเข้าพักที่โรงแรม ARIA ตามที่คุณอาจทราบราคาห้องพักมักจะแตกต่างกันไปตามวันที่คุณต้องการจอง คุณสามารถตรวจสอบว่าวันใดจะประหยัดกว่าสำหรับคุณหน้าโรงแรมชาร์ตเพลงในการจองห้องพัก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปหากคุณโชคดีคุณอาจพบข้อตกลงและจองห้องพักราคาไม่ถึง $ 200 ต่อคืน

3. มหานครแห่งลาสเวกัส มหานครแห่งลาสเวกัสThe Cosmopolitan เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ได้รับความนิยมและหรูหราที่สุดในเมือง สมัครเล่นบาคาร่า โรงแรมให้บริการห้องพักและห้องสวีทอันหรูหราหลากหลายประเภทห้องพักส่วนใหญ่มีระเบียงส่วนตัว คุณสามารถเลือกระหว่างมุมมองที่มีต่อสตริปหรือไปทางน้ำพุ ห้องพักทุกห้องมีการตกแต่งศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ห้องน้ำขนาดใหญ่มินิบาร์และเสื้อคลุมอาบน้ำแสนสบาย กำลังมองหาร้านอาหาร? คุณสามารถหาร้านอาหารหรูหรามากมายที่ Cosmopolitan อย่างไรก็ตามหากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารมื้อค่ำคุณอาจต้องการตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับอาหารราคาถูกที่ดีที่สุดในเวกัส.

ในขณะเดียวกันคุณยังสามารถพบกับความบันเทิงมากมายที่ The Cosmopolitan รีสอร์ทมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่น The Chelsea หนึ่งในเวทีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองที่คุณสามารถชมการแสดงของนักดนตรีชื่อดังหลายคน นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชม สมัครเล่นบาคาร่า Marquee Club ที่มีชื่อเสียงและแน่นอนว่าคาสิโนของรีสอร์ทที่คุณสามารถเล่นสล็อตหลากหลายเกมบนโต๊ะรวมถึง Fortune Pai Gow Poker และ Ultimate Texas Hold ‘Em สงสัยว่าการเข้าพักที่ The Cosmopolitan จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด โดยทั่วไปราคาที่คุณต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับเวลาที่จองห้องพักและเมื่อคุณวางแผนจะไป ราคาแตกต่างกันและอาจขึ้นหรือลงในทันที อย่างไรก็ตามคุณอาจสามารถจัดการและบันทึกเงินได้ อย่างไรก็ตามจากการวิจัยของเราหากคุณโชคดีพอ