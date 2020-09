สมัครคาสิโน SBOBET เว็บบาคาร่า UFABET การเรียก

สมัครคาสิโน SBOBET เรารู้ดีว่าการเก็บเกี่ยวบัตรเลือกตั้งเป็นสิ่งผิดกฎหมายเรารู้ว่าไม่มีอยู่จริงเรารู้ดีว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ไม่มีอยู่จริง “การฉ้อโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวิสคอนซินไม่ใช่ปัญหา”

คณบดี Knudson ผู้บัญชาการพรรครีพับลิกันกล่าวว่า Thomsen เข้าใจผิด

“ถ้าคุณคิดว่าไม่มีการเก็บเกี่ยวบัตรลงคะแนนในวิสคอนซินจงรีบเร่งเพราะจะมีขึ้นอย่างแน่นอน” Knudson กล่าวเมื่อวันพุธ “บุคคลที่สามทุกคนจะออกไปที่นั่นเพื่อพยายามสนับสนุนให้ผู้ที่ขาดบัตรลงคะแนนเหล่านี้ออกไปจากนั้นจึงรวบรวมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการส่งเข้ามา”

Knudson กล่าวว่าการเก็บเกี่ยวบัตรเลือกตั้งคืออะไร

“ นั่นคือสิ่งที่เราไม่เคยมีในวิสคอนซินและไม่ต้องการมีในวิสคอนซิน” สมัครคาสิโน SBOBET Knudson กล่าวเสริม (เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – ชาววิสคอนซินยื่นข้อเรียกร้องการว่างงานใหม่ 24,978 ครั้งในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายนลดลง 69 ข้อเรียกร้องใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้า

จำนวนผู้อยู่อาศัยในวิสคอนซินว่างงานทั้งหมดคือ 263,521 คน

กระทรวงแรงงานสหรัฐตั้งข้อสังเกตสี่รัฐที่มีการเรียกร้องใหม่ลดลงมากที่สุดในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน: ฟลอริดา (95,546) เท็กซัส (17,001) จอร์เจีย (13,909) และมิชิแกน (11,454)

ผู้คนมากกว่า 1.5 ล้านคนทั่วประเทศยื่นข้อเรียกร้องการว่างงานใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลง 58,000 การเรียกร้องใหม่จากสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน

ทั้งหมดบอกว่ามีการยื่นคำร้องการว่างงาน 45 ล้านครั้งทั่วประเทศหลังจากที่รัฐต่างๆออกมาตรการปิดกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในปลายเดือนมีนาคม

จำนวนดังกล่าวลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อรัฐต่างๆเริ่มผ่อนคลายข้อ จำกัด กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานทั้งหมด 20.5 ล้านคนในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน

อัตราการว่างงานของประเทศ ณ วันที่ 6 มิถุนายนอยู่ที่ 14.1 เปอร์เซ็นต์

รัฐที่รายงานการว่างงานสูงสุดในประเทศ ได้แก่ นิวยอร์ก (18 เปอร์เซ็นต์) และแคลิฟอร์เนีย (16.2 เปอร์เซ็นต์)(เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – การเรียกร้องให้ตำรวจออกจากโรงเรียนเมดิสันครั้งล่าสุดนั้นมาจากสหภาพเสรีภาพพลเรือนแห่งวิสคอนซิน

ACLU เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้คณะกรรมการโรงเรียนเมดิสันเมโทรโพลิแทนยุติสัญญากับกรมตำรวจเมดิสันและนำเจ้าหน้าที่ทรัพยากรของโรงเรียนออกจากโรงเรียนเมดิสัน

“ACLU ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินคดีกับ ‘School to Prison Pipeline’ มาเป็นเวลานานซึ่งเป็นระบบที่เลือกปฏิบัติและทำลายล้างที่เลวร้ายลงด้วยการวางตำรวจเข้าไปในโรงเรียน” จดหมายระบุ

โรงเรียนเมดิสันเซ็นสัญญา 3 ปีกับตำรวจเมดิสันเมื่อปีที่แล้ว ผู้นำโรงเรียนเมดิสันกำลังพูดถึงการยุติความสัมพันธ์กับตำรวจเมดิสันและเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทรัพยากรของโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาแนะแนวมากขึ้น คณะกรรมการยังไม่ได้ตัดสินใจ

มอลลี่คอลลินส์ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนของ ACLU กล่าวว่าโรงเรียนในเมดิสันจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่าแค่การเอาเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารเรียน

“รายงานประจำปี 2019 ของ ACLU เรื่อง ‘Cops and No Counselors’ ระบุชัดเจนว่านักเรียนผิวดำในวิสคอนซินมีแนวโน้มที่จะถูกจับในโรงเรียนมากกว่านักเรียนผิวขาว” คอลลินส์เขียน “เราขอยกย่องผู้ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการดูแลไปสู่การสนับสนุนนักเรียนโดยเฉพาะ Freedom Inc. และเห็นพ้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของพวกเขาสำหรับเขตการศึกษาที่สนับสนุนซึ่งไม่ได้ดูแลเด็กผิวดำในขณะที่พวกเขากำลังพยายามเรียนรู้ ”

จดหมายฉบับนี้เป็นแรงผลักดันล่าสุดให้โรงเรียนในเมดิสันยุติความสัมพันธ์กับตำรวจ

กลุ่มผู้สนับสนุนอีกกลุ่มคือ Freedom Youth Squad ทาสี ” Police Free Schools” ที่ถนนหน้าสำนักงานใหญ่ของโรงเรียน Madison เมื่อวันอังคาร

Madison Teachers Inc. ซึ่งเป็นสหภาพ ครูของ Madison เมื่อต้นเดือนนี้ได้เพิ่มการสนับสนุนให้พวกเขาพยายามย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากโรงเรียน

“ เราเห็นการเหยียดสีผิวอย่างเป็นระบบที่มีอยู่ในโครงสร้างปัจจุบันของเราและเข้าร่วมกับเสียงของนักเรียนและชุมชนของเราในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีที่เราให้ความรู้และโต้ตอบกับนักเรียนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ด้อยโอกาสที่สุดในโรงเรียนและสังคมของเรา” Andy Waity ประธาน MTI กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน

อย่างไรก็ตามข้อเสนอของ MTI ต้องการให้โรงเรียนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สนับสนุนใหม่หลายสิบคน เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – คำสั่งให้ปลอดภัยกว่าที่บ้านของโทนี่เอเวอร์สยังคงทำให้รัฐอยู่ในชั้นศาล

สถาบันกฎหมายและเสรีภาพในวิสคอนซินได้ฟ้องกรมทรัพยากรธรรมชาติของรัฐในการยกเลิกชั้นเรียนความปลอดภัยของนักล่าของรัฐ

นักล่าวิสคอนซินที่เกิดหลังปี 1973 จะต้องเรียนหลักสูตรความปลอดภัยของนักล่าเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตการล่าสัตว์ เนื่องจากไวรัสโคโรนาและคำสั่ง Safer at Home ของรัฐ DNR จึงยกเลิกชั้นเรียนเหล่านั้นเมื่อต้นปีนี้

นักล่าที่ต้องการลงทะเบียนจะได้รับการต้อนรับด้วยข้อความบนเว็บไซต์ของรัฐ: “ในแง่ของ COVID 19 และคำสั่ง Safer at Home DNR ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนชั้นเรียนด้านความปลอดภัยในการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรม R3 จะถูกยกเลิกในช่วงเวลาฉุกเฉินด้านสาธารณสุข “ข้อความอ่าน “นี่เป็นสถานการณ์ที่ลื่นไหลซึ่งเรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเราหวังว่าจะถึงเวลาที่ปลอดภัยในการเปิดชั้นเรียนความปลอดภัยส่วนตัวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ R3 อีกครั้งเราขอขอบคุณที่อดทนรอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

รองที่ปรึกษาลูคัสเวบเบอร์จะกล่าวว่านั่นไม่ใช่การตัดสินใจของ DNR

“ การตัดสินใจของ DNR ในการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักล่าด้วยตนเองทั้งหมดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลหรือข้อมูลสาธารณะ” Vebber กล่าว

คดีของ WILL กล่าวว่า:

เว็บบาคาร่า UFABET DNR ขาดอำนาจในการกำจัดหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักล่าด้วยตนเองเพียงฝ่ายเดียว

แม้ว่า DNR จะมีอำนาจ แต่หน่วยงานก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปกครองที่กำหนดไว้ในกฎหมายของรัฐ

นโยบายของ DNR อาศัยคำสั่ง ‘Safer at Home’ ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปอันเป็นผลมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาใน Legislature v. Palm

รัฐธรรมนูญของรัฐวิสคอนซินให้ ‘สิทธิในการล่าสัตว์’ นโยบายของ DNR ละเมิดรัฐธรรมนูญของรัฐวิสคอนซินโดยการกำหนดภาระที่ไม่เป็นธรรมต่อชาววิสคอนซินที่พยายามใช้สิทธิของตนอย่างถูกกฎหมาย

“นี่เป็นเพียงอีกตัวอย่างหนึ่งของหน่วยงานบริหารของ Evers ที่สร้างการนำไปใช้และบังคับใช้นโยบายอย่างผิดกฎหมาย” Vebber กล่าว

Luke Hilgemann ประธานและซีอีโอของ Hunter Nation สะท้อนความรู้สึกนั้น

“เราขอขอบคุณทีมงานที่ Wisconsin Institute for Law & Liberty ที่ร่วมมือกับเราในการดำเนินการทางกฎหมายต่อกรมทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการละเมิดสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญของเราในการล่าสัตว์โดยการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของนักล่าที่จำเป็นสำหรับนักล่ารายใหม่ เพิ่มการเล่นกีฬาและปฏิบัติตามประเพณีกลางแจ้งของเรา” เว็บบาคาร่า UFABET ฮิลจ์มันน์กล่าวในแถลงการณ์ (เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – จะมีธงอีกผืนบินอยู่เหนือ Wisconsin Capitol ในช่วงปลายสัปดาห์

Gov. Tony Evers เมื่อวันพุธที่สั่งให้ยกธงวันมิถุนายนขึ้นเหนือที่ทำการรัฐในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน

“ ในฐานะรัฐที่เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากที่สุดสำหรับ Black Wisconsinites สิ่งสำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือการที่เรารับรู้และไตร่ตรองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราเฉลิมฉลองความยืดหยุ่นของ Black และก้าวไปข้างหน้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเข้มแข็งไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและเป็นธรรม ” เอเวอร์สกล่าว

วิสคอนซินยอมรับ Juneteenth ตั้งแต่ปี 2009 แต่นี่เป็นปีแรกที่ธงวันมิถุนายนจะบินเหนือศาลากลาง ผู้นำในมิลวอกีได้ตัดสินใจที่จะชักธงเหนือศาลากลางที่นั่นด้วย

“ ปีนี้ Juneteenth มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเราพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติและการยุติการเหยียดสีผิวอย่างเป็นระบบ” ร.ท. Gov. Mandela Barnes กล่าว “ เราได้รับอิสรภาพครั้งสำคัญมาตั้งแต่ปี 1619 แต่งานของเราจะไม่จบลงจนกว่าชีวิตของคนผิวดำจะมีความสำคัญด้วยความเสมอภาคและโอกาสที่จะเติบโต”

ในปี 1619 ทาสกลุ่มแรกจากแอฟริกามาถึงอเมริกาเหนือ

เพื่อที่จะบินธง Juneteenth Day สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องถอดธงแห่งความภาคภูมิใจที่บินมาตั้งแต่ต้นเดือน

สำนักงานของ Evers กล่าวว่า Pride Flag จะถูก ” ลบชั่วคราว” และได้รับการบูรณะในวันเสาร์