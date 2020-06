สมัครยูฟ่าเบท สมัครเล่นพนันออนไลน์ กำลังแกะสลักพื้นที่ของตัวเอง

สมัครยูฟ่าเบท การเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก: ฉันขับรถผ่านคาสิโน Wildfire Sunset หลายครั้งและไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัดสินใจทำงานที่นั่นในฐานะนักเขียนตั๋วในหนังสือกีฬาเมื่อปีที่แล้ว

มันเป็นพลวัตที่น่าสนใจในการเผชิญหน้ากับไฟป่าแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นที่รู้จักในชื่อ Gold Rush อาคารตั้งอยู่ในลานจอดรถของสถานี Sunset ในเฮนเดอร์สันห่างจาก The Strip ไม่ถึง 10 ไมล์

ข้อต่อเล็ก ๆ เหล่านี้แข่งขันกันในพื้นที่ที่รู้จักกันดีสำหรับคาสิโนขนาดใหญ่โรงแรมและรีสอร์ทที่เสนอทางเลือกในการรับประทานอาหารและความบันเทิงให้มากขึ้นรวมทั้งพื้นที่สล็อตขนาดใหญ่และพื้นที่นั่งเล่นพร้อมกับเกมบนโต๊ะ

ลูคัสสมิ ธ ผู้จัดการทั่วไปของ Wildfire Sunset กล่าวเมื่อสองเดือนก่อน “ สถานี Sunset เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามี”

ในขณะที่ Wildfire Sunset เป็นน้องชายคนเล็กในครอบครัวมันจะได้รับประโยชน์จากการจราจรที่เกิดจากพี่ใหญ่

สิ่งที่คุณรู้ได้อย่างรวดเร็วคือผู้อุปถัมภ์ของ Wildfire Sunset สมัครยูฟ่าเบท จำนวนมากเป็นสิ่งปกติ – สัตว์ที่มีนิสัยชอบดื่มสล็อตเล่นดูเกมและพบปะสังสรรค์สัปดาห์ละหลายครั้งหากไม่ใช่เกือบทุกคืน เหมือนรายการทีวี“ ไชโย” เก่า ๆ พวกเขาชอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นกว่าด้วยพนักงานที่รู้จักชื่อและแนวโน้มของพวกเขา ประจำการเหล่านั้นบางคนไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

ผู้อุปถัมภ์ประเภทอื่นที่คุ้นเคยกับ Wildfire Sunset คือนักพนันที่ใช้ประโยชน์จากที่จอดรถ 10 นาทีที่สงวนไว้สำหรับลูกค้ากีฬาโดยเฉพาะ หนังสือ (กีฬาเท่านั้นไม่มีการแข่งขัน) ตั้งอยู่ในประตูทันทีไม่กี่ก้าวจากที่จอดรถ

เว้นแต่ว่ามันจะถูกต้องก่อนที่เกมจะเริ่มต้นนักพนันส่วนใหญ่มักจะวางเดิมพันของพวกเขาและจะไปในทางของพวกเขาภายในไม่กี่นาทีถ้าไม่วินาที

“ ง่ายเข้าง่าย” สมิ ธ กล่าวในปีที่เก้าของเขาทำงานให้กับแผนก Wildfire ของคาสิโน Station ” สำหรับคนที่วิ่งมันสะดวกมาก คุณสามารถจอดและทำการเดิมพันได้อย่างรวดเร็ว”

เพื่อพยายามดึงดูดลูกค้ามากขึ้น Wildfires จึงเริ่มการแข่งขันฟุตบอลแฮนดิแคปของตนเองโดยแยกจากสถานี Sunset และคุณสมบัติสถานีใหญ่อื่น ๆ โดยสิ้นเชิง มันเรียกว่า “College Football Clash” และเป็นบริการฟรี ถูกต้องคำสี่ตัวอักษรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลฟรี

มีการจ่ายเงินจำนวน $ 500 ทุกสัปดาห์ ($ 250 สำหรับที่หนึ่ง, $ 150 สำหรับที่สองและ $ 100 สำหรับที่ที่สาม) ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ของฤดูกาลได้รับรางวัลสำหรับการเดินทางสองถึงเกม Rose Bowl รวมถึงตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินและโรงแรม

กระบวนการสมัครใช้เวลาเพียงประมาณ 30 วินาที แต่ต้องใช้บัตร (บอร์ดดิ้งพาส) ของผู้เล่น จากนั้นคุณจะทำการเลือก 10 ครั้งต่อสัปดาห์กับจุดกระจายเริ่มต้นหลังจากวันแรงงานด้วยเกมในวันที่ 10 กันยายน

คุณสมบัติอื่น ๆ ของ Wildfire ได้แก่ Wildfire Boulder, Wildfire Rancho, คาสิโน Wildfire และ Lanes, Wildfire Lake Mead, Wild Wild West และ Barley’s

“ เพื่อให้เรามีบางสิ่งที่เราสามารถนำเสนอต่อแขกของเราซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแผนกเราช่วยให้แบรนด์ของเราเป็นที่จดจำ” สมิ ธ กล่าว “ การตอบสนองเป็นบวกอย่างมาก”

Smith, อายุ 38 ปี, เข้ารับตำแหน่ง Wildfire Sunset ในเดือนมิถุนายนให้กับ Steve Mostella ซึ่งรับผิดชอบการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Patrick Morrissey ผู้เป็นปู่ของสมิ ธ เคยเป็นหัวหน้าหลุมมานานที่ริเวียร่า พ่อของเขาดร. วอร์เรนสมิ ธ ช่วยดูแลตัวเองผ่านโรงเรียนแพทย์โดยการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งที่ฮอร์สชูของ Binion ก่อนที่จะย้ายไปที่โบลเดอร์ซิตี้และเปิดการฝึกฝนทางการแพทย์แบบครอบครัว

นอกจากการทำงานในคาสิโนแล้วลูคัสสมิ ธ ยังกำลังเรียนเต็มเวลาที่ Nevada State College และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาโดยมีผู้เยาว์เป็นสองเท่าในปีหน้า

และใช่แล้วภรรยาของเขาท้องและคาดหวังว่าเด็กชายตัวเล็ก“ ทุกวัน”

“ ชีวิตของฉันดี” สมิธ กล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับตารางงานที่ยุ่งอย่างไม่น่าเชื่อของเขาในสมัยนี้ “ ฉันไม่มีข้อร้องเรียน”

หนึ่งในความสำคัญอันดับต้นๆ สมัครเล่นพนันออนไลน์ ของเขาในขณะนี้สำหรับ Wildfire Sunset คือการปรับปรุง / จัดระเบียบหนังสือกีฬาใหม่ซึ่งปัจจุบันมีโทรทัศน์สามเครื่องโต๊ะสามตัวสูงและเก้าอี้โซฟาสี่ตัวที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา เขาหวังว่าจะมีโทรทัศน์เพิ่มอีกสี่เครื่องรวมถึงที่นั่งเพิ่มเติมในต้นเดือนตุลาคมพร้อมกับทีวีอีกสามเครื่องในเดือนมกราคม

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้หนังสือกีฬาจะนำเสนอทีวี 10 เครื่องและ 24 ที่นั่งโดยประมาณ

“ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ดีที่สุดในตอนนี้” สมิ ธ กล่าว

มันจะไม่เป็นเหมือนพี่ใหญ่ แต่สำหรับประจำใน Wildfire Sunset นั่นเป็นเรื่องปกติ

ที่จอดรถของชายคนหนึ่งเป็นสถานที่โปรดของอีกคนหนึ่ง Financier E. Parry Thomas อายุ 95 ปีเสียชีวิตในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมที่ฟาร์มม้าของเขาใน Hailey รัฐไอดาโฮ

โทมัสขนานนาม“ ผู้สร้างที่เงียบสงบแห่งลาสเวกัส” โดย Jack Sheehan ในหนังสือ 2009 ของเขาช่วยให้ลาสเวกัสเปลี่ยนจากเมืองพนันที่เต็มไปด้วยทะเลทรายในทะเลทรายกลายเป็นเมืองหลวงแห่งการเล่นเกมรีสอร์ทขนาดใหญ่ของโลกในทุกวันนี้

Thomas เข้าร่วมกับ Bank of Las Vegas ในปี 1954 และให้เงินกู้ครั้งแรกกับคาสิโน – ซาฮาร่า – ในปีต่อไป กลับมาแล้วธนาคารเบือนหน้าหนีจากการให้กู้ยืมเงินกับคาสิโน การพนันถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงและยังมีองค์ประกอบของอาชญากรรมที่ต้องพิจารณาอีกด้วย แต่โธมัสปูทางใหม่และไม่เคยมองย้อนกลับไป

โดย 1961 โทมัสเป็นประธานของ Bank of Las Vegas สมัครเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งรวมกับ Valley Bank of Reno ในปี 1968 กลายเป็น Valley Bank of Nevada มันถูกซื้อโดย Bank of America ในปี 1992

ตลอดทศวรรษที่ 1960 และ 1970 โทมัสยังคงให้กู้ยืมเงินกับคาสิโนเพื่อการสร้างและขยายตัวและยังอำนวยความสะดวกแก่กองทุนบำเหน็จบำนาญของ Central Teamsters Central ในการกู้ยืมเงินกับคาสิโน