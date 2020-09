สมัครเกมส์ปั่นแปะ สมัครเล่นคาสิโน ตรวจสอบ

สมัครเกมส์ปั่นแปะ รัฐมักจะสัญญาจ้างงานผู้เสียภาษีมิชิแกนและโครงการฟื้นฟู แต่มักจะไม่เป็นจริง

“ ความจริงก็คือพวกเขาซึ่งนำโดยเอเจนซี่เช่น MEDC มักจะผลิต boondoggles ทางธุรกิจตั้งแต่สวนสนุก AutoWorld ของ Flint ไปจนถึงร้านขายของชำที่ล้มเหลวและแม้แต่สตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ การวิจัยทางวิชาการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความพยายามของมิชิแกนแสดงให้เห็นว่าความพยายามในการแจกเอกสารขององค์กรของพวกเขาล้มเหลวทันทีหรือมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่าผลประโยชน์” เขากล่าวต่อ

โครงการ Lincoln Motor Co. ซึ่งเป็นหัวหอกของ Life Is a Dreamtroit LLC พยายามที่จะเปลี่ยนคอมเพล็กซ์ 3.8 เอเคอร์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ลินคอล์นมอเตอร์ อาคารนี้เป็นที่ตั้งของ Recycle Here! ซึ่งอ้างว่าเป็นศูนย์รีไซเคิลแห่งเดียวของดีทรอยต์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อมของ Green Living Science; และ Lincoln Street Art Park

สถานที่แห่งนี้เป็นเจ้าของร่วมกันโดย Life Is a Dreamtroit’s Oren Goldenberg และ Matthew Naimi ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Recycle Here!

บันทึกในวันที่ 27 พฤษภาคมจากแผนกนโยบายนิติบัญญัติของสภาเมืองดีทรอยต์ระบุว่าสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ลินคอล์นมอเตอร์ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2460 โดยมีการเพิ่มบางส่วนในปี พ.ศ. 2475 และอาคารแยกที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2488

“ แผนดังกล่าวนำไปสู่การรื้อถอนส่วนสำคัญของคลังสินค้าสองชั้นและปรับปรุงให้เป็นอาคารแบบผสมผสานที่ทันสมัยซึ่งมียูนิตที่อยู่อาศัย 73 ยูนิตรวมทั้งพื้นที่สำนักงานและร้านค้าปลีก” บันทึกอ่าน

บันทึกยังระบุด้วยว่าการก่อสร้างในปีพ. ศ. 2460 ได้รับการดูแลโดยอัลเบิร์ตคาห์นสถาปนิกชื่อดังจากเมืองดีทรอยต์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วอเมริกาเหนือ

จุดมุ่งหมายการปรับปรุงการติดตั้งใช้ผสมการพัฒนาที่ซับซ้อนผสมที่มีรายซึ่งจะรวมถึง“แพงหน่วยสด / แต่งหน้าสำหรับศิลปินและคนงานที่มีรายได้ปานกลาง” ตามที่ 2019 ดีทรอยต์เทคเริ่มต้นสัปดาห์ที่เว็บไซต์

รายงานการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคมของ Detroit Brownfield ยังระบุว่าโกดังสองชั้นขนาด 160,000 ตารางฟุตในอดีตจะรวมถึงสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก ร้านกาแฟ; สวนศิลปะและพื้นที่จัดงานกลางแจ้ง ร้านขายตู้คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมศิลปะ; และตลาด / พื้นที่ทำงานร่วมกัน

“ เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอโครงการ Dreamtroit ให้กับ MEDC / MSF [Michigan Economic Development Corporation / Michigan Strategic Fund] เพื่อขออนุมัติการจัดหาเงินเป็นหนึ่งในปริศนาชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้โครงการนี้เป็นจริง … เราได้รับการอนุมัติสำหรับคำขอของเราซึ่งหมายความว่าเราเข้าใกล้มากขึ้นที่จะทำให้ความฝันนี้กลายเป็นความจริง” Naimi โพสต์บน Facebook เมื่อวันพุธ

LaFaive กล่าวว่าเขาไม่คาดหวังว่าโครงการจะเป็นประโยชน์

“ โครงการพัฒนาขื้นใหม่ในที่สุดก็เพียงแค่ถ่ายโอนความมั่งคั่งจากคนจำนวนมากไปยังคนจำนวนน้อยโดยอาศัยความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐและท้องถิ่น ฉันไม่คาดคิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากไปกว่า Comerica Park หรือ Little Caesars Arena” LaFaive กล่าวเดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – ผู้ว่าการรัฐประชาธิปไตย 4 คนรวมทั้งรัฐบาลนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมได้รับจดหมายจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันพุธที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่โควิด -19 มีต่อสถานพยาบาลสาธารณะในรัฐของตน

จดหมายซึ่งถูกส่งไปยังมิชิแกน Gov. Gretchen Whitmer รัฐนิวเจอร์ซีย์ Gov. Phil Murphy และ Pennsylvania Gov. Tom Wolf กล่าวว่าฝ่ายสิทธิพลเมืองของแผนกกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการสอบสวนสถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยรัฐหรือท้องถิ่น รัฐบาล.

“ การปกป้องสิทธิของสมาชิกที่เปราะบางที่สุดในสังคมรวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านพักคนชราเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของประเทศของเรา” Eric Dreiband ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายสิทธิพลเมืองกล่าวในแถลงการณ์ “ เราต้องแน่ใจว่าพวกเขาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพและไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น”

ในการกำหนดปัจจัยเหล่านี้ DOJ กำลังขอให้รัฐระบุจำนวนคนที่บ้านพักคนชราที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ หลังจากที่ตรวจพบโควิด -19 ในเชิงบวก หน่วยงานของรัฐบาลกลางยังต้องการทราบจำนวนผู้อยู่อาศัยพนักงานและผู้เยี่ยมชมสถานพยาบาลสาธารณะที่ติดเชื้อไวรัสโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาติดเชื้อไวรัสที่ใดและพวกเขาต้องการทราบด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตกี่รายรวมถึงผู้เสียชีวิตใน สิ่งอำนวยความสะดวกหลังจากถูกถ่ายโอน

พวกเขายังแสวงหาแนวทางที่รัฐให้สถานพยาบาลในการรับผู้อยู่อาศัยรวมถึงผู้ที่ถูกดึงออกไปและระยะเวลาที่เอกสารเหล่านั้นอยู่ในสถานที่

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมต้องการข้อมูลภายใน 14 วัน

“ เรายังไม่ได้ข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้” Dreiband เขียนถึงผู้ว่าการรัฐ

Cuomo และ Whitmer ในแถลงการณ์ร่วมเมื่อเย็นวันจันทร์ยืนยันคำขอว่าเป็น “การทำการเมืองที่โปร่งใส”

"อย่างน้อย 14 รัฐ – รวมทั้งเคนตักกี้ยูทาห์และแอริโซนา – ได้ออกคำแนะนำการพยาบาลที่คล้ายกันทั้งหมดตามแนวทางของรัฐบาลกลาง – แต่ทั้งสี่รัฐที่ระบุไว้ในคำขอของ DOJ นั้นมีผู้ว่าการประชาธิปไตย" พวกเขาเขียน "DOJ ควรส่งจดหมายถึง CMS และ CDC เนื่องจากคำแนะนำของรัฐได้รับการจำลองตามแนวทางของพวกเขา"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวยอร์กได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องการให้สถานพยาบาลรับผู้ป่วย COVID-19 เข้าไปในสถานบริการของตน คำสั่งดังกล่าวมีผลในวันที่ 25 มีนาคมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามหาที่ว่างในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัสที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ในช่วงสองสัปดาห์หลังจากคำสั่งดังกล่าวจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นจาก 100 รายในวันที่ 25 มีนาคมเป็น 799 ในวันที่ 8 เมษายน

ในขณะที่รัฐอื่น ๆ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากกว่านิวยอร์ก แต่มีผู้เสียชีวิต 32,921 รายในนิวยอร์กโดยแซงหน้ารัฐอื่น ๆ ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Johns Hopkins ตามที่ DOJ บันทึกไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเท็กซัสและฟลอริดามีรายงานผู้เสียชีวิต 380 และ 480 คนต่อล้านคนตามลำดับเทียบกับ 1,680 ของนิวยอร์ก

เจ้าหน้าที่ของนิวยอร์กเปิดเผยรายงานระบุว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลเกิดขึ้นเนื่องจากคนงานและผู้เยี่ยมชมนำไวรัสเข้าสู่สถานบริการเหล่านั้นก่อนคำสั่ง อย่างไรก็ตามผู้ร่างกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางไม่เชื่อในรายงานดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ข้อมูลได้เปิดเผย

ไม่ได้ส่งข้อความไปยังสำนักงานแถลงข่าวของ Cuomo ในบ่ายวันพุธ

Rob Ortt ผู้นำชนกลุ่มน้อยของวุฒิสภารัฐ R-North Tonawanda กล่าวว่าการไต่สวนของ DOJ ได้รับคำตอบของฝ่ายนิติบัญญัติของ GOP เรียกร้องให้มีการทบทวนอย่างอิสระในเรื่องนี้

“ ฝ่ายบริหาร Cuomo ไม่เหมือนกับรัฐอื่น ๆ ในประเทศปฏิเสธที่จะจัดหาจำนวนผู้อยู่อาศัยในบ้านพักคนชราที่เสียชีวิตในช่วงการระบาดของโรคระบาดอย่างถูกต้องและฝ่ายนิติบัญญัติและครอบครัวที่กำลังแสวงหาคำตอบอย่างต่อเนื่อง” Ortt กล่าวในแถลงการณ์